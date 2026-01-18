50'den fazla Nano Banana komutu: Fikirleri harekete geçiren yaratıcı görüntü komutları

O anı bilirsiniz: zihninizde net bir görüntü vardır, bir komut yazarsınız ve ilk sonuç neredeyse doğrudur.

Sonra bunu ayarlarsınız ve kamera açısı değişir, yüz özellikleri kayar ve "aynı" karakter birdenbire farklı bir kişi gibi görünür. Hikayeler, dersler, küçük görseller veya gönderiler için görseller oluşturuyorsanız, bu gidip gelme durumu oldukça çabuk sıkıcı hale gelebilir.

Nano Banana komutları işte bu noktada yardımcı olur. Nano Banana için kısa, odaklanmış talimatlar olup, en önemli birkaç ayrıntıyı sabitler.

Yaratıcı profesyonellerin %83'ü tasarım ve yaratıcı işlerde halihazırda üretken AI araçlarını kullandığı için bu özellikle önemlidir.

Bu kılavuzda, Nano Banana komutlarının ne olduğunu ve en iyilerini nasıl yazacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca, 50 adet kopyaya hazır komut, komut varyasyonları, takım atölyesi fikirleri ve konseptten içerik uygulamasına kadar sizi götürecek bir ClickUp AI ş Akışı da elde edeceksiniz.

Nano Banana Komutları Nedir?

Nano Banana komutları, Nano Banana (ve Nano Banana Pro) programına yeni bir görüntü oluşturmak veya mevcut bir görüntüyü düzenlemek için verdiğiniz kısa ve spesifik talimatlardır.

Bunları mini bir özellik olarak düşünün: ne oluşturmak istediğiniz, kameranın ne yapması gerektiği (yakın çekim mi, düşük açılı çekim mi), ışıklandırmanın nasıl olması gerektiği (doğal gün ışığı mı, stüdyo ışıklandırması mı) ve neyin aynı kalması gerektiği (yüz özellikleri, doğal cilt dokusu, genel stil).

Google, Nano Banana'yı Gemini'nin yerel görüntü oluşturma özelliği olarak tanımlar. Bu özellik sayesinde metin, görüntü veya her ikisini birden kullanarak konuşma akışında görseller oluşturabilir ve iyileştirebilirsiniz.

Nano Banana, hızlı yinelemeler için daha hızlı "Flash Image" modelidir, Nano Banana Pro ise özellikle metin görüntüleme temiz ve okunaklı olması gerektiğinde daha yüksek kaliteli çıktılar elde etmeyi amaçlayan "Pro Image" modelidir.

✅ Çoğu kişi Nano Banana komutlarını iki şekilde kullanır:

Konuyu, arka planı, renk paletini ve stili tek bir kompakt komutla tanımladığınız sadece metin içeren görüntü oluşturma .

Yüklenen bir görüntü ile görüntü oluşturma ve düzenleme, burada referans görüntüyü veya giriş görüntüsünü ek dosya olarak ekleyip, aynı kişi, yüz yapısı ve aydınlatma ayrıntılarını koruyarak nelerin değiştirileceğini belirtirsiniz.

Nano Prompt'lar Yazarlar ve Oluşturucular İçin Neden İşe Yarar?

Yazıyor, öğretiyor, tasarlıyor veya içerik gönderiyorsanız ve bir son teslim tarihiniz varsa, 200 kelimelik bir komut istemine ihtiyacınız yoktur. Modele neyi sabit tutması gerektiğini söyleyen bir komut istemine ihtiyacınız vardır.

Nano komutları, çıktıyı gerçekten değiştiren birkaç ayrıntıyı seçmenizi sağladığı için işe yarar. Bunlardan bazıları şunlardır:

Çerçeveleme ve kamera açısı , örneğin yakın çekim, göz hizası veya alçak açı çekim

Odaklanma , sığ alan alanı ve keskin odaklama gibi

Aydınlatma doğal gün ışığı, stüdyo aydınlatması, altın saat, yüksek kontrast, derin gölgeler, yumuşak gölgeler gibi

Arka plan ve renk paleti, açık gri arka plan, mavi arka plan, beyaz arka plan, doygun renkler, temiz çizgiler gibi

Nano Banana hızlı yineleme ve hedefli düzenlemeler için tasarlandığından, bunlar da işe yarar. Google, Nano Banana için karakter tutarlılığı, fotoğrafları birleştirme ve yerel düzenlemeler gibi özellikleri açıkça vurgulamaktadır.

Nano Banana Pro'da gelişmiş metin işleme, kamera açısı ve en boy oranı kontrolleri ve 2K çözünürlük gibi daha hassas kontrollere de erişebilirsiniz.

Yazarlar ve eğitimciler için, bu "başlangıç kıvılcımı" etkisi gerçektir.

Kısa öykü yazımı üzerine yapılan büyük bir deney, üretken AI fikirlerine erişimin öykülerin değerlendirilme şeklini iyileştirdiğini (özellikle daha az yaratıcı yazarlar için) ortaya koydu, ancak bu durum çıktıların birbirine daha benzer hale gelmesine de neden oldu.

Hızlı bir başlangıç noktasına ihtiyacınız olduğunda bu iyi bir seçenektir ve ardından bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz, bireylerin %33'ünün yeni araçları benimsemeye direnirken, sadece %19'unun AI'yı hızla uygulayıp ölçeklendirdiğini ortaya koydu. Her yeni özellik, öğrenilmesi gereken ek bir uygulama, oturum açma veya ş Akışı olarak sunulduğunda, takımlar hızla araç yorgunluğu yaşar. ClickUp Brain, takımların halihazırda organize olduğu ve iletişim kurduğu birleşik, entegre bir Çalışma Alanı'nda çalışarak bu boşluğu doldurur. Birden fazla AI modelini, görüntü oluşturmayı ve gelişmiş muhakemeyi doğrudan işin yürütüldüğü ortama entegre eder.

Nano Banana Komutlarını Kullanma (Adım Adım)

Nano Banana komutları, sadece bir komutla gerçekçi, yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturmanıza olanak tanır. Bu komutlardan en iyi şekilde yararlanmanın her adımıyla inceleyelim:

Adım 1: İhtiyacınıza göre modeli seçin

Hızlı yinelemeler ve hızlı düzenlemeler istediğinizde Nano Banana'yı kullanın.

Daha temiz metin işleme, daha sıkı düzen kontrolü veya daha keskin doğruluk (2K çıktı ve daha hassas kontroller) ihtiyacınız olduğunda Nano Banana Pro'yu kullanın.

Adım 2: Oluşturma mı yoksa düzenleme mi yapacağınıza karar verin

Önceden bir yol seçtiğinizde daha net sonuçlar elde edersiniz:

Oluşturma işlemi yalnızca metinden başlar ve size daha yaratıcı bir aralık sunar.

Düzenleme, yüklenen bir görüntü veya ek dosya aracılığıyla başlar ve aynı bireysel ve tutarlı yüz özelliklerini korumak için en uygun yöntemdir.

3. Adım: Yalnızca önemli faktörleri kontrol eden bir "nano" komut yazın

Aşağıdakileri içeren kısa bir satırla başlayın

Konu + amaç

Kamera açısı + çerçeve (yakın çekim, aşırı yakın çekim, göz seviyesi, alçak açı çekim)

Odak ipucu (sığ alan derinliği, keskin odak)

Işıklandırma ipucu (doğal ışıklandırma, stüdyo ışıklandırması, yüksek kontrast)

Arka plan veya palet (beyaz arka plan, açık gri arka plan, mavi arka plan)

Adım 4: Tutarlılık önemli olduğunda referans görüntü ile kimliği kilitleyin

Bir seri oluşturuyorsanız, yalnızca metinle çalışmayın. Ek dosya olarak bir referans görüntü ekleyin ve modele neyin değişmemesi gerektiğini belirtin, örneğin:

Yüz yapısı ve yüz özellikleri

Doğal cilt dokusu ve cilt dokusu detayları

Aynı kamera açısı ve genel stil

Google'ın kendi kılavuzunda, karakter tutarlılığı ve yinelemeli düzenlemeler için modelin kullanılması vurgulanmaktadır; bu, referans görüntüsünün size yapacaklarınız konusunda yardımcı olacağı tam da budur.

Adım 5: Görüntü yüklerken kesin bir dil kullanın

İşte düzenlemeleri temiz tutan güvenilir bir biçim örneği:

Yüklenen görüntüyü kullanarak, [şey] [ekle/kaldır/değiştir]

[Değişmemesi gerekenleri] saklayın

Eşleştirme [aydınlatma ayrıntıları, çevre, genel estetik]

Adım 6: Her turda bir değişiklik yaparak yineleyin

Çıktınız sapıyorsa, muhtemelen bir seferde çok fazla değişiklik yapıyorsunuzdur.

Bu sırayı deneyerek döngüyü sıkılaştırın:

Kimlik → çerçeveleme → aydınlatma → renk derecelendirme → arka plan → metin işleme

7. Adım: Düzen ve okunaklı metin gerektiğinde, doğrudan bunu belirtin.

Nano Banana Pro, daha doğru metinler ve hassas kontroller için tasarlanmıştır. Metin önemliyse, bunu açıkça belirtin ve yerleşimini (sol veya sağ yarı), yazı tipi stilini (sans serif) ve kontrastını (beyaz arka plan üzerinde yüksek kontrastlı siyah) belirtin.

Denemeniz gereken 50 Nano Banana komutu

Komutlarınız ne kadar spesifik ve ayrıntılı olursa, o kadar iyi görüntüler elde edersiniz. Görüntülerinizi iyileştirmek için kullanabileceğiniz 50 Nano Banana komutu:

1–35: Yeni görüntüler oluşturun (yalnızca metin)

Genç kadın, yakın çekim, göz seviyesi, doğal gün ışığı, sığ alan derinliği, yumuşak gölgeler, doğal cilt dokusu, açık gri arka plan, yüksek çözünürlük

Genç kadın, aşırı yakın çekim, keskin odak, yüksek kontrast, derin gölgeler, doğal aydınlatma, gerçekçi cilt dokusu, minimal arka plan Bilge bir gülümsemeyle genç bir kadının portresi, altın saat, yüksek gerçekçilik, ince yansımalar, sıcak renk paleti, son derece ayrıntılı Hipergerçekçi sokak portresi, düşük açılı çekim, uzun gölgeler, doygun renkler, film sahnesi çerçevesi, net yüz özellikleri Stüdyo portresi, stüdyo aydınlatması, yüksek kontrast, yumuşak gölgeler, doğal cilt dokusu, beyaz arka plan, yüksek detay Editör fotoğrafı, yakın çekim, keskin odak, sığ alan derinliği, nötr renk şeması, temiz arka plan, yüksek gerçekçilik Güzellik portresi, aşırı yakın çekim, görünür çiller, doğal cilt dokusu, doğal gün ışığı, irise keskin odaklanma, ince yansımalar Profil portresi, göz seviyesi, yumuşak doğal gün ışığı, yumuşak gölgeler, net yüz yapısı, sessiz arka plan, yüksek gerçekçilik Yüksek moda portre, düşük açılı çekim, dramatik derin gölgeler, cesur renk paleti, keskin odak, son derece ayrıntılı Dış mekan portresi, altın saat, sıcak renk derecelendirme, yumuşak gölgeler, yakın çekim, sığ alan derinliğine sahip arka plan ağaçları, yüksek gerçekçilik Siyah-beyaz portre, yüksek kontrastlı siyah, keskin odak, film greni hissi, aşırı yakın çekim, ifade gücü yüksek yüz özellikleri Sinematik fotoğraf, yağmurlu sokak, yüksek kontrast, derin gölgeler, kaldırımdaki yansımalar, geniş çerçeve, karamsar renk derecelendirme

Sinematik portre, gece caddesi, neon yansımaları, yüksek kontrast, kontrollü derin gölgeler, sığ derinlik, yüksek gerçekçilik Moda portresi, göz seviyesi, pencere ışığı, yumuşak gölgeler, doğal cilt dokusu, nötr arka plan, yüksek detay Sokak stili lookbook çekimi, altın saat, uzun gölgeler, doygun renkler, çevredeki ortamın görünürlüğü, yüksek çözünürlük Fotoğraf gerçekçiliğinde yemek çekimi, çilekli krepler, yakın çekim, sığ alan derinliği, doğal aydınlatma, yumuşak gölgeler, yüksek detay Muz temalı defterin ürün fotoğrafı, stüdyo aydınlatması, yüksek kontrast, beyaz arka plan, net ayrıntılar, yüksek çözünürlük

Ürün kahramanı görüntüsü, masanın üzerinde muzlu smoothie, stüdyo aydınlatması, yumuşak gölgeler, camda hafif yansımalar, beyaz arka plan, yüksek detay Rahat bir kafe ortamı, sıcak altın saatler, yumuşak gölgeler, sığ alan derinliği, net odaklanmış insanlar, arka plan bokeh

Fütüristik laboratuvar sahnesi, havalı renk şeması, yüksek detay, yüksek gerçekçilik, yansıtıcı yüzeyler, stüdyo aydınlatması, net çerçeve Seyahat posteri fotoğrafı, çöl manzarası, altın saat, uzun gölgeler, geniş çerçeve, minimal arka plan, temiz kompozisyon Fotogerçekçi yemek fotoğrafı, çilekli krepler, yakın çekim, sığ alan derinliği, doğal ışıklandırma, yumuşak gölgeler, harika detaylar

Portre, açık gri arka plan, yumuşak gölgeler, doğal gün ışığı, sığ alan derinliği, yüksek gerçekçilik, yüksek çözünürlük Film sahnesi, mutfak masası, doğal aydınlatma, sığ alan derinliği, ince yansımalar, sıcak renk derecelendirme, geniş çerçeve Mimari çekim, düşük açılı çekim, derin gölgeler, yüksek kontrast, parlak renkler, yüksek detay, net çizgiler Makro doku çalışması, aşırı yakın çekim, keskin odak, yüksek kontrast, derin gölgeler, yüksek gerçekçilik, yüksek çözünürlük Sokak portresi, göz seviyesi, doğal gün ışığı, yumuşak gölgeler, gerçekçi cilt dokusu, çevrenin görünürlük sağlaması, yüksek gerçekçilik Stüdyo portresi, beyaz arka plan, yüksek kontrast, belirgin yanak gölgeleri, keskin odak, ultra gerçekçi, yüksek çözünürlük Dış mekan portresi, bulutlu doğal gün ışığı, yumuşak gölgeler, nötr renk paleti, keskin odak, yüksek gerçekçilik Editörün güzellik çekimi, yakın çekim, sığ alan derinliği, sıcak renk derecelendirme, gözlere keskin odaklanma, yüksek gerçekçilik Yaratıcı karakter konsepti, ananastan ilham alan karakter tasarımı, son derece ayrıntılı, parlak renkler, temiz arka plan, yoğun aydınlatma, net kenarlar, yüksek çözünürlük

Karakter tasarımı, fütüristik kurye, doygun renkler, keskin odak, temiz çizgiler, yüksek detay, yüksek çözünürlük Gerçek fotoğraf stili, samimi sokak anları, doğal gün ışığı, sığ alan derinliği, ince yansımalar, yüksek gerçekçilik Ürün düz yatay, beyaz arka plan, yumuşak gölgeler, eşit aralıklı nesneler, yüksek detay, yüksek çözünürlük Minimal natürmort, mavi arka plan, parlak kırmızı vurgu nesnesi, temiz kompozisyon, keskin odak, yüksek kontrast

36–45: Posterler, afişler ve çizgi resimler

Minimal poster tasarımı, çizgi sanat, temiz çizgiler, beyaz arka plan üzerinde yüksek kontrastlı siyah, sans serif yazı tipi, net metin görüntüleme

Modern marka posteri, mavi arka plan, parlak renkler, kalın sans serif yazı tipi, ortalanmış İngilizce metin, temiz metin görüntüleme Bölünmüş düzenli poster, sağ yarıda görüntü, sol yarıda tipografi, beyaz arka plan, eşit alanlı, sans serif yazı tipi, temiz metin görüntüleme Dergi kapağı, yakın plan portre, sol yarıda başlık, sağ yarıda alt başlık, sans serif yazı tipi, temiz metin görüntüleme, yüksek çözünürlük

Teknoloji etkinliği afişi, mavi arka plan, parlak kırmızı vurgu, kalın sans serif yazı tipi, net metin görüntüleme, yüksek çözünürlük Kitap kapağı maketi, beyaz arka plan, minimalist renk paleti, İngilizce başlık metni, temiz metin görüntüleme, yüksek gerçekçilik Albüm kapağı konsepti, soyut muz heykeli, sert stüdyo aydınlatması, yüksek kontrast, ince yansımalar, doygun renkler Simge seti, muz teması, çizgi sanatı, temiz çizgiler, eşit aralıklı, beyaz arka plan, yüksek kontrastlı siyah Çizgi sanat illüstrasyonu, temiz çizgiler, minimal gölgeleme, beyaz arka plan, yüksek kontrastlı siyah, net detaylar Ambalaj etiketi maketi, beyaz arka plan, sans serif yazı tipi, İngilizce metin, temiz metin görüntüleme, yüksek kontrastlı siyah, en boy oranı 1:1

46–50: Komutları düzenleyin (yüklenen bir görüntü veya referans görüntü kullanın)

Ek dosya içinde bulunan referans görüntüyü kullanarak, gözlere ve takılara ince yansımalar ekleyin, doğal cilt dokusunu koruyun, yumuşak gölgeleri koruyun ve aynı bireyi koruyun. Yüklenen görüntüyü kullanarak, yüksek kontrastı artırın ve gölgeleri derinleştirin, yüz özelliklerini ve yüz yapısını aynı tutun ve doğal aydınlatmayı koruyun.

48. Referans görüntüyü kullanarak, yüksek kontrastlı siyah tonlara sahip tek renkli bir sürüm oluşturun, net odaklamayı koruyun ve arka planı temiz tutun.

49. Giriş görüntüsünü kullanarak, çevredeki ortamı modern bir ofise dönüştürün, aynı kamera açısını koruyun, gerçekçi aydınlatmayı koruyun, yüz özelliklerini tutarlı tutun.

50. Yüklediğiniz görüntüyü kullanarak renk derecelendirmesini sıcak bir film sahnesi görünümüne ayarlayın, cilt dokusunu koruyun, net odağı koruyun, genel stili tutarlı tutun.

Kullanabileceğiniz 7 Etkili Nano Komut Çeşitlemesi

Nano Banana komutları, sıfırdan yeniden yazmayı bırakıp "komut kabuklarını" yeniden kullanmaya başladığınızda daha kolay hale gelir. Yapıyı koruyup, tek tek değişkenleri değiştirirsiniz.

1) Hızlı ve gerçekçi portreler için "yönetmen komutu"

Tutarlı yüz özelliklerine sahip gerçek fotoğraflar istediğinizde kullanın:

Genç kadın, yakın çekim, göz seviyesi, doğal gün ışığı, sığ alan derinliği, yumuşak gölgeler, doğal cilt dokusu, açık gri arka plan, yüksek çözünürlük

Ek efektler için hızlı değişiklikler:

drama için düşük açılı çekim

sıcaklık için altın saat

Daha keskin bir hava için yüksek kontrast ve derin gölgeler

2) İterasyonlar arasında aynı kişi için "kimlik kilidi" düzenlemesi

Karakter tutarlılığının önemli olduğu durumlarda kullanın (diziler ve tutarlı avatarlar):

Ek dosya içinde yer alan referans görüntüyü kullanarak, aynı kişi ve yüz yapısını koruyun.

Yüz özelliklerini ve doğal cilt dokusunu koruyun

Doğal ışıklandırmayı ve keskin odağı koruyun

Yalnızca [arka plan | renk paleti | kıyafet | çevre] değiştirin

3) Temiz, tekrarlanabilir varlıklar için "arka plan değiştirme"

Konu doğru, ancak arka plan yanlış olduğunda kullanın:

Giriş görüntüsünü kullanarak yüz özelliklerini ve cilt dokusunu koruyun.

Arka planı beyaz arka planla (veya mavi arka planla) değiştirin.

Orijinal aydınlatma ayrıntılarını eşleştirin

4) Anında derinlik için "odak ve lens" kabuğu

Görüntü düz göründüğünde kullanın:

Aşırı yakın çekim, sığ alan derinliği, gözlere keskin odaklanma, yumuşak arka plan bulanıklığı, yüksek gerçekçilik

5) "Sinematik fotoğraf" (film sahnesi görünümü)

Film sahnesi gibi bir atmosfer yaratmak istediğinizde bunu kullanın:Düşük açı çekim, yüksek kontrast, derin gölgeler, altın saat, uzun gölgeler, ince yansımalar, doygun renkler, yüksek detay, renk derecelendirme, çevredeki ortamın görünürlükte olması, yüksek gerçekçilik

Görünüm çok sert olursa, "yumuşak gölgeler" ve "doğal aydınlatma" ile yumuşatın.

6) "Marka posteri" (metin görüntüleme ve düzen kontrolü)

Okunaklı tipografi ve kompozisyon kurallarına ihtiyacınız olduğunda bunu kullanın:Beyaz arka plan, temiz çizgiler, sans serif yazı tipi, İngilizce "believe" metni, net metin görüntüleme, sol yarıda başlık, sağ yarıda alt başlık, eşit alanlar, yüksek çözünürlük, parlak kırmızı vurgu, minimal genel estetik

Daha güçlü bir grafik görünümü istiyorsanız, yüksek kontrastlı siyah kullanın ve renk şemasını basitleştirin.

7) "Stil aktarımı" dürtüsü

Kompozisyonu beğendiğiniz ancak yeni bir hava kattığınızda kullanın:

Referans görüntüyü kullanarak aynı kamera açısını ve yüz yapısını koruyun.

Stil aktarımını [çizgi sanatına | film sahnesine | ultra gerçekçi editoryal içeriğe] uygulayın.

Genel estetiği koruyun ve yalnızca renk şemasını ayarlayın

Google, referans görüntüsündeki stil değişikliklerini desteklenen bir ş akışı olarak tanımlar (referans fotoğraftaki doku, renk veya stili alıp uygulayın), bu nedenle bu, akılda tutulması gereken pratik bir işlemdir.

Takım Yaratıcılığı ve Atölyeler için Nano Komutlarını Kullanma

Nano komutları gruplar halinde iyi iş yapar, çünkü herkes aynı kısıtlamadan başlar. Boş sayfa fikirlerini tartışmak için daha az zaman harcarsınız ve yeni fikirlere ve ifadelere tepki vermek için daha fazla zaman kazanırsınız.

✅ İşte bunu çalıştırmanın pratik yolları (bazı yararlı ClickUp özellikleriyle birlikte):

Beyin fırtınası öncesi ısınma egzersizleri

Paylaşılan Nano Banana komutlarından birini ve paylaşılan referans görüntülerden birini seçin.

İlk çıktı için 3 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın.

Bir varyasyon için 2 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın (sadece aydınlatmayı veya arka planı değiştirin)

Hızlı bir sunum yapılacak, ardından gerçek beyin fırtınasına geçilecek.

Isınma komutunu basit tutun. Sadece kamera açısını, ışıklandırmayı ve arka planı kontrol edin. Gerisini modele bırakın.

💡 Profesyonel İpucu: Isınma komutunu ClickUp belgesinin en üstüne yerleştirin, ardından bu belgeyi çıktıların yanındaki ClickUp Beyaz Ta htasına bağlayın, böylece "komut + görüntü" eşleştirilmiş kalır. ClickUp belgelerinizde, ClickUp Beyaz Tahtalarında oluşturduğunuz görüntü çıktılarının yanında komutlarınızın bağlantısını paylaşın Komut istemleri kitaplığınızı, tüm belgelerinizin ve wiki sayfalarınızın bulunduğu merkezi bir yer olan ClickUp'ın Docs Hub'ında da saklayabilirsiniz. Bu, takımınızın birden fazla belge ve Çalışma Alanı'nı incelemek zorunda kalmadan doğru komut istemleri belgesini aramasına ve açmasına yardımcı olabilir.

Toplantılarda yaratıcı buz kırıcılar

Herkes aynı konuyu ve aynı kamera açısını kullanıyor

Her kişi bir değişkeni (renk paleti, arka plan veya derinlik) değiştirir.

Hedefe en uygun sürüme oy verin (ders slaytı, hikaye çerçevesi, küçük görsel, poster).

Bu noktada, net ifadeler yardımcı olur. Tutarlılık istiyorsanız, insanlardan aynı referans görüntüsünü veya aynı ek dosya içindeki referans görüntüsünü kullanmalarını isteyin.

💡 Profesyonel İpucu: Her kişinin çıktısını bir ClickUp Beyaz Tahtasına bırakın, kullanılan komutun tam metnini içeren bir yapışkan not ekleyin, ardından kazanan yapışkan notu takip için bir ClickUp görevi olarak dönüştürün. ClickUp Beyaz Tahtalarındaki yapışkan notlarınızı kolayca özel ClickUp görevlerine dönüştürün

İnovasyon atölyeleri

Daha uzun oturumlarda, Nano komutlarını kullanarak yönleri hızlıca keşfedin, ardından bir araya getirin.

1. Tur: Kısa komutlarla 10 adet kaba talimat oluşturun

2. Tur: En iyi 3'ü seçin, ardından kimliği ve çerçeveyi sıkılaştırın.

3. Tur: Paylaşılan "değiştirilemez" listesini kilitleyin (yüz özellikleri, metin görüntüleme kuralları, renk şeması)

Komut dosyası sapmasını izlemek için bir kişiyi görevlendirebilirsiniz. Bu kişi, temel komut dosyasını sabit tutarak görüntülerin sapmasını önler.

💡 Profesyonel İpucu: Komut kurallarınızı bir ClickUp belgeinde saklayın, ardından eylem satırını vurgulayın ve ondan bir görev oluşturun, örneğin, "Mavi arka plan ve temiz metin görüntüleme ile 5 varyasyon oluşturun. " İnceleme ayrıntılı hale gelirse, görüntüleri göreve ek dosya olarak ekleyin ve ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanarak geri bildirimi doğrudan görsele sabitleyin, yorumlar atayın ve düzeltildiğinde bunları çözün. ClickUp'taki Proofing özelliğini kullanarak kolay işbirliği için multimedya dosyalarına ve PDF'lere açıklama ekleyin

Hikaye tahtası oturumları

İçeriği storyboard olarak düzenliyorsanız, komutlar çekim listeniz haline gelir.

6–10 kare tanımlayın ve kişi başına bir kare atayın

Kamera işaretlerini standartlaştırın (göz seviyesi, yakın çekim, düşük açılı çekim)

Aydınlatmayı standartlaştırın (doğal gün ışığı veya stüdyo aydınlatması)

Çerçeveler arasında en boy oranını tutarlı tutun

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahta üzerinde storyboard oluşturabilir, her kareyi bir döşeme olarak ekleyebilir ve ardından ilgili görevini ve belgeyi hemen yanına bırakabilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtaları* ile fikir üretmek için oluşturulan görüntüleri sıralar halinde ekleyebilirsiniz. ClickUp, Beyaz Tahta'ya Görevler ve Belgeler eklemenizi ve bunları tuvalden düzenlemenizi sağlar, böylece storyboard, komutlar ve görevler birbiriyle bağlantı içinde kalır.

📽️ Video izleyin: Hala manuel olarak kopyala-yapıştır, görev oluşturma veya planlama mı yapıyorsunuz? Bu video, monoton görevleri ortadan kaldırmak için AI otomasyon araçlarını nasıl kullanabileceğinizi açıklıyor.

Keşfedilebilecek Nano Banana Alternatifleri

Tek bir komutla grafik görüntüler oluşturun ve ClickUp Brain ile içeriklerinizi bir üst seviyeye taşıyın

Görsel fikirleri test ederken en zor kısım nadiren ilk görüntüdür. Zor olan, bunun etrafındaki her şeydir: oluşturmak, düzeltmek, onaylamak ve göndermek için araçlar arasında geçiş yapmak, ardından daha önce karar verdiğiniz konuların izini kaybetmek.

Yaratıcı çalışmaların farklı AI modelleri ve araçları arasında bölünmesi ile " iş yayılması " AI yayılmasıyla daha da kötüleşiyor.

ClickUp, görseller oluşturabileceğiniz, kararları görevlere dönüştürebileceğiniz ve uygulamayı aynı yerde sürdürebileceğiniz, takımlar için birleşik bir AI çalışma alanı olarak bu sorunu çözüyor.

🧠Biliyor muydunuz: "Toggle tax" ile ilgili araştırmalar, çalışanların günde yaklaşık 1.200 kez uygulamalar arasında geçiş yaptığını ve bunun haftada yaklaşık dört saatlik bir zaman kaybına neden olduğunu ortaya koydu.

AI Image Generator ile ClickUp Brain içinde görseller oluşturun.

ClickUp Brain ile komutlarınızı gerçeğe yakın görüntülere dönüştürün

ClickUp Brain, işin yapıldığı yerde (örneğin, görev yorumlarından veya AI araçlarının kullanılabildiği diğer ClickUp yüzeylerinden) çalıştırabileceğiniz bir AI Görüntü oluşturucu içerir.

Komutunuzu ekleyin, birden fazla seçenek oluşturun ve en iyisini seçerek, araçlar arasında bağlamı kopyalamadan inceleme ve teslim aşamasına geçin. Tek bir komuttan 10 adede kadar görüntü oluşturabilir, böylece hızlı yineleme çok daha kolay hale gelir.

İşte ClickUp Brain'in görüntü oluşturucusuna yapıştırabileceğiniz tamamlanan komutlar (sapmayı önlemek için her yinelemede yalnızca 1-2 değişkeni değiştirin):

1. Portre (temiz, editoryal)

"Genç kadın, yakın çekim, göz seviyesi, sığ alan derinliği, keskin odak, doğal cilt dokusu, doğal gün ışığı, yumuşak gölgeler, açık gri arka plan, gözlerde ince yansımalar, yüksek gerçekçilik, yüksek çözünürlük, sabit kamera açısı, çerçeve ortalanmış, en boy oranı 4:5"

2. Portre (dramatik, sinematik)

"Genç kadın, aşırı yakın çekim, yüksek kontrast, derin gölgeler, yüz özellikleri ve yüz yapısına keskin odaklanma, doğal aydınlatma, hiperrealist cilt dokusu, film sahnesi, bulanık çevre, yüksek detay, yüksek çözünürlük, en boy oranı 1:1"

3. Altın saat sokak fotoğrafı

"Düşük açı çekim, şehir caddesinde yürüyen genç kadın, altın saat, uzun gölgeler, doygun renkler, yüksek gerçekçilik, yüksek detay, kaldırımda ince yansımalar, sinematik renk derecelendirme, keskin odak konusu, sığ alan derinliği, geniş çerçeve, en boy oranı 16:9"

4. Minimal poster (tipografi + düzen)

"Beyaz arka plan, temiz çizgiler, çizgi sanatıyla muz illüstrasyonu, yüksek kontrastlı siyah, sans serif yazı tipi, sol yarıda İngilizce metin başlığı, altında destekleyici gövde metni, sağ yarıda grafik öğe, eşit aralıklı ızgara, net ayrıntılar, keskin metin görüntüleme, parlak kırmızı vurgu, yüksek çözünürlük"

5. Modern afiş (cesur renkler)

"Mavi arka plan, parlak renkler, doygun renk paleti, temiz kompozisyonlu ürün tarzı grafik, sans serif yazı tipi, üst üçte birlik kısımda İngilizce metin, keskin odak, stüdyo aydınlatması, yumuşak gölgeler, net ayrıntılar, yüksek çözünürlük, en boy oranı 16:9"

6. Simge seti (basit + tutarlı)

"Çizgi sanat ikon seti, çilek teması, temiz çizgiler, eşit aralıklar, beyaz arka plan, yüksek kontrastlı siyah, tutarlı vuruş ağırlığı, minimal gölgeleme, net ayrıntılar, yüksek çözünürlük"

📖 Ayrıca okuyun: ClickUp ile içerik oluşturmadan içerik üretimine nasıl geçtik

ClickUp BrainGPT ile komutları verimli bir şekilde uygulayın.

Sesinizi kullanarak kaba komut fikirlerini yakalayın ve ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliği ile bunları metne dönüştürün

Komutlarınızı hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorsanız, tutarlılık uzun oturumlardan daha önemlidir. ClickUp BrainGPT, Talk to Text'i destekler (böylece kabaca bir fikri söyleyip onu kullanılabilir bir metne dönüştürebilirsiniz) ve geçmiş bağlamları veya referansları çekmeniz gerektiğinde ClickUp, web ve bağlı uygulamalarda arama yapabilirsiniz.

Yazarlar, oluşturucular ve eğitimciler için uygun olan basit bir rutin:

Talk to Text ile kaba bir görsel fikir dikte edin , ardından ClickUp BrainGPT'den bunu farklı kamera açıları ve aydınlatma ayrıntılarıyla 5 metin komutu olarak yeniden yazmasını isteyin.

Önceki sohbetlerinizi/belgelerinizi/görevlerinizi en son işe yarayanları arayın (örneğin, "en temiz metin görüntüsünü üreten poster komutunu bul"). Enterprise Search ileen son işe yarayanları arayın (örneğin, "en temiz metin görüntüsünü üreten poster komutunu bul").

Yardımcı olduğunda modelleri değiştirin. ClickUp BrainGPT, AI modelini ChatGPT, Claude veya Gemini olarak değiştirmenize olanak tanır (ancak, harici modellerin "ClickUp Brain" gibi ClickUp Çalışma Alanı bilgilerinizi kullanmayacağını unutmayın).

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Agents'ı kullanarak takımınızda yaratıcı çıktıların devamlılığını sağlayın. Tetikleyici tabanlı otomasyonu kullanarak ClickUp Agents ile görevleri ve eylemleri otomatik olarak tamamlayın Kullanılabilir bir görsel elde ettiğinizde, darboğaz koordinasyona kayar: döngüleri gözden geçirin ve "Sırada kim ne yapacak?" ClickUp AI Ajanları, tetikleyicilere (durum değişikliği gibi) göre çalışabilir ve AI ile Belgeler veya görevler oluşturmak gibi eylemler gerçekleştirebilir. İşte deneyebileceğiniz hızlı ve pratik bir ClickUp Agents kurulumu: Yaratıcı listenizde, bir görevin durumu "İnceleme" olarak değiştiğinde tetikleyici olarak çalışan bir Otomatik Pilot Aracısı oluşturun .

Ajanın talimatlarında, (1) gerekli ayrıntıları kontrol eden bir yorum yayınlamasını (en boy oranı, arka plan, aydınlatma, kamera açısı, metin görüntüleme notları) ve (2) AI ile kısa bir inceleme belgesi oluşturmasını , neyin değiştiğini ve hangi geri bildirimlerin gerekli olduğunu özetlemesini söyleyin.

Görevde önemli bilgiler eksikse, AI ile bir alt görev oluşturun (örnek: "Daha yumuşak gölgelerle 3 varyasyon oluşturun" veya "İngilizce metnin okunabilirliğini düzeltin") Bu, komut istem oturumunuzu yöneticilik işlerine dönüştürmeden "yaratıcı fikir → uygulama" geçişini sıkı tutar.

ClickUp'ta kendi AI Aracınızı nasıl oluşturabileceğinizi görün.

ClickUp ile Görüntü Akışınızı Bir Adım Öteye Taşıyın

Nano Banana komutları, yönünüzü net tuttuğunuzda hızlı hareket etmenize yardımcı olur. Kamera açısı, çerçeve, aydınlatma, arka plan ve sığ alan derinliği veya yüksek kontrast gibi birkaç stil ipucu gibi temel unsurları kontrol ettiğinizde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

Ancak asıl zorluk, çıktıdan sonra ortaya çıkar. Görselleri oluşturmak ve sonraki adımların farklı araçlarda kaybolmasını önlemek için hala bir yere ihtiyacınız var. ClickUp, görüntü oluşturma ve görev yönetimini tek bir platformda birleştirerek bu konuda fark yaratıyor.

Görüntü akışı şunun sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için, ClickUp BrainGPT ve Talk to Text ile komutları iyileştirebilirsiniz. Belirli kullanım durumları için farklı bir AI modeli istediğinizde ChatGPT, Claude veya Gemini gibi modelleri değiştirmeyi bile seçebilirsiniz.

Son olarak, bir şey eksik olduğunda ClickUp Agents'ı kullanarak özellik kontrollerini çalıştırabilir ve takip işlemleri oluşturabilirsiniz.

Sizin için mükemmel bir araç gibi mi geliyor? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve farkı deneyimleyin!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Nano Banana komutları, Google'ın Nano Banana görüntü modeline yeni bir görsel oluşturmak veya mevcut bir görseli düzenlemek için verdiğiniz ultra kısa talimatlardır. Uzun bir özet yazmak yerine, konu, kamera açısı, aydınlatma ve arka plan gibi çıktıyı etkileyen birkaç ayrıntıyı tanımladığınızda en iyi sonucu verirler. Daha fazla kontrol ihtiyacınız varsa (özellikle tipografi, posterler veya diyagramlar için), Nano Banana Pro, daha güçlü metin işleme özelliği ile daha yüksek kaliteli oluşturma ve düzenleme için tasarlanmıştır.

Basit bir yapı ile başlayın: konu, kamera açısı, odak, aydınlatma, arka plan, stil ve en boy oranı. İlk komut istemini kısa tutun, ardından her seferinde bir değişkeni değiştirerek yineleyin (örneğin, sadece arka planı açık griden maviye değiştirin). Görüntünüz tipografi içeriyorsa, metin çıktıların kaymasının en kolay olduğu yerlerden biri olduğu için, yerleştirme ("başlık sol yarıda") ve okunabilirlik konusunda açık olun.

Karakter tutarlılığının önemli olduğu durumlarda referans görüntü kullanın. Güvenilir ş Akışı, bir "arşiv" veya temel görüntüden başlamak, sabit bir referans oluşturmak ve ardından aynı referansı ve kısa komutları kullanarak bir dizi yeni görüntü oluşturmaktır. Komutunuzda, değişmemesi gerekenleri (aynı kişi, yüz özellikleri, yüz yapısı, cilt dokusu) belirtin ve arka plan veya kamera açısı gibi yalnızca bir veya iki öğeyi değiştirin.

Nano Banana, hızlı yaratıcı denemeler için hızlı bir model olarak pozisyonlandırılırken, Nano Banana Pro daha yüksek kontrol sağlayan görüntü oluşturma ve düzenleme için pozisyonlandırılmıştır. Google, Nano Banana Pro'nun geliştirilmiş metin işleme, gelişmiş yaratıcı kontroller ve posterler ve cilalı marka varlıkları için uygun olan yüksek kaliteli görseller (4K'ya kadar) üretme yeteneğini öne çıkarıyor. Hedefiniz hızlı fikir üretmekse, Nano Banana genellikle yeterlidir. Hassasiyet, tipografi veya "son taslak" kalitesi gerekiyorsa, Nano Banana Pro daha uygun bir seçimdir.

Evet. ClickUp Brain, görev yorumlarından, ClickUp Chat'ten veya Çalışma Alanınızda bulunan AI simgesinden doğrudan AI görüntüleri oluşturabilir. Bir komuttan en fazla 10 görüntü oluşturabilir, sonuçları gördükten sonra komutu iyileştirebilir ve ardından görüntüyü bir görev veya sohbetle paylaşabilir veya ondan bir belge oluşturabilirsiniz. Bu, ClickUp Brain'i, incelemelerin, onayların ve sonraki adımların gerçekleştiği aynı Çalışma Alanında görüntü oluşturmak istediğinizde pratik bir görüntü oluşturma aracı haline getirir.