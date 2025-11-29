Google Meet ve ClickUp SyncUp: Takımınıza En Uygun Olan Hangisi?

Saat 9:55. Takımınız Google Meet bağlantısına giriyor. Kararlar alınıyor. Eylem ögeleri hızla ilerliyor. Otuz dakika sonra, notlar sohbet uygulamalarına ve gelen kutularına dağılmış durumda ve birinin bunları takip edilebilir işlere dönüştürmesi gerekiyor.

İşte yol ayrımı. Toplantıları planlamak, konuları gerçek zamanlı olarak tartışmak ve daha sonra takip etmek için canlı videoya güvenmeye devam edecek misiniz? Yoksa, işin bağlamını yakalayan asenkron durum güncellemelerine mi güveneceksiniz, böylece uzaktan çalışan takımlar başka bir görüşme yapmadan uyum içinde kalacaklar?

Bu kılavuzda, farklı işbirliği ihtiyaçlarına hangi aracın uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için Google Meet ile ClickUp SyncUp'ı karşılaştıracağız.

Her birinin video görüşmelerini nasıl işlediğini, ş akışlarınızla nasıl entegre olduğunu ve hem hızlı senkronizasyonları hem de yapılandırılmış proje toplantılarını nasıl desteklediğini karşılaştıracağız.

💡 İlginç Bilgi: Son araştırmalar, toplantıların üçte birinin gereksiz olduğunu ve verimliliği önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. Tartışmaları görevlerle ilişkilendirmek, bu israfı azaltmaya yardımcı olur.

Google Meet ve ClickUp SyncUp'a Genel Bakış

Günlük standup toplantıları, eşzamansız güncellemeler ve toplantıları izlenebilir işlere dönüştürme konusunda ClickUp SyncUp ve Google Meet'i yan yana karşılaştırdığımızda ortaya çıkan sonuçlar şöyledir:

Özellik ClickUp Google Meet Standup toplantıları ve durum senkronizasyonları Hafif SyncUp'ları doğrudan Listeler, görevler ve Sohbet'ten çalıştırır, böylece takımlar panoları tek bir yerden inceleyebilir ve görevleri güncelleyebilir. Ekran paylaşımı, anketler ve soru-cevap özelliği ile güvenilir canlı video görüşmeleri düzenler, ancak panolar ve görevler genellikle diğer araçlarda bulunur. Proje ve görev yönetimi Toplantıları, görevleri, Belgeleri, Sohbetleri, Beyaz Tahtaları, Gösterge Panellerini ve Yapay Zekayı tek bir Çalışma Alanı'nda tutar, böylece güncellemeler işle bağlantılı kalır. Toplantıları, notları ve dosyaları Takvim, Drive, Dokümanlar ve harici proje araçları arasında dağıtır. Planlama ve harici toplantılar Takvim görünümleri, Google Takvim senkronizasyonu ile görevlerin ve etkinliklerin yan yana görünmesini sağlayarak işleri ve toplantıları birlikte planlamaya yardımcı olur. Takvim davetiyeleri, randevu programları, rezervasyon sayfaları ve hatırlatıcılarla harici planlamada mükemmeldir. Kayıtlar ve eşzamansız takip SyncUp'ları ve Klipleri, transkriptler ve yorumlarla birlikte Klipler Merkezi'nde depolar. Kayıtları Drive'a kaydeder ve desteklenen planlarda AI özetleri sunar, ancak takip işlemi hala diğer araçlarda gerçekleştirilir. Toplantı sonrası raporlama Gösterge panelleri, toplantı kararlarının iş yükünü nasıl değiştirdiğini gösterir, burndown grafikleri Çağrı kalitesi ve kullanım metriklerine odaklanır, toplantılardan proje veya sprint sonuçlarına yerleşik bağlantı yoktur. En uygun Toplantıların, notların ve görevlerin tek bir Çalışma Alanı'nda birbirine bağlantı kurmasını isteyen takımlar, böylece uygulamayı kolayca izleyebilirler. Google Çalışma Alanı'nda çalışan ve check-in, demo ve brifingler için hızlı, tanıdık video görüşmelerine ihtiyaç duyan takımlar

ClickUp nedir?

ClickUp ile düzenli kalın, daha hızlı hareket edin ve tüm görevleri tek bir yerde tutun.

Bir proje başlangıç toplantısı düzenlediğinizi hayal edin: kararlar alınır, eylem ögeleri belirlenir ve birisi bütçe incelemesini üstlenmek için gönüllü olur. Ardından toplantı sona erer.

Notlar tek bir belgedede saklanır, takip işlemleri e-posta ile gönderilir ve bütçe görevleri? Birisi daha sonra proje yönetimi aracında oluşturur — hatırlarsa tabii. Gelecek haftaya kadar, takımın yarısı aslında neyin kararlaştırıldığını hatırlayamayacaktır.

ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Toplantılar, toplantılardan elde edilen sonuçlarla doğrudan bağlantılıdır.

Tartışma notları, kararlar ve eylem öğeleri ayrı araçlarda bulunmaz; takımınızın gerçekten yürütmek için kullandığı görevler, zaman çizelgeleri ve dosyalarla birlikte bulunur. ClickUp, iş dağınıklığını azaltmak için tasarlanmıştır . Toplantı gündemleri, atanmış sahipleri ve son teslim tarihleri olan ClickUp Görevleri haline gelir .

Görev güncellemelerini yakalamak için ekstra üçüncü taraf uygulamaları, yinelenen yazımlar veya platformlar arasında geçiş yapmaya gerek yok.

Bir G2 kullanıcısı bunu basitçe şöyle ifade etti:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, görevler, belgeler, hedefler ve iletişim gibi her şeyi tek bir platformda bir araya getirmesidir.

ClickUp özellikleri

İşte ana özelliklerin uzaktan çalışan takımların toplantılar düzenlemesine, notlar almasına ve konuşmaları ClickUp Çalışma Alanı içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine nasıl yardımcı olduğu.

Özellik #1: ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp ile görüşmeler sırasında görevleri ve notları birbirine bağlayın

ClickUp SyncUp, listelerinize ve görevlerinize hafif video görüşmeleri getirir. Toplantıları planlayın, konuşurken görevleri bağlayın veya oluşturun ve iş ile birlikte canlı olarak toplantı notlarını kaydedin. Otomasyon ile görev oluşturma özelliğini kullanarak, takip işlemlerinin sanal toplantılar sırasında, sonrasında değil, izlenen işler haline gelmesini sağlayın.

Google Meet'te daha büyük canlı oturumları mı tercih ediyorsunuz? ClickUp entegrasyonları aracılığıyla bağlı bir Google Takvim etkinliğinden bir Meet bağlantısı ekleyin, böylece katılım ayrıntıları ve kayıtlar görev bağlamı ve proje durumu ile birlikte kolayca bulunabilir.

📌 Örnek: Bir departman yöneticisi 20 dakikalık bir standup toplantısı düzenler. Engelleri gözden geçirir, yeni görevleri canlı olarak oluşturur ve bunları sprint panosuna bağlar. Takım, ayrı bir görüşmeden notları yeniden yazmadan ilerlemeyi izler ve sahipler bildirimleri anında görür.

Özellik #2: ClickUp Klipleri

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin veya ses kliplerini anında paylaşın

Ekstra aramalar yapmaya veya uzun metinler yazmaya gerek kalmadan, ClickUp Clips ile ekranınızı veya sadece ses içeren bir klibi anında kaydedebilirsiniz. Ardından, klibi doğrudan Belge, Yorumlar veya Sohbet'e ekleyebilirsiniz. Takımınız kendi zamanında geri bildirim alır ve siz de gününüzde saatler kazanırsınız.

Oluşturduğunuz her Clip ve SyncUp otomatik olarak Clips Hub'a kaydedilir. Burada kayıtları tekrar izleyebilir, transkriptleri tarayabilir ve zaman damgası içeren yorumlar bırakarak konuşmaları hassas bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

ClickUp'ın Clips Hub'ında tüm geçmiş kayıtlarınızı inceleyin, transkriptlere erişin ve yorumlarınızı bırakın

En iyi yanı ne mi? Çalışma Alanınızda SyncUp'ın kaydedildiği kanala erişimi olan herkes transkripti görebilir ve kendi yorumlarıyla tartışmaya katılabilir. Böylece ekip çalışması daha sorunsuz, daha hızlı ve daha net hale gelir.

İzleyin: Hala toplantılar sırasında telaşla notlar mı alıyorsunuz? Bunun yerine gerçek konuşmaya odaklanabilseydiniz ne olurdu? AI toplantı asistanları, siz parmağınızı bile kıpırdatmadan her şeyi (eylem ögeleri, kararlar ve hatta konuşmacı bağlamı) yakalayabilir. Bu video'da, doğru, aranabilir ve takımınızla anında paylaşılabilir toplantı notları için AI'yı nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

Özellik #3: ClickUp Sohbet

ClickUp Chat, görevlerin, belgelerin ve panoların yanında grup sohbetleri ve doğrudan mesajlar sunar, böylece konuşmalar işle bağlantılı kalır. Herhangi bir mesajı tek bir tıklamayla ClickUp Görevlerine dönüştürün, görevler atayın, tarihler ekleyin ve hızlı dosya paylaşımı için ek dosyalar ekleyin.

Takımınız halihazırda Slack ve Microsoft Teams veya Google Chat kullanıyorsa, ClickUp entegrasyonu ve ClickUp entegrasyonları, sohbet araçları ve diğer uygulamalara dağılmış mesajlaşmaları projelerle bağlantılı tutmanıza yardımcı olur.

📌 Örnek: Bir proje yöneticisi, tasarım, kalite kontrol ve pazarlama ile ilgili bir yol haritası konusu oluşturur. Karar verildiğinde, proje yöneticisi mesajı yeni bir göreve dönüştürür, sahiplerini ve son teslim tarihlerini atar. Herkes, manuel olarak kopyala-yapıştır yapmaya gerek kalmadan birden fazla projede tutarlılığı korur.

📮 ClickUp Insight: Çoğumuz mesaj yazmak yerine, son teslim tarihine yetişmek için yarışıyormuş gibi yazıyoruz. Sesli metin dönüştürme 4 kat daha hızlı olsa da, gürültülü çalışma alanlarından kötü transkripsiyon deneyimlerine kadar çeşitli nedenlerden dolayı hala yazmaya devam ediyoruz. Brain MAX'ın Talk-to-Text özelliği, ellerinizi kullanmadan mesaj taslağı oluşturmanıza olanak tanır. Düşüncelerinizi sesli olarak ifade edin, kaydedin ve düzeltin, ardından e-posta veya sohbet yoluyla gönderin. Yazım hatası yok. Konudan sapma yok. Sadece sesinizin hızında ilerleyen fikirler.

Özellik #4: ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak SyncUp'ı özetleyin , eylem öğelerini çıkarın ve sahipleri ve son teslim tarihleri ile görevler oluşturun. Kararları manuel olarak yazıya döküp daha sonra ayrı araçlarda görevler oluşturduğunuz Google Meet'in aksine, Brain bu dönüştürmeyi ClickUp içinde otomatik olarak gerçekleştirir.

📌 Örnek: Çapraz fonksiyonel bir incelemenin ardından, bir proje yöneticisi şöyle der: "Bu SyncUp'ı özetleyin ve QA, tasarım ve analiz için takip işlemleri oluşturun. " Brain, özetleri verimli bir şekilde hazırlar, görevleri atar ve durumları günceller, böylece ek idari iş yükü olmadan net bir sahiplik dağılımı sağlar. Tutarlı özetler için not alma şablonlarıyla başlayın, böylece görev devri net bir şekilde gerçekleşir.

ClickUp fiyatlandırması

Google Meet nedir?

Şunu hayal edin: müşteri demosuna beş dakika kaldı ve herkesin aynı anda aynı yerde olması gerekiyor. Google Meet ile Google Takvim'den bir bağlantı oluşturursunuz, ekip arkadaşlarınız herhangi bir cihazdan katılır ve saniyeler içinde ekran paylaşımlı bir video toplantısı başlatırsınız. Toplantı sırasında canlı altyazılar, soru-cevaplar, anketler ve kayıtlar herkesin ilgisini canlı tutarken, bulut kaydı tamamlandığında otomatik olarak Google Drive'a kaydedilir.

Via Google

Google Meet, Google Çalışma Alanı gününe mükemmel uyum sağlar. Toplantıları planlamak için Meet'i doğrudan Google Takvim etkinliklerine ekleyin, kimsenin konuyu kaçırmaması için bağlantıları Google Sohbet'e bırakın ve tarayıcınızdan çıkmadan belge, E-Tablolar veya Slide sunumları yapın.

Hızlı durum kontrolleri veya daha büyük brifingler için Meet temel özelliklere odaklanır: girin, birbirinizi net bir şekilde görün ve duyun, önemli bilgileri paylaşın ve devam edin.

📖 Ayrıca okuyun: Sohbet Platformları

Google Meet özellikleri

Google Meet, uzaktaki takımların sorunsuz görüşmeler yapmasına ve toplantıdan sonra ivmeyi korumasına nasıl yardımcı olur?

Güvenilir video ve Google Takvim'den kolay toplantı planlama gibi temel özelliklerin yanı sıra aramalar etrafında işbirliği ve AI özetleri de sunar, böylece takip işlemleri aksaklık yaşamaz.

Özellik #1: AI notları ve özetleri

Via Google

Google Meet'in "Benim için not al" özelliği, tartışmayı kaydedebilir, önemli noktaları Google Dokümanlar'da düzenleyebilir ve özeti Takvim etkinliğine ek dosya olarak ekleyebilir, böylece ekip arkadaşlarınız mesajları ve sohbetleri aramak zorunda kalmadan kolayca erişebilir.

Toplantıya geç katılırsanız, "Şimdiye kadarki özet" görünümü, görüşme sırasında geri kalanları yakalamanıza yardımcı olur. Toplantı bittikten sonra, organizatör özet bağlantısını içeren bir e-posta alır; bu özelliği etkinleştiren katılımcılar da bu bağlantıyı alabilir. Kullanılabilirlik, Google Çalışma Alanı planınıza ve Gemini eklentilerine bağlıdır.

📌 Örnek: Bir proje yöneticisi müşteri görüşmesini sonlandırır ve kararlar ile sorumluların yer aldığı otomatik olarak oluşturulan bir belge gelir. Önemli noktaları izleyiciye yapıştırır, iki yeni görev oluşturur ve kaydı tekrar izlemeden işine devam eder.

Özellik #2: Takvim ve planlama

Via Google

Google Takvim'i kullanarak, tek bir tıklama ile herhangi bir davete kolayca toplantı bağlantısı ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ortaklarınız ve müşterileriniz için halka açık bir rezervasyon sayfası içeren bir randevu takvimi oluşturabilirsiniz.

Randevu programları tampon süreleri, günlük sınırlar ve çoklu takvim çakışma kontrollerini destekler; uygun planlarda Stripe üzerinden ödeme talep edebilirsiniz. Son güncellemeler, rezervasyon sayfalarının web ve mobil platformlarda daha kolay bulunmasını sağlayarak, sık sık dış kullanıcılarla toplantı yapan takımlar için gelen randevu planlamasını kolaylaştırır.

📌 Örnek: Bir departman yöneticisi, haftalık ortak kontrol toplantıları için bir rezervasyon bağlantısı paylaşır. Zaman aralıkları paylaşılan takvime eklenir, davetiyeler Meet URL'sini içerir ve hatırlatıcılar otomatik olarak gönderilir.

Özellik #3: Aramalar etrafında işbirliği

Via Google

Meet'te takımlar, hızlı bağlantılar için görüşme içi sohbeti kullanır, anketler ve soru-cevap oturumları düzenleyerek görüş toplar ve odaklanmış tartışmalar için küçük grup odaları oluşturur. Canlı altyazılar, farklı aksanları ve gürültülü odaları netleştirir. Dosya ve videoyu tek bir görünümde tutarak daha sorunsuz paylaşım ve düzenleme imkanı sunan düzenleyiciden doğrudan belge, Sheet veya Slide sunumları yapabilirsiniz.

Planınızda kayıt özelliği etkinleştirildiğinde, video organizatörün "Meet Kayıtları" klasörüne Google Drive'a kaydedilir, böylece toplantıyı kaçıran kişiler daha sonra toplantıyı izleyebilir.

📌 Örnek: Uzaktan çalışan bir ekip, sprint panosunu inceler, tasarım dosyalarını sohbete gönderir ve düzenleyiciden bir Slides sunumu yapar. Ardından, Google Drive'daki kayıt, geç gelenlerin kararlara erişmesine ve sonraki adımları izlemesine yardımcı olur.

Google Meet fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsiz

Başlangıç Planı: Kullanıcı başına aylık 8,40 $ (en fazla 100 katılımcı)

Standart Plan: Kullanıcı başına aylık 16,80 $ (en fazla 150 katılımcı)

Plus Plan: Kullanıcı başına aylık 26,40 $ (en fazla 500 katılımcı)

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve Google Meet: Özelliklerin Karşılaştırması

Ayrıntılara girmeden önce, Google Meet ve ClickUp SyncUp'ın günlük toplantılar, notlar ve sonraki adımların takibi için nasıl bir performans sergilediğine kısaca göz atalım.

Özellik #1: Günlük standup toplantıları ve durum senkronizasyonları

ClickUp

SyncUps, Listelerinizin, görevlerinizin ve Sohbetinizin içinde yer alır, böylece işlerinizi izlediğiniz yerden hızlı bir video görüşmesi başlatabilirsiniz. Siz konuşurken, herkes aynı Çalışma Alanında sprint panosunu, görev listesini veya Gösterge Paneli kartlarını açabilir. Ardından görevleri birbirine bağlayabilir ve işlerin yapıldığı yerde notlar alabilirler.

Google Meet

Google Meet, öncelikle canlı video için tasarlanmıştır. Google Takvim'den bir bağlantı oluşturur, ekranınızı paylaşır, anketler ve soru-cevap oturumları düzenler ve altyazılar ve tepkilerle herkesin katılımını sağlarsınız. Meet, insanları hızlı bir şekilde bir araya getirmek için idealdir, ancak bu konuşmalar genellikle proje panolarınızdan, biletlerinizden ve gösterge panellerinizden ayrı bir pencerede yer alır.

🏆 Kazanan: ClickUp, pencereler arasında geçiş yapmak yerine aramayı, panoyu ve görevleri aynı yerde görmek istediğiniz tekrarlayan standup'lar ve durum senkronizasyonları için kazanır.

Özellik #2: Proje ve görev yönetimi

ClickUp

ClickUp, toplantılar, görevler, Belgeler, Sohbet, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri ve Yapay Zeka'nın hepsinin tek bir çalışma alanında yer alması için tasarlanmıştır. SyncUp'lar, yorumlar ve özetler, etkilediği görevlere doğrudan bağlanır ve Gösterge Panelleri, aynı görevlerden canlı verileri okur.

Takımlar, her şeyi bir araya getirmek için beş farklı uygulamayı geçmek zorunda kalmadan ilerlemeyi gözden geçirebilir, engelleri tartışabilir ve işleri güncelleyebilir.

Google Meet

Google Meet, Google Çalışma Alanı gününe mükemmel bir şekilde uyum sağlar, ancak parçalar hala dağınıktır: davetler Takvim'de, kayıtlar Drive'da, notlar Dokümanlar'da ve görevler genellikle tamamen başka bir proje aracında bulunur.

Güvenilir aramalar ve kullanışlı AI özetleri elde edersiniz, ancak takımlar genellikle toplantıdan sonra nelerin değiştiğini görmek için belgeler, panolar ve gelen kutuları arasında bağlantıları takip etmek zorunda kalır.

🏆 Kazanan: ClickUp, aramaları, notları, görevleri ve raporları farklı uygulamalara dağıtmak yerine bir arada tutarak bağlam geçişini azaltmasıyla kazanır.

Özellik #3: Planlama ve harici müşteri aramaları

ClickUp

ClickUp'ın Takvimi, görevleri planlamanıza ve sürükleyip bırakmanıza, günler veya haftalar boyunca işleri görmenize ve Google Takvim ile senkronizasyon yapmanıza olanak tanır, böylece toplantılar ve görevler tek bir programda yan yana görünür.

ClickUp içinde yaklaşan Google Takvim etkinliklerini görüntüleyebilir ve doğrudan aramalara katılabilirsiniz. Bu, son teslim tarihlerini gözden kaçırmadan işleri ve toplantıları birlikte planlamak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Google Meet

Google Meet, harici planlama konusunda öne çıkıyor. Google Takvim'den, tek bir tıklama ile herhangi bir davete Meet bağlantısı ekleyebilir ve randevu planları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, desteklenen planlarda genel rezervasyon sayfası, tampon süreleri ve hatta Stripe ödemeleri ekleme seçeneğiniz de vardır. Misafirler bir zaman seçer, otomatik hatırlatıcılar alır ve takvim etkinliklerinden doğrudan katılırlar, bu da müşteriler ve ortaklar için gelen randevuları sorunsuz bir şekilde planlamayı sağlar.

🏆 Kazanan: Google Meet, özellikle takımınız zaten her şeyi Google Takvim üzerinden yürütüyor ise, müşteri odaklı zamanlama ve tek tıklamayla katılma bağlantıları ile kazanır.

Özellik #4: Kayıtlar, transkriptler ve asenkron olarak güncelleme

ClickUp

Kaydettiğiniz her SyncUp ve Clip, transkriptler ve zaman damgalı yorumlarla birlikte Clips Hub'da saklanır, böylece ekip arkadaşlarınız transkripti gözden geçirebilir, doğru ana atlayabilir ve kayda doğrudan yorum yapabilir.

Bunu ClickUp Brain özetleriyle birleştirin, böylece görüşmeyi kaçıran kişiler anahtar kararları gözden geçirebilir ve çalışma alanından ayrılmadan bağlantılı görevleri açabilir.

Google Meet

Meet ile kayıtlar Google Drive'a kaydedilir ve buradan takımla paylaşılabilir. Desteklenen Çalışma Alanı planlarında, Gemini destekli özetleri ve "Şimdiye kadarki özet" özelliğini kullanarak tüm görüşmeyi izlemeden neler olduğunu anlayabilirsiniz.

Tartışmaları takip etmek için etkilidir, ancak sonraki adımlar doğrudan görevlere bağlı olmak yerine belgelerde, Sheets'te veya harici proje araçlarında yer almaya devam eder.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Takımınız zaten her şeyi Drive'da depoluyorsa Google Meet iyi bir seçimdir, ancak kayıtların, özetlerin ve görevlerin aynı çalışma alanında kullanılabilir ve eyleme geçirilebilir (anında görev oluşturma ile) olmasını istiyorsanız ClickUp daha güçlü bir seçenektir.

Özellik #5: Toplantı sonrası raporlama ve görünürlük

ClickUp

ClickUp gösterge panelleri ile önemli olanı ölçün

ClickUp gösterge panelleri, SyncUps'tan sonra oluşturulan veya güncellenen görevlerden veri almaya yardımcı olabilir, böylece liderler bu konuşmaların iş yükünü, burndown'u, hızı ve diğer anahtar metrikleri nasıl değiştirdiğini görebilir.

Sprint ilerlemesini, gecikmiş öğeleri ve iş yükü dağılımını gerçek zamanlı olarak izleyebilir, böylece standup ve incelemelerinizin projeleri gerçekten ilerletip ilerletmediğini kolayca ölçebilirsiniz.

Google Meet

Google Meet, toplantının kendisine odaklanır: katılma, ev sahipliği yapma ve ses ve video'nun sorunsuz çalışmasını sağlama. Yöneticiler arama ve kullanım istatistiklerini görebilirken, bu toplantıları proje sonuçları, sprint sağlığı veya takım iş yükü ile ilişkilendiren yerleşik bir görünüm yoktur.

Çoğu takım, görüşme sonrasında neler olduğunu anlamak için hala ayrı bir raporlama yığınına güveniyor.

🏆 Kazanan: ClickUp, toplantı kararlarının gerçek iş ve sonuçlara nasıl dönüştüğünü gösteren gösterge panelleri sunarak görünürlük açısından açık ara önde.

Reddit'te ClickUp ve Google Meet karşılaştırması

Reddit kullanıcıları genellikle bu araçların farklı işler yaptığını düşünüyor: Google Meet, insanları hızlı ve güvenilir bir şekilde bir toplantıya dahil etmenin yoludur; ClickUp SyncUp ise konuşmayı görevlerle bağlantılı tutar, böylece projeler arasında izleme daha kolaydır.

ClickUp kullanıcıları, toplantıdan eyleme ş akışlarını öne çıkarıyor:

ClickUp'ta genel bakış, önemli noktalar, sonraki adımlar ve ana konuların yer aldığı, güzel biçimlendirilmiş ve okunması kolay bir belge oluşturulur.

Birisi ayrıca şöyle dedi :

3 kişilik küçük işimi bu uygulamaya geçirdim ve çok memnunuz... görevleri doğrudan uygulamadan görebilmek çok güzel. ”

Reddit kullanıcıları, Google Meet için Çalışma Alanı uyumluluğunu ve aşinalığı öne çıkarıyor:

Şirket içi toplantılar için Google Meet kullanıyoruz. Google'ın sezgisel olduğunu düşünüyorum.

Bazıları günlük işler için Meet'i tercih ederken:

Ben toplantıları tercih ediyorum ve Zoom için ödeme yapmıyorum

Ve toplantı ile ilgili genel uyarılar:

Google Meet, toplantı kayıtlarına çok basit bir yaklaşım sergiliyor gibi görünüyor.

Hangi Toplantı Aracı En Üstün?

Google Meet, insanları bir araya getirmeyi kolay ve tanıdık hale getirir. Hızlı check-in'ler, müşteri demoları ve daha büyük toplantılar için Google Takviminizden kolayca katılabilirsiniz.

ClickUp ise konuşmaları sonuç odaklı ş akışlarına dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp SyncUp ile görevlerinizi, ClickUp Brain ile özetleri ve sahipleri takip ederek iş, proje yönetimi ve görev yönetimini tek bir yerde tutabilirsiniz.

Her iki araç da kendi güçlü yönlerine sahiptir, ancak tartışmaları düzenleyen, görev izlemesine odaklanan ve işi baştan sona yönlendiren bir araç arıyorsanız, ClickUp'ın gelişmiş özellikleri her adımda sizinle birlikte olan bir takım arkadaşı gibi hissettirir.

ClickUp'ta SyncUps'ı ücretsiz olarak başlatın — toplantı görevlerini ve takip işlemlerini tek bir yerde tutun.