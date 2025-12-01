İşletmelerin Operasyonlarını Otomasyonla Otomatikleştirmek ve Ölçeklendirmek İçin En İyi 14 AI Aracısı

Ya birisi (ya da bir şey) e-postalarınızı anında yanıtlasa, satış fırsatlarını 7/24 takip etse ve raporları otomatik olarak oluştursa? Bu, stratejiye daha fazla odaklanmanıza olanak sağlamaz mı?

Bir zamanlar ulaşılması zor bir hayal olan iş dünyası için yapay zeka ajanları, bugün tüm bunları gerçeğe dönüştürüyor.

Bu akıllı ajanlar işlerimizi daha hızlı, daha akıllı ve açıkçası çok daha kolay hale getiriyor. Müşteri taleplerinin ve pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesinden veri analizinin otomasyonuna kadar, bu ajanlar hızla modern işletmelerin belkemiği haline geliyor.

Ancak piyasada bulunan çok sayıda AI çözümü arasında doğru olanı seçmek zor gelebilir. Size yardımcı olmak için, iş otomasyonunu dönüştüren en iyi 15 AI aracısını bir araya getirdik.

AI Ajanları nedir?

AI ajanları, görevleri otomasyon sağlamak, verileri analiz etmek ve kalıplara dayalı kararlar almak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan yazılım programlarıdır.

Bunlar, basit sohbet robotlarından karmaşık ş akışları için gelişmiş otomasyon yapay zeka araçlarına kadar aralık gösterir. Toplantı notlarını özetlemekten proje görevlerini yönetmeye ve kod yazmaya kadar, yapay zeka ajanları operasyonları yönetmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.

AI ajanlarını kullanan işletmeler, maliyet azaltma, müşteri deneyimlerinin iyileştirilmesi, müşteri verilerinin analizi ve veriye dayalı kararların daha hızlı alınması gibi önemli avantajlar elde ediyor.

İşletmeler için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

AI için herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Farklı işler/sektörler ve gereksinimler, tüm AI ajanlarının sunamayacağı yenilikler gerektirir. Bir tanesini seçerken şunları göz önünde bulundurun:

İşlevsellik : Spesifik sorununuzu çözüyor mu? (Görev otomasyonu, içerik oluşturma, müşteri desteği vb.)

Kullanım kolaylığı : Arayüz ne kadar sezgisel? Takımınızın verimliliğini artıracak mı?

Entegrasyon : Mevcut araçlarınızla (Google Drive, Slack, CRM vb.) bağlantı kurabilir mi?

Ölçeklenebilirlik : İş ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyecek mi?

Maliyet: Fiyatına göre iyi bir değer sunuyor mu?

En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış

İşte iş dünyası için en iyi AI ajanlarına dair kısa bir özet.

AI Aracısı En Uygun Olduğu Alanlar Önemli Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Verimlilik ve görev otomasyonu (Tümü: Solo, SMB, Enterprise) Özelleştirilebilir görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, AI Notetaker, entegrasyonlar Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık kullanıcı başına 7 $'dan başlayan ücretler Jasper AI Pazarlama ve satış için yapay zeka ile yazım (KOBİ, Enterprise) İçerik oluşturma, SEO, takım işbirliği ve Jasper Art Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla Fireflies AI Toplantı transkripsiyonu ve notlar (KOBİ, Enterprise) Transkripsiyon, özetler, arama, eylem öğeleri, entegrasyonlar Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık kullanıcı başına 18 $'dan başlayan ücretler Drift AI Satış ve pazarlama için yapay zeka sohbet robotu (KOBİ, Enterprise) Sohbet robotları, potansiyel müşteri değerlendirme, toplantı rezervasyonu, entegrasyonlar Özel fiyatlandırma Notion AI Bilgi yönetimi ve not alma (Solo, SMB, Enterprise) Notlar, görevler, AI özetleri, şablonlar, takvim, çeviri Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık kullanıcı başına 12 $'dan başlayan ücretler Salesforce Einstein AI CRM ve analitik (Enterprise) Tahmine dayalı içgörüler, otomasyon, potansiyel müşteri puanlama, öneriler Kullanıcı başına aylık 75 $'dan başlayan fiyatlarla Reclaim AI Planlama ve zaman yönetimi (Solo, SMB, kurumsal) Otomasyonlu planlama, odaklanma süresi, analizler, takvim senkronizasyonu Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık kullanıcı başına 10 $'dan başlayan ücretler AutoGPT Otonom AI ajanları ve otomasyon (KOBİ, Enterprise, Teknoloji) Otonom görevler, gerçek zamanlı veriler, API entegrasyonu, ş Akışı otomasyonu Ücretsiz (açık kaynak), ücretli (API maliyetleri) Intercom AI Müşteri desteği sohbet robotu (KOBİ, Enterprise) Çok kanallı destek, yapay zeka sohbeti, duygu analizi, entegrasyonlar Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla + kullanım LlamaIndex Veri alma ve indeksleme (Enterprise, Teknoloji) AI arama, belge indeksleme, çoklu kaynak entegrasyonları, GPT destekleri Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla ChatGPT Konuşma tabanlı yapay zeka ve içerik oluşturma (Solo, SMB, kurumsal) İnsan benzeri sohbet, özetleme, beyin fırtınası, API, entegrasyonlar Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık 20 $'dan başlayan ücretler Kore. ai Kurumsal konuşma yapay zekası (Kurumsal) Kod gerektirmeyen botlar, ş akışı otomasyonu, NLP, analitik, entegrasyonlar Özel fiyatlandırma GitHub Copilot AI kodlama asistanı (Solo, SMB, kurumsal, Dev takımları) Kod önerileri, çoklu dil desteği, IDE entegrasyonları, girdilerden öğrenme Ücretsiz sürüm mevcut, ücretli sürüm kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla Workday AI İK, finans ve işgücü yönetimi (Enterprise) İK otomasyonu, analitik, işe alım süreci, sohbet robotları, entegrasyonlar Özel fiyatlandırma QuickBooks AI Muhasebe ve defter tutma (Bireysel, KOBİ) Muhasebe, içgörüler, vergi, anomali tespiti, entegrasyonlar Aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla

İşletmeler için En İyi AI Ajanları

İşletmeler için yapay zeka ajanları, şirketlerin ş akışlarını düzene sokmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olarak tüm sektörlerde vazgeçilmez araçlar haline geliyor. Sunulan çözümler denizinde doğru olanı seçmek çok önemlidir.

Bu amaçla, bugün işler için mevcut olan en iyi AI ajanlarını inceleyelim. Ayrıca, en iyi seçimlerimizi içeren kısa bir açıklayıcı video da var:

1. ClickUp Brain (En iyi yapay zeka destekli verimlilik ve görev otomasyon aracı)

ClickUp, sadece bir proje yönetimi aracından çok daha fazlasıdır; tüm görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve hedeflerinizi tek bir yerde toplamak üzere tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran şey, sizinle birlikte çalışan AI ajanlarının derin entegrasyonudur; bu sayede iş akışınızın her parçası daha akıllı ve daha bağlantılı hale gelir. Bunun merkezinde, her zaman yardıma hazır kişisel AI ajanınız ClickUp Brain yer alır. Brain'e her şeyi sorabilirsiniz: uzun bir belgeyi özetlemek, bir projenin en son güncellemelerini bulmak veya hatta şirket politikaları hakkında hızlı yanıtlar almak gibi. Bu, hiç uyumayan bilgili bir takım arkadaşına sahip olmak gibidir.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdaki tüm görevlerle ilgili anlık güncellemeler alın

Birden fazla müşteriyi yöneten bir danışman iseniz, Ask AI'yı kullanarak anında teklif taslakları hazırlayabilir, toplantı gündemleri oluşturabilir veya uzun e-posta konuları özetleyebilirsiniz. Otomasyonlar size yaklaşan son tarihleri hatırlatır, görevleri tamamladığınızda bir sonraki aşamaya taşır ve hatta müşterilere takip mesajları gönderir.

Takımlar, ClickUp'ın yapay zeka destekli ekosisteminden daha da fazla değer elde ediyor. Örneğin bir ürün geliştirme ekibini ele alalım: liste ajanları, yeni bir özellik talebi geldiğinde görevleri doğru kişilere otomatik olarak atayabilirken, sohbet ajanları sprint planlaması toplantılarını özetleyebilir ve engelleri vurgulayabilir. Destek ekipleri ise yapay zekayı kullanarak biletleri öncelik sırasına koyabilir, yanıtlar önerebilir ve acil sorunları üst düzeye taşıyabilir, böylece hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilir.

Ş Akışınıza bir ClickUp AI Aracısı ekleyerek işlerinizi hızlandırın

ClickUp'ın asıl gücü, bu AI ajanlarının ve otomasyonların tüm özelliklerde nasıl birlikte çalıştığıdır.

Bir sohbet ajanı toplantıyı özetlerken, Brain eylem öğelerini görevler olarak oluşturur ve otomasyonlar bu görevleri doğru takım üyelerine atar; tüm bunlar manuel müdahaleye gerek kalmadan gerçekleşir. İster düzenli kalmak isteyen tek başına çalışan bir girişimci olun, ister verimli bir şekilde ölçeklendirme hedefleyen büyük bir işletme, ClickUp ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Bu, yapay zekanın sadece yardımcı olmakla kalmayıp, herkes için verimliliği, işbirliğini ve büyümeyi aktif olarak desteklediği tek ve birleşik bir platformdur.

Gerçek işler bir boşlukta gerçekleşmez; bu nedenle ClickUp Brain, takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla entegre olur. Bu araçlar arasında belgeler için Google Drive, geliştirme izleme için GitHub ve müşteri verileri için Salesforce bulunur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görev yönetimi: Her türlü ş Akışına uyacak şekilde özel durumlar, öncelikler, etiketler ve alanlar kullanarak görevler oluşturun, atayın ve izleyin

Belgeler ve wikiler: Gerçek zamanlı düzenleme ve paylaşım özellikleriyle zengin içerikli belgeler, bilgi tabanları ve wikiler üzerinde doğrudan ClickUp içinde işbirliği yapın

Entegre sohbet: Yerleşik sohbet kanalları ve doğrudan mesajlar aracılığıyla takımınızla iletişim kurun ve konuşmalarınızı işinizle bağlantılı tutun

Beyaz Tahtalar: Etkileşimli beyaz tahtalarla fikirleri görselleştirin, süreçleri harita olarak planlayın ve işbirliği içinde beyin fırtınası yapın

Gösterge panelleri ve raporlama: Gerçek zamanlı bileşenler ve grafikler ile hedefleri, KPI'ları, iş yükünü ve proje ilerlemesini izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

Takvim ve planlama: Entegre takvim görünümleri ve planlama araçlarıyla son teslim tarihlerini, toplantıları ve etkinlikleri yönetin

Zaman takibi: Görevlere harcanan zamanı kaydedin, zaman tahmini belirleyin ve daha iyi verimlilik ve faturalandırma için zaman çizelgeleri oluşturun

Şablonlar: Tekrarlayan işleri standartlaştırmak ve hızlandırmak için görevler, belgeler, listeler ve projeler için şablonları kullanın veya oluşturun

Entegrasyonlar: ClickUp'ı Slack, Google Drive, Zoom, GitHub ve daha fazlası gibi yüzlerce popüler araçla bağlantı kurarak sorunsuz ş akışları oluşturun

AI Notetaker: AI Notetaker'ı kullanarak toplantı notlarını otomatik olarak yakalayın, düzenleyin ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

ClickUp AI Notetaker, anahtar tartışmaları kaydetmenize ve anlamlı toplantı sonuçları elde etmek için eylem ögelerini düzenlemenize olanak tanıyarak işinize odaklanmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

AI özellikleri için ek ücretli bir eklenti gereklidir

Bazı kullanıcılar, otomasyonu kurarken bir öğrenme süreci yaşadıklarını bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp Brain hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir ClickUp kullanıcısı olan Paddywise513 şöyle diyor:*

İşi başlatmak için her zaman onu kullanıyorum. Bir blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için bir beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için bir e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın!Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslağını oluşturmanıza yardımcı olma konusunda gerçekten çok başarılı.

İşi başlatmak için her zaman onu kullanıyorum. Bir blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için bir beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için bir e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın!Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslağını oluşturmanıza yardımcı olma konusunda gerçekten çok başarılı.

2. Jasper AI (Pazarlama ve satış takımları için en iyi AI yazma asistanı)

Jasper aracılığıyla

Büyük ölçekte yüksek kaliteli içerik oluşturmak zaman alıcıdır, ancak Jasper AI bunu zahmetsiz hale getirebilir. Bloglar, sosyal medya vb. için yüksek kaliteli, intihal içermeyen içerikleri iki ila beş kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca 30'dan fazla dili destekleyerek çok dilli yazım ve çeviri için mükemmel bir seçimdir.

Pazarlama uzmanlığıyla geliştirilmiş olup, e-posta konu satırlarından ilgi çekici hikayelere kadar etkileyici metinler oluşturmak için 50'den fazla kanıtlanmış çerçeve kullanır.

Takım üyeleriyle işbirliği yapın, projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin ve hem serbest çalışanlar hem de kurumsal işletmeler için uygun fiyatlı planlara erişin.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli platformlar için yüksek kaliteli, dönüşüm odaklı içerikler yazın

Marka tutarlılığını korumak için üslubu ve stili kişiselleştirin

Surfer SEO entegrasyonu ile SEO dostu içerik oluşturun

AI destekli içerik iyileştirme ile takım işbirliğini geliştirin

Google Dokümanlar ve HubSpot gibi entegrasyonlarla pazarlama ş akışlarını iyileştirin

Trendleri analiz edin ve AI destekli içerik önerileri sağlayın

Jasper Art ile yazılı içeriği tamamlayacak AI tarafından oluşturulan görseller oluşturun

Jasper AI'nın sınırlamaları

Ayrıntılı komutlar olmadan genel içerik üretebilir

Küçük takımlar için fiyatlar yüksek olabilir

AI tarafından oluşturulan içerik, insan tarafından düzenleme gerektirebilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 49 $

Takımlar: Aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Yazılarımı zenginleştirmek için Jasper'ı kullanıyorum; bana fikir veriyor ve yazma tıkanıklığını önlüyor.

Yazılarımı zenginleştirmek için Jasper'ı kullanıyorum; bana fikir veriyor ve yazma tıkanıklığını önlüyor.

3. Fireflies AI (En iyi AI toplantı transkripsiyon ve not alma aracı)

Fireflies AI aracılığıyla

Takımınız toplantılar sırasında sık sık not almak için koşturuyor mu? Fireflies AI, transkripsiyonu otomasyonla gerçekleştirir, anahtar bilgileri yakalar ve tartışmaları düzenler, böylece takım üyeleri konuşmaya odaklanabilir.

Satış görüşmeleri, takım toplantıları veya müşteri görüşmeleri olsun, Fireflies konuşmaları yapay zeka destekli doğrulukla kaydeder, metne dönüştürür ve analiz eder.

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve diğer uygulamalarla entegre olarak takip işlemlerini kolaylaştırır ve ayrıntıların gözden kaçma riskini azaltır.

Fireflies AI'nın en iyi özellikleri

Anahtar noktaları, kararları ve eylem ögelerini anında özetleyin

Güçlü ses-metin dönüştürme arama özelliği ile geçmiş konuşmaları arayın

AI destekli konuşma zekası ile toplantı eğilimlerini analiz edin

Transkriptlere yorum bırakarak ve ekip arkadaşlarınızı etiketleyerek işbirliği yapın

Eylem öğeleri ve e-posta özetleri oluşturarak takip işlemlerini otomasyonla otomatikleştirin

Güvenlik düzeyinde şifreleme ve gizlilik denetimleriyle kayıtlarınızı güvence altına alın

Fireflies AI sınırlamaları

Doğruluk, ses kalitesine göre değişebilir

Sınırlı ücretsiz plan özellikleri

Fireflies AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.240'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fireflies AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok faydalı. Ayarlardan, sadece istediğinizde Fred'i (Fireflies) davet etme koşulunu programlayabildiğiniz için rahatsız edici değil. Bu çok önemli çünkü gizli kalması gereken bazı toplantılar oluyor. Benzer yapay zeka araçlarını karşılaştırdım ve bu, doğruluk ve gizlilik açısından hepsinden en iyisi.

Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok faydalı. Ayarlardan, sadece istediğinizde Fred'i (Fireflies) davet etme koşulunu programlayabildiğiniz için rahatsız edici değil. Bu çok önemli çünkü gizli kalması gereken bazı toplantılar oluyor. Benzer yapay zeka araçlarını karşılaştırdım ve bu, doğruluk ve gizlilik açısından hepsinden en iyisi.

📮ClickUp Insight: Toplantı verimliliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inde sekiz veya daha fazla katılımcı olduğunu gösteriyor. Büyük toplantılar, uyum ve karar verme açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Aslında, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında net olmayan sonraki adımlar konusunda zorlandığını ortaya koydu. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, bu boşluğu uçtan uca bir toplantı yönetimi çözümüyle dolduruyoruz. ClickUp Meetings, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalayarak takip sürecindeki karışıklıkları ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik muazzam bir azalma olduğunu bildiriyor!

4. Drift AI (Satış ve pazarlama için en iyi yapay zeka destekli sohbet robotu)

Drift AI aracılığıyla

Drift, satın alma yolculuğu boyunca daha kişiselleştirilmiş ve insan benzeri etkileşimler oluşturmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir alıcı etkileşim platformudur. Alıcı davranışını aktif olarak dinler, öğrenir ve buna uyum sağlar; böylece her temas noktasının kişiye özel ve anlamlı olmasını sağlar.

Bunun ötesinde, Drift ayrıca konuşma verilerini daha güçlü müşteri ilişkilerine, artan iş fırsatlarına ve daha yüksek gelire dönüştürmenize yardımcı olur. Bunu yaparken B2B web sitesi deneyimini yeniden tanımlar.

B2B satın alma sürecini modernize etmek için tasarlanan Drift, bu süreçle birlikte gelişmeye devam ediyor. Takımlarınız, birbirinden kopuk sistemler arasında gezinmek yerine, satış kanalları oluşturmaya, anlaşmaları sonuçlandırmaya ve müşteri ilişkilerini derinleştirmeye odaklanabilir.

Drift AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli sohbet robotlarıyla web sitesi ziyaretçileriyle anında etkileşim kurun

Önceden tanımlanmış kriterlere göre potansiyel müşterileri otomatik olarak değerlendirin

E-posta ile gidip gelmeye gerek kalmadan satış toplantılarını gerçek zamanlı olarak ayarlayın

Müşteri verilerini ve davranış içgörülerini kullanarak konuşmaları kişiselleştirin

Salesforce, HubSpot, Marketo ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sık sorulan sorulara ve yaygın müşteri taleplerine verilen yanıtları otomasyonla otomatikleştirin

Daha derinlemesine konuşmalar gerektiğinde potansiyel müşterileri insan temsilcilere devredin

Drift AI sınırlamaları

Küçük işletmeler için maliyetli olabilir

AI tarafından oluşturulan yanıtlar bazen insani nüanslardan yoksundur

Drift AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.250'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Drift AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Sorguları kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir formda sunar. Bu sayede görevleri yerine getirmek gerçekten çok kolaylaşıyor. Her gün 8 saat boyunca aralıksız olarak kullanıyorum. İşi hallediyor, bu kadar basit!

Sorguları kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir formda sunar. Bu sayede görevleri yerine getirmek gerçekten çok kolaylaşıyor. Her gün 8 saat boyunca aralıksız olarak kullanıyorum. İş tamamlandı, bu kadar basit!

🧠 İlginç Bilgi: Bazı AI ajanları, metin ve ses yoluyla müşterilerin duygularını algılayabilir ve işlerin doğru tonda yanıt vermesine yardımcı olur. ​

5. Notion AI (En iyi yapay zeka bilgi yönetimi ve not alma aracı)

Notion AI aracılığıyla

Esnek, platformlar arası bir Çalışma Alanı olan Notion, not alma, görev yönetimi ve işbirliğini tek bir yerde bir araya getirir. AI destekli arayüzü, bireysel ş akışlarına uyum sağlayarak organizasyonu zahmetsiz hale getirir.

Özelleştirilebilir bloklar, proje yönetimi şablonları ve veritabanları ile kişisel ve profesyonel projelerinizi izleyebilirsiniz. Ayrıca, takım verimliliğini artırmak için diğer yazılımlarla entegrasyonlar yaparak bunu yapacaksınız.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Notion Calendar ile programları ve görevleri zahmetsizce senkronize edin

Daha akıllı e-posta yönetimi için yapay zeka destekli bir gelen kutusu olan Notion Mail'den yararlanın

Yüksek kaliteli içerik, özetler ve eylem öğeleri oluşturun

AI destekli düzenleme ve netlik önerileriyle yazınızı iyileştirin

Notları biçimlendirme ve düzenleme gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin

AI destekli doğrulukla metni birden fazla dile çevirin

AI destekli görev önerileriyle proje yönetimi geliştirin

Notion AI'nın sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan içerik, manuel olarak düzeltme gerektirebilir

Üçüncü taraf yazma araçlarıyla derin entegrasyon eksikliği

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca : Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Notion, günlük görevleri tamamlamamda bana çok yardımcı oluyor ve kullanımı çok kolay. Not alabileceğimiz, işleri tek bir yerden yönetip düzenleyebileceğimiz bağlantılı bir Çalışma Alanı. Sayfaları düzenlemek kolay ve şablonlar çok kullanışlı.

Notion, günlük görevleri tamamlamamda bana çok yardımcı oluyor ve kullanımı çok kolay. Not alabileceğimiz, işleri tek bir yerden yönetip düzenleyebileceğimiz bağlantılı bir Çalışma Alanı. Sayfaları düzenlemek kolay ve şablonlar çok kullanışlı.

👀 Biliyor muydunuz? ABD yapay zeka pazarının değeri 107 milyar dolar olarak hesaplanıyor; bu rakam, ülkenin yapay zeka geliştirme ve en son teknolojiye yapılan yatırımlar alanındaki güçlü liderliğini yansıtıyor.

6. Salesforce Einstein (En iyi yapay zeka destekli CRM ve analiz aracı)

Salesforce Einstein aracılığıyla

Salesforce Einstein, tek bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan müşteri deneyimlerini özel hale getirmenize, verimliliği artırmanıza ve inovasyonu teşvik etmenize yardımcı olur.

Satış, hizmet, pazarlama veya analitik alanlarında çalışıyor olun, Einstein kararlarınızı yönlendirir, görevleri otomasyonla gerçekleştirir ve büyümeyi destekleyen içgörüler ortaya çıkarır.

Daha akıllı ürün önerilerine mi ihtiyacınız var? AI destekli satış tahminlerine mi? Otomasyonla gerçekleştirilen veri analizine mi? Einstein hepsini halleder, böylece siz gerçekten önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: daha güçlü müşteri ilişkileri kurmak ve gelirinizi artırmak.

Salesforce Einstein'ın en iyi özellikleri

AI destekli içgörülerle müşteri davranışlarını tahmin edin

Rutin CRM görevlerini ve veri girişini otomasyonla otomatikleştirin

Potansiyel müşterileri ve fırsatları puanlayarak yüksek değerde olan potansiyel müşterilere öncelik verin

AI destekli önerilerle özel müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin

Satış performansını analiz edin ve gelir eğilimlerini tahmin edin

Sorunsuz ş Akışları için tüm Salesforce ürünleriyle entegre edin

Salesforce Einstein'ın sınırlamaları

Tüm fonksiyonların kullanılması için Salesforce ekosistemi gereklidir

Küçük işletmeler için yüksek maliyet

Salesforce Einstein fiyatlandırması

Einstein for Service: Kullanıcı başına aylık 75 $

Salesforce Einstein puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Salesforce Einstein hakkında ne diyor?

Gartner'ın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Genel olarak, Einstein deneyimimden çok memnunum. Zaten Salesforce kullanıyorduk, bu yüzden Einstein'ı denemek bize önerildiğinde hiç tereddüt etmedik. Demodan, kavram kanıtlamaya ve uygulamaya kadar her şey sorunsuz geçti. Yapay zeka o zamanlar moda bir kelime olsa da, bu yolu seçtiğimiz için mutluyum.

Genel olarak, Einstein deneyimimden çok memnunum. Zaten Salesforce kullanıyorduk, bu yüzden Einstein'ı denemek bize önerildiğinde hiç tereddüt etmedik. Demodan, kavram kanıtlamaya ve uygulamaya kadar her şey sorunsuz geçti. Yapay zeka o zamanlar moda bir kelime olsa da, bu yolu seçtiğimiz için mutluyum.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk sohbet robotu olan ELIZA (1960'larda yaratıldı), o kadar ikna ediciydi ki insanlar gerçek bir terapistle konuştuklarını sanıyordu!

7. Reclaim AI (En iyi AI planlama ve zaman yönetimi aracı)

Reclaim AI aracılığıyla

Reclaim AI, bireylerin ve takımların zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir planlama platformudur. Kişiselleştirilmiş programları otomatik olarak oluşturur, odaklanma süresini korur ve verimlilikle ilgili içgörüler sağlar.

Platform, görev planlamasını, toplantı koordinasyonunu ve iş-yaşam dengesini kolaylaştırmak için çeşitli verimlilik araçlarıyla entegre olur. Kullanıcıların hafta içi çok fazla zaman kazanmasına yardımcı olmayı amaçlar.

Reclaim AI'nın anahtar özellikleri arasında, tükenmişliği önlemek ve genel verimliliği artırmak için yapay zeka destekli planlama, akıllı toplantı planlama ve ayrıntılı analizler yer alır.

AI'nın en iyi özelliklerini yeniden keşfedin

İş yüküne ve önceliklere göre görev planlamasını otomatikleştirin

Dikkat dağınıklığını ve kesintileri azaltmak için odaklanma zamanını ayırın

Gerçek zamanlı uygunluk durumuna göre toplantıları dinamik olarak yeniden planlayın

AI destekli zaman yönetimi ile iş ve özel hayatınız arasında denge kurun

Takvimlerin senkronizasyonunu gerçekleştirin ve takım genelinde planlamayı optimize edin

Google Takvim, Slack ve verimlilik araçlarıyla entegre edin

AI sınırlamalarını ortadan kaldırın

Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en uygun seçenek

Masاüstü uygulama yok, sadece web tabanlı

Reclaim AI fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Başlangıç: Koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI puanlarını ve yorumlarını geri kazanın

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Akıllı bir sistem ve ben parmağımı bile kıpırdatmadan takvimimdeki zamanı dolduruyor (ya da her şeyin ne zaman tamamlanacağını bulmak için zaman harcamama gerek kalmıyor – işimin baş belası). Bu özellikler CMA'ya yardımcı oldu ve CYA'ya da yardımcı olacak.

Akıllı bir sistem ve ben parmağımı bile kıpırdatmadan takvimimdeki zamanı dolduruyor (ya da her şeyi ne zaman halledeceğimi bulmak için zaman harcamama gerek kalmıyor – işimin baş belası). Bu özellikler CMA'ya yardımcı oldu ve CYA'ya da yardımcı olacak.

8. AutoGPT (Gelişmiş otomasyon için en iyi otonom AI ajanı)

AutoGPT aracılığıyla

AutoGPT, görevleri yerine getiren, ş akışlarını optimize eden ve tetikleyicilere anında yanıt veren AI ajanları oluşturmanıza, devreye almanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu her zaman aktif asistanlar kesintisiz çalışır ve sizi tekrarlayan işlerden kurtarır.

Düşük kodlu entegrasyonlar sayesinde, derin teknik uzmanlığa sahip olmadan karmaşık iş akışı otomasyonları oluşturabilirsiniz. AutoGPT'nin bulut tabanlı ajanları bağımsız olarak çalışır ve sürekli denetim gerektirmeden verimlilik ve güvenilirlik sağlar.

AutoGPT'nin en iyi özellikleri

Minimum insan müdahalesiyle otonom bir şekilde çalışın

Geniş kapsamlı hedeflere dayalı olarak karmaşık görevler oluşturun ve yürütün

Güncel içgörüler için web'den gerçek zamanlı verilere erişin

Sorunsuz otomasyon için çeşitli API'ler ve harici araçlarla entegre edin

Değişen senaryolara uyum sağlayın ve yanıtları dinamik olarak iyileştirin

Araştırma, içerik oluşturma ve iş stratejisi geliştirme süreçlerini otomasyonla otomatikleştirin

AutoGPT sınırlamaları

Kurulum ve kullanım için teknik bilgi gerektirir

Yüksek hesaplama maliyeti ve güçlü donanıma bağımlılık

Koruyucu önlemler bulunmadığından, yanlış veya alakasız sonuçlar üretmeye meyillidir

AutoGPT fiyatlandırması

Kullanımına bağlı olarak dağıtım maliyetleri olan açık kaynaklı (API maliyetleri geçerlidir)

AutoGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AutoGPT hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

AutoGPT, OpenAI'nin GPT-4'ünü kullanır ve GPT-4'ü otonom görevleri gerçekleştirmek için kullanan ilk uygulama örneğidir. Ücretsiz ve açık kaynaklı olması, kullanıcılar için daha faydalı olmasını sağlar. Kodlama öğrenmemde bana çok yardımcı oldu. Kullanımı basit ve kullanıcı dostudur.

AutoGPT, OpenAI'nin GPT-4'ünü kullanır ve GPT-4'ü otonom görevleri gerçekleştirmek için kullanan ilk uygulama örneğidir. Ücretsiz ve açık kaynaklı olması, kullanıcılar için daha faydalı olmasını sağlar. Kodlama öğrenmemde bana çok yardımcı oldu. Kullanımı basit ve kullanıcı dostudur.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nızı gerçek etkileşimlerle eğitin. Ne kadar çok yüksek kaliteli veri beslerseniz, o kadar akıllı ve doğal hale gelir.

9. Intercom AI (En iyi yapay zeka destekli müşteri desteği sohbet robotu)

Intercom aracılığıyla

Tamamen çok kanallı ve temel destek araçlarıyla entegre olan Intercom, modern işletmeler için tasarlanmış, güvenilir bir yapay zeka destekli müşteri hizmetleri platformudur.

Herhangi bir dil, kanal veya saat dilimindeki talepleri destekleyebilir ve destek içeriğini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş yardım merkezi, müşterilerin ihtiyaç duydukları yardıma her zaman erişebilmelerini sağlar.

Destek temsilcileri, Fin AI Copilot, sorunsuz işbirliği için paylaşılan gelen kutusu ve siloları ortadan kaldıran devam eden bilet konuşmaları sayesinde verimlilikte artış görüyor.

Yöneticiler, yapay zeka destekli içgörülerle destek operasyonlarını izleyip optimize ederek ve Ş Akışları ile tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini artırabilir.

Intercom AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli sohbet robotlarıyla müşteri desteği otomasyonunu gerçekleştirin

Kullanıcı sorgularına göre kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturun

Karmaşık konuşmaları sorunsuz bir şekilde insan temsilcilere yönlendirin

Proaktif etkileşim için özel müşteri duyarlılığını ve davranışını analiz edin

Veri odaklı etkileşimler için CRM'ler, yardım masaları ve iş uygulamalarıyla entegre edin

Web siteleri, uygulamalar ve e-posta arasında çok kanallı mesajlaşmayı destekleyin

Intercom AI sınırlamaları

AI yanıtları bazen bağlamsal doğruluktan yoksun olabilir

Diğer chatbot çözümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Intercom AI fiyatlandırması

Çözüm başına 0,99 $'dan başlayan fiyatlarla + aylık yardım masası koltuğu başına 29 $

Intercom AI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Intercom hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Bence Intercom çok kullanıcı dostu ve yapay zeka konusunda birçok harika araca sahip. Yapay zekayı, pek çok derinlemesine soruyu yanıtlayacak şekilde gerçekten eğitebilirsiniz. Intercom Destek ekibi de çok samimi ve yardımcı oluyor.

Bence Intercom çok kullanıcı dostu ve yapay zeka konusunda birçok harika araca sahip. Yapay zekayı, pek çok derinlemesine soruyu yanıtlayacak şekilde gerçekten eğitebilirsiniz. Intercom Destek ekibi de çok samimi ve yardımcı oluyor.

10. LlamaIndex (En iyi yapay zeka destekli veri alma ve indeksleme aracı)

LlamaIndex aracılığıyla

LlamaIndex, işinizin büyük dil modellerini (LLM'ler) gizli verileriyle bağlantı kurma sürecini basitleştiren gelişmiş bir veri çerçevesidir.

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin sorunsuz bir şekilde indekslenmesini, geri getirilmesini ve sorgulanmasını sağlayarak, AI'nın bağlamı daha iyi kavrayan yanıtlar üretmesine olanak tanır.

Veritabanları, API'ler ve bulut depolama dahil olmak üzere çeşitli veri kaynakları için yerleşik bağlayıcılara sahip LlamaIndex, karmaşıklık yaratmadan sorunsuz entegrasyon sağlar.

Akıllı arama mekanizmaları doğruluğu optimize ederek, onu yapay zeka destekli arama, otomasyon ve iş yönetimi uygulamaları için güçlü bir araç haline getirir.

LlamaIndex'in en iyi özellikleri

AI destekli arama ve belge indekslemeyi etkinleştirin

Büyük veri depolarından ilgili bilgileri alın

Yapılandırılmamış verileri AI tarafından okunabilir biçimlere dönüştürün

Bağlamsal yanıtlar için GPT gibi AI modelleriyle entegre edin

PDF'ler, veritabanları ve API'ler dahil olmak üzere birden fazla veri kaynağını destekleyin

İş zekası için bilgi erişimini geliştirin

LlamaIndex sınırlamaları

Kurulum ve entegrasyonlar için teknik uzmanlık gerektirir

Ek geliştirme gerektirmeyen sınırlı doğrudan son kullanıcı uygulamaları

LlamaIndex fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 50 $

Pro: Aylık 500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LlamaIndex puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yorum bulunamadı

Gerçek kullanıcılar LlamaIndex hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Büyük dil modelleri (LLM'ler) ile çalışan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek konusunda oldukça yararlı buldum. Bu araç, bana PDF veya API, veritabanları ve Excel gibi biçimlerde veri girme olanağı sağladı; bu da çok sayıda veri setiyle LLM'leri eğitmemi ve çalıştırmamı kolaylaştırdı.

Büyük dil modelleri (LLM'ler) ile çalışan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek konusunda oldukça yararlı buldum. Bu araç, bana PDF veya API, veritabanları ve Excel gibi biçimlerde veri girme olanağı sağladı; bu da çok sayıda veri setiyle LLM'leri eğitmemi ve çalıştırmamı kolaylaştırdı.

11. ChatGPT (Konuşma tabanlı yapay zeka ve içerik üretimi için en iyi yapay zeka sohbet robotu)

ChatGPT aracılığıyla

Çok yönlü bir yapay zeka asistanı olan ChatGPT, e-posta taslakları hazırlamaktan içerik oluşturmaya, kodlamadan müşteri desteğine kadar her konuda yardımcı olur.

Gelişmiş dil yetenekleri, bağlamı anlayan, insan benzeri yanıtlar sağlar ve bu da onu görevlerin otomasyonunu sağlamak ve verimliliği artırmak için değerli bir araç haline getirir.

İster fikir üretin ister ş akışlarını optimize edin, ChatGPT ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Düzenli iyileştirmeler ve sorunsuz entegrasyonlarla, hem profesyonel hem de günlük kullanım için güvenilir bir yapay zeka destekli yardımcıdır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Müşteri desteği, içerik oluşturma ve daha fazlası için insan benzeri metin yanıtları oluşturun

Beyin fırtınası, özetleme ve araştırma görevlerinde yardımcı olun

Doğal dil sorgularını etkili bir şekilde anlayın ve yanıtlayın

Pazarlamadan teknik belgelemeye kadar çeşitli sektörlere uyum sağlayın

Otomasyonlu iş akışları için API aracılığıyla uygulamalar ve araçlarla entegre olun

OpenAI'nin model güncellemeleriyle sürekli iyileştirme yapın

ChatGPT'nin sınırlamaları

Yanıtlar bazen yanlış veya güncel olmayabilir

Ücretsiz ve alt sürümlerde gerçek zamanlı web erişimi yoktur

Komutlara bağlı olarak önyargılı veya tutarsız sonuçlar üretebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Daha hızlı yanıtlar ve GPT-4 erişimi için aylık 20 $'a ChatGPT Plus

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (710'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (110'dan fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: AI performansını düzenli olarak izleyin; yanıt doğruluğu ve müşteri memnuniyeti gibi metrikleri takip ederek performansını optimize edin.

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

ChatGPT en iyi cevapları veriyor ve anlaşılması çok kolay. Ayrıca entegrasyonlar ve kullanımı da çok kolay. Müşteri desteği çok iyi ve özellikleri muazzam; her gün çok sık kullanıyorum.

ChatGPT en iyi cevapları veriyor ve anlaşılması çok kolay. Ayrıca entegrasyonlar ve kullanımı da çok kolay. Müşteri desteği çok iyi ve özellikleri muazzam; her gün çok sık kullanıyorum.

12. GitHub Copilot (Geliştiriciler için en iyi AI kodlama asistanı)

GitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, geliştiricilerin daha hızlı ve daha az hata ile kod yazmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır.

Popüler kod düzenleyicilerine entegre olan bu araç, gerçek zamanlı öneriler sunar, satırları veya fonksiyonları otomatik olarak tamamlar ve geliştiricinin stiline uyum sağlar.

OpenAI'nin gelişmiş modelleriyle desteklenen Copilot, bağlamı anlar, öneriler sunar ve tekrarlayan görevleri azaltarak geliştiricilerin inovasyona odaklanmasını sağlar.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Geliştiricilere gerçek zamanlı kod önerileri ve tamamlama özellikleriyle yardımcı olun

AI ile tüm fonksiyonları, kod parçacıklarını ve yorumları oluşturun

Birden fazla programlama dilini ve çerçeveyi destekleyin

Geliştiricilerin görüşlerinden yararlanarak önerileri zamanla iyileştirin

Visual Studio Code ve JetBrains IDE'leriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Tekrarlayan kodlama görevlerini azaltarak verimliliği artırın

GitHub Copilot sınırlamaları

Doğrulama yapılmadan hatalı veya güvenli olmayan kod üretebilir

Tüm fonksiyonların kullanılması için GitHub ekosistemine bağımlıdır

AI davranışları için sınırlı özel seçenekler

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 $

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

GitHub Copilot'ta özellikle takdir ettiğim şey, verimlilik, uyarlanabilirlik ve kullandığı çeşitli AI modellerinin birleşimidir. Sadece hızlı kod tamamlama özelliği sunmakla kalmaz; optimize edilmiş, yapılandırılmış ve performans odaklı çözümler önererek ş akışımı aktif olarak geliştirir.

GitHub Copilot'ta özellikle takdir ettiğim şey, verimlilik, uyarlanabilirlik ve kullandığı çeşitli AI modellerinin birleşimidir. Sadece hızlı kod tamamlama özelliği sunmakla kalmaz; optimize edilmiş, yapılandırılmış ve performans odaklı çözümler önererek ş akışımı aktif olarak geliştirir.

13. Workday AI (İK, finans ve işgücü yönetimi için en iyi yapay zeka)

Workday AI aracılığıyla

Workday AI, iş gücü ve finans yönetimine zeka katarak işletmelerin İK, bordro ve finans operasyonlarını otomasyonla gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

AI destekli araçları, karar verme sürecini ve verimliliği artırmak için tahmine dayalı analitik, kişiselleştirilmiş öneriler ve otomasyonlu iş akışları sunar.

Workday AI, yetenek kazanımı, beceri eşleştirme ve işgücü planlamasına yardımcı olurken, tahmin ve risk değerlendirmesi gibi finansal süreçleri de kolaylaştırır.

Workday platformuna entegre olan bu araç, doğruluğu ve uyarlanabilirliği artırmak için verilerden sürekli öğrenir ve kuruluşların operasyonlarını optimize etmesine ve daha akıllı iş stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

Workday AI'nın en iyi özellikleri

İşe alım, bordro ve performans izleme gibi İK süreçlerini otomasyonla otomatikleştirin

İşgücü planlaması, görev yönetimi ve karar verme süreçleri için yapay zeka destekli içgörüler sağlayın

Tahmine dayalı analitik ile finansal raporlama ve bütçelemeyi geliştirin

Çalışanların işe alım sürecini ve kariyer gelişimi önerilerini iyileştirin

İK ve BT desteği için yapay zeka destekli sohbet robotları sunun

Tek bir deneyim için üçüncü taraf kurumsal araçlarla entegre edin

Workday yapay zeka sınırlamaları

Küçük ve orta boyutlu işletmeler için yüksek maliyet

En iyi fonksiyon için Workday ekosistemi gereklidir

Yeni kullanıcılar için zorlu öğrenme süreci

Workday AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday AI puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (1.850'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (210'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Workday AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Workday'de en çok takdir ettiğim özellikler, kullanıcı dostu tasarımı, gerçek zamanlı raporlama, uyarlanabilirliği, sorunsuz entegrasyonları ve sürekli iyileştirmeleridir.

Workday'de en çok takdir ettiğim özellikler, kullanıcı dostu tasarımı, gerçek zamanlı raporlama, uyarlanabilirliği, sorunsuz entegrasyonları ve sürekli iyileştirmeleridir.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (En iyi AI destekli muhasebe ve defter tutma asistanı)

QuickBooks AI aracılığıyla

Intuit Assist tarafından desteklenen QuickBooks AI, küçük işletmelerin ve muhasebecilerin muhasebe, gider izleme ve vergi hazırlıklarını otomasyonla gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Nakit akışı yönetimini ve bütçelemeyi iyileştirmek için gerçek zamanlı içgörüler, akıllı kategorizasyonlar ve AI destekli öneriler sunar. QuickBooks AI, raporlar oluşturabilir, anormallikleri tespit edebilir ve kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler sunarak manuel iş yükünü azaltır ve doğruluğu artırır.

QuickBooks ekosistemine kolay entegrasyon, kullanıcıların zahmetsizce bilinçli finansal kararlar almasını sağlayarak zamandan tasarruf etmelerine ve hataları en aza indirgemelerine olanak tanır.

QuickBooks AI (Intuit Assist) en iyi özellikleri

Muhasebe, gider izleme ve faturalandırma otomasyonunu uygulayın

AI destekli finansal içgörüler ve tahminler sağlayıcı

Vergi hesaplamaları ve uyum önerileri konusunda destek sağlayın

Anormallikleri tespit edin ve olası hesap hatalarını işaretleyin

Bankacılık ve ödeme işleme sistemleriyle entegre edin

Finansal sorgular için yapay zeka destekli destek sunun

QuickBooks AI (Intuit Assist) sınırlamaları

Küçük ve orta boyutlu işler için en uygun seçenek

Karmaşık muhasebe ihtiyaçları için sınırlı özelleştirme

AI içgörülerinin doğruluğu için manuel doğrulama gerekebilir

QuickBooks AI (Intuit Assist) fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 35 $

Ayrıca: Aylık 99 $

Gelişmiş: Aylık 235 $

QuickBooks AI (Intuit Assist) puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

ClickUp ile İşletmenizi Geleceğe Hazırlayın: İşler için En İyi AI Aracısı

AI ajanları bugün sadece iş operasyonlarını kolaylaştırmakla kalmıyor, işlerin nasıl yapıldığına dair geleceği de şekillendiriyor.

Otomasyon, tahmine dayalı analitik ve yapay zeka odaklı karar verme süreçleri norm haline geldikçe, bu araçları benimseyen şirketler rakiplerinin bir adım önünde olacak.

İşletmenizle birlikte büyüyen bir yapay zeka arıyorsanız, ClickUp Brain tam size göre. Akıllı otomasyon, proje içgörüleri ve sorunsuz entegrasyonlar, takımınızın verimliliğini korurken gelecekteki ihtiyaçlara da uyum sağlar.

