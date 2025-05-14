2025'te Projelerinizi Geliştirmek için En İyi 10 Deep AI Alternatifi

AI destekli bir görüntü oluşturucu denediniz mi?

Araştırmalar , pazarlamacıların %76'sının içerik oluşturma için AI kullandığını ve AI tarafından oluşturulan görseller, metinler ve videoların vazgeçilmez hale geldiğini gösteriyor.

AI görüntü oluşturma alanında öncü olan DeepAI, 2016 yılında ilk metinden görüntüye dönüştürme aracını piyasaya sürdü. Bugün, NLP, fikir üretme ve veri analizi için API'ler sunarak, işletmelerin teknik uzmanlık gerektirmeden AI'dan yararlanmasına yardımcı oluyor.

Ancak DeepAI herkes için ideal değildir.

kOBİ liderlerinin %80'i AI'nın benimsenmesi konusunda zorluk yaşıyor.

Doğru AI araçlarını bulmak, iş hedeflerine uyum sağlamak için anahtardır. DeepAI alternatiflerini keşfetmek, işletmelerin pazarlama, ürün geliştirme veya içerik oluşturma gibi ihtiyaçlarına daha uygun AI çözümlerini bulmalarına yardımcı olabilir.

Deep AI Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Karmaşık yaratıcı iş akışlarını yöneten bireyler, pazarlama ekipleri ve kurumsal müşteriler için yapay zeka destekli yaratıcılık AI görev yönetimi, beyaz tahta AI görüntü oluşturma, ş Akışı otomasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur OpenAI Arka plan içermeyen öğeler, hızlı görüntü oluşturma, gerçek zamanlı düzenleme Büyük dil modelleri, metin tabanlı yaratıcılık, tahmine dayalı analitik API türüne ve kullanılan belirteç sayısına göre özel fiyatlandırma Midjourney Discord aracılığıyla yüksek kaliteli, stilize görseller arayan sanatçılar, tasarımcılar ve solo girişimciler için AI görüntü oluşturma Kullanıcı dostu arayüz, yüksek kaliteli grafikler, canlı topluluk Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Leonardo. AI Bağımsız oyun geliştiricileri, küçük tasarım stüdyoları ve e-ticaret takımları için oyun varlıkları ve yaratıcı içeriklere yönelik AI görüntü oluşturma Arka plan içermeyen öğeler, hızlı görüntü oluşturma, gerçek zamanlı düzenleme Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Google Cloud Vertex AI Veri bilimi takımları, makine öğrenimi mühendisleri ve büyük kurumsal şirketler için ölçeklenebilir yapay zeka modeli dağıtımı ve makine öğrenimi geliştirme Üretken AI uygulamaları, TensorFlow/PyTorch entegrasyonu, AutoML Özel fiyatlandırma Stability AI Özelleştirilebilir ve çok yönlü üretken araçlar isteyen geliştiriciler, araştırmacılar ve AI meraklıları için açık kaynaklı AI modelleri Çok yönlü uygulamalar, yüksek kaliteli ses, açık erişimli dil modelleri Krediler 0,01 $'dan başlar (min. 25 kredi) Hugging Face Açık kaynaklı çerçevelerle çalışan NLP mühendisleri, akademik araştırmacılar ve AI geliştiricileri için geniş bir ML modeli aralığına erişin Önceden eğitilmiş modeller, Transformers API, işbirliğine dayalı bir topluluk Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar IBM Watson Veri analizi, otomasyon ve sektöre özel kullanım örnekleri için AI çözümleri Veri hazırlama, özel ML modelleri, IBM Cloud entegrasyonu Özel fiyatlandırma Hotpot. ai Hızlı görseller oluşturan pazarlamacılar, küçük işletme sahipleri ve tasarımcı olmayanlar için yaratıcı içerik oluşturmayı basitleştirin Pazarlama görsel şablonları, AI tarafından oluşturulan stok fotoğraflar, cihaz maketleri Krediler 12 $'dan başlar Basitleştirilmiş Önceden eğitilmiş modeller, Transformers API ve işbirliğine dayalı topluluk Marka kitleri, arka plan kaldırma, şablon özelleştirme Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (14 gün); ücretli planlar 29,99 $/ay'dan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Derin AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

DeepAI, yaratıcı görevler için en popüler AI platformlarından biri olsa da, tek seçenek değildir. İhtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek birçok başka AI sanat üreticisi vardır.

Bir sonraki DeepAI alternatifinizde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip bir platform seçin, böylece günlük görevleri yerine getirmek için teknik bilgiye gerek kalmaz

Entegrasyon yetenekleri: Aracın Aracın içerik beyin fırtınası , pazarlama ve CRM platformları dahil olmak üzere teknoloji yığınınızla entegre olmasını sağlayın

Veri güvenliği ve gizlilik: Platformun endüstri standartlarına uygun olduğunu ve hassas verileri korumak için güvenli API'ler sunduğunu doğrulayın

Görüntü oluşturma hızı: Doğru komutu bulmak için saatler harcamadan, metin komutlarını saniyeler içinde görüntülere dönüştüren bir araç seçin

Görsel kullanım hakları: Yasal sorunları önlemek için, ticari kullanım için görsel haklarına sahip olduğunuzu onaylayın

Doğruluk ve performans: İş ihtiyaçlarını karşılayan doğru ve alakalı içerik sağlamak için çıktı kalitesini değerlendirin

Gelişmiş özellikler: İhtiyaçlarınıza göre doğal dil işleme (NLP), adlandırılmış varlık tanıma (NER), sözcük türü etiketleme veya ses sentezi özelliklerine sahip araçları değerlendirin

DeepAI alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi araçları inceleyelim!

🧠 İlginç Bilgi: 2021 yılında, AI tarafından üretilen bir sanat eseri olan Portrait of Edmond de Belamy, Christie's müzayedesinde 432.500 dolara satıldı. Bu, AI tarafından üretilen sanatın sadece teknolojik bir merak konusu değil, sanat piyasasında da meşru bir varlık olduğunu kanıtladı!

En İyi 10 Deep AI Alternatifi

İşte güçlü ve yaratıcı görüntü oluşturma yetenekleri sunan en iyi DeepAI alternatiflerinin bir listesi. Bu araçlar, işler, oluşturucular ve pazarlamacılar için mükemmel olan çeşitli özelleştirme seçenekleriyle yüksek kaliteli sonuçlar sağlar.

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı AI destekli yaratıcılık için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtalarda AI görüntüleri oluşturun AI kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalarından metinleri görüntülere ve fikirleri görevlere dönüştürün

Yaratıcılığınızın tıkandığını hissettiğinizde, fikirlerinizi hayata geçiren araçlara sahip olmak harika bir şeydir — iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp gibi araçlar.

Fikir görselleştirmeden kaynak yönetimine ve daha fazlasına kadar, ClickUp, takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir yerde entegre ederek yaratıcı proje yönetimini destekler. Konseptler çiziyor, iş akışları taslakları hazırlıyor veya dağınık düşünceleri düzenliyor olsanız da, ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınasını işbirliğine dayalı ve eyleme geçirilebilir bir yaratıcı sürece dönüştürür.

ClickUp Beyaz Tahtalarında basit komutlarla AI görüntüleri oluşturun

Beyaz Tahtalar, takımların çalışma alanlarında sanat eserleri ve yapay zeka destekli görüntüler oluşturmasına da olanak tanır. Kullanıcılar metin komutları girerek fikirlerini görsellere dönüştürebilir; bu da beyin fırtınası, proje planlama (beyaz tahta fikirlerini eyleme geçirilebilir görevlere bağlama) ve uygulamalar veya sekmeler arasında geçiş yapmadan yaratıcı işbirliği için idealdir.

Nasıl çalıştığını inceleyin:

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp, Beyaz Tahtaları 10 kat daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için turbo şarj etti. İster gerçek zamanlı olarak işbirliği yapıyor ister karmaşık iş akışlarını özetliyor olun, ClickUp Beyaz Tahtaları fikirlerinizi yaratıcılığınızın hızında hareket etmesini sağlar.

Bunu mümkün kılan yerleşik AI motoru ClickUp Brain'dir. Bağlam farkında bir AI asistanı olarak, önerilerini ve cevaplarını ClickUp çalışma alanı verilerinizden alır.

Sonuçlar? Şunları elde edersiniz:

Görevlerinizden ve projelerinizden saniyeler içinde bilgi alan bir AI Bilgi Yöneticisi

Görevleri otomatik olarak alt görevlere ayırmaya, doğru atanan kişileri önermeye, ilerlemeyi izlemeye ve güncellemeleri ve özetleri otomatik olarak paylaşmaya yardımcı olan bir AI Proje Yöneticisi

İş için bir AI Yazar, karmaşık belgeler için yönetici özetlerinden en son kampanyanız için yaratıcı blog gönderilerine kadar, sesinize ve stilinize göre her türlü içeriği oluşturabilir (ve düzenleyebilir) — hem de birden fazla dilde

Blog gönderileri, vaka çalışmaları ve diğer içerik türlerini hızlı bir şekilde yazmak için ClickUp Brain'i kullanın

Brain'i, tekrarlayan görevleriniz için özel görev otomasyonları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir komut girmeniz yeterlidir: İçerik listesindeki görev durumu "hazır" olarak değiştiğinde, görevi Tasarım takımına atayın.

ClickUp Brain'i kullanarak doğal dilde özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

ClickUp'ın AI'sı yoğun işleri devralırken, takımlar daha az toplantı, daha hızlı özetler ve otomatikleştirilmiş iş akışları ile zamandan tasarruf eder. Örneğin, orta ölçekli şirketler, diğer AI araçlarına yapılan gereksiz harcamaları azaltarak genellikle yılda yaklaşık 94.000 dolar tasarruf eder. Kuruluş genelinde herkes daha uyumlu hale gelir ve ortak hedeflere odaklanır.

ClickUp AI'nın eklenmesiyle, her zamankinden daha verimliyim! Proje Yönetimi görevlerine daha önce harcadığım zamanın 3 katını tasarruf ediyorum. Verimliliğimi artırmakla kalmadı, aynı zamanda yaratıcılığımı da ateşledi. Piyasadaki diğer tekliflerle karşılaştırıldığında, ClickUp'ın teknolojiyi platformuna nasıl entegre edeceğini ve müşterilerine yardımcı olmak için kullanım örneklerini nasıl optimize edeceğini derinlemesine düşündüğünü söyleyebilirim.

ClickUp AI'nın eklenmesiyle, her zamankinden daha verimliyim! Proje Yönetimi görevlerine daha önce harcadığım zamanın 3 katını tasarruf ediyorum. Verimliliğimi artırmakla kalmadı, aynı zamanda yaratıcılığımı da ateşledi. Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, ClickUp'ın teknolojiyi platformuna nasıl entegre edeceğini ve müşterilerine yardımcı olmak için kullanım örneklerini nasıl optimize edeceğini derinlemesine düşündüğünü söyleyebilirim.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile içeriği birden çok dile çevirin, yazınızı iyileştirin ve gramer sorunlarını düzeltin

İdeal yaratıcı sürecinizi tasarlamak için yerleşik ş Akışı şablonlarına erişin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yaratıcı özetler üzerinde işbirliği yapın

ClickUp'ta Proofing ile net geri bildirimler paylaşın ve tasarım revizyonlarını hızlandırın

Figma, Miro ve Adobe Creative Cloud gibi 1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek yaratıcı iş akışınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar, kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri karşısında kendilerini biraz şaşkın hissedebilirler

Beyaz Tahtalar şu anda mobil uygulamada kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

2. OpenAI (Gelişmiş NLP ve metin oluşturma için en iyisi)

openAI aracılığıyla

Yapay zeka, teknolojiyle etkileşimimizi yeniden şekillendirdi ve OpenAI, 2015 yılındaki kuruluşundan bu yana bu dönüşümün ön saflarında yer aldı. Başlangıçta pekiştirmeli öğrenme için araçlar oluşturmaya odaklanan OpenAI, ilk yeniliği olan OpenAI Gym'i tanıttı. Bu açık kaynaklı araç seti, daha geniş uygulamalar için AI araştırmalarına ilgiyi artırdı.

2018 yılında OpenAI, insan veri işlemeyi taklit eden bir sinir ağı olan GPT'yi tanıttı. 2022 yılına gelindiğinde ChatGPT, önde gelen üretken AI aracı haline geldi.

OpenAI, çeşitli ihtiyaçlar için çok çeşitli derin öğrenme modelleri sunar. GPT-4o, metin komutlarından gerçekçi görüntüler oluşturmak gibi karmaşık görevleri yerine getirirken, GPT-3. 5 Turbo ise uygun maliyetli kullanım için optimize edilmiştir. GPT-4 Turbo ve GPT-4o Mini, performans ve uygun fiyat arasında denge sağlarken, o1-preview serisi ise gelişmiş akıl yürütme konusunda uzmanlaşmıştır.

OpenAI'nin en iyi özellikleri

Fotoğraf etiketleme gibi manuel süreçleri akıllı algoritmalarla değiştirerek maliyetleri azaltın

Tahmine dayalı analitik kullanarak kullanıcı davranışlarındaki kalıpları belirleyin

Özgeçmiş taslakları hazırlayarak ve chatbot diyalogları oluşturarak metin tabanlı yaratıcılığı destekleyin

Karmaşık akıl yürütmeyi mümkün kılan büyük dil modellerine erişin

Gelişmiş AI modelleri, özellikle DALL·E serisi ve multimodal GPT-4o ile AI görüntüleri oluşturun

👀 Biliyor muydunuz? OpenAI'nin GPT modelleri, 570 GB'nin üzerinde metin verisi kullanılarak eğitilmiştir, bu da onları çeşitli NLP görevlerini yerine getirmek için son derece çok yönlü hale getirir.

OpenAI sınırlamaları

ChatGPT gibi ürünler, açık web'den alınan eski veya önyargılı eğitim verilerine dayanabilir

Zararlı talimatlar gibi zehirli içeriklerle ilgili endişeler, üretken AI örneklerinde ortaya çıkmıştır

OpenAI fiyatlandırması

API türüne ve kullanılan belirteç sayısına göre özel fiyatlandırma

OpenAI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp Brain aracılığıyla ClickUp içinde GPT-4o, 30-mini ve o1 dahil olmak üzere OpenAI'nin en son modellerine erişebilirsiniz! ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin ve harici AI araçları için abonelik maliyetlerinden tasarruf edin

3. Midjourney (AI görüntü oluşturma için en iyisi)

midjourney aracılığıyla

Midjourney, basit metin açıklamalarını sayısız sanatsal stilde çarpıcı görsellere dönüştüren bir AI görüntü oluşturucu.

Birçok DeepAI alternatifinden farklı olarak, Midjourney bir Discord botu aracılığıyla çalışır ve AI sanat komutlarını keşfetmek isteyen herkesin erişimini kolaylaştırır.

Kişisel projeler veya profesyonel ihtiyaçlar için Midjourney, insanların grafik tasarım için AI'yı daha önce hiç olmadığı gibi kullanmasına yardımcı olarak benzersiz ve göz alıcı sanatsal oluşturmalar için sonsuz olanaklar sunar.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir arayüzle zahmetsizce görüntüler oluşturun

Cilalı, profesyonel sonuçlar için grafik kalitesini artırın

Canlı Discord topluluğu aracılığıyla yaratıcı bağlantılar kurun

Midjourney sınırlamaları

Görüntüleri büyütmek, nihai tasarımı biraz değiştirebilir

Discord'da gezinmeyi öğrenmek yeni başlayanlar için zor olabilir

Midjourney fiyatlandırması

Temel: 10 $/ay

Standart: 30 $/ay

Pro: 60 $/ay

Mega: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:

Genel olarak, hedefiniz hiper gerçekçilikse ve Discord aracılığıyla sağladığı kullanım kolaylığını seviyorsanız, Midjourney hala en iyisidir (web sitesinin kendisi artık daha güvenilir olduğunu düşünsem de).

Genel olarak, hedefiniz hiper gerçekçilikse ve Discord aracılığıyla sağladığı kullanım kolaylığını seviyorsanız, Midjourney hala en iyisidir (web sitesinin kendisi artık daha güvenilir olduğunu düşünsem de).

4. Leonardo. AI (Oyun varlıkları ve yaratıcı içerik odaklı AI görüntü oluşturma için en iyisi)

Leonardo.Ai, dijital dünyanın da Vinci'si olmayabilir, ancak bir AI sanat üreticisi olarak kesinlikle dalgalar yaratıyor. Başlangıçta oyun varlıklarının oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanan bu araç, görüntü oluşturmadan video düzenleme hizmetlerine kadar her şeyi sunan tam donanımlı bir AI içerik oluşturma aracına dönüştü.

Leonardo. AI'nın en iyi özellikleri

Tasarım sürecinizi basitleştirmek için arka plan içermeyen görsel öğeler oluşturun

Özellikle hızlı "Lightning XL" modeli ile görüntüleri hızlı bir şekilde oluşturun

Farklı yaratıcı ihtiyaçlara uygun çeşitli sanatsal stillere erişin

Komut istemlerine ve görüntülere hızlı ayarlamalar yapmak için gerçek zamanlı düzenleme

Leonardo. AI sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz özellikler, gelişmiş düzenleme araçları için ücretli abonelik gerektirir

Oluşturulan görüntüler, istenen sanatsal standartları karşılamak için bazen manuel ayarlamalar gerektirebilir

Leonardo. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Çırak : Aylık 12 $

Artisan Sınırsız : 30 $/ay

Maestro Sınırsız : 60 $/ay

Leonardo for Teams: 24 $/koltuk

Leonardo. AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Leonardo. AI hakkında ne diyor?

G2'de yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Bu araç, yüksek çözünürlüklü görsellerde tutarlılık gerektiren tüm projelerim için, özellikle e-ticaret görüntü iyileştirme gibi hızlı sonuç alınması gereken görevler için her zaman ilk tercihim olacaktır.

Bu araç, yüksek çözünürlüklü görsellerde tutarlılık gerektiren tüm projeler, özellikle e-ticaret görüntü iyileştirme gibi hızlı sonuç alınması gereken görevler için her zaman ilk tercihim olacaktır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i artık kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için AI araçlarına güveniyor. İşinizde de aynı avantajları elde etmek mi istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olmak için burada! ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, daha az toplantı, hızlı AI tarafından oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevlerle verimliliği %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

5. Google Cloud Vertex AI (Ölçeklenebilir AI modeli dağıtımı ve ML geliştirme için en iyisi)

google Cloud Vertex AI aracılığıyla

Makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandırmak için dinamik bir platforma ihtiyacınız varsa, Google Cloud'un Vertex AI'sı size yardımcı olabilir. Çok çeşitli araçları ve 100'den fazla temel modeli bir araya getirerek, geliştiricilerin AI uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturup ince ayar yapmalarını sağlar.

Vertex AI'yı ayıran özellik, ML yaşam döngüsünü birleştirme yeteneğidir. Platform, veri hazırlamadan model değerlendirmeye kadar, veri bilimcilerin ML sistemleri oluşturmak ve ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları araçları sunar.

Ayrıca, Vertex AI Pipelines ile iş akışlarını düzenleyebilir ve manuel müdahaleyi azaltarak sorunsuz ve akıcı ML süreçleri sağlayabilirsiniz.

Google Cloud Vertex AI'nın en iyi özellikleri

Üretken AI uygulamaları oluşturmak için araçlara erişin

Daha fazla esneklik için TensorFlow ve PyTorch ile entegre edin

Veri hazırlamadan model değerlendirmeye kadar tüm veri bilimi ş akışını destekleyin

AutoML ve önceden eğitilmiş/özel modeller kullanarak kod yazmadan modeller oluşturun ve eğitin

Vertex AI Studio'da metin, görüntü, video veya kod kullanarak Gemini'yi (Google'ın AI asistanı) çalıştırın ve test edin

Google Cloud Vertex AI sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri etkili bir şekilde kullanmak için teknik uzmanlık gerektirir

Google Cloud ekosistemine bağlıdır, bu da harici sistemlerle entegrasyon sorunlarına neden olabilir

Google Cloud Vertex AI fiyatlandırması

AutoML modelleri:

Görüntü Verileri : Eğitim, düğüm saati başına 1,375 $'dan başlar

Video Verileri : Eğitim ve tahmin, düğüm saati başına 0,462 $'dan başlar

Tablo Verileri : Özel fiyatlandırma

Metin Verileri: Eğitim ve tahmin saat başına 0,05 $'dan başlar

Özel olarak eğitilmiş modeller:

Eğitim: Özel fiyatlandırma

Vertex AI Notebooks:

Hesaplama ve depolama: Ücretler, standart Compute Engine ve Cloud Storage ücretlerine uygundur

Vertex AI Pipelines:

Pipeline Runs: 0,03 $'dan başlayan fiyatlarla

Vertex AI Eşleştirme Motoru:

Hizmet ve Oluşturma Maliyetleri: Özel fiyatlandırma

Google Cloud Vertex AI değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Stability AI (Açık kaynaklı AI modelleri için en iyisi)

stability AI aracılığıyla

2020 yılında Emad Mostaque tarafından kurulan Stability AI, kullanıcıların fikirlerini somut yeniliklere dönüştürmelerini sağlayarak AI'yı erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı görsellerin oluşturulmasından gerçekçi videoların hazırlanmasına kadar, Stability AI mümkün olanın sınırlarını yeniden tanımlayan bir dizi araca sahiptir.

Stability AI'nın en iyi özellikleri

Çok yönlü uygulamalar sağlayan açık kaynaklı bir proje olan Stable Diffusion XL ile etkileşim kurun

Gelişmiş ses yayma teknolojisi ile Stable Audio'da yüksek kaliteli ses içeriği oluşturun

Stable LM aracılığıyla açık erişimli dil modellerine erişin

Stable Zero123 kullanarak tek bir görüntüden ayrıntılı 3D nesneler oluşturun

Stability AI sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik

Stability AI fiyatlandırması

Bir kredi: 0,01 $ (En az 25 kredi satın alınması gerekir ve her fonksiyon 1 ila 20 kredi arasında kullanılır)

Stability AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

💡 Profesyonel İpucu: Olumsuz komutlar, AI tarafından oluşturulan görüntülerden istenmeyen öğeleri kaldırmanıza yardımcı olur. Görüntü çıktısını daha etkili bir şekilde iyileştirmek için "metin yok", "bulanıklık yok" veya "filigran yok" gibi hariç tutma seçenekleri belirleyebilirsiniz.

7. Hugging Face (Geniş bir ML modeli aralığına erişim için en iyisi)

hugging Face aracılığıyla

Metin sınıflandırma, çeviri ve özetleme gibi NLP görevlerini basitleştiren bir platformla AI geliştirme daha erişilebilir hale geliyor. Hugging Face, birçok önceden eğitilmiş model, kullanıcı dostu araçlar ve işbirliğine dayalı bir topluluk sunar. Açık kaynak yaklaşımı ve modelleri, çeşitli AI zorluklarını çözmek için idealdir.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

Çeşitli NLP görevleri için önceden eğitilmiş modellerden oluşan geniş bir kütüphaneyi keşfedin

Kullanımı kolay Transformers API ile model dağıtımını basitleştirin

Aktif bir toplulukla bağlantı kurun, bilgi ve yenilikleri paylaşın

En son araçlar ve sık sık yapılan geliştirmelerle güncel kalın

Hugging Face sınırlamaları

Birçok Hugging Face modeli büyüktür, bu da GPU gibi yüksek performanslı sistemlere erişim olmadan bunlarla çalışmayı zorlaştırır

Model mimarisini görüntülemek için görselleştirme araçları gerekir

Hugging Face fiyatlandırması

HF Hub: Ücretsiz

Pro Hesap : Aylık 9 $

Enterprise Hub : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Spaces Donanımı: Saatlik 0 $'dan başlayan fiyatlarla

Çıkarım Uç Noktaları: Saatlik 0,032 $'dan başlayan fiyatlarla

Hugging Face puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hugging Face hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şunları paylaşıyor:

Hugging Face, NLP projeleri üzerinde çalışırken mükemmel bir başlangıç noktasıdır; ayrıca, gömme temsil gibi genel görevler veya SQUAD modelleri ve veri kümeleri gibi özel görevler için prototip oluşturma ve NLP görevleri için ardışık düzenler geliştirme açısından da harikadır.

Hugging Face, NLP projeleri üzerinde çalışırken mükemmel bir başlangıç noktasıdır; ayrıca, gömme temsil gibi genel görevler veya SQUAD modelleri ve veri kümeleri gibi özel görevler için NLP görevlerine yönelik prototip oluşturma ve ardışık düzenler geliştirme için de harikadır.

8. IBM Watson (Veri analizi, otomasyon ve sektöre özel kullanım örneklerinde AI çözümleri için en iyisi)

iBM Watson aracılığıyla

IBM Watson, veri bilimcileri, geliştiriciler ve analistler için model oluşturma ve veri iş akışlarını kolaylaştırmak için araçlar sağlar. Veri hazırlamadan karmaşık modellerin yönetimine kadar uzanan görevleri destekleyerek daha hızlı karar vermeyi sağlar.

Watson Studio, artan ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir ve sağlık ve finans gibi sektörleri destekleyerek özel zorluklara göre özelleştirme imkanı sunar. Ayrıca IBM'in bulut hizmetleriyle entegre olarak, kapsamlı bir çözüm arayan takımlar için Microsoft Copilot'a alternatif bir seçenek sunar.

IBM Watson'ın en iyi özellikleri

Daha doğru modeller eğitmek için verileri temizleyin ve hazırlayın

Özel iş ihtiyaçları için özel makine öğrenimi modelleri oluşturun

Esnek bilgi işlem için IBM Cloud ve diğer hizmetlerle entegre edin

Veri ve içgörü paylaşımı için yerleşik araçlarla işbirliği yapın

IBM Watson sınırlamaları

Teknik bilgisi az olan kullanıcılar için karmaşık gelebilecek bir arayüz

Daha yüksek maliyetler, daha sıkı bütçeleri olan küçük kuruluşlar için uygun olmayabilir

IBM Watson fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM Watson puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca Okuyun: İş Akışlarını Optimize Etmek İçin En İyi AI Uygulamaları

9. Hotpot. ai (Yaratıcı içerik oluşturmayı basitleştirmek için en iyisi)

Basit fikirleri dijital sanata dönüştürmeyi hiç düşündünüz mü? Hotpot.ai, bunu gerçekleştirmek için gerekli tüm araçları sunar.

Çarpıcı AI avatarlar oluşturmaktan eski fotoğrafları geri yüklemeye veya istenmeyen nesneleri kaldırmaya kadar, yaratıcılığınıza ihtiyaç duyduğu çıkış noktasını sağlar. AI sanat örnekleri hakkında merak ediyorsanız, Hotpot, projelerinize kişisel bir dokunuş katarken fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak çeşitli araçlar sunar.

Hotpot. ai en iyi özellikleri

Pazarlama odaklı görüntüler oluşturmak için platforma özel şablonları kullanın

Ticari projeler için AI tarafından oluşturulan stok fotoğrafların bulunduğu veritabanına erişin

Görüntüleri değiştirmek ve geliştirmek için çeşitli yerleşik araçları deneyin

Cihaz MockUps ve Grafiklerle ürün görsellerini tasarlayın

Hotpot. ai sınırlamaları

Diğer sanat oluşturma platformlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Son oluşturma işleminden sonra düzenleme yapılamaz

Hotpot. ai fiyatlandırma

1000 Kredi: 12

2500 Kredi: 30

5000 Kredi: 60

10.000 Kredi: 120 $

20000 Kredi: 240

Hotpot. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: "Sinematik aydınlatma" veya "izometrik perspektif" gibi kesin stil temaları içeren komutlar daha iyi sonuçlar verir. Açıklayıcı stilleri denemek, AI tarafından oluşturulan görüntüleri daha profesyonel görünümlü görseller için ince ayarlamanıza yardımcı olur.

10. Simplified (AI destekli tasarım ve içerik oluşturma için en iyisi)

via Simplified

En iyi Dall-E alternatiflerinden biri olan Simplified, sanat, metin yazarlığı ve sosyal medya için AI destekli araçlarla yaratıcı vizyonunuzu hayata geçirir. Görsel tasarımdan AI tarafından oluşturulan içerik yazımına kadar, platform tek bir tıklama ile her şeyi yapar ve milyonlarca ücretsiz şablon ve kaynağa erişim sunar.

Simplified, tasarım, yazma ve pazarlama yönetimini gerçekten basitleştirir. İçerik oluşturma ve iş akışı organizasyonunu desteklemek için kodsuz düzenleyici, şablonlar, marka kitleri, birden fazla çalışma alanı ve uygulama içi yayınlama sunar.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Birleşik bir görsel stil için marka kitleriyle tutarlı tasarımlar oluşturun

Daha hızlı düzenleme için arka planları anında kaldırın

Animasyon oluşturucular dahil olmak üzere profesyonel şablonlarla görselleri özelleştirin

Sihirli yeniden boyutlandırma aracını kullanarak farklı platformlar için görüntüleri zahmetsizce yeniden boyutlandırın

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Platformun kapsamlı özellikleri ve şablonları nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça dik

Belirli araçları bulmak için biraz dağınık bir arayüzde gezinmek zor olabilir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Simplified One: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Basitleştirilmiş Büyüme: 5 kullanıcı için aylık 119,99 $

Basitleştirilmiş Enterprise: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (280+ yorum)

Simplified hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Simplified'ın içerik oluşturmayı ne kadar kolaylaştırdığını seviyorum. Sezgisel tasarım, harika şablonlar ve AI destekli araçlar, yüksek kaliteli grafikler, videolar ve gönderiler oluşturmayı hızlandırıyor. Hepsi bir arada olduğu için artık birden fazla araca ihtiyacım yok.

Simplified'ın içerik oluşturmayı ne kadar kolaylaştırdığını seviyorum. Sezgisel tasarım, harika şablonlar ve AI destekli araçlar, yüksek kaliteli grafikler, videolar ve gönderiler oluşturmayı hızlandırıyor. Hepsi bir arada olduğu için artık birden fazla araca ihtiyacım yok.

📖 Ayrıca okuyun: Yaratıcı Takımlar için En İyi Tasarım Geri Bildirim Araçları

ClickUp Neden En İyi Deep AI Alternatifi?

Bu DeepAI alternatifleri, metni görüntülere dönüştürmeyi ve hatta ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan özel AI modelleri oluşturup eğitmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Bu güçlü araçlarla zamandan tasarruf edebilir ve yaratıcılığınızı artırabilirsiniz.

Tek dezavantajı nedir? Bu uygulamalar, baştan sona kesintisiz yaratıcı iş akışlarını desteklemez.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Bağımsız araçların aksine, ClickUp tüm yaratıcı sürecinizi tek bir çatı altında toplar—kampanya konseptleri için beyin fırtınası yapmaktan varlık üretimini yönetmeye, görevleri atamaktan geri bildirimler üzerinde işbirliği yapmaya ve son teslim tarihlerini izlemeye kadar. Dağınık fikirleri ve birbirinden kopuk araçları uyumlu, verimli ve ölçeklenebilir bir yaratıcı süreç haline getiren eksik parça budur.

ClickUp'a bugün kaydolun ve AI'yı kullanarak tüm süreçlerinizi optimize edin.