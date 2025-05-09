Clockify İncelemesi: Özellikler, Fiyatlandırma, Artılar ve Eksiler

Bu blog yazısını yazmak üç saatinizi aldı. İşte müşterinize fatura edeceğiniz ücret budur.

Ama durun... Düzenlemek ve son halini vermek, infografikler oluşturmak ve eklemek, müşterinin CMS'sinde yayınlamak için harcadığınız zaman ne olacak? Bunlar işinizin kapsamına dahilse, bunlara harcadığınız zamanı da takip etmelisiniz. Projeleriniz için zamanı doğru bir şekilde takip etmezseniz, masada para bırakmış olursunuz.

Bir müşteriye nasıl fatura keseceğinizi, takım verimliliğini nasıl yöneteceğinizi veya sadece iş alışkanlıklarınızı nasıl iyileştireceğinizi bulmaya çalışıyor olun, çalışma saatlerinizi nasıl geçirdiğinizi tam olarak bilmek, daha iyi kararlar almanız için bir temel oluşturur.

Zaman takibi uygulamaları yardımcı olur ve Clockify, premium özelliklerin yanı sıra çekici bir ücretsiz plan sunarak popüler bir seçenek haline gelmiştir. Ancak platform, serbest çalışanların ve takımların ihtiyaç duyduğu işlevselliği gerçekten sunuyor mu?

Bu kapsamlı Clockify incelemesi, aracın güçlü ve zayıf yönlerini inceler. Ayrıca, hem zaman hem de proje yönetimi için ihtiyacınız olan tek Clockify alternatifi olan ClickUp'ı da tanıtacağız!

Clockify ve ClickUp'a Genel Bakış

Kategori Clockify ClickUp Birincil fonksiyon Zaman takibi ve raporlama aracı Yerel zaman takibi ile hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik platformu Temel özellikler Manuel girdi, zamanlayıcılar veya tarayıcı uzantıları aracılığıyla zaman takibi Zaman çizelgeleri ve ayrıntılı raporlar Faturalandırılabilir saatler ve faturalandırma Tahminlerle proje takibi Boşta kalma algılama ve otomatik izleme 80'den fazla entegrasyon Görev ve proje yönetimi Yerel zaman izleme Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve iş akışları Özel kodsuz, eğer-o zaman otomasyonları Birden fazla görünüm (Gantt, Kanban, Takvim, Liste ve daha fazlası) AI destekli araçlar (ClickUp Brain) Kullanıcı arayüzü Basit ve fonksiyonel; gelişmiş özellikler için biraz öğrenme gerektirebilir Modern bir arayüzle son derece özelleştirilebilir; ilk kurulum zaman alabilir Mobil destek mobil zaman takibi özelliklerine sahip iOS ve Android uygulamaları IOS ve Android için tam özellikli mobil uygulamalar; görev yönetimi ve zaman takibini destekler Entegrasyonlar ClickUp, Trello, Asana ve Jira dahil 80'den fazla uygulama ile entegre Slack, Google Drive, GitHub ve Clockify dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur En iyisi Doğru zaman takibi, faturalandırma ve raporlamaya odaklanan takımlar Entegre zaman takibi ve işbirliği araçlarına sahip kapsamlı bir proje yönetimi çözümü arayan takımlar Fiyatlandırma Ücretsiz plan mevcuttur; Gelişmiş özelliklere ve kurumsal kullanıma sahip ücretli planlar Ücretsiz plan mevcuttur Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir ücretli planlar Kullanıcı değerlendirmeleri G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Önemli sınırlamalar Arayüz bazı kullanıcılar için daha az sezgisel olabilir Ücretsiz planda sınırlı özellikler İlk kurulum karmaşık olabilir

Clockify nedir?

Clockify, bireylerin ve takımların iş saatlerini takip etmelerine, birden fazla projeyi yönetmelerine ve verimliliği analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir zaman takibi yazılımı.

Clockify'ı dijital zaman çizelgeniz olarak düşünün. Zaman girdilerini kaydetmeyi ve işleri belirli projelere ayırmayı kolaylaştırır. Ayrıca, ayrıntılı faturalandırma, bordro veya proje yönetimi raporlarını anında hazırlamak için de kullanabilirsiniz.

Masaüstü uygulaması, mobil uygulama ve tarayıcı uzantısı gibi güçlü zaman takibi özellikleriyle Clockify, görevlere harcanan zamanı izlemeyi daha basit hale getirir. Zamanı etkili bir şekilde yönetmek ve projelerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için kullanıcı dostu bir yoldur.

💡 Profesyonel İpucu: Zaman yönetimi için bir ipucu: Francesco Cirillo tarafından 1980'lerin sonunda geliştirilen Pomodoro Tekniği'ni kullanın. Bu teknik, işi odaklanma aralıklarına (genellikle 25 dakika) ayırır ve zihninizi dinlendirmek için kısa aralar verir. Bu yaklaşım, ertelemeyi azaltmaya, dikkat dağınıklığını en aza indirmeye ve görevlere harcanan zamanı daha kolay izlemeye yardımcı olur. Zaman girdilerini kaydetmek, verimliliği analiz etmek ve proje ilerlemenizi takip etmek için Clockify gibi bir zaman takibi yazılımıyla birlikte kullanın.

Anahtar Clockify özellikleri

Clockify, birden fazla projeyle uğraşıyor veya sadece iş saatlerinizin nereye gittiğini görmek istiyor olsanız da, zaman takibini bir düğmeye basmak kadar kolay hale getirir. Temel zaman takibinden ayrıntılı raporlara ve hatta müşterilere fatura kesme özelliklerine kadar her şeyi içerir.

İşte anahtar özelliklerinin bir özeti:

Özellik #1: Zaman takipçisi

via Clockify

Clockify'ın temel işlevselliği, sezgisel zaman izleyicisi etrafında döner. Kullanıcılar, basit bir başlat/durdur düğmesi kullanarak görevlere harcanan zamanı gerçek zamanlı olarak izleyebilir veya işi tamamladıktan sonra zaman girdilerini manuel olarak ekleyebilir.

İzleyici masaüstü uygulamaları, tarayıcı uzantıları ve mobil uygulamalarda çalışır, böylece nerede çalışırsanız çalışın saatlerinizi doğru bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Yerleşik gösterge paneli, izlenen saatlerinize haftalık bir genel bakış sunarak zamanınızın nereye gittiğini kolayca görmenizi sağlar. Zaman girdileri tamamen özelleştirilebilir; işleri düzenli tutmak için proje adları, müşteri bilgileri, etiketler ve görev ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Bu, proje ilerlemesini takip etmenize ve iş kalıplarını bir bakışta görmenize yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Parkinson Yasası'na göre, "İş, tamamlanması için ayrılan süreyi dolduracak şekilde genişler." Bu ilke, bir görevi tamamlamak için belirli bir süre (örneğin on hafta) ayırırsanız, işin gerçekçi olarak daha erken tamamlanabilse bile, işin tam süre içinde tamamlanmasını sağlamak için bilinçsizce çabalarınızı ayarlayacağınızı öne sürer. Bu durum, bireylerin ayarladıkları zaman dilimine uymak için görevleri gereksiz yere uzatmalarına neden olarak genellikle verimsizliğe ve ertelemeye yol açar.

Özellik #2: Proje yönetimi

Temel zaman takibinin ötesinde, Clockify ayrıca takımların çabalarını koordine etmelerine yardımcı olan proje yönetimi yetenekleri de sunar. Birden fazla proje oluşturun, takım üyelerini belirli görevlere atayın, doğru faturalandırma için saatlik ücretler belirleyin ve son teslim tarihlerine göre proje ilerlemesini izleyin.

Clockify, proje şablonlarını destekler, böylece sıfırdan başlamadan yinelenen projeler kurabilirsiniz. Ayrıca görevler için tahmini zaman aralıkları belirleyebilir ve bunları gerçek harcanan zamanla karşılaştırabilirsiniz. Bu, önceden planlama yapmayı ve iyileştirme alanlarını belirlemeyi kolaylaştırır.

Clockify ayrıca, proje ilerlemenizi daha iyi görsel olarak düzenlemek için proje durumunu ayarlamanıza ve farklı projeleri renk kodlarıyla işaretlemenize olanak tanır.

📚 Ayrıca okuyun: Proje Zaman Yönetimi Nasıl İyileştirilir?

Clockify'ın sağlam raporlama yetenekleri öne çıkan bir özelliktir. Yazılım, müşteri, proje, takım üyesi, görev, etiket veya tarih aralığına göre filtrelenebilen ayrıntılı zaman çizelgeleri ve raporlar oluşturur. Bu raporlar, verimlilik eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlar ve hangi projelerin en fazla kaynağı tükettiğini belirlemeye yardımcı olur.

Raporları, müşterilerle daha kolay paylaşım veya diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyon için çeşitli biçimlerde (PDF, CSV, Excel) dışa aktarabilirsiniz. Özet raporlar, faturalandırılabilir saatleri faturalandırılamayan saatlerle karşılaştırarak, kazançları hesaplamayı ve müşteriler için faturaları hazırlamayı kolaylaştırır.

Clockify ayrıca, projeler ve takım üyeleri arasında zaman dağıtımını daha iyi görselleştirmek için grafikler ve çizelgeler içeren raporlar sunar.

Özellik #4: Takım zaman yönetimi

Birden fazla takımı olan işletmeler için Clockify, kapsamlı çalışan zaman izleme özellikleri sunar. Yöneticiler, takım üyelerinin zaman çizelgelerini görüntüleyebilir, zaman girdilerini onaylayabilir ve organizasyonel verimliliği izleyebilir. Platform, rol tabanlı izinleri destekleyerek yöneticilerin zaman girdilerini görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek veya onaylayabilecek kişileri kontrol etmelerine olanak tanır.

Katılım izleme özelliği, çalışanların iş gününe ne zaman başladığını ve bitirdiğini izlemeye yardımcı olur, bu da farklı saat dilimlerine yayılmış uzaktan çalışan takımlar için özellikle yararlıdır.

Yöneticiler ayrıca molaları ve izinleri takip ederek takımın uygunluk durumu ve işçilik maliyetleri hakkında eksiksiz bir tablo elde edebilir. Platform, üst düzey planlarda zamanlama özellikleri de içerir, böylece yöneticiler iş saatlerini önceden planlayıp atayabilir.

Özellik #5: Gider izleme

Clockify, harcanan zamanı izlemenin yanı sıra, kullanıcıların Pro ve Enterprise planlarında projelerle ilgili giderleri kaydetmelerine olanak tanır. Bu özellik, müşterilere zaman ve malzeme için fatura kesmesi gereken serbest çalışanlar ve ajanslar için özellikle değerlidir.

Giderler kategorilere ayrılabilir, belirli projelere atanabilir ve faturalandırma amacıyla kapsamlı raporlara dahil edilebilir.

Kullanıcılar, giderlere makbuz ekleyebilir, farklı para birimleri ayarlayabilir ve faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz maliyetleri takip edebilir. Gider izleme özelliği faturalandırma ile birlikte çalışır ve zaman ve giderleri tek bir yerde içeren ayrıntılı faturalar oluşturmanıza olanak tanır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Jack Dorsey, Twitter ve Square'i aynı anda yönetirken, verimliliği korumak için sıkı bir zaman bloklama sistemi kullanıyordu. Haftanın her gününü belirli bir odak noktasına adadı: Pazartesi günleri yönetim, Salı günleri ürün geliştirme, Çarşamba günleri pazarlama, Perşembe günleri ortaklıklar ve Cuma günleri şirket kültürü. Ofisleri caddenin karşısında olduğu için, 16 saatlik çalışma günlerini iki ofis arasında eşit olarak paylaştırdı. Cumartesi günleri enerji toplamak için yürüyüşe çıkardı ve pazar günleri ise önümüzdeki hafta için düşünme ve strateji geliştirmeyle geçirirdi. Bu disiplin ve akıllı program, onun çift CEO olarak başarılı olmasını sağladı!

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 4,99 $/kullanıcı

Standart : Aylık 6,99 $/kullanıcı

Pro : Aylık 9,99 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Clockify'ı Kullanmanın Avantajları

Clockify, serbest çalışanlar, uzaktan çalışanlar ve hatta takımlar arasında popüler bir seçim olmasını sağlayan birçok avantaj sunar:

Cömert ücretsiz plan : Birçok rakibinin aksine, Clockify sınırsız kullanıcı ve proje ile gerçekten işlevsel bir ücretsiz sürüm sunar. Bu, sınırlı bütçeli serbest çalışanlar, yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için erişilebilir olmasını sağlar

Kullanıcı dostu arayüz : Temiz ve sezgisel tasarım, tüm teknik beceri düzeyindeki kullanıcılar için proje zaman takibini kolaylaştırır. Öğrenme eğrisi minimum düzeydedir, bu da takımların sistemi hızlı bir şekilde uygulamasına olanak tanır

Çapraz platform kullanılabilirliği : Clockify birden fazla platformda (web, masaüstü, mobil) çalışır ve tarayıcı uzantıları sunarak, çalışma ortamınız veya tercih ettiğiniz cihazlardan bağımsız olarak zamanı kolayca takip etmenizi sağlar

Ayrıntılı raporlama : Güçlü raporlama özellikleri, kullanıcıların verimlilik modellerini analiz etmesine, zaman alan projeleri belirlemesine ve verimliliği artırmak için veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur

Takım yönetimi özellikleri : Birden fazla takım üyesinin zaman aktivitelerini izleme, farklı izin seviyeleri belirleme ve zaman çizelgelerini onaylama yeteneği, Clockify'ı sadece bireysel kullanıcılar için değil, büyüyen takımlar için de uygun hale getirir

Özelleştirme seçenekleri : Kullanıcılar, yazılımı kendi iş akışlarına ve iş ihtiyaçlarına uyarlamak için etiketleri, saatlik ücretleri, proje renklerini ve proje yapılarını özelleştirebilir

Entegrasyon yetenekleri: Clockify'ın Asana, Trello, Jira, GitHub ve QuickBooks gibi popüler verimlilik araçlarıyla entegrasyonları , onu mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde dahil etmenizi sağlar

Clockify Kullanıcılarının Karşılaştığı Yaygın Sorunlar

Birçok güçlü yönüne rağmen, Clockify kullanıcıları genellikle birkaç zorluk bildirmektedir:

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik : Mobil uygulamanın çevrimdışı proje izleme özellikleri sınırlıdır ve bu, internet erişimi olmadan sık sık çalışan kullanıcılar için sorun oluşturabilir

Temel faturalandırma özellikleri : Clockify, ücretli planlarında faturalandırma özellikleri içerir, ancak bunlar özel faturalandırma yazılımları kadar gelişmiş olmayabilir. Bazı kullanıcılar, daha sağlam özellikler için diğer araçlarla entegrasyonunu tercih eder

Sınırlı otomasyon : Bazı rakiplerine kıyasla Clockify daha az otomatik özellik sunar. Kullanıcılar genellikle zamanlayıcıları manuel olarak başlatıp durdurmak veya zaman verilerini girmek zorundadır, bu da zamanı takip etmeyi unutursanız yanlışlıklara yol açabilir

Raporlama özelleştirme kısıtlamaları : Clockify, sağlam raporlama yetenekleri sunar, ancak bazı kullanıcılar belirli müşteri veya iç ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş raporlar oluşturmak için daha fazla özelleştirme seçeneği ister

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi : Temel zaman takibi sezgisel olsa da, bazı kullanıcılar takım yönetimi ve karmaşık raporlama gibi gelişmiş özelliklerin ustalaşmak için zaman gerektirdiğini bildirmiştir

Mobil uygulama sınırlamaları : Clockify mobil uygulaması işlevsel olmakla birlikte, masaüstü veya web sürümlerinde bulunan tüm özellikleri sunmamaktadır. Bu, öncelikle mobil cihazlardan çalışan kullanıcılar için sinir bozucu olabilir

Ara sıra senkronizasyon gecikmeleri: Bazı kullanıcılar, cihazlar arasında veri senkronizasyonunda ara sıra gecikmeler olduğunu bildirmiştir. Gecikme, platformlar arasında geçiş yaparken genellikle karışıklığa veya yinelenen girdilere neden olabilir

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetimi aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. İşlerinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

Reddit'te Clockify Yorumları

Reddit, gerçek Clockify kullanıcı deneyimleri hakkında değerli bilgiler sunar. Çeşitli alt forumlarda, kullanıcılar hem olumlu geri bildirimlerini hem de şikayetlerini paylaşır.

Olumlu tarafta, kullanıcılar Clockify entegrasyonlarıyla faturalandırılabilir zamanı en üst düzeye çıkarmayı keşfettiler. İşte r/agency'den meednayt'ın incelemesi

Zaman takibi, T&M projelerinde benim için son derece değerli olduğunu kanıtladı. Aniden, insanlara neyin faturalandırılabileceğini öğretirsek müşterilerimize %30'dan fazla fatura kesebileceğimizi fark ettik.

Zaman takibi, T&M projelerinde benim için son derece değerli olduğunu kanıtladı. Aniden, insanlara neyin faturalandırılabileceğini öğretirsek müşterilerimize %30'dan fazla fatura kesebileceğimizi fark ettik.

Çoklu kullanım örnekleri de övgü topluyor. Kullanıcı whencanistop, r/ContractorUK'da şunları not ediyor:

Clockify'ı, zamanı doğru bir şekilde hesapladığımdan emin olmak istediğimde bir süre kullandım (karantina sırasında diğer eşimle kısa vardiyalarda çalışırken, toplantılar arasında gidip gelirken, akşamları çalışırken ve çocuk bakım görevlerini paylaşırken). Kronometre fonksiyonu var, ancak zamanı sonunda veya daha sonraki bir tarihte girebilmenize, raporlar ve benzeri şeyler yapabilmenize de izin veriyor.

Clockify'ı, zamanı doğru bir şekilde hesapladığımdan emin olmak istediğimde bir süre kullandım (karantina sırasında, diğer yarımla kısa vardiyalarda çalışırken, toplantılar arasında geçiş yaparken, akşamları çalışırken ve çocuk bakım görevlerini paylaşırken). Kronometre fonksiyonu var, ancak zamanı sonunda veya daha sonraki bir tarihte eklemenize, raporlar ve benzeri şeyler yapmanıza da izin veriyor.

Ancak, arayüzü tasarım bilincine sahip kullanıcıların eleştirilerine neden olurken, ş Akışı sınırlamaları diğerlerini hayal kırıklığına uğratıyor. Bir Redditor, ayrıntılı bir karşılaştırmada şöyle açıklıyor:

*Arayüz, birçok farklı simge ve fonksiyonla doludur. Daha fazla sadelik isteyenler bunu olumsuz bulabilir

*Arayüz, birçok farklı simge ve fonksiyonla doludur. Daha fazla sadelik isteyenler bunu olumsuz bulabilir

👀 Biliyor muydunuz? 1967 yılında, saniyeyi yıldızları kullanarak ölçmeyi bıraktık ve bunun yerine sezyum atomlarıyla ölçmeye başladık. Bu atomik değişim, zaman ölçümünü her zamankinden daha hassas hale getirdi!

Clockify yerine kullanabileceğiniz alternatifler

Clockify güçlü zaman takibi özellikleri sunsa da, bazı takımlar zaman takibini iş akışları ve proje yönetimi ile birleştiren araçlara ihtiyaç duyar.

ClickUp, zaman takibi, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp ile zamanı otomatik veya manuel olarak takip edin Proje Zaman Takibi

İşte profesyonellerin ClickUp'ın zaman takibi ve proje yönetimi yetenekleri hakkında söyledikleri:

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalara ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalara ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

ClickUp özellikleri

Clockify öncelikle saatlerin izlenmesine odaklanırken, ClickUp zaman verilerini iş akışınızla bağlayan entegre bir çözüm sunar.

Bu gelişmiş özellikleri tek tek inceleyelim:

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Proje Zaman Takibi

ClickUp'ta zaman takibine ücretsiz başlayın ClickUp'ın yerel Proje Zaman Takibi ile zaman tahminleri dahil olmak üzere faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlerin özelleştirilmiş görünümlerini oluşturun

Clockify'ın bağımsız yaklaşımından farklı olarak, ClickUp proje zaman takibini tüm iş akışınızda sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Global zamanlayıcı, masaüstü, web ve mobil cihazlardan tek bir tıklama ile zamanı takip etmenizi sağlar. Görevler, belgeler veya toplantılar üzerinde çalışıyor olun, her zaman elinizin altında.

ClickUp, farklı iş stillerine uyacak şekilde birden fazla zaman takibi yöntemi sunar. Gerçek zamanlı izleme için otomatik zamanlayıcıyı kullanabilir, işi tamamladıktan sonra zamanı manuel olarak ekleyebilir veya haftalık zaman girişlerine genel bakış için zaman çizelgesi görünümünü kullanabilirsiniz. Yerleşik boşta kalma süresi algılama özelliği, etkin olmayan dönemleri belirleyerek doğruluğu korumaya yardımcı olur.

ClickUp'taki zaman takibi verileri anında eyleme geçirilebilir hale gelir. Proje, görev, kullanıcı, etiket veya diğer Özel Alanlara göre ayrıntılı zaman raporlarını görüntüleyerek, takımların zamanın nerede harcandığını belirlemelerine ve iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Faturalandırılabilir saatler, farklı takım üyeleri veya projeler için özel faturalandırılabilir ücretlerle, müşteri işleri için iç zamanlardan açıkça işaretlenebilir ve ayrılabilir. Tüm zaman verileriniz, sorunsuz bordro veya faturalama sistemleri entegrasyonu için CSV'ye aktarılabilir.

Mobil zaman takibi yazılımı, masanızdan uzaktayken bile kritik iş saatlerini kaydetmeyi asla kaçırmamanızı sağlar. Bu kapsamlı zaman takibi yaklaşımı, görevleriniz, projeleriniz ve zaman kayıtlarınız arasında tek bir platformda kesintisiz bir bağlantı oluşturur.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Zaman Yönetimi

ClickUp Zaman Yönetimi ile iş yükünü takım üyeleri arasında dağıtırken görevlere ve alt görevlere tahminler atayın

ClickUp Zaman Yönetimi özellik listesi, kullanıcıların programlarını görselleştirmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için temel zaman takibinin ötesine geçer. Platformun zaman takibi gösterge paneli, zamanın projeler, görevler ve takım üyeleri arasında nasıl harcandığına dair kapsamlı bir genel bakış sağlar.

Ardından, otomatik zaman takibi raporları proje, görev durumu, atanan kişi ve Özel Alanlara göre ayrıntılı dökümler gösterir, böylece yöneticiler darboğazları belirleyebilir ve kaynak tahsisini optimize edebilir.

ClickUp'ın yerleşik zaman takibi özellikleri, görev öncelikleri ve son tarihlerle senkronizasyon sağlar, böylece sadece bir zaman takipçisi olmaktan öte, eksiksiz bir verimlilik sistemi haline gelir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: AI destekli Takvim

ClickUp Takvim ile birincil ve ilişkili projeleriniz için plan yapın, programlayın ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp'ın AI Takvimi, zaman takibi ve kaynak yönetimi özellikleriyle (ve Google Takviminizle) sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece görevlerin yanında zaman girdilerini görebilir, proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görebilir ve kimsenin fazla rezervasyon yapmadığından emin olabilirsiniz.

Akıllı içgörülerle tanıdık bir takvim düzenini birleştirerek, zamanlama çakışmalarını otomatik olarak belirlemenize, iş yüklerini optimize etmenize ve en yüksek öncelikli görevleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur, böylece en önemli işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp AI, son teslim tarihlerini manuel olarak gözden geçirmek yerine, uygunluk durumunuza, öncelik seviyelerinize ve projelerinizdeki iş yükünüze göre işi planlamak için ideal zamanları önerir. İster gününüzü planlıyor ister uzun vadeli bir yol haritası çiziyor olun, esnek günlük, haftalık, aylık ve hatta yıllık görünümler, gerektiğinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmanızı kolaylaştırır.

Öncelikleri değiştirmek mi gerekiyor? Sürükleyip bırakın. İş yüklerini analiz etmek mi istiyorsunuz? Atanan kişi, öncelik, etiketler veya Özel Alanlara göre filtreleyerek darboğazları tespit edin veya takımınızın iş yükünü dengeleyin.

ClickUp'ın Avantajı #4: Clockify'ın ClickUp ile entegrasyonu

Clockify'ı ClickUp ile entegre ederek zaman yönetiminizi en verimli şekilde kullanın

Clockify'a zaten yatırım yapmış ancak daha sağlam proje yönetimi araçları isteyen takımlar için ClickUp, iki platformu birbirine bağlayan bir Clockify entegrasyonu sunar. Bu, size her iki dünyanın en iyisini sunar: Clockify'ın tanıdık zaman takibi ve ClickUp'ın kapsamlı proje yönetimi yetenekleri.

Entegrasyon, platformlar arasında zaman girdilerini otomatik olarak senkronize ederek yinelenen veri girdilerini ortadan kaldırır. Ayrıca, takımların ihtiyaçları değiştikçe ClickUp'ın yerel zaman takibi özelliklerine sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlar.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #5: ClickUp zaman yönetimi şablonları

Ücretsiz şablon alın ClickUp Zaman Tahsisi Şablonu ile proje son teslim tarihlerinizi takip edin ve farklı görevlere harcanan zamanı ölçün

ClickUp, zaman yönetimi çabalarınızı hızlandırmak için çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Platformun zaman takibi şablonları, farklı projeler ve görevler için saatleri izleyerek ilerlemeyi takip etmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Müşteri bilgileri, fatura oranları ve proje kategorileri için önceden ayarlanmış Özel Alanlar ile hemen başlayabilirsiniz.

ClickUp Zaman Tahsisi Şablonu, takımların zamanın çeşitli projeler, görevler ve takım üyeleri arasında nasıl dağıtıldığını görselleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı olur. Bu kullanıcı dostu çözüm, yöneticilerin ClickUp Zaman Tahminleri gibi özelliklerden yararlanarak kaynakları akıllıca tahsis etmesine yardımcı olur. Bunlar planlama doğruluğunu artırır, tükenmişliği önler ve en önemli önceliklerin doğru zaman yatırımı almasını sağlar — tahminde bulunmaya gerek kalmaz.

Bu şablonla takımlar şunları yapabilir:

Dengeli bir dağılım sağlamak için farklı proje kategorileri için özel zaman blokları oluşturun

Gelecekteki planlamanın doğruluğunu artırmak için tahminlere göre harcanan gerçek zamanı izleyin

Aşırı tahsisleri önlemek için departmanlar genelinde takım kapasitesini görselleştirin

Verimlilik kalıplarını ve optimizasyon fırsatlarını belirlemek için ayrıntılı raporlar oluşturun

Önemli projelerin uygun zaman yatırımı almasını sağlamak için öncelik düzeylerini özelleştirin

Sorunsuz zaman yönetimi için mevcut ClickUp iş akışlarıyla entegre edin

👉🏼 Benzer şekilde, ClickUp Zaman Analizi Şablonu, takımların verimlilik eğilimlerini tespit etmelerine ve verimliliği artırmalarına yardımcı olur.

👉🏼 ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zaman alanları ile çalışanların saatlerini daha kolay takip etmenizi sağlar.

👉🏼 Yapılandırılmış iş dönemlerini tercih edenler için ClickUp Time Box Şablonu, öncelikli görevlere odaklanmak için belirli zaman dilimleri ayırarak zaman bloklamayı kolaylaştırır.

Bu şablonlar, iş akışınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir ve hemen uygulanabilir, böylece sıfırdan izleme sistemleri oluşturmak için zaman ve çaba harcamazsınız.

ClickUp fiyatlandırması

En İyi Zaman Takibi Çözümünü Seçme Zamanı Geldi — ClickUp

Zaman takibi sadece saatleri kaydetmekle ilgili değildir, enerjinizin nereye gittiğini bilmek ve bu bilgileri daha akıllı çalışmak için kullanmakla ilgilidir. Clockify'ın ücretsiz planı, sınırsız kullanıcıyla temel zaman takibi için harikadır, ancak entegre proje yönetimine ihtiyacınız varsa bu plan size yetmeyebilir.

ClickUp, sağlam zaman takibi özelliklerini görev ve takım yönetimi ile birleştirerek, daha derin içgörülere ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, uzaktan çalışan takımlar ve işletmeler için ideal hale getirir. Basit bir takip aracı mı istiyorsunuz? Clockify tam size göre. Hepsi bir arada bir çözüme mi ihtiyacınız var? ClickUp cevabınız.

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