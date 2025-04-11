Ürün yöneticilerinin 2025'te önde olmaları için en iyi 10 AI kursu

"Sertifika olmadan nitelik boş bir yoldur" derler

Yapay zeka çağında ürün yönetimi söz konusu olduğunda, doğru sertifikaya sahip olmak sizi başarıya hazırlayabilir.

IBM'in araştırmasına göre, ürün yöneticileri kuruluşlarda AI'yı benimseyen en büyük kullanıcı grupları arasında yer alıyor.

Becerilerinizi nasıl geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız, ürün yöneticileri için tasarlanmış bir AI kursu mükemmel bir sonraki adım olabilir. AI destekli projeleri yönetiyor veya AI'nın ürün stratejisi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak istiyorsanız, size uygun bir kurs mutlaka vardır.

En iyilerinden bazılarına göz atalım!

AI Kurslarına Genel Bakış

Sağlayıcı, öğrenim çıktıları, süre ve bağlantılara göre kursları içeren hızlı bir karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır.

Kurs Adı Sağlayıcı Kimler için Öğrenecekleriniz Süre Link AI Ürün Yönetimi Uzmanlığı Duke Üniversitesi Ürün yöneticileri, ürün sahipleri, mühendislik liderleri, yöneticiler ve analistler Makine öğrenimini uygulayın, AI ürün deneyimleri tasarlayın, makine öğrenimi projelerini yönetin 4 ay (haftada 5 saat) Coursera IBM AI Ürün Yöneticisi Profesyonel Sertifikası IBM Ürün yöneticileri, iş liderleri ve profesyoneller Paydaşları yönetin, Agile metodolojilerini uygulayın, gerçek hayattan AI vaka çalışmalarını analiz edin 3 ay (haftada 10 saat) Coursera Ürün Sertifikasyonu için Yapay Zeka (AIPC)™ Ürün Okulu AI ürünleri geliştirmekle ilgilenen profesyoneller Ürün yaşam döngüsü boyunca AI'yı uygulayın, AI destekli prototipler geliştirin, AI odaklı ürünlerin başarısını ölçün 3-4 hafta (haftada 2-3 saat) Ürün Okulu Ürün İnovasyonu için Üretken Yapay Zekayı Ustaca Kullanma Stanford Üniversitesi AI odaklı inovasyona ilgi duyan profesyoneller ve yenilikçiler AI'yı ürün yol haritalarına entegre edin, üretken AI araçlarıyla verimliliği artırın, ürün tasarımında AI'yı uygulayın 11 saat Stanford Online AI Ürün Yöneticisi Nanodegree Udacity Ürün geliştirmeye AI'yı dahil etmek isteyen ürün yöneticileri AI destekli stratejiler oluşturun, ürün yol haritaları geliştirin, Generative AI teknolojilerini uygulayın 1 ay Udacity Ürün Uzmanları için AI Eğitimi Pragmatic Institute Daha akıllı kararlar almak için Generative AI'yı uygulamayı hedefleyen ürün profesyonelleri Karar verme için Generative AI'yı kullanın, AI kullanım örnekleri geliştirin, etkili içerik için etkili komutlar oluşturun 6 saat Pragmatic Institute AI Ürün Yönetimi 101 ve Sertifikasyon Dr. Marily Nika Gelecek vadeden AI ürün yöneticileri, yazılım mühendisleri, veri bilimcileri ve kariyerinin başındaki ürün yöneticileri AI ürün takımlarını yönetin, AI kavramlarını anlayın, NLP ve Generative AI gibi teknolojileri uygulayın 2-3 hafta Maven Learning Ürün Yönetimi için Yapay Zeka Kursu Pendo.io Ürün geliştirmede AI'dan yararlanmak isteyen ürün profesyonelleri Ürün geliştirme sürecinde yapay zeka kullanın, yapay zeka destekli özellikler oluşturun, ürün stratejilerinizi geliştirin 2 saat Pendo.io AI Ürün Yönetimi Eğitim Kursu Ürün tarafı AI çözümlerini değerlendirmek ve uygulamak isteyen ürün yöneticileri ve liderler Müşteri odaklı ürünler için AI'dan yararlanın, AI ürün koçları oluşturun, karar verme için AI'yı uygulayın 2 ay Ürün tarafı AI Ürün Yönetimi Bootcamp PM Accelerator Hem deneyimli hem de hevesli ürün yöneticileri AI hızlı mühendislik, GTM stratejileri, AI ile ürün yol haritaları oluşturun 11 hafta PM Accelerator

Ürün Yönetiminde AI'nın Anahtar Uygulamaları

AI , ürün yönetiminde önemli bir iz bırakıyor. Daha akıllı çalışmanıza, daha iyi kararlar almanıza ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olmak için burada. AI destekli proje yönetimi nasıl işliyor merak mı ediyorsunuz? Hadi öğrenelim.

1. Pazar analizi ve rekabet istihbaratı

AI, trendleri ve rakip faaliyetlerini ortaya çıkarmak için büyük miktarda pazar verisini tarayabilir. Tüketici davranışlarındaki değişiklikleri ve ortaya çıkan fırsatları hızlı bir şekilde belirleyerek, daha hızlı ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

🤖 AI nasıl kullanılır:

Rakiplerin ürün lansmanlarını, fiyatlandırmalarını ve müşteri duyarlılıklarını izleyin

Sektör raporları ve sosyal medya verilerinden pazar trendlerini analiz edin

Müşteri ihtiyaçları ve değişen pazar talepleri hakkında içgörüler edinin

ClickUp Brain kullanarak pazar, sektör ve rakip analizi yapın

2. Karar verme için tahmine dayalı analitik

AI destekli tahmine dayalı analitik, ürünlerin, özelliklerin veya fiyat değişikliklerinin nasıl performans göstereceğini tahmin edebilir. Geçmiş verileri analiz etme ve kalıpları tespit etme yeteneği ile AI, karar vermede belirsizliği azaltmak için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

🤖 AI nasıl kullanılır:

Özelliklerin benimsenmesini, satış büyümesini ve müşteri kaybını tahmin edin

Farklı varyasyonların sonuçlarını tahmin ederek A/B testlerini optimize edin

Müşteri yorumlarını, anket yanıtlarını veya destek biletlerini analiz ederek ortaya çıkan temaları veya duygu eğilimlerini tespit edin

📖 Daha fazla bilgi: Hizmet olarak yapay zeka, iş operasyonlarınızı nasıl dönüştürebilir?

3. Sürekli ürün optimizasyonu

AI, kullanıcı davranışlarını ve ürün performansını sürekli olarak izleyebilir, sorunları işaretleyebilir ve fırsatları gerçek zamanlı olarak vurgulayabilir. Bu, üç aylık incelemeleri beklemeden ürün özelliklerini optimize etmenize, kullanıcı deneyimini iyileştirmenize ve fiyatlandırma stratejilerini geliştirmenize olanak tanır.

🤖 AI nasıl kullanılır:

Davranışsal veri analizi ile kullanıcıların sorun yaşadığı noktaları keşfedin

Özellik güncellemeleri veya tasarım ayarlamaları için öneriler alın

Gelir ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için fiyat değişikliklerini analiz edin

4. Kaynak ve kapasite yönetimi

AI, proje zaman çizelgelerini tahmin ederek, potansiyel riskleri belirleyerek ve kaynak ayarlamaları önererek kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmenize yardımcı olur. İşlevler arası takımların kaynakları aşırı yüklemeden verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

🤖 AI nasıl kullanılır:

Geçmiş verileri kullanarak proje tamamlanma zaman çizelgelerini tahmin edin

Kapasite kısıtlamalarını belirleyin ve en uygun takım görevlerini önerin

Gecikmeleri önlemek için görevlerin ilerlemesini izleyin

5. Müşteri desteği ve geri bildirim analizi

AI, anketler, incelemeler ve destek biletlerinden gelen müşteri geri bildirimlerini analiz ederek ortak sorunları ve ortaya çıkan sorunları ortaya çıkarır. Ayrıca, müşteri memnuniyetini ölçmek için duyarlılığı izler ve ürün iyileştirmelerine öncelik vermeyi kolaylaştırır.

🤖 AI nasıl kullanılır:

Birden fazla geri bildirim kanalında tekrarlanan sorunları bulun

Müşteri memnuniyetini ölçmek için müşteri duyarlılığını analiz edin

Bildirilen sorunların etkisine göre ürün güncellemelerine öncelik verin

Destek biletlerini analiz ederek ürününüzle ilgili genel müşteri duyarlılığını anlayın

6. Otomatik deneyler ve A/B testleri

AI, birden fazla A/B testini aynı anda çalıştırıp analiz ederek deneme sürecini kolaylaştırır. En etkili varyasyonları daha hızlı belirleyerek manuel analize harcanan zamanı azaltır.

🤖 AI nasıl kullanılır:

A/B testlerinin kurulumunu ve izlenmesini otomatikleştirin

Kazanan varyasyonları öğrenmek için sonuçları gerçek zamanlı olarak analiz edin

Geçmiş verilere dayanarak belirli kullanıcı grupları için hangi varyasyonun en iyi performansı göstereceğini tahmin edin

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok faiz duydukları AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

AI Ürün Yönetimi Verimliliğini Nasıl Artırır?

AI, ürün yönetimini yavaş ama emin adımlarla sarsarak işleri daha hızlı ve akıllı hale getirdi. Yapay zekanın ürün yöneticilerinin hayatını nasıl kolaylaştırdığına dair bazı örnekler paylaşacağız.

1. Ürün stratejisi ve vizyonu geliştirme

Ürün stratejisi oluşturmak uzun ve yorucu bir süreçtir. Haftalarca pazar raporlarına gömülerek trendleri tahmin etmeye ve rakiplerinizden bir adım önde olmaya çalışırsınız. Fırsatları tespit etmek için anketleri analiz etmek, görüşmeler yapmak ve içgörüleri manuel olarak bir araya getirmek gerekir. Bu süreç zaman alıcı olmasının yanı sıra, değerli kalıpları gözden kaçırmak da kolaydır.

✨ AI'nın faydaları:

AI, dakikalar içinde büyük miktarda veriyi tarayarak zor işleri yapar. Trendleri tespit eder, pazar değişikliklerini öngörür ve sizin hiç düşünmediğiniz fırsatları ortaya çıkarır. Büyük kararları vermek hala sizin sorumluluğunuzda, ancak AI bu kararların sağlam verilerle desteklenmesini sağlar.

🌻 Örnek: PepsiCo, ürün araştırma ve geliştirme için Generative AI'yı kullandı ve Cheetos için yeni tatlar ve şekiller üretti, bu da pazar penetrasyonunda %15'lik bir artışla sonuçlandı.

Yeni Cheetos ürünleri için inovasyon ve geliştirme döngülerinin sayısını altı haftaya indirmeyi başardık. Üretken AI, ürün özelliklerini daha önce hayal bile edilemeyecek bir şekilde optimize etmemizi sağlıyor.

Yeni Cheetos ürünleri için inovasyon ve geliştirme döngülerinin sayısını altı haftaya indirmeyi başardık. Üretken AI, ürün özelliklerini daha önce hayal bile edilemeyecek bir şekilde optimize etmemizi sağlıyor.

2. Hedefler belirleme

Doğru ürün hedeflerini seçmek, geçmiş verileri analiz etmeyi, rakiplerle karşılaştırmalı değerlendirme yapmayı ve hangi metriklerin en önemli olduğunu tartışmak için saatler harcamayı gerektirir. Sıfırdan gösterge panelleri ve raporlar oluşturmak iş yükünü daha da artırır.

✨ AI'nın faydaları:

Ürün yönetiminde AI, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır. Geçmiş performansı analiz eder, gerçekçi hedefler önerir ve hatta mevcut trendlere göre nelerin başarılabileceğini tahmin eder. Bu sayede analiz felcine kapılmamanız sağlanır.

3. Ürün ve tasarım geri bildirimi sağlama

Tasarımları ve prototipleri incelemek genellikle içgüdülere ve kişisel deneyimlere güvenmek anlamına gelir. Ürün yöneticileri, maketleri manuel olarak inceler, tutarsızlıkları tespit eder ve takımdan geri bildirim toplar. Bu iş işe yarar, ancak her zaman verimli değildir.

✨ AI'nın yardımı: AI, yardımcı bir ikinci göz olarak devreye girer. Tasarımları kullanılabilirlik sorunları açısından tarar, kullanıcıları yanıltabilecek alanları işaretler ve hatta iyileştirmeler önerir. Son karar size ait olmakla birlikte, AI hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlar.

Doğru AI Ürün Yönetimi Kursunu Seçme

Doğru AI ürün yönetimi kursunu seçmek, kariyerinizde büyük bir fark yaratabilir. İyi bir kurs, programınıza uymalı, özgeçmişinize değer katan bir sertifika sunmalı ve hemen uygulayabileceğiniz pratik bilgiler vermeli.

Ancak, AI'nın temellerini öğrenmek için pek çok seçenek varken, hangisinin zaman ayırmaya değer olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Seçiminizi yaparken dikkate almanız gereken birkaç nokta var.

1. Ne öğrenmek istediğinizi belirleyin

Hedeflerinizi düşünün. AI'nın temellerini mi anlamaya çalışıyorsunuz? AI destekli ürünler geliştirmeyi mi öğrenmek istiyorsunuz? Ya da AI projelerini daha iyi yönetmek mi istiyorsunuz? Hangi becerileri edinmek istediğinizi belirledikten sonra, seçenekleri filtreleyerek ihtiyaçlarınıza uygun bir kurs bulmak çok daha kolay olacaktır.

2. Commit etmeden önce deneyin

Birçok platform ücretsiz ön izleme, tanıtım modülleri veya deneme dönemleri sunmaktadır. Bu, kursun öğretim tarzının ve içeriğinin size uygun olup olmadığını anlamak için harika bir yoldur. Ayrıca, materyalin deneyiminize uygun düzeyde olup olmadığını da kontrol etmenizi sağlar.

3. Diğerlerinin ne dediğini dinleyin

Yorumlar ve referanslar inanılmaz derecede yardımcı olabilir. Eski öğrenciler genellikle neyi sevdiklerini, neyi sevmediklerini ve kursun hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olup olmadığını paylaşırlar. Coursera, Udemy ve LinkedIn Learning gibi platformlarda genellikle göz atabileceğiniz çok sayıda yorum bulunur.

4. Müfredatı inceleyin

Kurs müfredatını inceleyerek nelerin işlendiğini görün. İyi bir AI ürün yönetimi kursu, AI temelleri, ürün yönetimi yaşam döngüsü, veri analizi ve hatta etik hususlar hakkında size bilgi verecektir. Uygulamalı projeleri atlamayın; bunlar, öğrendiklerinizi gerçek hayatta uygulamak için en iyi yoldur.

5. Kimlerin ders verdiğini öğrenin

Kurs eğitmeninizin geçmişine bakın. AI ürünleri üzerinde çalışmışlar mı? Bu alanda pratik deneyimleri var mı? Sektör liderleri veya deneyimli akademisyenler tarafından verilen kurslar genellikle daha pratik bilgiler ve uygulanabilir tavsiyeler sunar.

📖 Daha fazla bilgi: Yapay Zeka Terimler Sözlüğü: Yapay Zeka ile Tanışmak İçin 50 Terim

Ürün Yöneticileri için En İyi AI Kursları

Günümüzün ürün yönetimi trendlerine ayak uydurmak, AI'yı nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğinizi anlamak anlamına gelir. Doğru becerileri geliştirmenize ve gelişen teknoloji dünyasında güvenle yol almanıza yardımcı olmak için en iyi AI kurslarının bir listesini hazırladık.

Bu AI kursları, ürün yönetimi kariyerinizi hızlandırmak için değerli bilgiler, pratik bilgiler, gerekli beceriler ve uygulamalı deneyim sunar.

1. AI Ürün Yönetimi Uzmanlığı – Duke Üniversitesi

via Coursera

Bu AI ürün yönetimi sertifikası, ürünlerine AI uygulamak isteyen ürün yöneticileri ve profesyoneller için tasarlanmıştır. AI ürün stratejisi, veri analizi, kullanıcı deneyimi ve etik hususlar gibi temel konuları kapsar. Duke Üniversitesi'nin deneyimli eğitmenlerinin rehberliğinde, pratik deneyim kazanacak ve becerilerinizi sergilemek için bir AI ürün portföyü oluşturacaksınız.

🌟 Hedef kitle: AI projelerini etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlayan ürün yöneticileri, ürün sahipleri, mühendislik liderleri, yöneticiler ve analistler

💡Öğrenecekleriniz:

Sorunları çözmek için makine öğrenimini ne zaman ve nasıl uygulayacağınızı öğrenin

Gizlilik ve etiği ön planda tutan, insan odaklı uygulamalar kullanarak AI ürün deneyimleri tasarlayın

Veri bilimi süreci ve sektörün en iyi uygulamalarını kullanarak makine öğrenimi projelerini yönetin

🕓 Süre: 4 ay (haftada 5 saat)

🎯 Kursa katılın: Coursera

2. IBM AI Ürün Yöneticisi Profesyonel Sertifika Kursu

via Coursera

Bu kurs, AI odaklı projeleri yönetmek, paydaşları yönetmek ve yenilikçi ürünleri pazara sunmak için gerekli temel becerileri kazandırır. Programın sonunda, ürün yöneticisi olarak başarılı olmak için gerekli pratik bilgi ve özgüvene sahip olacaksınız.

🌟 Kimler için: AI ürün yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen ürün yöneticileri, iş liderleri ve profesyoneller

💡Öğrenecekleriniz:

Paydaşları ve müşterileri etkili bir şekilde yönetmek için anahtar ürün yönetimi araçlarını ve tekniklerini uygulayın

Ürün teslimatını hızlandırmak için Agile ve uyarlanabilir metodolojiler hakkında güçlü bir anlayış geliştirin

Ürün yönetiminde başarılı AI entegrasyonunu gösteren gerçek dünya vaka çalışmalarını analiz edin

🕓 Süre: 3 ay (haftada 10 saat)

🎯 Kursa katılın: Coursera

3. Ürün Sertifikasyonu için Yapay Zeka (AIPC)™ – Ürün Okulu

via Product School

AIPC™, AI Ürün Yönetimi alanında başarılı olmak için gerekli becerileri kazandırmak üzere tasarlanmış bir AI Ürün Yöneticisi kursudur. Kurs, önde gelen AI uzmanları tarafından hazırlanmış ve verilmektedir. Ayrıca AI'nın kullanıcı deneyimlerini nasıl geliştirebileceğini, ürünleri nasıl kişiselleştirebileceğini ve iş akışlarını nasıl kolaylaştırabileceğini keşfedeceksiniz. Pratik bilgiler ve gerçek dünya deneyimi sunan bu kurs, bu büyüyen alanda başarılı bir kariyerin kapılarını açacaktır.

🌟 Kimler için: AI ürünleri oluşturmak ve AI'yı ürün yönetimi yaşam döngüsünün tamamında uygulamakla ilgilenen profesyoneller

💡Öğrenecekleriniz:

Yenilikleri teşvik etmek ve daha akıllı kararlar almak için ürün yaşam döngüsü boyunca AI'yı nasıl uygulayacağınızı öğrenin

AI destekli ürün prototipleri geliştirme ve bunların gerçek dünyadaki uygulamalarını keşfetme konusunda pratik deneyim kazanın

İlgili metrikler ve performans göstergeleri kullanarak AI odaklı ürünlerin başarısını nasıl ölçeceğinizi öğrenin

🕓 Süre: 3-4 hafta (haftada 2-3 saat)

🎯 Kursu alın: Product School

4. Ürün İnovasyonu için Üretken Yapay Zekayı Ustaca Kullanma – Stanford Üniversitesi

via Stanford Online

Makine öğrenimi uzmanı Aditya Challapally ve Stanford Profesörü Edison Tse, fırsatların belirlenmesi ve başarılı bir şekilde uygulanmasına kadar, Generative AI dünyasında size rehberlik edecek. Bu kurs, teknik bir altyapıya ihtiyaç duymadan AI'yı etkili bir şekilde uygulamak için pratik stratejiler sunar. Doğru AI modellerini seçme, riskleri değerlendirme ve etkili AI destekli ürünler oluşturma konusunda kendinize güven kazanacaksınız.

🌟 Kimler için: AI odaklı inovasyona ilgi duyan profesyoneller ve yenilikçiler

💡Öğrenecekleriniz:

AI'yı ürün yol haritanıza entegre etmek için stratejik bir çerçeve geliştirin

Verimliliği artırın ve yaratıcılığı teşvik edin üretken AI araçları

Ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerinde AI'yı etkili bir şekilde uygulayın

🕓 Süre: 11 saat

🎯 Kursa katılın: Stanford Online

5. AI Ürün Yöneticisi Nanodegree – Udacity

via Udacity

Nanodegree programı, iş dünyası için yapay zeka ve makine öğrenimi hakkında pratik bilgiler sağlar. Verilerden nasıl yararlanılacağını, özel veri kümeleri oluşturulacağını ve Üretken Yapay Zeka teknolojilerinin nasıl uygulanacağını öğretir. Uygulamalı projelerle yapay zeka ürün stratejileri üzerinde çalışacak, Ürün Gereksinimleri Belgeleri (PRD'ler) yazacak ve Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) dahil olmak üzere yapay zeka yol haritaları geliştireceksiniz.

🌟 Kimler için: Ürün geliştirme sürecine AI'yı dahil etmek ve makine öğreniminin nasıl işlediğini öğrenmek isteyen ürün yöneticileri

💡 Öğrenecekleriniz

Veri ve makine öğrenimini kullanarak yapay zeka destekli ürün stratejileri oluşturun

Ürün yol haritaları geliştirin ve özel veri kümeleri gerektiren AI projelerini yönetin

Model performansı ve önyargıları ele alırken üretken AI teknolojilerini uygulayın

🕓 Süre: 1 ay

🎯 Kursa katılın: Udacity

6. Ürün Uzmanları için AI Eğitimi – Pragmatic Institute

via Pragmatic Institute

Bu kurs, ürün profesyonellerine ürün yönetimi genelinde Üretken AI'yı uygulama bilgisini sağlar. AI'nın ürün tasarımını nasıl hızlandırabileceğini, kişiselleştirilmiş pazarlama içeriği oluşturabileceğini, değerli müşteri içgörüleri sağlayabileceğini ve müşteri desteğini nasıl geliştirebileceğini kapsar. Eğitim ayrıca AI'nın pazar araştırması, risk yönetimi ve iç eğitimdeki rolünü keşfederek profesyonellerin inovasyonu teşvik etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

🌟 Kimler için: Daha akıllı karar alma ve inovasyon için Generative AI'yı uygulamayı hedefleyen ürün profesyonelleri

💡Öğrenecekleriniz:

Ürün karar verme sürecini optimize etmek ve operasyonel verimliliği artırmak için üretken AI ve hızlı mühendislik tekniklerini kullanın

Rekabet gücünüzü korumak ve yeni teknolojilerden yararlanmak için AI kullanım örnekleri ve uygulamaları hakkında sağlam bir bilgi birikimi edinin

Yaratıcılığı teşvik eden, müşterilerin ilgisini çeken ve etkili içerik için marka stratejinizle uyumlu etkili komutlar oluşturun

🕓 Süre: 6 saat

🎯 Kursa katılın: Pragmatic Institute

7. AI Ürün Yönetimi 101 ve Sertifikasyon – Dr. Marily Nika

via Maven Learning

Gelecek vadeden AI Ürün Yöneticileri için tasarlanan bu kurs, kodlama deneyiminiz olmasa bile AI ürünlerini hayata geçirme sürecinin tamamında size rehberlik eder. Marily's Academy tarafından sunulan kapsamlı 12 haftalık AI Ürün Bootcamp'ın 1. aşamasıdır. Bu kursu tek başına veya tam programın bir parçası olarak alabilirsiniz. AI projelerinde yolunuzu bulmak ve hayalinizdeki teknoloji şirketinde etkili AI destekli ürünler geliştirmek için gerekli becerileri ve güveni kazanmanıza yardımcı olacaktır.

🌟 Kimler için: Yapay zeka ürün yöneticisi olmak isteyenler, yazılım mühendisleri, veri bilimcileri ve kariyerinin başındaki ürün yöneticileri veya yapay zeka ürün geliştirme yaşam döngüsünü öğrenmek ve yapay zeka özelliklerini piyasaya sürmek isteyen öğrenciler

💡Öğrenecekleriniz:

Kodlama bilgisi olmadan bile AI ürün takımlarını etkin bir şekilde yönetmek için liderlik becerilerini geliştirin

Bilgiye dayalı ürün kararları almak için anahtar AI ve makine öğrenimi kavramlarını iyice anlayın

Doğal Dil İşleme ve Üretken AI gibi teknolojilerin ürün geliştirmede nasıl uygulandığı

En son teknolojiye sahip yapay zeka destekli ürünler geliştirmede bilgisayar görme ve otonom sistemlerin kullanımını anlayın

🕓 Süre: 2-3 hafta

🎯 Kursa katılın: Maven Learning

8. Ürün Yönetimi için AI Kursu – Pendo. io

Ürün Yönetimi için AI Kursu, AI'nın ürün yönetimine nasıl uyum sağladığını ve ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca nasıl uygulanacağını anlamanıza yardımcı olur. AI destekli özellikler oluşturmak için en iyi uygulamaları keşfedecek ve AI'nın neden bir zorluk değil, stratejik bir avantaj olarak görülmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

🌟 Kimler için: Ürün geliştirmede AI'dan yararlanmak ve AI destekli özellikler oluşturmak isteyen ürün profesyonelleri

💡Öğrenecekleriniz:

Ürün geliştirme sürecinde AI ve AI tabanlı araçları etkili bir şekilde kullanma

AI destekli özellikler oluşturmak ve AI ilkeleri belirlemek için en iyi uygulamalar

AI, otomasyon ve kişiselleştirme ile dönüşümsel sonuçları nasıl sağlayabilir ve ürün odaklı stratejileri nasıl geliştirebilir?

🕓 Süre: 2 saat

🎯 Kursa katılın: Pendo.io

9. AI Ürün Yönetimi Eğitim Kursu – Ürün tarafı

via Productside

Bu canlı kurs, ürün yöneticilerine ve iş liderlerine AI çözümlerini değerlendirmek ve uygulamak için sağlam bir çerçeve sağlar. En son AI gelişmelerini keşfedecek, önde gelen şirketlerin AI'yı benimsemesine ilişkin gerçek dünya örneklerini inceleyecek ve AI'nın müşteri sorunlarını nasıl çözebileceğine dair pratik bilgiler edineceksiniz. Kurs ayrıca, veriye dayalı içgörüler kullanarak AI önerilerini üst yönetime nasıl etkili bir şekilde iletebileceğinizi de kapsar.

🌟 Kimler için: AI çözümlerini etkili bir şekilde değerlendirmek ve uygulamak isteyen ürün yöneticileri ve liderler

💡Öğrenecekleriniz:

AI'dan yararlanarak müşterilerinizin hedeflerine uygun ürünler oluşturun

Akıllı yönlendirme teknikleriyle bir AI ürün koçu oluşturma

Ürün yönetiminde başarılı karar verme için AI'yı uygulama

🕓 Süre: 2 ay

🎯 Kursa katılın: Productside

📖 Daha fazla bilgi: Yapay Zeka Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin AI Podcast'leri

10. AI Ürün Yönetimi Bootcamp – PM Accelerator

via PM Accelerator

AI Ürün Yönetimi Bootcamp, ürün iş akışlarını optimize etmek için AI kullanmanın tüm temellerini kapsayan kapsamlı bir kurstur. AI'nın temellerini, AI ürün yaşam döngüsü, veri toplama yöntemleri ve modeller oluşturmak ve eğitmek için süreçler ile birlikte öğretir. Ayrıca AI ile bir ürün yol haritası stratejisi oluşturmayı da öğreneceksiniz.

🌟 Kimler için: Hem deneyimli hem de aday ürün yöneticileri

💡Öğrenecekleriniz:

Ürün yönetimi için AI hızlı mühendislik

Ürün benimsemesini artırmak için GTM stratejileri

Ürün yol haritaları oluşturmak için AI kullanımı

🕓 Süre: 11 hafta

🎯 Kursa katılın: PM Accelerator

Ürün Yönetiminde AI'nın Uygulanması

AI, ürünleri yönetme şeklinizi tamamen değiştirebilir. Görevleri otomatikleştirmenin ötesine geçerek daha akıllı kararlar almanıza, zamandan tasarruf etmenize ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olur.

Ancak AI hakkında bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Gerçek faydaları elde etmek için, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olan ve karar verme sürecinizi geliştiren doğru araçlara ihtiyacınız vardır.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, ürün yönetimi için AI kullanmanıza ve fikirlerinizi daha hızlı ve daha verimli bir şekilde hayata geçirmenize yardımcı olabilir. Ürün yol haritanız ne kadar karmaşık olursa olsun, planlama, işbirliği ve yürütmeyi basitleştirmek için tasarlanmıştır.

ClickUp Ürün Yönetimi Yazılımı ile ürün yaşam döngüsünü görselleştirebilir, ürün yol haritaları oluşturabilir ve inovasyonu kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp, görev izleme, işbirliği ve raporlama ile ürün yönetimini kolaylaştırır

ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı, pazar araştırması, rakiplerin ürün stratejilerinin analizi, ürün dokümantasyonunun oluşturulması ve çok daha fazlası dahil olmak üzere ürün yönetiminin her alanında size yardımcı olur. Ürün yönetimi için kullanım örneklerini inceleyelim.

Pazar araştırması yapın

ClickUp Brain'i kullanarak pazar boyutunu ve fırsatları anlayabilir, pazar araştırma raporlarını özetleyebilir, rakip analizi yapabilir, fiyatlandırma bilgileri edinebilir ve hedef kitlenizin sorunlu noktalarını öğrenebilirsiniz.

ClickUp Brain ile sektör trendlerini ve pazar bilgilerini öğrenin

💡 Profesyonel İpucu: Pazar araştırmanızı tamamladıktan sonra, ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın ve ürün stratejinizi görselleştirin. Eylem öğelerini doğrudan Beyaz Tahta'dan görevlere dönüştürün.

Ürün özellikleri oluşturun

Ürün gereksinim belgeleri (PRD) yazmak, kimsenin gerçekten yapmak istemediği görevlerden biridir. Birden fazla paydaşın görüşlerini toplamak, belirsiz fikirleri net özelliklere dönüştürmek ve ardından sonsuz bir revizyon süreci gerektirir. Bu süreç sıkıcı ve zaman alıcı olabilir.

ClickUp Brain, girdiğin bilgilere göre bir ilk taslak hazırlayabilir. Ona ürün vizyonunu ver, o da bunu yapılandırılmış bir belgeye dönüştürsün. Son rötuşları yine sen yaparsın, ancak sıfırdan başlamak yerine, iyileştirme ve geliştirme aşamasına geçersin.

ClickUp Brain ile ürün özelliklerinin hedeflerini ve özelliklerini analiz edin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sohbet'te takımınızı uyumlu hale getirerek ürün lansmanınızı başlatın. Her ürün veya özellik için özel kanallar oluşturun, tartışmaları düzenli tutun ve doğrudan görevlere ve zaman çizelgelerine bağlayın. Fikirler akış halindeyken, ClickUp Brain konuşmalardan otomatik olarak görevler oluşturabilir ve bunları ürün yol haritanıza bağlayabilir. Böylece her sohbetin proje ilerlemesine katkıda bulunması sağlanır.

Ürün belgeleri oluşturun

Ürün duyuruları, raporlar veya e-postalarla uğraşıyor musunuz? ClickUp AI destekli yazma asistanı, içeriği taslak haline getirmenize, iyileştirmenize ve son halini vermenize yardımcı olur. Tonunuzu ve hedeflerinizi anlar, her yazınızı net ve profesyonel hale getirir.

Ürünle ilgili içerik oluşturmak için ClickUp Brain'i doğrudan ClickUp Belgeleri 'nde kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile ürün raporları, anketler ve yardım makaleleri oluşturun

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

Dokümantasyon için AI'yı nasıl kullanacağınızı öğrenin👇

Veriye dayalı kararlar alın

ClickUp Brain, ürün verilerini analiz etmek için de harika bir iş çıkarır. Grafikleri veya elektronik tabloları manuel olarak incelemek yerine, neler olup bittiğini özetlemesini, eğilimleri vurgulammasını ve hatta anormallikleri tespit etmesini isteyebilirsiniz.

Örneğin, ürün benimseme sayılarını, NPS yanıtlarını ve kullanıcı yorumlarını paylaşabilirsiniz; böylece neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve daha derinlemesine araştırmanız gereken alanları hızlıca görebilirsiniz.

ClickUp Brain ile ürün benimseme hakkında içgörüler edinin

İş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp Brain, AI otomasyon oluşturucu olarak da işlev görür. Tetikleyicileri ve eylem öğelerini yazmanız yeterlidir, ClickUp Automations ayarları yapar.

Örneğin, bir görev "Geliştirmeye Hazır" durumuna taşındığında, otomatik olarak geliştiriciye atanır.

ClickUp Otomasyonları ile takımınıza görevleri otomatik olarak atayın

6 ay önceki ürün yol haritası toplantısında ortaya çıkan eski ama parlak fikri bulmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain bu konuda da size yardımcı olabilir! İhtiyacınız olanı isteyin yeter

Görev ilerlemesini izleyin

Başarılı bir ürün lansmanı, ilerlemeyi verimli bir şekilde izlemenizi gerektirir ve ClickUp Brain bu konuda da size yardımcı olabilir. Görevlerinizle ilgili günlük özetler sunar, genel proje ilerlemesini özetler ve takım üyelerinizin üzerinde çalıştığı işleri gösterir.

Böylece, güncellemeleri takip etmek veya görevleri araştırmakla uğraşmazsınız. Ayrıca, engelleyicileri veya bağımlılıkları erken aşamada tespit edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile anında görev güncellemelerini alın

AI Destekli Ürün Yönetimi: ClickUp ile Daha Fazlasını Başarın

Ürün yönetiminde AI'yı uygulamak, rekabet avantajı elde etmekle ilgilidir. Doğru AI ürün yönetimi kursu, AI odaklı projeleri güvenle yönetmek ve daha akıllı ürün kararları almak için gerekli bilgi ve becerileri size kazandırabilir.

Görevleri otomatikleştirebilir, değerli içgörüler elde edebilir ve pazarda öne çıkan yenilikçi ürünler yaratabilirsiniz. Coursera ve Udemy gibi platformlar, programınıza uyan esnek ve pratik kurslar sunar.

Öğrendiklerinizi uygulamaya hazır olduğunuzda, ClickUp size yardımcı olmak için burada. İş akışınızı basitleştirmek, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak ve projelerinizi ilerletmek için yapay zeka destekli araçlar sunar. Bugün ClickUp'a kaydolun ve yapay zekanın ürün yönetimi yolculuğunuzu nasıl ilerletebileceğini görün!