2025'te Operasyonları Optimize Etmek İçin En İyi 10 Filo Yönetim Yazılımı

Filonuz size çok fazla zaman ve para mı maliyeti?

Araçları, bakımları ve sürücüleri takip etmek hiç de kolay değildir. Doğru sistem olmadan, onarımları kaçırabilir, yakıt verimliliğini kaybedebilir veya geç teslimatlarla uğraşabilirsiniz. Kağıt kayıtlar ve elektronik tablolar işleri daha da zorlaştırır.

Bir kamyonun yağa ihtiyacı olduğunda uyarılar alsanız, en hızlı rotaları otomatik olarak bilseydiniz veya sürücülerinizin güvenlik kurallarına uyduğunu kanıtlayabilseydiniz işler ne kadar kolay olurdu? Filo yönetim yazılımı işte bunu yapar. Her aracın nerede olduğunu, ne zaman servise gitmesi gerektiğini ve sürücülerin performansını tek bir yerden görebilmenizi sağlar.

Bu kılavuzda, işinize en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi filo yönetim yazılımlarını inceledik.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 10 filo yönetim yazılımına genel bakış: : Merkezi bir filo yönetim merkezi oluşturmak için en iyisi ClickUp: Merkezi bir filo yönetim merkezi oluşturmak için en iyisi Fleetio: Önleyici bakım için en iyisi Samsara: AI destekli gerçek zamanlı güvenlik ve uyumluluk için en iyisi Geotab: Karma filo telematiği ve yeşil filo geçişleri için en iyisi Fleet Complete: Araç ve ağır ekipman izleme için en iyisi Fleetmatics by Verizon Connect: Mobil iş gücü optimizasyonu için en iyisi Teletrac Navman: Yakıt verimliliği ve çoklu enerji filosu bilgileri için en iyisi FleetGO: Avrupa uyumluluğu ve sıcaklığa duyarlı yükler için en iyisi Wheels, Inc. : Tam hizmet filo kiralama ve EV geçiş desteği için en iyisi Lytx: Yapay zeka destekli sürücü eğitimi ve çarpışma önleme için en iyisi

Filo Yönetim Yazılımında Aramanız Gereken Özellikler

İyi bir filo yönetim yazılımı, takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza, zamandan tasarruf etmenize, maliyetleri düşürmenize ve sürücülerinizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olur. Ancak bu kadar çok seçenek varken, en iyisini nasıl seçersiniz? Şu anahtar özelliklere odaklanın:

Proaktif bakım planlama ve izleme: Gerçek kilometre, motor saatleri veya zaman aralıklarına göre servisi otomatik olarak planlayan bir yazılım arayın. Makbuzlar ve onarım notları dahil tüm bakım işlerinin eksiksiz dijital kaydı, tekrarlayan sorunları tespit etmenize ve araç ömrünü uzatmanıza yardımcı olur

Özelleştirilebilir raporlama ve iş içgörüleri: Doğru yazılım, yakıt makbuzları, araç kullanımı ve bakım maliyetleri gibi anahtar metrikleri bir bakışta görmenize yardımcı olur. Daha derin finansal analizler için özel raporlar oluşturmanıza ve verileri dışa aktarmanıza olanak tanıyan sistemleri arayın

Akıllı bildirimlerle gerçek zamanlı GPS izleme: En iyi sistemler, özelleştirilebilir coğrafi sınırlama özellikleriyle tüm araçlar için saniyeye kadar hassas konum verileri sağlar.

Kapsamlı sürücü güvenliği izleme: Modern çözümler, çarpışma uyarıları, sert frenleme uyarıları ve sürücü puan kartları için yapay zeka ve video teknolojisini kullanarak filonuzun genelinde güvenliği artırmaya yardımcı olur

Otomatik uyumluluk araçları: İyi bir filo yönetim yazılımı, süresi dolan lisanslar veya kayıtlar için uyarıları otomatikleştirir ve evrak işlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur

🧠 İlginç Bilgi: Karbon salımının sıfırlanması en önemli öncelik haline geliyor. ABD'deki filo operatörlerinin yarısından fazlası 2027 yılına kadar filolarını tamamen karbonsuz hale getirmeyi hedefliyor ve %90'ı gelecekte bu geçişi gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor.

En İyi 10 Filo Yönetim Yazılımı

Doğru filo yönetim yazılımı, araçları izlemeyi, rotaları optimize etmeyi, sürücü davranışlarını izlemeyi ve daha fazlasını kolaylaştırır.

Taşımacılık operasyonlarınızda verimliliği artırmak ve maliyetleri yönetmek için en iyi 10 filo yönetim yazılımı.

1. ClickUp (Merkezi bir filo yönetim merkezi oluşturmak için en iyisi)

ClickUp'ı deneyin — Ücretsizdir Araç yaşam döngüsü izleme ve bakım planlaması için ClickUp'ı kullanın

Bir filoyu yönetmek, programları koordine etmek, araç bakımını izlemek ve yüzlerce hareketli parçayı takip etmek anlamına gelir. İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp, her şeyi tek bir çatı altında toplayarak filo yönetimini daha sorunsuz ve daha organize hale getirir.

ClickUp Görevleri ile filo operasyonlarını yönetin

ClickUp Görevleri ile araç bakımı, yakıt yönetimi ve sürücü performansının izlenmesi gibi görevleri oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilirsiniz. Sürücülere atanan her görev için Özel Alanlar oluşturarak "Ehliyet numarası", "Atanan araç" ve "Aylık sürüş saatleri" gibi anahtar bilgileri kolayca kaydedin

ClickUp'ın Görev Yönetimi ile filo yönetimi görevlerindeki güncellemeleri asla kaçırmayın

Operasyon yöneticileri, daha iyi izleme için farklı görevler için Özel Durumlar da kullanabilir. Örneğin, araç bakımını izliyorsanız, planlanmış ancak başlamamış bakımlar için "Planlanmış" ve bazı parçalar mevcut değilse "Gecikmeli" gibi durumları kullanın.

Proje sürelerini izleyin

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, takım üyelerinin araç bakım faaliyetleri, rota optimizasyonu ve idari işler için harcadıkları saatleri kaydetmelerine yardımcı olur. Bu özelliği, sürücülerin çalışma saatlerini takip etmek için kullanabilirsiniz. Sürücüler, vardiyalarına başladıklarında ve vardiyalarını bitirdiklerinde zamanlayıcıyı başlatabilir/durdurabilir (mobil veya masaüstü bilgisayar üzerinden). Her aracın ne kadar süreyle çalıştığını izlemek de kolaydır, böylece kullanıma göre bakım planı yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile sürücülerin çalışma saatlerini ve araç kullanımını takip edin

Bu veriler, verimsizlikleri belirlemenize, kaynakları optimize etmenize ve gereksiz maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur. Zamanın tam olarak nereye gittiğini bildiğinizde, verimliliği artırmak çok daha kolay hale gelir.

ClickUp Brain ile filo verilerini analiz edin ve iyileştirme stratejileri elde edin

ClickUp'ın güçlü yapay zeka asistanı ClickUp Brain'i kullanarak araç ve sürücü verilerini analiz edebilir ve genel filo yönetimini nasıl kolaylaştıracağınıza dair stratejiler elde edebilirsiniz. Bu sayede araç bakımı, sürücü programları ve uyumluluk konusunda tek bir yerden sürekli iyileştirme sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile filo yönetim verilerini analiz edin kesinti süresini azaltmak için

ClickUp'ın Filo Yönetimi Şablonu: İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde

ClickUp'ın Filo Yönetimi Şablonu, filo yönetimi için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Bu şablonu kullanarak araç verilerini düzenleyebilir, bakımları izleyebilir ve araç kullanımına ilişkin görünürlük elde edebilirsiniz.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Filo Yönetimi Şablonu ile verileri merkezileştirerek filo yönetimini kolaylaştırın

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Araçların en iyi durumda kalması için düzenli servis hatırlatıcıları ayarlayın

İşleri sürücülere ve mekaniklere kolayca dağıtın

Yakıt maliyetlerini, onarımları ve diğer giderleri takip edin

Filonuzun kilometre, verimlilik ve genel durumunu izleyin

Her şeyin tek bir filo yönetim şablonunda yer almasıyla, filo yönetimi artık baş ağrıtıcı bir iş olmaktan çıkıp çocuk oyuncağı haline geliyor.

ClickUp özellikleri

ClickUp Brain ile bakım programlarını, yakıt giderlerini ve sürücü performansını anında analiz edin ve maliyetli onarımlara dönüşmeden potansiyel araç sorunlarını önceden tahmin edin

ClickUp Belgeler ile araç tescili, sigorta ve bakım kayıtları gibi tüm filo ile ilgili belgeleri tek bir yerde saklayın. Önemli bilgileri kolayca güncelleyin, düzenleyin ve takımınızla paylaşın

Sürücüleri veya mekanikçileri anında bilgilendirmek mi gerekiyor? ClickUp Sohbet , takımınızın gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmasını sağlar

Etkileşimli ClickUp Beyaz Tahtalar ile rota planları çizin, teslimat programlarını haritalandırın ve lojistik konusunda beyin fırtınası yapın.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak araç performansını, giderleri ve görev ilerlemesini izleyin

Filo operasyonlarınıza özel bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturmayı buradan öğrenin👇🏽

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın sunduğu geniş özellik aralığı bazı kullanıcılar için çok fazla gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük toplantılara dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle daha kolay hale getirdi. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük toplantılara dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve yapay zeka destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve yapay zeka geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

2. Fleetio (Önleyici bakım için en iyisi)

via Fleetio

Fleetio, araçları ve ekipmanları verimli bir şekilde izleyen, bakımını yapan ve optimize eden modern bir filo yönetim yazılımıdır. Önleyici bakım planlaması, kat edilen mesafe veya motor saatleri gibi farklı faktörlere göre servis eşikleri belirlemenizi sağlar.

Fleetio, bakımı otomatikleştirmek için size mobil hatırlatıcılar gönderir, böylece beklenmedik arızaların riskini azaltır ve filonun genel ömrünü uzatır. Ayrıca, her aracın servis maliyetlerini takip edebilir ve buna göre düzenli bakım planları yapabilirsiniz.

En iyi yanı nedir? GPS araç izleme, yakıt kartları ve telematik entegrasyonları ile Fleetio, manuel veri girişini ortadan kaldırır ve tüm önemli bilgileri tek bir yerde saklar.

Fleetio özellikleri

Yakıt kullanım eğilimlerini izleyin, verimsizlikleri tespit edin ve lastik koşullarını ve konumlarını takip edin

Gösterge panelleri ve raporları kullanarak filo performansını, giderleri ve konum geçmişini bir bakışta görün

Araç ve sürücü denetimleri gerçekleştirin, fotoğraflar ekleyin ve denetim yazılımıyla yorumlar ekleyin

Fleetio sınırlamaları

Yerinde bir sistemden yakıt fişi eklendiğinde yakıt envanterini anında güncelleme özelliği yoktur, bu da izlemede tutarsızlıklara neden olabilir

Kilometre okumalarını yakıt kartlarıyla, özellikle WEX kartlarıyla entegre etmek, doğru izleme ve raporlama için zorluklar yaratır

Finansal planlama ve denetim için, özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çok önemli olan araç amortismanını izlemek için yerleşik bir yol sağlamaz

Fleetio fiyatlandırması

Temel: Aylık araç başına 5 $

Profesyonel: Aylık araç başına 7 $, yıllık faturalandırılır

Premium: Aylık araç başına 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Fleetio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fleetio hakkında ne diyor?

Fleetio'nun en iyi özelliği, kullanım kolaylığıdır. Herkes kısa bir süre içinde bu sistemi kolayca öğrenebilir ve kullanmaya başlayabilir. Ayrıca, tüm filo yöneticileri için gerçekten değerli olan eksiksiz bir özellik setine sahiptir.

Fleetio'nun en iyi özelliği, kullanım kolaylığıdır. Herkes kısa bir süre içinde bu sistemi kolayca öğrenebilir ve kullanmaya başlayabilir. Ayrıca, tüm filo yöneticileri için gerçekten değerli olan eksiksiz bir özellik setine sahiptir.

💡 Profesyonel İpucu: Güvenlik standartlarını filonuzun günlük operasyonlarına dahil edin. Uyumluluk izlemeyi otomatikleştirmek için filo yönetim yazılımınızı OSHA, DOT, FMCSA ve NHTSA düzenlemelerine göre düzenli olarak güncelleyin. Araç muayeneleri, Hizmet Saatleri (HOS) sınırları ve tehlikeli malzeme protokolleri için uyarılar ayarlayın.

3. Samsara (AI destekli gerçek zamanlı güvenlik ve uyumluluk için en iyisi)

via Samsara

Samsara, araçlarınıza, ekipmanlarınıza ve çalışma alanlarınıza gerçek zamanlı görünürlük sağlayan IoT sensörlerine sahip bulut tabanlı bir yazılımdır. Platform, filo güvenliğini, verimliliğini ve uyumluluğunu artırmak için GPS izleme, yapay zeka destekli kameralar ve akıllı tanılama özelliklerini bir araya getirir.

Filo yöneticileri, Samsara'yı kullanarak rotaları, yakıt kullanımını ve filo bakım ihtiyaçlarını izleyerek maliyetleri ve araç arıza sürelerini azaltır. Video tabanlı güvenlik sistemi, hız veya dikkatsizlik gibi riskli sürüş davranışlarını algılar ve anında uyarılar ve koçluk sağlar. Samsara, kamyon ve römorkların yanı sıra varlıkları, sıcaklığa duyarlı yükleri ve uzak iş sahalarını da izler.

Samsara özellikleri

AI dashcam'lerle güvenli olmayan sürüş davranışlarını (dikkat dağınıklığı, yorgunluk) tespit edin ve sürücülere geri bildirim sağlayın

Beklenmedik arızaları önlemek için makinelerin konumunu, kullanımını ve durumunu izleyin

Sıcaklık kontrolleri ve hırsızlık önleme tedbirleriyle kargo hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Yöneticilere canlı güncellemeler sağlayan uzaktan kameralar ve sensörlerle iş sahası denetimini kolaylaştırın

Samsara sınırlamaları

Samsara, üç yıllık bir sözleşme gerektirir ve bu, esneklik isteyen şirketler için uygun olmayabilir

Tüm donanımlar her araç markasıyla sorunsuz bir şekilde çalışmaz, bu da zorlu kurulumlara ve ara sıra güvenilirlik sorunlarına yol açar

Samsara fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Samsara puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (710+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Samsara hakkında ne diyor?

Samsara ürünlerinin hem sürücüler hem de yöneticiler için son derece kolay olduğunu gördük. Yeni bir güvenlik platformuna uyum sağlamak bazen zor olabilir, ancak ortaklığımız ve rutin kontrollerimiz bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamamıza yardımcı oldu.

Samsara ürünlerinin hem sürücüler hem de yöneticiler için son derece kolay kullanıldığını gördük. Yeni bir güvenlik platformuna uyum sağlamak bazen zor olabilir, ancak ortaklığımız ve rutin kontrollerimiz bu geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı oldu.

📖 Daha fazla bilgi: Kullanabileceğiniz en iyi envanter optimizasyon yazılımları

4. Geotab (Karışık filo telematiği ve yeşil filo geçişleri için en iyisi)

via Geotab

İşletmelerin araçlarını ve varlıklarını izlemelerine, optimize etmelerine ve güvenliğini sağlamalarına yardımcı olan birinci sınıf bir filo yönetim platformu arıyorsanız, Geotab tam size göre. Gelişmiş yapay zeka ve telematik teknolojisi üzerine kurulmuş olan Geotab, sürücü davranışlarına ilişkin bilgileri izlemek için gerçek zamanlı GPS izleme sağlar.

Platform, Geotab'ın GO cihazını, OEM tarafından üretilen sistemleri veya üçüncü taraf donanımları kullanarak neredeyse tüm araçlarla çalışır ve kesintisiz telematik veri toplama sağlar. Ayrıca ELD (Elektronik Kayıt Cihazı) zorunluluklarına, IFTA yakıt vergisi raporlamasına ve DVIR (Sürücü Araç İnceleme Raporları) ile uyumluluğu destekleyerek mevzuata uyumu kolaylaştırır.

Geotab özellikleri

Akıllı, veriye dayalı içgörülerle filoları ve varlıkları yönetmek için tek bir sistem kullanın

Dashcam'ler ve gerçek zamanlı uyarılarla sürücü güvenliğini artırın ve riskleri azaltın

Entegre donanım ve yazılım çözümleriyle ekipman ve yükleri izleyin

Yakıt kullanımını, bakım ihtiyaçlarını ve sürücü davranışlarını izleyerek maliyetleri azaltın

Geotab sınırlamaları

Yazılım, belirli bir tarih aralığı için toplam kilometreyi doğrudan sağlamaz; bunun yerine, kullanıcılar kilometre sayacı okumalarından manuel olarak hesaplamalı ve gereksiz karmaşıklık eklemelidir

Uzun tarih aralıkları için veri yükleme yavaştır ve sistemde aynı anda birden fazla aracı arama özelliği yoktur

Geotab fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Geotab puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Geotab hakkında ne diyor?

Geotab kullanımı ve uygulaması kolaydır. Müşteri destek ekibi harika ve bugüne kadar karşılaştığım en yardımcı destek ekibinden biri. Geotab'ı her gün kullanıyorum ve araçlarımızın izlenmesini çok kolaylaştırıyor.

Geotab kullanımı ve uygulaması kolaydır. Müşteri desteği ekibi harika ve bugüne kadar karşılaştığım en yardımcı destek ekibinden biri. Geotab'ı her gün kullanıyorum ve araçlarımızın izlenmesini çok kolaylaştırıyor.

5. Fleet Complete (Araç ve ağır ekipman izleme için en iyisi)

Fleet Complete aracılığıyla

Fleet Complete, gerçek zamanlı araç izleme, yapay zeka destekli içgörüler ve bağlantılı araç zekası ile işletmelerin operasyonlarını optimize etmesine yardımcı olur. Yerel teslimat kamyonetlerinden kurumsal lojistiğe kadar her boyuttaki filo için tasarlanmış olan bu yazılım, verimliliği artırmak, güvenliği geliştirmek ve uyumluluğu sağlamak için eyleme geçirilebilir veriler sağlar.

Platform, GPS izleme, AI dash kameraları ve gelişmiş telematik özelliklerini entegre ederek yöneticilere araç konumları, sürücü davranışları ve varlık koşulları hakkında tam görünürlük sağlar. Ayrıca, şarj yönetimi ve enerji optimizasyonu için özel araçlarla elektrikli araçlar da dahil olmak üzere karma filoları destekler.

Fleet Complete, nakliye, inşaat ve devlet filoları gibi sektörler için FMCSA uyumlu ELD'lerden ağır ekipman izlemeye kadar özel çözümler sunar.

Fleet Complete özellikleri

Anlık uyarılar ve video kanıtları ile hız ihlallerini, sert frenlemeleri ve dikkatsiz sürüşleri tespit edin

Hizmet saatleri kayıtlarını ve denetim raporlarını otomatikleştirerek ihlalleri ve cezaları önleyin

Elektrikli ve hibrit araçların akü sağlığını, şarj alışkanlıklarını ve enerji kullanımını izleyin

Tahrif edilemez GPS ve çevre sensörleri ile römorkları, makineleri ve yüksek değerli malları izleyin

Yakıt harcamaları, bakım programları ve sürücü performansı gibi anahtar metrikleri izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

Fleet Complete sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin konuma göre değişiklik gösterdiğini bildirmiştir

Zaman takibi güncellemeleri, gerçek zamanlı veriler sağlamak yerine belirgin bir gecikme yaşıyor

GPS konumlarını toplu olarak yüklemek, hassas biçimlendirme gerektirdiğinden sıkıcı bir işlemdir

Sistem kilometreyi otomatik olarak hesaplamaz, bu da iş yükünü artırır

Fleet Complete fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fleet Complete puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım seçimine sürücüleri ve filo yöneticilerini dahil edin ve kapsamlı eğitim sağlayın. Onların ilk elden deneyimleri, sistemin pratik ihtiyaçları karşıladığından ve etkili bir şekilde kullanıldığından emin olmanızı sağlar.

6. Fleetmatics by Verizon Connect (Mobil iş gücü optimizasyonu için en iyisi)

via Fleetmatics by Verizon Connect

Verizon Connect'in bir parçası olan Fleetmatics, küçük teslimat operasyonlarından yüzlerce araçlık büyük filolara kadar her boyuttaki işletme için gelişmiş filo ve mobil iş gücü yönetimi çözümleri sunar.

Gerçek zamanlı GPS izleme ile işletmeler, araç konumları, rotalar ve sürücü davranışları hakkında tam görünürlük elde eder, böylece yakıt maliyetlerini azaltır, yetkisiz araç kullanımını önler ve yanıt sürelerini iyileştirir. Platform ayrıca, sürdürülebilirlik çabalarını en üst düzeye çıkarmak için canlı pil izleme, şarj durumu güncellemeleri ve içgörüler ile elektrikli araç (EV) filolarını da destekler.

Verizon Connect tarafından sunulan Fleetmatics

Canlı haritalara, sürücü performans verilerine ve otomatik raporlara erişerek bilinçli kararlar alın

Akü seviyelerini ve şarj durumunu izleyin ve daha iyi sürdürülebilirlik için EV filonuzu optimize edin

Sert sürüş, hız veya rölantide çalıştırma durumları için anında bildirimler alın ve daha güvenli alışkanlıklar kazandırın

Teşhis raporları ile araçların durumunu izleyin, onarımları planlayın ve arızaları önleyin

Hizmet saatleri kayıtlarını ve DOT raporlarını otomatikleştirerek daha az hata ile uyumluluğu sağlayın

Verizon Connect'in Fleetmatics sınırlamaları

Yeni bir araç GPS'i eklemek, yavaş satış yanıtları nedeniyle aylar sürebilir

Hizmetin iptal edilmesi, özellikle bazı kullanıcıların karşılaştığı 3.000 dolarlık erken fesih ücreti göz önüne alındığında zor olabilir

Kurulum, şirket tarafından onaylanmış kurulumcular gerektirebilir ve parça bekleme süreleri uzun olabilir

Verizon Connect'in Fleetmatics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fleetmatics by Verizon Connect puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 3,2/5 (900'den fazla yorum)

Verizon Connect'in Fleetmatics hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Verizon Fleet Tracking, işimiz için büyük bir kazanç oldu. Hız ve zaman takibinin yanı sıra coğrafi sınırlama özelliğini de çok beğeniyoruz ve tüm bu özellikleri günlük operasyonlarımızda kullanıyoruz.

Verizon Fleet Tracking, işimiz için büyük bir değer. Hız ve zaman takibinin yanı sıra coğrafi sınırlama özelliğini de çok seviyoruz ve tüm bu özellikleri günlük operasyonlarımızda kullanıyoruz.

🧠 Biliyor muydunuz? Radyo frekansı tanımlama (RFID) teknolojisindeki gelişmeler, filo izleme ve coğrafi sınırlama alanında devrim yaratıyor ve pazar değerinin 2030 yılına kadar 4,5 milyar dolardan 13,9 milyar dolara çıkması bekleniyor.

7. Teletrac Navman (Yakıt verimliliği ve çoklu enerji filosu bilgileri için en iyisi)

via Teletrac Navman

Teletrac Navman, filo yöneticilerine tam görünürlük ve kontrol sağlamak için gerçek zamanlı GPS izleme, sürücü performansı analizi ve gelişmiş telematik özelliklerini bir araya getiren bir filo ve varlık yönetimi çözümüdür.

Canlı araç izleme gibi özelliklerle, işletmeler rotaları izleyebilir, boşta kalma süresini azaltabilir ve gecikmelere hızlı bir şekilde yanıt verebilir. Sistem ayrıca AI destekli video telematik yoluyla güvenliği önceliklendirir, kazaları önlemeye ve sürücü davranışını iyileştirmeye yardımcı olur. Bakım uyarıları, araçların en iyi durumda kalmasını sağlayarak beklenmedik arızaları önler.

Teletrac Navman özellikleri

Yüksek çözünürlüklü kameralarla riskli sürüşleri tespit edin ve kaza durumunda kanıt sağlayın

Motor sorunları, lastik aşınması ve diğer sorunlar için erken uyarılar alın ve maliyetli onarımları önleyin

Yakıt kullanımını analiz edin ve daha çevreci bir filo için alternatif enerji seçeneklerini keşfedin

Yerleşik araçlar ile elektronik kayıtları, denetimleri ve IFTA raporlamasını basitleştirin

Teletrac Navman sınırlamaları

Kırsal alanlarda uydu bağlantısı tutarsızdır ve izlemede boşluklara neden olur

GPS izleme, sinyalin zayıf olduğu bölgelerde güvenilir olmayabilir ve konum güncellemelerinde ara sıra gecikmelere neden olabilir

Teletrac Navman fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Teletrac Navman puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 2. 8/5 (40+ yorum)

Teletrac Navman hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Römorkları gerçek zamanlı olarak takip edebilmem ve şu anda nerede olduklarını görebilmem harika. Römorklarla ilgili birçok bilgi seçeneği olması hoşuma gidiyor. Sistemi kendim için en kullanışlı şekilde düzenleyebilmem de çok güzel, böylece Teletrac'ı açtığımda ihtiyacım olan bilgiler hemen karşımda oluyor.

Römorkları gerçek zamanlı olarak takip edebilmem ve şu anda nerede olduklarını görebilmem harika. Römorklarla ilgili birçok bilgi seçeneği olması hoşuma gidiyor. Sistemi kendim için en kullanışlı şekilde düzenleyebilmem de çok güzel, böylece Teletrac'ı açtığımda ihtiyacım olan bilgiler hemen karşımda oluyor.

🧠 Biliyor muydunuz? Filo yönetim yazılımı, araç kazalarının tek başına ABD'deki işverenlere yıllık 60 milyar doların üzerinde maliyete yol açtığı düşünüldüğünde, operasyonel riskleri ve maliyetleri azaltmak için çok önemlidir . Güçlü bir sistem , sürücü güvenliğini artırmaya, rotaları optimize etmeye ve maliyetli kazaları önlemeye yardımcı olur.

8. FleetGO (Avrupa uyumluluğu ve sıcaklığa duyarlı yükler için en iyisi)

FleetGO'nun bulut tabanlı platformu, işletmelere araçları, römorkları ve varlıkları üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlamak için gelişmiş filo yönetimi çözümleri sunar. GPS izleme, otomatik takograf analizi (sürüş süresi, hız, mesafe ve sürücü etkinliğinin kaydedilmesi) ve uzaktan sıcaklık izleme ile FleetGO, işletmelerin gerekliliklere uyumunu sağlarken gereksiz maliyetleri azaltır.

Sistem, tek bir aracı izliyor veya büyük bir kamyon ve treyler filosunu yönetiyor olsanız da esneklik için tasarlanmıştır. Ayrıca, arızaları önlemek için lastik basıncı izleme, kayıpları önlemek için ayrıntılı treyler izleme ve DVSA düzenlemelerine uyumu basitleştiren sezgisel bir araç denetim uygulaması sunar.

FleetGO özellikleri

Birden fazla bölgede sıcaklığa duyarlı malları izleyin ve yasal kayıtları tutun

Gerçek zamanlı lastik basıncı uyarıları ile arızaları önleyin ve yakıt tasarrufu sağlayın

Otomatik takograf kontrolleri ve net raporlar ile sürücü çalışma saatleri yasalarına uyun

Tam uyumluluk için fotoğraflı kanıtlar ve dijital imzalarla sürücüleri zorunlu kontroller konusunda yönlendirin

FleetGO sınırlamaları

Şirket, destek ekibinin çalışma saatlerini belirtmemektedir, bu da yardımın ne zaman alınabileceği konusunda belirsizliğe yol açmaktadır

FleetGO fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

FleetGo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Bakım Talepleri için En İyi İş Siparişi Yazılımı

9. Wheels, Inc. (Tam hizmet filo kiralama ve EV geçiş desteği için en iyisi)

Wheels, Inc., araç kiralama ve bakımdan yakıt yönetimi, telematik ve EV şarjına kadar eksiksiz bir filo hizmetleri aralığı sunarak işletmelerin daha akıllı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Çözümleri, kaza desteği, sürücü güvenliği programları, geçiş ücreti ve ihlal yönetimi ve motorlu taşıt yönetmeliklerine uyum dahil olmak üzere filo yönetiminin her adımını kapsar.

Elektrikli araçlara geçiş yapan şirketler için platform, elektrikli araç seçimi, şarj altyapısı ve sürücü eğitimi konusunda uzman rehberlik sağlar. Gelişmiş filo teknolojisi, performansı optimize etmek için gerçek zamanlı içgörüler, sürücüler için mobil araçlar ve analitik bilgiler sunar.

Wheels, Inc. özellikleri

Kiralama, bakım, yakıt ve telematik hizmetlerini tek bir yerde birleştirerek sorunsuz filo yönetimi sağlayın

Elektrikli araçlar, şarj altyapısı ve sürücü eğitimi konusunda uzman tavsiyeleri alın

Sorumlu sürüşü teşvik etmek ve riskleri en aza indirmek için güvenlik programları uygulayın

İş gereksinimlerinize uyum sağlamak için tam dış kaynak kullanımı veya özel hizmetler arasından seçim yapın

Wheels, Inc. sınırlamaları

Sistemin kurulumu önemli maliyetler gerektirir

Wheels, Inc. fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Wheels, Inc. puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: BT Yaşam Döngüsü Yönetimi Nasıl Uygulanır?

10. Lytx (Yapay zeka destekli sürücü eğitimi ve çarpışma önleme için en iyisi)

via Lytx

Lytx, güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artırmak için yapay zeka, makine görüşü ve gerçek zamanlı GPS izlemeyi bir araya getiren lider bir filo izleme yazılımıdır. Filo yöneticilerinin sürücü davranışlarını izlemesine, kazaları azaltmasına ve eyleme geçirilebilir içgörülerle operasyonları optimize etmesine yardımcı olur.

Lytx'in öne çıkan özelliği, dikkat dağınıklığından sert frenlemeye kadar 60'tan fazla güvenli olmayan sürüş davranışını tanımlayan ve anında düzeltme için kabin içinde anlık uyarılar sağlayan AI destekli risk algılama özelliğidir. Video telematik sistemi, yüksek çözünürlüklü görüntüler (gece görüşü ve 360 derece görünüm dahil) yakalayarak kanıta dayalı koçluk ve daha hızlı olay çözümü sağlar.

Lytx özellikleri

Riskli sürüşleri (hız yapma veya dikkatsizlik gibi) tespit edin ve çarpışmaları önlemek için gerçek zamanlı uyarılar alın

Otomatik sürücü kayıtları, denetimler ve raporlama ile ELD, DVIR ve DOT gerekliliklerini basitleştirin

Yakıt tüketim modellerini izleyerek israfı en aza indirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve filo çalışma süresini artırmak için özel müşteri hizmetlerine erişin

Lytx sınırlamaları

Güvenlik izleme dışında sınırlı işlevsellik sunar

Kullanıcılar, Lytx kameralarla ilgili sorunlar, yanıt vermeyen müşteri hizmetleri ve sürekli sistem arızaları bildirdi

Lytx fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lytx puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (170+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lytx hakkında ne diyor?

Kameralar iyi çalışıyor, herhangi bir tutarsızlık veya potansiyel sorun olduğunda zamanında uyarı alıyoruz. LYTX, video incelemelerinde çok başarılı. Karşılaştığımız sorunlara müşteri desteği hızlı bir şekilde çözüm üretti.

Kameralar iyi çalışıyor, herhangi bir tutarsızlık veya potansiyel sorun olduğunda zamanında uyarı alıyoruz, bu harika. LYTX, video incelemelerinde çok başarılı. Karşılaştığımız sorunlara müşteri desteği hızlı bir şekilde çözümlerle yanıt verdi.

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Maksimum Verimlilik için Filo Yönetimini Dönüştürmek için ClickUp'ı Kullanın

Filo programları, arızalar ve sürücü güncellemeleriyle uğraşmak yorucu bir iştir. Elektronik tablolar, dağınık uygulamalar ve dağınık bilgiler zamanınızı alır. Geleneksel filo izleme yazılımları ve araçları, sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yapmanızı, hataları düzeltmenizi ve güncellemeleri takip etmenizi gerektirdiği için işi daha da zorlaştırır.

ClickUp bunu değiştirir. Tüm filo görevlerinizi, programlarınızı ve iletişiminizi tek bir basit gösterge paneline getirir. İşleri atayın, araçları takip edin ve bakımları sorunsuz bir şekilde kaydedin. ClickUp sizin iş yapma şeklinize göre çalışır, böylece zamandan ve baş ağrısından tasarruf edersiniz.

Kontrolü geri almaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun, filonuz (ve takımınız) size teşekkür edecek!