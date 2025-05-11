ClickUp ve Calendly: Hangi Planlayıcı Uygulaması Daha İyi?

Verimlilik, genellikle farkına bile varmadığınız faktörlerden etkilenir. Uzun yolculuklardan e-posta ile gönderilebilecek toplantılara kadar, verimli saatlerinizi kaybediyorsunuz!

👀 Biliyor muydunuz? Sadece ABD'de, işyerindeki dikkat dağınıklığı ve kesintiler yıllık 588 milyar dolara mal oluyor.

Neyse ki, etkili planlama araçları bu kaybedilen zamanı geri kazanmanıza yardımcı olabilir. ClickUp ve Calendly gibi güçlü uygulamalar, zamanlarını etkili bir şekilde yönetmek isteyen birçok profesyonel için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Ancak bu uygulamalar temelde farklı amaçlara hizmet eder.

Peki, hangisi sizin için doğru seçim? ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi yaklaşımını mı yoksa Calendly'nin toplantı planlamayı otomatikleştirmedeki uzmanlığını mı kullanmalısınız? ClickUp ve Calendly hakkındaki bu makalede, hangi takvim uygulamasının zamanınızı yeniden kontrol etmenize yardımcı olacağına karar vermenize yardımcı olmak için anahtar özellikleri, avantajları ve farklılıkları inceleyeceğiz.

👀 Biliyor muydunuz? İşinizde kesintiler yaşadıktan sonra 23 dakikalık odaklanma süresini kaybedersiniz.

ClickUp ve Calendly'ye Genel Bakış

Özellik ClickUp Calendly Birincil kullanım örneği AI destekli görev yönetimi, akıllı planlama, sohbet, işbirliği ve hedef izleme gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama Toplantıları otomatikleştirmek için basitleştirilmiş planlama platformu Görev yönetimi Birden fazla görünümde kapsamlı görev oluşturma, atama, izleme ve düzenleme Mevcut değil Planlama Çalışma alanınızda etkinlikler oluşturmak, yönetmek ve etkinliklere katılmak için ClickUp Takvim'i içerir Gelişmiş planlama araçları, özelleştirilebilir etkinlik türleri ve toplantı otomasyonları Belge oluşturma Wiki, SOP ve bilgi paylaşımı için yerleşik ClickUp Belgeleri Mevcut değil Zaman takibi Görevler ve projeler için entegre zaman takibi özellikleri Mevcut değil Takım işbirliği Sorunsuz işbirliği için gerçek zamanlı sohbet, beyaz tahtalar, yorumlar ve entegrasyonlar Toplantı koordinasyonu için takım planlaması (döngüsel, toplu) ve takvim entegrasyonları Otomasyon Tekrarlayan görevler ve iş akışları için özel otomasyonlar Otomatik hatırlatıcılar, takipler ve takvim senkronizasyonu Entegrasyonlar Slack, Google Drive ve Zapier dahil olmak üzere kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları CRM'ler, Stripe, PayPal, pazarlama araçları ve verimlilik platformlarıyla entegre olur Analitik Takım performansını, iş yükünü ve proje ilerlemesini izlemek için gösterge panelleri Toplantı performansı ve planlama verimliliğine odaklanan analizler ve içgörüler AI özellikleri Görev yönetimi, içerik oluşturma ve proje önerileri için yapay zeka destekli araçlar Mevcut değil Mobil uygulama Evet, görev ve proje yönetimi için tam işlevsel mobil uygulama Evet, toplantıları planlamak ve yönetmek için bir mobil uygulama Beyaz Tahtalar Beyin fırtınası ve fikir üretme için işbirliğine dayalı görsel planlama araçları Mevcut değil

ClickUp nedir?

ClickUp, iş akışlarınızı basitleştirebilen, takım verimliliğini artırabilen ve daha iyi planlama yapmanıza destek olabilen işiniz için her şeyi içeren uygulama'dır.

E-postalardan görevlere, kontrol listelerinden sprintlere ve proje belgelerine kadar, ClickUp gerekli tüm araçları bir araya getirerek işbirliği etkinliğini %30'a kadar artırır.

Ancak ClickUp sadece tüm araçlarınızı bir araya getirmekle kalmaz, takımlarınız için daha sorunsuz bir deneyim de sunar. Görevler atayabilir, aramaları planlayabilir, özelleştirilebilir görünümler ve gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyebilir ve yorumlar ve @bahsetmeler gibi özelliklerle takım çalışmasını iyileştirebilirsiniz.

Yeni geliştirilen ClickUp Takvim ile artık toplantıları doğrudan çalışma alanınızdan planlayabilir ve katılabilirsiniz; sekmeler arasında geçiş yapmadan planlama ve yürütmeyi birleştirin.

Tüm bunlar sekmeler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan tamamlanır. ✅

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

ClickUp, güçlü bir proje yönetimi takvim uygulaması olarak da öne çıkar. Net zaman çizelgeleri belirlemenize, görev bağımlılıkları oluşturmanıza ve kısa ve uzun vadeli hedefleri kolayca yönetmenize olanak tanır.

Gününüzü, haftanızı veya ayınızı planlıyor olun, ClickUp bunun için doğru görünümü sunar — Takvim Görünümü, Zaman Çizelgesi Görünümü veya Gantt grafiklerinden birini seçerek işlerinizi görsel olarak değerlendirin. Hatta, düzenli etkinliklerin planlamasını otomatikleştirmek için yinelenen görevler ayarlayabilir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

ClickUp'ı gerçekten farklı kılan şey, esnekliği ve erişilebilirliğidir. Bulut tabanlı bir platform olarak, gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak çalışan takımları nerede olurlarsa olsunlar desteklemek için tasarlanmıştır.

Eco Supplier Panamá'da Su Arıtma Danışmanı olarak görev yapan Marianela Fernandez'in vurguladığı bir nokta:

Bildirimler, takvimler, e-postalar ve iş akışı gibi çeşitli işlevleri projenin yürütülmesine entegre ederek, ClickUp çalışanların sürekli olarak farklı teknolojik mekanizmaları gözden geçirmeye odaklanmalarını engeller ve değer üreten görevlere odaklanmalarını sağlar.

Bildirimler, takvimler, e-postalar ve iş akışı gibi çeşitli işlevleri projenin yürütülmesine entegre ederek, ClickUp çalışanların sürekli olarak farklı teknolojik mekanizmaları gözden geçirmeye odaklanmalarını engeller ve değer üreten görevlere odaklanmalarını sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama bir iş gününün yarısından fazlası, gereksiz e-postalar, yinelenen görevler ve kesintiler gibi neredeyse hiç değer katmayan faaliyetlerle geçirilir. Bu, her gün saatlerce verimlilik kaybı anlamına gelir!

ClickUp özellikleri

ClickUp, projeleri, görevleri ve iş akışlarını daha kolay, daha akıllı ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetmenizi sağlayan özelliklere sahiptir.

Örneğin, Walk the Room (WtR), işleri büyüdükçe üretim planlamasını iyileştirmek için bir yola ihtiyaç duyuyordu. ClickUp'ı kullanarak takımları birbirine bağladılar, işbirliğini geliştirdiler ve görev yönetimini daha verimli hale getirdiler.

28 koltukla başlayan bu yolculuk, sadece 20 ayda 70'in üzerinde aktif kullanıcıya ulaştı. Bu büyüme, ClickUp'ın WtR ile birlikte nasıl büyüdüğünü ve başarılarının anahtar bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Özelleştirme ve işbirliği için tasarlanmış geniş araç yelpazesiyle ClickUp, takımlarınızın düzenli ve bağlantılı kalmasına yardımcı olabilir.

Bunu mümkün kılan bazı öne çıkan özelliklerine bir göz atalım:

Özellik #1: ClickUp Takvim ile Planlayın, Programlayın ve Bir Adım Önde Olun

ClickUp Takvim ile toplantılarınızı daha etkili hale getirin

ClickUp Takvim, görevleri, etkinlikleri ve toplantıları tek bir yerde düzenlemek için komut merkezinizdir.

Haftanızı planlamak, etkinlik bilgilerini gözden geçirmek, bir kampanya planlamak veya işlevler arası bir takımı koordine etmek için ClickUp Takvim, zamanınız üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Günlük, haftalık veya aylık görünümler arasında geçiş yaparak yaklaşan görevleri, son tarihleri ve etkinlikleri bir bakışta görebilirsiniz. Görevler, odaklanmanıza yardımcı olmak için projeye veya önceliğe göre renk kodlarıyla işaretlenebilir.

Ancak ClickUp, görev planlamanın ötesine geçer. Yerleşik zamanlama işlevselliği ile takvim etkinlikleri oluşturabilir, katılımcıları davet edebilir ve hatta doğrudan ClickUp çalışma alanınızdan toplantılara katılabilirsiniz. Sekme arasında geçiş yapmaya son verin — aramalarınız, görevleriniz ve projeleriniz artık senkronize. ClickUp Takvim'in yerleşik AI'sını kullanarak son teslim tarihlerine göre zaman blokları ve yeniden düzenlenmiş öncelikler önerin.

Ayrıca Google Takvim ve Outlook gibi araçlarla da entegre olduğundan, programınız gerçek zamanlı olarak güncel kalır. Yinelenen etkinlikler veya toplantılar planlayabilir, gündemler ekleyebilir ve bir sonraki adımları takip edebilirsiniz; hepsi projeleriniz ve görevlerinizle bağlantılıdır.

✅ Sürükle ve bırak ile yeniden planlama✅ Atanan kişi, öncelik veya etikete göre özel filtreleme✅ İki yönlü takvim senkronizasyonu ve aramalar için katılma bağlantıları✅ Görev görünümlerinde satır içi etkinlik oluşturma

Haftalık veya aylık planlamanızı hızlandırmanız mı gerekiyor? ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanarak özel etiketler, filtreler ve önceden oluşturulmuş görünümlerle günlerinizi düzenleyin.

Yeni ClickUp Takvim ile iş yükünüzü sadece görselleştirmekle kalmaz, aynı zamanda aktif olarak yönetebilirsiniz.

Özellik #2: ClickUp ile Takım Toplantılarını Koordinasyon

ClickUp Meetings ile takım tartışmalarını planlayın ve yönetin

Planlayıcıların olmazsa olmaz özelliği nedir? Toplantıları sorunsuz bir şekilde yönetmek.

ClickUp Toplantı özellikleri, toplantı planlama ve yönetme zahmetini ortadan kaldırır.

Takvim uygulaması ile proje yönetimi platformu arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp içinde doğrudan etkili toplantılar planlayabilir, izleyebilir ve yürütebilirsiniz.

Takvim entegrasyonu, ClickUp içinde gündemleri ayarlarken toplantı saatlerini görevler ve projelerle senkronize eder, böylece toplantılar odaklanmış ve verimli geçer.

Ardından, takip işlemlerini düzenli tutmak için eylem öğelerini, kararları ve notları doğrudan toplantı görevine ekleyebilirsiniz. Bu sorunsuz entegrasyon, herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olur ve toplantıları sadece takvim etkinlikleri yerine eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürür.

💡Pro İpucu: Calendly'yi ClickUp ile entegre ederek, toplantılarınızı otomatik olarak planlarken eksiksiz bir iş ekosisteminin gücünden yararlanın.

Özellik #3: Şablonlarla takviminizi planlayın

Ücretsiz Şablon Alın Takvim Planlayıcı Şablonu ile programınızı zahmetsizce düzenleyin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile günlerinizi, haftalarınızı ve aylarınızı sıfırdan başlamadan planlayabilirsiniz.

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunun öne çıkan özelliklerinden biri çok yönlülüğüdür. Görevlerinizin ve etkinliklerinizin aylık, haftalık veya günlük dökümüne ihtiyacınız olsun, şablonu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilir ve birden fazla görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu günlük planlayıcı şablonunun özelleştirilebilir etiketleri ve filtreleri, görevleri kategoriye göre düzenleme yeteneğinizi daha da geliştirerek en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur.

Takvim görünümünde görevlere ayrıntılı açıklamalar, ek dosyalar, alt görevler ve kontrol listeleri ekleyebilirsiniz. Bu, hem üst düzey görev planlamasını hem de kapsamlı proje planlamasını tek bir yerden kolayca yönetmenizi sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Planlama çakışmalarını önlemek ve doğru görevlere yeterince zaman ayırdığınızdan emin olmak için ClickUp Planlama Bloklama Şablonunu kullanın.

Özellik #4: Notlar alın, özetleyin ve daha iyi bir gün için otomasyon sağlayın

ClickUp AI Notetaker'ın otomatik notları ile toplantılarınızı kontrol altına alın

Planlayıcı uygulamanız bazı görevleri sizin yerinize yapabilseydi ne olurdu? ClickUp Brain bunu yapabilir! Otomasyonun gücünü ve akıllı önerileri doğrudan iş akışınıza getirmek iç 'in AI özelliklerini entegre etmiştir.

Öne çıkan özelliklerden biri, toplantılarınızı otomatik olarak kaydeden, yazıya döken ve özetleyen ClickUp AI Notetaker'dır. Eylem öğelerini not almak için uğraşmak yerine, AI Notetaker kararları, sonraki adımları ve anahtar tartışma noktalarını yakalar, böylece toplantılarınız daha verimli ve takibi daha kolay hale gelir.

Görev bağlamıyla birlikte, AI Notetaker her toplantının eyleme geçirilebilir olmasını sağlar ve içgörüleri ilgili çalışma alanlarına otomatik olarak bağlar. Hatta toplantı özetlerinden doğrudan görevler oluşturabilir ve konuşmaları anında eyleme dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain ayrıca size şu konularda yardımcı olur:

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Uzun görev listeleri için özetler oluşturun

Proje iş akışlarına iyileştirmeler önerin

Veri eğilimlerini analiz edin ve ilerleme raporları oluşturun

Bu yapay zeka destekli özellikler, son teslim tarihlerinin önünden gitmenize, manuel çabayı azaltmanıza ve daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

ClickUp fiyatlandırması

Calendly nedir?

Calendly, toplantı koordinasyonunu basitleştiren önde gelen bir randevu planlama yazılımıdır.

Temel fonksiyonu, uygun bir toplantı zamanı bulmak için genellikle yapılan e-posta alışverişini ortadan kaldırmaktır. Kullanıcıların uygunluk tercihlerini ayarlamasına, bir bağlantı paylaşmasına ve diğerlerinin senkronize edilmiş takvimlerine doğrudan randevu almasına olanak tanır.

Kişisel ve profesyonel takvimlerle (Google, Outlook, Office 365, iCloud) bağlantı kurarak gerçek zamanlı uygunluğu gösterir ve çift rezervasyonları önler. Basitliği bireyler için cazipken, özellikleri ise sorunsuz bir dış planlama ihtiyacı olan takımlar ve büyük kurumsal şirketler için idealdir.

🧠 İlginç Bilgi: İş liderlerinin haftalık zamanlarının %72'si toplantılarla geçiyor. Bazıları gerekli olsa da, çoğu azaltılabilir veya değiştirilebilir, böylece daha etkili işler için zaman kazanılabilir.

calendly aracılığıyla

Calendly özellikleri

Calendly, kullanımı kolay ve günlük rutininize kolayca entegre olabilmesi sayesinde öne çıkıyor. Anahtar özelliklerini inceleyelim:

Özellik #1: Basitleştirilmiş takvim entegrasyonu

Calendly, Google Takvim, Outlook ve Office 365 gibi popüler takvim araçlarıyla bağlantı kurar.

Bağlandıktan sonra, programınızı otomatik olarak izler ve uygunluk durumunuzu gerçek zamanlı olarak günceller. Çift rezervasyonları veya program çakışmalarını zahmetsizce önleyebilirsiniz

calendly aracılığıyla

Özellik #2: Esnek toplantı rezervasyonu için özelleştirilebilir uygunluk durumu

calendly aracılığıyla

Toplantılara ne zaman katılabileceğinizi tamamen siz kontrol edersiniz. Calendly ile şunları yapabilirsiniz:

Belirli çalışma saatleri ayarlayın

Toplantıların öncesinde ve sonrasında tampon süreler ekleyin

Saat dilimlerini veya toplantı konumlarını ayarlayın

Bu, toplantıları yalnızca size uygun olduğunda rezerve etmenizi sağlayarak düzenli ve stressiz kalmanıza yardımcı olur.

Özellik #3: Çevrimiçi toplantılar için video konferans entegrasyonu

calendly aracılığıyla

Calendly, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi araçlarla entegre olur.

Birisi bir toplantı planladığında, platform etkinliğe otomatik olarak bir video konferans bağlantısı ekler. Manuel olarak ayarlamanıza gerek yoktur; her şey sizin için halledilir, böylece zaman ve çaba tasarrufu sağlarsınız.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu, görevlerin son teslim tarihleri, anahtar dönüm noktaları ve kişisel hedefler için bölümler içerir ve size ayınızın kapsamlı bir görünümünü sunar.

Özellik #4: Daha fazla kontrol için özel etkinlik türleri ve bağlantı paylaşımı

calendly aracılığıyla

Calendly, ihtiyaçlarınıza uygun özel toplantı türleri oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin:

Bire bir toplantılar

Grup oturumları

Web seminerleri veya atölye çalışmaları

Süre, konum ve katılımcıların toplantı gereksinimlerini ayarlayabilirsiniz. Hatta, toplantı rezervasyonu yaparken doldurulacak formlar veya sorular ekleyerek önceden tüm hazırlıklarınızı yapabilirsiniz.

Müşterileriniz, iş arkadaşlarınız veya sizinle randevu ayarlaması gereken herkesle paylaşmak için kişiselleştirilmiş bir Calendly bağlantısı oluşturabilirsiniz.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Koltuk başına aylık 12 $

Takımlar : Koltuk başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

ClickUp ve Calendly: Özellik Karşılaştırması

Her iki araç da kendi alanlarında mükemmeldir. Anahtar özellikleri açısından karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir:

1. Görev ve proje yönetimi

ClickUp, görev listeleri, Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, takvimler ve Kanban panoları gibi araçlar sunan bir proje yönetimi platformu olarak öne çıkar. Kullanıcıların alt görevler oluşturmasına, görev bağımlılıkları eklemesine ve otomatikleştirilmiş iş akışları için özel durumlar atamasına olanak tanır.

Zaman takibi, iş yükü yönetimi ve hedef izleme gibi özellikleri, her boyuttaki projeyi yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp'ın aylık takvim şablonları, Özel Alanlar ve raporlama araçları, görevlerin düzenlenmesini ve ilerlemenin izlenmesini basitleştirir.

Calendly ise görev veya proje yönetimi için tasarlanmamıştır. Tek odak noktası toplantı planlamadır, bu nedenle görev oluşturma, atama veya ilerleme izleme özellikleri yoktur.

🏆 Kazanan: ClickUp'ın işlevselliği, Calendly'nin desteklemediği görev ve proje yönetimi konusunda benzersizdir.

2. Planlama ve takvim entegrasyonu

ClickUp, planlama için sağlam bir Takvim Görünümü ve etkinlikleri planlamak ve yönetmek için eksiksiz bir ClickUp Takvimi içerir. Katılımcı davetleri, katılma bağlantıları, takvim senkronizasyonu ve görev içi planlama gibi özelliklerle ClickUp artık zaman yönetimi için entegre bir deneyim sunar. Calendly, gelişmiş kullanılabilirlik ve planlama otomasyonu konusunda hala lider olsa da, ClickUp, planlamayı daha geniş verimlilik paketine dahil ederek bu farkı hızla kapatıyor.

Calendly ise, planlama için özel olarak tasarlanmıştır. Google Takvim, Outlook ve Apple Takvim gibi en popüler takvimlerle otomatik olarak senkronizasyon sağlar ve çakışmaları veya çift rezervasyonları önler.

Tampon süreleri, saat dilimi algılama ve özelleştirilebilir etkinlik türleri gibi ek özellikler, Calendly'yi karmaşık programları yönetmek için ideal hale getirir. Otomatik hatırlatıcılar ve takipler, toplantı koordinasyonunu daha da basitleştirir.

🏆 Kazanan: Calendly, harici toplantı koordinasyonu ve planlama mantığında hala lider konumda, ancak ClickUp, yerel Takvim ve tam iş entegrasyonu ile hızla ilerliyor.

İşbirliği, ClickUp'ın temel güçlerinden biridir. Sohbetten yorumlara, beyaz tahtalardan belgelere kadar platformdaki her özellik, takımınızla iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Görevler veya projeler içinde takım iletişimi merkezileştirme özelliği, daha az araç gereksinimi sağlar. Ayrıca, takımlar gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla proje güncellemelerini paylaşabilir.

Ancak Calendly, sınırlı işbirliği araçları sunar.

Takımların uygunluk durumunu koordine etmeye yardımcı olan, turlu görev atama ve toplu planlama gibi takım planlama özelliklerini destekler. Ancak, görev düzeyinde iletişim veya belgelerin ortak düzenlenmesi gibi özellikler sunmaz.

🏆 Kazanan: ClickUp'ın kapsamlı işbirliği özellikleri, onu ortak projeler üzerinde çalışan takımlar için daha iyi bir araç haline getirir.

4. Otomasyon

ClickUp, görevleri durumlar arasında taşıma, hatırlatıcılar gönderme veya son teslim tarihleri gibi tetikleyicilere göre görevleri atama gibi çeşitli iş akışları için gelişmiş otomasyonlar sağlar. Bu otomasyonlar son derece özelleştirilebilir, böylece kullanıcılar bunları proje ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Calendly yalnızca planlamaya odaklandığından, otomasyonları da bu yönüyle uyumludur. Otomatik toplantı hatırlatıcıları, takip e-postaları ve onay tabanlı planlama için iş akışları gibi özellikler sunar. Bu otomasyonlar, gidip gelen iletişimi azaltarak zaman tasarrufu sağlar.

🏆 Kazanan: Beraberlik. ClickUp görev ve proje otomasyonunda üstünlük sağlarken, Calendly planlamaya özel otomasyonda öne çıkıyor.

5. Zaman takibi

ClickUp, kullanıcıların görevler içinde doğrudan saatlerini kaydedebilmelerini sağlayan yerleşik zaman takibi özelliğine sahiptir. Bu özellik, faturalandırılabilir saatleri takip etmesi veya takım verimliliğini değerlendirmesi gereken işler için çok değerlidir.

ClickUp, ek esneklik için Toggl ve Harvest gibi üçüncü taraf zaman takibi araçlarıyla entegrasyonları da destekler.

Aksine, Calendly zaman takibi özellikleri sunmaz. Planlamaya adanmıştır, yani görevler veya projeler için harcanan zamanı izleme araçları içermez.

🏆 Kazanan: ClickUp'ın zaman takibi araçları, verimliliği izlemek ve faturalandırma yapmak için en iyi seçimdir.

6. Entegrasyonlar

ClickUp, Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams ve hatta Calendly dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur!

API'si, geliştiricilerin özel entegrasyonlar oluşturmasına da olanak tanır. İletişimi, dosya paylaşımını veya iş akışı otomasyonunu yönetmeniz gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp kapsamlı uyumluluk sunar.

Calendly'nin entegrasyonları iş akışlarını planlamak için yeterli olsa da, entegrasyonların genel sayısı ve çeşitliliği ClickUp'a göre daha sınırlıdır.

🏆 Kazanan: ClickUp çeşitli iş akışlarını destekleyen daha geniş bir entegrasyon aralığı sunar.

7. Kullanıcı arayüzü

ClickUp'ın arayüzü, proje zaman çizelgeleri, takım işbirliği veya takvim etkinlikleri gibi her şeyi tek bir yerde düzenli tutarak sitenizi doğru bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bu çok yönlülük bir avantaj olmakla birlikte, ilk kez kullanan kullanıcılar için kullanıcı arayüzünü karmaşık hale getirebilir. Platformu öğrenmek için zaman ayırmak isteyen kullanıcılar için en uygun seçenektir.

Calendly'nin arayüzü temiz ve kullanıcı dostudur, bu da onu yeni başlayanlar için ideal hale getirir. Etkinlikleri ayarlamak, uygunluk durumunu tanımlamak ve planlama bağlantılarını paylaşmak, minimum öğrenme gerektiren sezgisel işlemlerdir.

🏆 Kazanan: Calendly, basitliği sayesinde. Kullanıcı arayüzü, kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasını kolaylaştırır.

8. Kullanım kolaylığı

Kapsamlı özellik seti nedeniyle, ClickUp'ın öğrenme eğrisi daha diktir. Ancak, kapsamlı öğreticileri, program şablonları ve destek kaynakları, motive olmuş kullanıcılar için kullanıma başlamayı kolaylaştırır.

Calendly, kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır ve ilk kez kullanan kullanıcıların bile dakikalar içinde etkinlikler oluşturup planlama bağlantılarını paylaşmasına olanak tanır. Basitliği, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için de erişilebilir olmasını sağlar.

🏆 Kazanan: Calendly, kullanım kolaylığı ve basit işlevselliği sayesinde hızlı bir şekilde benimsenmesi için idealdir.

Reddit'te ClickUp ve Calendly karşılaştırması

Redditors, ClickUp ile Calendly'yi karşılaştırırken, tartışma genellikle her bir aracın çözdüğü belirli sorunlar ve günlük iş akışlarına ne kadar uyum sağladığı etrafında döner.

Bir proje yönetimi çözümü ihtiyacı olanlar için ClickUp sıklıkla favori olarak tercih edilmektedir.

ClickUp kullanan Reddit kullanıcıları, özelleştirme seçeneklerini öne çıkararak, birden fazla görev ve son teslim tarihi ile uğraşan takımlar için harika olduğunu söylüyor. Birçok kullanıcı, zaman takibi ve raporlama gibi yerleşik özelliklerin yanı sıra Gantt grafikleri, Kanban panoları ve zaman çizelgeleri gibi görünümler sunan esnekliğini seviyor.

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. ClickUp'ı kullanmaya karar vermeden önce Asana, Monday. com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte uygulama gittikçe daha da iyi oluyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı. Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra, ş Akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bakış açıları kazandım.

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. ClickUp'ı kullanmaya karar vermeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte uygulama giderek daha da iyi hale geliyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı.

Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra, ş Akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bakış açıları kazandım.

Reddit'te sıkça dile getirilen bir şikayet, ClickUp'ın geniş özellik setidir. Bu özellikler, özellikle tüm gücüne ihtiyaç duymayan tek başına çalışan kullanıcılar veya küçük takımlar için çok fazla gelebilir.

Bu arada, Calendly, planlamayı basitleştirmek isteyenler için vazgeçilmez bir öneridir.

Calendly'yi deneyen Reddit kullanıcıları, özellikle farklı zaman dilimlerinde toplantıları koordine etmek için kullanım kolaylığı ve zaman kazandıran işlevselliğini sık sık övüyor.

"Ayarla ve unut" olarak tanımlanan bu uygulama, kullanılabilirlik bulmak için yapılan sıkıcı gidip gelmeleri ortadan kaldırdığı için birçok kişi tarafından beğenilmektedir.

Ben Calendly kullanıyorum. Toplantıları planlamak için gerçekten zaman kazandırıyor. Çoğu kişi gibi, e-posta imzamda bir bağlantı içeren bir metin ekliyorum (örneğin, "Benimle bir toplantı planlayın"). Harika işliyor!

Ben Calendly kullanıyorum. Toplantıları planlamak için gerçekten zaman kazandırıyor. Çoğu kişi gibi ben de e-posta imzama bir bağlantı içeren bir metin ekliyorum (örneğin, "Benimle bir toplantı planlayın"). Harika işliyor!

Ancak, bazı Reddit kullanıcıları, Calendly'nin planlama ötesine geçmediğini, görevleri veya iş akışlarını yönetmek için tasarlanmadığını belirterek sınırlarını not ediyor.

🧠Eğlenceli Bilgi: ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, hedeflerinizi gün ve saate göre bölmenize ve görevlerinizi bloklar halinde düzenlemenize olanak tanır, böylece hafta boyunca verimli kalmanızı sağlar.

Hangi planlayıcı aracı en iyisi?

Hem ClickUp hem de Calendly'yi "planlayıcı uygulamaları" olarak adlandırmak, planlamaya farklı yaklaşımlarını vurgular. Calendly, toplantıları planlama ve zamanlama sürecini otomatikleştirme konusunda mükemmeldir. ClickUp, iş planlamada (görevler, projeler, hedefler ve son tarihler) Calendly'nin alternatifi olarak mükemmeldir ve aynı zamanda bu işlerle ilgili zamanı ve toplantıları yönetmek için araçlar sağlar.

Görevleri ve projeleri yönetmek, işbirliği yapmak, hedefleri izlemek ve iç planlama ve zamanlamayı yönetmek için kapsamlı bir platforma ihtiyaç duyan takımlar için ClickUp açık ara kazanan. Çok yönlülüğü ve entegre özellikleri, çok daha fazla genel değer sağlar ve birden fazla ayrı araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Tek ihtiyacınız harici randevuların otomasyonu ve uygunluk durumunuzu kolayca paylaşmaksa, Calendly sınıfının en iyisi olan mükemmel bir çözüm olmaya devam ediyor. Tek bir işi olağanüstü derecede iyi yapıyor.

Ancak, bütünsel iş planlaması, proje yürütme ve takım işbirliği için ClickUp, Calendly'nin tasarımında bulunmayan derinlik ve esnekliği sunar. Sadece programınızı değil, tüm iş akışınızı yönetmenizi sağlar.

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