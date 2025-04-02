Glean ve ChatGPT: Verimlilik ve Bilgi Yönetimi için Hangisi En İyisi?

Arka arkaya toplantılar var, e-postalar birikiyor ve takımınızın hızlı cevaplara ihtiyacı var. Ancak sorunsuz bir işbirliği yerine, ilgili belgeleri, dağınık bilgileri ve Slack mesajlarını aramakla uğraşıyorsunuz.

İşte bu noktada Glean ve ChatGPT gibi yapay zeka destekli araçlar devreye girer. Her ikisi de bilgi yönetimi ve takım işbirliğini kolaylaştırmayı vaat eder, ancak işleyişleri farklıdır.

Glean, şirketinizin ekosisteminde doğru bilgileri doğru zamanda ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır, ChatGPT ise konuşma asistanı olarak görev yapar, yanıtlar üretir ve görevleri otomatikleştirir.

Glean ve ChatGPT'yi karşılaştırarak hangi yapay zeka aracının en iyi kişiselleştirilmiş sonuçları sunduğunu belirleyelim.

Glean nedir?

glean aracılığıyla

Glean, takımların iş akışlarını hızlı bir şekilde bulmasına, oluşturmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir bilgi yönetimi ve işyeri arama platformudur.

E-postalar, belgeler, Slack mesajları ve uygulamalar gibi çeşitli kaynaklardan gelen hassas bilgileri tek bir yapay zeka destekli arama ve otomasyon asistanında depolamanıza yardımcı olur.

Lightspeed Venture Partners gibi yatırımcıların desteğiyle Glean, kurumsal bir AI arama platformuna dönüştü. Şirketinizin veri kaynaklarında doğru bilgileri doğru zamanda ortaya çıkararak, AI destekli SaaS çözümleri için önemli yıllık tekrarlayan gelir sağlar.

Glean Özellikleri

Glean, birden fazla işyeri aracında bilgi aramakla harcanan zamanı ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Glean'ın sunduğu özelliklere daha yakından bakalım:

1. AI destekli arama

glean aracılığıyla

Glean, Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence ve daha fazlası dahil olmak üzere takımınızın halihazırda kullandığı tüm uygulamalara ve platformlara bağlanır. Bu sayede çalışanlar, birden fazla sistemdeki bilgileri tek bir yerden arayabilir.

Standart kurumsal arama araçlarından farklı olarak, Glean bağlamı anlar ve geçmiş aramalara, iş rollerine ve şirket genelindeki veri modellerine göre ilgili sonuçları önceliklendirir.

Güvenlik, arama sonuçlarının kullanıcı izinlerine ve erişim düzeylerine uygun olmasını sağlayan önemli bir odak noktasıdır. Çalışanlar yalnızca görüntüleyebilecekleri bilgileri görebilir, böylece gizlilik ve uyumluluk korunurken kesintisiz bilgi keşfi sağlanır.

🧠 İlginç Bilgi: Glean'den önce, kurucu ve CEO Arvind Jain, kuruluşlara siber güvenlik hizmetleri sunan Rubrik'i kurdu!

Eski bir e-postaya, önemli bir belgeye veya dahili bir sohbet konusuna ihtiyacınız olsun, Glean size doğru cevabı anında bulmanızı sağlar, sadece gözden geçirmeniz gereken bir dizi bağlantı listesi sunmaz.

2. AI asistanı

glean aracılığıyla

Glean'ın AI Asistanı, soruları yanıtlamaktan daha fazlasını yapar — şirketinize özgü bilgileri anlayan ve anında doğru yanıtlar sağlayan akıllı bir iş arkadaşıdır.

Çalışanlar, politika belgelerini veya proje güncellemelerini manuel olarak aramak yerine Glean'e doğal dilde soru sorabilir. AI, doğal dil işlemeyi kullanarak iç belgelerden, e-postalardan ve kaydedilmiş toplantılardan ilgili verileri çekerek doğrudan ve bağlamsal cevaplar verir.

Bunun ötesinde, Glean'ın AI Asistanı içerik oluşturma ve özetleme konusunda yardımcı olur. Şirket bağlamına göre AI tarafından oluşturulan taslaklar sunarak doğruluk ve tutarlılık sağlar.

Uygulamalar arasında sorunsuz entegrasyon, takımların platformlar arasında geçiş yapmadan işbirliği yapabilmelerini, beyin fırtınası yapabilmelerini ve içgörüler üretebilmelerini sağlayarak ş Akışı kesintilerini azaltır.

3. Ş Akışı otomasyonu

glean aracılığıyla

Glean, bilgi bulmanın ötesine geçer; tekrarlayan görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek takım verimliliğini artırır.

Birçok destek ekibi, İK departmanı ve BT yardım masası, sık sorulan sorulardan oluşan yüksek hacimli talepler alır. Glean'ın bağlantılı yapay zekası, yaygın sorgulara otomatik yanıtlar oluşturarak bunları yönetebilir ve iç ekiplerin yükünü önemli ölçüde azaltır.

Basit otomasyonun ötesinde, Glean işletmelerin farklı departmanlar arasında karmaşık iş akışlarını koordine etmesine olanak tanır. İster yeni çalışanların işe alımı, ister iç taleplerin onaylanması veya takip işlemlerinin otomasyonu olsun, Glean'in kurumsal yapay zekası bağlamsal içgörülere dayalı olarak doğru eylemleri tetikleyebilir.

Bu özellikler, takımların daha hızlı hareket etmesine, idari masrafları azaltmasına ve bilginin sadece depolanmakla kalmayıp, operasyonları iyileştirmek için aktif olarak kullanılmasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Onayları, hatırlatıcıları ve veri girişini otomatikleştirmek haftalık saatlerden tasarruf sağlar ve insan hatalarını azaltır. Anahtar, iş akışınızdaki darboğazları belirlemek ve manuel müdahaleye gerek kalmadan süreçleri kolaylaştıran tetikleyiciler ayarlamaktır. İşte bilmeniz gereken birkaç iş akışı otomasyonu örneği.

Glean fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Bireyler için: Kullanıcı başına aylık 14,49 $

➡️ Daha Fazla Bilgi: Bilgi Yönetimi için En İyi Glean Alternatifleri

ChatGPT nedir?

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir konuşma asistanıdır. Soruları yanıtlamak, içerik oluşturmak, bilgileri özetlemek ve doğal dil etkileşimleri yoluyla çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Geleneksel arama motorlarından farklı olarak ChatGPT, diyalog kurar, bağlama dayalı yanıtları iyileştirir ve kullanıcılara karmaşık sorgularda gerçek zamanlı olarak yardımcı olur.

İşletmeler, profesyoneller ve bireyler ChatGPT'yi araştırma, yazma yardımı, beyin fırtınası fikirleri, iş akışlarını otomasyon ve hatta destek biletleri için kullanır.

Çeşitli uygulamalarla entegre edilebilir ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir, bu da onu verimlilik ve etkinliği artırmak için çok yönlü bir araç haline getirir.

🔍 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %82'si iş stratejilerinde AI kullanıyor veya araştırıyor. Glean, ChatGPT ve ClickUp gibi AI destekli araçlar, bilgi yönetimi, otomasyon ve takım verimliliği için vazgeçilmez hale geliyor!

ChatGPT Özellikleri

ChatGPT, verimliliği, bilgi yönetimini ve iş akışı otomasyonunu geliştiren güçlü AI odaklı yetenekler sunar. İşte size sunduğu avantajlar:

1. AI destekli konuşma yardımı

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, kullanıcı girdilerine dayalı olarak insan benzeri yanıtları anlamak, işlemek ve üretmek için tasarlanmıştır. Soruları yanıtlayabilir, kavramları açıklayabilir, fikirler önerebilir ve hatta çeşitli konularda ayrıntılı konuşmalar yapabilir.

Temel chatbotlardan farklı olarak, konuşma bağlamını hatırlayarak daha anlamlı ve verimli etkileşimler sağlar.

ChatGPT, profesyoneller için araştırma asistanı, yazma koçu, beyin fırtınası ortağı veya kodlama yardımcısı olarak görev yapar. Belgeleri özetler, raporlar oluşturur, e-postalar hazırlar ve hatta pazarlama metinlerinin yazımına yardımcı olur; hepsi gerçek zamanlı olarak.

İşletmeler, ChatGPT'yi işyeri araçlarına entegre ederek rutin iletişim ve müşteri hizmetleri taleplerini otomatikleştirebilir ve değerli zamandan tasarruf edebilir.

2. İçerik oluşturma ve özetleme

via Chatgpt

ChatGPT'nin en değerli özelliklerinden biri, metin tabanlı içeriği hızlı bir şekilde oluşturma, düzenleme ve iyileştirme yeteneğidir. Makale taslağı hazırlarken, raporları özetlerken veya yaratıcı içerik oluştururken ChatGPT, tutarlı ve bağlamla ilgili yanıtlar sağlar.

Otomatik özetler: Uzun belgeleri, toplantı notlarını veya araştırma makalelerini hızlı bir şekilde anahtar noktalara indirgeyin

İçerik taslağı oluşturma: Blog gönderileri, pazarlama metinleri, sosyal medya başlıkları ve hatta senaryolar kolayca oluşturun

E-posta ve belge yardımı: AI destekli önerilerle e-posta yanıtlarını iyileştirin, yapılandırılmış raporlar oluşturun veya iş teklifleri taslakları hazırlayın

3. Kodlama ve teknik destek

via Chatgpt

Geliştiriciler ve BT uzmanları için ChatGPT, gerçek zamanlı kodlama yardımı, hata ayıklama desteği ve teknik açıklamalar sunar. Birden çok programlama dilinde kod parçacıklarını analiz eder ve oluşturur, böylece şunları yapmanıza yardımcı olur:

Hataları giderin: Python, JavaScript ve diğer dillerdeki sorunları belirleyin ve düzeltin

Kodu optimize edin: Verimlilik ve okunabilirlik için iyileştirmeler önerin

Kavramları açıklayın: Karmaşık algoritmaları, API'leri ve çerçeveleri basit terimlerle açıklayın

Teknik ekipler, yazılım geliştirmeyi hızlandırmak, rutin kodlama görevlerini otomatikleştirmek ve kuruluşlar içinde yapay zeka destekli BT desteği sağlamak için sıklıkla ChatGPT'yi kullanır.

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi ChatGPT alternatifleri

Glean ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Glean hem de ChatGPT, verimliliği artırmak için yapay zeka kullanır, ancak farklı ihtiyaçlara hitap eder. Glean, kurumsal arama, bilgi yönetimi ve iş akışı otomasyonuna odaklanır, bu da onu takımların bilgileri verimli bir şekilde düzenlemesi ve erişmesi için ideal hale getirir.

ChatGPT ise içerik oluşturma, kodlama desteği ve gerçek zamanlı problem çözme için tasarlanmış bir konuşma AI asistanıdır. İşte anahtar özellikleri açısından karşılaştırmaları:

Özellik #1: AI destekli arama

Glean, arama alaka düzeyini artırmak ve kurumsal kaynaklardan en yararlı bilgileri ortaya çıkarmak için geri alma ile güçlendirilmiş üretim (RAG) kullanır.

Çeşitli platformlarda (Google Drive, Slack, Notion, Jira vb.) kurumsal bilgileri bulmak, düzenlemek ve geri almak için özel olarak geliştirilmiştir. Bağlam duyarlı AI destekli arama özelliği, kullanıcıların izin tabanlı, kesin sonuçlar almasını sağlar.

ChatGPT, cevaplar sağlayabilir ve bilgileri özetleyebilir, ancak Glean gibi kurumsal veri kaynaklarıyla doğrudan entegrasyonları yoktur. ChatGPT'nin arama yetenekleri, yapılandırılmış şirketlere özgü verilerden ziyade genel bilgiye dayanır.

🏆 Kazanan: Glean bu turu kazanır. Platform, ChatGPT'den daha iyi entegrasyonlara sahiptir ve çok daha doğrudur.

Özellik #2: AI yardımı ve içerik oluşturma

İçerik oluşturma, beyin fırtınası ve gerçek zamanlı yanıtlar söz konusu olduğunda ChatGPT, Glean'den daha üstündür. E-postaların taslağını oluşturmaya, raporlar oluşturmaya, belgeleri özetlemeye, pazarlama içeriği oluşturmaya ve hatta kodlamaya yardımcı olur.

Glean'ın AI Assistant, iç bilgi erişimi ve iş akışlarının otomasyonu için kullanışlıdır, ancak orijinal içerik oluşturmada ChatGPT'nin yaratıcılığı ve uyarlanabilirliğinden yoksundur. ChatGPT, temel ihtiyacınız yazma, özetleme veya fikir üretme ise daha iyi bir seçimdir.

🏆 Kazanan: ChatGPT, kullanıcılara daha fazla esneklik sunması ve Glean'in henüz ulaşamadığı yaratıcılığa sahip olması nedeniyle içerik oluşturma konusunda öne çıkıyor.

Özellik #3: Ş Akışı otomasyonu ve entegrasyonlar

Glean, kurumsal iş akışı otomasyonu için tasarlanmıştır ve takımların süreçleri kolaylaştırmasına, iç destek taleplerini azaltmasına ve işe alım sürecinin verimliliğini artırmasına olanak tanır. Kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve departmanların iş akışlarını koordine eder, böylece büyük miktarda iç bilgiyi işleyen kuruluşlar için güçlü bir araç haline gelir.

ChatGPT bazı görevleri otomatikleştirebilirken (ör. yanıt taslakları hazırlama ve SSS'leri yanıtlama), Glean gibi derin kurumsal entegrasyonlara ve yapılandırılmış iş akışı otomasyonuna sahip değildir. Bir işletmenin AI destekli süreç otomasyonuna ihtiyacı varsa, Glean daha güçlü bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Glean, takımınızın verimliliğini artırmak ve iş akışınızı sorunsuz hale getirmek istiyorsanız üstün bir seçenektir.

🔍 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %63'ü önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekayı küresel olarak benimsemeyi planlıyor. Süreçleri ve bilgi yönetimini kolaylaştırmak isteyen işletmeler, rekabet gücünü korumak için ClickUp gibi yapay zeka destekli platformlara yatırım yapmaya başlamalıdır.

Reddit'te Glean ve ChatGPT karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, Glean ve ChatGPT ile ilgili deneyimlerini paylaşarak artılarını ve eksilerini vurguladılar. Glean hakkında bir kullanıcı şöyle dedi

Diğer yazılımlar/kağıt üzerinde notlar alabiliyorum ve sizin de söylediğiniz gibi ses kaydedici gibi kullanabiliyorum, bu yüzden kullanmayı seviyorum. Avantajı, slaytları doğru zamanlarda değiştirebiliyor ve notlar alabiliyorum, ardından metne dönüştürebiliyorum, böylece doğru slaytların yanında tam olarak bir transkriptim oluyor.

Diğer yazılımlar/kağıt üzerinde notlar alabiliyorum ve sizin de söylediğiniz gibi ses kaydedici gibi kullanabiliyorum, bu yüzden kullanmayı seviyorum. Avantajı, slaytları doğru zamanlarda değiştirebiliyor ve notlar ekleyebiliyor, ardından metne dönüştürebiliyorum, böylece doğru slaytların yanında tam olarak bir transkriptim oluyor.

Bu, Glean'ın ders slaytlarını kaydedilmiş ses ile etkili bir şekilde senkronize ederek çalışmayı daha yapılandırılmış hale getirdiğini gösteriyor. Ancak, başka bir kullanıcı şunu belirtti

Şimdiye kadar bir kez kullandım ve transkripsiyon çok kötüydü, hiç mantıklı değildi.

Şimdiye kadar bir kez kullandım ve transkripsiyon çok kötüydü, hiç mantıklı değildi.

Kötü transkripsiyon kalitesi ve arka plan gürültüsü ile ilgili şikayetler yaygındı. Bir kullanıcı şunları önerdi

Geçen gün Glean'ı ilk kez kullandım ve kayıt çok kötüydü (profesörün sesinden daha fazla arka plan gürültüsü duyuluyordu) ve transkripsiyon daha da kötüydü.

Geçen gün Glean'ı ilk kez kullandım ve kayıt çok kötüydü (profesörün sesinden daha fazla arka plan gürültüsü alıyordu) ve transkripsiyon daha da kötüydü.

ChatGPT kullanıcıları, esas olarak içerik oluşturma ve AI yanıtlarında kullanımını tartışıyor. Bir kullanıcı şöyle not düşmüştür

Hayır, ChatGPT bilinç kazanmıyor

Hayır, ChatGPT bilinç kazanmıyor

aI hakkında yaygın yanlış anlamaları ele alıyor. Diğerleri, doğrulukla ilgili endişeler devam etse de, ekibinin içerik üretme, kodlama sorularını yanıtlama ve beyin fırtınasına yardımcı olma becerisini sık sık övüyor. Bir kullanıcı şöyle bahsetmiştir

Yanlış cevapla meydan okursanız, kendisi de yanlış cevabı "düzeltir". Bu nedenle, doğrulayamadığınız veya bilmediğiniz hiçbir konuda buna güvenmeyin.

Yanlış cevapla meydan okursanız, kendisi de yanlış cevabı "düzeltir". Bu nedenle, doğrulayamadığınız veya bilmediğiniz hiçbir konuda buna güvenmeyin.

glean, içerik oluşturma konusundaki yararını vurgularken, doğrulama ihtiyacını da kabul etmektedir.

Glean, yapılandırılmış not alma için tercih edilirken, ChatGPT çok yönlü bir AI asistanı olarak görülmektedir. Kullanıcılar, organize bilgi yönetimine mi yoksa AI destekli konuşma desteğine mi ihtiyaçları olduğuna karar verir.

ClickUp ile tanışın: Glean ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

Glean ve ChatGPT'ye daha kapsamlı, yapay zeka destekli bir alternatif arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp öne çıkıyor.

Glean, kurumsal arama ve bilgi yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır ve ChatGPT, AI odaklı konuşma ve içerik oluşturmaya odaklanmaktadır. ClickUp, her ikisini birleştirerek verimli proje yönetimi, otomasyon ve işbirliği sunar.

İş akışlarını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve takım bilgisini merkezileştirmek için tasarlanmıştır. AI destekli yardım, bağlantılı arama, bilgi yönetimi ve gelişmiş proje izleme gibi güçlü AI proje yönetimi araçlarını kullanır .

Görev yönetimi, dokümantasyon, AI destekli içgörüler ve AI işbirliği araçlarını tek bir, son derece özelleştirilebilir çalışma alanına entegre ederek birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. ClickUp'ın bazı öne çıkan özelliklerine bakalım:

ClickUp'ın 1 numaralı avantajı: AI destekli verimlilik

ClickUp Brain ile yazma, özetleme ve içgörüleri otomatikleştirerek daha akıllı çalışın, daha çok çalışmayın

ClickUp Brain, akıllı otomasyon ve içerik oluşturmayı günlük iş akışlarına getirir. Bu, Glean'ın kurumsal arama ve ChatGPT'nin içerik yeteneklerine göre üstün bir alternatif olmasını sağlar.

Her etkileşim için komut gerektiren bulut tabanlı bir genAI platformu olan ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp AI doğrudan iş akışınıza entegre edilmiştir. Projeler ve belgeler içinde yazma, özetleme ve görev önceliklendirme işlemlerini otomatikleştirir.

ClickUp AI ile takımlar:

Görevler, e-postalar, toplantı notları ve belgeler için anında içerik oluşturun

Uzun tartışmaları ve belgeleri özetleyerek anahtar noktaları vurgulayın

Çalışma alanlarından ilgili içgörüleri çekerek görev güncellemelerini otomatikleştirin

İçerik oluşturmak için ChatGPT ile bilişsel arama için diğer araçlar arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp AI tüm bilgilerin, eylem öğelerinin ve yanıtların günlük operasyonlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: AI, dokümantasyon sürecinizi daha hızlı ve daha basit hale getirebilir. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Dokümantasyon için AI'yı nasıl kullanacağınızı öğrenin ve NLP, AI ve ML gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak iş akışlarınızı güçlendirin!

ClickUp'ın ikinci avantajı: Bağlantılı arama ve bilgi yönetimi

ClickUp Connected Search ile bilgileri tek bir yerden anında bulun, düzenleyin ve harekete geçin

ClickUp'ın Bağlantılı Arama ve Bilgi Yönetimi özellikleri, tüm AI destekli kurumsal aramaları geride bırakan gelişmiş, merkezi bir çözüm sunar. Glean ve ChatGPT, takımların belgeleri ve e-postaları bulmasına yardımcı olurken, ClickUp aramayı eyleme geçirilebilir iş akışları ve görev yönetimi ile entegre eder.

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi ile takımlar şunları yapabilir:

Belgeleri, wiki'leri ve SOP'leri tek bir yerde depolayın, düzenleyin ve geri getirin

AI destekli alaka düzeyi ile görevler, belgeler ve konuşmalar arasında arama yapın

Bilgiyi eyleme geçirilebilir görevlerle ilişkilendirerek takımların bilgilere anında göre hareket etmesini sağlayın

Glean, şirketin özel verilerini ortaya çıkarmak için harikadır, ancak yürütme iş akışlarıyla derin entegrasyonundan yoksundur. ClickUp, arama sonuçlarının doğrudan görev yönetimine bağlanmasını sağlayarak bu boşluğu doldurur ve takımların içgörüleri anında bulmasına, düzenlemesine ve bunlara göre hareket etmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Bir Bilgi Yönetim Sistemi (KMS), kritik bilgileri düzenler, arar ve takımınızın kolayca erişebilmesini sağlar. En iyi sistemler, iş akışınızla entegre olur ve çalışanların belge veya geçmiş konuşmaları aramakla zaman kaybetmek yerine anında cevap bulabilmelerini sağlar. İşte bilmeniz gereken birkaç bilgi yönetim sistemi örneği.

ClickUp'ın 3. avantajı: Proje yönetimi ve otomasyon

Arama odaklı Glean ve içerik oluşturmaya yardımcı olan ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp tam ölçekli proje ve iş akışı otomasyonu sağlayarak gerçek bir verimlilik gücü sunar.

ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleri, takımların görevleri atamasına, son teslim tarihlerini izlemesine ve sezgisel gösterge panelleriyle iş yüklerini yönetmesine olanak tanır. Platform, Gantt Grafikleri ile tüm son teslim tarihlerinizi görselleştirmenize yardımcı olur, böylece her görevde planınızın gerisinde kalmazsınız.

ClickUp Otomasyon ve proje yönetimi özellikleriyle görevleri, iş akışlarını ve işbirliğini zahmetsizce kolaylaştırın

ClickUp Otomasyon ile tekrarlayan eylemleri otomatikleştirerek manuel çabayı azaltabilir ve verimliliği artırabilirsiniz. Hesap yöneticilerinin müşteri etkileşimlerini ve takiplerini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

ClickUp Otomasyonları ile şunları yapabilirsiniz:

Herkesi bilgilendirmek için atanan kişiler ve izleyiciler ekleyerek projelerinizi verimli hale getirin

Paydaşlar, takım üyeleri ve müşterilerle iletişiminizi otomatikleştirerek e-postalara yanıt verin

AI asistanı Brain'i kullanarak basit bir komutla iş akışlarını saniyeler içinde otomatikleştirin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm projeyle ilgili içeriğinizi oluşturun, saklayın ve paylaşın

Ayrıca, ClickUp, projeyle ilgili içerik oluşturmak, depolamak ve paylaşmak için gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı olan ClickUp Belgeleri ile bağımsız dokümantasyon araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu özellik sayesinde şunları yapabilirsiniz:

Belgeler'i kullanarak proje durumlarını değiştirerek iş akışlarınızı kontrol altına alın

İşleri hızlı bir şekilde tamamlamak için takım üyelerinizle belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Yerleşik sayfalar, esnek stil seçenekleri ve çeşitli proje ihtiyaçlarına uygun yer imleri kullanın

Yerleşik görev bağlama, bilgi tabanı şablonları ve AI destekli içgörülerle ClickUp, takımların işleri belgeleme, yönetme ve yürütme şeklini dönüştürerek Glean ve ChatGPT'ye daha iyi bir alternatif sunar.

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile tüm şirket bilgilerini tek bir merkezi hub'da yönetin

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, takımların şirket bilgilerini tek bir yerde oluşturması, depolaması ve yönetmesi için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. SSS, kaynaklar ve bilgi makaleleri bölümleri ile takımların bir iç yardım merkezi oluşturmasına yardımcı olur ve bilgilere kuruluş genelinde kolay erişim ve paylaşım sağlar.

ClickUp ile Verimliliğinizi Geleceğe Taşıyın

Patlayan genAI trendi, işletmelerin bilgileri yönetme, iş akışlarını otomatikleştirme ve verimli bir şekilde işbirliği yapma şeklini dönüştürüyor. Glean bilişsel arama ve bilgi erişiminde mükemmeldir, ChatGPT ise içerik üretimi için büyük dil modelleri kullanır, ancak ikisi de eksiksiz bir AI destekli verimlilik paketi sunmaz.

ClickUp, AI destekli otomasyon, bilgi yönetimi ve iş akışı yürütmeyi bir araya getirerek takımınızın daha akıllı, daha az yorucu bir şekilde çalışmasını sağlar. Yerleşik proje yönetimi, bağlantılı arama ve AI yardımı ile ClickUp, birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, konu uzmanlarının yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlar.

Yalnızca içerik arayan veya üreten bir AI ile yetinmeyin, her ikisini ve daha fazlasını yapan ClickUp'ı tercih edin.

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