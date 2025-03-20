2025'te Kullanılacak En İyi 10 Şirket Araştırma Aracı

i̇şletmelerin %80' i müşterilerini, rakiplerini ve sektör trendlerini anlamak için pazar araştırması kullanıyor. Bu sadece bir trend değil, önde kalmak için bir gereklilik.

Peki, doğru içgörülere sahip değilseniz ne olur? Dönüşüm sağlamayacak potansiyel müşterilerin peşinden koşma, ilgi çekmeyen mesajlar oluşturma ve veriye dayalı içgörüler için pazar araştırma araçlarından yararlanan rakiplerinizin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Neyse ki bir çözüm var: şirket araştırma araçları! Bu araçlar, hedef hesapları belirlemenize, tüketici davranışlarındaki değişiklikleri analiz etmenize ve pazarlama çabalarınızı optimize etmenize yardımcı olur.

Bu kılavuz, değerli içgörüler bulmanıza, yeni trendleri izlemenize ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 şirket araştırma aracını inceler. ✨

⏰ 60 saniyelik özet İş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için güçlü özellikler sunan şirket araştırma araçlarının listesi aşağıda yer almaktadır: ClickUp ( AI destekli şirket araştırması ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

Cognism Prospector (Küresel B2B müşteri adayı oluşturma için en iyisi)

Crunchbase (Yatırım fırsatlarını belirlemek için en iyisi)

LinkedIn Sales Navigator (Gelişmiş potansiyel müşteri bulma ve nitelendirme için en iyisi)

ZoomInfo (B2B iletişim bilgilerine erişim için en iyisi)

SalesIntel (Müşterileri belirlemek ve mevcut verileri optimize etmek için en iyisi)

Apollo. io (Potansiyel müşteri bulma süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

UpLead (Küresel erişim çabalarını genişletmek için en iyisi)

Seamless. AI (Kişiselleştirilmiş satış sunumlarıyla erişimi geliştirmek için en iyisi)

LeadIQ (Potansiyel müşteri verilerini yönetmek için en iyisi)

Doğru pazar araştırma aracını seçmek, satış stratejinizin başarısını veya başarısızlığını belirler. En iyi şirket araştırma araçları size değerli veriler, ayrıntılı içgörüler ve pazar trendlerinin önünde olma yeteneği sağlar:

Kapsamlı veri toplama ve düzenleme: Güvenilir kaynaklardan şirket bilgilerini, tüketici içgörülerini ve çok sayıda veri noktasını toplayan ve bunları tek bir yerde düzenleyen araçlar arayın

AI destekli analiz: Yapay zeka kullanarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek, yeni trendleri tahmin etmek ve veri analizini otomatikleştirmek için bir araç seçin

Veri görselleştirme ve raporlama: Araştırma yönetimi özelliklerine sahip, ham şirket verilerini net veri görselleştirmeye dönüştürerek daha iyi karar verme süreci sağlayan şirket araştırma araçlarını seçin

Anahtar kelime ve pazar trendi izleme: AI anahtar kelime araştırma araçları ve arama trendleri ile AI pazar araştırma araçlarını seçerek rakipleri izleyin ve fırsatları zirveye ulaşmadan tespit edin

Entegrasyon yetenekleri: Sorunsuz veri toplama ve iş akışı verimliliği için CRM, pazarlama çabalarınız ve diğer platformlarla senkronizasyon sağlayan ücretli veya ücretsiz pazar araştırma araçlarını seçin

Rekabet analizi araçları: B2B pazarlama yazılımı özelliklerinden yararlanarak rakiplerinizin pazar segmentasyonunu, fiyatlandırma stratejilerini ve pazarlama stratejilerini analiz eden pazar araştırma araçlarına öncelik verin ve rakiplerinizin bir adım önünde olun

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Özel fiyatlandırma, esnek filtreler ve kişiselleştirilmiş şirket araştırma yazılımı ile satış takımlarınızın ihtiyaçlarına uyum sağlayan şirket araştırma araçlarını seçin

🔎 Biliyor muydunuz? Amerikalı psikolog Daniel Starch, reklam analizi için yapılandırılmış metodolojiler geliştirerek pazar araştırmalarının profesyonelleşmesinde anahtar bir rol oynadı. 1920'lerde, gazete ve dergilerdeki reklamların etkisini değerlendirmek ve etkinliklerini ölçmek için tasarlanmış bir teknik olan Starch Testi'ni geliştirdi.

Hedef hesapları belirlemenize, erişiminizi iyileştirmenize ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olan veriye dayalı içgörüler sağlayan en iyi 10 pazar araştırma aracı:

1. ClickUp (AI destekli şirket araştırması ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp, araştırmalarınızı yöneten ve iş akışınızı kolaylaştıran en iyi pazar araştırma araçlarından biridir. Güçlü yapay zeka özelliklerine sahip, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve araştırmaları toplamak, düzenlemek ve analiz etmek için merkezi bir alan sunarken, takımlar arası işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp Görevleri ile görevler oluşturun, son tarihler atayın ve bunları kolayca izleyin

ClickUp Görevleri, farklı araştırma faaliyetleri için görevler oluşturmanıza, son tarihler atamanıza ve gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Örneğin, bir ürün-pazar uyumu çalışması için rakip analizi, müşteri görüşmeleri ve anket oluşturma görevleri atayabilirsiniz. Her görev, karmaşık süreçleri ayrıntılı açıklamalar, ek dosyalar ve alt görevler içerebilir.

En iyi yanı nedir? İlerlemenizi görselleştirmek için Liste, Pano veya Takvim görünümleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp Brain ile satış konuşmalarınızı zahmetsizce yazın

Araştırma genellikle anahtar bilgileri bulmak için sonsuz miktarda bilgiyi taramak anlamına gelir. ClickUp Brain bunu değiştirir. Bu yapay zeka destekli asistan, araştırma içeriğini kolayca bulmanıza, analiz etmenize ve hatta oluşturmanıza yardımcı olur.

Geçen ayın rakip bilgilerinin özetine mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e sorun. Bulgularınıza dayalı bir e-posta sunumu hazırlamak mı istiyorsunuz? AI yazar, saniyeler içinde profesyonel bir mesaj taslağı hazırlayacaktır.

ClickUp Docs kullanarak takımlarla birlikte belgeleri düzenleyin ve araştırma materyalleri üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın

ClickUp Docs, takımınızın zengin metin biçimlendirme, tablolar ve gömülü medya ile gerçek zamanlı olarak araştırma belgeleri oluşturmasına olanak tanır.

Pazar giriş stratejisi için fikir üretmeniz mi gerekiyor? Paylaşılan bir belge açın ve fikirlerin akışına izin verin. Takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir, belge içinde doğrudan eylem öğeleri atayabilir ve bağlam için ilgili görevleri bağlayabilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: Takımlar ve Profesyoneller için Ücretsiz Araştırma Planı Şablonları

Öte yandan, ClickUp Chat iletişiminizi ve işlerinizi birbirine bağlı tutar. Artık sonsuz e-posta konuları veya kaybolan Slack mesajları yok. Bulguları tartışın, sorular sorun ve platform içinde anında içgörüler paylaşın.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

Verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek araştırma için çok önemlidir. ClickUp Gösterge Panelleri, anahtar metrikleri, eğilimleri ve ilerlemeyi izlemek için özelleştirilmiş görünümler oluşturmanıza olanak tanır.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi anket analiz yazılımları

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Pazar Araştırması Şablonu'nu kullanarak pazar araştırması verilerinizi tek bir yerde düzenleyin

ClickUp Pazar Araştırması Şablonu, her şeyi tek bir işbirliği alanında merkezileştirerek araştırma sürecini basitleştirir. Zaman kazanmanıza, manuel görevleri azaltmanıza ve akıllı, veriye dayalı kararları yönlendiren trendleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Veri toplama aşamasından raporlamaya kadar her araştırma aşamasını sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu sayede takımınızla uyumlu çalışabilir, ilerlemeyi kolayca izleyebilir ve içgörüleri büyüme stratejilerine dönüştürebilirsiniz.

Anahtar özellikler:

Planlamadan analize kadar araştırmanızın her aşamasını yansıtan durumlarla ilerlemeyi izleyin

Daha iyi organizasyon için veri toplama yöntemleri, rapor bağlantıları ve araştırma aşamaları gibi önemli ayrıntıları ekleyin

Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim görünümleri arasında geçiş yaparak ilerlemeyi farklı perspektiflerden görüntüleyin

İdeal kullanım alanları: Rekabetçi sektörlerde verimli, organize ve veriye dayalı pazar araştırma süreçleri arayan pazarlama takımları, ürün yöneticileri ve yeni kurulan şirketler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz ClickUp ve Google Analytics Rapor Şablonları

Ayrıca, ClickUp Araştırma Raporu Şablonu ile zahmetsizce kapsamlı araştırma belgeleri oluşturun. Tüm verilerinizi tek bir yerde toplayın, gizli eğilimleri ortaya çıkarmak için hızlıca analiz edin ve kolay erişim için her şeyi saklayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevleri'ni kullanarak araştırmanızın her aşamasını yönetin ve tek bir yerde merkezileştirin

ClickUp Sohbet'i kullanarak görevler üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapın ve ilgili bulguları ve içgörüleri paylaşın

ClickUp Brain ile verileri analiz edin, araştırma bulgularını derleyin, içerik oluşturun ve e-posta sunumları yazın

ClickUp Dashboards'u kullanarak etkileşimli grafikler ve çizelgelerle gösterge panelleri ve raporlar oluşturun

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve daha önemli işler için zaman kazanın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için başlangıçta biraz öğrenme süreci gerektiren, zengin özelliklere sahip kapsamlı bir dizi işlev sunar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Brighten A Soul Foundation'ın İdari Destek Müdürü Judy Hellen, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Basit listelerden karmaşık projelere kadar, ClickUp yazılımı işlerin beklendiği gibi yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve organizasyonun devam eden görev ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Basit listelerden karmaşık projelere kadar, ClickUp yazılımı işlerin beklendiği gibi yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve kuruluşun devam eden görev ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

2. Cognism Prospector (Küresel B2B müşteri adayı oluşturma için en iyisi)

cognism Prospector aracılığıyla

Cognism Prospector, geniş bir küresel B2B veritabanına erişim sağlayarak ideal müşterileri verimli bir şekilde belirlemenizi ve onlarla bağlantı kurmanızı sağlar. En iyi şirket araştırma araçlarından biri olan Cognism Prospector, gelişmiş arama filtreleri, yapay zeka destekli içgörüler ve sorunsuz CRM entegrasyonu gibi özellikler sunarak pazar araştırmalarınızı optimize eder.

Bu araçla, satış takımlarınız belirli sektörlerdeki karar vericileri hızla bulurken, pazarlama takımları hedefli kampanya müşteri adayı listeleri oluşturabilir. Veri zenginleştirme özellikleri, iletişim bilgilerini güncel tutarak doğruluğu sağlar ve geri dönüş oranlarını azaltır.

Cognism Prospector'ın en iyi özellikleri

Niyet izleme gibi özelliklere sahip ürün veya hizmetleri aktif olarak araştıran şirketleri belirleyin

Potansiyel müşterilere ulaşırken kullanmak üzere önerilen kişiselleştirilmiş mesajlar sağlayın

Sektör, konum, şirket boyutu ve daha fazlasına göre potansiyel müşterileri daraltın

Yapay zeka destekli içgörülerden yararlanın ve yüksek potansiyelli potansiyel müşterilere öncelik vermek için akıllı öneriler alın

Cognism Prospector sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yalnızca 25 potansiyel müşteri sunar ve bu, aracı kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için yeterli olmayabilir

Birçok iletişim bilgisi doğru olmakla birlikte, bazı bilgiler güncel olmayabilir veya yanlış olabilir

Cognism Prospector fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognism Prospector derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (790+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Verileri satışları artıran içgörülere dönüştürmek mi istiyorsunuz? Satış takımınız için basit adımlarla CRM raporları oluşturmayı öğrenin: Müşteri etkileşimlerini izleyin, içgörüler toplayın ve takip işlemlerini zahmetsizce otomatikleştirin 🔄

Grafikler, Gantt grafikleri ve KPI gösterge panelleriyle satış performansını görselleştirin 📈

Görevler, durum güncellemeleri ve potansiyel müşteri ilerlemesi için tetikleyiciler ayarlayın 🤖

CRM analitiğini kullanarak satış stratejilerini iyileştirin ve dönüşümleri artırın 🤩

Optimize edilmiş iş akışlarıyla içgörüleri eyleme dönüştürün 💯

3. Crunchbase (Yatırım fırsatlarını belirlemek için en iyisi)

crunchbase aracılığıyla

İster yatırımcı arayan bir girişimci, ister potansiyel müşteriler arayan bir satış elemanı, ister özel şirketler için pazar ortamını analiz eden bir yatırımcı olun, Crunchbase size yararlı ve size özel bilgiler sunar. Risk sermayesi şirketleri, melek yatırımcılar ve şirketler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan verileri bir araya getirerek iş ortamının kapsamlı bir görünümünü sunar.

Bu pazar araştırma platformunun kapsamlı verilerini kullanarak, bilinçli kararlar alabilir ve rekabetçi pazarda bir adım önde olabilirsiniz. Ayrıca, bu araç yatırım eğilimlerini izler, belirli sektörlerdeki aktif yatırımcıları belirler ve anlaşma akışını analiz eder.

Crunchbase'in en iyi özellikleri

Aramalarınızı sektör, konum, finansman aşaması ve daha fazlasına göre daraltarak ideal potansiyel müşterileri bulun

Crunchbase verilerine programlı erişim sağlayarak, geliştiricilerin bu verileri kendi uygulamalarına ve ş Akışlarına entegre etmelerine olanak tanıyın

Yararlı içgörüler ve rekabet analizi sağlayan belirli sektörler ve pazarlar hakkında ayrıntılı raporları kullanın

Hedefe yönelik aramalar için belirli yatırımcı türleri, finansman turu ayrıntıları ve çalışan sayısı aralıkları dahil olmak üzere ayrıntılı filtreleme seçeneklerini kullanın

Crunchbase sınırlamaları

API aracılığıyla Crunchbase verilerini entegre eden kullanıcılar, dakikadaki çağrı sayısında sınırlamalarla karşılaşır

Bu pazar araştırma yazılımı yalnızca kapalı fon turlarını izler

Crunchbase fiyatlandırması

Pro: 99 $/ay

İş: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

API: Özel fiyatlandırma

Crunchbase derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (360+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (yeterli yorum yok)

Gerçek zamanlı kullanıcılar Crunchbase hakkında ne diyor?

Şirket bilgileri, finansman bilgileri veya anahtar sektör trendleri gibi her şeyi tek bir yerde bir araya getirmesini seviyorum. Son derece sezgisel ve güvenilir bilgileri hızlı bir şekilde toplamaya çalışırken çok zaman kazandırıyor.

Şirket bilgileri, finansman bilgileri veya anahtar sektör trendleri gibi her şeyi tek bir yerde bir araya getirmesini seviyorum. Son derece sezgisel ve güvenilir bilgileri hızlı bir şekilde toplamaya çalışırken çok zaman kazandırıyor.

4. LinkedIn Sales Navigator (Gelişmiş potansiyel müşteri bulma ve nitelendirme için en iyisi)

linkedIn Sales Navigator aracılığıyla

LinkedIn Sales Navigator, satış profesyonellerinin LinkedIn'de potansiyel müşterileri bulmasına, onlarla bağlantı kurmasına ve etkileşimde bulunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir satış zekası aracıdır. Bu şirket araştırma platformu, gelişmiş arama filtreleri, potansiyel müşteri önerileri ve potansiyel müşteriler hakkında içgörüler sağlayarak standart LinkedIn deneyimini geliştirir.

Ayrıca, Sales Navigator kullanıcıların belirli demografik özellikleri, sektörleri, şirket boyutlarını ve iş başlıklarını hedeflemelerine olanak tanıyarak son derece odaklı potansiyel müşteri bulma imkanı sunar. Ayrıca, InMail kredilerine erişim sağlayarak ağ dışındaki potansiyel müşterilerle doğrudan iletişim kurmaya ve potansiyel müşteri faaliyetleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler almaya olanak tanıyarak zamanında etkileşim sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: LinkedIn kullanıcılarının %16,2'si günlük olarak aktifken, aylık aktif kullanıcıların oranı ise %48,2 olarak tahmin edilmektedir.

LinkedIn Sales Navigator'ın en iyi özellikleri

Kaydettiğiniz potansiyel müşterilerin faaliyetleri ve şirket değişiklikleri hakkında anlık bildirimlerle bilgilenin

InMail Mesajlaşma ile potansiyel müşterilere doğrudan ulaşarak erişim yeteneklerinizi geliştirin

Verimli izleme ve takip için potansiyel müşterileri özel listeler halinde düzenleyin

Paylaşılan bağlantılar aracılığıyla sıcak tanıtımları belirleyen TeamLink'i kullanarak daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir erişim sağlayın

LinkedIn Sales Navigator sınırlamaları

Premium bir özellik olmasına rağmen, gönderebileceğiniz InMail mesajlarının sayısı sınırlıdır

Potansiyel müşteri listelerini doğrudan harici dosyalara aktarma özelliği desteklenmemektedir, bu da veri yönetimini zorlaştırmaktadır

LinkedIn Sales Navigator fiyatlandırması

Temel: 99,99 $/ay

Gelişmiş: 179,99 $/ay

Advanced Plus: Özel fiyatlandırma

LinkedIn Sales Navigator derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

🎁 Bonus: Kullanıcılarınızın gerçekten seveceği ürünler yaratmak mı istiyorsunuz? ✨ Etkili teknikleri keşfetmek ve kullanıcı odaklı çözümler oluşturmak için kullanıcı araştırması yapmayı öğrenin! 🚀

zoomInfo aracılığıyla

ZoomInfo, satış ve pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için kapsamlı bir B2B şirket araştırma platformu arıyorsanız güvenilir bir seçimdir. 150 milyondan fazla kişiden oluşan kapsamlı veritabanı (hedef kitle), dünya çapındaki satış ve pazarlama takımlarına doğru ve güncel bilgiler sağlar.

ZoomInfo ile firmografik bilgiler, teknografik bilgiler ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere ayrıntılı şirket profillerine erişebilirsiniz. Bu sayede hedef hesapları belirleyebilir ve erişim faaliyetlerinizi etkili bir şekilde özelleştirebilirsiniz. ZoomInfo, iletişim bilgilerinin yanı sıra gelir, çalışan sayısı, sektör sınıflandırmaları ve teknoloji yığınları dahil olmak üzere ayrıntılı şirket profilleri sunarak hedefli potansiyel müşteri bulma ve pazar araştırmasını kolaylaştırır.

ZoomInfo'nun en iyi özellikleri

Web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını izleyin, potansiyel müşterileri belirleyin ve faiz alanlarına ilişkin içgörüler elde edin

Niyet verilerini alın ve alanınızda çözüm arayan potansiyel müşterileri aktif olarak belirleyin

Tüm verileri mevcut CRM veya müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinizle zahmetsizce senkronize edin

Hedef şirketlerin anahtar karar vericilerini belirlemek için organizasyon şemaları edinin

ZoomInfo sınırlamaları

Yerleşik arama aracı, 3'lü Arama veya Akıllı Yönlendirme gibi gelişmiş işlevlerden yoksundur

ZoomInfo, abonelik tabanlı bir hizmettir ve küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir

ZoomInfo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ZoomInfo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (8700+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (290+ yorum)

ZoomInfo hakkında gerçek zamanlı kullanıcılar ne diyor?

ZoomInfo Sales'ı kullanmayı seviyorum çünkü doğru potansiyel müşterileri bulma ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırıyor. Platform, doğru ve güncel iletişim ve şirket bilgileri sağlayarak potansiyel müşteri oluşturma sürecinde zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor.

ZoomInfo Sales'ı kullanmayı seviyorum çünkü doğru potansiyel müşterileri bulma ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırıyor. Platform, doğru ve güncel iletişim ve şirket bilgileri sağlayarak potansiyel müşteri oluşturma konusunda zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor.

6. SalesIntel (Müşterileri belirlemek ve mevcut verileri optimize etmek için en iyisi)

salesIntel aracılığıyla

SalesIntel, insan tarafından doğrulanmış iletişim bilgileri konusunda uzmanlaşmış bir B2B iletişim bilgileri sağlayıcısıdır. Hedefi, satış ve pazarlama takımlarının karar vericilerle etkili bir şekilde bağlantı kurabilmesi için doğru ve güncel veriler sağlamaktır.

SalesIntel, e-posta adreslerinin ve telefon numaralarının doğruluğunu manuel olarak kontrol eden bir takımla doğrulama sürecine önem vermektedir. Veri kalitesine verilen bu önem, geri dönüş oranlarını azaltmak ve erişim etkinliğini artırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca SalesIntel, popüler CRM ve pazarlama otomasyon platformlarıyla entegre olarak iş akışlarını basitleştirir ve verimli potansiyel müşteri yönetimi sağlar.

SalesIntel'in en iyi özellikleri

Mevcut CRM kayıtlarına veri ekleyin ve temizleyin, veri kalitesini ve eksiksizliğini artırın

Sorunsuz veri aktarımı ve ş Akışı otomasyonu için çeşitli CRM ve pazarlama otomasyon platformlarıyla bağlantı kurun

Niyet verilerini kullanın ve sektörünüzde çözüm arayan potansiyel müşterileri aktif olarak belirleyin

Firmografik verilere erişin ve şirket demografik bilgileri hakkında içgörüler elde ederek hedeflemenizi iyileştirin

SalesIntel sınırlamaları

Öncelikle ABD verilerine odaklanmaktadır, bu da uluslararası kampanyalar için kısıtlayıcı olabilir

Kullanıcılar, düzenli güncellemelere rağmen bazı verilerin doğrulama dönemleri arasında güncelliğini yitirebileceğini not etti

SalesIntel fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SalesIntel derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (345+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Satış Takımları için En İyi B2B CRM Yazılımları

7. Apollo. io (Potansiyel müşteri bulma süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

Apollo.io, potansiyel müşteri oluşturma ve erişim çabalarınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir şirket araştırma platformudur. Kapsamlı veritabanında 210 milyondan fazla kişi ve 35 milyondan fazla şirket bulunur ve potansiyel müşterilerden oluşan geniş bir havuz sunar.

Bu pazar araştırma yazılımını kullanarak anahtar karar vericileri kolayca belirleyin ve onlarla bağlantı kurun. Ayrıca, Apollo. io'nun satış otomasyonu özellikleri, takip e-postaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ilişkileri kurmaya ve anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanmanızı sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi işletmelerin müşteri ilişkilerini nasıl sorunsuz bir şekilde yönettiğini hiç merak ettiniz mi? 🤔 Kendi CRM süreç döngünüzü oluşturmak için bu beş temel adımı öğrenin! Potansiyel müşterileri belirleyin: Kampanyalar, sosyal medya ve daha fazlası aracılığıyla potansiyel müşterileri bulun ve çekin 📍

Potansiyel müşterileri değerlendirin: Sıcak potansiyel müşterileri soğuk olanlardan ayırın ve en iyi fırsatlara odaklanın 🌻

Potansiyel müşterileri besleyin: Hedefli içerik ve kişiselleştirilmiş erişim ile ilişkiler kurun 🎉

Anlaşmaları kapatın: Zamanında yapılan takipler ve özel tekliflerle anlaşmaları kesinleştirin 🎯

Destek sağlayın: Birinci sınıf hizmet sunun ve müşterilerinizi ömür boyu memnun edin 🤩

Apollo. io'nun en iyi özellikleri

Potansiyel müşterilerle verimli bir şekilde etkileşim kurmak için çok adımlı e-posta kampanyaları oluşturun

E-posta dizilerini ve takip görevlerini oluşturun ve otomatikleştirin, erişimi kolaylaştırın ve verimliliği artırın

Salesforce ve HubSpot gibi platformlarla verileri zahmetsizce senkronize edin

Gerçek zamanlı verilerden yararlanın ve iletişim bilgilerinizi doğru ve güncel tutun

Apollo. io sınırlamaları

Günlük e-posta gönderimlerinde sınırlama vardır ve bu, büyük kampanyaları etkileyebilir

Bu şirket araştırma aracının birçok kullanıcısı, veri senkronizasyonunda sorunlar yaşadığını bildirmiştir

Apollo. io fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: En az üç kullanıcı için aylık 149 $ (yıllık faturalandırılır)

Apollo. io derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (350+ yorum)

Gerçek zamanlı kullanıcılar Apollo.io hakkında ne diyor?

Chrome uzantısı aracılığıyla LinkedIn entegrasyonu mükemmeldir ve e-posta otomasyon özellikleri, gelişmişlik ve kullanılabilirlik arasında mükemmel bir denge sağlar. Takımımızın analizleri, platformun ayrıntılı etkileşim izleme özelliği sayesinde dönüşüm oranlarında önemli iyileşmeler olduğunu göstermektedir.

Chrome uzantısı aracılığıyla LinkedIn entegrasyonu mükemmeldir ve e-posta otomasyon özellikleri, gelişmişlik ve kullanılabilirlik arasında mükemmel bir denge sağlar. Takımımızın analizleri, platformun ayrıntılı etkileşim izleme özelliği sayesinde dönüşüm oranlarında önemli iyileşmeler olduğunu göstermektedir.

8. UpLead (Küresel erişim çabalarını genişletmek için en iyisi)

upLead aracılığıyla

UpLead, potansiyel müşteri oluşturma çabalarını geliştirmek için tasarlanmış bir başka üst düzey şirket araştırma aracıdır. Geniş veritabanında doğrulanmış iletişim bilgileri, şirket profilleri ve niyet verileri bulunur. Bu araç, sektör, şirket boyutu veya konum gibi kriterlere göre potansiyel müşterileri daraltmanıza olanak tanır ve böylece hassas bir erişim sağlar.

Ayrıca, platform veri zenginleştirme özellikleri sunarak, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları için çok değerli olan güncel bilgilerle iletişim listelerinizi geliştirmenize olanak tanır. Şirket, gerçek zamanlı doğrulama kullanarak ve veri geçerliliğini garanti ederek veri doğruluğuna önem vermektedir.

UpLead'in en iyi özellikleri

UpLead'in geçersiz kişiler için kredi sağlamasıyla verilerin doğruluğu konusunda garanti alın

Anında e-posta doğrulama ile erişiminizin doğruluğunu sağlayın

En son şirket bilgileriyle mevcut kişi listelerinizi geliştirin

Teknografik verilere erişin ve sunumlarınızı özelleştirmek için şirketleri belirleyin

UpLead sınırlamaları

Yerleşik e-posta otomasyonu yoktur, harici araçlar gerektirir

Bazı kullanıcılar, UpLead tarafından sağlanan verilerin güncel olmadığını veya yanlış olduğunu tespit etmiştir

UpLead fiyatlandırması

7 gün boyunca ücretsiz

Temel özellikler : 99 $/ay

Artı : 199 $/ay

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

UpLead derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

UpLead hakkında gerçek zamanlı kullanıcılar ne diyor?

UpLead, kullanıcı dostu ve güvenilir bir satış istihbarat platformu olarak öne çıkıyor ve yüksek kaliteli veriler ve mükemmel destek arayan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. 10'dan az çalışan ve 5 milyon doların altında gelire sahip daha küçük, yeni şirketler hakkında çok fazla veri bulunmamaktadır.

UpLead, kullanıcı dostu ve güvenilir bir satış istihbarat platformu olarak öne çıkıyor ve yüksek kaliteli veriler ve mükemmel destek arayan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. 10'dan az çalışan ve 5 milyon doların altında gelire sahip daha küçük, yeni şirketler hakkında çok fazla veri bulunmamaktadır.

9. Seamless. AI (Kişiselleştirilmiş satış sunumlarıyla erişimi geliştirmek için en iyisi)

Seamless.AI, yapay zeka kullanarak potansiyel müşteri oluşturmada devrim yaratan son teknoloji bir pazar araştırma platformudur. Bu araç, gerçek zamanlı olarak doğrulanmış 1,3 milyardan fazla kişi ve 121 milyon şirket profilinden oluşan geniş bir veritabanına erişmenizi sağlar. Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü arama işlevleri de önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayarak, erişim çabalarını optimize etmek isteyen satış ve pazarlama takımları için paha biçilmez bir değer sunar.

Seamless. AI'nın yapay zeka destekli veri zenginleştirme özelliği, doğrulanmış e-postalar ve doğrudan arama numaraları dahil olmak üzere ayrıntılı profiller sunarak daha etkili bağlantılar sağlar. Ayrıca platform, kişiselleştirilmiş satış sunumları hazırlamanıza yardımcı olan bir yapay zeka yazar aracı sunarak erişim çabalarınızı güçlendirir.

Sorunsuz. AI'nın en iyi özellikleri

Sosyal medya profilleri ve şirket bilgileri gibi ek bilgilerle potansiyel müşteri verilerini otomatik olarak tamamlayın

AI destekli satış metinleri ile potansiyel müşterilerinize özel, ilgi çekici mesajlar oluşturun

Salesforce ve HubSpot gibi popüler CRM'lerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Belirli kriterlere göre arama yapmaya olanak tanıyarak potansiyel müşteri oluşturmayı basitleştirmek için yapay zeka algoritmalarını kullanın

Sorunsuz. AI sınırlamaları

Daha az duyarlı müşteri hizmetlerinden bahsedilmektedir, bu da sorunlar ortaya çıktığında kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Birçok kullanıcı, iş akışlarını etkileyen ara sıra sistem hataları yaşadığını bildirmiştir

Sorunsuz. AI fiyatlandırma

Ücretsiz: Özel fiyatlandırma

Avantaj: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sorunsuz. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (4900+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (160+ yorum)

10. LeadIQ (Potansiyel müşteri verilerini yönetmek için en iyisi)

leadIQ aracılığıyla

LeadIQ, potansiyel müşteri oluşturmayı kolaylaştırmak ve satış iş akışlarını geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir B2B satış potansiyeli araştırma platformudur. Popüler CRM sistemleriyle entegrasyon, satış takımlarının potansiyel müşteri verilerini verimli bir şekilde yakalamasına ve yönetmesine, satış tetikleyicilerini izlemesine ve erişim çabalarını kişiselleştirmesine olanak tanır. Örneğin, LinkedIn'de gezinirken potansiyel bir müşteri ile karşılaştığınızda, LeadIQ tek bir tıklama ile iletişim bilgilerini yakalamanızı sağlayarak manuel veri girişini ortadan kaldırır.

Temel işlevlerine ek olarak, LeadIQ yapay zeka destekli e-posta oluşturma özelliği sunarak kullanıcıların kişiselleştirilmiş mesajları büyük ölçekte hazırlamasına yardımcı olur.

LeadIQ'nun en iyi özellikleri

LinkedIn profillerinden doğrudan potansiyel müşterileri yakalayın ve müşteri bulma sürecini basitleştirin

İş değişiklikleri veya şirket haberleri gibi önemli etkinlikler hakkında kullanıcıları bilgilendirin ve potansiyel müşterilerle zamanında iletişime geçin

Kişiselleştirilmiş tanıtım e-postaları oluşturarak etkileşim oranlarını artırın

Takımınızla işbirliği yapın, içgörüleri paylaşın ve potansiyel müşteri yönetimini geliştirmek için birlikte çalışın

LeadIQ sınırlamaları

Kullanıcılar, yanlış iletişim bilgileri nedeniyle sık sık e-postaların geri döndüğünü bildirmiştir

LeadIQ Chrome uzantısı hantal ve gereksiz yere birden fazla sekme açıyor

LeadIQ fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 45 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LeadIQ derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1080+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

Gerçek zamanlı kullanıcılar LeadIQ hakkında ne diyor?

LeadIQ aracılığıyla elde ettiğim e-postalar çoğu zaman doğruydu (yeşil onay işareti olduğunda). En iyi yanı, tek bir tıklama ile birden fazla harici platforma hızlı bir şekilde aktarabilmesi ve hatta potansiyel müşterilere iş akışları atayabilmesidir.

LeadIQ aracılığıyla elde ettiğim e-postalar çoğu zaman doğruydu (yeşil onay işareti olduğunda). En iyi yanı, tek bir tıklama ile birden fazla harici platforma hızlı bir şekilde aktarabilmesi ve hatta potansiyel müşterilere iş akışları atayabilmesidir.

✨ Özel Bahsetmeler Yukarıda bahsedilen farklı şirket araştırma araçlarına ek olarak, not almaya değer birkaç araç daha bulunmaktadır: SimilarWeb (Web sitesi trafik verilerini ve sektör trendlerini ortaya çıkarmak için en iyisi)

SEMrush (Rakiplerin SEO ve ücretli reklam stratejilerini analiz etmek için en iyisi)

Ahrefs (Derinlemesine rakip analizi, anahtar kelime araştırması ve site denetimleri için en iyisi)

Moz (Rakip analizi ve anahtar kelime araştırması için en iyisi)

BrandMentions (Marka bahsetmelerini izlemek ve çevrimiçi konuşmaları takip etmek için en iyisi)

ClickUp ile Pazar Araştırması İş Akışlarını Optimize Edin!

Pazar araştırması, akıllı iş kararlarının temelidir. Doğru araçlarla trendleri keşfedebilir, müşteri ihtiyaçlarını anlayabilir ve rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Bu sürecin etkili yönetimi zaman kazandırır, hataları azaltır ve içgörülerinizin etkili stratejilere dönüşmesini sağlar.

Ele aldığımız 10 şirket araştırma aracı, veri toplamanın otomasyonundan analizin basitleştirilmesine kadar çeşitli avantajlar sunar. Bu araçlar, işletmelerin olağan sorunlarla uğraşmadan kapsamlı ve verimli araştırmalar yapmasına yardımcı olur.

Ancak, araştırmaları merkezileştirmek, görevleri yönetmek ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için işinizde kullanabileceğiniz hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin ! Özelleştirilebilir şablonları, yapay zeka destekli içgörüler ve dinamik gösterge panelleri, pazar araştırmalarını daha sezgisel ve sonuç odaklı hale getirir.

Neden bekliyorsunuz? Pazar araştırması iş akışınızı optimize etmek ve içgörüleri zahmetsiz ve verimli bir şekilde eyleme dönüştürmek için bugün ClickUp'a kaydolun!