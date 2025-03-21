2025'in En İyi 10 Gündem ve Toplantı Yönetimi Yazılımı

Düzensiz toplantılar ve kaybolan eylem öğeleriyle mi uğraşıyorsunuz? Doğru toplantı gündemi yazılımı, yapılandırılmış tartışmalar, net sonuçlar ve verimli takipler sağlar.
Toplantı yönetimini kolaylaştırmanıza ve takım verimliliğini artırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 toplantı gündemi yazılımını seçtik. Hadi başlayalım!
Bonus: ClickUp AI Notetaker'ın toplantı notlarınızı yazıya döküp özetlediğini ve bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürdüğünü biliyor muydunuz?
⏰ 60 saniyelik özet
Toplantıları kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve eylem öğelerini zahmetsizce izlemek için en iyi toplantı gündemi yazılımını mı arıyorsunuz?
Takımlar için en iyi çözümlerin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:
- ClickUp : En iyi yapay zeka destekli hepsi bir arada toplantı yönetimi platformu
- Fellow: İşbirliğine dayalı toplantı gündemleri ve gerçek zamanlı geri bildirim için en iyisi
- OneNote: Dijital not alma ve toplantı organizasyonu için en iyisi
- GoTo Meeting: Yerleşik gündem araçlarıyla sanal toplantılar için en iyisi
- Spinach AI: Otomatik özetler için en iyi yapay zeka destekli toplantı asistanı
- Aralık: Yapılandırılmış check-in'ler ve takım uyumu için en iyisi
- MeetingKing: Yapılandırılmış toplantı belgeleri ve takipleri için en iyisi
- Agenda: Zaman çizelgesine dayalı not alma ve gündem düzenleme için en iyisi
- Lucid Meetings: Yapılandırılmış ve süreç odaklı toplantılar için en iyisi
Doğru yazılımla verimliliği artırın, takımınızı organize edin ve daha iyi toplantılar düzenleyin!
Toplantı Gündemi Yazılımı Kullanmanın Avantajları
Muhtemelen hedefleri belirsiz, tartışmaların dağınık olduğu ve eylem öğelerinin kaybolduğu sonsuz toplantılara katılmışsınızdır. Sağlam bir toplantı gündemi yazılım aracına yatırım yapmak, bu tür sıkıntılardan kurtulmanıza yardımcı olur, toplantı yönetimini kolaylaştırır ve tüm katılımcılar için daha iyi bir deneyim sunar.
Takımınızın gündem ve toplantı yönetimi yazılımını kullanarak anında elde edeceği avantajlar şunlardır:
Her zaman net gündemler
Biliyor muydunuz? Tek seferlik toplantıların neredeyse %60'ı ve tekrarlanan toplantıların %64'ü yapılandırılmış bir gündeme sahip değildir!
Özel toplantı gündemi yazılımıyla, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve toplantı için net bir plan oluşturmak için kolayca amaca yönelik gündemler oluşturabilirsiniz.
Avantajlar:
- Kullanıma hazır, özelleştirilebilir toplantı gündemi şablonlarıyla hızlı gündem oluşturma
- Açıkça tanımlanmış gündem öğeleri etrafında odaklanmış tartışmalar
- Gündemlerin kolay dağıtımı sayesinde katılımcılar bir sonraki toplantınıza hazırlıklı olarak gelirler
Zaman kazandıran daha kısa toplantılar
Yapılandırılmamış toplantılar kolayca rayından çıkabilir, bu da zaman kaybına ve net olmayan sonuçlara yol açabilir.
Etkili toplantı yönetimi çözümleri, aşağıdakileri yaparak bu sorunu doğrudan ele alır:
- Özellikle tekrarlanan toplantılar için yararlı olan sıkıcı toplantı planlamasını otomatikleştirin
- İş yükünüzden manuel not almayı kaldırarak, toplantı tutanaklarını zahmetsizce ve doğru bir şekilde kaydedin
- Tek bir tıklamayla konuşmaları organize eylem öğelerine dönüştürün
Sorunsuz takım işbirliği
Etkili bir şekilde işbirliği yapan takımlar, beş kata kadar daha verimlidir. İyi bir toplantı gündemi yazılımı, işbirliğini geliştirerek takımınızın şunları yapmasını sağlar:
- Birden fazla mobil cihazdan notlara, belgelere ve görevlere kolayca erişin ve bunları paylaşın
- Toplantı öncesinde gündem öğeleri üzerinde işbirliği yaparak verimli tartışmaların yapılmasını sağlayın
- Gündeminize anında görevler atayın, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini ve uyumlu çalışmasını sağlayın
Artırılmış şeffaflık ve uyumluluk
Şeffaflık, özellikle kamu kuruluşlarında, konseylerde veya topluluk toplantılarında önemlidir. Uygun toplantı yönetimi yazılımı, aşağıdakileri sağlayarak şeffaflık kurallarına kolayca uymanızı sağlar:
- Halka açık toplantılar için gündemleri ve toplantı tutanaklarını hızla yayınlayın
- Doğru dijital kayıtları tutun, toplantı uyumluluğunu ve kamu kayıt gerekliliklerini sağlayın
- Entegre altyazı ve gezinmesi kolay dijital belgelerle erişilebilirlik sağlayın
Doğru toplantı gündemi yazılımını seçmek, takımınızı güçlendirir, verimsiz toplantıları verimliliği artıran ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayan ilgi çekici, yapılandırılmış oturumlara dönüştürür.
Ancak tüm toplantı gündemi yazılımları aynı değildir. Bu kadar çok seçenek varken, takımınız için en iyisini nasıl bulabilirsiniz?
📖 Daha Fazla Bilgi: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri
Toplantı Gündemi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru aracı seçmek, toplantı yönetimini ne kadar iyi kolaylaştırdığına, takım işbirliğini ne kadar geliştirdiğine ve toplantılarınızı ne kadar verimli tuttuğuna bağlıdır.
Bir gündem ve toplantı yönetimi yazılımını değerlendirirken öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:
1. Özelleştirilebilir gündem şablonları
Güçlü bir platform, takım üyeleriyle kolayca paylaşabileceğiniz yapılandırılmış toplantı planlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir gündem şablonları sunmalıdır.
2. Sorunsuz toplantı tutanakları ve belgeleme
İyi bir toplantı yönetimi çözümü, toplantı tutanaklarını zahmetsizce kaydetmeyi sağlamalıdır. Otomatik ve yapay zeka destekli toplantı gündemi ve toplantı notları yazılım araçları, yüksek performanslı takımlar için en iyisidir.
3. Akıllı planlama ve entegrasyonlar
Özellikle tekrarlanan toplantılar için planlama sorunsuz olmalıdır.
4. Eyleme geçirilebilir takipler ve hesap verebilirlik
Yazılımınız toplantıları planlamaktan daha fazlasını yapmalıdır; toplantı sonrası görevleri atamak ve izlemek için yerleşik eylem öğesi izleme özelliği sunarak görevlerin tamamlanmasını sağlamalıdır. Toplantı gündeminden doğrudan görev delegasyonu, bir başka son derece değerli özelliktir
5. Erişilebilirlik ve uyumluluk
Uyum, halka açık toplantıları veya resmi incelemeleri yürüten takımlar için anahtar öneme sahiptir. Yazılımın, gündemleri ve toplantı sonuçlarını depolamak için kamu kayıtları yönetimi, kapsayıcılık için altyazı ve erişilebilirlik özellikleri ve kontrollü dosya paylaşımı için güvenli belge erişimi içerdiğinden emin olun.
📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti.
ClickUp AI Notetaker, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamasanız bile önemli bilgileri asla kaçırmayacaksınız.
💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!
En İyi 10 Toplantı Gündemi Yazılımı
Piyasada çok sayıda araç bulunması nedeniyle, en iyi toplantı gündemi yazılımını bulmak zor olabilir. Doğru platform, sadece toplantıları planlamakla kalmamalı, toplantı yönetimini kolaylaştırmalı, işbirliğini artırmalı ve eylem öğelerinin gözden kaçmasını önlemelidir.
Daha iyi toplantılar düzenlemenize, kararları izlemenize ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak en iyi 10 toplantı gündemi yazılım çözümünü özenle seçtik. Her bir aracı öne çıkaran özellikler şunlardır.
1. ClickUp (AI destekli toplantı yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
ClickUp, takımların toplantıları sorunsuz bir şekilde planlamasına, organize etmesine ve yürütmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir toplantı yönetim yazılımıdır. Yerleşik AI destekli not alma, görev otomasyonu ve özelleştirilebilir şablonlar ile manuel toplantı gündemi oluşturma zahmetini ortadan kaldırır ve takımların eylem öğeleri üzerinde uyumlu çalışmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
a. AI destekli toplantı asistanı
ClickUp AI Notetaker, not almayı otomatikleştirerek, tartışmaları özetleyerek ve anahtar eylem noktalarını çıkararak toplantı yönetimini geliştirir. Manuel transkripsiyon ihtiyacını ortadan kaldırarak önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlar.
- Toplantı notlarını otomatik olarak oluşturarak dokümantasyonu kolaylaştırır
- Eylem öğelerini otomatik olarak oluşturur, böylece takipleri asla kaçırmazsınız
- Anlık özetler sunarak takımların anahtar noktaları hızlıca gözden geçirmesine yardımcı olur
Sorunsuz toplantı planlaması için ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu, takımların tartışmaları yapılandırmasına, eylem öğeleri atamasına ve toplantı ilerlemesini izlemesine yardımcı olur. Konuşmaları düzenli ve sonuç odaklı tutmak için mükemmeldir.
b. Yapılandırılmış görev yönetimi
ClickUp Görevleri, konuşulan konuları net son tarihler ve atanan kişilerle birlikte eyleme geçirilebilir görevlere anında dönüştürerek toplantı sonrası takipleri kolaylaştırır.
- Görev otomasyonu, eylem öğelerinin asla gözden kaçmamasını sağlar
- Önceliklendirme araçları, takımların en önemli sonraki adımlara odaklanmasına yardımcı olur
- Gerçek zamanlı izleme, paydaşları proje ilerlemesi hakkında bilgilendirir
Daha resmi bir gündeme mi ihtiyacınız var? ClickUp Pano Toplantı Gündemi Şablonu ve ClickUp Toplantı Şablonu, tekrarlanan ve yönetici düzeyindeki toplantılar için yapılandırılmış biçimler sunar.
📖 Daha fazla bilgi: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi Görev Yönetimi Yazılım Araçları
c. Merkezi toplantı belgeleri
ClickUp Belgeleri ile takımlar, birden fazla platform arasında geçiş yapmadan toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak alabilir, kararları takip edebilir ve paylaşılan gündemler üzerinde işbirliği yapabilir.
- Gerçek zamanlı işbirliği, toplantı notlarının her zaman güncel olmasını sağlar
- Sürüm geçmişi izleme, önemli değişikliklerin kaybolmasını önler
- Kolay belge bağlantısı, toplantı kayıtlarını ilgili görevler ve gösterge panelleriyle birleştirir
d. Eylem izleme ve raporlama
ClickUp, platforma entegre hedef izleme ve raporlama özellikleriyle her toplantının sonuç almasını sağlar.
- ClickUp Gösterge Panelleri, toplantı sonuçları ve eylem öğelerine ilişkin görsel bir genel bakış sunar
- Otomatik hatırlatıcılar ( ClickUp Otomasyonları kullanılarak), takım üyelerinin kendilerine atanan görevlerden sorumlu olmalarını sağlar
- ClickUp Gantt Grafik Görünümü gibi ilerleme izleme araçları, takiplerin kaybolmamasını sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Bu araç, yeni kullanıcıların öğrenmesi zaman alabilecek kapsamlı özellikler sunduğu için öğrenmesi zor olabilir
- AI destekli not alma özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: ⭐ 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (4.400+ yorum)
ClickUp, kaynaklarımızı, iletişimimizi ve proje yönetimimizi merkezileştirmemize yardımcı olarak verimliliğimizi iki, hatta üç katına çıkardı.
ClickUp, kaynaklarımızı, iletişimimizi ve proje yönetimimizi merkezileştirmemize yardımcı olarak verimliliğimizi iki, hatta üç katına çıkardı.
2. Fellow (İşbirliğine dayalı toplantı gündemleri ve gerçek zamanlı geri bildirim için en iyisi)
Fellow, eylem öğelerinin atanmasını ve izlenmesini sağlarken toplantıları planlamak, yönetmek ve belgelemek için yapılandırılmış bir yol sunar. Takımlar, dağınık notlarla uğraşmak yerine toplantı gündemleri üzerinde işbirliği yapabilir, gerçek zamanlı notlar alabilir ve tek bir alanda takip işlemlerini paylaşabilir.
En iyi özellikler
- Takımlar, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında tartışma konuları ekleyerek işbirliğine dayalı toplantı gündemleri oluşturabilir
- Eyleme geçirilebilir toplantı tutanakları, anahtar noktaları otomatik olarak izler ve takip işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak için görevler atar
- Gerçek zamanlı geri bildirim araçlarıyla, takım üyeleri toplantı arayüzünden doğrudan yapılandırılmış girdiler sağlayabilir
- Tekrarlanan toplantı şablonları, haftalık senkronizasyonlar, bire bir toplantılar ve proje güncellemeleri için planlamayı kolaylaştırır
- Platform, Slack, Microsoft Teams ve Asana ile entegre olarak araçlar arasında iş akışlarının senkronizasyonunu kolaylaştırır
Diğer sınırlamalar
- Yerleşik video konferans özelliği yoktur; üçüncü taraf platformlarla entegrasyon gerektirir
- Bazı gelişmiş özellikler ücretli planlarda kilitlidir
Fellow fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırlı özelliklere sahip temel plan
- Pro: Aylık 6 $/kullanıcı
- İş: Özel fiyatlandırma
Diğer kullanıcıların değerlendirmeleri
- G2: ⭐ 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: ⭐ 4,9/5
📖 Ayrıca okuyun: Etkili Proje Toplantıları Nasıl Yapılır?
3. OneNote (Dijital not alma ve toplantı organizasyonu için en iyisi)
OneNote, takımların ve bireylerin toplantı notlarını, eylem öğelerini ve beyin fırtınası oturumlarını esnek, serbest biçimli bir çalışma alanında düzenlemelerine yardımcı olan dijital bir not alma yazılımıdır. Geleneksel toplantı gündemi yazılımlarından farklı olarak, fikirleri yakalamak, multimedya öğeleri eklemek ve notları istediğiniz gibi yapılandırmak için boş bir tuval sunar.
OneNote'un en iyi özellikleri
- Toplantı notlarını, yapılacaklar listelerini ve beyin fırtınası oturumlarını kaydetmek için esnek dijital not alma özelliği
- Etiketleme ve arama fonksiyonları, takımların geçmiş toplantı notlarını ve eylem öğelerini hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur
- Toplantı içeriğine notlar eklemek ve fikirleri çizmek için el yazısı ve çizim desteği
- Gerçek zamanlı işbirliği, birden fazla kullanıcının aynı anda düzenleme ve not ekleme yapmasına olanak tanır
- Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon, toplantı notlarının Outlook, Teams ve diğer Microsoft uygulamalarıyla senkronizasyonunu sağlar
OneNote sınırlamaları
- Yerleşik toplantı gündemi şablonları yoktur, manuel yapılandırma gerektirir
- Birden fazla işbirlikçinin bulunduğu büyük not defterlerinde senkronizasyon gecikmeleri yaşanabilir
OneNote Fiyatlandırma:
- Ücretsiz Sürüm: Bulut senkronizasyonu ile temel not alma özelliklerini içerir.
- Microsoft 365 Personal: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay
OneNote derecelendirmeleri
- G2: ⭐ 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (1.800+ yorum)
En iyi yanı, Microsoft hesabınızda oturum açtığınızda güncellemeleri otomatik olarak buluta göndermesidir. Bu, işlerinizi yedeklemeyi çok kolaylaştırır.
En iyi yanı, Microsoft hesabınızda oturum açtığınızda güncellemeleri otomatik olarak buluta göndermesidir. Bu, işlerinizi yedeklemeyi çok kolaylaştırır.
4. GoTo Meeting (Yerleşik gündem araçlarıyla sanal toplantılar için en iyisi)
GoTo Meeting, sorunsuz sanal işbirliğine ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmış bir video konferans ve çevrimiçi toplantı çözümüdür. Yerleşik toplantı gündemi araçları, gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapay zeka destekli özetler sunarak, sık sık uzaktan toplantılar düzenleyen takımlar için sağlam bir seçenek haline gelir.
GoTo Meeting'in en iyi özellikleri
- Entegre toplantı gündemi araçları, takımların görüşmelerden önce, sırasında ve sonra tartışmaları yapılandırmasına yardımcı olur
- AI destekli transkripsiyon ve özetler, toplantı notlarını ve anahtar eylem öğelerini otomatik olarak yakalar
- Tek tıklamayla toplantı kaydı, takımların tartışmaları istedikleri zaman tekrar gözden geçirmelerini sağlar
- Sorunsuz takvim entegrasyonları, Outlook, Google Takvim ve Microsoft 365 ile senkronizasyon sağlayarak sorunsuz planlama sunar
- Uçtan uca şifreleme, iş toplantılarında güvenlik ve gizlilik sağlar
GoTo Meeting sınırlamaları
- Yerleşik görev yönetimi özelliği yoktur; kullanıcılar, takip işlemleri için üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon yapmalıdır
- Gelişmiş analitik ve AI tarafından oluşturulan toplantı özetleri için daha üst düzey planlar gereklidir
GoTo Meeting fiyatlandırması
- Profesyonel: Aylık 12 $/kullanıcı
- İş: Aylık 16 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
GoTo Meeting değerlendirmeleri
- G2: ⭐ 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: ⭐ 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)
Kullanıcı dostu arayüz, birden fazla toplantıyı yönetirken yardımcı olur. Ses ve video kalitesi güzel ve net, platform hem PC hem de Mac'lerde harika çalışıyor.
Kullanıcı dostu arayüz, birden fazla toplantıyı yönetirken yardımcı olur. Ses ve video kalitesi güzel ve net olup, platform hem PC hem de Mac'lerde mükemmel çalışır.
5. Spinach AI (AI destekli toplantı özetleri ve eylem izleme için en iyisi)
Spinach AI, not almayı otomatikleştirerek, tartışmaları özetleyerek ve eylem öğelerini izleyerek takım verimliliğini artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Gerçek zamanlı yapay zeka tarafından oluşturulan toplantı içgörülerine ihtiyaç duyan takımlar için ideal olan Spinach AI, toplantıları düzenli tutar ve önemli ayrıntıların kaybolmamasını sağlar.
Spinach AI'nın en iyi özellikleri
- AI destekli toplantı özetleri, anahtar eylem noktalarını içeren kısa özetler oluşturur
- Otomatik not alma özelliği, tartışmaların ve kararların manuel çaba gerektirmeden kaydedilmesini sağlar
- Görev izleme ve takip, eylem öğelerini atayarak ve izleyerek takımların hesap verebilir olmasını sağlar
- Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu, daha iyi dokümantasyon için doğru ve aranabilir kayıtlar sağlar
- Slack, Zoom, Google Meet ve proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırır
📖 Ayrıca okuyun: Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır?
Spinach AI sınırlamaları
- Yerleşik gündem şablonları bulunmadığından, takımların yapılandırılmış gündemleri manuel olarak oluşturması gerekir
- Bazı gelişmiş AI özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
Spinach AI fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Toplantı saati başına 2,90 $
- İş: Aylık 19 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Spinach AI derecelendirmeleri
- G2: ⭐ 4,8/5
- Capterra: Mevcut değil
📖 Daha fazla bilgi: Verimli Toplantılar Yapma ve Takım Verimliliğini Optimize Etme
6. Aralık (Yapılandırılmış check-in'ler ve takım uyumu için en iyisi)
Range, takımların yapılandırılmış check-in'ler, paylaşılan toplantı gündemleri ve otomatik durum güncellemeleriyle uyumlu kalmasına yardımcı olan bir takım işbirliği ve toplantı yönetimi aracıdır. Uzaktan ve karma takımlar için tasarlanan bu araç, tartışmaları yolunda tutarken şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik ederek toplantıları kolaylaştırır.
En iyi özelliklerin aralığı
- Yapılandırılmış check-in'ler, takımların toplantılardan önce güncellemeleri eşzamansız olarak paylaşmasına yardımcı olur
- İşbirliğine dayalı toplantı gündemleri, takımların net tartışma konuları ile hazırlıklı olmalarını sağlar
- Toplantı notları ve eylem öğelerinin izlenmesi, takımların anahtar noktaları ve takip edilecekleri not almasına yardımcı olur
- Entegre yansıtmalar ve takım ruhu izleme, katılımı artırır ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturur
- Slack, Google Takvim ve proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar
Aralık sınırlamaları
- Yerleşik video konferans özelliği yoktur, üçüncü taraf entegrasyonlar gerektirir
- Bazı gelişmiş raporlama özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Fiyat aralığı
- Ücretsiz: 12 kullanıcı için
- Standart: Aylık 8 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Aralık derecelendirmeleri
- G2: ⭐ 4,6/5 (70+ yorum)
- Capterra: ⭐ 4,7/5
7. MeetingKing (Yapılandırılmış toplantı belgeleri ve takipleri için en iyisi)
MeetingKing, takımların yapılandırılmış gündemler oluşturmasına, ayrıntılı toplantı notları almasına ve eylem öğelerini zahmetsizce izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir toplantı gündemi ve tutanak yazılımıdır. Otomatik dokümantasyon araçları, görev atamaları ve geçmiş toplantılar için aranabilir arşivler sunarak toplantı hazırlıklarını ve takiplerini basitleştirir.
MeetingKing'in en iyi özellikleri
- Yerleşik gündem şablonları, önceden yapılandırılmış biçimlerle toplantı hazırlıklarını kolaylaştırır
- Görev atama ve takip özellikleri, eylem öğelerinin gözden kaçmamasını sağlar
- Otomatik toplantı tutanakları, anahtar tartışma noktalarını ve kararları yakalar
- Toplantı arşivi ve arama fonksiyonu, takımların geçmiş tartışmalara kolayca erişmesini sağlar
- Google Takvim, Outlook ve görev yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar
MeetingKing sınırlamaları
- Yerel video konferans özelliği yoktur, sanal toplantılar için harici platformlar gerektirir
- Diğer çözümlere kıyasla toplantı gündemleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri
MeetingKing fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 9,95 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
MeetingKing derecelendirmeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
📖 Ayrıca okuyun: Maksimum Etki için Etkili Toplantılar Nasıl Yapılır?
8. Agenda (Zaman çizelgesine dayalı düzenleme ile not almak için en iyisi)
Agenda, toplantı notlarını, gündemleri ve proje belgelerini yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek isteyen profesyoneller için tasarlanmış, zaman çizelgesine dayalı bir not alma uygulamasıdır.
Geleneksel toplantı gündemi yazılımlarından farklı olarak, Agenda bağlam odaklı not almaya odaklanır ve kullanıcıların toplantı tartışmalarını geçmiş ve gelecekteki etkinliklerle zahmetsizce bağlantılandırmasına olanak tanır.
Agenda'nın en iyi özellikleri
- Zaman çizelgesine dayalı not düzenleme, toplantı tartışmalarını yapılandırılmış ve erişilebilir hale getirir
- Etiketler ve kategorizasyon araçları, ilgili notları filtrelemeyi ve bulmayı kolaylaştırır
- Markdown desteği, takımların toplantı notlarını ve gündemlerini hızlı bir şekilde biçimlendirmesine olanak tanır
- iCloud senkronizasyonu, toplantı notlarına tüm Apple cihazlardan erişilebilmesini sağlar
- Gelişmiş planlama için Apple Takvim ve Hatırlatıcılar ile sorunsuz entegrasyon
Gündem sınırlamaları
- Gerçek zamanlı işbirliği özelliği bulunmadığından, takım tabanlı toplantı yönetimi için ideal değildir
- Windows veya Android sürümleri yoktur, Apple kullanıcıları dışındaki kullanıcıların erişimini sınırlar
Gündem fiyatlandırması
Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tüm temel not alma ve zaman çizelgesi özelliklerine erişim
Gündem değerlendirmeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
9. Lucid Meetings (Yapılandırılmış ve süreç odaklı toplantılar için en iyisi)
Lucid Meetings, net gündemler, otomatik takip ve yerleşik karar izleme özelliklerine sahip, yapılandırılmış, süreç odaklı toplantılar düzenlemek isteyen takımlar için tasarlanmış bir toplantı yönetim platformudur.
Toplantıların etkili, tekrarlanabilir ve iyi belgelenmiş olmasını sağlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar.
Lucid Meetings'in en iyi özellikleri
- Yerleşik toplantı şablonları, takımların farklı toplantı türlerine göre yapılandırılmış gündemler oluşturmasına yardımcı olur
- Otomatik takip, eylem öğelerinin ve kararların kaydedilmesini ve atanmasını sağlar
- Karar izleme araçları, anlaşmaları belgeler ve takım uyumunu kolaylaştırır
- Planlama ve işbirliği için Slack, Microsoft Teams ve Google Takvim ile sorunsuz entegrasyonlar
- Toplantıların etkinliğini analiz etmek ve süreçleri iyileştirmek için gelişmiş raporlama ve içgörüler
Lucid Meetings sınırlamaları
- Yapısal yaklaşımı nedeniyle arayüz yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir
- Diğer toplantı yönetimi çözümlerine kıyasla sınırlı AI özellikleri
Lucid Meetings fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme
- Takım: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- İş: Aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucid Meetings değerlendirmeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
Toplantı tarihlerindeki karışıklığı gidermeye yardımcı olur ve sanal sekreter görevi görür
Toplantı tarihlerindeki karışıklığı gidermeye yardımcı olur ve sanal sekreter görevi görür
10. Avoma (AI destekli toplantı içgörüleri ve not alma için en iyisi)
Avoma, takımların not almayı otomatikleştirmelerine, tartışmaları özetlemelerine ve anahtar içgörüler elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantı belgelerini kolaylaştırarak, önemli ayrıntıları yakalamayı ve manuel çaba harcamadan eylem öğelerini izlemeyi kolaylaştırır.
Avoma'nın en iyi özellikleri
- AI destekli transkripsiyon ve özetler, toplantı notlarını, anahtar çıkarımları ve eylem öğelerini otomatik olarak yakalar
- Gerçek zamanlı işbirliği, takımların toplantı notlarını birlikte vurgulama, yorumlama ve düzenleme olanağı sağlar
- Toplantı analitiği, konuşmacıların konuşma süresi, katılım ve eğilimler hakkında içgörüler sağlar
- CRM ve takvim entegrasyonları, toplantıları HubSpot, Salesforce ve Google Takvim gibi platformlarla senkronize eder
- Otomatik eylem öğeleri izleme, takiplerin sorunsuz bir şekilde atanmasını ve izlenmesini sağlar
Avoma sınırlamaları
- AI tarafından oluşturulan transkriptlerin doğruluğu için manuel düzenleme gerekebilir
- Bazı gelişmiş analiz özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
Avoma fiyatlandırması
- AI Toplantı Asistanı: Aylık 29 $/kullanıcı
- Konuşma Zekası: Aylık 69 $/kullanıcı
- Gelir Zekası: Aylık 99 $/kullanıcı
Avoma puanları
- G2: ⭐ 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: Mevcut değil
Avoma'nın yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerinin tüm önemli noktaları yakalamasını ve not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını çok değerli buluyorum.
Avoma'nın yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerinin tüm önemli noktaları yakalamasını ve not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını çok değerli buluyorum.
En İyi Toplantı Gündemi Yazılımıyla Toplantılarınızı Optimize Edin
Toplantılar verimsiz olmak zorunda değildir. Doğru toplantı gündemi yazılımı, tartışmaları düzenlemenize, anahtar noktaları yakalamanıza ve eylem öğelerini izlemenize yardımcı olur, böylece takımınız verimsiz toplantılarda daha az zaman harcayarak planları uygulamaya daha fazla zaman ayırabilir.
ClickUp ve Spinach AI gibi yapay zeka destekli asistanlardan Lucid Meetings gibi yapılandırılmış toplantı yönetim araçlarına kadar, her takımın ihtiyaçlarına uygun bir platform var. İşbirliğine dayalı gündemler, otomatik özetler veya sorunsuz entegrasyonlara ihtiyacınız olsun, doğru araç her toplantının değer katmasını sağlar.
Daha iyi toplantılar yapmaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve gündem planlamanızı, eylem izlemenizi ve takım işbirliğinizi kolaylaştırın!