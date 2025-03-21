2025'in En İyi 10 Gündem ve Toplantı Yönetimi Yazılımı

Düzensiz toplantılar ve kaybolan eylem öğeleriyle mi uğraşıyorsunuz? Doğru toplantı gündemi yazılımı, yapılandırılmış tartışmalar, net sonuçlar ve verimli takipler sağlar.

Toplantı yönetimini kolaylaştırmanıza ve takım verimliliğini artırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 toplantı gündemi yazılımını seçtik. Hadi başlayalım!

Bonus: ClickUp AI Notetaker'ın toplantı notlarınızı yazıya döküp özetlediğini ve bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürdüğünü biliyor muydunuz?

⏰ 60 saniyelik özet Toplantıları kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve eylem öğelerini zahmetsizce izlemek için en iyi toplantı gündemi yazılımını mı arıyorsunuz? Takımlar için en iyi çözümlerin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz: ClickUp : En iyi yapay zeka destekli hepsi bir arada toplantı yönetimi platformu : En iyi yapay zeka destekli hepsi bir arada toplantı yönetimi platformu

Fellow : İşbirliğine dayalı toplantı gündemleri ve gerçek zamanlı geri bildirim için en iyisi

OneNote : Dijital not alma ve toplantı organizasyonu için en iyisi

GoTo Meeting : Yerleşik gündem araçlarıyla sanal toplantılar için en iyisi

Spinach AI : Otomatik özetler için en iyi yapay zeka destekli toplantı asistanı

Aralık : Yapılandırılmış check-in'ler ve takım uyumu için en iyisi

MeetingKing : Yapılandırılmış toplantı belgeleri ve takipleri için en iyisi

Agenda : Zaman çizelgesine dayalı not alma ve gündem düzenleme için en iyisi

Lucid Meetings: Yapılandırılmış ve süreç odaklı toplantılar için en iyisi Doğru yazılımla verimliliği artırın, takımınızı organize edin ve daha iyi toplantılar düzenleyin!

Toplantı Gündemi Yazılımı Kullanmanın Avantajları

Muhtemelen hedefleri belirsiz, tartışmaların dağınık olduğu ve eylem öğelerinin kaybolduğu sonsuz toplantılara katılmışsınızdır. Sağlam bir toplantı gündemi yazılım aracına yatırım yapmak, bu tür sıkıntılardan kurtulmanıza yardımcı olur, toplantı yönetimini kolaylaştırır ve tüm katılımcılar için daha iyi bir deneyim sunar.

Takımınızın gündem ve toplantı yönetimi yazılımını kullanarak anında elde edeceği avantajlar şunlardır:

Her zaman net gündemler

Biliyor muydunuz? Tek seferlik toplantıların neredeyse %60'ı ve tekrarlanan toplantıların %64'ü yapılandırılmış bir gündeme sahip değildir!

Özel toplantı gündemi yazılımıyla, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve toplantı için net bir plan oluşturmak için kolayca amaca yönelik gündemler oluşturabilirsiniz.

Avantajlar:

Kullanıma hazır, özelleştirilebilir toplantı gündemi şablonlarıyla hızlı gündem oluşturma

Açıkça tanımlanmış gündem öğeleri etrafında odaklanmış tartışmalar

Gündemlerin kolay dağıtımı sayesinde katılımcılar bir sonraki toplantınıza hazırlıklı olarak gelirler

Zaman kazandıran daha kısa toplantılar

Yapılandırılmamış toplantılar kolayca rayından çıkabilir, bu da zaman kaybına ve net olmayan sonuçlara yol açabilir.

Etkili toplantı yönetimi çözümleri, aşağıdakileri yaparak bu sorunu doğrudan ele alır:

Özellikle tekrarlanan toplantılar için yararlı olan sıkıcı toplantı planlamasını otomatikleştirin

İş yükünüzden manuel not almayı kaldırarak, toplantı tutanaklarını zahmetsizce ve doğru bir şekilde kaydedin

Tek bir tıklamayla konuşmaları organize eylem öğelerine dönüştürün

Sorunsuz takım işbirliği

Etkili bir şekilde işbirliği yapan takımlar, beş kata kadar daha verimlidir. İyi bir toplantı gündemi yazılımı, işbirliğini geliştirerek takımınızın şunları yapmasını sağlar:

Birden fazla mobil cihazdan notlara, belgelere ve görevlere kolayca erişin ve bunları paylaşın

Toplantı öncesinde gündem öğeleri üzerinde işbirliği yaparak verimli tartışmaların yapılmasını sağlayın

Gündeminize anında görevler atayın, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini ve uyumlu çalışmasını sağlayın

Artırılmış şeffaflık ve uyumluluk

Şeffaflık, özellikle kamu kuruluşlarında, konseylerde veya topluluk toplantılarında önemlidir. Uygun toplantı yönetimi yazılımı, aşağıdakileri sağlayarak şeffaflık kurallarına kolayca uymanızı sağlar:

Halka açık toplantılar için gündemleri ve toplantı tutanaklarını hızla yayınlayın

Doğru dijital kayıtları tutun, toplantı uyumluluğunu ve kamu kayıt gerekliliklerini sağlayın

Entegre altyazı ve gezinmesi kolay dijital belgelerle erişilebilirlik sağlayın

Doğru toplantı gündemi yazılımını seçmek, takımınızı güçlendirir, verimsiz toplantıları verimliliği artıran ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayan ilgi çekici, yapılandırılmış oturumlara dönüştürür.

Ancak tüm toplantı gündemi yazılımları aynı değildir. Bu kadar çok seçenek varken, takımınız için en iyisini nasıl bulabilirsiniz?

📖 Daha Fazla Bilgi: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

Toplantı Gündemi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru aracı seçmek, toplantı yönetimini ne kadar iyi kolaylaştırdığına, takım işbirliğini ne kadar geliştirdiğine ve toplantılarınızı ne kadar verimli tuttuğuna bağlıdır.

Bir gündem ve toplantı yönetimi yazılımını değerlendirirken öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

1. Özelleştirilebilir gündem şablonları

Güçlü bir platform, takım üyeleriyle kolayca paylaşabileceğiniz yapılandırılmış toplantı planlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir gündem şablonları sunmalıdır.

⚡ Şablon Arşivi: Daha İyi Toplantı Notları Almak için Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

2. Sorunsuz toplantı tutanakları ve belgeleme

İyi bir toplantı yönetimi çözümü, toplantı tutanaklarını zahmetsizce kaydetmeyi sağlamalıdır. Otomatik ve yapay zeka destekli toplantı gündemi ve toplantı notları yazılım araçları, yüksek performanslı takımlar için en iyisidir.

3. Akıllı planlama ve entegrasyonlar

Özellikle tekrarlanan toplantılar için planlama sorunsuz olmalıdır.

4. Eyleme geçirilebilir takipler ve hesap verebilirlik

Yazılımınız toplantıları planlamaktan daha fazlasını yapmalıdır; toplantı sonrası görevleri atamak ve izlemek için yerleşik eylem öğesi izleme özelliği sunarak görevlerin tamamlanmasını sağlamalıdır. Toplantı gündeminden doğrudan görev delegasyonu, bir başka son derece değerli özelliktir

5. Erişilebilirlik ve uyumluluk

Uyum, halka açık toplantıları veya resmi incelemeleri yürüten takımlar için anahtar öneme sahiptir. Yazılımın, gündemleri ve toplantı sonuçlarını depolamak için kamu kayıtları yönetimi, kapsayıcılık için altyazı ve erişilebilirlik özellikleri ve kontrollü dosya paylaşımı için güvenli belge erişimi içerdiğinden emin olun.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti. ClickUp AI Notetaker, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamasanız bile önemli bilgileri asla kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

En İyi 10 Toplantı Gündemi Yazılımı

Piyasada çok sayıda araç bulunması nedeniyle, en iyi toplantı gündemi yazılımını bulmak zor olabilir. Doğru platform, sadece toplantıları planlamakla kalmamalı, toplantı yönetimini kolaylaştırmalı, işbirliğini artırmalı ve eylem öğelerinin gözden kaçmasını önlemelidir.

Daha iyi toplantılar düzenlemenize, kararları izlemenize ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak en iyi 10 toplantı gündemi yazılım çözümünü özenle seçtik. Her bir aracı öne çıkaran özellikler şunlardır.

1. ClickUp (AI destekli toplantı yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, takımların toplantıları sorunsuz bir şekilde planlamasına, organize etmesine ve yürütmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir toplantı yönetim yazılımıdır. Yerleşik AI destekli not alma, görev otomasyonu ve özelleştirilebilir şablonlar ile manuel toplantı gündemi oluşturma zahmetini ortadan kaldırır ve takımların eylem öğeleri üzerinde uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

a. AI destekli toplantı asistanı

ClickUp AI Notetaker, not almayı otomatikleştirerek, tartışmaları özetleyerek ve anahtar eylem noktalarını çıkararak toplantı yönetimini geliştirir. Manuel transkripsiyon ihtiyacını ortadan kaldırarak önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlar.

Toplantı notlarını otomatik olarak oluşturarak dokümantasyonu kolaylaştırır

Eylem öğelerini otomatik olarak oluşturur, böylece takipleri asla kaçırmazsınız

Anlık özetler sunarak takımların anahtar noktaları hızlıca gözden geçirmesine yardımcı olur

Sorunsuz toplantı planlaması için ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu, takımların tartışmaları yapılandırmasına, eylem öğeleri atamasına ve toplantı ilerlemesini izlemesine yardımcı olur. Konuşmaları düzenli ve sonuç odaklı tutmak için mükemmeldir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Gündem Şablonu ile belediye toplantısı için belirlediğiniz hedeflere ulaşın

b. Yapılandırılmış görev yönetimi

ClickUp kullanarak görevleri atayın ve yönetin

ClickUp Görevleri, konuşulan konuları net son tarihler ve atanan kişilerle birlikte eyleme geçirilebilir görevlere anında dönüştürerek toplantı sonrası takipleri kolaylaştırır.

Görev otomasyonu, eylem öğelerinin asla gözden kaçmamasını sağlar

Önceliklendirme araçları, takımların en önemli sonraki adımlara odaklanmasına yardımcı olur

Gerçek zamanlı izleme, paydaşları proje ilerlemesi hakkında bilgilendirir

Daha resmi bir gündeme mi ihtiyacınız var? ClickUp Pano Toplantı Gündemi Şablonu ve ClickUp Toplantı Şablonu, tekrarlanan ve yönetici düzeyindeki toplantılar için yapılandırılmış biçimler sunar.

📖 Daha fazla bilgi: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi Görev Yönetimi Yazılım Araçları

c. Merkezi toplantı belgeleri

ClickUp Docs ile bilgi belgelerinizi oluşturun

ClickUp Belgeleri ile takımlar, birden fazla platform arasında geçiş yapmadan toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak alabilir, kararları takip edebilir ve paylaşılan gündemler üzerinde işbirliği yapabilir.

Gerçek zamanlı işbirliği, toplantı notlarının her zaman güncel olmasını sağlar

Sürüm geçmişi izleme, önemli değişikliklerin kaybolmasını önler

Kolay belge bağlantısı, toplantı kayıtlarını ilgili görevler ve gösterge panelleriyle birleştirir

d. Eylem izleme ve raporlama

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinizi takip edin

ClickUp, platforma entegre hedef izleme ve raporlama özellikleriyle her toplantının sonuç almasını sağlar.

ClickUp sınırlamaları

Bu araç, yeni kullanıcıların öğrenmesi zaman alabilecek kapsamlı özellikler sunduğu için öğrenmesi zor olabilir

AI destekli not alma özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : ⭐ 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (4.400+ yorum)

ClickUp, kaynaklarımızı, iletişimimizi ve proje yönetimimizi merkezileştirmemize yardımcı olarak verimliliğimizi iki, hatta üç katına çıkardı.

ClickUp, kaynaklarımızı, iletişimimizi ve proje yönetimimizi merkezileştirmemize yardımcı olarak verimliliğimizi iki, hatta üç katına çıkardı.

2. Fellow (İşbirliğine dayalı toplantı gündemleri ve gerçek zamanlı geri bildirim için en iyisi)

via Fellow

Fellow, eylem öğelerinin atanmasını ve izlenmesini sağlarken toplantıları planlamak, yönetmek ve belgelemek için yapılandırılmış bir yol sunar. Takımlar, dağınık notlarla uğraşmak yerine toplantı gündemleri üzerinde işbirliği yapabilir, gerçek zamanlı notlar alabilir ve tek bir alanda takip işlemlerini paylaşabilir.

En iyi özellikler

Takımlar, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında tartışma konuları ekleyerek işbirliğine dayalı toplantı gündemleri oluşturabilir

Eyleme geçirilebilir toplantı tutanakları, anahtar noktaları otomatik olarak izler ve takip işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak için görevler atar

Gerçek zamanlı geri bildirim araçlarıyla, takım üyeleri toplantı arayüzünden doğrudan yapılandırılmış girdiler sağlayabilir

Tekrarlanan toplantı şablonları, haftalık senkronizasyonlar, bire bir toplantılar ve proje güncellemeleri için planlamayı kolaylaştırır

Platform, Slack, Microsoft Teams ve Asana ile entegre olarak araçlar arasında iş akışlarının senkronizasyonunu kolaylaştırır

Diğer sınırlamalar

Yerleşik video konferans özelliği yoktur; üçüncü taraf platformlarla entegrasyon gerektirir

Bazı gelişmiş özellikler ücretli planlarda kilitlidir

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırlı özelliklere sahip temel plan

Pro : Aylık 6 $/kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

Diğer kullanıcıların değerlendirmeleri

G2 : ⭐ 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: ⭐ 4,9/5

3. OneNote (Dijital not alma ve toplantı organizasyonu için en iyisi)

oneNote aracılığıyla

OneNote, takımların ve bireylerin toplantı notlarını, eylem öğelerini ve beyin fırtınası oturumlarını esnek, serbest biçimli bir çalışma alanında düzenlemelerine yardımcı olan dijital bir not alma yazılımıdır. Geleneksel toplantı gündemi yazılımlarından farklı olarak, fikirleri yakalamak, multimedya öğeleri eklemek ve notları istediğiniz gibi yapılandırmak için boş bir tuval sunar.

OneNote'un en iyi özellikleri

Toplantı notlarını, yapılacaklar listelerini ve beyin fırtınası oturumlarını kaydetmek için esnek dijital not alma özelliği

Etiketleme ve arama fonksiyonları, takımların geçmiş toplantı notlarını ve eylem öğelerini hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur

Toplantı içeriğine notlar eklemek ve fikirleri çizmek için el yazısı ve çizim desteği

Gerçek zamanlı işbirliği, birden fazla kullanıcının aynı anda düzenleme ve not ekleme yapmasına olanak tanır

Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon, toplantı notlarının Outlook, Teams ve diğer Microsoft uygulamalarıyla senkronizasyonunu sağlar

OneNote sınırlamaları

Yerleşik toplantı gündemi şablonları yoktur, manuel yapılandırma gerektirir

Birden fazla işbirlikçinin bulunduğu büyük not defterlerinde senkronizasyon gecikmeleri yaşanabilir

OneNote Fiyatlandırma:

Ücretsiz Sürüm : Bulut senkronizasyonu ile temel not alma özelliklerini içerir. ​

Microsoft 365 Personal : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay

OneNote derecelendirmeleri

G2 : ⭐ 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (1.800+ yorum)

En iyi yanı, Microsoft hesabınızda oturum açtığınızda güncellemeleri otomatik olarak buluta göndermesidir. Bu, işlerinizi yedeklemeyi çok kolaylaştırır.

En iyi yanı, Microsoft hesabınızda oturum açtığınızda güncellemeleri otomatik olarak buluta göndermesidir. Bu, işlerinizi yedeklemeyi çok kolaylaştırır.

goTo Meeting aracılığıyla

GoTo Meeting, sorunsuz sanal işbirliğine ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmış bir video konferans ve çevrimiçi toplantı çözümüdür. Yerleşik toplantı gündemi araçları, gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapay zeka destekli özetler sunarak, sık sık uzaktan toplantılar düzenleyen takımlar için sağlam bir seçenek haline gelir.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

Entegre toplantı gündemi araçları, takımların görüşmelerden önce, sırasında ve sonra tartışmaları yapılandırmasına yardımcı olur

AI destekli transkripsiyon ve özetler, toplantı notlarını ve anahtar eylem öğelerini otomatik olarak yakalar

Tek tıklamayla toplantı kaydı, takımların tartışmaları istedikleri zaman tekrar gözden geçirmelerini sağlar

Sorunsuz takvim entegrasyonları, Outlook, Google Takvim ve Microsoft 365 ile senkronizasyon sağlayarak sorunsuz planlama sunar

Uçtan uca şifreleme, iş toplantılarında güvenlik ve gizlilik sağlar

GoTo Meeting sınırlamaları

Yerleşik görev yönetimi özelliği yoktur; kullanıcılar, takip işlemleri için üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon yapmalıdır

Gelişmiş analitik ve AI tarafından oluşturulan toplantı özetleri için daha üst düzey planlar gereklidir

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel : Aylık 12 $/kullanıcı

İş : Aylık 16 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoTo Meeting değerlendirmeleri

G2 : ⭐ 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: ⭐ 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Kullanıcı dostu arayüz, birden fazla toplantıyı yönetirken yardımcı olur. Ses ve video kalitesi güzel ve net, platform hem PC hem de Mac'lerde harika çalışıyor.

Kullanıcı dostu arayüz, birden fazla toplantıyı yönetirken yardımcı olur. Ses ve video kalitesi güzel ve net olup, platform hem PC hem de Mac'lerde mükemmel çalışır.

5. Spinach AI (AI destekli toplantı özetleri ve eylem izleme için en iyisi)

spinach AI aracılığıyla

Spinach AI, not almayı otomatikleştirerek, tartışmaları özetleyerek ve eylem öğelerini izleyerek takım verimliliğini artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Gerçek zamanlı yapay zeka tarafından oluşturulan toplantı içgörülerine ihtiyaç duyan takımlar için ideal olan Spinach AI, toplantıları düzenli tutar ve önemli ayrıntıların kaybolmamasını sağlar.

Spinach AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli toplantı özetleri, anahtar eylem noktalarını içeren kısa özetler oluşturur

Otomatik not alma özelliği, tartışmaların ve kararların manuel çaba gerektirmeden kaydedilmesini sağlar

Görev izleme ve takip, eylem öğelerini atayarak ve izleyerek takımların hesap verebilir olmasını sağlar

Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu, daha iyi dokümantasyon için doğru ve aranabilir kayıtlar sağlar

Slack, Zoom, Google Meet ve proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırır

Spinach AI sınırlamaları

Yerleşik gündem şablonları bulunmadığından, takımların yapılandırılmış gündemleri manuel olarak oluşturması gerekir

Bazı gelişmiş AI özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Spinach AI fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Toplantı saati başına 2,90 $

İş : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Spinach AI derecelendirmeleri

G2 : ⭐ 4,8/5

Capterra: Mevcut değil

📖 Daha fazla bilgi: Verimli Toplantılar Yapma ve Takım Verimliliğini Optimize Etme

6. Aralık (Yapılandırılmış check-in'ler ve takım uyumu için en iyisi)

aralık aracılığıyla

Range, takımların yapılandırılmış check-in'ler, paylaşılan toplantı gündemleri ve otomatik durum güncellemeleriyle uyumlu kalmasına yardımcı olan bir takım işbirliği ve toplantı yönetimi aracıdır. Uzaktan ve karma takımlar için tasarlanan bu araç, tartışmaları yolunda tutarken şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik ederek toplantıları kolaylaştırır.

En iyi özelliklerin aralığı

Yapılandırılmış check-in'ler, takımların toplantılardan önce güncellemeleri eşzamansız olarak paylaşmasına yardımcı olur

İşbirliğine dayalı toplantı gündemleri, takımların net tartışma konuları ile hazırlıklı olmalarını sağlar

Toplantı notları ve eylem öğelerinin izlenmesi, takımların anahtar noktaları ve takip edilecekleri not almasına yardımcı olur

Entegre yansıtmalar ve takım ruhu izleme, katılımı artırır ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturur

Slack, Google Takvim ve proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar

Aralık sınırlamaları

Yerleşik video konferans özelliği yoktur, üçüncü taraf entegrasyonlar gerektirir

Bazı gelişmiş raporlama özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Fiyat aralığı

Ücretsiz : 12 kullanıcı için

Standart : Aylık 8 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Aralık derecelendirmeleri

G2 : ⭐ 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: ⭐ 4,7/5

7. MeetingKing (Yapılandırılmış toplantı belgeleri ve takipleri için en iyisi)

meeting King aracılığıyla

MeetingKing, takımların yapılandırılmış gündemler oluşturmasına, ayrıntılı toplantı notları almasına ve eylem öğelerini zahmetsizce izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir toplantı gündemi ve tutanak yazılımıdır. Otomatik dokümantasyon araçları, görev atamaları ve geçmiş toplantılar için aranabilir arşivler sunarak toplantı hazırlıklarını ve takiplerini basitleştirir.

MeetingKing'in en iyi özellikleri

Yerleşik gündem şablonları, önceden yapılandırılmış biçimlerle toplantı hazırlıklarını kolaylaştırır

Görev atama ve takip özellikleri, eylem öğelerinin gözden kaçmamasını sağlar

Otomatik toplantı tutanakları, anahtar tartışma noktalarını ve kararları yakalar

Toplantı arşivi ve arama fonksiyonu, takımların geçmiş tartışmalara kolayca erişmesini sağlar

Google Takvim, Outlook ve görev yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar

MeetingKing sınırlamaları

Yerel video konferans özelliği yoktur, sanal toplantılar için harici platformlar gerektirir

Diğer çözümlere kıyasla toplantı gündemleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

MeetingKing fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 9,95 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeetingKing derecelendirmeleri

G2 : Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

8. Agenda (Zaman çizelgesine dayalı düzenleme ile not almak için en iyisi)

agenda aracılığıyla

Agenda, toplantı notlarını, gündemleri ve proje belgelerini yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek isteyen profesyoneller için tasarlanmış, zaman çizelgesine dayalı bir not alma uygulamasıdır.

Geleneksel toplantı gündemi yazılımlarından farklı olarak, Agenda bağlam odaklı not almaya odaklanır ve kullanıcıların toplantı tartışmalarını geçmiş ve gelecekteki etkinliklerle zahmetsizce bağlantılandırmasına olanak tanır.

Agenda'nın en iyi özellikleri

Zaman çizelgesine dayalı not düzenleme, toplantı tartışmalarını yapılandırılmış ve erişilebilir hale getirir

Etiketler ve kategorizasyon araçları, ilgili notları filtrelemeyi ve bulmayı kolaylaştırır

Markdown desteği, takımların toplantı notlarını ve gündemlerini hızlı bir şekilde biçimlendirmesine olanak tanır

iCloud senkronizasyonu, toplantı notlarına tüm Apple cihazlardan erişilebilmesini sağlar

Gelişmiş planlama için Apple Takvim ve Hatırlatıcılar ile sorunsuz entegrasyon

Gündem sınırlamaları

Gerçek zamanlı işbirliği özelliği bulunmadığından, takım tabanlı toplantı yönetimi için ideal değildir

Windows veya Android sürümleri yoktur, Apple kullanıcıları dışındaki kullanıcıların erişimini sınırlar

Gündem fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tüm temel not alma ve zaman çizelgesi özelliklerine erişim

Gündem değerlendirmeleri

G2 : Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

⚡ Şablon Arşivi: Takım Başarısını Sağlamak için Etkili Satış Toplantısı Gündem Şablonları

9. Lucid Meetings (Yapılandırılmış ve süreç odaklı toplantılar için en iyisi)

lucid Meetings aracılığıyla

Lucid Meetings, net gündemler, otomatik takip ve yerleşik karar izleme özelliklerine sahip, yapılandırılmış, süreç odaklı toplantılar düzenlemek isteyen takımlar için tasarlanmış bir toplantı yönetim platformudur.

Toplantıların etkili, tekrarlanabilir ve iyi belgelenmiş olmasını sağlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar.

Lucid Meetings'in en iyi özellikleri

Yerleşik toplantı şablonları, takımların farklı toplantı türlerine göre yapılandırılmış gündemler oluşturmasına yardımcı olur

Otomatik takip, eylem öğelerinin ve kararların kaydedilmesini ve atanmasını sağlar

Karar izleme araçları, anlaşmaları belgeler ve takım uyumunu kolaylaştırır

Planlama ve işbirliği için Slack, Microsoft Teams ve Google Takvim ile sorunsuz entegrasyonlar

Toplantıların etkinliğini analiz etmek ve süreçleri iyileştirmek için gelişmiş raporlama ve içgörüler

Lucid Meetings sınırlamaları

Yapısal yaklaşımı nedeniyle arayüz yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Diğer toplantı yönetimi çözümlerine kıyasla sınırlı AI özellikleri

Lucid Meetings fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Takım: Aylık 12,50 $/kullanıcı

İş: Aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucid Meetings değerlendirmeleri

G2 : Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

Toplantı tarihlerindeki karışıklığı gidermeye yardımcı olur ve sanal sekreter görevi görür

Toplantı tarihlerindeki karışıklığı gidermeye yardımcı olur ve sanal sekreter görevi görür

10. Avoma (AI destekli toplantı içgörüleri ve not alma için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoma, takımların not almayı otomatikleştirmelerine, tartışmaları özetlemelerine ve anahtar içgörüler elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantı belgelerini kolaylaştırarak, önemli ayrıntıları yakalamayı ve manuel çaba harcamadan eylem öğelerini izlemeyi kolaylaştırır.

Avoma'nın en iyi özellikleri

AI destekli transkripsiyon ve özetler, toplantı notlarını, anahtar çıkarımları ve eylem öğelerini otomatik olarak yakalar

Gerçek zamanlı işbirliği, takımların toplantı notlarını birlikte vurgulama, yorumlama ve düzenleme olanağı sağlar

Toplantı analitiği, konuşmacıların konuşma süresi, katılım ve eğilimler hakkında içgörüler sağlar

CRM ve takvim entegrasyonları, toplantıları HubSpot, Salesforce ve Google Takvim gibi platformlarla senkronize eder

Otomatik eylem öğeleri izleme, takiplerin sorunsuz bir şekilde atanmasını ve izlenmesini sağlar

Avoma sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan transkriptlerin doğruluğu için manuel düzenleme gerekebilir

Bazı gelişmiş analiz özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı : Aylık 29 $/kullanıcı

Konuşma Zekası : Aylık 69 $/kullanıcı

Gelir Zekası: Aylık 99 $/kullanıcı

Avoma puanları

G2: ⭐ 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Mevcut değil

Avoma'nın yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerinin tüm önemli noktaları yakalamasını ve not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını çok değerli buluyorum.

Avoma'nın yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerinin tüm önemli noktaları yakalamasını ve not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını çok değerli buluyorum.

En İyi Toplantı Gündemi Yazılımıyla Toplantılarınızı Optimize Edin

Toplantılar verimsiz olmak zorunda değildir. Doğru toplantı gündemi yazılımı, tartışmaları düzenlemenize, anahtar noktaları yakalamanıza ve eylem öğelerini izlemenize yardımcı olur, böylece takımınız verimsiz toplantılarda daha az zaman harcayarak planları uygulamaya daha fazla zaman ayırabilir.

ClickUp ve Spinach AI gibi yapay zeka destekli asistanlardan Lucid Meetings gibi yapılandırılmış toplantı yönetim araçlarına kadar, her takımın ihtiyaçlarına uygun bir platform var. İşbirliğine dayalı gündemler, otomatik özetler veya sorunsuz entegrasyonlara ihtiyacınız olsun, doğru araç her toplantının değer katmasını sağlar.

Daha iyi toplantılar yapmaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve gündem planlamanızı, eylem izlemenizi ve takım işbirliğinizi kolaylaştırın!