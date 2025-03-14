takım İşbirliği için En İyi 11 Happeo Alternatifi

Etkili iletişim ve sorunsuz işbirliği, başarılı bir organizasyonun bel kemiğidir. Bir ankete göre, iş liderlerinin %72'si bu becerilerin takımlarının verimliliğini artırmaya yardımcı olduğunu kabul ediyor.

Genel takım iletişiminizi iyileştirmek ve etkili bir şekilde yönetmek için Happeo gibi işbirliği araçlarına bakabilirsiniz.

Ancak, Happeo popüler bir seçim olsa da, bazı alternatifler benzersiz işbirliği, verimlilik ve bilgi yönetimi ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir.

Verimliliği ve işbirliğini artıracak en iyi 11 Happeo alternatifini bir araya getirdik.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Happeo alternatiflerine hızlı bir genel bakış: : İşbirliği, görev yönetimi ve bilgi paylaşımı için en iyisi ClickUp: İşbirliği, görev yönetimi ve bilgi paylaşımı için en iyisi

Workvivo: Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştirmek için en iyisi

Simpplr: Merkezi içerik yönetimi ve sorunsuz kullanıcı deneyimi için en iyisi

Microsoft Sharepoint: Kurumsal düzeyde belge yönetimi ve işbirliği için en iyisi

Guru: Merkezi bir bilgi deposu oluşturmak için en iyisi

Confluence: İşbirliğine dayalı dokümantasyon ve bilgi paylaşımı için en iyisi

Workplace by Meta: İç iletişim ve çalışan bağlılığı için en iyisi

Slack: Takım iletişimi ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi

Unily: Çalışan bağlılığı ve bilgi yönetimi için en iyisi

LumApps SAS: Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi

Viva Engage (eski adıyla Yammer): Sosyal işbirliği ve şirket iletişimi için en iyisi

Happeo Sınırlamaları

Happeo alternatiflerine bakmadan önce, akla gelen bir soru olabilir: Happeo'yu takım işbirliği yazılımı olarak kullanmanın nesi yanlış?

Happeo, iç iletişim ve çalışan bağlılığı için mükemmel olsa da, diğer mevcut araçlara kıyasla bazı eksiklikleri olabilir. Bu sınırlamalar şunlardır:

Zor öğrenme eğrisi : Uygulamaya başlangıçtan itibaren, bu : Uygulamaya başlangıçtan itibaren, bu intranet yazılımına alışmak çoğu takım için zor olabilir. Bu, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için geçerlidir

Özelleştirme kısıtlamaları : Özellikle Starter katmanı için özelleştirme seçenekleri diğer platformlara kıyasla sınırlıdır. Bu, platformu özel markalama ve ş Akışı gereksinimlerinize göre uyarlama yeteneğinizi engeller

Ölçeklenebilirlik ve fiyatlandırma sorunları : Takımlarınız büyüdükçe, fiyatlandırma yapısı daha pahalı hale gelebilir

Özellik eksikliği: Araç, belirli üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmayabilir veya gelişmiş proje yönetimi gibi özellikler sunmayabilir

Bu zorluklar size tanıdık geliyorsa, aşağıdaki alternatifleri keşfetmek, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına daha uygun bir araç bulmanıza yardımcı olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: İntranet aracındaki bağlantılı AI özelliklerini de kontrol ettiğinizden emin olun. Verimliliği artırır ve dosyaları bulmanıza ve belgeleri taramanıza yardımcı olur.

Happeo Alternatiflerine Genel Bakış

İşte tüm Happeo alternatiflerine ve bunları neden seçtiğimize dair kısa bir genel bakış:

Araç En İyisi Öne Çıkan Özellikler ClickUp İşbirliği, görev yönetimi ve bilgi paylaşımı Özelleştirilebilir iş akışları, Belgeler, Sohbet, entegrasyonlar ve yapay zeka destekli otomasyon Workvivo Çalışan bağlılığı ve sosyal intranet çözümleri Sezgisel sosyal akış, anlık anketler, kişi rehberi ve etkinlik yönetimi Simpplr Çalışan iletişimi ve kullanıcı dostu intranet AI destekli içerik önerileri, kişi rehberi ve sorunsuz entegrasyonlar Microsoft SharePoint Kurumsal düzeyde intranet ve belge yönetimi Güçlü belge yönetimi , gelişmiş işbirliği ve Office 365 entegrasyonu Guru Bilgi yönetimi ve hızlı bilgi erişimi AI destekli öneriler, tarayıcı uzantısı ve mevcut araçlarla entegrasyon Confluence Takım işbirliği ve bilgi paylaşımı Wiki tarzı dokümantasyon, Jira ve Trello ile entegrasyonlar ve içerik düzenleme araçları Workplace by Meta Sosyal ağ ve takım iletişimi Tanıdık sosyal medya arayüzü, video konferans ve gerçek zamanlı güncellemeler Slack Anlık mesajlaşma ve takım işbirliği Kanal tabanlı iletişim, uygulama entegrasyonları ve işbirliğine dayalı çalışma alanı Unily Kurumsal düzeyde dijital işyeri çözümleri Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, çok dilli destek ve gelişmiş analitik LumApps SAS Sosyal intranet ve çalışan deneyimi platformu Özel markalama, entegre iş akışları ve güçlü çalışan analitiği Viva Engage Sosyal işbirliği ve şirket iletişimi Grup iletişimi, Microsoft 365 ile entegrasyon ve kurumsal duyurular

Kullanabileceğiniz en iyi 11 Happeo alternatifi

Takım işbirliği ve intranet ihtiyaçları için doğru araçları bulmak söz konusu olduğunda, tek bir boyut herkese uymaz. Biz de benzer sorunlarla karşılaştık ve en iyi seçeneği bulmak için birçok işbirliği aracını denedik.

İşte kuruluşunuz için değerlendirebileceğiniz en iyi 11 Happeo alternatifinin analizi:

1. ClickUp (İşbirliği, görev yönetimi ve bilgi paylaşımı için en iyisi)

ClickUp, geleneksel proje yönetimini aşan, iş için güçlü ve her şeyi içeren bir uygulamadır. Görev yönetimi, iletişim ve bilgi paylaşımını birleşik bir çalışma alanı içinde verimli bir şekilde entegre ederek, işbirliğini ve verimliliği artırmak için idealdir.

ClickUp'ın işbirliği özelliklerinin merkezinde, takımların bağlantıda kalmasını sağlamak için tasarlanmış sezgisel, gerçek zamanlı bir mesajlaşma aracı olan ClickUp Sohbet bulunur. Bağımsız iletişim platformlarının aksine, Sohbet doğrudan çalışma alanınıza entegre olur ve konuşmalar, görevler ve belgeler arasında sorunsuz geçişler sağlar.

Bu aracın en iyi özelliği, güçlü sinir ağı veya Yapay Zeka (AI) asistanı Clickup Brain'dir.

Tüm iş uygulamalarınızı ve bilgi tabanınızı birbirine bağlayarak, görevlerinizi, belgelerinizi, kaynaklarınızı ve daha fazlasını otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanmanıza yardımcı olur. Proje oluşturmak ve yönetmek, otomatik iş akışlarını desteklemek ve hatta mesajlara veya e-postalara anında yanıt yazmak için kullanın.

ClickUp ile iş akışlarını otomatikleştirerek projeleri hızlı bir şekilde oluşturun ve yönetin Brain

Ayrıca, gelişmiş ClickUp Bağlantılı Arama ile uygulamanızda, yerel sürücünüzde, belgenizde veya bilgi tabanınızda herhangi bir dosyayı veya bilgiyi bulabilirsiniz. Bu, ihtiyacınız olan bilgilere her zaman parmaklarınızın ucunda olmasını ve kuruluşunuzdaki önemli belgeleri veya bilgileri kaybetmemenizi sağlar.

Herhangi bir intranet platformunun en önemli özelliği, belgeleri ve bilgileri kolayca yönetme yeteneğidir.

Gelişmiş işbirliği için ClickUp Bilgi Yönetimi platformunu kullanarak kuruluşunuzun bilgi yönetimini ve iş akışlarını kolaylaştırın

ClickUp Bilgi Yönetimi ile belgelerinizi ve wiki sayfalarınızı tek bir platformda güvenli bir şekilde oluşturun ve saklayın.

📮 ClickUp Insight: Bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçiyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, takımlar farklı araçlar arasında geçiş yapmakla değerli saatlerini kaybediyor. İletişim kopukluklarını önlemek için, proje yönetimi, işbirliği ve iletişimi bir araya getiren merkezi bir platformla mesajlaşmayı iş akışlarınıza entegre edin. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp*'ı deneyin.

Bu merkezi bilgi çalışma alanı, tüm takımınızın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını ve birlikte çalışmasını sağlarken, gizli verilerinizi her zaman güvende tutmak için gelişmiş izinler ve sürüm kontrolleri sunar.

Kapsamlı özellikleri ve esnek arayüzü, mevcut iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan kapsamlı bir intranet çözümü arayan işletmeler için ideal bir seçimdir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, çok sayıda özellik ve işlevsellik, yeni kullanıcılar için daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Tüm fonksiyonlar hakkında takım üyelerini tam olarak entegre etmek ve eğitmek için zaman gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Sayısız ClickUp kullanıcısı, güçlü özelliklerine güveniyor. Bir kullanıcı deneyimini şöyle paylaşıyor.

Tüm ajansımız tarafından tüm projelerimizi, görevlerimizi, zaman çizelgelerimizi ve faturalandırmamızı yönetmek için bir araç olarak kullanılıyor. Eski bir sistemi değiştirdi ve daha çevik bir proje yönetimi akışına geçmemizi sağladı ve iç iletişimi iyileştirmeye yardımcı oldu.

Tüm ajansımız tarafından tüm projelerimizi, görevlerimizi, zaman çizelgelerimizi ve faturalandırmamızı yönetmek için kullanılan bir araçtır. Eski bir sistemi değiştirdi ve daha çevik bir proje yönetimi akışına geçmemizi sağladı ve iç iletişimi iyileştirmeye yardımcı oldu.

2. Workvivo (Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştirmek için en iyisi)

via Workvivo

Workvivo, intranet çözümü olarak da işlev gören bir çalışan bağlılığı platformudur. Kurumlar içinde topluluk duygusunu teşvik ederken iç iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Sosyal medya tarzı özellikleri geleneksel intranet yetenekleriyle birleştirerek, çalışanların bağlantıda kalmasını ve önemli bilgilerin çalışanlarınıza etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Modern ve kullanıcı dostu bir ortamda katılımı artırmak ve işbirliğini geliştirmek isteyen işletmeler için idealdir.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Haber akışları, çalışan profilleri ve grup tartışmaları ile çalışanların katılımını sağlayan bir sosyal intranet platformu oluşturur

Çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırın ve platform içinde eğitim materyallerine ve kaynaklara erişim sağlayın

Anketler ve oylamalar yoluyla çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve bu bilgileri çalışanların bağlılığını ve memnuniyetini artırmak için kullanın

Workvivo sınırlamaları

Premium özellikler küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyetli olabilir

ClickUp gibi özel proje yönetimi araçları kadar verimli olmayabilir

Workvivo fiyatlandırması

İş Planı : Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Etkili bir bilgi yönetim sistemi, geçişler sırasında hiçbir bilginin kaybolmamasını sağlar. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için bilgi aktarımı konusunda en iyi ipuçlarımızı keşfedin!

3. Simpplr (Merkezi içerik yönetimi ve sorunsuz kullanıcı deneyimi için en iyisi)

via Simpplr

Simpplr, kuruluşlar içindeki iç iletişimi ve bilgi paylaşımını basitleştirmek için tasarlanmış modern bir intranet platformudur. Sezgisel kullanıcı arayüzüyle tanınan bu platform, takımların önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmesine ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Simpplr ile işletmeler, markaları ve organizasyon yapılarına uygun kişiselleştirilmiş bir intranet oluşturabilirler. Bu sayede çalışanlar bilgilendirilir, uyum içinde çalışır ve işlerine bağlı kalırlar.

Simpplr'ın en iyi özellikleri

Tüm intranet ve çalışan bağlılığı faaliyetlerinizi yönetmek için modern ve sezgisel bir arayüz edinin

Her çalışanın rolüne, faizlerine ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş deneyimler yaratın

AI destekli önerileri kullanarak içerik önerilerini kişiselleştirin ve her çalışana ilgili bilgileri önerin

Çalışan bağlılığı, içerik tüketimi ve kullanıcı etkinliği gibi anahtar metrikleri izleyerek intranet platformunuzun etkisini ölçün

Simpplr sınırlamaları

Gelişmiş özellikler ve işlevler, çalışanların anlaması için zaman gerektirebilir

İçeriğe güçlü bir şekilde odaklanılması, bilgi yüklemesi potansiyeli yaratır

Simpplr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Simpplr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Simpplr, iç iletişimi kolaylaştırmak için iş dünyasında favori bir uygulamadır. Bir yorumcu şunları vurgulamaktadır:

Yardım almak çok kolay. Platformun işlevselliği eşsiz. Haber bülteni ve son zamanlarda eklenen AI araçları gibi push/pull özelliklerini çok seviyorum. Analitik gösterge paneli de çok ayrıntılı ve kullanışlı.

Yardım almak çok kolay. Platformun işlevselliği eşsiz. Haber bülteni ve son zamanlarda eklenen AI araçları gibi push/pull özelliklerini çok seviyorum. Analitik gösterge paneli de çok ayrıntılı ve kullanışlı.

4. Microsoft Sharepoint (Kurumsal düzeyde belge yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

via Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint, işbirliği, belge yönetimi ve intranet özellikleri için bir dizi özellik sunan köklü bir platformdur. Microsoft ekosistemindeki diğer uygulamalarla entegre olarak, bu araçları kullanan kuruluşlar için popüler bir seçimdir.

SharePoint'in çok yönlülüğü, kuruluşların özel gereksinimlerine göre özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına olanak tanır. Bu da onu bilgi yönetimi ve iç iletişim için ideal bir seçim haline getirir.

Microsoft Sharepoint'in en iyi özellikleri

İşbirliği için özel takım siteleri oluşturun ve kuruluş genelinde haberleri ve güncellemeleri paylaşmak için ilgi çekici iletişim siteleri oluşturun

Onay süreçleri, belge yönlendirme ve veri toplama gibi iş akışlarıyla iş süreçlerini otomatikleştirin

Hassas verileri korumak, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmak ve yasal gereklilikleri karşılamak için güçlü güvenlik ve uyumluluk özelliklerine sahip olun

Mobil uygulama ile SharePoint'e erişin ve her yerden belgeler üzerinde işbirliği yapın

Microsoft Sharepoint sınırlamaları

Yapılandırması ve yönetimi karmaşık olabilir, bazı teknik uzmanlık gerektirir

Performans, özellikle büyük dosyalar ve yüksek trafikte bazen sorun olabilir

Microsoft Sharepoint fiyatlandırması

SharePoint (Plan 1) : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Microsoft Sharepoint puanları ve yorumları

G2: 4/5 (8000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (5000+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? İşbirliği ve bilgi yönetimi yazılımı kullanan kuruluşlar, proje zaman çizelgelerinde %30'luk bir azalma görüyor.

5. Guru (Merkezi bir bilgi deposu oluşturmak için en iyisi)

via Guru

Guru, takımların bilgileri sorunsuz bir şekilde yakalamasına, paylaşmasına ve erişmesine olanak tanıyan bir bilgi yönetimi aracıdır. Hızlı tempolu kuruluşlar için tasarlanmış olan bu araç, popüler uygulamalarla entegre olarak bilgileri doğrudan iş akışları içinde sunar.

Şirketlerin güvenilir bir bilgi tabanı oluşturmasına yardımcı olan dinamik bir çözüm olarak öne çıkıyor ve çalışanların doğru bilgileri doğru zamanda bulmasını sağlayarak verimlilik ve işbirliğini artırıyor.

Guru'nun en iyi özellikleri

Slack, Teams ve e-posta gibi araçlar üzerinden doğrudan bilgiye erişin

Yerleşik doğrulama araçlarıyla bilgileri doğru ve güncel tutun

Bilgileri tutarlı ve verimli bir şekilde yakalamak ve düzenlemek için özel kart wiki şablonları oluşturun

AI'yı kullanarak akıllı arama sonuçları sağlayın ve kullanıcı sorgularına göre en alakalı bilgileri bulun

Guru sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sadece 30 gün boyunca sınırlı olarak kullanılabilir

Diğer bilgi yönetimi çözümlerine kıyasla öğrenme eğrisi daha diktir

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Hepsi bir arada: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Guru, bilgileri zahmetsizce düzenlemek ve erişmek isteyen takımlar için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Bir yorumcu şöyle paylaşıyor:

Guru'nun kullanım kolaylığını çok takdir ettik. Mevcut bilgi tabanımızdaki bilgileri Confluence'dan taşımak da son derece kolaydı. Kurulum son derece basit ve şeffaftı ve şirketimizdeki tüm takımların bilgi tabanını hızlı bir şekilde benimsemesini sağladı.

Guru'nun kullanım kolaylığını çok takdir ettik. Mevcut bilgi tabanımızdaki bilgileri Confluence'dan taşımak da son derece kolaydı. Kurulum son derece basit ve şeffaftı ve şirketimizdeki tüm takımların bilgi tabanını hızlı bir şekilde benimsemesini sağladı.

6. Confluence (İşbirliğine dayalı dokümantasyon ve bilgi paylaşımı için en iyisi)

via Confluence

Atlassian'ın Confluence'ı, takım işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir platformdur.

İşletmelerin ekipler arasında içerik oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyarak belge, toplantı notları, proje planları ve daha fazlasını yönetmek için idealdir.

Jira gibi diğer Atlassian ürünleriyle sorunsuz entegrasyonu, proje yönetimi ve işlevler arası işbirliğinde etkinliğini artırır.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir arayüzle belgeler, wiki'ler ve sunumlar dahil olmak üzere sayfalar oluşturun ve düzenleyin

Kuruluş genelinde bilgiyi yakalamak ve paylaşmak için merkezi bir bilgi tabanı oluşturun

Sayfalardaki yorumlar ve tartışmalar aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliğini etkinleştirin

Sayfaları oluşturmak ve biçimlendirmek için makroları ve şablonları kullanarak verimliliği ve tutarlılığı hızla artırın

Confluence sınırlamaları

Özellikle çok sayıda kullanıcısı olan büyük kuruluşlar için pahalı olabilir

Yeni kullanıcılar arayüzü ve özellikleri karmaşık bulabilir, bu da öğrenme sürecini zorlaştırabilir

Confluence fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,16 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 9,73 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3500+ yorum)

7. Workplace by Meta (İç iletişim ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

via Workplace

Workplace by Meta, işbirliği ve katılımı güçlendirerek takımları bir araya getiren bir iletişim platformudur. Tanıdık Facebook benzeri arayüzü ile çalışanlara bağlantıda kalma, fikirlerini paylaşma ve günlük işbirliği yapma araçları sunar.

Her boyuttaki işletme için tasarlanan bu uygulama, takım işbirliğini basitleştirmek için idealdir. İş arkadaşlarınızla iletişim kurmak ve şirket güncellemelerini almak için kullanıcı dostu bir ortam sunar.

Workplace by Meta'nın en iyi özellikleri

Çalışanlarla canlı video ve sesli toplantılar, yayınlar ve soru-cevap oturumları gerçekleştirin

Tartışmaları ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için takımlar, departmanlar ve ilgi alanları için gruplar ve topluluklar oluşturun

Kişiselleştirilmiş haber akışı sayesinde şirket haberleri, çalışan güncellemeleri ve önemli duyurulardan haberdar olun

Workplace by Meta sınırlamaları

Sosyal ağ niteliği dikkat dağıtıcı olabilir ve verimliliği azaltabilir

Workplace by Meta fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workplace by Meta puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1300+ yorum)

Workplace by Meta, kuruluşlar içindeki iletişimi daha ilgi çekici hale getirdiği için büyük beğeni topluyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

İş arkadaşlarınızla kolay dosya paylaşımı sağlar, anlık mesajlaşma özelliği ile ofiste neler olup bittiğini kontrol etmek için sohbet edebilir, video görüşmesi yapabilir ve ofisteymiş gibi toplantılar düzenleyebilir ve uzaktan çalışırken günlük görevlerinizi yerine getirebilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla kolay dosya paylaşımı sağlar, anlık mesajlaşma özelliği ile ofiste neler olup bittiğini kontrol etmek için sohbet edebilir, video görüşmesi yapabilir ve ofisteymiş gibi toplantılar düzenleyebilir ve uzaktan çalışırken günlük görevlerinizi yerine getirebilirsiniz.

8. Slack (Takım iletişimi ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

via Slack

Slack, gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve video konferansları kolaylaştıran popüler bir takım iletişimi ve işbirliği platformudur. Geleneksel bir intranet çözümü olmasa da Slack, kuruluşunuzdaki iç iletişimi ve işbirliğini önemli ölçüde geliştirebilir.

Takım iletişimi için merkezi bir hub sağlar ve departmanlar içinde ve arasında sorunsuz ve verimli bilgi alışverişini mümkün kılar.

Slack'in en iyi özellikleri

Konuşmaları ve bilgileri düzenlemek için takımlar, projeler ve konular için özel kanallar oluşturun

Slack içinde video ve sesli aramalar gerçekleştirerek iş arkadaşlarınızla yüz yüze bağlantı kurun

Slack'in iş akışı oluşturucusuyla, istekleri onaylama ve bildirimleri otomatikleştirme gibi iş akışlarını otomatikleştirin

Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams ve Salesforce dahil olmak üzere çok çeşitli iş uygulamalarıyla entegre edin

Slack sınırlamaları

Yüksek hacimli mesajlar ve kanallar bunaltıcı olabilir

Gelişmiş görev ve proje yönetimi özellikleri yoktur

Slack fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 dolar

İş+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

9. Unily (Çalışan bağlılığı ve bilgi yönetimi için en iyisi)

via Unily

Unily, kuruluşların çalışanları için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş intranet deneyimleri oluşturmasına yardımcı olan bir dijital iş yeri platformudur.

Geleneksel intranet fonksiyonlarının ötesine geçerek, iletişim, işbirliği ve çalışan bağlılığını teşvik eden özellikler sunar.

Unily, kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi yaratmaya odaklanarak katılımı artırmaya yardımcı olur ve kullanıcıların ilgili bilgilere ve araçlara kolayca erişmesini sağlar. Platformun esnekliği, büyük kurumsal şirketlerden daha küçük organizasyonlara kadar çeşitli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine olanak tanır.

Unily'nin en iyi özellikleri

Her çalışanın rolüne, faiz alanlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturun

Gayri resmi işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için sosyal beslemeleri ve yorumları etkinleştirin

Önemli şirket belgelerini ve kaynaklarını merkezi bilgi tabanında saklayın ve düzenleyin

İntranette içerik oluşturmak, yayınlamak ve yönetmek için etkili bir içerik yönetim sistemi edinin

Unily sınırlamaları

Platformun gelişmiş özellikleri ve işlevleri anlaşılması zor olabilir

Küçük satış takımları veya sınırlı bütçeye sahip olanlar için maliyetli olabilir

Unily fiyatlandırması

Erişim: Özel fiyatlandırma

Katılım : Özel fiyatlandırma

Amplify : Özel fiyatlandırma

Uzatma: Özel fiyatlandırma

Unily puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (21 yorum)

Capterra: 4,6/5 (23 yorum)

Unily kullanıcıları, kullanıcı dostu arayüzünü ve güçlü intranet özelliklerini çok seviyor. Memnun bir müşteri şöyle diyor:

Unily harika bir ortak oldu. İnternet için sundukları birçok seçenek, özellik ve işlevsellikten yararlanabiliyoruz. Kullanımı kolay, makul ölçüde özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu olmasını seviyoruz.

Unily harika bir ortak oldu. İnternet için sundukları birçok seçenek, özellik ve işlevsellikten yararlanabiliyoruz. Kullanımı kolay, makul ölçüde özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu olmasını seviyoruz.

💡 Profesyonel İpucu: Birçok kuruluş belge ve içerik yönetimi konusunda zorluklar yaşamaktadır. Her takım üyesinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kolayca bulabilmesi için dosya ve klasörleri düzenlemeye yönelik ipuçları ve püf noktaları öğrenin.

10. LumApps SAS (Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via LumApps

LumApps, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olmak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir intranet platformudur. Bilgileri düzenleyerek, iç iletişimi geliştirerek ve bilgi paylaşımını destekleyerek çalışan deneyimini kişiselleştirmeye odaklanır.

Sezgisel tasarımı güçlü Google entegrasyonlarıyla birleştirerek, işletmelerin iç operasyonlarını kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.

Platformun Google Drive, Gmail ve Google Takvim gibi araçlarla entegrasyonu, halihazırda Google Çalışma Alanı'nı kullanan takımların LumApps'ı kolayca benimsemesini sağlar.

LumApps SAS'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı belge düzenleme, yorumlama ve grup işbirliği ile ekip çalışmasını teşvik edin

Çalışanları şirket haberleri, duyurular ve kişiselleştirilmiş içerik akışlarıyla meşgul tutun

Hassas verileri korumak ve uyumluluğu sağlamak için kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle oluşturulmuştur

Yerleşik analiz araçlarıyla platform kullanımı ve çalışan katılımı hakkında içgörüler edinin

LumApps SAS sınırlamaları

Google kullanmayan kuruluşlar, bu uygulamayı benimsemekte zorlanabilir

LumApps SAS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LumApps SAS puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (35+ yorum)

11. Viva Engage (Sosyal işbirliği ve şirket iletişimi için en iyisi)

via Yammer

Microsoft 365 paketinin bir parçası olan Viva Engage (eski adıyla Yammer), kuruluşlar içindeki iç iletişimi ve işbirliğini iyileştirmek için tasarlanmış bir kurumsal sosyal ağ aracıdır. Çalışanların bağlantı kurması, bilgi paylaşması ve projelerde işbirliği yapması için bir alan sağlayarak takımlar arasında açık iletişimi kolaylaştırır.

Viva Engage, halihazırda Microsoft 365 kullanmakta olan ve iç iletişim stratejilerine sosyal bir unsur eklemek isteyen şirketler için ideal bir araçtır. Takımların fiziksel konumlarından bağımsız olarak bağlantıda kalmalarını sağlar, bu da onu uzaktan veya karma iş ortamları için özellikle kullanışlı hale getirir.

Viva Engage'in en iyi özellikleri

Microsoft Teams, SharePoint ve Outlook gibi diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Mobil uygulama ile hareket halindeyken bağlantıda kalın ve işbirliği yapın

Belirli konular veya projeler hakkında odaklanmış konuşmalar için herkese açık veya gizli gruplar oluşturun

Şirket genelinde güncellemeler yayınlayarak herkesin önemli haberlerden haberdar olmasını sağlayın

Viva Engage sınırlamaları

Viva Engage, Microsoft 365 ekosisteminde kullanıldığında en etkili sonuçları verir ve Microsoft kullanıcısı olmayanlar için cazibesini sınırlar

Viva Engage fiyatlandırması

Viva Engage: Ücretsiz

Temel: Kişi başına aylık 8 $

Viva Engage puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Yammer (Viva Engage) Alternatifleri ve Rakipleri

Bonus: Keşfedilebilecek Ek Happeo Alternatifleri

İntranet araçları, modern iş yerlerinin dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişmektedir. İşte dikkate alabileceğiniz birkaç ek Happeo alternatifi:

Jostle : Anlık iletişime odaklanır, takımların haber güncellemeleri, etkinlik yönetimi ve takım işbirliği araçlarıyla bağlantıda kalmasına yardımcı olur

Beekeeper : Masa başı olmayan ve ön saflarda çalışanlar için tasarlanan Beekeeper, takım bağlantısını geliştirmek için gerçek zamanlı mesajlaşma, vardiya planlama ve analiz özellikleri sunar

Igloo Software : Hızlı belge paylaşımı ve tartışmalarla kuruluşların bilgileri merkezileştirmesine ve işbirliğini geliştirmesine yardımcı olan kullanıcı dostu bir dijital çalışma ortamı

MyHub: Bilgi paylaşımı, iletişim ve iş akışı otomasyonu için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunan bulut tabanlı bir intranet çözümü

En sevdiğiniz Happeo alternatifi hangisi?

Happeo'nun en iyi alternatiflerinden bazılarını keşfettiniz, artık takımınızın iç iletişim ve işbirliği çabalarını dönüştürme yolunda ilerliyorsunuz. Yammer ve Workplace by Meta gibi sosyal intranet platformlarından ClickUp gibi güçlü hepsi bir arada çözümlere kadar birçok seçenek var.

Hala emin değilseniz, en iyi seçenek ClickUp'tır. Bilgi paylaşımı, takım iletişimi ve görev yönetimini entegre eden hepsi bir arada bir işbirliği platformudur.

Daha da iyisi ne? ClickUp'ın ücretsiz planıyla bu özelliklere hiçbir ücret ödemeden erişebilir, böylece çalışma alanınızı bugün optimize etmeye başlayabilirsiniz. Farkı görmek için şimdi ClickUp'a kaydolun!