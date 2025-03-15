Daha İyi Görüntü Oluşturmak için Midjourney Negatif Komutlarını Kullanma

AI tarafından oluşturulan görüntüleriniz doğru çıkmıyorsa, sorun istediğiniz şeyde değil, hariç tutmadığınız şeylerde olabilir.

Midjourney dahil olmak üzere AI görüntü oluşturucular komutları kelime anlamıyla yorumlar, bu nedenle istenmeyen öğeleri belirtmemek dağınık, gerçekçi olmayan veya alakasız sonuçlara yol açabilir. İstediğinizi belirtirken, AI modeline tasarımda "istemediğin" şeyleri de söylemen gerekir.

Negatif komutlar eklediğinizde, kompozisyon, stil ve istenmeyen bozulmalar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

Bu blog yazısında, Midjourney'de negatif komutların gücünü ele alacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet Midjourney negatif komutlarına hızlı bir genel bakış: Negatif komutlar, hangi öğelerin hariç tutulacağını belirleyerek AI tarafından oluşturulan görüntüleri iyileştirmeye yardımcı olur

"–no" kullanıldığında istenmeyen öğeler kaldırılır, negatif ağırlıklar ise bu öğeleri tamamen ortadan kaldırmadan görünürlüklerini azaltır

Negatif komutlar, deneme ve hataları azaltarak, stil tutarlılığını sağlayarak ve arka planları iyileştirerek daha temiz görseller elde etmenizi sağlar ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar

Negatif komutlar da sınırlamalara sahiptir: her zaman beklendiği gibi çalışmayabilir, büyük ölçüde eğitime bağlıdır, karmaşıklıkla mücadele eder ve öğrenme eğrisi diktir. Genellikle ince ayar yapılması gerekir

AI modelini çoklu komutlarla aşırı yüklememeye çalışın ve stil ve diğer konularda net talimatlar verin

ClickUp, takımların beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve projeleri verimli bir şekilde yürütmesine olanak tanıyan gelişmiş özellikler sunarak tasarım süreçlerini geliştirir.

Midjourney Negatif Komutları Nedir?

Negatif komutlar, görüntünüzde istemediğiniz öğeleri belirten talimatlardır. Negatif komutları, AI'ya bir görüntüde hangi öğeleri önlemesi gerektiğini belirten filtreler olarak düşünün.

Örneğin, Midjourney komutunuz "canlı üniversite kampüsü" ise, öğrenciler, yollar ve diğer ilgili yapılar gibi öğeler içerebilir.

Ancak negatif komutlarla son derece hassas bir görüntü oluşturabilirsiniz. Örneğin, komutunuza "–no students" eklerseniz, AI'nın öğrenci görüntülerini hariç tutmasını sağlarsınız ve aşağıda görebileceğiniz gibi daha temiz, daha odaklanmış bir üniversite kampüsü görüntüsü elde edersiniz.

Midjourney negatif komutlarını neden kullanmalısınız?

Yeni bir görüntü oluşturmak için başka bir komut yazamaz mısınız? Bu daha basit olurdu, ancak negatif komutlarla aynı sonuçları elde edemezsiniz. Negatif komutların nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

🎨 Daha iyi yaratıcı kontrol

Midjourney dahil olmak üzere AI tasarım modelleri, istatistiksel olasılıklara dayalı olarak çalışır ve geniş veri kümelerinden çekerek görüntüler oluşturur. Ancak bu, AI'nın bazen açıkça istemediğiniz öğeleri eklediği anlamına gelir. Negatif komut, Midjourney'e istenmeyen ayrıntılardan uzak durmasını ve görüntülerinizi iyileştirmesini söyler.

🔁 Stil tutarlılığı

Midjourney, eğitimine bağlı olarak bazen anime veya cyberpunk gibi belirli estetiklere ön tanımlı olarak ayarlanır. Benzersiz bir görünüm oluşturmak istiyorsanız, negatif komutlar, rahatsız edici stilleri kaldırmanıza yardımcı olur. Örneğin, "–no comic book style" komutu, sanat eserinizde çizgi roman tarzı illüstratif öğeler bulunmamasını sağlar.

⏳ Zaman verimliliği

Negatif komutlar olmadan, istenen sonucu elde etmek için görüntüleri birden çok kez yeniden oluşturmanız gerekebilir. Negatif komutlar, AI modeline belirli öğeleri hariç tutmasını söyleyerek bu deneme-hata sürecini önemli ölçüde azaltır ve düzenleme süresinden tasarruf sağlar.

🖼️ Rafine arka planlar ve kompozisyonlar

Bazen AI tarafından oluşturulan görüntüler, kompozisyonu karmaşık hale getiren gereksiz arka plan öğeleri içerir. Örneğin, basit bir portreye ihtiyacınız varsa, yalnızca konuya odaklanmak için "–no background" (arka plan yok) ekleyebilirsiniz. Bu, temiz bir görünümün tercih edildiği ürün fotoğrafçılığı için özellikle kullanışlıdır.

Midjourney'deki negatif komut istemleri, daha derin özelleştirme düzeylerinin kilidini açar, ancak sihirli değnek değildir. Negatif komut istemleri, anlamlı metinler oluşturmak için ayrıntılı bir ChatGPT komut istemini veya Claude.ai komut istemini yazmanız gerektiği gibi, istenen sonuçları elde etmek için dikkatli komut istem mühendisliği ve deneme gerektirir.

📖 Daha fazla bilgi: Yaratıcılığınızı harekete geçirecek en iyi AI sanat komut fikirleri

Midjourney'de Negatif Komutlar Nasıl İşler?

Yukarıdaki bölümleri okurken, "–no" ifadesini kullandığımızı fark etmiş olabilirsiniz. Peki, bu negatif komut istemleri bağlamında ne anlama geliyor? Temel olarak, negatif komut istemlerini kullanmanın iki ana yolu vardır: (–no parametresi) ve negatif komut istemi ağırlıkları. Bunları aşağıda sizin için ayrıntılı olarak açıklıyoruz:

1. –no parametresi

Bu, istenmeyen öğeleri kaldırmanın en kolay yöntemidir. İstemediğiniz nesnelerin, stillerin veya renklerin önüne "–no" eklemeniz yeterlidir.

📌 Nasıl çalışır: Midjourney veri setini tarar, istenmeyen öğelerle ilişkili kalıpları tanır ve bunları son görüntüden hariç tutmak için çaba gösterir.

🌻 Örnek: Sakin bir göl manzarası istiyorsunuz, ancak içinde tekne veya insan olmasını istemiyorsunuz. Komutunuz ve çıktınız şöyle görünecektir:

Ancak, bu her zaman mükemmel sonuç vermez; bazı öğeler bağlamsal ilişkiler nedeniyle listeye girebilir. Böyle bir durumda, ek eş anlamlılar kullanmayı veya hariç tutma listesini genişletmeyi deneyin.

2. Negatif komut ağırlıkları

"–no" öğeyi tamamen ortadan kaldırırken, negatif ağırlıklar öğeyi tamamen kaldırmak yerine varlığını azaltmanızı sağlar. Bu yöntem, mutlak hariç tutma yapmadan görüntüyü etkilemek istediğinizde kullanışlıdır.

📌 Nasıl çalışır: Midjourney, '::' sözdizimini kullanarak komut isteminizin farklı bölümlerine pozitif veya negatif ağırlıklar atamanıza olanak tanır. 1 ağırlık nötrdür, daha yüksek sayılar önemi artırır ve negatif sayılar öğenin varlığını azaltır.

Temel olarak, bir öğeyi ağırlıklar aracılığıyla tamamen kaldırmıyorsunuz, Midjourney'e onu vurgusunu azaltmasını söylüyorsunuz.

🌻 Örnek: Arabaların olduğu kalabalık bir sokak görüntüsü oluşturmak istiyorsunuz, ancak arabalar ana odak noktası olmamalı. Komutunuz şuna benzer olacaktır:

Midjourney bunu şu şekilde yorumlar: "Bir araba ekle, ancak onu caddenin yarısı kadar önemli hale getir." Sonuç? Arabaların daha küçük göründüğü veya arka plana karıştığı bir cadde ayarı.

Peki, arabayı tamamen kaldırmadan varlığını daha da azaltmak isterseniz ne yapabilirsiniz? Negatif ağırlık kullanın.

Burada Midjourney, görüntüdeki arabaları aktif olarak küçültüyor. Arabaları gölgeli bir köşeye yerleştirerek veya kompozisyona uymadıkları takdirde tamamen kaldırarak arabaları neredeyse görünmez hale getirebilir (yukarıdaki görüntüde görebilirsiniz).

💡 Profesyonel İpucu: Bir öğeyi tamamen kaldırmak istiyorsanız, negatif ağırlıklar tek başına yeterli olmayabilir; bunları "–no" ile birleştirmeniz veya istediğiniz sonuçları elde etmek için ince ayar yapmanız gerekebilir. Çoklu komut istemini kullanmak istiyorsanız, bunları ayırmak için çift iki nokta üst üste (::) kullanın.

"Neden sadece 'don't' kullanıp işi bitiremiyorum?" diye şüphe duyabilirsiniz. Haklısınız. Ancak bunun bir açıklaması var.

Neden "yapma" işe yaramıyor?

Çoğu kişi, komut istemine "yapma" veya "olmadan" yazmanın Midjourney'in belirli öğeleri kullanmamasını sağlayacağını düşünür. Ancak bu şekilde işlemez. "Yağmur ekleme" yazdığınızda, AI "yapma" kelimesini olumsuzluk olarak algılamaz. Bunun yerine, tüm cümleyi "yağmur" kelimesini içeren bir açıklama olarak işler

Bu, paradoksal olarak, amacınız onu hariç tutmak olsa bile, AI'nın yağmur kavramına odaklanmasına neden olabilir.

Bunu nasıl düzeltebilirsiniz: ❌ Komut: Bir fantastik kale, ejderhalar içermez. ✅ Komut: Bir fantezi kalesi – ejderhalar yok ✅ Komut: Bir fantastik kale magical::1, ejderhalar::-1

İkinci ve üçüncü seçenekler, Midjourney'in neyi önlemesi gerektiğini doğru bir şekilde anlamasını sağlarken, ilk seçenek aslında ejderhaların bulunduğu bir kale oluşturabilir.

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Etkili Midjourney Negatif Komutları Nasıl Oluşturulur?

Etkili Midjourney negatif komutları oluşturmak için birkaç ipucu:

İstenmeyen öğeleri belirleyin: Görüntüde istemediğiniz şeyleri belirleyin. Bir renk, nesne veya stil mi? Belirledikten sonra, istenmeyen öğenin önüne "–no" ekleyin. Örneğin, "–no blurry details" (bulanık ayrıntılar yok) veya "–no cartoonish style" (karikatürize stil yok) ifadeleri sonuçlarınızı netleştirebilir

Net olun: "Kötü şeyler olmasın" gibi belirsiz ifadeler yerine, "aşırı doygun renkler olmasın" veya "çarpık yüzler olmasın" gibi kesin açıklamalar kullanın. Ne kadar net olursanız, Midjourney niyetinizi o kadar iyi anlar

Kombinasyonları ve ağırlıkları deneyin: Gelecekteki bir şehir manzarası oluşturuyorsanız ancak sürekli ağaçlar çıkıyorsa, "trees::-0. 5, –no greenery" veya benzeri bir komut deneyin. Bu, odağı daraltarak AI aracının vizyonunuza sadık kalmasını sağlar

💡Profesyonel İpucu: Negatif komutları yalnızca gerektiğinde ve genel kısıtlamalar yerine kesin hariç tutmalar için kullanın. Örneğin, "Dağınık tasarımlardan kaçının" demek yerine, istediğiniz görünümü elde etmek için "Bol beyaz alan ve net bir odak noktası olan temiz, minimalist bir düzen" seçeneğini tercih edin.

farklı kullanım durumları için 20'den fazla Midjourney negatif komut istemi

Deneme yanılma sürecinden kaçınmanız, yaratıcı fikirlerinizi ve tekniklerinizi geliştirebilmeniz ve Midjourney'den en iyi şekilde yararlanabilmeniz için farklı senaryolarda 20'den fazla Midjourney negatif komut örneği derledik.

Komut 1: Temiz plaj gün batımı

Kullanım örneği: Daha temiz bir görüntü oluşturmak için dağınıklığı veya gereksiz öğeleri kaldırmaKomut: "Sakin bir plajda gün batımı, sakin dalgalara yansıyan altın tonlar –insan, çöp, ayak izleri, tekneler, binalar, dalgaların sürüklediği odun parçaları yok"

Komut 2: Minimalist şehir silüeti

Kullanım örneği: Modern ve temiz bir estetik için dikkat dağıtıcı unsurları önlemeKomut: 'Geceleyin fütüristik şehir silüeti, ıslak sokaklarda parlayan neon yansımaları – araba, yaya, reklam panosu, grafiti, sis yok

Komut 3: Huzurlu dağ manzarası

Kullanım örneği: Yapay nesneleri kaldırarak doğal güzelliği artırmaKomut: "Karla kaplı görkemli dağlar, yumuşak sabah ışığı, açık gökyüzü – elektrik hatları, evler, kayak teleferikleri, insanlar, yollar, tabelalar yok"

Komut 4: Huzurlu orman yolu

Kullanım örneği: İnsan etkisinden uzak, doğaya odaklanmakKomut: "Sonbahar yapraklarıyla kaplı dolambaçlı orman yolu, ağaçların arasından süzülen yumuşak altın rengi güneş ışığı – banklar, tabelalar, çöp kutuları, insanlar, bisikletler yok"

Komut 5: Rüya gibi gece gökyüzü

Kullanım örneği: Dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen çarpıcı bir gökyüzü sahnesi oluşturmaKomut: "Canlı nebula ve sayısız yıldızların bulunduğu, koyu mor ve mavi tonlarında bir galaksi – uydular, uçaklar, şehir ışıkları, metinler ve filigranlar yok"

Komut 6: Muhteşem şelale

Kullanım örneği: Doğayı bozulmamış ve el değmemiş halde tutmakKomut: "Yemyeşil bir ormanda şelale, aşağıdan yükselen sis – köprü, turist, tekne, tabela, çit yok"

Komut 7: Zarif ürün fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Odaklanmış ticari ürün çekimleriKomut: "Yansıtıcı bir yüzey üzerinde şık siyah akıllı saat, dramatik ışıklandırma – metin, logo, yansıma, dağınıklık, eller, insanlar yok"

Komut 8: Fantastik kale

Kullanım örneği: Modern unsurlar olmadan büyülü bir ayarı geliştirmekKomut: "Sisli bir tepede büyük bir ortaçağ kalesi, sıcak meşaleler parlıyor – elektrik hatları, modern binalar, arabalar, antenler, yollar yok"

Komut 9: Zen bahçesi

Kullanım örneği: Huzurlu ve minimalist bir estetik sağlamakKomut: "Tırmıkla düzeltilmiş kum ve bonsai ağaçları, yumuşak ortam aydınlatması olan Japon zen bahçesi – heykel, tabela, bank, insan, turist yok"

Komut 10: Antik kalıntılar

Kullanım örneği: Modern unsurlar olmadan tarihi güzelliği korumakKomut: "Yoğun bir ormanda büyümüş antik tapınak kalıntıları, taşların üzerine sarkan sarmaşıklar – turistler, çitler, tabelalar, iskele ve çöp yok"

Komut 11: Mükemmel yemek fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan yemeği ana odak noktası haline getirmeKomut: "Ahşap pano üzerinde gurme burger, yumuşak ışık, yükselen buhar – tabak, el, mutfak aletleri, peçete, arka planda dağınıklık yok"

Komut 12: Kozmik manzara

Kullanım örneği: Dünyevi dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan alana odaklanmaKomut: "Parlayan biyolüminesan bitkilerle dolu yabancı gezegen, gökyüzünde ikiz aylar – uzay gemileri, astronotlar, uydular, metinler, filigranlar yok"

Komut 13: Vintage sokak fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Modern unsurlar olmadan tarihi gerçekliği yakalamaKomut: "1940'ların arnavut kaldırımlı sokakları, sıcak sepya tonları, yumuşak akşam ışıkları – modern arabalar, telefonlu insanlar, reklam panoları, neon tabelalar yok"

Komut 14: Temiz masa kurulumu

Kullanım örneği: Dağınıklık olmadan estetik açıdan hoş bir çalışma alanı oluşturmaKomut: "Modern minimalist masa kurulumu, şık dizüstü bilgisayar, sıcak ortam aydınlatması –karışık kablolar, kahve fincanları, kitaplar, kağıtlar, dağınıklık yok"

Komut 15: Sakin okyanus manzarası

Kullanım örneği: Dikkat dağıtıcı unsurları kaldırarak huzurlu bir okyanus görünümünü iyileştirmeKomut: "Pembe bir gün doğumunun altında uçsuz bucaksız okyanus ufku, nazik dalgalar – tekne, insan, bina, çöp, şamandıra yok"

Komut 16: Dramatik fırtına bulutları

Kullanım örneği: Doğal gücün etkisini ön plana çıkarmakKomut: "Uçsuz bucaksız bir alanın üzerinde kara bulutlar, şimşekler çakıyor – binalar, arabalar, insanlar, tabelalar, antenler yok."

Komut 17: Yalnız çöl kumulları

Kullanım örneği: Dokunulmamış ve işlenmemiş bir çöl manzarasıKomut: "Sonsuz uzanan altın kum tepeleri, gün batımında yumuşak ışık – ayak izleri, araçlar, insanlar, tabelalar, binalar yok"

Komut 18: Büyülü orman

Kullanım örneği: Fantastik bir ayarı sürükleyici ve gizemli tutmakKomut: "Sisli büyülü bir ormanda parlayan mantarlar, yumuşak peri ışıkları –insen, modern binalar, çitler, sokak lambaları yok"

Komut 19: Lüks araba fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan arabayı vurgulamakKomut: "Yumuşak stüdyo ışığı altında şık siyah spor araba, parlak yansımalar – logo, insan, showroom arka planı, metin, filigran yok"

Komut 20: Tropikal bir adanın havadan görünümü

Kullanım örneği: El değmemiş bir cennet ayarıKomut: "Yemyeşil bir adayı çevreleyen berrak turkuaz sular, altın kumlu plajlar – tekne, iskele, otel, turist, kirlilik yok"

Birkaç negatif komut ağırlığı örneğine de bakalım:

Komut 21: Büyülü orman

Kullanım örneği: Mistik bir orman sahnesi oluşturmaKomut: Eski ağaçlar::2, parlayan mantarlar::1. 5, yumuşak sis::-1

Komut 22: Siberpunk sokağı

Kullanım örneği: Fütüristik bir şehir atmosferi yakalamakKomut: Neon ışıklı sokak::3, yağmur yansımaları::1. 5 , uzak ufuk çizgisi::-0. 5

Komut 23: Majestik kaplan

Kullanım örneği: Güçlü bir hayvan portresi sergilemekKomut: Beyaz kaplan::2 , delici mavi gözler::1. 5 , yumuşak kürk dokusu::1

Komut 24: Viking savaşçısı

Kullanım örneği: Tarihsel gücü tasvir etmeKomut: Viking savaşçısı::2, savaşta yıpranmış zırh::1. 5, sisli arka plan::1 –bilim kurgu öğeleri yok

Komut 25: Rahat kütüphane

Kullanım örneği: Sıcak bir okuma alanı oluşturmaKomut: Ahşap kitap rafları::2, sıcak aydınlatma::1. 5, antika kitaplar::1 –boş raf yok:: -1

📖 Daha fazla bilgi: AI Görüntüleri Oluşturmak için Dall-E Alternatifleri

Midjourney negatif komutlarıyla kaçınılması gereken yaygın hatalar

Negatif komutlar süper bir güç gibi gelebilir, ancak dikkatli olmazsanız kolayca hata yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bazı hatalar şunlardır:

❗Komut istemi aşırı yüklemesi: En yaygın hatalardan biri, komut istemini çok fazla hariç tutma ile aşırı yüklemektir. Örneğin, –no cars, trees, people, buildings, clouds veya animals eklemek kapsamlı görünebilir, ancak AI'yı karıştırabilir ve beklenmedik hatta kullanılamaz sonuçlara yol açabilir. Bunun yerine, hariç tutmak istediğiniz en önemli öğelere odaklanın ve listenizi kısa tutun

❗Rastgelelik: Bir başka tuzak da çok belirsiz olmaktır. "–nesne yok" demek AI'ya yeterli yönlendirme sağlamaz. Ne tür nesneler? Mobilya? Araçlar? Her zaman belirgin olun. Örneğin, minimalist bir manzara oluşturuyorsanız, netlik sağlamak için –araba, bina veya elektrik hattı yok kullanın

❗Stil çakışmalarını yok sayma: Negatif komutlar sadece nesneleri kaldırmakla kalmaz, stili de değiştirebilir. Örneğin, "–no anime" dediğiniz halde AI hala stilize sanata yöneliyorsa, bunun nedeni diğer komut öğelerinin istemeden çıktıyı etkilemesi olabilir. Komutunuzun stil konusunda son derece açık olduğundan emin olun

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Midjourney Kullanımının Sınırlamaları

Midjourney piyasaya sürüldüğünde, yetenekleri görüntü oluşturma pazarında büyük yankı uyandırdı. AI platformu, görüntü oluşturma sürecini büyük ölçüde değiştirmiş olsa da, bazı sınırlamaları da bulunmaktadır.

Karmaşık sahnelerle mücadele

Midjourney, tek konulu görüntülerde iyi sonuç verir, ancak karmaşık, çok karakterli sahneleri işlemekte zorluk çeker.

🌻 Örnek: Kalabalık bir pazar yeri, etkileşim halindeki bir grup insan veya ayrıntılı bir savaş oluşturmaya çalışırsanız, genellikle sorunlar ortaya çıkar. Karakterlerin uzuvları eksik olabilir, yüz ifadeleri tuhaf olabilir veya nesneler garip yerlere yerleştirilebilir. Işıklandırma ve perspektif de yanlış hissedilebilir ve görüntü doğal görünmeyebilir.

Midjourney görüntülerini daha iyi komutlarla iyileştirebilirsiniz, ancak her şeyi doğru yapmak için çok sayıda deneme ve hata yapmanız gerekir.

Komut istemlerinin netliğine aşırı bağımlılık

Midjourney, yazdığınız her şeyi kelime kelime alır, bu nedenle belirsiz veya genel komutlar, beklenenden tamamen farklı sonuçlara yol açabilir. Daha önce bahsettiğimiz gibi, AI'nın yaratıcı süreci bizimkinden farklıdır.

🌻 Örnek: Ayrıntılar olmadan "fütüristik bir şehir" istediğinizde, parlak bir cyberpunk silüetinden ıssız, yıkık bir dünyaya kadar her şey çıkabilir. AI ne demek istediğinizi "tahmin etmez", bu nedenle önemli ayrıntıları atlarsanız AI tarafından oluşturulan görüntünün tüm görünümü değişebilir.

Soyut kavramları yorumlamada zorluk

Midjourney, gerçek dünyada veya fantezi ayarlarında var olan şeyleri oluşturmada harikadır, ancak daha derin, duygusal veya sembolik fikirlerde zorlanır.

🌻 Örnek: "Yalnızlık hissi" komutunu eklerseniz, AI muhtemelen tek başına oturan bir kişi oluşturacaktır ve izolasyon, özlem veya melankoli gibi incelikleri yakalayamayacaktır.

Diğer bir deyişle, istenen sonuçları vermek için duyguları tam olarak yakalayamaz veya okuyamaz.

Zor öğrenme süreci

Midjourney'in kullanımı kolay olsa da, doğru sonuçlar elde etmek zaman alabilir. Negatif komutlar ve komut ağırlıkları gibi özellikler pratik gerektirir. Birçok yeni başlayan, istenmeyen öğeleri kaldırmak, tutarlı stiller oluşturmak veya görüntüleri ince ayarlamak konusunda zorluk yaşayabilir.

Ayrıca, hataları düzeltebileceğiniz diğer tasarım araçlarının aksine, Midjourney'de "komut istemini düzenle" seçeneği yoktur. Bu, en iyi sonuçları elde etmek için komut istemlerini test etmeye ve yeniden girmeye devam etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Sınırlı eğitim verileri

Midjourney yalnızca eğitildiği temel alınarak görüntüler oluşturabilir. Belirli bir kültürel sanat stili veya alışılmadık bir tarihsel ayar gibi benzersiz bir şey yapmaya çalışırsanız, AI çok genel bir sürüm oluşturabilir veya tamamen başarısız olabilir.

🌻 Örnek: Nadir bir tür antik mimari istediğinizde, daha yaygın bir şeyle karıştırılabilir. Bu, çok spesifik veya kültürel olarak doğru bir şeye ihtiyacınız olduğunda güvenilirliğini azaltır.

Midjourney olağanüstü bir araç olsa da, herkese uyan tek bir çözüm değildir.

✨Eğlenceli Bilgi: 2024'ün ikinci yarısında, ABD seçimleri sırasında Midjourney, Joe Biden ve Donald Trump'ın görüntülerinin oluşturulmasına kısıtlamalar getirdi.

Keşfedilebilecek Midjourney Alternatifleri

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Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları görüşmek ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile gidip gelen tüm iletişimi ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

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📖 Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi Yaratıcı Otomasyon Araçları

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