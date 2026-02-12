Daha İyi Görüntü Oluşturmak İçin Midjourney Negatif Komutlarını Kullanma

AI tarafından oluşturulan görselleriniz istediğiniz gibi çıkmıyorsa, sorun istediğiniz şeyde değil, 'dışarıda bıraktığınız' şeylerde olabilir.

Midjourney dahil olmak üzere AI görüntü oluşturucular, komutları kelimesi kelimesine yorumlar; bu nedenle istenmeyen öğeleri belirtmemek, dağınık, gerçekçi olmayan veya alakasız sonuçlara yol açabilir. Ne istediğinizi belirtirken, aynı zamanda AI modeline tasarımda neyi "istemediğinizi" de söylemeniz gerekir.

Negatif komutlar eklediğinizde, kompozisyon, stil ve istenmeyen bozulmalar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

Bu blog yazısında, Midjourney'de negatif komutların gücünü ele alacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte Midjourney negatif komutlarına dair kısa bir genel bakış: Negatif komutlar, hangi öğelerin hariç tutulacağını belirleyerek AI tarafından oluşturulan görüntüleri iyileştirmeye yardımcı olur

İki tire işaretinin ardından "no" kelimesini kullanmak istenmeyen öğeleri kaldırırken, negatif ağırlıklar ise bu öğeleri tamamen ortadan kaldırmadan varlıklarını azaltır.

Negatif komutlar, deneme hatalarını azaltarak, stil tutarlılığını sağlayarak ve arka planları iyileştirerek daha net görseller elde etmenizi sağlar ve böylece zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Negatif komutların da sınırlamaları vardır — her zaman beklendiği gibi çalışmayabilirler, büyük ölçüde eğitime bağımlıdırlar, karmaşıklıkla başa çıkmakta zorlanırlar ve öğrenme eğrisi diktir. Genellikle ince ayar yapılması gerekir

AI modelini çoklu komutlarla aşırı yüklememeye çalışın ve stil ve diğer konularda net talimatlar sağlayın

Midjourney Negatif Komutları Nedir?

Negatif komutlar, görüntünüzde ne istemediğinizi belirten talimatlardır. Negatif komutları, yapay zekaya bir görüntüde hangi öğelerden kaçınması gerektiğini spesifik olarak söyleyen filtreler olarak düşünün.

Örneğin, Midjourney komutunuz "canlı üniversite kampüsü" ise, bu komut öğrenciler, yürüyüş yolları ve diğer ilgili yapılar gibi öğeleri içerebilir.

Ancak negatif komutlar sayesinde son derece hassas bir görüntü oluşturabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki örnekte olduğu gibi komutunuza iki tire ve ardından "öğrenci yok" kelimelerini eklerseniz, AI'ya öğrenci görüntülerini hariç tutmasını söylersiniz ve sonuç olarak daha temiz, daha odaklanmış bir üniversite kampüsü görseli elde edersiniz.

Neden Midjourney negatif komutlarını kullanmalısınız?

Yeni bir görüntü oluşturmak için başka bir komut yazamaz mısınız? Bu daha basit olurdu, ancak negatif komutlarla aynı sonuçları alamazdınız. Negatif komutların nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

🎨 Daha iyi yaratıcı kontrol

Midjourney dahil olmak üzere AI tasarım modelleri, istatistiksel olasılıklara dayalı olarak çalışır ve geniş veri kümelerinden yararlanarak görüntüler oluşturur. Ancak bu, AI'nın bazen açıkça talep etmediğiniz öğeleri eklediği anlamına gelir. Negatif komut, Midjourney'e istenmeyen detaylardan uzak durmasını söyleyerek görüntülerinizi iyileştirir.

🔁 Stil tutarlılığı

Midjourney, eğitimine bağlı olarak bazen anime veya cyberpunk gibi belirli estetiklere ön tanımlı olarak yönelir. Benzersiz bir görünüm oluşturmak istiyorsanız, negatif komutlar, istenmeyen stilleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Örneğin, iki tire işareti yazıp ardından "no comic book style" yazarsanız, sanat eserinizde çizgi roman tarzı illüstrasyon öğeleri bulunmaz.

⏳ Zaman verimliliği

Negatif komutlar olmadan, istenen sonucu elde etmek için görüntüleri birkaç kez yeniden oluşturmanız gerekebilir. Negatif komutlar, AI modeline belirli öğeleri hariç tutmasını söylediğiniz için bu deneme-yanılma sürecini önemli ölçüde azaltır ve düzenleme süresinden tasarruf sağlar.

🖼️ İyileştirilmiş arka planlar ve kompozisyonlar

Bazen, AI tarafından oluşturulan görüntüler kompozisyonu bozan gereksiz arka plan öğeleri içerir. Örneğin, basit bir portreye ihtiyacınız varsa, yalnızca konuya odaklanmak için iki tire ve ardından "no background" yazabilirsiniz. Bu, temiz bir görünümün tercih edildiği ürün fotoğrafçılığı için özellikle yararlıdır.

Midjourney'deki negatif komutlar, daha derin özelleştirme seviyelerinin kapısını açar, ancak bunlar sihirli bir çözüm değildir. Negatif komutlar, istenen sonuçları elde etmek için dikkatli bir komut mühendisliği ve deneme sürecini gerektirir; tıpkı anlamlı bir metin oluşturmak için ayrıntılı bir ChatGPT komutu veya Claude.ai komutu yazmanız gerektiği gibi.

Midjourney'de Negatif Komutlar Nasıl İşler?

Yukarıdaki bölümleri okurken, "–no" kullandığımızı fark etmiş olabilirsiniz. Peki, bu negatif komutlar bağlamında ne anlama geliyor? Temel olarak, negatif komutları kullanmanın iki ana yolu vardır: (–no parametresi) ve negatif komut ağırlıkları. Bunları aşağıda sizin için ayrıntılı olarak açıklıyoruz:

1. İki tireden sonra gelen "no" parametresi

Bu, istenmeyen öğeleri kaldırmanın en kolay yöntemidir. Aralarında alan bırakmadan iki tire (-) ve "no" kelimesini ekleyin, ardından istemediğiniz nesneleri, stilleri veya renkleri yazın. Aşağıdaki örneğe bakın.

📌 Nasıl çalışır: Midjourney veri setini tarar, istenmeyen öğelerle ilişkili kalıpları tanır ve bunları son görüntüden hariç tutmak için çaba gösterir.

🌻 Örnek: Huzurlu bir göl manzarası istiyorsunuz, ancak içinde tekne veya insan olmasını istemiyorsunuz. Komutunuz ve çıktınız şöyle görünecektir:

Ancak bu her zaman mükemmel sonuç vermez; bağlamsal çağrışımlar nedeniyle bazı öğeler yine de girebilir. Böyle bir durumda, ek eşanlamlılar kullanmayı veya hariç tutma listesini genişletmeyi deneyin.

2. Negatif komut ağırlıkları

İki tire ve "no" yöntemi bir öğeyi tamamen ortadan kaldırırken, negatif ağırlıklar bir öğeyi tamamen kaldırmak yerine varlığını azaltmanıza olanak tanır. Bu yöntem, mutlak bir hariç tutma zorlamadan görüntüye etki etmek istediğinizde kullanışlıdır.

📌 Nasıl çalışır: Midjourney, "::" sözdizimini kullanarak komutunuzun farklı bölümlerine pozitif veya negatif ağırlıklar atamanıza olanak tanır. 1 ağırlığı nötrdür, daha yüksek bir sayı önemi artırır ve negatif bir sayı ise öğenin varlığını azaltır.

Temel olarak, bir öğeyi ağırlık değerlerini kullanarak tamamen kaldırmıyorsunuz, bunun yerine Midjourney'e o öğeyi önemsizleştirmesini söylüyorsunuz.

🌻 Örnek: Arabaların olduğu kalabalık bir sokak görüntüsü oluşturmak istiyorsunuz, ancak araba ana odak noktası olmamalı. Komutunuz şuna benzer bir şekilde görünecektir:

Midjourney bunu şu şekilde yorumlar: "Bir araba ekle, ancak onu caddenin yarısı kadar önemli hale getir." Sonuç? Arabaların daha küçük göründüğü veya arka plana karıştığı bir sokak ortamı.

Peki ya arabayı tamamen kaldırmadan varlığını daha da azaltmak isterseniz? Negatif ağırlık kullanın.

Burada Midjourney, görüntüdeki arabaları aktif olarak küçültür. Arabaları gölgeli bir köşeye yerleştirerek zar zor görünür hale getirebilir veya kompozisyona uymuyorlarsa tamamen kaldırabilir (yukarıdaki görüntüde görebileceğiniz gibi).

💡 Profesyonel İpucu: Bir öğenin tamamen ortadan kalkmasını istiyorsanız, negatif ağırlıklar tek başına yeterli olmayabilir; bunları "–no" ile birleştirmeniz veya istenen sonuçları elde etmek için ince ayar yapmanız gerekebilir. Çoklu komut kullanmak istiyorsanız, bunları ayırmak için çift iki nokta üst üste (::) kullanın.

"Hey, neden sadece 'yapma' demiyorum da işim tamamlanmadı?" diye şüphe duyabilirsiniz. Haklısınız. Ancak bunun bir açıklaması var.

Neden "yapma" işe yaramıyor?

Birçok kişi, komutta "yapma" veya "olmadan" yazmanın Midjourney'in belirli öğeleri dışlamasını sağlayacağını varsayar. Ancak bu şekilde çalışmaz. "Yağmur dahil etme" yazdığınızda, AI "yapma" kelimesini doğası gereği bir olumsuzluk olarak anlamaz. Bunun yerine, tüm cümleyi "yağmur" kelimesini içeren bir açıklama olarak işler.

Bu, niyetiniz onu hariç tutmak olsa bile, paradoksal bir şekilde AI'nın yağmur kavramına odaklanmasına yol açabilir.

Bunu nasıl düzeltebilirsiniz: ❌ Komut: Bir fantezi kalesi, ejderhalar dahil etmeyin. ✅ Komut: Bir fantezi kalesi ⁃ ⁃ ejderhalar yok ✅ Komut: Büyülü bir fantezi kalesi::1, ejderhalar::-1

İkinci ve üçüncü seçenekler, Midjourney'in nelerden kaçınması gerektiğini doğru bir şekilde anlamasını sağlarken, ilk seçenek aslında ejderhaların bulunduğu bir kale oluşturabilir.

🧠 Biliyor muydunuz? Midjourney, Discord'da kullanılabilir ve AI destekli görüntüler oluşturmak için ücretli bir abonelik gerektirir! Ayrıca en popüler Discord sunucusudur.

Etkili Midjourney Negatif Komutları Nasıl Oluşturulur?

İşte etkili Midjourney negatif komutları oluşturmaya yönelik birkaç ipucu:

İstenmeyen öğeleri belirleyin: Görüntüde neyi istemediğinizi belirleyin. Bir renk, bir nesne mi yoksa bir stil mi? Bunu belirledikten sonra, "⁃ ⁃no" ifadesini ve ardından istenmeyen öğeyi ekleyin. Örneğin, "⁃ ⁃no blurry details" veya "⁃ ⁃no cartoonish style" ifadeleri sonuçlarınızı netleştirebilir.

Net olun: "⁃ ⁃kötü şeyler olmasın" gibi belirsiz terimler yerine, "⁃ ⁃aşırı doygun renkler olmasın" veya "–bozuk yüzler olmasın" gibi kesin açıklamalar kullanın. Ne kadar net olursanız, Midjourney niyetinizi o kadar iyi anlar

Kombinasyonlar ve ağırlıklarla denemeler yapın: Fütüristik bir şehir manzarası oluştururken sürekli ağaçlar çıkıyorsa, "trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery" veya benzeri bir komut deneyin. Bu, odağı daraltarak AI aracının sizin vizyonunuza sadık kalmasını sağlar

💡Profesyonel İpucu: Negatif komutları yalnızca gerektiğinde ve genel kısıtlamalar yerine kesin dışlamalar için kullanın. Örneğin, "Dağınık tasarımlardan kaçının" demek yerine, istediğiniz görünümü elde etmek için "Bol beyaz alan ve net bir odak noktası içeren temiz, minimalist bir düzen" ifadesini tercih edin.

Farklı Kullanım Durumları için 20'den Fazla Midjourney Negatif Komutu

Deneme hatalarından kaçınabilmeniz, yaratıcı fikirlerinizi ve tekniklerinizi besleyebilmeniz ve Midjourney'den en iyi şekilde yararlanabilmeniz için farklı senaryolarda 20'den fazla Midjourney negatif komut örneği derledik.

Komut 1: Temiz bir plajda gün batımı

Kullanım örneği: Daha temiz bir görüntü oluşturmak için dağınıklığı veya gereksiz öğeleri kaldırmaKomut: ‘Sakin bir plajda gün batımı, sakin dalgalara yansıyan altın tonlar ⁃ ⁃ insan, çöp, ayak izi, tekne, bina, dalgaların sürüklediği odun yok’

Komut 2: Minimalist şehir silüeti

Kullanım örneği: Modern ve temiz bir estetik için dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaKomut: ‘Geceleyin fütüristik şehir silüeti, ıslak sokaklarda parıldayan neon yansımaları⁃ ⁃ araba, yaya, reklam panosu, grafiti ve sis yok

Komut 3: Huzurlu dağ manzarası

Kullanım örneği: Yapay nesneleri kaldırarak doğal güzelliği vurgulamakKomut: ‘Görkemli karla kaplı dağlar, yumuşak sabah ışığı, berrak gökyüzü ⁃ ⁃ elektrik hatları, evler, teleferikler, insanlar, yollar, panolar yok’

Komut 4: Huzurlu orman yolu

Kullanım örneği: İnsan etkisinden uzak, doğaya odaklanmakKomut: ‘Sonbahar yapraklarıyla kaplı dolambaçlı orman yolu, ağaçların arasından süzülen yumuşak altın rengi güneş ışığı ⁃ ⁃ banklar, tabelalar, çöp kutuları, insanlar, bisikletler yok’

Komut 5: Rüya gibi bir gece gökyüzü

Kullanım örneği: Dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen, çarpıcı bir gökyüzü sahnesi oluşturmakKomut: ‘Canlı nebülözler ve sayısız yıldızın bulunduğu galaksi, koyu mor ve mavi tonlar ⁃ ⁃ uydu, uçak, şehir ışıkları, metin ve filigran içermez’

Komut 6: Görkemli şelale

Kullanım örneği: Doğayı el değmemiş ve bozulmamış halde tutmakKomut: ‘Yemyeşil bir ormanda şelale, alttan yükselen sis ⁃ ⁃ köprü, turist, tekne, tabela, çit yok’

Komut 7: Zarif ürün fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Odaklanmış ticari ürün fotoğraflarıKomut: ‘Yansıtıcı bir yüzey üzerinde şık siyah akıllı saat, dramatik ışıklandırma ⁃ ⁃ metin, logo, yansıma, dağınıklık, el, insan yok’

Komut 8: Fantastik kale

Kullanım örneği: Modern unsurlar olmadan büyülü bir ayarı zenginleştirmeKomut: ‘Sisli bir tepenin üzerinde görkemli bir ortaçağ kalesi, sıcak ışık saçan meşaleler ⁃ ⁃ elektrik hatları, modern binalar, arabalar, antenler ve yollar yok’

Komut 9: Zen bahçesi

Kullanım örneği: Huzurlu ve minimalist bir estetikKomut: ‘Tırmıkla düzeltilmiş kum ve bonsai ağaçları bulunan Japon zen bahçesi, yumuşak ortam aydınlatması ⁃ ⁃ heykel, tabela, bank, insan ve turist yok’

Komut 10: Antik kalıntılar

Kullanım örneği: Modern unsurlar olmadan tarihi güzelliği korumakKomut: ‘Yoğun bir ormanın içinde, taşların üzerine sarmaşıkların sarmaladığı, otlarla kaplı antik tapınak kalıntıları ⁃ ⁃ turist, çit, tabela, iskele ve çöp yok’

Komut 11: Mükemmel yemek fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan yemeği ana odak noktası haline getirmeKomut: "Ahşap panonun üzerinde gurme burger, yumuşak ışıklandırma, yükselen buhar ⁃ ⁃ tabak, el, çatal bıçak takımı, peçete ve arka plandaki dağınıklık yok"

Komut 12: Kozmik manzara

Kullanım örneği: Dünyevi dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan uzaya odaklanmakKomut: ‘Parlayan biyolüminesan bitkilerin bulunduğu yabancı gezegen, gökyüzünde ikiz aylar ⁃ ⁃ uzay gemileri, astronotlar, uydular, metinler ve filigranlar yok’

Komut 13: Vintage sokak fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Modern unsurların dikkat dağıtıcı etkisinden uzak, tarihsel kimlik doğrulamasını yakalamakKomut: ‘1940’ların arnavut kaldırımlı caddesi, sıcak sepya tonları, yumuşak akşam ışıkları ⁃ ⁃ modern arabalar, telefonlu insanlar, reklam panoları, neon tabelalar yok’

Komut 14: Düzenli masa kurulumu

Kullanım örneği: Dağınıklık olmadan estetik açıdan hoş bir Çalışma Alanı oluşturmakKomut: ‘Modern minimalist masa kurulumu, şık dizüstü bilgisayar, sıcak ortam aydınlatması ⁃ ⁃ karışık kablolar, kahve fincanları, kitaplar, kağıtlar, dağınıklık yok’

Komut 15: Huzurlu okyanus manzarası

Kullanım örneği: Dikkat dağıtan unsurları kaldırarak huzurlu bir okyanus görünümünü güzelleştirmeKomut: ‘Pembe bir gün doğumunun altındaki uçsuz bucaksız okyanus ufku, nazik dalgalar ⁃ ⁃ tekne, insan, bina, çöp, şamandıra yok’

Komut 16: Etkileyici fırtına bulutları

Kullanım örneği: Hiçbir müdahale olmaksızın doğanın gücüne odaklanmakKomut: ‘Geniş, boş bir alanın üzerinde kara fırtına bulutları, şimşekler çakıyor ⁃ ⁃ bina, araba, insan, tabela, anten yok’

Komut 17: Yalnız çöl kumulları

Kullanım örneği: El değmemiş ve doğal bir çöl manzarasıKomut: ‘Sonsuza uzanan altın kum tepeleri, gün batımında yumuşak ışık ⁃ ⁃ ayak izleri, araçlar, insanlar, tabelalar, binalar yok’

Komut 18: Büyülü orman

Kullanım örneği: Fantastik bir ortamı sürükleyici ve gizemli tutmakKomut: ‘Sisli, büyülü bir ormanda parlayan mantarlar, yumuşak peri ışıkları ⁃ ⁃ insan, modern binalar, çitler, sokak lambaları yok’

Komut 19: Lüks otomobil fotoğrafçılığı

Kullanım örneği: Gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan arabayı öne çıkarmakKomut: ‘Yumuşak stüdyo ışığı altında şık siyah spor araba, parlak yansımalar ⁃ ⁃ logo, insan, showroom arka planı, metin ve filigran yok’

Komut 20: Tropikal bir adanın havadan görünümü

Kullanım örneği: El değmemiş bir cennet ayarını korumakKomut: ‘Yemyeşil bir adayı çevreleyen kristal berraklığında turkuaz sular, altın sarısı kumlu plajlar ⁃ ⁃ tekne, iskele, otel, turist ve kirlilik yok’

Birkaç negatif komut ağırlığı örneğine de göz atalım:

Komut 21: Büyülü orman

Kullanım örneği: Mistik bir orman manzarası oluşturmaKomut: Kadim ağaçlar::2, parlayan mantarlar::1,5, yumuşak sis::-1

Komut 22: Cyberpunk sokağı

Kullanım örneği: Fütüristik bir şehir atmosferi yakalamakKomut: Neon ışıklı sokak::3, yağmur yansımaları::1,5, uzaktaki silüet::-0,5

Komut 23: Heybetli kaplan

Kullanım örneği: Etkileyici bir hayvan portresini sergilemeKomut: Beyaz kaplan::2 , delici mavi gözler::1. 5 , yumuşak kürk dokusu::1

Komut 24: Viking savaşçısı

Kullanım örneği: Tarihsel gücü tasvir etmekKomut: Viking savaşçısı::2, savaşta yıpranmış zırh::1. 5, sisli arka plan::1 –bilim kurgu öğeleri yok

Komut 25: Rahat kütüphane

Kullanım örneği: Sıcak bir okuma alanı oluşturmaKomut: Ahşap kitap rafları::2, sıcak aydınlatma::1,5, antika kitaplar::1 ⁃ ⁃ boş raf yok:: -1

Midjourney Negatif Komutlarında Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Negatif komutlar bir süper güç gibi gelebilir, ancak dikkatli olmazsanız kolayca hata yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bazı hatalar şunlardır:

❗Komut aşırı yüklemesi: En yaygın hatalardan biri, komutunuzu çok fazla hariç tutma ile aşırı yüklemektir. Örneğin, ⁃ ⁃ araba, ağaç, insan, bina, bulut veya hayvan yok ifadesini eklemek kapsamlı görünebilir, ancak bu AI'yı karıştırabilir ve beklenmedik, hatta kullanılamaz sonuçlara yol açabilir. Bunun yerine, hariç tutmak istediğiniz en kritik öğelere odaklanın ve listenizi kısa tutun

❗Rastgelelik: Bir başka tuzak da çok belirsiz olmaktır. “⁃ ⁃ nesne yok” demek, AI’ya yeterli yönlendirme sağlamaz. Ne tür nesneler? Mobilya mı? Araçlar mı? Her zaman spesifik olun. Örneğin, minimalist bir manzara oluşturuyorsanız, netlik sağlamak için ⁃ ⁃ araba, bina veya elektrik hattı yok ifadesini kullanın

❗Stil çakışmalarını göz ardı etmeyin: Negatif komutlar sadece nesneleri kaldırmakla kalmaz; stili de değiştirebilir. Örneğin, “⁃ ⁃ anime yok” derseniz ve AI yine de stilize sanata yöneliyorsa, bunun nedeni çıktıyı istemeden etkileyen diğer komut öğeleri olabilir. Komutunuzun stil konusunda son derece net olduğundan emin olun

Midjourney Kullanımının Sınırlamaları

Midjourney piyasaya çıktığında, yetenekleri görüntü oluşturma pazarında büyük yankı uyandırdı. Bu AI platformu, görüntü oluşturma sürecini büyük ölçüde değiştirmiş olsa da, kendi payına düşen sınırları da var.

Karmaşık sahnelerle ilgili zorluklar

Midjourney, tek konulu görüntülerde başarılıdır ancak karmaşık, çok karakterli sahneleri işlemekte zorlanır.

🌻 Örnek: Kalabalık bir pazar yeri, etkileşim halindeki bir grup insan veya ayrıntılı bir savaş sahnesi oluşturmaya çalıştığınızda, işler genellikle ters gider. Karakterlerin uzuvları eksik olabilir, tuhaf yüz ifadeleri veya garip yerleştirilmiş nesneler olabilir. Işıklandırma ve perspektif de yanlış hissettirebilir ve görüntünün doğal görünmemesine neden olabilir.

Midjourney görüntülerini daha iyi komutlarla iyileştirebilirsiniz, ancak her şeyi doğru bir şekilde yapmak için çok sayıda deneme ve hata gerekir.

Komutların netliğine aşırı bağımlılık

Midjourney, yazdığınız her şeyi kelimesi kelimesine alır; bu nedenle belirsiz veya genel komutlar, beklenenden tamamen farklı sonuçlara yol açabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, AI'nın yaratıcı süreci bizimkinden farklıdır.

🌻 Örnek: Ayrıntılar vermeden "fütüristik bir şehir" istemek, parıldayan bir cyberpunk silüetinden ıssız, harap bir dünyaya kadar her türlü sonucu verebilir. AI ne demek istediğinizi "tahmin etmez", bu nedenle önemli ayrıntıları atlarsanız, AI tarafından oluşturulan görüntünün genel görünümü tamamen değişebilir.

Soyut kavramları yorumlamada zorluk

Midjourney, gerçek dünyada veya fantastik ayarlarda var olan şeyleri yaratmada mükemmeldir, ancak daha derin, duygusal veya sembolik fikirleri işlerken zorlanır.

🌻 Örnek: "Yalnızlık hissi" komutunu eklerseniz, AI'ın olasılığı, sadece tek başına oturan bir kişi oluşturmaktır; izolasyon, özlem veya melankolinin inceliklerini yakalayamayacaktır.

Diğer bir deyişle, istenen sonuçları verebilmek için duyguları tam olarak yakalayamıyor veya okuyamıyor.

Zorlu öğrenme süreci

Midjourney kullanımı kolay olsa da, doğru sonuçlar elde etmek zaman alabilir. Negatif komutlar ve komut ağırlıkları gibi özellikler pratik gerektirir. Birçok yeni başlayan, istenmeyen öğeleri kaldırmakta, tutarlı stiller oluşturmakta veya görüntüleri ince ayarlamakta zorlanabilir.

Ayrıca, hataları düzeltebileceğiniz diğer tasarım araçlarının aksine, Midjourney'de "komutu düzenle" seçeneği yoktur. Bu da, en iyi sonuçları elde etmek için sürekli test yapmanız ve komutları yeniden girmeniz gerektiği anlamına gelir.

Sınırlı eğitim verisi

Midjourney, yalnızca eğitim aldığı verilere dayalı olarak görseller oluşturabilir. Belirli bir kültürel sanat stili veya sıra dışı bir tarihi ortam gibi benzersiz bir şey yaratmaya çalışırsanız, AI ya çok genel bir sürüm oluşturabilir ya da tamamen başarısız olabilir.

🌻 Örnek: Nadir görülen bir antik mimari türü isterseniz, sistem bunu daha yaygın bir şeyle karıştırabilir. Bu durum, çok spesifik veya kültürel açıdan doğru bir şeye ihtiyacınız olduğunda sistemin güvenilirliğini azaltır.

Yani, Midjourney olağanüstü bir araç olsa da, herkese uyan tek bir çözüm değildir.

✨Eğlenceli Bilgi: 2024'ün ikinci yarısında, ABD seçimleri sırasında Midjourney, Joe Biden ve Donald Trump'ın görüntülerini oluşturmaya kısıtlamalar getirdi.

