Loom Fiyatlandırma: Size En Uygun Planı Seçmek İçin Planlar ve Özellikler

Loom, ekran kaydetme için oldukça popüler bir araçtır ve iş, eğitim veya takım güncellemeleri için video içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Açıklama yaparken, yüksek çözünürlüklü sunumlar kaydederken veya bir takım çalışma alanında işbirliği yaparken, Loom'un özellikleri fikir paylaşımını kolaylaştırır.

Ancak harika araçlar, harika sorular da beraberinde getirir: Loom'un maliyeti nedir?

Ücretsiz plandan premium özelliklere, kurumsal planlara ve fatura döngülerine kadar, ihtiyaçlarınıza en uygun teklifi bulmak bir labirentte yolunu bulmaya benzeyebilir. Sınırsız kayda mı ihtiyacınız var? Gelişmiş güvenlik özellikleri mi? Markalaşma seçenekleri mi? Yoksa ekstra ücret ödemeden sadece temel özellikleri mi istiyorsunuz?

Loom'un fiyatlandırmasını ve özelliklerini inceleyelim ve alternatifleri tartışalım, böylece kullanım ve bütçenize en uygun planı seçebilirsiniz.

⏰ 60 saniyelik özet Loom, AI özellikleriyle sesli ekran kaydı yapmaya ve farklı entegrasyonlar aracılığıyla iş akışı koordinasyonuna olanak tanıyan bir video mesajlaşma aracıdır

Loom fiyatlandırma planları ücretsiz plandan başlayarak kurumsal modele kadar farklı kademelere ayrılmıştır

Artılar : Ücretsiz planın mevcudiyeti, farklı seçenekler ve premium seviyelerde AI özellikleri

Eksiler : Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler, düşük seviyeli planlarda AI ve düzenleme özelliklerinin olmaması ve derin ş Akışı entegrasyonlarının eksikliği

ClickUp Clips , video mesajlar çekmenize ve bunları Daha iyi bir alternatif mi arıyorsunuz?, video mesajlar çekmenize ve bunları ClickUp ekosistemindeki ilgili iş akışlarına eklemenize olanak tanır, böylece farklı uygulamalar arasında geçiş yapma gereği ortadan kalkar

Clips'in ötesinde, AI asistanı ClickUp Brain, video mesajlarındaki içeriği transkribe eder ve eyleme geçirilebilir öğeler oluşturmak için zaman damgaları ve snippet'ler oluşturur

Loom nedir?

loom aracılığıyla

Loom, resimli veya resimsiz video mesajlar kaydetmenizi sağlayan bir ekran paylaşım yazılımı dır. Bir öğretici sunum yapmak için toplantı düzenlemek yerine, ekranınızı sesli olarak kaydedip kullanıcılarla anında paylaşabilirsiniz.

Kamera kaydınız açıksa, Loom penceresinde yüzünüzün bulunduğu yüzen balon görünür ve bunu serbestçe hareket ettirebilirsiniz. Kaydedilen videolar, anında dağıtım için paylaşılabilir bir bağlantı ile buluta kaydedilir.

Ücretli planlar, parola koruması ve yalnızca çalışma alanına erişim gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunar. Eylem çağrıları, bölümler ve emoji tepkileriyle videoları etkileşimli hale getirin. Loom AI, başlıklar, özetler ve transkriptler oluşturarak video düzenlemeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, dokümantasyon ve sorun izleme konusunda yardımcı olurken, gereksiz kelimeleri de kaldırır.

💡Pro İpucu: Loom ayarlarına gidin ve Görünüm bölümünü kontrol edin. Loom premium planıyla, Oynat düğmesini ve Zaman Çizelgesi bölümünü markanızın renkleriyle güncelleyebilirsiniz.

Loom Fiyatlandırma Planları

Farklı Loom video fiyatlandırma modelleriyle tüm özelliklere erişebilirsiniz. Bunları gerçek kullanımınıza göre inceleyelim.

Başlangıç planı

Yeni başlayan biriyseniz veya aracı kullanmayı öğrenmek istiyorsanız, bu ücretsiz plan sizin için ideal olacaktır.

✅ Anahtar özellikler

25 adede kadar video çekin

Ekranınızı kamera balonu ile kaydedin

50'den fazla dilde video altyazıları transkripsiyonlayın

Emoji tepkileri ve yorumlarla etkileşimli video mesajlar oluşturun

❌ Sınırlamalar

Çalışma alanı başına en fazla 50 üye kabul edilir

5 dakikalık video kayıt sınırı vardır

Gelişmiş düzenleme, marka kaldırma veya AI özellikleri yok

💰 Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kime yöneliktir: Temel video mesajlaşma ihtiyaçları olan tek başına çalışan girişimciler ve serbest çalışanlar ile ara sıra ihtiyaç duyan sıradan kullanıcılar için yararlı olacaktır.

İş planı

Loom'un iş planı, video kaydetme sınırlamalarını kaldırır, ancak Loom AI özellikleri hala yoktur.

✅ Anahtar özellikler

Zaman sınırı olmadan sınırsız kayıt yapın

Videolarınızdan Loom markasını kaldırın

Rahatsız Etme, Chrome uzantısında öğeleri bulanıklaştırma ve Çizim aracı gibi özellikleri kullanın

❌ Sınırlamalar

Yalnızca temel video özellikleri kullanılabilir

Loom AI ve yönetici kontrolleri eksiktir

Güvenlik ve gizlilik özellikleri sınırlıdır

💰 Fiyatlandırma

aylık 18 $/kişi

Kimler için: Loom markası olmadan şık ve profesyonel bir görünüm isteyen ve sınırsız video gereksinimi olan işletmeler bu plana erişebilir.

İş + AI planı

Bu plan, daha yüksek hacimli video ihtiyaçları ve gelişmiş düzenleme özelliklerine sahip AI transkripsiyon araçları olan daha büyük kuruluşlar içindir.

✅ Anahtar özellikler

Dolgu kelimeleri ve sessizlikleri kaldırın

Otomatik başlıklar, özetler ve bölümler oluşturun

AI iş akışlarına erişin

Transkripti değiştirerek videoları düzenleyin

❌ Sınırlamalar

Bu planda bile yönetici kontrolü yoktur

Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri yoktur

💰 Fiyatlandırma

aylık 24 $/kişi

Kimler için: Video oluşturmada zaman kazanmak için yapay zeka destekli video otomasyonu ve organize iş akışlarına ihtiyaç duyan takımlar.

Enterprise planı

Loom Enterprise fiyatlandırması, sınırsız gereksinimleri ve gelişmiş özellikleri olan işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır.

✅ Anahtar özellikler

Etkinlik günlüğü, SSO ve SCIM gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine erişin

Gelişmiş içerik gizliliği ve özel veri saklama politikalarının keyfini çıkarın

Zoom ve Salesforce entegrasyonlarıyla iş yapın

❌ Sınırlamalar

Fiyat teklifi almak için Loom satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

Özel fiyatlandırma ile, gelecekte planınızı düşürmek zahmetli bir iş olmaktan çıkar

Maliyeti tahmin etmek zor olabilir

💰 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Kimler için: Karmaşık iş akışları, yüksek hacimli gereksinimler ve standart planların karşılayamadığı özel ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler. Özel fiyatlandırma ve yıllık abonelikler, özel güvenlik ve yönetim ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.

Ek fiyatlandırma modelleri

Loom, birkaç koşullu fiyatlandırma seçeneği daha sunar:

Loom kar amacı gütmeyen kuruluşlar için fiyatlandırma: Uygun kar amacı gütmeyen kuruluşlar, çoğu Loom planında %75 indirimden yararlanır (Enterprise hariç)

Loom eğitim fiyatlandırması: Onaylı okul ve üniversitelerde öğretmenler ve öğrenciler Loom'u ücretsiz olarak kullanabilir

📖 Ayrıca okuyun: Toplantılar için en iyi AI not alma uygulamaları

Loom Fiyatlandırmasının Artıları ve Eksileri

Loom'un fiyatlandırma kademeleri arasında anahtar farklılıklar vardır ve doğru planı seçmek zor olabilir. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı emin değilseniz, bu ayrıntılı bilgi size yardımcı olacaktır.

Her planın avantaj ve dezavantajlarını inceleyelim.

👍 Loom fiyatlandırmasının avantajları

Loom'un tekrarlayan proje toplantılarınızın yerini alabileceği beş neden:

Ücretsiz plan mevcuttur: Bireylere ve küçük takımlara Loom'un temel özelliklerine ücretsiz erişim sağlar

Birden fazla fiyatlandırma kademesi: Bireysel kullanıcılardan büyük kurumsal müşterilere kadar herkes için planlar sunar

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar/eğitim indirimleri: Eğitimcilere ücretsiz erişim ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara %75 indirim sağlar

Ücretsiz deneme: Aktif kullanıcıların İş + AI planını 14 gün boyunca ücretsiz denemelerine olanak tanır

Seçici ekran paylaşımı: Daha iyi kontrol için ekranınızın yalnızca belirli bir bölümünü kaydetmenize olanak tanır

💡Pro İpucu: Loom'da bir videoyu gerçek zamanlı olarak düzenlemek için CTRL+A tuşlarına basarak kaydı duraklatın ve hatayı düzenleyin. Tamamlandığında, kaydı devam ettirmek için klavye kısayolunu tekrarlayın.

👎 Loom fiyatlandırmasının dezavantajları

Loom esnek planlar sunsa da, doğru planı seçmeden önce dikkate almanız gereken birkaç sınırlama vardır:

Ücretsiz plan sınırlamaları: 5 dakikalık kayıtlarla sınırlıdır, bu kısıtlayıcı olabilir

Daha iyi özellikler için daha yüksek maliyet: AI düzenleme ve özel markalama yalnızca daha pahalı planlarla sunulur

Yönetici kontrolü yoktur: Yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Gelişmiş özellikler yoktur: Gelişmiş video zekası ve daha derin içgörüler gibi iş araçları yoktur

👀 Biliyor muydunuz: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce etkiliyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor.

Neden Loom'a alternatifleri düşünmelisiniz?

Loom, gereksiz toplantı gündemi planlamalarını atlamak ve hızlı video güncellemelerini paylaşmak için harikadır, ancak tek seçenek değildir. Bazı alternatifler daha fazla özellik veya daha iyi bir fiyat sunar.

Loom alternatiflerini keşfetmek isteyebileceğiniz üç anahtar neden:

1. Bütçe kısıtlamaları

Loom'un ücretsiz Starter planı, kayıt süresi ve video sayısı konusunda katı sınırlamalara sahiptir, bu da sık kullanıcılar için daha az kullanışlı olmasını sağlar. Ayrıca, ücretli planları bütçeye duyarlı takımlar için pahalı olabilir.

Bir Capterra kullanıcısının ifadesiyle:

Ücretsiz sürümde daha fazla işlev olmasını isterdim.

Ücretsiz sürümde daha fazla işlev olmasını dilerdim.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

2. Ek özelliklerin olmaması

Loom, sağlam bir video mesajlaşma aracıdır, ancak tam donanımlı iç iletişim platformlarında bulunan özelliklerden yoksundur. Paylaşılan takvim, sohbet veya yerleşik proje yönetimi bulunmadığından, takımlar genellikle ek araçlara ihtiyaç duyar.

3. Sınırlı entegrasyon tercihleri

Loom, Slack, Gmail, Salesforce ve Zoom gibi platformlarla bağlantı kurarken, bu entegrasyonlar sorunsuz uygulama içi işbirliğinden ziyade video paylaşımını destekler.

Kullanıcılar genellikle tek bir iş akışı içinde çalışmak yerine uygulamalar arasında geçiş yapar ve bu da işleri yavaşlatır. Bu sınırlamalar, kullanıcılar arasında ek endişelere yol açar.

Bir Capterra yorumcusu, özellikle hassas içeriklerin işlenmesi sırasında Loom'un güvenliğini sorguladı:

Kayıtların güvenliğinden emin değilim. Kaydederken ekranımda gizli bilgiler varsa, bu bilgilerin ne kadar güvende olduğunu bilmiyorum.

Kayıtların güvenliğinden emin değilim. Kaydederken ekranımda gizli bilgiler varsa, bu bilgilerin ne kadar güvende olduğunu bilmiyorum.

Bu arada, bir G2 kullanıcısı Loom'un düzenleme işlevselliğiyle ilgili sorunlara dikkat çekti:

Düzenleme özelliği biraz daha hassas olabilir, düzenleme modundayken kaydı durdurup başlatmanın daha kolay olmasını isterdim, ancak bunun dışında düzenleme özelliklerinden çok memnunum.

Düzenleme özelliği biraz daha hassas olabilir, düzenleme modundayken kaydı durdurup başlatmanın daha kolay olmasını isterdim, ancak bunun dışında düzenleme özelliklerinden çok memnunum.

👀 Biliyor muydunuz: 15 dakikalık bir bilgilendirme toplantısı, daha uzun bir toplantıdan daha faydalıdır çünkü maksimum katılım ve daha iyi dikkat süresi sağlar.

ClickUp: Loom'a Kapsamlı Bir Alternatif

İş için hepsi bir arada uygulama olan ClickUp ile çok daha fazlasını yapabilecekken neden video kaydetmekle yetinmelisiniz?

Çeşitli platformlara dağılmış iş süreçlerinizin parçalarını bir araya getirir ve bunları tek bir merkezi konumda entegre eder.

Görevleri atamaktan, bunları takip etmeye ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmaya kadar, ClickUp her şeyi yapar ve senkronize olmayan eğitimler için ekranınızı kaydedebilirsiniz.

ClickUp'a geçin Klipler

ClickUp Clips, Loom gibi video mesajları kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Ancak bir anahtar avantajı vardır: her şey ClickUp içinde kalır, uygulamalar veya uzantılar arasında geçiş yapmaya gerek yoktur.

Örneğin, Beyaz Tahta şablonu üzerinde çalışıyorsanız ve bir şeyi görsel olarak açıklamak istiyorsanız, video simgesine tıklayın ve kayda başlayın. Bu kadar basit.

ClickUp Clips'i kullanarak ClickUp arayüzünden video kaydedin

ClickUp Clips size şu şekilde yardımcı olabilir: Geliştirilmiş işbirliği: Gerçek zamanlı geri bildirim ve tartışmalar için videonun belirli bölümlerine yorum yapın

Eyleme geçirilebilir içgörüler: ClickUp Clip'in zaman damgalarını ve snippet'lerini görevlere ve özetlere dönüştürün

Artırılmış verimlilik: Kolay erişim için videoları tek bir yerde oluşturun, depolayın ve düzenleyin

Daha fazla bağlam bilgisi: Klipleri görevlere, sohbetlere ve belgelere bağlayarak her şeyi iş akışınızla bağlantılı tutun

ClickUp Clips'i ClickUp Brain ile eşleştirin

ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi ve takım üyelerinizi şirketinizin bilgi birikimine bağlar ve iş akışınızın farklı yönlerini iyileştirir.

ClickUp Brain ile konuları özetleyin, daha iyi yazın ve ş Akışınızı iyileştirin

ClickUp Brain ile ClickUp Clips'i birleştirdiğinizde neler olur? Otomatik transkripsiyon: Klipleri zaman damgaları ve alıntılarla birlikte aranabilir metne dönüştürür

Akıllı özetler: Videolardan anahtar noktaları ve önemli ayrıntıları çıkarın

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Transkripsiyonları analiz ederek görevler ve eylem öğeleri oluşturur

AI destekli arama: Doğal dil işlemeyi kullanarak videolar içinde belirli içerikleri bulur

İletişim analizi: Video etkileşimlerini inceleyerek takım performansı ve iletişim stilleri hakkında içgörüler sağlar

Bu entegrasyon, video içeriğinizi daha değerli hale getirirken her şeyi düzenli tutar.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Kliplerinden hızlıca görevler oluşturun

🧠 İlginç Bilgi: Günde iki saatten fazla süren toplantılar çalışanların verimliliğini azaltabilir.

ClickUp'ın öne çıkan özellikleri

ClickUp Clips, video kaydını doğrudan ClickUp'a entegre ederek ekstra araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Takımlar, iş akışları içinde videoları kaydedebilir, paylaşabilir ve yönetebilir.

ClickUp Brain ile AI, klipleri transkribe eder, özetler oluşturur ve eylem öğeleri oluşturur, böylece ClickUp'ı görev yönetimi, işbirliği ve video iletişimi için birleşik bir çözüm haline getirir.

Anahtar özellikler

ClickUp, video işbirliği ve daha fazlası için öne çıkan özellikler sunarak, entegre bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

1. ClickUp Clips'i iş akışınıza bağlayın

ClickUp Klipleri bağımsız video kayıtları değildir; ClickUp'ın temel işlevselliği ve ş Akışı'na gömülüdür.

ClickUp Clips ile iş akışınızı geliştirin

Örneğin, bir Klip'i doğrudan belirli bir göreve gömebilir ve böylece takım üyelerinin bağlamı ve gereksinimleri kolayca anlamasını sağlayabilirsiniz.

Bu, proje görünürlüğünü artırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayarak yanlış anlaşılmaları azaltır ve görevlerin tamamlanmasını sağlar.

2. Video işbirliğinin ötesine geçin

ClickUp Sohbet'i kullanarak takım üyelerine mesajlar atın

Video kaydetmek gerekmiyorsa, ClickUp Sohbet bu işi yapar. Proje öğelerini paylaşın, görevleri tartışın ve iş yaptığınız yerde daha iyi bir bağlam için mesajları birbirine bağlayın

Yapılandırılmış mesajlaşma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, komutlarınızı temel alarak beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur. Geri bildirimlerden yaratıcı fikirlere kadar, hareket halindeyken her konuda yardımcı olur.

ClickUp Brain ile dakikalar içinde geri bildirim mesajları yazın

Ayrıca, herhangi bir iletişim planı şablonunu ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilir, işbirliğini verimli ve odaklı tutabilirsiniz.

3. Kapsamlı entegrasyon ağına erişin

ClickUp Entegrasyonları, 1.000'den fazla araçla bağlantı kurarak iş akışınızı tek bir alanda düzenlemenizi sağlar. Sürekli bağlam değiştirme veya manuel veri girişi yapmadan tüm işlerinizi platforma taşıyın.

ClickUp Entegrasyonları ile önemli harici araçlarınızı ClickUp'a bağlayın

Hatta Loom entegrasyonu da vardır, böylece video mesajlarını doğrudan görevlere gömebilirsiniz.

Örneğin, Loom'u kullanarak ilgili bir iş akışına video mesajı eklemek için ne yapmanız gerektiğini merak etmenize gerek yok. Loom bağlantısını görev açıklamasına veya yoruma yapıştırarak her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Fiyatlandırma genel bakış

ClickUp'ın kademeli fiyatlandırması, farklı takım boyutlarına ve bütçelerine hitap eder.

🔑 Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız görev, ortak belgeler, beyaz tahtalar ve temel görev yönetimi içerir. Depolama alanı 100 MB ile sınırlı olsa da, yükseltme yapmadan önce ClickUp'ın temel özelliklerini keşfetmek için harika bir yoldur.

Fiyatlandırma: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kimler için: Görevleri yönetmek, belgeler üzerinde işbirliği yapmak ve ölçeklendirmeden önce ClickUp'ın özelliklerini denemek isteyen bireyler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için idealdir.

🔓 Sınırsız

Bu plan, depolama sınırlarını kaldırır ve sınırsız entegrasyonlar, gösterge panelleri, Gantt grafikleri ve Özel Alanlar gibi temel özelliklerin kilidini açar. Takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve işbirliğini geliştirmesine olanak tanır.

Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Kime yöneliktir: Bu plan, daha gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan büyüyen takımlar için idealdir.

🧳 İş

İş planı, gelişmiş otomasyon, Google SSO, sınırsız takım ve zaman takibi özellikleri dahil olmak üzere kapsamlı bir özellik paketi sunar. Bu fiyatlandırma modeliyle takımlar ölçeklenebilir ve iş hedeflerine ulaşabilir.

Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Hedef kitle: Google SSO, gelişmiş otomasyonlar ve çalışma alanları üzerinde ayrıntılı kontrol gibi gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan orta ölçekli takımlar.

🏢 Enterprise

Enterprise planı, gelişmiş güvenlik özellikleri, özel bir müşteri başarı yöneticisi ve büyük kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış destek ile özelleştirilmiş çözümler sunar.

Fiyatlandırma, her durum için ayrı ayrı belirlenir ve işlerin özel gereksinimlerine uygun özellikleri ve ölçeklenebilirliği elde etmesini sağlar.

Fiyatlandırma: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kimin için: Kapsamlı işbirliği, gelişmiş raporlama ve iş akışı otomasyonu gerektiren karmaşık iş akışlarına sahip büyük şirketler için idealdir.

Ek teklifler:

ClickUp Brain (AI): Çalışma alanı başına aylık 7 $ ek ücret karşılığında kullanılabilen bir eklenti AI aracı

ClickUp AI Notetaker: Kullanıcı başına aylık sadece 6 $ ek ücretle kullanılabilen bir eklenti AI aracı

ClickUp Assist: Kişiselleştirilmiş uzman rehberliği, eğitim ve destek sağlar (fiyatlandırma hizmet düzeyine göre değişir)

Vida Health'in Etkinlik Pazarlama bölümünden Alaina Maracotta, ClickUp ile nasıl zaman kazandıklarını paylaştı:

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat süren işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. Artık ilgili takımlar daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat süren işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. Artık ilgili takımlar daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp ile Oluşturun, Paylaşın ve İşbirliği Yapın

Loom, ekran kayıtları oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcı dostu bir platform sunarak bireyler ve takımlar arasında favori haline gelmiştir. Ancak ClickUp, video işbirliğini kapsamlı iş yönetimi platformuna entegre ederek bir adım daha ileri götürür.

ClickUp Clips ile, bağlamsal işbirliği için görevler, yorumlar ve belgeler içinde doğrudan videolar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Otomatik transkripsiyon, özetler ve eylem öğeleri gibi yapay zeka destekli özellikler, video içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve daha yenilikçi bir iş yapma yöntemini keşfedin!