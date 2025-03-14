kayıtları Basitleştirmek için 10 Etkinlik Kayıt Formu Şablonu

Harika bir etkinlik, harika bir ilk izlenimle başlar ve kayıt işleminizden daha hızlı bir şekilde etkinliğin tonunu belirleyen başka bir şey yoktur.

Haftalarca (belki aylarca!) her ayrıntıyı mükemmelleştirmek için uğraştınız: mekanı ayarladınız, beklentileri artırdınız ve kusursuz bir deneyim sunmak için her şeyi yaptınız. Ancak katılımcılariniz hantal, yavaş veya kafa karıştırıcı bir kayıt formuyla karşılaşırsa, kayıt bile yapmadan ayrılırlar.

Ve işte böylece, pazarlama, lojistik ve planlama gibi tüm emekleriniz boşa gider.

Çözüm nedir? Etkinlik kayıt formu şablonları! Artık kaybolan kayıtlar, dağınık misafir listeleri veya sonsuz manuel izleme yok — baştan sona sorunsuz bir uygulama.

Kayıtları basitleştiren ve koltukları hızlı bir şekilde doldurmanıza yardımcı olan 10 çözümü keşfedin.

Etkinlik Kayıt Formu Şablonları Nedir?

Etkinlik kayıt formu şablonu, kayıtları basitleştirmek ve etkinlik ayrıntılarını düzenlemek için önceden oluşturulmuş, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Katılımcıları kaydetmek, iletişim bilgilerini toplamak, ödeme ayrıntılarını onaylamak ve daha fazlasını yapmak için kullanıma hazır form alanları içerir ve etkinlik düzenleyicileri ile katılımcılar için sorunsuz bir deneyim sağlar.

Etkinlik kayıt sürecinizi nasıl dönüştürdüklerini burada görebilirsiniz:

Düzenli kalın: Katılımcıları, bilet satışlarını ve yemek tercihlerini tek bir yerden izleyin. Satıcıları, programları ve lojistiği takip etmek için Katılımcıları, bilet satışlarını ve yemek tercihlerini tek bir yerden izleyin. Satıcıları, programları ve lojistiği takip etmek için etkinlik planlama kontrol listesiyle birlikte kullanın

Zamandan tasarruf edin: Manuel veri girişi ve form oluşturma işlemlerini atlayın. Tek tıklamayla RSVP'ler, otomatik onaylar ve gerçek zamanlı güncellemelerle yönetici işlerini azaltın

Ödemeleri basitleştirin: Katılımcıların tek bir adımda kayıt olmalarını ve ödeme yapmalarını sağlayın. Kademeli biletleme, erken kayıt indirimleri ve otomatik ödeme hatırlatıcıları ile kayıt iptallerini azaltın

Doğruluğu artırın: Kayıt formlarında karışıklıkları ve eksik bilgileri önleyin. Standartlaştırılmış form alanları, güvenilir veriler sağlayarak misafir listelerinin hatasız olmasını ve check-in işlemlerinin zahmetsizce yapılmasını sağlar

💡 Profesyonel İpucu: Kayıt formunuz ilk dönüşüm noktanızdır! Şık bir tasarım, cesur CTA'lar ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi, kayıtları hızla artırabilir. İlham mı ihtiyacınız var? Bu etkinlik pazarlama örneklerinden fikirler alın ve etkinliğinizin gözden kaçmasını imkansız hale getirin! ✨

Bu stratejiler temeli oluşturur, ancak bir etkinlik kayıt formunu etkili kılan nedir? Sorunsuz kayıtları sağlayan olmazsa olmaz özellikleri inceleyelim. 🚀

İyi bir etkinlik kayıt formu şablonu nedir?

🔎 Biliyor muydunuz? Etkinlik kayıtlarının %50'den fazlası duyurudan sonraki 30 gün içinde gerçekleşir. Bu erken dönem çok önemlidir; katılımcılar erken kayıt indirimlerinden yararlanır, ağlarıyla paylaşır ve organizatörlere katılımcıların faizini net bir şekilde gösterir.

Peki, bu ivmeyi nasıl yakalayabilirsiniz? Katılımcıları zorlamadan sorunsuz kayıtlar sağlayan, işlevsel ancak zahmetsiz bir kayıt şablonuna ihtiyacınız var.

Etkinliğin türü ne olursa olsun (konferans, bağış toplama etkinliği, festival veya sanal toplantı), şu temel anahtar unsurlara odaklanın:

Mobil optimizasyon: Şablonunuzun mobil cihazlara uygun olduğundan emin olun. Şablonunuzun mobil cihazlara uygun olduğundan emin olun. Kullanıcıların %96,2'si telefonlarından tarama yaptığı için, yanıt vermeyen bir form anında terk edilme anlamına gelir. Tek sütunlu düzenler, dokunmaya duyarlı düğmeler ve otomatik doldurma seçenekleri kullanın

Net ve öz akış: Kayıtları karışıklık olmadan hızlandırın. Beş dakikadan uzun süren çevrimiçi formlarda daha yüksek bırakma oranları görülür. Tamamlanma oranlarını artırmak için gerekli ayrıntılara, mantıklı adımlara ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen navigasyona bağlı kalın

Erişilebilirlik: Kayıtları herkes için kapsayıcı hale getirin. Kayıtları herkes için kapsayıcı hale getirin. Dünya nüfusunun %16'sı bir tür engele sahiptir, bu nedenle şablonunuzun ekran okuyucuları, klavye navigasyonu ve yüksek kontrastlı metinleri desteklediğinden emin olun

Akıllı özelleştirme: Deneyimi kişiselleştirin. Koşullu mantığı kullanarak bilet türüne, katılımcı tercihlerine veya VIP erişimine göre yalnızca ilgili form alanlarını görüntüleyin; formları kısa ve alakalı tutun

Sorunsuz entegrasyonlar: İş akışlarını otomatikleştirin ve manuel görevleri azaltın. Harika bir şablon, İş akışlarını otomatikleştirin ve manuel görevleri azaltın. Harika bir şablon, etkinlik planlama yazılımı, ödeme ağ geçitleri ve e-posta otomasyon araçlarıyla senkronize olarak zahmetsiz bir arka uç süreci sağlar

💡 Profesyonel İpucu: Veri ihlalleri güveni yok eder, riske atmayın. Etkinlik kayıtlarını güvende tutmak ve itibarınızı korumak için GDPR uyumlu şifreleme, dolandırıcılık koruması ve güvenli ödemeler içeren bir şablon seçin.

10 Güçlü Etkinlik Kayıt Formu Şablonu

🔎 Biliyor muydunuz? Konferans organizatörlerinin %86,4'ü, en azından aynı sayıda yüz yüze etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bu da daha fazla etkinlik ve elbette yönetilecek daha fazla kayıt anlamına geliyor!

Bu nedenle organizatörlerin etkinlik kayıtlarını yönetmek için daha akıllı yollara ihtiyacı vardır. Bu 10 çözüm, bilgi toplamaktan daha fazlasını yapar: lojistiği basitleştirir, katılımcıların gelmemesini azaltır ve baştan sona sorunsuz bir kayıt süreci sağlar.

Hadi başlayalım ve en iyi etkinlik kayıt formu şablonlarını keşfedelim.

1. ClickUp Etkinlik Kayıt Formu Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Etkinlik Kayıt Formu Şablonu ile katılımcıları kaydedin, bilgileri toplayın ve uygulamayı kolaylaştırın

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi hassasiyet gerektirir; tek bir yanlış adım her şeyi rayından çıkarabilir. Ancak, katılımcı listelerini, ödemeleri ve programları birden fazla araç veya elektronik tablo arasında idare etmek felakete davetiye çıkarmaktır!

ClickUp Etkinlik Kayıt Formu Şablonu, her şeyi tek bir yerde merkezileştirerek kaosu ortadan kaldırır. Katılımcı bilgilerini kaydedin, RSVP'leri yönetin ve kayıtları doğrudan etkinlik iş akışınıza senkronize edin — manuel izleme yok, son dakika telaşı yok.

Kişiselleştirme mi ihtiyacınız var? VIP erişimi, bilet satışı veya yemek tercihleri gibi belirli bilgiler için alanları özelleştirin. Aynı zamanda otomasyon, hatırlatıcıları ve son dakika güncellemelerini halleder, böylece siz unutulmaz bir deneyim sunmaya odaklanabilirsiniz.

💎 İşte neden seveceksiniz: Katılımcı sayıları, ödeme durumu ve etkinlik kapasitesi hakkında anında değerli bilgiler edinin ve darboğazları önleyin

Otomatik hatırlatıcılar ve takip mesajlarıyla katılımcıların gelmemesini önleyin ve katılımı öngörülebilir hale getirin

Anında bilet onayı için ödeme işlemcileriyle entegre edin ve etkinlik girişini hızlandırmak için mobil check-in'leri etkinleştirin

Takımları zahmetsizce uyumlu hale getirin — görevleri atayın, programları güncelleyin ve uygulamayı gerçek zamanlı olarak izleyin

🎯 İdeal kullanım alanları: Katılımcı izleme, yerinde organizasyon ve etkinlik sonrası takip için hepsi bir arada bir kayıt sistemine ihtiyaç duyan kurumsal etkinlik planlayıcıları, konferans yöneticileri ve ağ oluşturma etkinliği organizatörleri.

🧠 Eğlenceli Bilgi: RSVP Fransızca Répondez s'il vous plaît ifadesinden gelir ve 'Lütfen cevap verin' anlamına gelir. Ama gerçekçi olalım, insanları RSVP yapmaya ikna etmek kolay mı? Bu gerçek bir zorluk! Tek tıklamayla yanıtlar, eğlenceli hatırlatıcılar ve biraz FOMO (Fear of Missing Out, kaçırma korkusu) büyüsüyle bu sorunu çözün! 🎉

2. ClickUp Kayıt Formu Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın Basit ama güçlü ClickUp Kayıt Formu Şablonu ile kayıtları düzenleyin

Dağınık çevrimiçi kayıt formları verimliliği düşürür. Misafir listeleri toplarken, üyelikleri yönetirken veya dahili kayıtları işlerken, dağınık veriler zaman kaybına neden olur.

ClickUp Kayıt Formu Şablonu, her ayrıntıyı yakalayarak, güvenli bir şekilde saklayarak ve takipleri otomatikleştirerek süreci düzenler. Eksik bilgileri aramak veya listeleri manuel olarak güncellemek zorunda kalmayacaksınız.

Çok yönlülük için tasarlanmış bu şablonlar, etkinlik check-in'lerinden eğitim kayıtlarına kadar her ihtiyaca uyum sağlar ve dosya yükleme, acil durum iletişim bilgileri ve ödemeler için özel alanlar içerir. Ayrıca, otomatik onaylar ve hatırlatıcılar, kayıt olanları her adımda bilgilendirir.

💎 İşte neden seveceksiniz: Bilgileri, tercihleri ve özel istekleri yapılandırılmış, sorunsuz bir biçimde toplayın

Sürükle ve bırak alanlarıyla formlar oluşturun ve değiştirin — kodlama gerekmez

Kayıt olanların ID doğrulama, sözleşmeler veya destekleyici belgeleri tek adımda göndermelerini sağlayın

Toplanan tüm verileri şifreli ve korumalı tutarak gizlilik düzenlemelerine uyumu sağlayın

🎯 İdeal kullanım alanları: Kayıtları toplamak ve yönetmek için yapılandırılmış, otomatik bir yönteme ihtiyaç duyan etkinlik koordinatörleri, konaklama yöneticileri ve iş sahipleri.

💡 Profesyonel İpucu: Etkinlik yönetimi için AI araçları, kayıtları yeniden şekillendirerek daha akıllı, daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş hale getiriyor. ClickUp Brain'i kullanarak kayıtları basitleştirin, katılımcı izlemeyi otomatikleştirin ve etkinlik planlamasını optimize edin. İşte nasıl: Etkinliğinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çevrimiçi kayıt formlarını saniyeler içinde oluşturun

AI destekli e-posta dizileri, onaylar ve hatırlatıcılarla daha yüksek katılım sağlayın

Gerçek zamanlı kayıtları izleyin, bırakma noktalarını oluşmadan önce belirleyin ve pazarlama stratejilerini optimize edin

3. ClickUp Üyelik Formu Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Üyelik Formu Şablonu ile hem aktif hem de yeni üyeleri etkileşimde tutun

Üye sayısının artması başarının bir işaretidir, ancak başvuruları, yenilemeleri ve üye tercihlerini takip etmek? Bu tamamen farklı bir zorluktur.

ClickUp Üyelik Formu Şablonu, topluluğunuzu stressiz bir şekilde büyütmenizi ve yönetmenizi sağlar. Zahmetsiz üyelik yönetimi için tasarlanmış bu şablon, yeni üyelerin kaydını otomatikleştirir, yenilemeleri izler ve tüm üye bilgilerini tek bir yerde düzenler.

Artık ödemeleri takip etmek, süresi dolan üyelikleri takip etmek veya manuel kayıtlarla uğraşmak yok — her şeyi sorunsuz bir şekilde çalıştıran akıcı bir sistem var.

💎 İşte neden seveceksiniz: Üyeleri VIP, standart, deneme kullanıcıları gibi kademelere göre manuel sıralama yapmadan segmentlere ayırın

Otomatik yenileme hatırlatıcıları ayarlayın ve süresi dolan üyelikleri sona ermeden izleyin

Katılım eğilimlerini izleyin ve pasif üyeleri yeniden etkinleştirmek için hedefli tutma kampanyaları gönderin

Hoş geldiniz e-postaları, özel içerikler ve etkinlik erişimi ile potansiyel üyeleri kazanın

🎯 İdeal kullanım alanları: Organize, otomatik bir üyelik sistemine ihtiyaç duyan topluluk organizatörleri, kulüpler ve meslek dernekleri.

➡️ Daha fazla bilgi: Kayıt Sürecini Basitleştiren Üyelik Formu Şablonları

4. ClickUp Form Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Form Şablonu ile potansiyel müşterileri yakalayın, katılımcıları değerlendirin ve her ayrıntıyı özelleştirin

ClickUp Form Şablonu, erken faizleri, etkinlik öncesi soruları veya davetli deneyimler için kayıtları yakalamak için boş bir tuvaldir. Etkinlik kaydı için tasarlanmamış olsa da, uyarlanabilirliği onu sizin için işe yarayan bir form tasarlamak için mükemmel bir seçenek haline getirir. ✨

Alanları kolayca özelleştirin, koşullu mantık uygulayın ve sezgisel bir düzen tasarlayın; tüm bunları etkinlik planlama iş akışınızla bağlantılı tutun.

Katılımcılar veya potansiyel müşteriler bilgilerini gönderdiğinde, yanıtları otomatik olarak ClickUp görevlerine senkronize edilir. Takip işlemleri atayın, erişimi önceliklendirin ve katılımı gerçek zamanlı olarak izleyin.

💎 İşte neden seveceksiniz: Bilet seçenekleri veya etkinliğe özel sorular gibi her alanı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Takip ve onayları otomatikleştirerek potansiyel müşterileri besleyin ve dönüşüm oranlarını artırın

Formları web sitenize, e-posta kampanyalarınıza veya açılış sayfalarına yerleştirerek maksimum erişim sağlayın

Etkinlik alaka düzeyine göre potansiyel müşterileri filtreleyin ve puanlayın, doğru kişilerin erişimini sağlayın

🎯 İdeal kullanım alanları: Pazarlama ekipleri, etkinlik organizatörleri ve satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri yakalamak ve katılımcıları niteliklendirme için tamamen özelleştirilebilir, yüksek dönüşüm oranına sahip formlara ihtiyaç duyar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İletişim Formu Şablonu ile soruları olan veya kişisel bir yaklaşım tercih eden potansiyel katılımcılarla bağlantı kurun

Her katılımcı anında kayıt olmaya hazır değildir; bazıları commit yapmadan önce daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyar. ClickUp İletişim Formu Şablonu, her sorunun hak ettiği ilgiyi görmesini sağlayarak katılımcılarla iletişimin açık ve zahmetsiz olmasını sağlar.

Konaklama talebinde bulunan VIP misafirlerden ortaklık fırsatlarını araştıran sponsorlara kadar, bu form tüm talepleri tek bir merkezi alanda toplar.

Dağınık e-postaları karıştırmak yerine, takımınızın tüm sorguları ClickUp içinde izlemesine, önceliklendirmesine ve yanıtlamasına olanak tanıyın.

💎 İşte neden seveceksiniz: Gelen talepleri düzenleyin, böylece her talep doğru kişiye ulaşsın

VIP taleplerini ve sponsorluk sorularını gecikmeden anahtar karar vericilere yönlendirin

Ön kayıt veya etkinlik sonrası takipler gibi her aşamada etkinlik faizini yakalayın

Otomatik yanıtlar ve takipler göndererek soruları dönüşümlere dönüştürün

🎯 İdeal kullanım alanları: Kayıt öncesinde belirli bilgileri toplamak ve soruları yönetmek için yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duyan etkinlik planlayıcıları, sponsorluk koordinatörleri ve yoğun katılımlı etkinliklerin organizatörleri.

6. ClickUp Talep Formu Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Talep Formu Şablonu ile iç planlama ve kaynak taleplerini tek bir yerde merkezileştirin

Büyük bir etkinliği koordine etmek sadece kayıtlarla ilgili değildir, aynı zamanda sahne arkasında sonsuz sayıda hareketli parçayı koordine etmekle de ilgilidir. Her an ortaya çıkabilecek catering talepleri, AV ekipmanı talepleri veya dekor değişiklikleri olabilir.

ClickUp Talep Formu Şablonu, iç talepler ve tedarikçi ihtiyaçları için tek bir sezgisel arayüz sağlayarak bu kaosu ortadan kaldırır.

Bu kayıt formu, tüm taleplerin yanlış anlaşılma olmadan kaydedilmesini, düzenlenmesini ve doğru takıma atanmasını sağlar.

💎 İşte neden seveceksiniz: Tüm satıcı, sponsor ve iç taleplerin yapılandırılmış bir kabul sürecine uygun olmasını sağlayın

E-posta gönderip almadan onayları, bekleyen eylemleri ve durum güncellemelerini izleyin

Takım işbirliğini artırın — merkezi bir talep merkeziyle pazarlama, operasyonlar ve lojistiği uyumlu hale getirin

Önemli talepleri otomatikleştirerek e-posta karmaşasını ve manuel hesap tablolarını azaltın

🎯 İdeal kullanım alanları: Etkinlik koordinatörleri, operasyon takımları, satıcı yöneticileri veya etkinlik kayıt taleplerini ilk elden ele alan herkes.

7. Jotform tarafından sunulan Ödemeli Konferans Kayıt Formu

Jotform aracılığıyla

Konferans biletleri satmak, bir çevrimiçi mağaza işletmek gibi hissettirmemelidir, ancak çoğu zaman katılımcılar birden fazla adımda, yönlendirmelerde ve kafa karıştırıcı fiyatlandırma seçeneklerinde takılıp kalır. Bu da kayıtların terk edilmesine ve son dakika katılım sürprizlerine yol açar.

Jotform'un Ödemeli Konferans Kayıt Formu, kayıt ve ödemeyi tek bir sorunsuz formda birleştirir; yönlendirmeler ve manuel izleme yok, sadece sorunsuz bir deneyim.

💎 İşte neden seveceksiniz: Ayrı kayıt formları ile uğraşmadan kolayca birden fazla bilet türü sunun

Erken kayıt fiyatları, grup indirimleri ve promosyon kodlarını otomatik olarak uygulayın; manuel güncelleme gerekmez

Kayıt ve ödemeyi tek bir adımda gerçekleştirerek kayıpları azaltın

İşlemleri form içinde güvenli tutun — riskli üçüncü taraf yönlendirmeleri yok

🎯 İdeal kullanım alanları: Çok oturumlu veya premium etkinlikler için ücretli bilet satışı yapan konferans organizatörleri, atölye ev sahipleri ve etkinlik yöneticileri.

➡️ Daha fazla bilgi: Etkinlikler için En İyi Proje Yönetimi Yazılımları

8. Jotform tarafından hazırlanan Festival Gönüllü Kayıt Formu

Jotform aracılığıyla

Açık hava festivalleri, konserler, kar amacı gütmeyen girişimler ve şehir fuarları, kendini adamış gönüllüler sayesinde başarılı olur. Onları organize bir şekilde işe almak ve yönetmek için bir yönteme ihtiyacınız varsa, bu etkinlik kayıt formu şablonu mükemmel bir çözümdür!

Vardiya tercihlerini, özel yetenekleri, deneyim düzeylerini ve uygunluk durumlarını toplayarak her gönüllünün doğru role yerleştirilmesini sağlayın. Sistem ayrıca acil durum iletişim bilgilerini ve sorumluluk feragatlerini de kaydeder, böylece etkinlik gününe kadar her şey hazır olur.

💎 İşte neden seveceksiniz: Gönüllülerin beceri setlerini ve tercih ettikleri vardiyaları tek bir, okunması kolay biçimde toplayın

Gönüllüleri becerilerine ve uygunluk durumlarına göre otomatik olarak rollere atayın

Vardiyaları takip edin ve gerçek zamanlı güncellemelerle planlama çakışmalarını önleyin

Hızlı iletişim ve koordinasyon için gönüllü verilerini tek bir yerde merkezileştirin

🎯 İdeal kullanım alanları: Gönüllü personele dayanan büyük festivaller, topluluk fuarları ve çok mekanlı etkinlik organizatörleri.

➡️ Daha fazla bilgi: Sanal Konferans Etkinliği Nasıl Planlanır?

9. Jotform tarafından hazırlanan Profesyonel Gelişim Atölyesi Kayıt Formu

Jotform aracılığıyla

Liderlik seminerleri veya kodlama eğitim kampları gibi beceri geliştirme etkinlikleri, standart katılımcı verilerinden daha fazlasını gerektirir. Bu Profesyonel Gelişim Atölyesi Kayıt Formu, beceri düzeyleri, iş başlıkları, ilgi alanları veya belirli oturumlar için alanlar sunarak bu ihtiyacı karşılar.

Bu ayrıntıları önceden izlemek, içeriğinizi özelleştirebileceğiniz ve her katılımcının doğru gruba yerleştirilmesini sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Aynı anda birden fazla oturum düzenliyorsanız, hangilerinin ekstra tanıtım veya kapasite ayarlamasına ihtiyaç duyduğunu bir bakışta görebilirsiniz.

💎 Neden seveceksiniz: Katılımcıların tercihlerini izleyerek öğrenme deneyimlerini ve atölye gruplarını kişiselleştirin

Katılım sınırlarını ve uygunluk durumunu yöneterek oturumlarda fazla rezervasyon yapılmasını önleyin

Hatırlatıcıları otomatikleştirin, böylece katılımcılar programlar ve gereksinimler hakkında bilgi sahibi olsunlar

Gelecekteki eğitim programları, sertifikalar veya özel kurslar için nitelikli katılımcı veritabanı oluşturun

🎯 İdeal kullanım alanları: Beceri temelli atölye çalışmaları, sertifika programları ve kariyer geliştirme oturumları düzenleyen İK takımları, kurumsal eğitmenler ve eğitim koordinatörleri.

💡 Profesyonel İpucu: Etkinlikler, sadece bir mekan ve tarih seçmekten ibaret değildir. Bu sürecin her yönünü düzene sokmak yorucu olabilir. Bütçeleme ve etkinlik sonrası analizlere kadar her şeyi kapsayan 11 etkinlik planlama şablonunu deneyin!

10. Jotform tarafından hazırlanan Sanal Etkinlik Kayıt Formu

Jotform aracılığıyla

Sanal etkinlik pazarının 2032 yılına kadar 1.066 milyar dolara ulaşması beklenirken , sorunsuz bir kayıt süreci her zamankinden daha önemli hale geldi. İster web semineri, ister canlı panel, ister çevrimiçi ağ oturumu olsun, bu Jotform şablonu kayıtları basitleştirir ve katılımcılarınızın ilgisini canlı tutar.

Katılımcı bilgilerini toplar, saat dilimlerini senkronize eder ve davetleri otomatikleştirir, böylece katılımcılarınız hiçbir oturumu kaçırmaz. Ayrıca, yerleşik özelleştirme araçları sayesinde markanızı, etkinlik ayrıntılarını ve bilet seçeneklerini kolayca ekleyebilirsiniz.

💎 İşte neden seveceksiniz: Katılımcıları oturum seçimlerine ve saat dilimlerine göre segmentlere ayırarak kişiye özel bir deneyim sunun

Onayları ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek katılımcıların gelmemesini önleyin ve katılımı artırın

Sorunsuz, tamamen markalı bir kayıt akışı için web sitenize yerleştirin

Zahmetsizce özelleştirin: logoları, etkinlik resimlerini ve renk temalarını sürükleyip bırakın

🎯 İdeal kullanım alanları: Dijital eğitim oturumları, canlı web seminerleri veya uzaktan ürün lansmanları düzenleyen ve kullanımı kolay bir çevrimiçi kayıt formuna ihtiyaç duyan etkinlik organizatörleri.

➡️ Daha fazla bilgi: Sanal Konferans Etkinliği Nasıl Planlanır?

🎁 Bonus: ClickUp, kayıt şablonlarıyla sınırlı değildir. İş için favori uygulamanız, etkinlik yönetimi için en iyi CRM olarak da işlev görür. Tek bir güçlü platformdan tedarikçi ilişkilerini yönetin, sponsorlukları izleyin ve etkinlik sonrası takipleri kolaylaştırın. Bir G2 yorumcusu, ClickUp'ın çığır açan yeteneklerinden bahsediyor. Bir yazılım etkinlik yönetimi şirketinin Kreatif Direktörü olarak ClickUp, işlerimizi tamamen değiştirdi. Arayüz, özellikle aynı anda çeşitli etkinlik projelerini yürütürken yaratıcı iş akışlarına çok elverişli. En çok değer verdiğim özellik, iletişim kanallarını kolaylaştırma yeteneği. ClickUp ile takım üyelerini zahmetsizce döngüye dahil edebilir, belirli görevlere tasarım geri bildirimleriyle açıklama ekleyebilir, hatta ilgili dosyaları ekleyebilir ve böylece herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirim. Bir yazılım etkinlik yönetimi şirketinin Kreatif Direktörü olarak, ClickUp işimizi tamamen değiştirdi. Arayüzü, özellikle aynı anda çeşitli etkinlik projelerini yürütürken yaratıcı iş akışlarına çok elverişli. En çok değer verdiğim özellik, iletişim kanallarını kolaylaştırma yeteneği. ClickUp ile takım üyelerini zahmetsizce döngüye dahil edebilir, belirli görevlere tasarım geri bildirimleriyle açıklama ekleyebilir, hatta ilgili dosyaları ekleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirim.

ClickUp ile etkinlik kayıt kaosunu sorunsuz bir başarıya dönüştürün

Harika etkinlikler sadece misafir listesinden ibaret değildir; kusursuz bir uygulama, sorunsuz bir işbirliği ve her şeyi yolunda tutan akıllı otomasyon da önemlidir. Mükemmel etkinlik kayıt formu şablonlarını buldunuz, şimdi hepsini bir araya getirme zamanı.

ClickUp, etkinlik planlamayı bağlantılı, stressiz bir deneyime dönüştürür. İster samimi bir ağ oluşturma etkinliği ister büyük ölçekli bir konferans düzenliyor olun, kayıt sürecinizin (ve bunun ötesindeki her şeyin) rüya gibi ilerlemesini sağlar.

Dağınık araçlarla uğraşmayı bırakın. ClickUp, kayıtlardan uygulamaya kadar etkinlik planlamasını basitleştirir. ClickUp'ı bugün deneyin ve her etkinliği sorunsuz bir başarıya dönüştürün!