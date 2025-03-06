Daha Akıllı Planlama için En İyi 15 Morgen Takvim Alternatifi

Takviminize bir göz atın. Arka arkaya toplantılar, çakışan son tarihler ve renk kodlu bir kaos denizi. Bunların arasında bir yerlerde, yoğun işlerinizi, kişisel zamanınızı ve tabii ki öğle yemeğinizi de sığdırmanız gerekiyordu. Morgen Calendar işinizi görmüyorsa, yalnız değilsiniz. 📅

Doğru takvim uygulaması, verimlilik ve tükenmişlik arasındaki farkı yaratabilir. Daha iyi iş yönetimi, sağlam Google Takvim entegrasyonu, sorunsuz program organizasyonu veya açık davetler için daha akıllı araçlar mevcuttur.

Programınızı düzenli tutan 15 güçlü Morgen Takvim alternatifini bir araya getirdik, böylece işlerinizi gerçekten tamamlayabilirsiniz. Size uygun olanı bulalım. 🔥

Morgen Takvim Sınırlamaları

Morgen bazıları için işe yarasa da herkes için mükemmel değildir. Kullanıcı yorumlarına göre, eksiklikleri şunlardır:

Sınırlı entegrasyonlar: Notion, Trello veya gelişmiş otomasyon araçlarına güveniyorsanız, Morgen'in entegrasyonlarını kısıtlayıcı bulabilirsiniz. Bu nedenle, günlük görevleriniz için ihtiyaç duyabileceğiniz belirli uygulamalar ve araçlarla senkronizasyon zorlaşır

Yerleşik işbirliği özellikleri yoktur: Bazı alternatiflerin aksine, sorunsuz koordinasyon için takım paylaşımı ve gerçek zamanlı planlama özellikleri yoktur

Görev yönetimi temel düzeyde: Görev desteği olsa da, Todoist veya Görev desteği olsa da, Todoist veya ClickUp gibi tam donanımlı bir görev yöneticisinin sunduğu derinliği sunmaktan çok uzak

Yerel e-posta entegrasyonu yoktur: Gelen kutunuzdan toplantı davetlerini otomatik olarak almaz, bu da manuel etkinlik girdisini zahmetli hale getirir

Sınırlı tekrarlanan etkinlik seçenekleri: Karmaşık tekrarlanan etkinlikleri ("her ikinci Çarşamba" veya "ayın son Cuma günü" gibi) ayarlamak, bazı alternatifler kadar esnek veya sezgisel değildir

Paylaşılan uygunluk görünümü yok: Toplantıları sık sık planlıyorsanız, paylaşılabilir bir "ücretsiz/meşgul" görünümünün olmaması, diğer kişilerle koordinasyon sırasında daha fazla gidip gelme anlamına gelir

Görev planlama bağlantısız hissettiriyor: Görevler uygulama içinde mevcut ancak günlük veya haftalık takvim görünümlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilemiyor, bu da planlama organizasyonunu daha az sezgisel hale getiriyor

Otomatik saat dilimi ayarlaması yoktur: Uzak takımlar için dinamik saat dilimi algılamasının olmaması, planlama konusunda sorunlara neden olabilir

Bu sınırlamalar sizi yavaşlatıyorsa, değiştirme zamanı geldi. İş akışınızı daha iyi yönetmek için en iyi Morgen Takvim alternatiflerini keşfedin. ⏳

Morgen Takvimi Alternatiflerinin Hızlı Karşılaştırması

Morgen Takvimi'nin en iyi alternatifleri, anahtar kullanım örnekleri ve en uygun oldukları kişiler hakkında hızlı bir genel bakış:

Takvim aracı Kullanım örneği En uygun ClickUp AI destekli görev planlama ve işbirliğine dayalı proje yönetimi İş akışlarını merkezileştirmek isteyen takımlar, proje yöneticileri ve serbest çalışanlar Hareket AI destekli görev otomasyonu ve planlama Profesyoneller, takımlar ve işler Sunsama Dikkatli günlük planlama ve iş-yaşam dengesi Bireyler, serbest çalışanlar ve uzaktan çalışanlar Akiflow Zaman bloklama ile sorunsuz görev ve takvim entegrasyonu Verimlilik odaklı kullanıcılar, uzaktan çalışan takımlar Todoist Basit ve etkili görev yönetimi Bireyler, takımlar ve küçük işletmeler Calendly Kolay toplantı planlama ve otomasyon Girişimciler, işletmeler, müşteri tabanlı takımlar Notion Hepsi bir arada çalışma alanı ve bilgi yönetimi Startup'lar, takımlar, bireyler TickTick Görev, alışkanlık izleme ve verimlilik planlama Verimlilik meraklıları, öğrenciler ve profesyoneller Google Takvim Sorunsuz planlama ve entegrasyon Kişisel kullanım, iş, takımlar Rutin Yapılandırılmış zaman yönetimi Profesyoneller, yöneticiler, takımlar Fantastical Sezgisel planlama ve takvim yönetimi Apple takvim kullanıcıları, bireyler ve profesyoneller Microsoft Outlook Kurumsal e-posta ve takvim yönetimi İşletmeler, kurumsal takımlar, kurumsal kullanıcılar Vimcal Yönetici asistanları ve saat dilimi yönetimi Yöneticiler, global takımlar, uzaktan çalışan profesyoneller Amie Tamamlanmamış görevleri, takvimleri ve kişileri tek bir uygulamada birleştirin Verimlilik odaklı bireyler, takımlar TimeFinder Sezgisel zaman bloklama ve günlük planlama Zaman yönetimi meraklıları, bireyler

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların %26'sı zaman yönetimi yetersizliği nedeniyle teslim tarihlerini kaçırıyor. Doğru takvimi seçmek, bir adım önde olmakla sürekli yetişmeye çalışmak arasındaki farkı belirleyebilir.

En İyi 15 Morgen Takvimi Alternatifi

Tüm takvim uygulamaları aynı şekilde oluşturulmamıştır. İşte keşfedebileceğiniz en güçlü Morgen Takvim alternatiflerinden bazıları.

1. ClickUp (Görev planlama ve işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Takvim'i Kullanmaya Başlayın ClickUp'ın Takvim Görünümü ile görevlerinizi, etkinliklerinizi ve toplantılarınızı bir arada görüntüleyin

Öncelikle takvim planlamaya odaklanan Morgen'den farklı olarak, ClickUp tüm takvimlerinizdeki görevleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini tek bir görünümde birleştirir. ClickUp'taki Takvim Görünümü, görevleri duruma, önceliğe, atanan kişilere, son teslim tarihlerine ve daha fazlasına göre filtrelemenizi sağlayarak sorunsuz zaman bloklaması sağlar.

Takvim Görünümü'nün ötesinde, ClickUp Gantt, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümleri sunarak takımlara projelerinin eksiksiz bir resmini sunar — bu, Morgen'de bulunmayan bir özelliktir.

Bir proje takvimi de oluşturmak istiyorsanız, bu videoda en iyi ipuçlarımızı inceleyin 👇🏽

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, aciliyet ve iş yüküne göre görevleri önceliklendirerek programınızı optimize etmenize yardımcı olur. Acilen ilgilenmeniz gerekenleri vurgular.

ClickUp Brain ile programınızı optimize etmek için yapay zeka destekli öneriler alın

ClickUp ayrıca yinelenen görevleri, toplantı hatırlatıcılarını ve durum güncellemelerini otomatikleştirerek manuel planlama çabalarını azaltır.

En büyük avantajlarından biri, diğer takvim ve planlayıcı araçlarla sorunsuz entegrasyonudur.

Birden fazla takvimi nasıl yönetebileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Adım adım kılavuz için bu açıklayıcı videoyu izleyin 👇🏽

Morgen harici takvimlerle de entegre olurken, ClickUp iş için her şeyi içeren uygulama olarak bir adım daha ileri gider. Yerleşik belgeler, hedefler, gösterge panelleri ve sohbet özelliği ile görevlerinizi ve projelerinizi zamanında tamamlamak için birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymazsınız, böylece çift rezervasyon, gecikmeler ve bağlam değiştirme riskleri azalır.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile tüm görevlerinizi, toplantılarınızı ve etkinliklerinizi planlayın

Ayrıca, ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, kullanıcıların görevleri, son teslim tarihlerini ve etkinlikleri yapılandırılmış bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Kolay planlama, görev organizasyonu ve dönüm noktası izleme imkanı sunarak takımların iş yüklerinin üstesinden gelmelerini sağlar.

Özet, İlerleme Panosu, Zaman Çizelgesi ve Aylık Planlayıcı dahil olmak üzere altı farklı görünüm ile kullanıcılar, programlarını farklı açılardan görselleştirebilir. Şablon, Engellendi, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi özel durumlar içerir ve görev izlemeyi daha şeffaf hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri doğrudan takviminize sürükleyip bırakarak planlama ve yeniden planlama işlemlerini zahmetsiz hale getirin

Yinelenen görevler ve proje bağımlılıkları için otomatik iş akışları oluşturun, hiçbir adımın atlanmamasını sağlayın

Notion, Slack, Google Drive ve 1.000'den fazla diğer uygulama ile bağlantı kurun, her şeyi senkronize halde tutun

ClickUp Gösterge Panelleri ile görsel raporlar sayesinde görev ilerlemesi, son tarihler ve takım performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Paylaşılan belgeler, satır içi yorumlar ve sohbet ile takımınızla birlikte çalışın, her şeyi tek bir çalışma alanında bağlantılı tutun

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetimi aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman izleme özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçek işlerinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği barındıran ClickUp, ilk başta kullanımı zor gelebilir

Çok sayıda özel ayar seçeneği, ilk kurulumun zaman alıcı olmasını sağlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı kullanmanın en büyük avantajları, daha büyük projeniz içinde birden fazla farklı proje, alt proje veya mini proje oluşturabilmeniz, çeşitli paydaşlara görevler atayabilmeniz, tarihleri takip edebilmeniz, otomatik raporlama ve bildirimler alabilmeniz ve takviminizle senkronizasyon yapabilmenizdir. Kullanımı kolaydır ve çok zaman kazandırır.

ClickUp'ı kullanmanın en büyük avantajı, daha büyük projeniz içinde birden fazla farklı proje, alt proje veya mini proje oluşturabilmeniz, çeşitli paydaşlara görevler atayabilmeniz, tarihleri takip edebilmeniz, otomatik raporlama ve bildirimler alabilmeniz ve takviminizle senkronizasyon yapabilmenizdir. Kullanımı kolaydır ve çok zaman kazandırır.

➡️ Daha fazla bilgi: Dağınık bir program zaman kaybına neden olur. Bu zaman yönetimi şablonlarını kullanarak gününüzü kontrol edin, önemli işlere öncelik verin ve kendinizi bunalmış hissetmeyi bırakın.

2. Motion (AI destekli görev otomasyonu ve planlama için en iyisi)

motion aracılığıyla

Motion, planlama, iş önceliklendirme ve toplantı koordinasyonunu otomatikleştiren yapay zeka destekli bir verimlilik uygulamasıdır. Planları dinamik olarak ayarlayarak sizin ve takımınızın daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Platform, rezervasyon sayfaları ve otomatik planlama ile otomatik toplantı planlama sunar. Takımlar için Motion, iş yüklerini dengelemek, aşırı taahhütleri önlemek ve son teslim tarihlerini karşılamak için yapay zeka kullanır.

Motion'ın en iyi özellikleri

Görevleri gerçek zamanlı olarak dinamik olarak planlayan ve önceliklerini yeniden belirleyen AI ile görev planlamayı otomatikleştirin

İş yüklerini dengeleyerek ve görevleri takımlar arasında verimli bir şekilde dağıtarak aşırı yüklenmeyi önleyin

Bitmemiş görevleri otomatik olarak yeniden planlayın ve bunları bir sonraki en uygun zamana kaydırın

Hareket sınırlamaları

Büyük platformların ötesinde sınırlı üçüncü taraf takvim entegrasyonları

Rakiplere kıyasla bireysel kullanıcılar için daha yüksek fiyatlandırma

Hareketli fiyatlandırma

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 34 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

İş ve özel hayatımda kişisel görev yönetiminde Motion kullanıyorum. Yapılacak bir şeyi hatırlamam gerekirse, son teslim tarihini ve önceliğini hızlıca not alabilirim ve hatırlamam gerekmediğini bilirim — Motion planlamayı benim için halleder.

İş ve özel hayatımda kişisel görev yönetimi için Motion kullanıyorum. Yapılacak bir şeyi hatırlamam gerekirse, son teslim tarihini ve önceliğini hızlıca not alabilirim ve hatırlamam gerekmediğini bilirim — Motion planlamayı benim için halleder.

💡 Pro İpucu: Yapılacaklar listeniz programınızdan kopuk hissediyorsa, sorunsuz bir iş akışı yönetimi için ClickUp, Motion veya Akiflow gibi görev entegreli bir takvim deneyin.

3. Sunsama (Dikkatli günlük planlama ve iş-yaşam dengesi için en iyisi)

sunsama aracılığıyla

Sunsama, iş günlerinizi bilinçli bir şekilde planlamanıza, odaklanmanıza ve gerçekçi hedefler belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış dijital bir günlük planlayıcıdır. Geleneksel görev yöneticilerinden farklı olarak, bu araç sizi yapılandırılmış bir planlama süreci boyunca yönlendirir. Bu, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlarken en önemli işlere öncelik vermenize yardımcı olur.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

İşlerinizi planlı bir şekilde yürütmek için adım adım rehberli bir rutin kullanarak gününüzü planlayın

Aşırı yüklenmeyi önlemek ve iş-yaşam dengesini korumak için günlük iş yükü tahminlerini izleyin

Gmail, Outlook, Slack ve Teams'den gelen e-postalara ve mesajlara odaklanmak için özel zaman ayırın

Sunsama sınırlamaları

Diğer görev ve proje yönetimi takvim araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Sınırlı otomasyon ve AI tabanlı görev önceliklendirme özellikleri

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Yıllık abonelik: Kullanıcı başına aylık 16 $

Aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 20 $

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Etiketleme özelliği sayesinde geri dönüp zamanımın tam olarak nereye gittiğini görebilmeyi çok seviyorum. Şık raporlar oluşturur, böylece zamanınızı nerede harcadığınızı görebilir ve her gün ne kadar iş yapabileceğinize dair gerçekçi beklentiler belirleyebilirsiniz.

Etiketleme özelliği sayesinde geri dönüp zamanımın tam olarak nereye gittiğini görebilmeyi çok seviyorum. Şık raporlar oluşturur, böylece zamanınızı nerede harcadığınızı görebilir ve her gün ne kadar iş yapabileceğinize dair gerçekçi beklentiler belirleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: 30 dakikayı geçen toplantılar %66 daha az verimlidir. Toplantı süresini sınırlamak ve tartışmaları yolunda tutmak için bir toplantı yönetimi aracı kullanın.

4. Akiflow (Program organizasyonu ile sorunsuz görev ve takvim entegrasyonu için en iyisi)

akiflow aracılığıyla

Akiflow, görevlerinizi ve toplantılarınızı bir araya getirerek zaman bloklamayı kolaylaştıran bir verimlilik güç merkezidir. Akiflow'un Senkronizasyon Motoru ile görevler ve toplantılar otomatik olarak Evrensel Gelen Kutusuna aktarılır.

Zaman bloklama takvimi, kullanıcıların görevleri doğrudan programlarına sürükleyip bırakmalarını sağlayarak yapılandırılmış iş günleri sunar. Ayrıca, Toplantı Rezervasyon Asistanı, uygunluk durumunu anında paylaşarak programlama sorunlarını ortadan kaldırır.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Trello, Asana, Notion ve ClickUp dahil 3.000'den fazla uygulamadan görevleri otomatik olarak senkronize edin

Toplantı Rezervasyon Asistanı'nı kullanarak uygunluk durumunuzu anında paylaşın ve planlama çakışmalarını önleyin

Önemli işlerinizi kaybetmemek için e-postaları ve Slack mesajlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Akiflow sınırlamaları

Ücretsiz plan yok, bu da bazı alternatiflere kıyasla pahalı bir seçenek haline getiriyor

Görev senkronizasyonu ve planlamanın ötesinde sınırlı AI destekli otomasyon

Akiflow fiyatlandırması

Pro Aylık: Kullanıcı başına aylık 34 $

Pro Yıllık: Kullanıcı başına aylık 19 $

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

📚 Daha fazla bilgi: Yapılandırılmış planlama ile programınızın önüne geçin. Bu aylık takvim şablonları, görevleri, son tarihleri ve etkinlikleri kaos olmadan kolayca haritalandırmanızı sağlar.

5. Todoist (Basit ve etkili görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, bireylerin ve takımların görevleri düzenlemelerine, önceliklerini belirlemelerine ve son teslim tarihlerini takip etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hafif ama güçlü bir görev yöneticisidir. Sezgisel arayüzü ve hızlı ekleme özelliği ile doğal dil kullanarak görevleri kolayca kaydedin.

Todoist'in takvim entegrasyonu ile görevleri planlayabilir, yinelenen son tarihler belirleyebilir ve iş yükünü görselleştirebilirsiniz. Platform ayrıca takımlara görevleri atamak, izlemek ve tamamlamak için paylaşılan bir çalışma alanı ve proje planlaması için önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil girişi kullanarak görevleri anında yakalayın ve düzenleyin

Son teslim tarihi olan görevleri planlayın ve etiketlerle önceliklendirin

E-posta, takvim uygulamaları ve 90'dan fazla üçüncü taraf araçla entegre ederek sorunsuz bir iş akışı sağlayın

Todoist sınırlamaları

Alt görevler ve ek dosyalar eklemek birden fazla adım gerektirir, bu da onu daha az sezgisel hale getirir

Gelişmiş proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Basit ve hızlı bir görev yazılımıdır. Görev eklemek kolaydır ve öğrenme eğrisi diğer uygulamalara göre çok daha kolaydır. Görevleri takip etmek ve gerektiğinde hatırlatıcılar almak için her gün kullanıyorum.

Basit ve hızlı bir görev yazılımıdır. Görev eklemek kolaydır ve öğrenme eğrisi diğer uygulamalara göre çok daha basittir. Görevleri takip etmek ve gerektiğinde hatırlatıcılar almak için her gün kullanıyorum.

6. Calendly (Kolay toplantı planlama ve otomasyon için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Calendly, e-posta yoluyla toplantı planlamanın getirdiği zaman kaybını ortadan kaldırmak isteyen yoğun profesyoneller için tasarlanmıştır. Sezgisel bir arayüz ile kullanıcılar, rezervasyon bağlantılarını paylaşabilir, uygunluk durumlarını ayarlayabilir ve takvimleri senkronize ederek sorunsuz bir planlama yapabilir.

100'den fazla araçla entegre olarak, manuel koordinasyon gerektirmeden iş akışlarını, hatırlatıcıları ve randevuları otomatikleştirir. İşletmeler için Calendly'nin turlu ve toplu etkinlik planlaması, doğru takım üyelerinin doğru zamanda rezerve edilmesini sağlar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Rezervasyon bağlantılarını anında paylaşın ve müşterilerin toplantıları kendileri planlamasına izin verin

Toplantı hatırlatıcılarını ve takipleri e-posta ve metin bildirimleri ile otomatikleştirin

Takımlar için turlu ve toplu etkinlik planlamasını etkinleştirin

Calendly sınırlamaları

Planlama arayüzleri ve markalama için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Farklı bölgelerde planlama yaparken saat dilimi ayarlamaları zahmetli olabilir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.283+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.912+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Takımımız için bir planlayıcıya ihtiyacımız olduğu için Calendly'yi satın aldım. Uzaktan çalışıyoruz, toplantılarımız sanal ve farklı saat dilimlerindeyiz. Calendly'nin kurulumu çok kolaydı, bu sayede iç toplantılarımız saat dilimlerine uygun şekilde işledi.

Takımımız için bir planlayıcıya ihtiyacımız olduğu için Calendly'yi satın aldım. Uzaktan çalışıyoruz, toplantılarımız sanal ve farklı saat dilimlerindeyiz. Calendly'nin kurulumu çok kolaydı, bu sayede iç toplantılarımız saat dilimlerine uygun şekilde işledi.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi Calendly alternatifleri ve rakipleri

7. Notion (Hepsi bir arada çalışma alanı ve bilgi yönetimi için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, dokümantasyon, proje planlama ve yapay zeka destekli işbirliğini bir araya getiren çok yönlü, hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. Notion Takvim, kullanıcıların tek bir yerden sorunsuz bir şekilde içerik oluşturmasına, düzenlemesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır.

Güçlü veritabanı özellikleriyle Notion, kullanıcıların iş akışlarını özelleştirmesine, projeleri izlemesine ve bilgi merkezleri oluşturmasına olanak tanır. Notion AI, içeriği özetleyerek, fikirler üreterek ve görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırır.

Notion'un en iyi özellikleri

Esnek sürükle ve bırak arayüzü ile görevler, projeler ve notlar oluşturun ve düzenleyin

Takımlar ve kuruluşlar için özel wiki'ler, veritabanları ve bilgi merkezleri oluşturun

Notion AI ile içerik yazma, özetleme ve düzenleme için iş akışlarını otomatikleştirin

Notion sınırlamaları

Menü simgelerinin kaydırma işlevini engellemesi gibi ara sıra ortaya çıkan kullanıcı arayüzü sorunları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.951+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.463+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion'u altı yıldır kullanıyorum ve hala en favori araçlarımdan biri. İşlerimi organize etmeme, projeleri yönetmeme ve hatta takımımın kullandığı tüm belgeleri saklamama yardımcı oluyor. Zaman çizelgeleri, tablolar ve çerçeveler oluşturma özelliği, onu güçlü bir çalışma alanı haline getiriyor.

Notion'u altı yıldır kullanıyorum ve hala en favori araçlarımdan biri. İşlerimi organize etmeme, projeleri yönetmeme ve hatta takımımın kullandığı tüm belgeleri depolamama yardımcı oluyor. Zaman çizelgeleri, tablolar ve çerçeveler oluşturma özelliği, onu güçlü bir çalışma alanı haline getiriyor.

8. TickTick (Hepsi bir arada görev ve alışkanlık izleme için en iyisi)

tickTick aracılığıyla

TickTick, yapılacaklar listesi, takvim planlama, alışkanlık izleme ve Pomodoro'yu bir araya getiren, özelliklerle dolu bir görev yöneticisidir. Bireyler ve takımlar için mükemmel olan bu uygulama, projeleri organize etmeye, ilerlemeyi izlemeye ve odaklanmaya yardımcı olur.

TickTick, takvim görünümleri, Kanban panoları ve Eisenhower Matrisi ile esnek iş yönetimi sunar. Hatırlatıcılar ayarlayın, görevlere öncelik verin, yapılacakları otomatikleştirin ve uygulamalarla entegre edin. Ayrıca, alışkanlık izleyici, kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Ticktick'in en iyi özellikleri

Akıllı hızlı ekleme ve öncelik etiketleme ile görevleri zahmetsizce yakalayın ve düzenleyin

Pomodoro zamanlayıcıyı kullanarak görevleri 25 dakikalık aralıklarla bölerek odaklanın

Kanban panoları, Eisenhower Matrisi ve zaman çizelgesi görünümüyle iş yükünü görselleştirin

Ticktick sınırlamaları

Diğer iş yönetimi araçlarından geçiş yapmak zahmetli ve zaman alıcı olabilir

Bazı gelişmiş özelleştirme seçenekleri rakiplere kıyasla sınırlıdır

Ticktick fiyatlandırması

Yıllık plan: 2,99 $/ay

Ticktick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (106+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (123+ yorum)

🌟 Dostça Hatırlatıcı: Renk kodlamasını stratejik olarak kullanın. Görevlere (iş, kişisel, yoğun odaklanma ve toplantılar) farklı renkler atayarak gününüzü görsel olarak düzenleyin ve kafa karıştırıcı çakışmaları önleyin.

9. Google Takvim (Sorunsuz planlama ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, etkinlikleri planlamak, randevuları yönetmek ve takımlarla koordinasyonu sağlamak için popüler bir bulut tabanlı araçtır. Cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlar ve Gmail, Google Meet ve diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla entegre olur.

Akıllı planlama özellikleri ile kullanıcılar yinelenen etkinlikler ayarlayabilir, paylaşılan takvimler oluşturabilir ve otomatik hatırlatıcılarla davetiyeler gönderebilir. Google Görevler, renk kodlu etkinlikler ve birden çok takvim desteği sunarak takvim içinde programları düzenlemeyi ve taahhütleri izlemeyi kolaylaştırır.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Otomatik bulut güncellemeleriyle takvimleri cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Tekrarlanan takvim etkinlikleri, hatırlatıcılar ve toplantı bildirimlerini zahmetsizce ayarlayın

Sorunsuz planlama için Gmail, Google Meet ve diğer verimlilik araçlarıyla entegre edin

Google Takvim sınırlamaları

Özel planlama uygulamalarına kıyasla sınırlı gelişmiş görev yönetimi özellikleri

Üçüncü taraf entegrasyonlar olmadan yerleşik zaman bloklama fonksiyonu yoktur

Google Takvim fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (3.400+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Google Takvim Alternatifleri ve Rakipleri

10. Routine (Yapılandırılmış zaman yönetimi için en iyisi)

routine aracılığıyla

Routine, profesyonellerin ve takımların işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni nesil bir verimlilik platformudur. Görev izleme, takvim düzenleme ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde birleştirir.

Planlayıcı ve zaman bloklama özellikleri, görevlerinizi önceliklendirmenize ve programınızı dikkat dağıtıcı unsurlardan korumanıza yardımcı olur.

Rutin en iyi özellikler

Yapılandırılmış zaman yönetimi için planlayıcı tabanlı bir takvimle planlama yapın

Takvimde doğrudan sürükle ve bırak zaman bloklama özelliği ile derinlemesine çalışmak için zamanı bloklayın

Klavye kısayolları ve komut çubuğu ile görevleri ve notları hızlıca yakalayın

Rutin sınırlamalar

İlk kez kullanan kullanıcıların tüm özellikleri verimli bir şekilde kullanabilmesi için öğrenme süreci gerektirir

Bazı işbirliği ve gelişmiş otomasyon özellikleri hala geliştirme aşamasındadır

Rutin fiyatlandırma

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rutin değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 3,8/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: Yeterli yorum yok

Routine hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Routine, günlük iş görevlerimi planlamama yardımcı olan harika bir verimlilik uygulamasıdır. Günlük rutinimi oluşturmama ve sürdürmeme yardımcı oluyor. Routine, şık ve görsel olarak çekici bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Uygulaması kolaydır ve oldukça kullanıcı dostudur.

Routine, günlük iş görevlerimi planlamama yardımcı olan harika bir verimlilik uygulamasıdır. Günlük rutinimi oluşturmam ve sürdürmemde bana yardımcı oluyor. Routine, şık ve görsel olarak çekici bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Uygulaması kolaydır ve oldukça kullanıcı dostudur.

💡 Pro İpucu: Daha fazlasını mı yapmak istiyorsunuz? Haftanızı önceden planlayın. En verimli insanlar haftalarını her Pazar gecesi veya Pazartesi sabahı gözden geçirir ve planlar. Haftalık planlamayı kolaylaştıran ClickUp gibi yapılandırılmış bir takvim uygulaması kullanın.

11. Fantastical (Sezgisel planlama ve takvim yönetimi için en iyisi)

fantastical aracılığıyla

Fantastical, bireyler ve takımlar için zengin özelliklere sahip bir takvim yönetim aracıdır. Etkinlik organizasyonu, görev yönetimi ve toplantı planlamasını bir araya getirir. Temiz bir arayüz, doğal dil işleme ve çoklu görünümler ile planlamayı kolaylaştırır.

Fantastical, Google Takvim, iCloud, Microsoft 365 ve Exchange ile senkronize olur, böylece tüm etkinliklerinizi ve görevlerinizi tek bir platformda senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, kolay toplantı planlaması için Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Webex ile entegre olur.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Hızlı planlama için doğal dil girişi kullanarak etkinlikler ekleyin

Zoom, Google Meet ve Webex için konferans görüşmesi bağlantılarını otomatik olarak algılayın

Etkinliklere katılımınızı onaylayın, toplantı saatleri önerin ve planlama bağlantılarını paylaşın

Fantastical sınırlamaları

Abonelik fiyatları diğer takvim uygulamalarına kıyasla yüksek gelebilir

Harici takvim hizmetlerine dayalı olduğu için kendi sunucunuzda barındırma seçeneği yoktur

Fantastik fiyatlar

Kişisel ve Aile:

Bireysel kullanıcılar için: 4,75 $/ay

Aile (en fazla 5 kullanıcı): 7,50 $/ay

Takımlar ve İş:

Takımlar için: Kullanıcı başına aylık 4,75 $

Fantastical puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fantastical hakkında ne diyor?

Kullanımı çok kolaydır. Temel takvim ihtiyaçları olan kişilere açıklaması zor, ama benim takvimim çok yoğun. Takvime öğeler eklemek için basit İngilizce kullanmanıza izin veriyor ve arayüzü harika. iCal'dan çok daha iyi.

Kullanımı çok kolaydır. Temel takvim ihtiyaçları olan kişilere açıklaması zor, ama benim takvimim çok yoğun. Takvime öğeler eklemek için basit İngilizce kullanmanıza izin veriyor ve arayüzü harika. iCal'dan çok daha iyi.

12. Microsoft Outlook (Kurumsal e-posta ve takvim yönetimi için en iyisi)

outlook aracılığıyla

Microsoft Outlook, ister bireysel kullanıcı ister iş sahibi olun, e-postaları, toplantıları ve görevleri yönetmek için mükemmeldir. Çoklu hesap desteği ve AI e-posta yazma özelliği sunar ve Word, Excel ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre olur.

İşletmeler için Outlook, Microsoft Bookings aracılığıyla kurumsal düzeyde güvenlik, iş e-posta barındırma ve randevu yönetimi sağlar. Gelişmiş planlama araçları, paylaşılan takvimler ve bulut depolama ile Outlook, takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri

Tek bir platformdan birden fazla e-posta hesabını yönetin

AI destekli Copilot ile e-posta yazma ve görev yönetimini otomatikleştirin

Kolay planlama için takvimleri takımlarla senkronize edin ve paylaşın

Microsoft Bookings ile randevuları kaydedin ve yönetin

Microsoft Outlook sınırlamaları

Arayüz, daha basit e-posta müşterilerine kıyasla karmaşık gelebilir

Tüm özelliklerin kullanılması için ücretli Microsoft 365 aboneliği gerekir

Microsoft Outlook fiyatlandırması

Outlook Ücretsiz

Microsoft 365 Basic: 19,99 $/yıl

Microsoft 365 Personal: 99,99 $/yıl

Microsoft 365 Aile: 129,99 $/yıl

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Microsoft Outlook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.940+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.070+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Outlook hakkında ne diyor?

Bu, işimde çok önemli bir araç. Tüm e-postalarımı, takvimlerimi ve toplantılarımı tek bir yerde düzenliyor! Bu, özellikle gelecekteki toplantıları planlamam ve hatırlatmamda bana çok yardımcı oluyor.

Bu, işimde çok önemli bir araç. Tüm e-postalarımı, takvimlerimi ve toplantılarımı tek bir yerde düzenliyor! Bu, özellikle gelecekteki toplantıları planlamam ve hatırlatmam konusunda bana çok yardımcı oluyor.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Planlama Yanılgısı Önyargısını Nasıl Önleyebilirim?

13. Vimcal (Yönetici asistanları ve saat dilimi yönetimi için en iyisi)

vimcal aracılığıyla

Vimcal, yöneticiler, asistanlar ve yoğun profesyoneller için tasarlanmış hızlı bir takvimdir. Anında planlama, yapay zeka destekli rezervasyon ve saat dilimi otomasyonu, karmaşık programları zahmetsizce yönetmenizi sağlar.

Vimcal, sürükle ve bırak planlama, çoklu hesap koordinasyonu ve dikkat dağıtıcı unsurları bloke eden odak modu ile toplantı organizasyonunu optimize eder. Ayrıca, özellikleri yönetici asistanlarının hesaplar ve yöneticiler arasında programları yönetebilmeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Vimcal'ın en iyi özellikleri

Planlama bağlantıları kullanmadan anında uygunluk durumunuzu paylaşın

Birden fazla zaman dilimini zahmetsizce dönüştürün ve karşılaştırın

Doğal dil girişi kullanarak toplantılar planlayın

Takviminizi düzenlemek için yinelenen etkinlikleri otomatik olarak birleştirin

Vimcal sınırlamaları

Diğer takvim araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Yalnızca iOS ve masaüstü bilgisayarlar için mevcuttur; Android desteği henüz yoktur

Vimcal fiyatlandırması

Vimcal

iOS: Sonsuza Kadar Ücretsiz

iOS ve Masaüstü: Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Vimcal EA

Vimcal EA Scheduling: Kullanıcı başına aylık 62,50 $

Ajans: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Vimcal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: Programınız çok yoğunsa, toplantılar arasında tampon süreler ayarlayarak ve önceliği düşük görevleri otomatikleştirerek düzeni sağlayın.

via Amie

Amie, takvimleri, görevleri ve kişileri tek bir hızlı ve görsel olarak çekici arayüzde birleştiren şık bir verimlilik uygulamasıdır. Profesyoneller için mükemmel olan bu uygulama, toplantıları, yapılacak işleri ve etkileşimleri tek bir yerden yönetmeye yardımcı olur.

Sürükle ve bırak planlama, akıllı hatırlatıcılar ve gerçek zamanlı işbirliği ile Amie, birden fazla araca ihtiyaç duymamanızı sağlar. AI özellikleri ve çevrimdışı modu, sorunsuz ve zahmetsiz planlama için mükemmeldir.

Amie'nin en iyi özellikleri

Görevleri, toplantıları ve kişileri tek bir uygulamada birleştirin

Anında planlama için görevleri doğrudan takviminize sürükleyip bırakın

Doğal dil girişi kullanarak toplantılar oluşturun ve yönetin

Google Takvim ve diğer verimlilik uygulamalarıyla sorunsuz senkronizasyon

Amie sınırlamaları

Şu anda davetle katılınabilen beta sürümünde olduğundan henüz yaygın olarak kullanılamamaktadır

Microsoft Outlook gibi bazı popüler üçüncü taraf araçlarla entegrasyon eksikliği

Amie fiyatlandırması

Kişisel: Beta sürümü ücretsizdir

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Amie puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

15. TimeFinder (Sezgisel zaman bloklama ve günlük planlama için en iyisi)

timeFinder aracılığıyla

TimeFinder, kullanıcıların programlarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir sürükle ve bırak zaman bloklama uygulamasıdır. Günü yapılandırılmış bloklara ayırmak, daha iyi odaklanma, verimlilik ve zaman yönetimi sağlar.

Basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip TimeFinder, kullanıcıların günlerini zahmetsizce planlamasına olanak tanır ve dağınık görev listelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bölünmüş görünüm tasarımı da dahil olmak üzere yakında eklenecek özellikler, daha akıcı bir planlama deneyimi vaat ediyor.

TimeFinder'ın en iyi özellikleri

Görevleri yapılandırılmış planlama için doğrudan zaman bloklarına sürükleyip bırakın

Sezgisel bir arayüzle günlük rutinlerinizi saniyeler içinde planlayın ve ayarlayın

Sonsuz yapılacaklar listelerini odaklanmış zaman bloklarıyla değiştirerek zihinsel dağınıklığı azaltın

TimeFinder sınırlamaları

Daha gelişmiş planlama uygulamalarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Üçüncü taraf takvimler veya verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar eksik

TimeFinder fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

TimeFinder puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Takvim ve Planlayıcı Uygulamaları

ClickUp ile Programınızı Kontrol Edin

Takviminiz, sizin için çok fazla çaba sarf etmenize gerek kalmadan işinize yarar olmalıdır. Morgen Assist işinizi görmüyorsa, bu diğer araçlardan biri iş akışınızı kolaylaştırabilir, planlama sorunlarını azaltabilir ve zamanınızı daha iyi kontrol etmenizi sağlayabilir.

İster yapay zeka destekli otomasyon, ister sorunsuz görev entegrasyonu veya gelişmiş planlama özelliklerine ihtiyacınız olsun, ihtiyaçlarınıza uygun birçok platform bulunmaktadır.

Hepsi bir arada bir çözüm mü arıyorsunuz? ClickUp, planlama, görev yönetimi ve işbirliğini tek bir çalışma alanında birleştirir. Bugün ücretsiz başlayın ve planlama, iş ve düzenleme şeklinizi yükseltin! 🚀

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