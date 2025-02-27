2025'te Analitiği Basitleştirmek için Ücretsiz PPC Raporlama Şablonları

"Bu sayıları gün sonuna kadar almam lazım!" Patronunuzun acil kampanya verisi talebi, sizi sonsuz sayfalara ve Google Analytics gibi araçlara yönlendirir.

Bu çılgın koşuşturmada yalnız değilsiniz: Pazarlamacıların %88'i görevlerini yerine getirmekten çok raporlama için daha fazla zaman harcıyor.

Tıklama başına ödeme (PPC) kampanyalarını yönetmek, veriler içinde boğulmak veya önemli içgörülerden mahrum kalmak anlamına gelmemelidir.

İşte burada sağlam bir PPC raporlama şablonu devreye girer. Bu şablonu, ücretli arama KPI'larınız için komuta merkezi olarak düşünün. Kullanıma hazır çerçevesi, trendleri tespit etmenize, sorunları erken yakalamanıza ve akıllı bütçe kararları almanıza yardımcı olur.

Bir tanesiyle başlamak ister misiniz? Sizin için zor işi yaptık, favori reklam yönetimi aracınızla uyumlu düzinelerce şablonu araştırdık ve test ettik.

PPC Raporlama Şablonları Nedir?

PPC raporlama şablonları, pazarlama takımlarının ücretli reklam kampanyalarından elde edilen anahtar metrikleri müşterilerin ve paydaşların kolayca anlayabileceği açık ve düzenli bir şekilde sunmasına yardımcı olur.

Aynı anda birden fazla Facebook reklam kampanyası ve Google Ads kampanyası yönettiğinizi varsayalım. Farklı platformlardan manuel olarak rakamları toplamak için saatler harcamak yerine, bir PPC şablonu ihtiyacınız olan her şeyi otomatik olarak derler.

Tıklama oranlarından dönüşüm maliyetlerine kadar her şey tek bir standart biçimde raporlanır.

👀Biliyor muydunuz? Ortalama olarak, çeşitli sektörlerdeki işletmeler Google Ads'e yatırdıkları her 1 dolar için 2 dolar gelir elde ediyor.

Ayrıca okuyun: Ücretsiz ClickUp ve Google Analytics Rapor Şablonları

İyi bir PPC raporlama şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir PPC raporlama şablonu, pazarlama raporu metrikleri hakkında anında içgörüler sağlarken, herkesin hedefler ve ilerleme konusunda aynı çizgide kalmasını sağlar.

Peki, PPC raporlama şablonunuzu seçerken veya oluştururken nelere öncelik vermelisiniz?

Net kampanya genel bakışı: Şablonunuzda kampanya adlarını, rapor zaman aralıklarını ve toplam bütçe tahsisini gösteren üst düzey bir özet bulunmalıdır

Temel performans metrikleri: Gösterimler, tıklamalar, dönüşümler, tıklama oranları (CTR), tıklama başına maliyet (CPC) ve edinme başına maliyet (CPA) gibi önemli Gösterimler, tıklamalar, dönüşümler, tıklama oranları (CTR), tıklama başına maliyet (CPC) ve edinme başına maliyet (CPA) gibi önemli içerik pazarlama KPI'larını izleyin

Reklam performansı analizi: Sonuçları etkileyen ve biraz (veya çok) düzeltme gerektiren reklam gruplarını belirlemek için tek tek reklam performansını analiz eden bölümler ekleyin

Anahtar kelime bilgileri: Şablonunuzda anahtar kelime performans verileri için özel bir alan olduğundan emin olun

Bütçe izleme: Net bütçe dökümleriyle harcamalarınızı takip edin. Bu, şeffaflığı sağlar ve sağlıklı bir Net bütçe dökümleriyle harcamalarınızı takip edin. Bu, şeffaflığı sağlar ve sağlıklı bir gelir artış oranının korunmasına yardımcı olur

Görsel veriler: Grafikler ve çizelgeler kullanarak Grafikler ve çizelgeler kullanarak performans pazarlama verilerini anlaşılır ve ilgi çekici hale getirin. Çizgi grafikler zaman bazlı trendler için işe yararken, çubuk grafikler farklı metrikleri karşılaştırmaya yardımcı olur

💡Pro İpucu: Şablonunuzdaki her metriği açıkça tanımlayın. Bu, karışıklığı önler ve herkesin sayıların ne anlama geldiğini tam olarak anlamasını sağlar.

12 Ücretsiz PPC Raporlama Şablonu

Artık PPC raporlama şablonlarının pazarlamacılar için ne kadar kullanışlı olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bu şablonların, her şey için kullandığınız uygulamanın içinde olduğunu hayal edin!

İşte size sunduğumuz şey: proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın şablonları, tümü daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olmak için yapay zeka ile desteklenmektedir.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin! ClickUp müşterileri platformun yeteneklerine güveniyor.

ClickUp, birden fazla takımın çalıştığı müşterileri olan ajanslar veya kuruluşlar için çok uygundur. Örneğin, aynı müşteri için SEO, PPC ve geliştirme projeleri yapan bir pazarlama ajansı. Bu, tüm işleri ve ilerlemeleri tek bir yerde tutarak operasyonel verimliliği takip etmeyi çok daha kolay hale getirir.

ClickUp, birden fazla takımın çalıştığı müşterileri olan ajanslar veya kuruluşlar için çok uygundur. Örneğin, aynı müşteri için SEO, PPC ve geliştirme projeleri yapan bir pazarlama ajansı. Bu, tüm işleri ve ilerlemeleri tek bir yerde tutmaya yardımcı olur ve operasyonel verimliliği takip etmeyi çok daha kolay hale getirir.

Ayrıca, diğer güvenilir platformlardan ek şablonlar da ekledik.

Hadi keşfedelim!

1. ClickUp PPC Kampanya Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp PPC Kampanya Rapor Şablonu ile tüm kampanya metriklerinizi tek bir yerde görselleştirin

Birden fazla platformda ücretli arama kampanyaları yürütmek kolay değildir. Çapraz kanal raporlamada takip edilmesi gereken çok şey vardır: bütçeleri izlemek, dönüşümleri takip etmek ve müşteri raporları oluşturmak.

Tüm bunları ve daha fazlasını tek bir düzenli çalışma alanında yapmak mümkün olsaydı ne olurdu? ClickUp PPC Kampanya Rapor Şablonu ile tanışın. Reklam harcamalarından dönüşüm oranlarına kadar her şeyi izlemenizi sağlar.

Bu şablonu öne çıkaran özellikler şunlardır:

Kampanyaları izleyin: Planlamadan tamamlanana kadar ilerlemeyi izlemek için Özel Durumlar ayarlayın

Görevleri düzenleyin: Farklı Farklı türdeki pazarlama kampanyaları için ayrıntılı kontrol listeleri içeren görevler oluşturun

Anahtar metrikleri izleyin: CTR, CPC ve ROAS gibi anahtar metrikleri izlemek için Özel Alanlar ekleyin

Hedefleri görselleştirin: Kampanya verilerini görselleştirmek için birden fazla görünüm (Liste, Pano, Takvim) kullanın

İşleri otomatikleştirin: Kampanya dönüm noktaları ve güncellemeler için otomatik bildirimler ayarlayın

🌟İdeal kullanım: Kampanya raporlama ve analizlerini kolaylaştırmak isteyen dijital pazarlama takımları ve PPC uzmanları.

2. ClickUp Kampanya İzleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kampanya İzleme Şablonu ile PPC performansını ve ROI'yi izleyin

Farklı platformlarda birden fazla pazarlama kampanyasını yönetmek, tek tekerlekli bisiklet sürerken zincirli testereyle jonglörlük yapmak gibi hissettirebilir.

ClickUp Kampanya İzleme Şablonu ile bu karmaşaya son verin. Anahtar performans göstergelerinizi ve kampanya verilerinizi bir araya getirerek sekmeler arasında geçiş yapma veya veri arama zahmetinden kurtulun.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya gelir! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

İşte bunun yararları:

Ayrıntıları izleyin: ClickUp'taki Özel Durumlar , ilerlemeyi Engellendi, İptal Edildi, Tamamlandı veya Devam Ediyor olarak işaretlemenize yardımcı olur

Önemli metrikleri kapsayın: Yerleşik Özel Alanlar, harcanan bütçe, gösterimler, dönüşüm oranları ve ROI gibi önemli Yerleşik Özel Alanlar, harcanan bütçe, gösterimler, dönüşüm oranları ve ROI gibi önemli pazarlama KPI'larını izler

Kampanyaları planlayın: ClickUp'taki ClickUp'taki Takvim Görünümü , sürükle ve bırak işlevselliği ile pazarlama zaman çizelgelerini planlamayı ve ayarlamayı çocuk oyuncağı haline getirir

İlerlemeyi izleyin: Pano görünümü, kampanyaları duruma veya kanala göre gruplandırır ve en iyi performans gösteren reklamlarınızı tespit etmek için mükemmeldir

Zaman çizelgelerini görselleştirin: ClickUp'ın Zaman Çizelgesi Görünümü , kampanya ilerlemesini ve yaklaşan görevleri kronolojik olarak gösterir

🌟İdeal kullanım alanları: Performans metriklerinin ve ROI'nin net görünürlüğünü korurken farklı platformlarda birden fazla kampanyayı izlemesi gereken pazarlama yöneticileri ve kampanya koordinatörleri.

3. ClickUp Kampanya İzleme ve Analiz Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kampanya İzleme ve Analitik Şablonu ile PPC performansını tek bir yerden izleyin ve metrikleri analiz edin

ClickUp Kampanya İzleme ve Analitik Şablonu ile tüm pazarlama kampanyalarınızı ve anahtar metriklerinizi takip edin. Bu şablon, kampanya görevleriniz için farklı görselleştirme seçenekleri sunar.

Tüm gecikmiş görevleri bulmanız mı gerekiyor? Liste Görünümü'nün sıralama ve filtreleme özellikleri bunun için idealdir. Pano Görünümü'nün Kanban tarzı düzeni, ilerlemeyi net bir şekilde görmek için mükemmeldir.

Zaman çizelgesi görünümü ile planlama programları oluşturmak ve çakışmaları çözmek çok kolay, takvim görünümü ise tüm etkinliklerin aylık özetini sunar.

Bu şablon, anahtar metrikler için Özel Alanlar ile de öne çıkıyor:

Otomatik ilerleme: Tamamlanma oranları hakkında otomatik güncellemeler

Açılır menü: Kampanyaları türe, kanala veya duruma göre kategorilere ayırın

Web sitesi: Mağaza açılış sayfaları ve kaynak URL'leri

Para: Tercih ettiğiniz para biriminde kampanya harcamalarını izleyin

Sayı: Tıklamaları, dönüşümleri ve gösterimleri izleyin

Formül: ROI, CTR, CPA ve daha fazla KPI'yı kolayca hesaplayın

🌟İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı performans ve ROI bilgileri arayan PPC uzmanları.

💡Profesyonel İpucu: Pazarlamacılar, raporlama ve analitiği otomatikleştirmek ve zamandan tasarruf etmek için yapay zekayı kullanıyor! En iyi 3 yapay zeka pazarlama ipucunu içeren bu videoda daha fazla bilgi edinin.

4. ClickUp Kampanya Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kampanya Planı Şablonu ile kampanya ilerlemesi, bütçeler ve takım rollerini izleyin

İyi yapılandırılmış bir kampanya planı, tıklama oranınızı doğrudan etkiler. Arama motorlarında öne çıkmanıza ve sosyal medyada kaydırmayı durdurmanıza yardımcı olur.

ClickUp Kampanya Planı Şablonu, etkili kampanyalar yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar.

Bu şablon, pazarlama planı şablonlarını başarıyla uygulamanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur:

Metrikleri izleyin: "Devam Ediyor", "Tamamlandı" ve "Yapılacak" gibi özel durum seçenekleri, her bir kampanya görevinin durumunu anında görebilmenizi sağlar

Kampanya verilerini görselleştirin: Planlama İlerlemesi, Ayrılan Bütçe, Kalan Bütçe, Kampanya Başlığı ve Kampanya Türü gibi yedi adet yerleşik Özel Alan, verilerin netliğini sağlar

Projeleri tam denetim altında yönetin: Yorumlar, etiketler ve bağımlılık uyarıları gibi araçlar, herkesin kampanya hedefleri ve son tarihler konusunda uyumlu çalışmasını sağlar

🌟İdeal kullanım alanları: Koordineli mesajlaşma ve içerik pazarlaması ile entegre kampanyalar oluşturmak, yönetmek ve yürütmek isteyen pazarlama takımları.

Bonus: Bu hızlı açıklayıcı video ile ClickUp'ta pazarlama planınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenin!

Ayrıca okuyun: En İyi Etkileyici Şablonları

5. ClickUp Kampanya Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kampanya Özeti Şablonu ile etkili pazarlama kampanyaları planlayın ve yürütün

ClickUp Kampanya Özeti Şablonu, tüm kampanya planlama araçlarınızı tek bir yerde toplayarak hedeflerine ulaşan pazarlama kampanyaları oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu şablon, sosyal medya kampanyalarından tam ölçekli ürün lansmanlarına kadar her türlü kampanya için sağlam bir temel sağlar.

Bu şablonla yapabilecekleriniz:

Net kampanya hedefleri belirleyin: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak reklam performansınızı izleyin ClickUp Hedefleri'ni kullanarak reklam performansınızı izleyin

Hedef kitlenizi haritalayın: Profiller oluşturun ve onlara ulaşmak için doğru kanalları seçin. Örneğin, küçük işletme sahiplerini hedefliyorsanız, LinkedIn ve sektöre özel web sitelerine odaklanabilirsiniz

Kampanya taslağı oluşturun: En yüksek dönüşüm sağlayan anahtar kelimeleri, içerik temalarını ve gerekli kreatif varlıkları görselleştirin

PPC gösterge paneli oluşturun: Harcamaları, dönüşümleri ve ROI'yi gerçek zamanlı olarak izleyerek performansı ölçün

🌟İdeal kullanım alanları: Tüm paydaşları aynı hizada tutarken kampanyaları verimli bir şekilde planlamak, yürütmek ve izlemek isteyen pazarlama takımları.

6. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu ile pazarlama kampanyalarını planlayın, düzenleyin ve izleyin

Pazarlama çabalarınızın saat gibi çalışmasını mı istiyorsunuz?

ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, kampanya zaman çizelgenizi haritalandırmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için burada.

Bu PPC rapor şablonu, sosyal medya platformlarında içeriği koordine etmek ve reklamcılık çabalarınızı uyumlu hale getirmek için mükemmeldir. İşte nasıl:

Özel Durum izleme: Gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemek için kampanya görevlerini "Açık" veya "Tamamlandı" olarak işaretleyin. Herkesi işlerin gidişatı hakkında bilgilendirin

Akıllı Özel Alanlar: Beş özel öznitelik kullanarak anahtar kampanya ayrıntılarını ekleyin: Süre, Hedefler, Kampanya Aşaması, Pazar ve Kampanya Bütçesi

Etkinlik Takvimi: Kampanya zaman çizelgenizi Takvim Görünümü'nde görsel olarak planlayın

Zaman çizelgesi: Görevlerin zaman çizelgesi görünümünde nasıl bağlantılı olduğunu ve akışını görün

Kampanya Listesi: Liste görünümünde tek bir yerden tüm görevleri izleyin

Kampanya Süreci: Kanban panosu görünümünde kampanya aşamalarını adım adım izleyin

🌟İdeal kullanım: Çok kanallı kampanyaları sorunsuz bir şekilde planlamak, yürütmek ve izlemek isteyen pazarlamacılar.

🧠İlginç Bilgi: Şubat 1998'de GoTo.com (daha sonra Overture olarak bilinir) ilk tıklama başına ödeme arama motorunu tanıttı ve reklamverenlerin belirli anahtar kelimeler için reklam yerleşimi için teklif vermesine olanak tanıdı.

7. ClickUp Kampanya Başlatma Beyin Fırtınası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kampanya Başlatma Beyin Fırtınası Beyaz Tahta Şablonu ile pazarlama kampanyalarınızı beyin fırtınası yapın, planlayın, düzenleyin ve izleyin

Doğru PPC stratejisini oluşturmak, sadece fikirleri ortaya atmaktan daha fazlasını gerektirir.

ClickUp Kampanya Başlatma Beyin Fırtınası Şablonu, pazarlama takımlarının kampanya fikirlerini düzenlemesine ve en iyilerini eyleme geçirmesine yardımcı olur.

Bu reklam şablonlarını kampanya planlaması için bu kadar yararlı kılan özellikler şunlardır:

Kampanya fikirlerini sıralayın: Evet, Hayır veya Belki kategorilerini kullanarak takip etmeye değer konseptleri hızlıca belirleyin

Görev ilerlemesini izleyin: Görevleri Açık ve Tamamlandı durumlarına göre ayırarak, takımınıza neyin yapıldığını ve neye dikkat edilmesi gerektiğini net bir şekilde görünürlük sağlayın

Paydaşların geri bildirimlerini ekleyin: Geri bildirimleri doğrudan görevlere entegre ederek, sonsuz e-posta zincirleri olmadan kavramları iyileştirin

Özel bildirimler ayarlayın: Önemli dönüm noktaları ve değişiklikler hakkında herkesi bilgilendirin

🌟İdeal kullanım: Kampanya planlama sürecini kolaylaştırmak isteyen dijital pazarlama takımları.

8. Porter'ın Pazarlama Takımları ve Ajansları için PPC Rapor Şablonu

porterM etric s aracılığıyla

Porter'ın pazarlama ekipleri ve ajansları için hazırladığı PPC Rapor Şablonu, çeşitli yerleşik araçlarla tıklama başına ödeme kampanyalarının performansını izler ve analiz eder. PPC çabalarını optimize ederken ve müşterilere ROI'yi kanıtlarken en önemli metriklere odaklanır.

Bu şablonu özellikle değerli kılan özellikler şunlardır:

Net metrik izleme: PPC kampanyalarından gelen web sitesi trafiğini izleyerek trendleri ve büyümeyi tespit edin. Farklı kampanyalardaki dönüşüm oranlarını izleyerek neyin işe yaradığını ölçün

Akıllı veri segmentasyonu: Performansı konuma göre ayrıştırarak kampanyaları belirli bölgelere göre özelleştirin. Farklı cihazların (mobil, masaüstü, tablet) kampanya sonuçlarını nasıl etkilediğini görün

Kolay raporlama seçenekleri: Müşteri toplantıları için profesyonel PDF raporları oluşturun. Paydaşları bilgilendirmek için özel e-posta raporları gönderin. Takımların en son verileri kendileri inceleyebilmesi için canlı gösterge paneli bağlantılarını paylaşın

Eylem odaklı içgörüler: Kanal performansını (Google Ads, Facebook, LinkedIn) karşılaştırarak bütçe kararlarına yön verin. Hedeflemeyi daha keskin hale getirmek için kitle segmenti verilerini kullanın. Hızlı kampanya ayarlamaları için gerçek zamanlı erişim elde edin

🌟İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteri kampanyasını yöneten pazarlama ajansları ve net, eyleme geçirilebilir PPC performans bilgilerine ihtiyaç duyan şirket içi pazarlama takımları.

9. Porter'ın Çok Kanallı Pazarlama Performans Raporu Şablonu

port erMe trics aracılığıyla

Porter'ın Çok Kanallı Pazarlama Performans Raporu Şablonu, pazarlama takımlarının farklı kanallardaki kampanya sonuçlarını tek bir düzenli gösterge panelinde izlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur.

Bu şablon, sosyal medya, e-posta, ücretli reklamlar ve diğer kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek trendleri daha etkili bir şekilde tespit etmenizi ve pazarlama stratejinizi iyileştirmenizi sağlar.

Bu şablonun sunduğu özelliklere ayrıntılı olarak göz atın:

Dönüşüm izleme özellikleri: CTR'leri izleyerek, reklamlarınızı görüntüleyenlerin kaçının etkileşimde bulunduğunu görün. Kampanya maliyetlerini elde edilen gelirle karşılaştırarak ROI'yi hesaplayın

Etkileşim ölçüm araçları: Beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar aracılığıyla sosyal medya etkileşimini tek bir görünümde görün. Farklı platformlar ve içerik türleri arasında etkileşim oranlarını karşılaştırın

Görünürlük analizi özellikleri: Toplam reklam gösterimlerini izleyerek kampanyanızın erişimini anlayın. Rakiplere kıyasla ses payını ölçün

Kampanya analizi özellikleri: Performansı kanallara göre ayrıştırarak en iyi performans gösteren platformları belirleyin. Farklı kampanya türlerinde müşteri etkileşim modellerini inceleyin

Zamana dayalı raporlama: Metrikleri saat, gün, hafta, ay, çeyrek veya yıl bazında görünüm. Farklı dönemlerdeki performans eğilimlerini tespit edin

🌟İdeal kullanım alanları: Birden fazla kanalda performansı izlemesi gereken ve kampanya verilerinden net, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek isteyen pazarlama yöneticileri ve analistler.

10. Hubspot'un Facebook Reklamcılık Kontrol Listesi Şablonu

hubSpot aracılığıyla

Daha akıllı Facebook odaklı reklam kampanyaları yürütmek ve reklam harcamalarınızdan daha iyi getiri elde etmek mi istiyorsunuz? HubSpot'un Facebook Reklamcılık Kontrol Listesi Şablonu, arka planda yapılacak işleri kolayca halletmenin bir yoludur.

Bu pratik şablon, Facebook reklamlarını ayarlama ve yönetme sürecinde size yol gösterir ve önemli adımları atlamamanızı sağlar.

Kampanya hedeflerinizi belirleyin : Marka bilinirliğinden satışları artırmaya kadar ihtiyaçlarınıza göre doğru kampanya hedeflerini seçin

Bütçenizi etkili bir şekilde yönetin : Aşırı harcamaları önlemek için uygun bütçe kontrolleri ayarlayın

Hedef kitlelerden yararlanın : Web sitesi ziyaretçi verilerini ve CRM listelerini kullanarak hedefli özel kitleler oluşturun

İlgi çekici reklam içeriği oluşturun : HubSpot'un ücretli pazarlama uzmanlarının kanıtlanmış ipuçlarıyla ilgi çekici Facebook reklam içeriği oluşturun

Önemli olanı ölçün: İş hedefleriniz için önemli olan performans metriklerini izleyin

🌟İdeal kullanım alanları: Facebook reklam süreçlerini standartlaştırmak ve kampanya performansını iyileştirmek isteyen pazarlama ekipleri ve ajanslar.

11. Template.net tarafından hazırlanan PPC Kampanya Pazarlama Raporu Şablonu

Template.net'in PPC Kampanya Pazarlama Raporu Şablonu, pazarlama takımlarına müşterilerine ücretli reklam kampanyalarının performansını tam olarak göstermek için sağlam bir temel sağlar.

Bu araç, karmaşık PPC verilerini hem ajansların hem de müşterilerin kolayca anlayabileceği açık ve düzenli bir şekilde sunmada mükemmeldir.

Bu şablonu özellikle kullanışlı kılan özellikler şunlardır:

Yapılandırılmış performans izleme: Şablon, dönüşümler, CPA, gösterimler, CTR ve gösterim payı gibi tüm temel PPC metrikleri için özel bölümler içerir

Görsel veri sunumu: Karmaşık kampanya verilerini kolay anlaşılır grafiklere ve çizelgelere dönüştürün. Şablon, performans eğilimlerini paydaşlara açıklamaya yardımcı olan çeşitli görselleştirme seçeneklerini destekler

Özelleştirilebilir bölümler: Müşterileriniz için en önemli olanlara göre bölümler ekleyin veya kaldırın. Şablon, temel metriklerden derinlemesine kampanya analizlerine kadar farklı raporlama ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir

Yönetici özeti alanı: Özel bir yönetici özeti bölümünde üst düzey performans özetlerini ve anahtar çıkarımları ekleyin

🌟İdeal kullanım alanları: Kampanya sonuçlarını müşterilere profesyonel ve kapsamlı bir şekilde raporlamak isteyen dijital pazarlama ajansları ve PPC yöneticileri.

👀Biliyor muydunuz? Rekabetin yoğun olduğu sigorta sektöründe, ortalama tıklama başına maliyet 18,57 $'a kadar çıkabilir. Bu, belirli anahtar kelimelerin yüksek değerini ve rekabeti yansıtmaktadır.

12. Search Foresight tarafından hazırlanan Google Looker Studio PPC Rapor Şablonu

search Foresight aracılığıyla

Search Foresight tarafından sunulan Google Looker Studio PPC Rapor Şablonu, anahtar ücretli arama metriklerine ilişkin tek sayfalık bir genel bakış sunarak reklam kampanyalarınızın performansını gerçek zamanlı olarak izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur.

Bu şablon aşağıdakiler için harika bir araçtır:

Entegre kampanya izleme : Sorunsuz platform entegrasyonu sayesinde Google Ads gösterge paneli ve LinkedIn Ads üzerinden performansı izleyin

Kapsamlı içgörüler görüntüleme : Merkezi bir gösterge panelinden anahtar kelime analizini, konuma dayalı performansı, kitle demografisini ve rekabet içgörülerini izleyin

Zaman çizelgesi performans izleme : Zaman Çizelgesi Monitörü sayfası ile reklam kampanyalarının zaman içindeki performansını net bir şekilde görün

Gelişmiş veri filtreleme: Hesaplar ve kampanya türleri hakkında daha derinlemesine içgörüler elde etmek için her sayfadaki açılır menüleri kullanarak verileri filtreleyin ve analiz edin

🌟İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda PPC kampanyalarının performansını izlemek, analiz etmek ve optimize etmek isteyen pazarlama ekipleri ve ajanslar.

ClickUp ile PPC Raporlamayı Daha Basit ve Akıllı Hale Getirin

Başarılı PPC kampanyaları yürütmek, sadece harika reklamlar hazırlamakla ilgili değildir. Trendleri tespit etmek, sorunları erken aşamada yakalamak ve hızlı bir şekilde akıllı kararlar almak için organize, veriye dayalı raporlama da gereklidir.

Ücretsiz PPC raporlama şablonlarımız, raporlamalarınız için harika bir başlangıç noktası ve yapı sağlar.

Ancak şunu kabul edelim: şablonlar tek başına yeterli değildir. Takımınızın PPC raporları üzerinde işbirliği yapabileceği, ilerlemeyi izleyebileceği ve içgörüleri eyleme dönüştürebileceği merkezi bir merkeze ihtiyacınız var.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Bu ücretsiz PPC şablonlarını ClickUp'ın güçlü platformuyla birleştirerek bulguları sorunsuz bir şekilde izlenebilir görevlere dönüştürün.

Artık tüm önemli kampanya bilgilerine erişebilirsiniz. Ayrıca ClickUp, paydaşlar arasındaki iletişimi basitleştirerek herkesin bilgilendirilmesini ve uyum içinde çalışmasını sağlar.

PPC analitik ve raporlamanızı basitleştirmeye hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun!