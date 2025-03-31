TidyCal ve Calendly: En iyi toplantı planlayıcı hangisi?

"Cuma günü boş musun?"

"Perşembe günü iş olur mu?"

"Saat 5 mi?"

"Öğlen olabilir mi?"

Toplantı planlama aramalarınız ve e-postalarınız böyle mi görünüyor? Takımınız ve müşterileriniz için, özellikle birden fazla zaman diliminde, aramaları koordine etmek, gözleri bağlı bir labirentten kaçmaya çalışmak gibi hissettirebilir.

Elbette Google Takvim var. Ancak, herkes için uygun bir zaman bulmak için takas yapmanız veya takvimleri birbirine bağlamanız gerekir. Bu kolaylığı sağlamak, işinizi yürütmek için önemli bir engel olabilir.

Hizmetinizde daha akıllı çevrimiçi takvimlere ihtiyacınız var. Ve genellikle bu iki seçeneğe indirgenir: TidyCal ve Calendly. Her ikisi de planlamanızı basitleştirmeyi vaat ediyor, ancak hangisi ihtiyaçlarınız için gerçekten daha iyi değer sunuyor?

Hadi öğrenelim. Psst… Hiçbir araç size uygun gelmiyorsa, takvim yönetimini daha basit hale getirmek için üçüncü bir bonusumuz daha var: ClickUp!

TidyCal nedir?

TidyCal, bireyler ve küçük işletmeler için randevu alma sürecini basitleştirmek amacıyla AppSumo tarafından oluşturulan bir çevrimiçi takvim planlama aracıdır. Calendly'ye uygun fiyatlı bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır.

2021 yılında TidyCal, girişimcilerin ilgisini çeken bir özellik ile piyasaya çıktı: gerçek olamayacak kadar iyi görünen ömür boyu erişim. (Spoiler uyarısı: Gerçek değildi)

Çoğu planlama aracı herkese her şeyi sunmaya çalışırken, TidyCal farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Uygulama, gereksiz özellikleri ortadan kaldırarak küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için uygun fiyat ve basitlik üzerine odaklanmıştır.

Bu araç, bire bir danışmanlıklardan takım toplantılarına kadar her şeyi yönetir ve kullanıcıları zorlamadan temel planlama özelliklerini sunar.

TidyCal özellikleri

Piyasadaki çeşitli günlük planlayıcı uygulamalarını keşfederken, TidyCal'ın planlama yaklaşımının basitliği akıllı işlevsellikle birleştirdiğini göreceksiniz. Her özellik, kullanıcıları zorlamadan gerçek dünyadaki planlama zorluklarını çözmek için çalışır.

TidyCal'ı öne çıkaran özelliklere ayrıntılı bir bakış:

1. Akıllı takvim entegrasyonu

tidyCal aracılığıyla

Takvimleriniz senkronize olmadığı için çift randevu aldığınızı hatırlıyor musunuz? TidyCal, Google Takvim, Outlook ve diğer önemli takvimler arasında gerçek zamanlı senkronizasyon ile bu kabus senaryosunu ortadan kaldırır.

Platform, bağlı tüm çevrimiçi takvim planlama araçlarında uygunluk durumunuzu gerçek zamanlı olarak otomatik olarak günceller.

Örneğin, hem müşteri toplantılarını hem de kişisel randevularınızı yöneten bir danışman iseniz, TidyCal, birisi bir oturum rezervasyonu yaptığında tüm takvimlerinizdeki zamanları otomatik olarak bloke eder.

2. Özelleştirilebilir rezervasyon sayfaları

tidyCal aracılığıyla

Rezervasyon sayfanız, genellikle müşterilerin iş sürecinizle ilk temas noktasıdır. TidyCal, aşağıdakilerle bu etkileşimi sorunsuz bir deneyime dönüştürür:

Toplantılar arasında özel tampon süreleri, hazırlık yapmanıza veya gecikmeleri yönetmenize yardımcı olur

İş tarzınıza uyum sağlayan esnek uygunluk pencereleri

Farklı hizmetler için birden fazla rezervasyon türü (hem 30 dakikalık keşif görüşmeleri hem de 60 dakikalık derinlemesine oturumlar sunan koçlar için mükemmel)

Profesyonel kimliğinizi koruyan markalı öğeler

3. Grup toplantı yönetimi

tidycal aracılığıyla

Üç farklı zaman diliminde beş kişiyle bir toplantı koordine etmeyi denediniz mi? Çoğu zaman tam bir karmaşa olur. TidyCal bunu zarif bir şekilde halleder.

Platformun grup planlama özelliği sadece uygun zamanları bulmakla kalmaz, farklı saat dilimlerinde işe yarayan zaman aralıklarını akıllıca önerir, her katılımcının çalışma saatlerini hesaba katar ve hatta tekrarlanan taahhütleri de dikkate alır.

Bu, müşteri sunumlarını veya haftalık takım senkronizasyonlarını yöneten küresel takımlar için özellikle değerlidir.

4. Otomatik etkinlik bildirimleri

tidyCal aracılığıyla

İş akışınızı kurduktan sonra, TidyCal sıkıcı görevleri halleder. Katılımcıların etkinliği kolayca kaydedebilmesi için takvim ekleri içeren anlık onay e-postaları gönderir.

Toplantıdan 24 saat veya bir saat önce hatırlatıcı mesajlar gibi hatırlatıcı dizilerini özelleştirebilir, böylece kimsenin toplantıyı unutmamasını sağlayabilirsiniz. Toplantı özetlerini içeren takip mesajları da otomatik olarak gönderilir, böylece katılımcılar her zaman bilgilendirilir.

Ayrıca, TidyCal, herkesin takviminin doğru ve güncel kalmasını sağlamak için yeniden planlama bildirimlerini yönetir.

TidyCal fiyatlandırması

Ücretsiz plan

1. Seviye (Standart): 39 $ (tek seferlik ödeme)

2. Kademe (Takım/Ajans): 79 $ (tek seferlik ödeme)

Calendly nedir?

Calendly, kullanıcı dostu arayüzü ve Google, Apple ve Outlook takvimleriyle entegrasyonları sayesinde toplantı planlamayı basitleştirir.

Yıllar içinde Calendly, temel bir planlama aracından planlama otomasyonu için kapsamlı bir platforma dönüştü.

Calendly'nin sağlam entegrasyon ekosistemi sayesinde, 100'den fazla popüler iş aracıyla bağlantı kurabilirsiniz. Bu özellikler, özellikle kurumsal ve büyüyen takımlar arasında önemli bir ilgi görmesine yardımcı olmuştur.

Calendly, CRM'ler, pazarlama araçları ve satış platformlarıyla derinlemesine entegre olur, bu da randevu rezervasyon sürecini iyileştirmek için planlama yeteneklerine ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar için idealdir.

🧠 İlginç Bilgi: Calendly, %21,45'lik pazar payıyla planlama alanında en çok tercih edilen seçeneklerden biridir.

Calendly özellikleri

Önde gelen görev planlama yazılım çözümlerinden biri olan Calendly, ölçeklendirme takımları için en iyi seçim olmasını sağlayan özellikler sunar:

1. Gelişmiş ş akışı otomasyonu

calendly aracılığıyla

Calendly, planlamanın ötesine geçer ve tüm iş akışınızı otomatikleştirmenize yardımcı olur. İşiniz için Calendly kullanıyorsanız ve birisi demo rezervasyonu yaptığında, otomatik olarak şunlar gerçekleşir:

Bölgeye ve uzmanlığa göre size en uygun satış temsilcisi atanır

CRM'niz potansiyel müşteri bilgileriyle güncellenir

Takım üyeleri anında Slack bildirimleri alır

Kişiselleştirilmiş bir e-posta dizisi, potansiyel müşterinin ilgisini çekmeye başlar

Tüm bunlar manuel çaba gerektirmeden gerçekleşir. Calendly, planlamanızı dönüştürür ve toplantı öncesi ve sonrası görevlerinizi verimli, otomatik bir sürece dönüştürür.

2. Takım planlama zekası

calendly aracılığıyla

Calendly, verimli bir proje yönetimi takvim sistemi oluşturmak için favoriler arasındadır. Bu, dengeli iş yükleri için round-robin dağıtım ve birden fazla katılımcı için en uygun zamanı belirlemek için toplu planlama gibi özellikler sayesinde mümkündür.

Calendly ayrıca saat dilimlerini, becerileri veya iş yüklerini dikkate alan akıllı takım yönlendirme özelliği sunar. Bu araçlar, hızlı yanıt sürelerinin ve etkili kaynak tahsisinin anahtar olduğu satış ve müşteri desteği ayarlarında öne çıkar.

🧠 İlginç Bilgi: Round-robin terimi, 17. yüzyıl Fransızca Rond Ruban teriminden türemiştir ve ilk imzalayanın kimliğini gizlemek ve intikam alınmasını önlemek için dilekçeleri dairesel olarak imzalamaya atıfta bulunur.

3. Kurumsal düzeyde kontroller

calendly aracılığıyla

Calendly, güçlü güvenlik ve denetim gerektiren kuruluşlar için planlama ortamı üzerinde kapsamlı kontrol sunar.

SAML tek oturum açma, ayrıntılı analizler ve toplantı düzenini optimize etmek için raporlama araçları gibi gelişmiş güvenlik özellikleri içerir. Calendly ayrıca özel markalama veya beyaz etiketleme seçenekleri sunar, böylece planlama sayfanızı tamamen kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Yönetici olarak, merkezi kontroller ve düzenlemelere tabi sektörünüz için uyumluluk özellikleri ile büyük bir takımı kolayca yönetebilirsiniz.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Koltuk başına aylık 20 $

Enterprise: 15.000 $/yıl

Ayrıca okuyun: En İyi Calendly Alternatifleri ve Rakipleri

TidyCal ve Calendly: Özellik Karşılaştırması

Şimdi, Calendly ve TidyCal'ın ayrıntılı bir karşılaştırmasına geçerek her bir aracın hangi alanlarda üstün olduğunu ve hangi alanlarda yetersiz kaldığını görelim. Anahtar özelliklerini özetleyen kapsamlı bir tablo ile başlayalım:

Özellikler TidyCal Calendly Takvim entegrasyonu Google Takvim, Outlook, iCal Google Takvim, Outlook, iCal, Exchange Toplantı türleri Bire bir, Grup, Turlu (temel) Bire bir, Grup, Round-robin (gelişmiş), Toplu Özelleştirme Temel markalama, Toplantı türleri Gelişmiş markalama, Özel iş akışları, Toplantı anketleri Takım özellikleri Temel takım planlama Gelişmiş yönlendirme, Round-robin, Analitik Entegrasyonlar Temel (10+ entegrasyon) Kapsamlı (100'den fazla entegrasyon) API erişimi Sınırlı Tam API erişimi Güvenlik Standart güvenlik Kurumsal düzeyde güvenlik Fiyatlandırma modeli Tek seferlik ödeme Abonelik tabanlı

Her bir anahtar özelliği daha yakından inceleyin ve hangisinin daha iyi performans gösterdiğini bulun:

1. Kullanıcı arayüzü ve deneyimi

Her iki platform da, programınızı yönetmenin baş ağrıtıcı bir iş olmaması gerektiğini anlıyor, ancak bu konuya biraz farklı yaklaşıyor.

TidyCal, işleri basit tutarak küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için mükemmel bir seçimdir. Temiz arayüzü zihinsel karmaşayı azaltır ve planlama iş akışınızı saatler yerine dakikalar içinde kurmanıza olanak tanır. Temel unsurlara odaklanır ve sizi süreç boyunca doğal bir şekilde yönlendiren mantıklı bir düzene sahiptir.

Calendly ise daha büyük takımlar ve kurumsal müşteriler için tasarlanmış daha sofistike bir gösterge paneli ile bir adım önde. Elbette, öğrenme eğrisi biraz daha dik, ancak özelleştirme seçenekleri ve gelişmiş ş Akışı özellikleri için buna değer.

Arayüz, birden fazla takım üyesini, karmaşık yönlendirmeleri ve entegrasyonları zorluk yaratmadan yönetmek için harika bir iş çıkarır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. TidyCal'ın pratik yaklaşımı, tek başına çalışan girişimciler için ideal seçimdir. Daha karmaşık ve gelişmiş bir kurulum arıyorsanız, Calendly sizin için doğru seçimdir.

2. Planlama esnekliği ve kontrolü

Her iki platform da sağlam planlama kontrolleri sunar, ancak aralarında belirgin farklar vardır.

TidyCal, tampon zaman yönetimi ve temel uygunluk kuralları gibi temel özellikleri kapsayan basit ve anlaşılır planlama özellikleri sunar.

Öngörülebilir programları olan profesyoneller için idealdir ve gereksiz karmaşıklık olmadan standart toplantı süreleri ve mola zamanları sağlar.

Calendly, gelişmiş kural motoruyla bir adım önde ve toplantı türlerine veya katılımcıların rollerine göre dinamik tampon süreleri sunuyor. Özel uygunluk modelleri, sezonluk çalışma saatleri, dönüşümlü programlar, ücretli toplantılar ve günlük özel toplantı sınırları gibi daha karmaşık ihtiyaçları destekliyor.

Bu düzeyde özelleştirme, Calendly'yi birden fazla takım üyesi olan ve departmanlar veya saat dilimleri arasında farklı planlama ihtiyaçları olan işletmeler için özellikle kullanışlı hale getirir.

🏆 Kazanan: Calendly, gelişmiş planlama fonksiyonları sayesinde

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Görevlere Öncelik Verme

3. Takım yönetimi

İşiniz büyüdükçe, takımın planlama sürecini koordine etmek daha da önemli hale gelir. Her iki platform da takım özellikleri sunar, ancak aralarında anahtar farklılıklar vardır.

TidyCal, küçük gruplar için iyi çalışan temel takım özellikleri sunar. Basit takım planlaması ve izin yönetimi için grup etkinliği oluşturma özelliği sunarak, temel planlama ihtiyaçları olan küçük işletmeler için idealdir.

Ancak Calendly, daha sağlam takım yönetimi araçları sunar. Gelişmiş takım yönlendirme özelliği, uzmanlık, uygunluk veya saat dilimi gibi kriterlere göre toplantıları otomatik olarak atar.

Round-robin sistemi adil toplantı dağıtımını sağlarken, gelişmiş erişim kontrolleri hiyerarşik izinler sunar. Takım analitiği, toplantı kalıpları ve üye kullanımı hakkında değerli bilgiler sunarak daha büyük operasyonların optimize edilmesine yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Takım yönetimini çok daha verimli hale getiren adil dağıtım özelliği ile Calendly

4. Entegrasyon yetenekleri

Günümüzün bağlantılı iş dünyasında, planlama aracınız diğer çevrimiçi toplantı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır. TidyCal ve Calendly'nin bu açıdan karşılaştırması aşağıda verilmiştir:

TidyCal, temel iş ihtiyaçlarına odaklanarak temel takvim entegrasyonları sunar. Başlıca takvim hizmetleri ve temel video konferans platformlarıyla kolayca bağlantı kurar. Entegrasyon seçenekleri Calendly'den daha sınırlı olsa da, küçük işletmelerin ve bağımsız profesyonellerin en yaygın ihtiyaçlarını karşılar.

Calendly ise 100'den fazla iş aracına bağlanan kapsamlı bir entegrasyon ekosistemine sahiptir. Özel entegrasyonlar için gelişmiş API erişimi ve otomatikleştirilmiş iş akışları için webhook desteği sunar.

Derin CRM entegrasyonları, ayrıntılı potansiyel müşteri izleme ve müşteri yolculuğu haritalama imkanı sunarak, birden fazla yazılım aracına güvenen ve otomatik veri akışına ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.

🏆 Kazanan: Calendly, iş süreçlerine ve ş Akışı tasarımına çok yönlü yaklaşımıyla

5. Para için değer

TidyCal, kullanıcılara tek seferlik bir ödeme modeli sunarak, tekrarlayan maliyetler olmadan tüm özelliklere ömür boyu erişim sağlar. Bu yaklaşım, sürekli finansal taahhüt olmadan güvenilir planlama araçlarına ihtiyaç duyan bütçeye duyarlı işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için olağanüstü bir değer sağlar. Ayrıca, gelecekteki yükseltme ihtiyacını ortadan kaldıran her şey dahil bir özellik setinden de yararlanabilirsiniz.

Calendly, abonelik tabanlı fiyatlandırma ve özellik katmanlarıyla, gelişen ihtiyaçları olan büyüyen kuruluşlara hitap eder. Koltuk başına aylık fiyatlandırma başlangıçta daha yüksek görünebilir, ancak platformun daha gelişmiş özellikleri ve kapsamlı entegrasyonları, daha büyük takımlar için önemli bir yatırım getirisi sağlayabilir.

Katmanlı yapı, kuruluşların ihtiyaçlarına göre ölçeklendirme yapmasına olanak tanır, ancak takımlar büyüdükçe maliyetler artabilir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Tek başına çalışanlar veya küçük takımlar (10 kişiye kadar) için TidyCal'ın ücretsiz planı en uygunudur. Ücretli planlarda TidyCal, ihtiyaçlarınızın %90'ını %20 maliyetle karşılar. 10 kişiden fazla takımlar veya gelişmiş planlama için Calendly'nin ekstra özellikleri yatırıma değer.

🧠 İlginç Bilgi: Takvimin bilinen ilk kullanımı, MÖ 2000 civarında ilk ay takvimini oluşturan Sümerlere kadar uzanır. O zamandan bu yana çok yol kat ettik, ancak hayat hala programlarımızı iyi yönetmekle ilgili!

Reddit'te TidyCal ve Calendly karşılaştırması

Reddit'e bakarak gerçek kullanıcıların bu takvim uygulamaları hakkında ne söylediklerini inceledik.

R/podcasting'deki bir Redditor, TidyCal'ın takvim senkronizasyon özellikleriyle ilgili deneyimlerini paylaştı:

Ben tidycal kullanıyorum. Ve sadece kendim kullanıyorum. Ancak tidycal (ve eminim diğer seçeneklerin çoğu da öyledir) takvimleri Google Takvim vb. ile senkronize etmenize izin veriyor. Teorik olarak, ortak ev sahibiniz takvimini sizinle paylaştıysa ve tidycal'a hem sizin takviminize hem de sizinle paylaştığı takvime bakmasını söylediyseniz, bu işler.

Ben tidycal kullanıyorum. Ve sadece kendim kullanıyorum. Ancak tidycal (ve eminim diğer seçeneklerin çoğu da öyledir) takvimleri Google Takvim vb. ile senkronize etmenize izin veriyor. Teorik olarak, ortak ev sahibiniz takvimini sizinle paylaştıysa ve tidycal'a hem sizin takviminize hem de sizinle paylaştığı takvime bakmasını söylediyseniz, bu işler.

Bu, TidyCal'ın birden fazla takvimi yönetme konusundaki basit yaklaşımını vurgular. Bu, birçok kullanıcının farklı takvim platformlarında takım üyeleri veya müşterilerle koordinasyon sağlamak için planlama uygulamalarında aradığı önemli bir özelliktir.

Öte yandan, r/smallbusiness'ta bir Redditor, Calendly için ikna edici bir referans paylaştı:

Franchise Danışmanı Burada! Calendly, işim için kesinlikle olmazsa olmaz bir araç. Yüzlerce randevu aldım ve ücretli sürümün otomatik hatırlatıcıları sayesinde randevulara katılım oranım çok yüksek. Ayrıca zamanları bloklayabilir ve Google Takvim'inize bağlayabilirsiniz; takviminize manuel olarak girdiğiniz bilgiler, programınıza otomatik olarak yansıtılır. Asla çift randevu almam. Bağlantınızı paylaşarak herkesi bir görüşme için randevu almaya teşvik etmek çok kolayÜcretsiz sürüm harika. Ücretli sürüm ise muhteşem!

Franchise Danışmanı Burada! Calendly, işim için kesinlikle olmazsa olmaz bir araç. Yüzlerce randevu aldım ve ücretli sürümün otomatik hatırlatıcıları sayesinde randevulara katılım oranım çok yüksek. Ayrıca zamanları bloke edebilir ve Google Takvim'inize bağlayabilirsiniz; takviminize manuel olarak girdiğiniz bilgiler, programınıza otomatik olarak yansıtılır. Asla çift randevu almam. Bağlantınızı paylaşarak herkesi bir görüşme için randevu almaya teşvik etmek çok kolayÜcretsiz sürüm harika. Ücretli sürüm ise muhteşem!

Planlama uygulaması kullanıcılarından oluşan Reddit topluluğu birkaç anahtar noktada hemfikir görünüyor:

TidyCal, basitlik ve değer arayan kullanıcılar için caziptir

Calendly, profesyonel ve kurumsal ayarlarda hakimdir

Her iki araç da çift rezervasyonları etkili bir şekilde önler

Mevcut takvim sistemleriyle entegrasyon çok önemlidir

Bu gerçek dünya perspektifleri, özellik karşılaştırmamızda gördüklerimizi pekiştirirken, bu araçların günlük kullanımda nasıl performans gösterdiğine dair değerli bilgiler de ekliyor.

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft, çalışanlarına toplantıları 30 dakika ile sınırlamalarını istedi ve katılımcı memnuniyet oranı %94'e ulaştı!

ClickUp ile tanışın — TidyCal ve Calendly'ye en iyi alternatif

TidyCal ve Calendly temel özelliklerde mükemmeldir, ancak iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, eksiksiz bir çalışma alanı çözümü sunarak zaman yönetiminizde devrim yaratır. İşte ClickUp'ın ihtiyacınız olan tek araç olmasının nedenleri.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı dört kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini dokuz veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve hatta takvimlerinizi tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Takvim fonksiyonunu kullanarak takımımın diğer üyeleriyle işbirliği yapabildim ve önemli etkinliklerin programını ve planını görebildim. Liderlik ekibinin ihtiyaçlarına göre takvimdeki etkinlikleri sürükleyip bırakabildik. Takım üyeleri arasında kullanımı inanılmaz derecede kolay.

Takvim fonksiyonunu kullanarak takımımın diğer üyeleriyle işbirliği yapabildim ve önemli etkinliklerin programını ve planını görebildim. Liderlik ekibinin ihtiyaçlarına göre takvimdeki etkinlikleri sürükleyip bırakabildik. Takım üyeleri arasında kullanımı inanılmaz derecede kolay.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Takvim yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın

Bir planlayıcıdan daha fazlasına ihtiyacınız varsa, yapay zeka destekli ClickUp Takvim merkezi planlama merkeziniz olabilir. Calendly veya TidyCal gibi esas olarak toplantı planlamaya odaklanan uygulamaların aksine, ClickUp görev yönetimi ve takvim özelliklerini bir araya getirerek, üzerinde çalıştığınız her şeyi tek bir yerden görebilmenizi sağlar.

Görevleri, belgeleri ve toplantıları tek bir görünümde birleştirerek, gününüzün projelerinizle birlikte nasıl ilerlediğini tam olarak görebilirsiniz. Bu eksiksiz entegrasyon, öncelikli işler için zamanı bloklayabileceğiniz, toplantı notlarından otomatik olarak görevler oluşturabileceğiniz ve tüm profesyonel faaliyetleriniz için tek bir bilgi kaynağı oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Takvim'i Kullanmaya Başlayın Google Takvim etkinliklerinizi ClickUp ile senkronize edin ve toplantılarınızı güçlendirin

ClickUp ayrıca takviminizi özelleştirmenize, öncelikler belirlemenize ve halihazırda kullanıyor olabileceğiniz diğer araçlarla entegrasyonlar gerçekleştirmenize olanak tanır. Basit planlamanın ötesinde daha derin bir organizasyon düzeyi arayan herkes için mükemmeldir.

Ayrıca günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında kolayca geçiş yapabilir, görevleri bulmak için filtreler kullanabilir ve sürükle ve bırak planlamanın keyfini çıkarabilirsiniz. ClickUp, takvimden doğrudan takımın iş yükünü ve kapasitesini izlemenizi sağlayan kaynak yönetimi sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile görevleri, toplantıları ve etkinlikleri tek bir yerden yönetin ve düzenleyin

ClickUp'ın Takvim'inin gücünü görmek için önceden hazırlanmış bir şablonla başlayın. Takımınızın planlama toplantılarını iyileştirmek için ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu öneririz. Şablonun sunduğu özellikler şunlardır:

Günlük, haftalık ve aylık görevleri kolaylıkla takip edin

Önemli son tarihler ve dönüm noktalarından haberdar olun

Projeleri yönetilebilir parçalara ayırın

Kaynakları ve takımın iş yükünü verimli bir şekilde izleyin

Gerekirse programınızı esnek bir şekilde ayarlayın

Genel ş akışı ve ilerleme hakkında net görünürlük elde edin

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Daha iyi toplantı yönetimi

ClickUp Toplantıları, herkesi aynı sayfada tutmak için tasarlanmış özelliklerle toplantıları yönetmeyi kolaylaştırır.

Görevlerinizle birlikte toplantıları kolayca planlayabilir, izleyebilir ve yönetebilir, böylece düzenli kalmak çok kolay hale gelir. Gündemleri ayarlamak, eylem öğeleri atamak veya toplantı notlarını paylaşmak gibi tüm işlemleri tek bir yerden yapabilirsiniz. ClickUp ile yapabileceğiniz her şey:

Ayrıntılı toplantı notları: ClickUp'ın zengin not alma ve düzenleme araçlarıyla kapsamlı toplantı notları oluşturun, tartışmaları ve kararları yapılandırılmış bir şekilde belgelendirin

👀 Biliyor muydunuz: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlardaki konuşmaları manuel olarak yazmadan otomatik olarak yakalayabilir ve transkripsiyonunu yapabilirsiniz. Ayrıca, toplantılardan sonra kolayca başvurulabilmesi için anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan net özetler sağlar. En iyi yanı nedir? Toplantı notlarınız, ClickUp içinde ilgili görevler, belgeler ve sohbetlerle sorunsuz bir şekilde bağlantılıdır.

Gündem yönetimi: ClickUp Brain — ClickUp'ın yerel AI asistanı ile tüm tartışma konularının verimli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için toplantı gündemlerini daha hızlı oluşturun ve yönetin

ClickUp Brain'in anahtar ayrıntılara göre toplantı gündeminizi otomatik olarak yazmasına izin verin

Eylem öğesi izleme: Toplantı öğelerini doğrudan atanabilir görevlere dönüştürerek hesap verebilirliği ve takip sürecini güçlendirin

Yorum atama: Yorumlar içinden, eylem gerektiren görevleri doğrudan ekip arkadaşlarınıza devredin

💡 Profesyonel İpucu: Toplantılara öncelik verin ve aciliyetlerine veya türlerine göre (ör. "takım toplantısı", "müşteri görüşmesi" vb.) ClickUp görevlerinizde etiketleyin, böylece en önemli konulara odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Gelişmiş zaman yönetimi

ClickUp'ın zaman yönetimi araçları, verimlilik yolunda ileri bir adımdır. Yerleşik zaman takibi özelliği ile her görevde zamanınızı kolayca takip edebilir ve projelerinizin kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.

ClickUp ile tüm cihazlarınızda zamanı zahmetsizce takip edin

Ayrıca, zaman tahminleri ayarlayabilir ve bunları gerçek tamamlanma süreleriyle karşılaştırabilirsiniz, böylece gelecekteki görevlerinizde doğruluğunuzu artırabilirsiniz. Büyük projeleri yönetilebilir ClickUp Görevleri ve alt görevlere bölerek daha az stresle daha fazlasını başarabilirsiniz. Hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri ekleyin ve son teslim tarihlerinden önce hazır olun.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetim aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indiren ve işinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

Bağımsız planlama araçlarının aksine, ClickUp tüm iş akışınızı bir araya getirir:

Takım içindeki planlama sorunlarını önlemek için İş Yükü Görünümü'nü kullanın

Toplantıların proje zaman çizelgenize nasıl uyduğunu görmek için Gantt Görünümü'nü deneyin

Özel Alanlar'ı kullanarak mekanları, maliyetleri ve diğer önemli ayrıntıları izleyin

Ama durun, ya zaten Calendly kullanıyorsanız? Sorun değil! ClickUp, mevcut Calendly kurulumunuzla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece platforma geçerken önceden var olan iş akışınızı atmak zorunda kalmazsınız!

ClickUp'ın Calendly ile entegrasyonunu kullanarak planlama ve toplantı yönetimini basitleştirin

Bağlandıktan sonra, Calendly üzerinden rezerve edilen toplantılar otomatik olarak ClickUp ile senkronize edilir ve görevleriniz ve projelerinizle ilgili tüm ayrıntılar haritalanır.

Mükemmel Planlama Çözümü için ClickUp'ı Seçin

TidyCal ve Calendly yalnızca toplantı planlamaya odaklanırken, ClickUp toplantıları daha geniş iş stratejinize bağlayan gelişmiş bir çevrimiçi takvim rezervasyon sistemi sunar.

Her toplantı, tam bağlam ve takip yetenekleriyle projenizin zaman çizelgesinin ayrılmaz bir parçası haline gelir.

İster küçük bir takımı ister büyük bir organizasyonu yönetin, ClickUp'ın sağlam özellikleri, her şeyi tek bir merkezi platformda birbirine bağlı tutarken planlama ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlar.

ClickUp'a şimdi kaydolun ve toplantı planlamanın çabasından kurtulun, hatta toplantılarınızı daha iyi yürütün!