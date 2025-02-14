müşteri Katılımını Artırmak ve Satışları Artırmak için En İyi 10 Perakende CRM Sistemi

Müşteri deneyimini mükemmel hale getiren perakende markaları, 3 kat daha fazla kar elde ediyor ve zor zamanlarda daha hızlı toparlanıyor. Müşterilerinizi ilk sıraya koymanın yadsınamaz gücü budur. 🛍️

Günümüzün dinamik perakende sektöründe başarı, sadece satış yapmakla değil, güven oluşturmak, müşteri sadakati kazanmak ve unutulmaz deneyimler yaratmakla da ilgilidir. 🛒🤝

Ancak, sayısız müşteri etkileşimi ve çoklu kanallar üzerinden bu düzeyde kişiselleştirme sunmak gerçek bir zorluktur.

İşte bu noktada perakende CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi devreye girer. Müşteri içgörülerini keşfetmenize, ihtiyaçlarını tahmin etmenize ve sıradan müşterileri ömür boyu marka savunucularına dönüştüren bağlantılar kurmanıza yardımcı olur.

Merak ettiniz mi? Perakendeciliğin geleceğini yeniden şekillendiren en iyi 10 perakende CRM çözümünü açıklarken bize eşlik edin. 🚀

⏰ 60 Saniyelik Özet: Bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı, küçük işletmelerden stratejilerini geliştiren kurumsal devlere kadar her perakendeciye bir şeyler sunabilir. İşte en iyi 10 perakende CRM yazılımının listesi: SAP: Kurumsal düzeyde perakende yönetimi için en iyisi

ClickUp: Kolaylaştırılmış perakende görevleri ve CRM entegrasyonu için en iyisi

Zoho CRM: Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme açısından en iyisi

Salesforce: Büyük ölçekli perakende ve B2B operasyonları için en iyisi

Shopify Plus: E-ticaret odaklı perakendeciler için en iyisi

ActiveCampaign: E-posta pazarlaması için küçük işletmelerin CRM'leri için en iyisi

HubSpot CRM: Perakende pazarlama kampanyalarını kişiselleştirmek için en iyisi

Pipedrive: Satış boru hattı yönetimi için en iyisi

Monday CRM: Görsel iş akışı yönetimi için en iyisi

Zendesk Sell: Müşteri hizmetleri entegrasyonu için en iyisi

Perakende CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Ancak perakende CRM trendine atlamadan önce, kazananı seçtiğinizden emin olalım! Her müşterinin yolculuğu benzersizdir, iş ihtiyaçlarınız da öyle.

Öncelik vermeniz gereken CRM bileşenleri şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu ve sezgisel bir perakende CRM çözümü seçin. Kullanıcıların Kullanıcı dostu ve sezgisel bir perakende CRM çözümü seçin. Kullanıcıların %40'ı hantal araçlarla uğraşırken, satış temsilcilerinizin hızlıca öğrenebileceği bir çözüm tercih edin. Kazanç ne mi? Daha az hata ve daha hızlı karar alma

Özelleştirilebilirlik: CRM'nizi benzersiz perakende operasyonlarınıza göre uyarlayın! Gösterge panellerini özelleştirerek en çok satan ürünleri öne çıkarın, indirimli satış iş akışlarını optimize edin ve işiniz büyüdükçe uyarlayın

360° müşteri görünümü: Müşterilerinizi hiç olmadığı kadar iyi anlayın. Tahmine dayalı içgörülerden yararlanarak müşteri demografik bilgilerini anlayın, satın alma geçmişini analiz edin ve tekrar satın almayı teşvik etmek için hiper hedefli pazarlama kampanyaları oluşturun

Satış ve pazarlama otomasyonu: Terk edilmiş sepetlerin takibini iyileştirin, satış süreçlerini izleyin ve gelir tahminleri yapın. CRM alıcılarının Terk edilmiş sepetlerin takibini iyileştirin, satış süreçlerini izleyin ve gelir tahminleri yapın. CRM alıcılarının %98'i otomasyonu bir zorunluluk olarak görmektedir; otomasyon, daha hızlı satış, çapraz satış ve anlaşma kapatma için anahtar rol oynar

Omnichannel müşteri adayı yönetimi: Çevrimiçi, mağaza içi ve sosyal medya gibi her temas noktasından müşteri adaylarını yakalayın. Potansiyeli yüksek müşteri adaylarına öncelik verin ve onları doğru satış temsilcilerine yönlendirerek dönüşümleri ve müşteri etkileşimini artırın

Sipariş ve teslimat yönetimi: Tüm tedarik zincirinizde sipariş yerine getirme verimliliğini artırın. Sipariş vermeden teslimata kadar, sorunsuz izleme ve daha yüksek müşteri memnuniyeti için Tüm tedarik zincirinizde sipariş yerine getirme verimliliğini artırın. Sipariş vermeden teslimata kadar, sorunsuz izleme ve daha yüksek müşteri memnuniyeti için CRM sürecinizi optimize edin

🎁 Bonus İpucu: Mobil CRM ile verimliliğinizi artırın! 📱Mobil uyumlu bir CRM stratejisiyle satış takımınızın hareket halindeyken anlaşmaları kapatmasını sağlayın. 2034 yılına kadar, mobil CRM pazarı 58 milyar doları aşarak %50 verimlilik artışı ve %65 hedef başarı oranı ile hızla büyüyecek. Perakendecilerin neden mobil teknolojilere öncelik verdiği açık.

En İyi 10 Perakende CRM Çözümü

i̇şletmelerin %18' i ilk yılında CRM yazılımını kullanmaya başlar. Beş yıl içinde bu rakam %65'e çıkar. Peki, bu hızlı benimsenmenin nedeni nedir?

Her şey daha akıllı operasyonlar, daha derin müşteri bağlantıları ve daha iyi iş sonuçları ile bir adım önde olmakla ilgilidir. Bu nedenle akıllı perakendeciler verimlilik ve kapsamlı müşteri veri yönetimine odaklanır. Doğru perakende CRM sistemi bunu mümkün kılar.

Oyun değiştiricilerle tanışmaya hazır mısınız?

1. ClickUp (Kolaylaştırılmış perakende görevleri ve CRM entegrasyonu için en iyisi)

ClickUp'ın perakende CRM ile envanterinizi düzene sokun, satış süreçlerinizi yönetin ve müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerinizi denetleyin

Hedefi ıskalayan hantal perakende CRM sistemleriyle uğraşmaktan bıktınız mı? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, müşteri verilerini birleştiren, iş akışlarını otomatikleştiren ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunan AI destekli araçlarla hikayeyi yeniden yazıyor.

ClickUp'ın CRM'sinin merkezinde, perakendeye özgü ihtiyaçlara uyum sağlayan özelleştirilebilir iş akışları yer alır. Birden fazla konumda envanter yönetimi, müşteri tercihlerinin izlenmesi veya çok kanallı satış stratejilerinin iyileştirilmesi gibi işlemlerde ClickUp, operasyonlarınızla birlikte ölçeklenir.

Liste, Kanban ve Gantt Grafiği gibi 15'ten fazla dinamik görünümle perakende başarılarınızı tam olarak istediğiniz gibi görselleştirin. Teknoloji yığınınızdaki diğer araçlar konusunda endişeleriniz varsa, ClickUp 1.000'den fazla uygulama ile entegre olabilir.

ClickUp Görünümleri

ClickUp'ın dinamik Gantt Grafik Görünümü ile kampanyaları görselleştirip önceliklendirerek perakende stratejinizi optimize edin

ClickUp'ın 10'dan fazla esnek CRM görünümüyle hesapları kolayca düzenleyin ve müşterileri kolayca segmentlere ayırın.

Takip, envanter güncellemeleri ve e-posta hatırlatıcıları gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırın. Gerçek zamanlı güncellemelere mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın işbirliği araçları, platformlar arasında geçiş yapmadan entegre sohbetler, dosya paylaşımı ve canlı yorumlar ile takımınızı uyumlu hale getirir

Ama bu sadece başlangıç! ClickUp, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir CRM şablonları kitaplığı sunar.

ClickUp CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu ile daha hızlı başlayın, daha güçlü müşteri ilişkileri kurun ve perakende iş akışlarınızı yönetin

Bunlardan biri, perakende müşteri yönetimi stratejilerinizi ince ayarlamak için tasarlanmış ClickUp CRM Şablonu'dur . Operasyonları merkezileştirin, envanteri izleyin ve satış süreçlerini tek bir sezgisel platformda optimize edin . Sonuç? Verimli bir takım ve daha mutlu, daha sadık müşteriler.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gelirinizi artırmak için potansiyel müşterileri ve dönüşümleri zahmetsizce izleyin

Kişiselleştirilmiş hizmet için müşteri verilerini ve satın alma geçmişini birleştirin

Yerleşik sohbet, yorum ve dosya paylaşımı ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

İdeal kullanım alanları: Envanter senkronizasyonu yapan çok konumlu perakendeciler, mağaza vitrinlerini ince ayar yapan e-ticaret markaları ve daha sorunsuz bir operasyon için gerçek zamanlı güncellemelerle çevrimiçi ve çevrimdışı kanalları yöneten hibrit perakendeciler

⭐Vaka Çalışması: Spor giyiminde dünya lideri olan Lids'in ClickUp'ı kullanarak perakende operasyonlarını nasıl optimize ettiğini, işbirliğini nasıl geliştirdiğini ve olağanüstü sonuçlar elde ettiğini keşfedin. ✅ ClickUp'ın Lids'teki etkisi: 🕒 Haftalık toplantı verimliliğinde %66 artış. Takımlar artık daha etkili bir şekilde işbirliği yapıyor ve kararları daha hızlı alıyor

💼 Takımlar arasında 100 saatten fazla zaman tasarrufu. Otomasyon ve kolaylaştırılmış iş akışları, yüksek etkili görevler için değerli zaman kazandırdı

🏬 25 mağazada gelişmiş etkileşim: Geliştirilmiş program yönetimi, daha sorunsuz operasyonlar ve daha iyi uyum sağladı Lids ve ClickUp'ı kullanarak daha akıllı bir şekilde ölçeklendirme, zaman kazanma ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunan sayısız diğer perakendecilere katılın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

: Müşterilerinizin yaşam boyu değerini, anlaşma boyutlarını (ve ortalamalarını) görsel olarak izleyin ve pazarlama taktiklerinizin işe yaradığından emin ClickUp Gösterge Panelleri: Müşterilerinizin yaşam boyu değerini, anlaşma boyutlarını (ve ortalamalarını) görsel olarak izleyin ve pazarlama taktiklerinizin işe yaradığından emin olmak için satış takımınızın performansını kilitleyin

Perakende KPI'larınıza uyum sağlayan takım performansını, envanter metriklerini ve satış içgörülerini izleyin

ClickUp Hedefleri ile takım hedefleri belirleyin, satış dönüm noktalarını izleyin ve ilerlemeyi görselleştirin

Yerleşik Zaman Takibi işlevini kullanarak takımınızın görevler ve satış süreçlerinde zamanı nasıl kullandığını izleyin

Mobil CRM ile küresel erişilebilirliğin keyfini çıkarın, ofis dışındaki verimliliği artırın

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı ve özelleştirme seçenekleri bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Kullanıcılar, ClickUp'ın CRM özelliklerinden çok memnun ve esnekliği ile özelleştirme seçeneklerini öne çıkarıyor. Memnun bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı ve CRM satış döngüsünü yönetmekten takım iletişimi ve üretim programlarına kadar işimdeki her şey için kullanıyorum... Gantt grafiği, tam bir üretim planlama genel görünümü için her şeyi bir araya getirmemi sağlıyor

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı ve CRM satış döngüsünü yönetmekten takım iletişimi ve üretim programlarına kadar işimdeki her şey için kullanıyorum... Gantt grafiği, tam bir üretim planlama genel görünümü için her şeyi bir araya getirmemi sağlıyor

Hızlı İpucu: Perakende işinizin müşteri yönetimini ve satışları artırma şeklini değiştirmek mi istiyorsunuz? Stratejinizi geliştirmek için bu pratik CRM ipuçlarına göz atın: Müşteri yolculuklarını haritalandırarak anahtar temas noktalarını belirleyin ve etkileşimi artırın

Tercihler ve satın alma geçmişi hakkında daha net bilgiler edinmek için müşteri veritabanını merkezileştirin

Takip ve sipariş güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek perakende operasyonlarını optimize edin

Satış takımınızı motive etmek ve müşteri tutma oranını artırmak için CRM'yi oyunlaştırın

2. Zoho CRM (Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme için en iyisi)

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM for retail, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için işlevselliği özelleştirme ile birleştirir. Bu çok kanallı çözüm, satış, pazarlama, destek ve envanteri tek bir sorunsuz çözümde entegre ederek temel müşteri veri yönetiminin ötesine geçer.

Hedefli pazarlama kampanyaları oluşturun, envanteri gerçek zamanlı olarak takip edin ve tek bir gösterge panelinden müşteri iletişimini iyileştirin. İster butik bir mağaza ister büyük perakende mağazaları işletin, Zoho ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak, içgörülerden yararlanarak tekrar satın alımları artırmanıza yardımcı olur.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Envanter izleme, faturalama ve sipariş yönetimini otomatikleştirin

Ürün kataloglarını sergileyin, müşterilerin kolayca göz atmasını ve alışveriş yapmasını sağlayın

CRM stratejinizi iyileştirmek ve etkileşimi artırmak için sosyal medya trendlerini yakalayın

Tahmine dayalı analitik kullanarak müşteri tercihlerini belirleyin ve daha akıllı kampanyalar oluşturun

Zoho CRM sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, gelişmiş özellikleri kullanmak için eğitime ihtiyaç duyabilir

Bazı gelişmiş fonksiyonlar, maliyeti artıran uzantılar gerektirir

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6800+ yorum)

G2 kullanıcılarının Zoho CRM'yi tercih etme nedenleri:

Zoho, şimdiye kadar kullandığım en güzel, en iyi tasarlanmış ve sorunsuz CRM'lerden biridir. Kullanıcı arayüzü akılda kalıcı ve çekici olup, sezgisel UI düzeni herkesin kullanımına uygundur.

Zoho, şimdiye kadar kullandığım en güzel, en iyi tasarlanmış ve sorunsuz CRM'lerden biridir. Kullanıcı arayüzü akılda kalıcı ve çekicidir ve sezgisel UI düzeni, herkesin kullanımı için çok uygundur.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi CRM Pazarlama Yazılım Araçları

3. Salesforce (Büyük ölçekli perakende ve B2B operasyonları için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Karmaşık perakende satış süreçlerini ve geniş müşteri tabanlarını yönetmek zor olmak zorunda değil. Salesforce, karmaşık satış döngülerini basitleştirmek, müşteri verilerini birleştirmek ve kanallar arasında müşteri etkileşimlerini iyileştirmek için ihtiyacınız olan hassasiyeti ve ölçeklenebilirliği sunar.

Müşteri talebini tahmin etmekten çok kanallı operasyonları yönetmeye veya işletmeler arası (B2B) ilişkileri geliştirmeye kadar, Salesforce size veriye dayalı kararlar almanız için güçlü araçlar sunar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Hedefli pazarlama ve daha hızlı, daha ilgi çekici e-ticaret deneyimleri için çevrimiçi ve çevrimdışı müşteri verilerini birleştirin

Otonom, veri odaklı AI ajanları ile potansiyel müşteri önceliklendirmesini otomatikleştirin, kampanyaları optimize edin ve sorunların çözümünü hızlandırın

Tedarikçileri, çalışanları ve müşteri etkileşimlerini tek bir platformda entegre ederek operasyonları basitleştirin

Büyük ölçekli perakende satış operasyonlarına uyum sağlayan ölçeklenebilir araçlarla her temas noktasını kişiselleştirin

Salesforce sınırlamaları

Daha yüksek fiyat aralığı, büyük kurumsal şirketler için en uygun seçenek

Kurulum ve özelleştirme için teknik uzmanlık gerektirir

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

4. Shopify Plus (E-ticaret odaklı perakendeciler için en iyisi)

shopify Plus aracılığıyla

Shopify Plus, perakendecilere modern perakendeciliğin karmaşıklıklarını basitleştirmek için gereken çevikliği ve ölçeklenebilirliği sağlar.

İşinizi büyütmek için tasarlanan bu perakende CRM yazılımı, çevrimiçi ve çevrimdışı işlemler arasındaki boşluğu doldurur. Hızlı ödeme ile ani satışları yönetin, yerelleştirilmiş çözümlerle küresel pazarlara açılın veya toptan siparişleri kolaylaştırın — hepsi tek bir platformdan.

Shopify Plus'ın en iyi özellikleri

Verimli toplu sipariş yönetimi için B2B odaklı araçlarla toptan satış işlemlerini kolaylaştırın

Tüm platformlarda envanter, satış ve müşteri verilerini senkronize ederek çok kanallı satışı ustalaştırın

Gelişmiş satış analitiği ile trendleri ve tercihleri öğrenin, veriye dayalı kararlar alın

API'ler, başsız ticaret ve sağlam bir uygulama ekosistemi kullanarak teknoloji yığınınızı optimize edin

Shopify Plus sınırlamaları

Fiyatlar, küçük perakendeciler veya ölçeklendirmeye yeni başlayanlar için çok yüksek olabilir

Ödeme özelleştirmesi teknik uzmanlık veya geliştirici desteği gerektirir

Shopify Plus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Shopify Plus puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

E-ticaret için harika bir platformdur ve tüm seviyedeki üyelerin rollerine göre verilere erişmelerini sağlayan harika bir CRM'ye sahiptir.

E-ticaret için harika bir platformdur ve tüm seviyedeki üyelerin rollerine göre verilere erişmelerini sağlayan harika bir CRM'ye sahiptir.

5. ActiveCampaign (E-posta pazarlaması için en iyi küçük işletme CRM'si)

activeCampaign aracılığıyla

Doğru mesajı doğru zamanda doğru kitleye ulaştırmakta zorlanıyor musunuz? ActiveCampaign size destek olur. Bu perakende CRM, e-posta pazarlamasını AI destekli otomasyonla birleştirerek daha akıllı hedefler belirlemenize yardımcı olur.

Bireysel müşteri tercihlerine göre kişiselleştirilmiş e-postalar göndermek veya eski müşterilerin ilgisini yeniden çekmek mi istiyorsunuz? ActiveCampaign, pazarlama kampanyalarınızı özelleştirir ve doğrular, böylece her müşteri etkileşiminin zamanında ve alakalı olmasını sağlar.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

250'den fazla çarpıcı şablondan seçim yapın ve gelişmiş segmentasyon özelliğini kullanarak kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturun

Müşterilerin en aktif oldukları yerlerde onlara ulaşarak etkileşimi artırın ve perakende satışlarınızı artırın

Yüksek nakliye maliyetlerini veya ödeme engellerini ortadan kaldırarak çevrimiçi alışveriş deneyimini optimize edin

Satış geçmişini ve müşteri yaşam boyu değerini analiz ederek gelirinizi en üst düzeye çıkarın

ActiveCampaign sınırlamaları

E-posta hacmi ne olursa olsun, kişi listeniz büyüdükçe fiyatlar artar

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

ActiveCampaign fiyatlandırması

Başlangıç: 1000 kişi için aylık 15 $

Artı: 1000 kişi için aylık 49 $

Pro: 1000 kişi için aylık 79 $

Enterprise: 1000 kişi için aylık 145 ABD doları

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.400+ yorum)

Bir G2 kullanıcısının yorumları:

Küçük işletmeler için Active Campaign'in CRM ve pazarlama alanında başlamak için uygun maliyetli bir yol olmasını çok seviyorum.

Küçük işletmeler için Active Campaign'in CRM ve pazarlama alanında başlamak için uygun maliyetli bir yol olmasını çok seviyorum.

6. HubSpot CRM (Perakende pazarlama kampanyalarını kişiselleştirmek için en iyisi)

hubSpot CRM aracılığıyla

HubSpot CRM, perakendecilerin özel olarak tasarlanmış gelen pazarlama stratejileri ve sorunsuz müşteri ilişkileri yönetimi sayesinde alışverişçileri çekmelerine, etkileşim kurmalarına ve elde tutmalarına yardımcı olma konusunda mükemmeldir.

HubSpot, çok yönlülük için tasarlanmıştır ve e-posta pazarlamasını, potansiyel müşteri izlemeyi ve müşteri segmentasyonunu otomatikleştirir. Sezgisel gösterge paneli ve merkezi verileri, perakende takımlarının uyumlu çalışmasını, potansiyel müşterileri beslemesini ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimlerini büyük ölçekte sunmasını sağlar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Müşteri verilerini merkezileştirerek özel bir alışveriş deneyimi sunun

Pazarlamayı otomatikleştirmek ve gelişmiş müşteri içgörüleri elde etmek için AI araçlarını kullanın

Satış, pazarlama ve hizmet için paylaşılan gösterge panelleriyle takım işbirliğini geliştirin

Müşteri segmentleri oluşturmak, potansiyel müşterileri beslemek ve iş performansınızı iyileştirmek için özel iş akışları oluşturun

HubSpot sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Büyük operasyonlara ölçeklendirme, ek entegrasyonlar gerektirebilir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar: 2 kullanıcıya kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 16 $ (ekstra koltuklar aylık 20 $)

Profesyonel: Üç kullanıcı için aylık 1000 $ (ekstra koltuklar aylık 50 $)

Enterprise: Beş kullanıcı için aylık 3800 $ (ekstra koltuklar aylık 75 $)

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4200+ yorum)

7. Pipedrive (Satış boru hattı yönetimi için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Dağınık satış süreçleri ve kaçırılan takip işlemleri, perakende sektöründe sık karşılaşılan zorluklardır. Pipedrive, satış sürecini basitleştirmek ve takım verimliliğini artırmak için tasarlanmış görsel odaklı CRM platformuyla bu sorunları doğrudan ele alır.

Satış huninizi optimize etmek için gerçek zamanlı raporlar ve yapay zeka destekli içgörülerle netlik kazanın. Pipedrive'ın tahmin, hedef belirleme ve gelişmiş satış metrikleri araçları, perakendecilerin daha akıllı ve daha hızlı kararlar almasını sağlayarak satış büyümesini ve müşteri memnuniyetini artırır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak boru hattı ile satış çabalarını ve ilerlemeyi görselleştirin

Müşteri etkileşimini iyileştirmek için takip ve görev hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Ayrıntılı satış analizleriyle içgörüler elde edin ve stratejilerinizi optimize edin

Müşteri veritabanını merkezileştirerek etkileşimleri özelleştirin ve marka sadakatini artırın

Pipedrive sınırlamaları

Ücretsiz plan yok, daha küçük perakende takımları için erişilebilirliği sınırlıyor

Diğer perakende CRM sistemlerine kıyasla sınırlı pazarlama otomasyonu özellikleri

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

8. Monday CRM (Görsel iş akışı yönetimi için en iyisi)

Monday CRM, perakende sektörünün dinamik taleplerine ayak uydurmak için tasarlanmıştır. Envanter yönetiminden perakende medya kampanyalarına kadar, bu platform operasyonlarınızı merkezileştirirken, takımları görsel ve özelleştirilebilir iş akışlarıyla uyumlu hale getirir.

Bir ürün serisini piyasaya sürerken veya sadakat programlarını güçlendirirken, Monday CRM otomasyon ve gerçek zamanlı gösterge panellerini sorunsuz bir işbirliği için bir araya getirir. Takımınızın verimli, odaklanmış ve olağanüstü alışveriş deneyimleri sunmaya hazır olmasını sağlayın.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri

Optimize edilmiş iş akışları ve daha hızlı pazara sunum süresi ile ürün lansmanlarını hızlandırın

Özel pazarlama kampanyaları ve optimize edilmiş süreçler ile talebi artırın

Envanter, satış ve promosyon yönetim araçlarını entegre ederek operasyonel verimliliği artırın

Satış sonrası faaliyetleri yöneterek müşteri projelerini, tahsilat izlemeyi ve daha fazlasını tek bir merkezden takip edin

Monday CRM sınırlamaları

Temel planlarda ayrıntılı raporlama ve analiz gibi gelişmiş CRM özellikleri yoktur

Takım boyutu ve özellik gereksinimleri arttıkça maliyetler hızla yükselir

Monday CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 33 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (390+ yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Monday'in CRM'sinin en iyi yanı, çok fazla özgürlük sunmasıdır. Özel ihtiyaç ve gereksinimlerinize göre birçok şeyi yapılandırabilirsiniz.

Monday'in CRM'sinin en iyi yanı, çok fazla özgürlük sunmasıdır. Özel ihtiyaç ve gereksinimlerinize göre birçok şeyi yapılandırabilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: Müşterilerinize daha iyi hizmet vermek için CRM veritabanı nasıl oluşturulur?

9. Zendesk Sell (Müşteri hizmetleri entegrasyonu için en iyisi)

zendesk Sell aracılığıyla

Zendesk Sell, satış ve destek arasındaki boşluğu doldurarak müşteri ilişkilerini geliştirmek için bir perakende CRM oluşturur. Müşteri yolculuğunun 360 derecelik bir görünümünü sunarak perakendecilerin çevrimiçi, mağaza içi veya satın alma sonrası her etkileşimi kişiselleştirmelerine olanak tanır.

Perakende iş akışlarını basitleştirmek için zahmetsiz potansiyel müşteri izleme, satış süreci yönetimi ve görev otomasyonu sunar. Flash satışlar sırasında potansiyel müşterileri yakalamaktan iadeleri basitleştirmeye kadar, bu perakende CRM satış takımınızın odaklanmasını ve müşterilerinizin memnun kalmasını sağlar.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Merkezi bir platformdan çağrıları kaydedin, metinler gönderin ve müşteri iletişimlerini izleyin

Özel diziler ve akıllı takip işlemleriyle potansiyel müşteri etkileşimini otomatikleştirin

Önceden oluşturulmuş gösterge panelleriyle satış sürecindeki darboğazları analiz edin ve gelir tahminleri yapın

Potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve anında erişim için dinamik listeleri kaydedin

Zendesk Sell sınırlamaları

Fiyatlandırma, daha küçük perakende takımları için uygun olmayabilir

Rakiplere kıyasla daha az özelleştirme seçeneği

Zendesk Sell fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 69 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 219 $

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

G2 kullanıcılarının Zendesk Sell'i sevmesinin nedenleri:

Platformun potansiyel müşteri ve anlaşma yönetimi için sağlam özellikleri ve otomasyon yetenekleri, takımımızın anlaşmaları kapatma ve müşteri ve potansiyel müşteri ilişkilerini sürdürme konusunda verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

Platformun potansiyel müşteri ve anlaşma yönetimi için sağlam özellikleri, otomasyon yetenekleriyle birleştiğinde, anlaşmaları kapatma ve müşteri ve potansiyel müşteri ilişkilerini sürdürme konusunda takımımızın verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

10. SAP (Kurumsal düzeyde perakende yönetimi için en iyisi)

sAP aracılığıyla

SAP CX ve CRM yazılımları, büyük ölçekli perakendecilerin operasyonlarını yönetme, müşterilerle etkileşim kurma ve büyümeyi sağlama yöntemlerini yeniden tanımlıyor. Bu sağlam perakende CRM, AI destekli içgörüler, e-ticaret ve müşteri verilerini bir araya getirerek her temas noktasında kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunar.

Gecikmeleri müşterilerinizi etkilemeden önce tespit etmek mi istiyorsunuz? Ya da ortalama sipariş değeri ve bir müşterinin ömür boyu harcaması gibi anahtar metrikleri optimize etmek mi istiyorsunuz? SAP, ister çevrimdışı ister çevrimiçi perakende mağazalarınızı geliştiriyor olun, sorunsuz müşteri sadakati ve sipariş yerine getirme sağlar.

SAP'nin en iyi özellikleri

Dijital ve fiziksel platformlarda birleşik bir alışveriş deneyimi sunun

Daha iyi etkileşim için promosyonları müşteri tercihlerine göre özelleştirin

Siparişlerin yerine getirilmesini ve iadeleri basitleştirerek müşteri hizmetlerini iyileştirin

Yeni ve ikinci el öğeleri yan yana sergileyerek çevreye duyarlı satın almayı teşvik edin

SAP sınırlamaları

Yüksek maliyet, büyük ölçekli perakende işletmeleri için daha uygun hale getirir

Kurulum ve bakım için teknik uzmanlık gerektirir

SAP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (800+ yorum)

Capterra: Yok

NetSuite: Müşteri yönetimi, envanter ve finans işlemlerini iyileştirerek perakendecilerin kişiselleştirilmiş hizmet sunmasına ve operasyonlarını optimize etmesine yardımcı olur Müşteri yönetimi, envanter ve finans işlemlerini iyileştirerek perakendecilerin kişiselleştirilmiş hizmet sunmasına ve operasyonlarını optimize etmesine yardımcı olur

: Müşteri verilerini ve iş akışlarını entegre ederek perakendecilerin ilişkileri ve satışları daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur Copper CRM: Müşteri verilerini ve iş akışlarını entegre ederek perakendecilerin ilişkileri ve satışları daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur

: Müşteri ilişkileri, satışlar ve projeleri tek bir platformda birleştirerek etkileşimi artırır ve operasyonları kolaylaştırır Insightly: Müşteri ilişkileri, satışlar ve projeleri tek bir platformda birleştirerek etkileşimi artırır ve operasyonları kolaylaştırır

🎁 Bonus: Her bir dönüşüm hunisi aşamasında doğru notayı vuran, size özel bir CRM kampanyasıyla müşteri yolculuğunuzu güçlendirin: Satış hunisinin en üst kısmı: Trend ürün e-postaları, sosyal medya reklamları ve mağaza içi VIP davetiyeleriyle alışverişçilerin ilgisini çekin ve müşteri etkileşimini artırın

Satış hunisinin ortası: Özel ürün önerileri, oyunlaştırılmış testler ve terk edilmiş sepetler için yeniden hedefleme reklamlarıyla potansiyel müşterileri besleyin

Satış hunisinin en alt kısmı: Özel indirimler, yeni ürünlere ön izleme ve olumlu müşteri yorumlarıyla anlaşmayı kesinleştirin

Perakende CRM devriminiz ClickUp ile burada başlıyor

İşte karşınızda, müşterilerle bağlantı kurma ve işinizi büyütme şeklinizi dönüştürmeye hazır, perakende CRM sistemlerinin en iyi LineUp'ı!

Ancak doğru CRM'yi bulmak, sadece kutuları işaretlemekle ilgili değildir. Sizinle birlikte büyüyen, operasyonlarınızı kolaylaştıran ve her adımda hayranlık uyandıran müşteri deneyimleri sunan bir çözüm oluşturmakla ilgilidir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Özel iş akışları tasarlamak, takımları güçlü birer güç merkezine dönüştürmek ve müşterilerin hayran kalacağı deneyimler yaratmak için güçlü bir varlıktır.

Beklemeyin, ClickUp yolculuğunuza bugün başlayın ve perakende işinizin dönüşümünü izleyin! 🚀