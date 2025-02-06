2025 için en iyi 10 AI metin kısaltma aracı

20 sayfalık bir araştırma makalesini bir sayfalık özet haline getirmeye ilk kez çalıştığım zamanı hatırlıyorum. Çok fazla kahve içtiğimi ve başımın bu işten çok büyük olduğunu kabul etmeyi inatla reddettiğimi söylemekle yetineyim.

Saatlerce kelime sayısını ideal seviyede tutarak "özetleme" yapmaya çalıştıktan sonra, daha iyi bir yol olması gerektiğini anladım.

AI metin kısaltıcıları ile tanışın: son teslim tarihlerine boğulmuş öğrenciler, raporları düzene sokan profesyoneller ve etkileyici özetler hazırlayan içerik oluşturucular için modern hayat kurtarıcılar.

🔍 Biliyor muydunuz? İş dünyasında AI'nın 2030 yılına kadar yıllık %36,6 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Bu araçlar sadece kelime sayısını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda anahtar noktaları korurken size zaman kazandırmak için tasarlanmıştır. Bugün mevcut en iyi AI destekli özetleme araçlarından bazılarını test ettikten sonra öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Görsel öğrenen biriyseniz, AI ile özetleme hakkında bu vlog'a göz atın!

⏰ 60 Saniyelik Özet AI metin kısaltma araçları, uzun içerikleri özünü kaybetmeden net ve özlü özetlere dönüştürmek için ideal çözümlerdir. ClickUp: AI dokümantasyon yönetimi için en iyisi AI dokümantasyon yönetimi için en iyisi

QuillBot: Çok yönlü AI destekli yazma yardımı için en iyisi

TLDR Bu: Reklamsız çevrimiçi içerik özetleme için en iyisi

Scribbr: Akademik metin kısaltma ve alıntı desteği için en iyisi

Notta: Toplantı transkripsiyonu ve gerçek zamanlı özetleme için en iyisi

Paraphraser. io: Çok yönlü metin kısaltma ve yeniden yazma için en iyisi

ChatGPT: AI destekli konuşma metin özetleme için en iyisi

Editpad: Çok yönlü metin özetleme ve düzenleme için en iyisi

Özet Oluşturucu: Hızlı AI destekli metin özetleri için en iyisi

Jasper AI: Çok dilli metin özetleme ve içerik yeniden kullanımı için en iyisi

Bir metin kısaltıcıda nelere dikkat etmelisiniz?

Çevrimiçi paylaşım için içeriği özetlemek, metin kısaltıcılarla daha kolaydır, ancak bunların etkinliği büyük ölçüde değişir. Doğru araç, kullanıcı deneyimini ve katılımını artırabilir ve değerli analizler sağlayabilir.

Bu kılavuzda, ihtiyaçlarınıza en uygun metin kısaltıcıyı seçmek için nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayacağım.

Özelleştirilebilir özet uzunluğu: Belirli bir kelime sayısı veya yüzde azaltma oranı ayarlamanıza olanak tanır

Birden çok biçim desteği: Düz metin, PDF, Word belgeleri veya web URL'leri olarak girdi kabul eder

AI destekli doğruluk: Anahtar noktaları korumak ve önemli ayrıntıların kaybolmasını önlemek için gelişmiş algoritmalar kullanır

Doğrudan metin girişi için giriş kutusu: Dosya yüklemeden metin yapıştırmanın veya yazmanın basit bir yolu

Konuya özel özetleme: Araştırma makaleleri, makaleler veya pazarlama içeriği için stili uyarlayabilir ve her biri için doğru bir özet oluşturabilir

Dil desteği: İngilizce olmayan içerikler için birden fazla dilde çalışır

Kelime ve karakter sayısı göstergesi: Orijinal ve özetlenmiş metnin uzunluğunu izler

Diğer araçlarla entegrasyon: Google Dokümanlar veya not alma yazılımları gibi uygulamalarla senkronizasyon, kesintisiz iş akışları için

Toplu özetleme: Aynı anda birden fazla metni işleyebilir, araştırma veya toplu görevler için mükemmeldir

Dışa aktarma seçenekleri: Özetleri kolayca dosya olarak kaydedin veya doğrudan paylaşın

🧠 Eğlenceli Bilgi: Metin kısaltıcılar, dikkat mekanizmalarını kullanarak cümlenin en önemli kısımlarına odaklanır. Süper akıllı bir vurgulayıcıya sahip olmak gibidir!

En İyi 10 Metin Kısaltıcı

Doğru metin kısaltıcıyı bulmak, çok fazla seçenek varken zor bir iş olabilir. En iyi araçları test ettim ve anahtar noktaları koruyarak uzun içerikleri kısaltmak için önerilerim şunlar.

Bu araçları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. ClickUp (AI dokümantasyon yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile bilgileri ihtiyaçlarınıza göre eyleme dönüştürün

ClickUp Brain'i kullanıyorum ve metin kısaltmak için denediğim en akıllı AI araçlarından biri. Kullanıcıların görev etkinliklerini, yorum konularını, proje güncellemelerini ve liste etkinliklerini kısa özetlere sıkıştırmasına olanak tanır.

Görev ilerlemesine hızlı bir genel bakış, uzun bir yorum konusunun özeti veya proje dönüm noktalarındaki güncellemeler mi ihtiyacınız var? ClickUp AI, tüm bunları sadece birkaç tıklama ile yapar.

Özelleştirilmiş özetler oluşturabilir veya Özetle, İlerleme Güncelle ve Liste Özeti gibi özellikleri kullanarak yapılandırmalara göre görevleri filtreleyebilirim.

Bunu daha da iyi hale getiren ise ClickUp Belgeleri. Her şey tek bir sorunsuz arayüzde gerçekleştiği için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyorum. Projelerimin ve görevlerimin bulunduğu çalışma alanında AI içeriğini taslak haline getirebilir, özetleyebilir ve düzenleyebilirim.

🔮 Bonus İpucu: ClickUp Brain ile, son 7 veya 30 gün gibi belirli zaman aralıklarında üst düzey proje güncellemeleri oluşturabilir ve özel içgörüler için görev yapılandırmalarına göre filtreleyebilirsiniz. ClickUp AI'nın iş akışınızı optimize etmenin tüm yollarını keşfedin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Belgeleri, yorumları ve görevleri otomatik olarak kolay anlaşılır özetlere sıkıştırın

Çalışma alanınızla ilgili sorularınıza, ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış özetlerle anında yanıt alın

Çalışma alanınızda doğrudan belgeler oluşturun, düzenleyin ve özetleyin

Daha iyi işbirliği ve şeffaflık için yerleşik belge sürüm kontrolü ile değişiklikleri sorunsuz bir şekilde izleyin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın ekosistemine aşina olmayan yeni takım üyeleri için öğrenme eğrisinin daha dik olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir kullanıcı, ClickUp ile deneyimini paylaşarak, proje yönetimi ve dokümantasyonu nasıl kolaylaştırdığını vurguladı:

ClickUp'ın temel proje yönetimi özellikleri ihtiyaçlarımız için fazlasıyla yeterli. Çoklu görünüm (Kanban, takvim, Gantt grafiği) gibi ekstra özellikler çok kullanışlı; işleri organize etmeyi ve izlemeyi çok daha kolay hale getiriyor. Belge özelliği de çok yararlı; her şeyi tek bir yerde belgelemek için çok sık kullanıyoruz. ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor gibi.

ClickUp'ın temel proje yönetimi özellikleri ihtiyaçlarımız için fazlasıyla yeterli. Çoklu görünüm (Kanban, takvim, Gantt grafiği) gibi ekstra özellikler çok kullanışlı; işleri organize etmeyi ve izlemeyi çok daha kolay hale getiriyor. Belge özelliği de çok yardımcı oluyor; her şeyi tek bir yerde belgelemek için bu özelliği çok kullanıyoruz. ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor gibi hissettiriyor.

2. QuillBot (Çok yönlü AI destekli yazma yardımı için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, paragraf özetleme, gramer kontrolü ve metin özetlemeyi bir araya getiren bir AI özetleme aracıdır. Paragraf özetleyicisi, özel özetler oluşturmayı ve içeriği yoğunlaştırmayı destekler, bu da onu akademik ve profesyonel kullanım için ideal hale getirir.

Tarayıcı uzantıları, mobil uygulamalar ve Google Dokümanlar gibi entegrasyonlarla platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışır. Paraphraser, ihtiyaçlarınıza göre esnek yeniden yazma imkanı sunan dokuz benzersiz mod sunar.

QuillBot'un en iyi özellikleri

6.000 kelimeye kadar özetler oluşturun

Belirli içerik ihtiyaçları için özel özetler oluşturun

Birden fazla yeniden yazma moduyla sınırsız metinleri başka kelimelerle ifade edin

Özgünlük kontrolleri için AI tarafından oluşturulan içeriği tespit edin

QuillBot sınırlamaları

Dilbilgisi denetleyicisi daha gelişmiş öneriler sunabilir

Ekran arayüzü, uzun süreli kullanımda kalabalık hissi veriyor

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 9,95 $/ay

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

Bir kullanıcı, QuillBot'un yazma sürecini nasıl daha hızlı ve stressiz hale getirdiğini şöyle vurguluyor:

Yazılarımın kalitesinden ödün vermeden işlerimi hızlandırmama yardımcı oluyor. Quillbot'un cümlelerimi başka kelimelerle ifade etme, gramerimi düzeltme ve içeriklerimi özetleme özelliği sayesinde endişe ve stres olmadan çalışabiliyorum!

Yazılarımın kalitesinden ödün vermeden işlerimi hızlandırmama yardımcı oluyor. Quillbot'un cümlelerimi başka kelimelerle ifade etme, gramerimi düzeltme ve içeriklerimi özetleme özelliği sayesinde endişe ve stres olmadan çalışabiliyorum!

3. TLDR This (Reklamsız çevrimiçi içerik özetleme için en iyisi)

tLDR This aracılığıyla

TLDR Bu araç, makaleleri, web sayfalarını ve belgeleri AI hassasiyetiyle özetleyerek bilgi yükünü basitleştirir. Meta verileri çıkarmak, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak ve özlü bilgiler sunmak için kullanabilirsiniz.

Hatta 25 MB'a kadar PDF ve Word dosyalarını da destekler. Tarayıcı uzantısı, bir web sayfasını özetlemeyi zahmetsiz hale getirir. Anahtar argümanları vurgulamak ve gereksiz bilgileri atlamak, gereksiz ayrıntılar olmadan netlik sağlar.

TLDR En iyi özellikler

Makaleleri ve belgeleri otomatik olarak özetleyin

Yazar, tarih ve okuma süresi gibi meta verileri çıkarın

Temiz bir okuma deneyimi için reklamları ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın

Anlık web sayfası özetleri için tarayıcı uzantılarını kullanın

TLDR Bu sınırlamalar

Karmaşık bilgileri nadiren aşırı basitleştirir

TLDR Bu fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 9,99 $/ay

TLDR Bu derecelendirme ve yorumlar

Yeterli yorum yok

​​4. Scribbr (Akademik metin kısaltma ve alıntı desteği için en iyisi)

scribbr aracılığıyla

Scribbr'ın araçları, uzun akademik metinleri basitleştiren ücretsiz bir metin özetleyici de dahil olmak üzere, öğrenciler ve akademisyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Özetleme aracı, makaleleri, araştırma makalelerini veya tezleri yönetilebilir içeriklere yoğunlaştırmak için etkilidir.

İntihal denetleyicisi ve AI içerik oluşturucu ile birlikte, akademik yazılar için harika bir kaynaktır.

Scribbr'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz metin özetleyici ile akademik metinleri hızlıca özetleyin

APA ve MLA gibi çeşitli stillerde doğru alıntılar oluşturun

Yazılarında intihal ve AI içeriğini tespit et

Dilbilgisi denetleyicileri ve başka kelimelerle ifade etme araçları gibi ücretsiz araçları kullanın

Akademik belgeler için zaman kazandıran şablonlara erişin

Scribbr sınırlamaları

Öncelikle akademik kullanıma odaklanarak, daha geniş uygulamaları sınırlar

Scribbr fiyatlandırması

Ücretsiz

Scribbr puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Pazarlamacılar ve yazarlar için en iyi AI yazma komutları

5. Notta (Toplantı transkripsiyonu ve gerçek zamanlı özetleme için en iyisi)

notta aracılığıyla

Notta, toplantı özetlerini transkripsiyonlamak, özetlemek ve paylaşmak için yapay zeka destekli bir araçtır. Canlı toplantılardan veya kayıtlardan doğru transkriptler ve özlü özetler oluşturma yeteneği, zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

58 dili destekleyen Notta, iki dilli toplantıların zahmetsizce transkripsiyon ve çevirisini sağlar. Notion, Slack ve Salesforce gibi platformlarla sorunsuz entegrasyonlar sayesinde iş akışı yönetimi basitleştirilir.

En iyi özellikler değildir

58'den fazla dilde toplantı ve kayıtları transkripsiyonlayın

Kararların ve içgörülerinin vurgulandığı, eyleme geçirilebilir özetler oluşturun

Notları ve özetleri takım üyeleriyle anında paylaşın

Notları TXT, Word, PDF ve SRT gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Notta sınırlamaları

Gürültülü ortamlarda bazen transkripsiyon doğruluğunda sorunlar yaşayabilir

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 14,99 $/ay

İş: 27,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir start-up şirketinin kurucu ortağı, Notta'nın takım toplantılarını nasıl kolaylaştırdığını paylaştı:

Airgram, toplantıları kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmakla kalmayıp, özet, eylem listeleri, gezinme için bölümler vb. dahil olmak üzere notlar da alan bir asistan olarak işlev görür. Bir start-up şirketinin kurucu ortağıyım ve bu, takım toplantılarımız için harika: çok zaman kazandırıyor ve önceki toplantılarda söylenenleri tekrarlamak zorunda kalmıyoruz.

Airgram, toplantıları kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmakla kalmayıp, özet, eylem listeleri, gezinme için bölümler vb. dahil olmak üzere notlar da alan bir asistan olarak fonksiyon görür. Ben bir start-up şirketinin kurucu ortağıyım ve bu, takım toplantılarımız için harika: çok zaman kazandırıyor ve önceki toplantılarda söylenenleri tekrarlamak zorunda kalmıyoruz.

6. Paraphraser. io (Çok yönlü metin kısaltma ve yeniden yazma için en iyisi)

Paraphraser. io, metinleri verimli bir şekilde yeniden ifade etmek, yeniden yazmak ve özetlemek için yapay zeka destekli araçlar sunar. Akıcılık, Yaratıcılık ve Kısaltma gibi çoklu modlar, kullanıcıların orijinal anlamı korurken benzersiz ve özlü içerikler oluşturmasına olanak tanır.

20'den fazla dili destekleyen bu araç, küresel bir kitleye hitap ediyor. Özetleme özelliği, uzun içerikleri daha kolay okunabilir ve verimlilik açısından daha iyi hale getirmek isteyen öğrenciler, öğretmenler ve profesyoneller için özellikle kullanışlıdır.

Paraphraser. io'nun en iyi özellikleri

Gelişmiş AI modlerini kullanarak metinleri özetleyin ve başka kelimelerle ifade edin

Yapıyı basitleştirirken orijinal anlamı koruyun

Özelleştirilebilir yeniden ifade modlarıyla intihal içermeyen metinler oluşturun

Paraphraser. io sınırlamaları

Şu anda yalnızca standart dilleri desteklemektedir; daha geniş dil seçenekleri kullanılabilirliği artıracaktır

Paraphraser. io fiyatlandırması

Gümüş: 23 $/ay

Altın: 40 $/ay

Elmas: 499 $/ay

Paraphraser. io puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: ClickUp ve Excel'de En İyi Ücretsiz Proje Özeti Şablonları

7. ChatGPT (AI destekli konuşma metin özetleme için en iyisi)

openAI aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, özetler oluşturabilen, sorguları yanıtlayabilen ve çeşitli alanlarda özel içerik oluşturabilen çok yönlü bir AI özet oluşturma aracıdır.

Uzun içerikleri kısa özetlere sadeleştirmek veya anahtar noktaları çıkarmak için özellikle etkilidir. Doğal konuşma yeteneği, akademik içerikten iş belgeleri işbirliğine kadar çeşitli metin kısaltma görevleri için uygun hale getirir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Kullanıcı girdilerine göre ayrıntılı veya özlü özetler oluşturun

Yanıtları belirli üsluba, biçimlere veya gereksinimlere göre uyarlayın

Uzun belgelerden veya tartışmalardan anahtar noktaları çıkarın

OpenAI'nin web uygulaması ve API'si aracılığıyla tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır

ChatGPT sınırlamaları

Teknik veya niş konularda doğruluk konusunda zorluklar yaşayın

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (70+ yorum)

Bir kullanıcı, ChatGPT'nin nasıl güçlü ve çok yönlü bir araç olarak öne çıktığını paylaştı:

ChatGPT, diğer arama motorlarından farklı olarak hafızaya sahiptir ve önceki komutları kullanarak bağlamı anlar, bu da onu güçlü bir soru cevaplama sistemi haline getirir. Yükseltilmiş sürümler, metin komutlarına ek olarak resim ve video eklemenize de olanak tanır, bu da çok yararlıdır. İyi bir kodlama arkadaşı. Günlük görevleri daha hızlı ve kolay hale getirir.

ChatGPT, diğer arama motorlarından farklı olarak hafızaya sahiptir ve önceki komutları kullanarak bağlamı anlar, bu da onu güçlü bir soru cevaplama sistemi haline getirir. Yükseltilmiş sürümler, metin komutlarına ek olarak resim ve video eklemenize de olanak tanır, bu da çok yararlıdır. İyi bir kodlama arkadaşı. Günlük görevleri daha hızlı ve kolay hale getirir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ChatGPT, sadece 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı; bu, tarihteki herhangi bir sosyal medya uygulamasından daha hızlı bir büyüme.

8. Editpad (Çok yönlü metin özetleme ve düzenleme için en iyisi)

editPad aracılığıyla

Editpad, not özetleme, yeniden yazma ve metin düzenlemeyi birleştiren bir metin özetleme aracıdır. Metin özetleyicisi, makaleler, araştırma makaleleri ve raporlar gibi uzun içerikleri anahtar noktaları kaybetmeden sindirilebilir özetlere verimli bir şekilde yoğunlaştırır.

Bu AI özetleme aracı, başka kelimelerle ifade etme, intihal algılama ve gramer kontrolü özellikleri sunarak öğrenciler, yazarlar ve profesyoneller için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca, uygun fiyatlarla metinleri resimlerden çıkarır ve denemeler veya hikayeler oluşturur.

Editpad'in en iyi özellikleri

Uzun belgeleri kısa ve doğru raporlara özetleyin

AI destekli araçlarla içeriği yeniden yazın ve başka kelimelerle ifade edin

Analiz veya özetleme için PDF'lerden ve resimlerden metin çıkarın

Denemeler, hikayeler ve yeniden yazılmış metinleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun

İntihal algılama ve gramer denetimi gibi ek araçlar içerir

Editpad sınırlamaları

Paraphrasing bazen anahtar cümlelerin anlamını değiştirebilir ve manuel inceleme gerektirebilir

Editpad fiyatlandırması

Temel Öğrenci: 5,99 $ (7 gün)

Temel Aylık: 12,99 $/ay

Pro Student: 9 $ (7 gün)

Pro Aylık: 19 $/ay

Editpad puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Hızlı içgörüler için en iyi araştırma makalesi özetleme araçları

9. Özet Oluşturucu (Hızlı AI destekli metin özetleri için en iyisi)

summary Generator aracılığıyla

Bu AI destekli araç, uzun içerikleri kısa ve öz özetlere dönüştürür. Öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller için mükemmel olan bu araç, gereksiz ayrıntıları atlayarak anahtar noktaları çıkarır. Bu araç, zamanın sınırlı olduğu araştırma makaleleri, raporlar veya uzun makaleleri işlemek için idealdir.

Gelişmiş AI algoritmaları, bağlamı değiştirmeden kritik bilgileri koruyarak hassasiyet sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile saniyeler içinde doğru ve okunması kolay özetler sunarak yoğun programlar için içerik tüketimini kolaylaştırır.

Özet Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Uzun belgelerin özetlerini anında oluşturun

Alakasız içerikten kaçınarak önemli ayrıntıları çıkarın

AI destekli hassasiyetle orijinal anlamı koruyun

Kullanıcıların metni yapıştırıp tek tıklamayla özetlemelerine olanak tanıyan basit arayüz

Özet Oluşturucu sınırlamaları

Yapıştırılan metinleri özetlemekle sınırlıdır ve harici platformlarla entegrasyonları yoktur

Özet Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Özet Oluşturucu derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

10. Jasper AI (Çok dilli metin özetleme ve içerik yeniden kullanımı için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper'ın yapay zeka destekli metin özetleyici, uzun belgeleri, makaleleri veya raporları açık ve özlü özetlere sıkıştırmak için gelişmiş özellikler sunar. 25'ten fazla dili destekleyen Jasper, kullanıcıların orijinal anlamı korurken hedef kitlesine uygun özetler oluşturabilmelerini sağlar.

Brand Voice gibi ek özellikler ve içeriği çeşitli platformlar için yeniden kullanma yeteneği ile profesyoneller, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için çok yönlü bir araçtır. Gelişmiş şablonları ve özelleştirme seçenekleri, içerik oluşturmayı verimli bir şekilde ölçeklendirmek için özellikle güçlüdür.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

25'ten fazla dilde 5.000 karaktere kadar metinleri özetleyin

Özetleri, resmiyet ayarları ve hedef kitle ayarlarıyla özelleştirin

Özetleri sosyal medya gönderilerine veya e-posta içeriğine kolaylıkla dönüştürün

Gelişmiş AI şablonlarını kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve çıktıları özelleştirin

Jasper AI sınırlamaları

Optimum sonuçlar için hızlı tasarımda ustalaşmanın zor öğrenme eğrisi

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Koltuk başına aylık 49 $

Pro: Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Uzun süredir kullanıcı olan bir kişi, Jasper'ın hızı, verimliliği ve beklentileri karşılama yeteneğini övdü:

Jasper, bilgilendirici yazılar üretecek mükemmel bir AI'dır. Bu AI'yı yıllarca kullandıktan sonra, Jasper tüm beklentilerimi karşılıyor. Jasper'ı hedeflerinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi öğrendikten sonra, görevlerin tamamlanma hızı gerçekten olağanüstü. Platformda daha yetkin hale geldikçe, en yüksek seviyeyi kullanıyorum, bu da bana para ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Jasper, bilgilendirici yazılar üretecek mükemmel bir AI'dır. Bu AI'yı yıllarca kullandıktan sonra, Jasper tüm beklentilerimi karşılıyor. Jasper'ı hedeflerinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi öğrendikten sonra, görevlerin tamamlanma hızı gerçekten olağanüstü. Platformu daha iyi kullanmaya başladıkça, en yüksek seviyeyi kullanıyorum, bu da bana para ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Özetlerin Ötesinde Düşünün: ClickUp ile İş Akışınızı Geliştirin

Bir AI metin kısaltıcı seçerken, sadece temel işlevlerine odaklanmıyorum, aynı zamanda iş akışıma sorunsuz bir şekilde uyduğundan da emin olmak istiyorum.

Gerçek zamanlı işbirliği, çoklu platform desteği ve farklı ihtiyaçlara göre çıktıları özelleştirme gibi özellikleri arıyorum. Bir aracın projeler, takımlar ve iletişim platformları arasında uyum sağlama yeteneği, değerini belirleyebilir.

ClickUp'ın gerçekten üstün olduğu alan budur. Bu sadece bir çevrimiçi metin özetleyici değildir; görevlerinizi, belgelerinizi ve takımlarınızı birbirine bağlayan hepsi bir arada bir verimlilik çözümüdür.

Proje güncellemeleri üzerinde çalışırken, haber makaleleri taslakları hazırlarken veya raporları basitleştirirken, ClickUp her şeyin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

İş akışınızı iyileştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun.