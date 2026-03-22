Verimliliği ve İnovasyonu Artıracak En İyi 10 AI Aracı

Yine son teslim tarihleriyle uğraşıyor, belgeleri tarıyor ve güncellemeler için ekip arkadaşlarınıza mesaj atıyorsunuz. 😵‍💫

Ya bir AI ajanı bunu sizin için halledebilseydi?

AI destekli sistemler, doğal dil işleme ve akıllı otomasyon sayesinde ş akışlarını kolaylaştırır, verileri analiz eder ve karar verme sürecini geliştirir.

ClickUp'ta bu fikir, Süper Ajanlar olarak karşımıza çıkıyor. Süper Ajanlar, tekil yanıtlar değil, çok adımlı ş akışlarını yönetip sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış AI takım arkadaşlarıdır.

İster geliştirici, ister teknoloji meraklısı veya iş lideri olun, AI ajan araçları size güçlü iş akışı ve görev yönetimi çözümleri sunar. ✨

İşte en iyi 10 AI ajanı aracının hızlı karşılaştırma tablosu!

Araç adı Önemli özellikler En uygun olduğu alanlar Fiyatlandırma ClickUp Rol tabanlı AI ajanları, bağlam farkındalıklı eylemler, ş Akışı otomasyonu, birleşik arama, akıllı öneriler, entegrasyonlar Takımlar ve kurumsal işletmeler için iş akışları ve karar verme süreçleri için otomasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar (kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma) LangChain Açık kaynaklı ajan çerçevesi, çoklu ajan ş akışları için LangGraph, komut satırı düzeyinde hata ayıklama, özel araç entegrasyonları Özel AI ajan çerçeveleri ve LLM destekli uygulamalar oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma AutoGPT Otonom çoklu ajan işlemleri, internet erişimi, bellek yönetimi, kod yürütme Otonom çoklu ajan operasyonları ve dijital iş gücü Ücretsiz (Açık Kaynak) AutoGen Çoklu ajan koordinasyonu, düşük kodlu arayüz, tahmine dayalı analitik, dağıtık dağıtım Karmaşık iş akışlarını ve etkinlik odaklı AI ajan uygulamalarını kolaylaştırma Ücretsiz (Açık Kaynak) Lyzr AI Düşük kodlu ajan stüdyosu, veriye dayalı içgörüler, hibrit orkestrasyon, önceden oluşturulmuş ajanlar, güvenli AI uygulamaları Veriye dayalı içgörüler ve iş zekası Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar BabyAGI Görev önceliklendirme, otonom görev yürütme, vektör veritabanı entegrasyonu, açık kaynaklı çerçeve Görev önceliklendirme ve kişisel AI asistanları Ücretsiz (Açık Kaynak) SuperAGI Dinamik çoklu ajan sistemleri, eylem konsolu, performans telemetrisi, SuperCoder şablonu Dinamik çoklu ajan sistemleri ve büyük ölçekli otomasyon Ücretsiz plan mevcuttur; İşletmeler için özel fiyatlandırma CrewAI Çoklu ajan işbirliği, modüler mimari, LangChain/API'lerle entegrasyonlar, performans izleme Yaratıcı içerik üretimi ve işbirliğine dayalı ajan sistemleri Özel fiyatlandırma AgentGPT Bağımsız AI ajanları, hazır şablonlar, modüler entegrasyonlar ve performans bilgileri kullanın Çeşitli görevler için bağımsız AI ajanları devreye alma Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 40 $'dan başlar Microsoft Copilot Studio Özelleştirilebilir ajan düğümleri, çok kanallı ajan dağıtımı, kurumsal yönetişim koruma önlemleri Kurumsal koordinasyon için ölçeklenebilir AI ajanları Özel fiyatlandırma seçenekleri

AI ajan araçları, görevleri otomatikleştirmek, verileri analiz etmek ve karar verme süreçlerini optimize etmek için tasarlanmış yazılım çözümleridir. Doğal dil işleme ve makine öğreniminden yararlanan bu araçlar, ş Akışı otomasyonundan stratejik içgörülere kadar her şeyi yönetmek için insan düşünce süreçlerini taklit eder. 🦾

🔎 Biliyor muydunuz? 1965 yılında, İngiltere merkezli bir tabloid gazete olan The Birmingham Press and Mail, algoritmalar kullanarak aramaları filtreleyen ve temsilcilere yönlendiren çığır açıcı bir sistem olan Otomatik Çağrı Dağıtıcıyı (ACD) hayata geçirdi. Bu, ş akışlarını kolaylaştıran ve iş süreçlerini otomasyonla otomatikleştiren günümüzün AI araçlarının önünü açtı.

Tüm AI ajanları aynı değildir. Takımınız için doğru olanı seçerken dikkate almanız gerekenler şunlardır:

Otomasyon: Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren, manuel çabayı azaltan ve verimliliği artıran AI ajanlarını seçin

Doğal Dil İşleme (NLP): Sezgisel etkileşimler ve ş akışları sağlamak için insan dilini işleyip yorumlayabilen AI ajanlarını seçin

Ajan Çerçeveleri: Özel görevlerin üstesinden gelmek için gerekli olan AI ajanlarını oluşturmanıza, özel olarak özelleştirmenize ve dağıtmanıza olanak tanıyan Özel görevlerin üstesinden gelmek için gerekli olan AI ajanlarını oluşturmanıza, özel olarak özelleştirmenize ve dağıtmanıza olanak tanıyan AI araçlarını tercih edin

Veri İşleme: Vektör veritabanlarıyla entegrasyonları olan ve veri analizini kullanarak büyük veri kümelerini işleyen ve bunlardan içgörüler elde eden AI ajanlarını kullanın

Aracı Entegrasyonu: Yazılımın mevcut ekosisteminizle (örnek olarak Google Drive, GitHub, CRM platformları veya e-posta sistemleri) entegre olmasını sağlayan bir AI aracısına öncelik verin

Kullanım Kolaylığı: Teknik bilgiye sahip olmayan üyeler dahil olmak üzere tüm takımlar arasında benimseme ve kullanımı kolaylaştırmak için kullanıcı dostu arayüzlere sahip AI ajanlarını seçin

Ölçeklenebilirlik: İhtiyaçlarınızla birlikte büyüyen, artan iş yüklerini ve karmaşıklıkları sorunsuzca yöneten bir yapay zeka otonom ajanı tercih edin

🤝 Müşteri Hikayesi: Bell Direct, ClickUp Super Agents ile operasyonel verimliliğini %20 artırdı 😓 Sorun: “İşle ilgili işler” gerçek verimliliği engelliyordu Bell Direct'in operasyon ekibi iş yükü altında eziliyordu. Her gün 800'den fazla müşteri e-postasını işliyorlardı ve her birinin manuel olarak okunması, önceliklendirilmesi, kategorize edilmesi ve doğru kişiye yönlendirilmesi gerekiyordu. Şirket, müşterilerine güçlü sonuçlar sunsa da bu durum takımın verimliliği, görünürlüğü ve hizmet kalitesi üzerinde baskı yaratıyordu. ✅ Çözüm: Birleşik bir Çalışma Alanı + takım arkadaşları gibi çalışan AI ajanları Yığınlarına bağlantısız başka bir araç eklemek yerine, Bell Direct merkezi komuta merkezi olarak ClickUp'ı seçti. Görevlerden belgelere, süreçlerden bilgiye kadar her şeyi, AI'nın tam bağlamı görebileceği tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirdiler. Genel botlara veya şablonlara güvenmek yerine, "Delegator" adını verdikleri bir Süper Ajan'ı devreye aldılar. Bu, gelen işleri öncelik sırasına koymak üzere eğitilmiş otonom bir takım arkadaşıdır: Paylaşılan gelen kutusuna gelen her e-postayı okur

AI destekli Özel Alanlar kullanarak aciliyet, müşteri ve konuyu sınıflandırır

Her görevini gerçek zamanlı olarak önceliklendirir ve doğru kişiye yönlendirir ClickUp'taki kod gerektirmeyen AI Süper Ajanlarla ş akışlarını baştan sona otomasyonla gerçekleştirin Tüm bunlar, insan operatörlerin manuel müdahalesi olmadan yapılacak. 😄 Etkisi: Ölçülebilir operasyonel kazançlar Operasyonel verimlilikte %20 artış , yani aynı kaynaklarla daha fazla iş daha hızlı yapılır

2 tam zamanlı çalışanın kapasitesi kadar kaynak serbest kaldı , artık yüksek değerde stratejik görevler için kullanılabilir

Günde 800'den fazla müşteri e-postası gerçek zamanlı olarak sınıflandırılıyor Super Agent artık işleri bir insan gibi yönlendiriyor, ancak bunu makine hızında ve ölçeğinde yapıyor. 👉🏼 Takımınız için de aynı sonuçları mı istiyorsunuz?

İşte süreçleri otomasyonla otomatikleştiren, görevleri tamamlayan ve veri analizi sağlayan en iyi AI ajan araçlarının listesi:

1. ClickUp (İnsan benzeri AI ajanlarıyla otonom proje yürütme için en iyisi)

ClickUp'ta kod yazmaya gerek kalmadan bir Süper Ajan oluşturun ClickUp'taki Süper Ajanlarla ş akışlarını hızlandırın

ClickUp, takımların projeleri yönetmesine, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan, tek bir AI öncelikli Çalışma Alanından tüm bunları gerçekleştiren dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanıdır.

ClickUp ile, bir sohbet robotu gibi sadece soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapan bir yapay zekaya sahip olursunuz. Size, görevlerinizi, belgelerinizi ve çalışanlarınızı birbirine bağlayarak merkezi bir yapay zeka sinir sistemi görevi gören ClickUp Brain'i sunarken, ClickUp'ın AI Super Agents'ı da işlerinizi sizin yerinize yapan "eller" haline gelir.

İşte Super Agents'ın bu listedeki diğer araçlardan farklı olmasının nedenleri:

Sonuç odaklı: "Durum nedir?" diye sormak yerine, bir Süper Aracı'na şunu söylersiniz: "Projenin planlandığı gibi ilerlemesini sağla." Aracı daha sonra gecikenlere bağımsız olarak mesaj gönderir, durmuş görevleri yeniden atar ve riskler konusunda proje yöneticisini uyarır

Rol tabanlı profiller: Gelen kutunuzu düzenlemek için bir Triage Agent'ı veya toplantı kayıtlarını anında alt görevlere ve Gantt güncellemelerine dönüştürmek için bir Scribe Agent'ı kullanın

ClickUp Brain ile derin bağlam bilgisi: Ajanlar ClickUp Brain tarafından desteklendiği için, her türlü gizli belgeye ve genel göreve (izin düzeyleri dahilinde) erişebilirler; bu da, özerk kararlarını %100 bağlam bilgisi temelinde almalarını sağlar

Ekipler "işle ilgili işler" yüzünden tıkanırsa, Süper Ajanlar karmaşık proje engellerini çözebilir, kaynak değişikliklerini koordine edebilir ve sohbet üzerinden takımınızla etkileşim kurarak işlerin hızını yüksek tutabilir.

ClickUp'ın doğal dil Ajan Oluşturucusu içinde onlarla konuşarak Süper Ajanlar oluşturursunuz. Ajanlarınızı güçlendirmek için önde gelen LLM'lerden herhangi birini seçebilirsiniz: GPT, Claude veya Gemini! Rolu ve ihtiyaç duydukları araçları tanımlayın (ör. "Sen bizim Sprint Ustamızsın. Durmuş görevleri izle ve bir alt görev 24 saat gecikirse bana haber ver.").

Yüksek riskli eylemler için Süper Ajanlar, yürütmeden önce onay alır ve böylece güvenliği ve insan denetimini sağlar.

Sonuç olarak? Süper Ajanlara sadece soru sormazsınız; onlara görevler verirsiniz ve onlar sizin AI takım arkadaşlarınız olarak hareket ederler!

🎥 İnsanların ClickUp Super Agents'ı nasıl kullandığını izleyin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI Agent Directory'yi kullanarak ş akışlarınız için önceden oluşturulmuş ajan şablonlarını özel hale getirin

Ajanları GitHub, Salesforce ve HubSpot gibi entegre uygulamalardaki bilgilere bağlayarak yığınınız genelinde verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin

Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirerek Pazarlama, İK, Operasyon, BT, Satış ve aklınıza gelebilecek diğer tüm fonksiyonlarda proje yönetimini kolaylaştırın

Çalışma Alanı etkinliklerine dayalı olarak görev önerileri oluşturun, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin ve takım performansını optimize edin

Hızlı ve verimli karar alma için karmaşık belgeleri ve toplantı notlarını özetleyin

ClickUp sınırlamaları

Tam potansiyelini ortaya çıkarmak için kurulum süresi gerektirir

Gelişmiş özellikler için kullanıcı eğitimi gerekebilir

Sıfırdan özel çoklu ajan sistemleri oluşturmak için kod tabanlı bir platform değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Herkes AI Ajanları ile çalışmaya başlayabilir; geliştirme deneyimine sahip olmanız gerekmez. ClickUp, ajanları kurmayı ve AI'yı işletim modelimize kademeli olarak entegre etmeyi çok kolay hale getirdi.

❗️İletişim ve verimliliğinizi 10 katına çıkarmak ister misiniz? Brain MAX ile tanışın — kullandığınız her iş uygulamasında yapay zeka, arama ve otomasyonu bir araya getiren ClickUp masaüstü uygulama. Artık birbirinden kopuk yapay zeka araçları arasında gidip gelmek veya sonsuz sekmeler arasında arama yapmak zorunda kalmayacaksınız. Brain MAX ile ses odaklı verimlilik, tüm uygulamalarınızda birleşik arama, birden fazla LLM ile sohbet etme, özel AI Ajanları ve anında özel rapor oluşturma özelliklerini tek bir yerden elde edersiniz. Bu, bilişsel yükünüzü hafifletir, risklerin ve raporların ortaya çıkmasındaki gecikmeleri ortadan kaldırır ve AI'nın yayılmasını tamamen önler. Bağlamsal AI ve kesintisiz işin yeni çağına hazırsanız, Brain MAX sizin için vazgeçilmez bir araç olacaktır.

2. LangChain (Özel AI ajanı çerçeveleri oluşturmak için en iyi AI ajanı)

LangChain aracılığıyla

LangChain, büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanarak yapay zeka destekli uygulamaların geliştirilmesini basitleştiren açık kaynaklı bir çerçevedir. Geliştiriciler, LLM'leri OpenAI API gibi çeşitli araçlar ve API'lerle entegre ederek, akıl yürütme, karar verme ve otonom eylemlerde bulunabilen akıllı sistemler oluşturur. LangChain'in modüler mimarisi, sohbet robotları, geri getirme ile güçlendirilmiş üretim, belge özetleme ve sentetik veri üretimi dahil olmak üzere birçok kullanım senaryosunu destekler.

LangChain'in öne çıkan özelliklerinden biri, Ajan Çerçevesi'dir. Bu çerçeve, geliştiricilerin AI ajanları oluşturmasına ve bunları GPT modelleri, vektör veritabanları ve veri kaynaklarına bağlantı kurarak karmaşık görevleri yerine getirmesine olanak tanır. Ayrıca, özel araç oluşturma ve entegrasyonları destekleyerek ajanların belirli AI kullanım senaryolarına daha uyumlu hale gelmesini sağlar.

LangChain ayrıca, AI ajanlarını büyük ölçekte dağıtmak için bir platform olan LangGraph'ı da sunuyor. Ajan durumunu, belleği ve kullanıcı etkileşimlerini yönetmek için API'ler sağlayarak, platformu üretim ortamına hazır hale getiriyor.

LangChain'in en iyi özellikleri

LangGraph'ı kullanarak, yeniden deneme, durum izleme ve verimli yürütme desteği sunan ölçeklenebilir, çok adımlı AI ajanı ş akışlarını devreye alın

LangSmith'i sağlayıcı olarak edinin ve ajan mühendisliği için anlık görünürlük ve hata ayıklama araçlarından yararlanın

Merkezi izleme ile kuruluş genelinde özel ajan "filolarını" devreye alın

Sadece düz bir çizgiyi takip etmeyen ajanlar oluşturun; bir hata yaptıklarını fark ettiklerinde önceki adıma geri dönebilen (kendi kendini düzeltme) ajanlar

LangChain sınırlamaları

LangChain'deki gelişmiş kurulumlar Python kodlama uzmanlığı gerektirir

Platform, teknik bilgisi olmayan kullanıcılara sınırlı destek sunmaktadır; ajanslarınızın altyapısını barındırma ve bakımından siz sorumlusunuz

LangChain fiyatlandırması

OSS Framework : Ücretsiz (MIT Lisansı)

LangSmith Developer: Ücretsiz (Ayda 5.000 izlemeye kadar)

LangSmith Plus : 39 $/kullanıcı/ay (Üretim düzeyinde izleme için)

LangGraph Platformu: Düğüm başına 0,001 $ (Bulut barındırma için kullandıkça öde)

LangChain müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

LangChain, RAG, konuşma belleği ve ajan ş akışları gibi yaygın kalıplar için önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak, üretime hazır AI uygulamaları geliştirmenin karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır. Bu sayede takımımız, kodu yeniden yazmaya gerek kalmadan farklı LLM sağlayıcıları arasında geçiş yapabilir; bu da maliyetleri optimize etmeye ve tedarikçiye bağımlılıktan kaçınmaya yardımcı olur.

3. AutoGPT (Otonom çoklu ajan operasyonları için en iyi AI ajanı)

AutoGPT aracılığıyla

AutoGPT, GPT-4 gibi gelişmiş dil modellerini kullanarak kullanıcı tanımlı görevleri otonom olarak yürüten açık kaynaklı bir AI ajanı aracıdır. Sürekli insan girdisi gerektiren geleneksel AI sistemlerinden farklı olarak, AutoGPT karmaşık hedefleri yönetilebilir alt görevlere ayırır ve bunları bağımsız olarak yürütür. Bunu, güvenli bir sanal ortamda çalışan dijital bir iş gücü olarak düşünün.

İnternet erişimini, bellek yönetimini ve araçlar ile API'lerle entegrasyonları destekleyerek, içerik oluşturmadan kod yürütmeye kadar çeşitli görevleri mümkün kılar. Bu özelliği, tamamen otonom AI tabanlı sistemler oluşturmak için gelişmiş AI uygulamaları kullanan kuruluşlar için ideal bir çözüm sunar.

AutoGPT'nin en iyi özellikleri

İnternette gezinerek bilgi toplayın, araştırma yapın ve gerçek zamanlı verilerle güncel kalın

Yinelemeli öğrenme ve kod yürütme kullanarak stratejileri geliştirin ve sonuçları optimize edin

Devam eden görevler için bağlam sağlamak üzere kısa süreli hafızayı koruyarak karar verme sürecini ve görev yürütmedeki tutarlılığı iyileştirin

AutoGPT'nin sınırları

Kendi kendine geri bildirime büyük ölçüde dayanır; bu da insan denetimi olmadan hataları artırabilir

Operasyonlar sık API çağrıları gerektirir ve bu da yüksek operasyonel maliyetlere neden olur

AutoGPT fiyatlandırması

Açık kaynak

AutoGPT puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar AutoGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

AutoGPT, diğer AI araçlarından çok daha gelişmiştir. Makaleler, tasarımlar ve web siteleri oluşturma şekli ve gezindiğimiz içeriklerle ilgili tam bilgileri alabilmemiz. Bu araçta en çok sevdiğim şey ise ücretsiz olmasıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Mevcut ajan uygulamalarının %50'den fazlası BT (özellikle DevOps) alanında kullanılıyor; bunu pazarlama, satış ve finans (her biri yaklaşık %10) takip ediyor.

4. AutoGen (Karmaşık ş akışlarını düzene sokmak için en iyi AI ajanı)

AutoGen aracılığıyla

Microsoft tarafından geliştirilen AutoGen, karmaşık iş akışlarını yönetilebilir parçalara ayırarak görev yönetimini basitleştiren açık kaynaklı bir çerçevedir. Geliştiricilerin, sorunsuz görev yürütme için birden fazla ajanı koordine ederek LLM destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bir AutoGen ş akışında, tek bir sohbet konusunda çalışan bir "Kodlayıcı Ajan", bir "İnceleme Ajanı" ve bir "Kullanıcı Vekil Ajanı" bulunabilir.

Doğal dil girişi kullanarak görevler oluşturur ve önceliklendirir, tahmine dayalı analitik ile darboğazları öngörür ve gerçek zamanlı süreçleri optimize eder.

Geliştiriciler, büyük ölçekli işlemleri sorunsuz bir şekilde işleme yeteneğini çok seviyor. En iyi AI ajanı araçlarından biri olarak, etkinlik odaklı, dağıtılmış AI ajanı uygulamalarının oluşturma ve koordine etme sürecini optimize etmek üzere tasarlanmıştır. Verimliliği, karmaşık ş akışlarında verimliliği artırır ve işlemleri basitleştirir, bu da onu BT uygulamaları için mükemmel bir AI aracı seçeneği haline getirir.

Ayrıca AutoGen, AutoGen Studio aracılığıyla düşük kodlu bir arayüz sunarak çoklu ajan ş akışlarının hızlı prototip oluşturulmasını ve test edilmesini sağlar; böylece bu tür uygulamaları geliştirmenin önündeki engelleri azaltır.

AutoGen'in en iyi özellikleri

AI ajanlarının görevleri yerine getirmek için işbirliği yaptığı ve problem çözme yeteneklerini artıran sistemler geliştirin

Ajan ş akışlarında insan denetimi ve müdahalesi yoluyla kontrol ve etik hususları sağlayın

Ajan sistemlerini yerel olarak test edin ve ihtiyaçlar arttıkça dağıtılmış bulut ortamlarına dağıtma olanağından yararlanın

AutoGen sınırlamaları

Gelişmiş kurulum, yeni başlayanlar için zor olabilir

Birden fazla AI ajanı çalıştırmak, özellikle de büyük dil modelleriyle, kaynak açısından yoğun bir işlemdir

AutoGen fiyatlandırması

Açık kaynak

AutoGen puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar AutoGen hakkında ne diyor?

İşte bir Redditor'un görüşü:

AutoGen, özellikle Microsoft ekosisteminin içindeyseniz veya araştırma tarzı çoklu ajan konuşmalarını hazır olarak oluşturuyorsanız, belirli ş akışları için kesinlikle mantıklı bir seçimdir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %12'si AI ajanlarının kurulmasının veya araçlarına bağlantı kurmanın zor olduğunu, %13'ü ise ajanlarla basit işleri halletmek için bile çok fazla adım atılması gerektiğini söylüyor. Veriler manuel olarak aktarılmalı, izinler yeniden tanımlanmalı ve her ş akışı, zamanla bozulabilecek veya sapabilecek bir entegrasyonlar zincirine bağlıdır. İyi haber mi? ClickUp'ın Süper Ajanlarını görevlerinize, belgelerinize, sohbetlerinize veya toplantılarınıza "bağlamanız" gerekmez. Diğer insan iş arkadaşlarınızla aynı nesneleri, izinleri ve ş Akışlarını kullanarak ClickUp Çalışma Alanınıza yerel olarak entegre edilmiştir. Entegrasyonlar, erişim kontrolleri ve bağlam ön tanımlı olarak Çalışma Alanından devralındığından, ajanlar özel bir yapılandırma gerektirmeden tüm araçlar arasında anında çalışabilir. Ajanları sıfırdan yapılandırmayı unutun!

5. Lyzr. AI (Veri odaklı içgörüler için en iyi AI ajanı)

Lyzr.AI, güvenlik ve güvenilirlik özelliklerine sahip AI ajanlarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran kurumsal düzeyde bir platformdur. Düşük kodlu arayüzüyle Lyzr Agent Studio, kullanıcıların belirli ş akışlarına uyarlanmış özel AI ajanları oluşturmasına olanak tanıyarak mevcut araçlar ve sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlar. Jazon (bir AI SDR) ve Skott (bir AI İçerik Pazarlamacısı) gibi amiral gemisi ajanları sadece fikir önermekle kalmaz, CRM ve CMS'nizde yerleşik olarak çalışır ve araştırma ve erişim faaliyetlerini otonom olarak yürütür.

Platform, bilgi tabanları dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını analiz ederek eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Kullanıcılar, harici API'ler, veritabanları ve Visual Studio Code gibi araçlarla entegre edilmiş gerçek zamanlı analiz ve tahmine dayalı modellemeden yararlanabilir.

Lyzr. AI ayrıca, sektörler genelinde etik AI uygulamasını teşvik etmek amacıyla PII redaksiyonu, toksisite kontrolleri ve girdi temizleme gibi özellikleri dahil ederek güvenli ve sorumlu AI uygulamalarına önem vermektedir.

Lyzr. AI'nın en iyi özellikleri

Yapay zeka destekli bir ajan çerçevesi aracılığıyla iş zekası elde edin

Büyük dil modeli (LLM) süreçlerini makine öğrenimi ile birleştiren HybridFlow Orchestration sayesinde yaratıcı ve veriye dayalı sonuçlar elde edin

Lyzr. AI sınırlamaları

Veri işleme ve analitiğe odaklanmış, genel otomasyon için daha az çok yönlü

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Lyzr. AI fiyatlandırması

Topluluk: Ücretsiz

Pro: Aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lyzr. AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lyzr. AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorum şöyle diyor:

Beni en çok etkileyen şey, bir ajanı başlatmanın ve farklı veri kaynaklarını bağlamanın ne kadar kolay olduğuydu. Özgeçmişimi bilgi tabanı olarak yükleyebilmem ve hatta YouTube, Slack veya Hacker News gibi konektörleri büyük bir zorluk yaşamadan entegre edebilmem hoşuma gitti.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle yapay zekaya bağımlılık gösteriyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı yapay zeka, e-posta veya diğer iletişim ş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. Sadece "Bugün önceliklerim neler?" diye sorun. ClickUp Brain, Çalışma Alanınızı tarayacak ve aciliyet ve öneme göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir. İşte bu kadar basit, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulama içinde sizin için birleştiriyor!

6. BabyAGI (Görev önceliklendirme için en iyi AI ajanı)

BabyAGI aracılığıyla

BabyAGI, minimalistlerin otonom AI'ya verdiği yanıttır. Yohei Nakajima tarafından geliştirilen bu Python betiği, Ajan Döngüsünü (Agentic Loop) mükemmel bir şekilde gösterir: Görev Oluşturma -> Görev Önceliklendirme -> Görev Yürütme. Gelişmiş doğal dil girişi ve makine öğrenimi teknikleri sayesinde, önceden tanımlanmış hedefler ve önceki görevlerin sonuçları temelinde görevler oluşturur, önceliklendirir ve yürütür.

"Uzun süreli bellek" olarak bir vektör veritabanı (Pinecone veya Weaviate gibi) kullanır; bu sayede, onuncu adımı yürütürken birinci adımda öğrendiklerini hatırlayabilir. BabyAGI'nin sezgisel ajan çerçevesi, işlemleri kolaylaştırmak, görevlere öncelik vermek, kaynakları yönetmek ve hedeflerin gerçekleştirilmesini hızlandırmak için kişisel bir AI asistanı görevi de görebilir.

BabyAGI'nin en iyi özellikleri

Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için ağırlıklı önceliklendirme sistemine dayalı görevleri tamamlayın

Değişen koşullara ayak uydurmak için görev önceliklerini gerçek zamanlı olarak gözden geçirin

Çekirdek komut dosyasında 200 satırdan az kod bulunması sayesinde, geliştiricilerin belirli kullanım durumlarına göre aracıyi değiştirmeleri ve "görünümünü" özelleştirmeleri son derece kolaydır

BabyAGI'nin sınırları

Bu araç esasen bir komut satırı aracıdır; teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, üçüncü taraf bir sarmalayıcı olmadan bu aracı kullanmakta zorlanacaktır

Kurulum ve kullanım için Python kod bilgisi gereklidir

BabyAGI fiyatlandırması

Açık kaynak

BabyAGI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Programları yönetmekten yapılacaklar listelerini güncellemeye, okuma ve yazma görevlerini yerine getirmeye kadar, AI asistanlarını kullanarak ihtiyaçlarınızı anlayın, öngörün ve hayatınızı optimize edin. Ş Akışınıza bir tanesini (ClickUp Brain gibi) entegre ederek küçük adımlarla başlayın ve verimliliğinizin nasıl yükseldiğini izleyin! 😎

7. SuperAGI (Dinamik çoklu ajan sistemleri için en iyi AI ajanı)

SuperAGI aracılığıyla

SuperAGI, geliştiricilerin otonom AI ajanlarını verimli bir şekilde oluşturmasına, yönetmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir ajan çerçeve platformudur. Karmaşık görevleri çözmek, süreçleri otomasyonla otomatikleştirmek ve büyük hacimli verilerden içgörüler elde etmek için işbirliği yapan AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır.

Bu AI ajanı platformu, eşzamanlı AI ajanlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırarak ve çeşitli araçlarla yeteneklerini genişleterek verimliliği artırır. SuperAGI'da bulunan SuperCoder şablonu, kullanıcıların hedefleri ve talimatları tanımlayarak kod yazmasına olanak tanır ve geliştirme sürecini basitleştirir.

Platform ayrıca temsilci yörüngesinin ince ayarını da sunarak, temsilcilerin geri bildirim döngüleri aracılığıyla zaman içinde performanslarını iyileştirmelerini sağlar.

SuperAGI'nin en iyi özellikleri

Geri bildirim döngülerini kullanarak ajanslarınızı "eğitin". Bir ajans bir sorunu çözmek için verimsiz bir yol izlerse, gelecekteki uygulamalar için bu yolun seyrini düzeltebilirsiniz

Bir güvenlik kapısı görevi gören eylem konsolu ile AI ajanı işlemlerini kontrol altına alın. Bir ajan, yasal bir sözleşme göndermek veya gerçek para ile işlem yapmak gibi riskli bir eylem gerçekleştirmek istediğinde, durur ve konsoldan sizin "onayınızı" bekler.

Performans telemetrisi, yani tüm ajan "filonuz" genelinde belirteç kullanımı, çalışma süresi ve başarı oranlarını izleyerek, maliyet ve hız açısından optimizasyon sağlamak amacıyla büyük ölçekli projelerde kaynak tahsisini ve performansı optimize edin

SuperAGI'nin sınırları

Platformun çalıştırılması kaynak yoğun bir işlemdir ve önemli ölçüde hesaplama gücü gerektirir

Optimum performans için AI ajanlarını kullanmaya yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

SuperAGI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 45 $/kullanıcı/ay

İş: 150 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SuperAGI puanları ve yorumları

G2: (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar SuperAGI hakkında ne diyor?

G2'de bir kullanıcı paylaşımında şöyle diyor:

…küçük işletmeler için tamamen ÜCRETSİZDİR ve Satış Modülü ile aylık 2000 ücretsiz AI kredi, pazarlama modülü için ise 500 ücretsiz kredi sunar. Oldukça basit ama kesinlikle sağlam otomasyonlar. Tam anlamıyla 10 ajan oluşturabilir ve tüm e-posta gönderimlerinizi otomatikleştirebilirsiniz. Pazarlamacılar, Satış Elemanları ve çalışan ajanlar.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Fark

8. CrewAI (Yaratıcı içerik üretimi için en iyi AI ajanı)

CrewAI aracılığıyla

CrewAI, sofistike çoklu ajan sistemleri oluşturmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python kod çerçevesidir. Gelişmiş bir AI ajan çerçevesi kullanarak roller atar, bağımsız karar vermeyi destekler ve ajanlar arasında iletişimi sağlar. Bu işbirliği, AI ajanlarının karmaşık sorunları tek başlarına çalışmaktan daha verimli bir şekilde çözmelerini sağlar.

Modüler mimarisi, LangChain gibi araçlarla ve OpenAI, Google, Azure ve HuggingFace'in API'leriyle kolay entegrasyonlara olanak tanıyarak, küçük projelerden kurumsal düzeydeki uygulamalara kadar her şey için esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

Ajanlar, bir alt görevin bu iş için daha donanımlı bir takım arkadaşına "devretmeye" kendi başlarına karar verebilir (örneğin, Araştırmacı ham verileri Analiste devreder)

Bir ajanın araç çağrısı başarısız olursa veya bir LLM yanlış bir sonuç verirse, "Yönetici Ajan" hatayı yakalayabilir ve ajandan yeniden denemesini veya yeniden düşünmesini isteyebilir

Ajanları bir "Ekip"e sürükleyip bırakın ve hiyerarşilerini (Sıralı, Hiyerarşik veya Konsensüs) tanımlayın

CrewAI sınırlamaları

Yeni kullanıcıların CrewAI'nin çoklu ajan çerçevesini keşfetmesi ve tüm potansiyelini ortaya çıkarması biraz zaman alabilir

Yavaş işlem hızı ve düzensiz çıktı

CrewAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CrewAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar CrewAI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşımında şöyle diyor:

crewAI'nin en iyi yanı, bir ajanı oluştururken o ajanın rolünü, hedefini ve arka planını sağlayabilmemizdir; bu da ajanın performansını büyük ölçüde artırır.

👀 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %62'si AI ajanlarını deniyor olsa da, yalnızca yaklaşık %23'ü bir ajan sistemini en az bir iş fonksiyonuna başarıyla entegre etmiştir.

9. AgentGPT (Bağımsız AI ajanlarını dağıtmak için en iyi AI ajanı)

AgentGPT aracılığıyla

AgentGPT, kullanıcıların benzersiz gereksinimlere göre uyarlanmış otonom ajanlar oluşturup dağıtmalarını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Platform, web'de gezinebilen, kod çalıştırabilen ve görev döngüleri boyunca "hafıza" depolayabilen ajanlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, açık uçlu araştırma veya planlama işlemlerini yürütmek için saniyeler içinde bir "TravelGPT" veya "MarketResearchGPT" oluşturması gereken kullanıcılar için mükemmel bir araçtır.

Süreç oldukça basittir: Kullanıcılar bir hedef belirler, AgentGPT ise bu hedefi daha küçük görevlere böler. Ardından, AI yeteneklerini kullanarak her bir görevi sırayla ele alır ve tek tek tamamlar. Sezgisel arayüzü ve kullanıma hazır şablonları sayesinde, hem geliştiriciler hem de teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için erişilebilir bir araçtır.

AgentGPT'nin en iyi özellikleri

Ajan performansına ilişkin derinlemesine içgörüler sayesinde veriye dayalı kararlar alın

Modüler operasyonlar için çeşitli sistemlerle entegrasyonları etkinleştirin

Ajanların önceki çalıştırmalardan elde edilen bulguları hatırlaması için Uzun Süreli Bellek özelliğini kullanarak daha ayrıntılı sonuçlar sağlayın

AgentGPT sınırlamaları

Son derece spesifik veya niş kullanım durumlarında ajanın davranışını tanımlamak için sınırlı özel seçenekler

Eğitim verilerinde bulunan doğal önyargıları yansıtan çıktılar üretme riski vardır

AgentGPT fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AgentGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar AgentGPT hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

AgentGPT'nin en sevdiğim yanı, sadeliği ve erişilebilirliğidir. Kodlama gerektirmez; ajana bir isim verip bir hedef belirleyin, o da işi tamamlar.

10. Microsoft Copilot Studio (Kurumsal koordinasyon için en iyisi)

Microsoft Copilot Studio aracılığıyla

Microsoft Copilot Studio, kurumsal işletmelerin Azure, Dynamics 365 ve binlerce üçüncü taraf API'yi kapsayan Agentic İş Akışları oluşturmasına olanak tanır. Bu araç, yalnızca müşterinin sorusunu yanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda bir ERP'deki gerçek zamanlı envanteri kontrol edebilen, güvenli bir API aracılığıyla geri ödemeyi tetikleyebilen ve CRM'yi güncelleyebilen bir ajanı tek bir otonom sekans içinde oluşturması gereken "Mimar"lar için tasarlanmıştır.

Microsoft Copilot Studio'nun en iyi özellikleri

Ajanın gizli SharePoint'inizden veya web sitelerinizden gelen soruları yanıtlamasını sağlamak için üretken yanıt düğümünü kullanın, ardından karmaşık, kural tabanlı dallanmaları yönetmek için mantık düğümlerini kullanın

Aracınızı 1.000'den fazla hazır bağlantıya (Salesforce, ServiceNow ve Jira gibi) bağlayarak "sözleri" "eyleme" dönüştürün

Aracınızı bir kez oluşturun ve Microsoft Teams, şirket web siteniz, mobil uygulamalarınız ve hatta özel mesajlaşma kanallarınızda kullanın

Microsoft Copilot Studio sınırlamaları

Yeni kullanıcıların bu özellikleri tam olarak anlamaları ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri için zamana ve teknik bilgiye ihtiyaçları olabilir

Microsoft Copilot Studio fiyatlandırması

Standart Lisans: Birçok M365 Enterprise Planına dahildir

Copilot Studio Aboneliği : Aylık 200 $

Kullandıkça öde: Yüksek hacimli, dışa dönük ajanslar için Azure üzerinden kullanılabilir

Microsoft Copilot Studio puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot Studio hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının görüşü:

Microsoft Copilot Studio'yu seviyorum çünkü derin teknik becerilere ihtiyaç duymadan AI yardımcılarını kolayca oluşturabilir ve özel hale getirebilirim. Düşük kodlu arayüzü ve hazır şablonları sayesinde fikirleri hızlı bir şekilde işleyen çözümlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp: AI Aracı Aracınızı Daha Akıllı Hale Getirin

Günümüzde iş, artık görevleri yönetmekle ilgili değil; işinizi ileriye taşıyan sonuçları yönetmekle ilgilidir. 🦾 İnsan niyetini ve zekasını makine hassasiyetiyle birleştiren AI ajanları, verimliliği artırır, işleri otomasyonla gerçekleştirir ve takımın karar verme sürecini iyileştirir. 👀

Kalabalık AI araçları arasında ClickUp, tek Converged AI Çalışma Alanı olarak öne çıkıyor. Diğer platformlarda verileri bulmak için birbirinden bağımsız uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekirken, ClickUp Süper Ajanları işinizin yapıldığı yerde bulunur ve Görevleriniz, Belgeleriniz ve Sohbetlerinizin tam ve gerçek zamanlı bağlamına sahiptir. Bunun yanı sıra, her ajan eylemi kaydedilir ve şeffaftır; verilerin güvenli ve denetlenebilir kalmasını sağlamak için Çalışma Alanınızın mevcut güvenlik ve izinlerini devralır.

🛠️ Görevleri yönetmeyi bırakıp sonuçlara yön vermeye hazır mısınız? Otonom işin geleceğini deneyimleyin.