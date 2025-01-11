Notebook LM ve Obsidian: Hangi Not Alma Uygulaması Daha İyi?

Notların arasında boğuluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Bir uygulamaya dağılmış toplantı notları, günlüğe karalanmış takım görev listeleri ve şekillenmeden parmaklarınızın arasından kayıp giden büyük fikirler.

Bu çok zor gelebilir.

Doğru not alma uygulaması her şeyi değiştirebilir. NotebookLM ve Obsidian gibi araçlar, iş akışlarınızı kolaylaştırır, düşüncelerinizi birbirine bağlar ve kaosa düzen getirir.

Bu blog yazısında, bu iki aracı karşılaştırarak benzersiz özelliklerini, güçlü yanlarını ve farklılıklarını inceleyeceğiz ve hangisinin tarzınıza uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız. Ve ikisi de "doğru" gibi gelmezse, bizi takip etmeye devam edin — gösterinin yıldızı olabilecek bir joker seçeneğimiz var.

Notebook LM ve Obsidian karşılaştırmasına katılın ve not alma ihtiyaçlarınıza en uygun uygulamayı bulun.

NotebookLM nedir?

notebook LM aracılığıyla

Google Labs tarafından geliştirilen NotebookLM, statik not depolarından dinamik, etkileşimli bilgi sistemlerine geçişi temsil eden yenilikçi bir not alma AI aracıdır.

PDF'leri, videoları, belgeleri ve web sitelerini yükleyerek bir uzmana dönüşür. Yüklediğiniz dosyaları özetler ve materyallerinize dayalı, ilgili kaynaklarla birlikte yaratıcı çıktılar oluşturur.

Ayrıca, bu sizin Notebook'unuz olduğu için verileriniz asla NotebookLM algoritmasını eğitmek için kullanılmaz.

NotebookLM'nin en iyi özellikleri

NotebookLM, öğrenciler, araştırmacılar, serbest çalışanlar ve iş dünyası için verimliliği artıran birçok özellik sunar.

NotebookLM'yi iş akışınızı geliştirmek için nasıl kullanabileceğinizi görelim:

Özellik #1: Sesli genel bakışlar

Belgelerinizi iki yapay zeka sesi arasındaki podcast tarzı konuşmalara dönüştürdüğünüzü hayal edin. Tek bir tıklama ile bu "Derinlemesine" tartışmaları dinleyebilir ve yüklediğiniz bilgileri hareket halindeyken özümseyebilirsiniz.

NotebookLM, transkripsiyonlu konuşmaları tarayarak belirli bilgileri bulur ve önemli ayrıntılar için uzun ses dosyalarını tarama zahmetinden kurtarır. Ayrıca, herkese açık bir ses bağlantısı oluşturup takımınızla paylaşmanıza da olanak tanır.

Özellik #2: Alıntı kaynakları

NotebookLM, sorularınıza doğrudan orijinal kaynaklara bağlantı veren alıntılarla yanıtlar bulur. Böylece, arama motorlarında manuel olarak doğrulama yapmak için zaman kaybetmeden bilgilerin kaynağını her zaman bilirsiniz.

Anahtar özelliği, bir hikayeyi yeniden yazmak gibi yaratıcı bir şey yapmasını istemediğiniz sürece, sohbet yanıtlarının yalnızca sizin sağladığınız kaynaklara dayalı olmasıdır.

📌 Not: NotebookLM şu anda Google Dokümanlar, Google Slaytlar, PDF dosyaları, Markdown dosyaları, web URL'leri, herkese açık videoların YouTube URL'leri ve ses dosyaları dahil olmak üzere çeşitli kaynak türlerini desteklemektedir.

Özellik #3: Çoklu belge analizi

Notebook LM, aynı anda birden fazla makale ve belgeyi analiz ederek çeşitli kaynaklar arasında ortak temaları, farklı görüşleri ve yeni trendleri bulmanıza yardımcı olur.

Bu, çok sayıda bilgiyi hızlı bir şekilde anlayabilen, size zaman ve çaba kazandıran süper güçlü bir araştırma asistanına sahip olmak gibidir.

Özellik #4: Yazma projeleri için yapılandırılmış biçimler

NotebookLM, dağınık notları düzenli belgelere dönüştürür. Bir dizi not seçin ve araçtan yeni bir şey oluşturmasını isteyin. İsteğinize göre, tematik bir taslak veya çalışma kılavuzu gibi biçimler önerir.

Özel talimatlar yazarak notlarınızı e-posta bültenine, senaryo taslağına, pazarlama planına ve daha fazlasına dönüştürebilirsiniz. Taslağı tamamladıktan sonra, son düzenlemeler için Google Dokümanlar'a aktarabilirsiniz.

NotebookLM fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım (şu anda beta aşamasında)

Obsidian nedir?

obsidian aracılığıyla

Obsidian, düşünce ve iş tarzınıza uyum sağlayan çok sayıda eklenti ve temaya sahip, esnek ve gizlilik odaklı bir not alma uygulamasıdır. Notları cihazınızda yerel olarak depolar, böylece çevrimdışı olduğunuzda bile hızlıca erişebilirsiniz.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Obsidian'daki birçok özellik not almayı sorunsuz hale getirir. Hadi birlikte keşfedelim:

Özellik #1: Yapılacaklar listeleri

Obsidian, yapılacaklar listeniz için standart bir biçim tasarlamanıza ve görevleri müşteri toplantıları, egzersiz planları veya yaratıcı projeler gibi bölümlere ayırmanıza olanak tanır.

Ayrıca, tüm Obsidian kasasında görevleri izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Görevleri sorgulayabilir, herhangi bir yerden tamamlandı olarak işaretleyebilir ve son teslim tarihleri, yinelenen görevler, tamamlanma tarihleri, kontrol listesi alt kümeleri ve gelişmiş filtreleme gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

Özellik #2: Grafik görünümü

Obsidian'daki Grafik Görünümü, tüm notlarınızın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren, tüm kasayı kuşbakışı bir görünüm sunar.

Her not bir düğüm olarak görünür ve çizgiler bunlar arasındaki bağlantıları temsil eder. Belirli kümeleri yakınlaştırabilir, etiketlere veya bağlantılara göre filtreleyebilir ve karmaşık fikirleri görsel olarak daha kolay keşfedebilmek için görünümü özelleştirebilirsiniz.

Özellik #3: Tuval görselleştirme

Obsidian, fikirlerinizi bir panoda kartlar halinde haritalamanızı sağlayan "Canvas" adlı yerleşik bir araca sahiptir. Bu kartları istediğiniz gibi taşıyabilir, gruplandırabilir ve birbirine bağlayabilir, böylece düşüncelerinizi doğrusal olmayan bir şekilde temsil edebilirsiniz.

Çevrimiçi yapışkan notları, resimleri, PDF'leri, videoları, sesleri ve makaleleri doğrudan içine gömebilirsiniz. Ayrıca, Canvas dosyaları yerel olarak açık bir JSON biçiminde saklanır, böylece diğer araçlar, uygulamalar, komut dosyaları ve Obsidian şablonlarıyla kolayca entegre edilebilir.

Özellik #4: Çeşitli yayınlama seçenekleri

Artık düz metin notlarınızı ve resimlerinizi paylaşılabilir bir web sitesine dönüştürebilirsiniz. Obsidian Publish, herkese açık bir wiki, bilgi bankası veya dijital bahçe oluşturmanıza olanak tanır ve düşüncelerinizi ve bilgilerinizi çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirir.

Obsidian Publish sitenizin görünümünü CSS ve Javascript ile tamamen özelleştirebilirsiniz. Diğer özellikler arasında, bağlantılı sayfaların hızlı açılır pencereleri için fareyle üzerine gelme önizlemeleri ve hızlı metin düzenleme bulunur; bunların tümü Markdown'un basitliği ile desteklenir.

Ayrıca, kağıtları çevirir gibi yatay bölmelerde bağlantıları taramak için yığılmış sayfaları ve görüntülediğiniz sayfaya referans veren sayfaları otomatik olarak listeleyen geri bağlantıları kullanabilirsiniz.

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım: Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $

Senkronizasyon (eklenti): Kullanıcı başına aylık 5 $, aylık faturalandırılır

Yayınla (Eklenti): Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık faturalandırılır

NotebookLM ve Obsidian: Özelliklerin Karşılaştırması

İlk bakışta, yalnızca anahtar özelliklerine göre NotebookLM ve Obsidian'ı birbirinden ayırmak zor olabilir. Aşağıdaki tablo, anahtar farklılıklarına genel bir bakış sunar.

Özellik NotebookLM Obsidian AI asistanı ✅ ❌ Gerçek zamanlı işbirliği ✅ ✅ Bilgi grafiği ❌ ✅ Geri bağlantı ❌ ✅ Mobil uygulama ✅ ✅ Cihazlar arasında senkronizasyon ✅ ❌ Çevrimdışı işlevsellik ❌ ✅ Markdown desteği ❌ ✅ Yazım denetimi ✅ ✅ API desteği ❌ ✅ Üçüncü taraf sitelerden göm ✅ ✅

Şimdi, ayrıntılara geçelim.

Özellik #1: Kullanıcı arayüzü ve araştırma organizasyonu

NotebookLM, belgeleri birleştirmenize ve anahtar bilgileri çıkarmanıza yardımcı olarak iş akışınızı basitleştirir, bu da onu çalışma veya beyin fırtınası gibi görevler için mükemmel hale getirir. Örneğin, bölümleri özetleyebilir, soruları yanıtlayabilir ve öğrenmeye odaklanmanıza yardımcı olacak çalışma yardımcıları oluşturabilir.

Obsidian ise, bölünmüş pencere görünümleri gibi özelliklere sahip özelleştirilebilir bir kasa sistemi sunar. Bu, birden fazla not üzerinde aynı anda çalışmanıza olanak tanır, bu da çoklu görevler ve fikirler arasındaki bağlantıları keşfetmek için mükemmeldir.

Kazanan 🏆 Her iki AI aracı da harika, bu yüzden iş akışınıza en uygun olanı seçin! AI destekli özetler ve otomasyona değer veriyorsanız, NotebookLM parlıyor

Ancak özelleştirme ve kontrol sizin için zorunluysa, Obsidian öne geçiyor

Özellik #2: Geri bağlantı ve bilgi yönetimi

NotebookLM'nin bilgi yönetim sistemi, kaynak bağlantılarına odaklanır. Soruları özetlerken veya yanıtlarken, interneti taradıktan sonra yanıtları orijinal kaynaklarına bağlar. Bu şeffaflık, araştırmacılar veya bilgilerinin kaynağını takip etmesi gereken herkes için son derece kullanışlıdır.

Obsidian ise grafiksel bir yaklaşım benimser. Kişisel wiki'ler veya uzun vadeli bilgi sistemleri oluşturmak için mükemmel olan, birbiriyle bağlantılı düşünce ve fikirlerden oluşan bir "ağ" oluşturmanıza olanak tanır. Canvas özelliği ile her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu üst düzey bir görünümden görebilirsiniz.

Kazanan 🏆 Yine berabere! NotebookLM kaynak izleme için mükemmeldir, akademisyenler ve araştırmacılar için idealdir

Obsidian görsel araçlarıyla öne çıkıyor ve birbiriyle bağlantılı bilgi sistemleri oluşturmak için ideal

Özellik #3: Takım işbirliği

Takımınız Google Çalışma Alanı kullanıyorsa, NotebookLM iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu AI aracı, pazarlama sunumlarını yüklemenize, özetler veya içgörüler oluşturmanıza ve bunları doğrudan iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanıyarak uyumu ve verimliliği artırma yeteneğini ortaya çıkarır.

Obsidian ise daha çok bireysel kullanıma yöneliktir. Eklentiler veya üçüncü taraf araçlarla paylaşımlı kasalar oluşturmak mümkün olsa da, bunlar NotebookLM'nin işbirliği özellikleri kadar sorunsuz değildir.

Ancak Obsidian, her not için tüm sürüm geçmişini sunarak değişiklikleri izlemeyi kolaylaştırır. Bu özellik, özellikle birden fazla kullanıcı söz konusu olduğunda çok yararlıdır.

Kazanan 🏆 NotebookLM önde! Takımlar için, NotebookLM'nin Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyonu ve AI aracının işbirliği özellikleri, paylaşımlı verimliliğin tüm gücünü ortaya çıkarır. Obsidian, bireysel iş akışlarında öne çıkar, ancak yerel takım işbirliği konusunda yetersiz kalır.

Özellik #4: Çevrimdışı işlevsellik ve veri depolama

NotebookLM, belgelerinizi analiz etmek ve düzenlemek için Google'ın sunucularını kullanarak neredeyse tamamen bulutta çalışır. Bu, özelliklerinden yararlanmak için internet bağlantısına ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.

Erişilebilirlik ve işbirliği açısından faydalı olmasına rağmen, NotebookLM güçlü çevrimdışı özelliklere ihtiyaç duyan veya veri gizliliği konusunda endişeli kullanıcıları tatmin etmeyebilir.

Buna karşılık, Obsidian gururla çevrimdışı öncelikli bir uygulamadır. Kilitlenmeyi önleyen ve yüklenen verileri koruyan açık, tescilli olmayan dosyalar kullanır. Bu yaklaşım, gizlilik konusunda size gönül rahatlığı sağlar ve internet bağlantısı olmadan da çalışmaya devam etmenizi garanti eder.

Kazanan 🏆 Obsidian bu alanda kazanır. Çevrimdışı öncelikli tasarımı ve tescilli olmayan dosya biçimlerinin kullanımı, kullanıcıların bağlantı olmadan çalışırken verilerinin tam sahipliğini korumalarını sağlar.

NotebookLM ve Obsidian, Reddit'te karşı karşıya

NotebookLM ile Obsidian'ı araştırırken, kullanıcıların ne düşündüğünü belirlemek için Reddit'i kullandık.

Bir kullanıcının dediği gibi:

Obsidian'a koyduğum her şey sonsuza kadar bana aittir ve istersem tamamen gizli ve yerel olarak saklanabilir. NotebookLM'ye koyduğunuz her şey, Google'ın karar verdiği sürece bana ait değildir ve benim isteğim ne olursa olsun gizli değildir. Verilerimin güvenli, emniyetli ve sonsuza kadar bana ait olduğundan emin olamıyorsam, "havalı" olması benim için önemsizdir.

Obsidian'a koyduğum her şey sonsuza kadar bana aittir ve istersem tamamen gizli ve yerel olarak saklanabilir. NotebookLM'ye koyduğunuz her şey, Google'ın karar verdiği sürece bana ait değildir ve benim isteğim ne olursa olsun gizlilikten uzaktır. Verilerimin güvenli, emniyetli ve sonsuza kadar bana ait olduğundan emin olamıyorsam, "havalı" olması benim için önemsizdir.

Öte yandan, başka bir Redditor, zamanı kısıtlı öğrenciler için NotebookLM'nin kullanışlılığını övüyor:

Şu anda güvenlikle ilgili teknik raporları deli gibi inceliyorum. Genellikle birden fazla kaynak kullanıyorum ve bunlar genellikle kafa karıştırıcı oluyor. Elimde olan tüm bilgileri giriyorum, genel bakışı dinliyorum ve sonra deli gibi sorguluyorum. Daha iyi anladığım ilgili alanlardan örnekler istiyorum, SSS'leri soruyorum ve ardından geriye dönük testler istiyorum. İki işte çalışan tam zamanlı bir öğrenci olduğum için, bunların çoğunu otobüslerde, dersler arasında, vardiyalar arasında vb. yapıyorum. Bu, çok özel bir konu için tam zamanlı bir araştırma yöneticisi çalıştırmak gibi bir şey.

Şu anda güvenlikle ilgili teknik raporları deli gibi inceliyorum. Genellikle birden fazla kaynak kullanıyorum ve bunlar genellikle kafa karıştırıcı oluyor. Elimde olan tüm bilgileri giriyorum, genel bakışı dinliyorum ve sonra deli gibi sorguluyorum. Daha iyi anladığım ilgili alanlardan örnekler istiyorum, SSS'leri soruyorum ve sonra geriye dönük testler istiyorum. İki işte çalışan tam zamanlı bir öğrenci olduğum için, bunların çoğunu otobüslerde, dersler arasında, vardiyalar arasında vb. yapıyorum. Bu, çok özel bir konu için tam zamanlı bir araştırma yöneticisi çalıştırmak gibi bir şey.

NotebookLM ve Obsidian, Reddit'te birçok kullanıcı yorumu olsa da, her iki araç da eleştirilerden nasibini almıştır. Peki, not alma için AI araçları arasındaki bu savaşta siz hangi tarafta yer alacaksınız?

Bu düşünceyi aklınızda tutun, çünkü size hepsi bir arada verimlilik platformunu tanıtmak istiyoruz.

ClickUp ile tanışın: NotebookLM ve Obsidian'a en iyi alternatif

NotebookLM ve Obsidian, her ikisi de kendi alanlarında mükemmeldir. Peki, not almaktan daha fazlasına ihtiyacınız varsa? Notlarınızı görev yönetimi, takım işbirliği ve proje izleme ile tek bir yerde birleştirmek istiyorsanız ne yapmalısınız?

ClickUp'a girin, güçlü bir NotebookLM vs. Obsidian alternatifi. Hayatınızı ve işinizi bir üst seviyeye taşıyan eksiksiz bir verimlilik gücü.

Özelliklerini birlikte keşfedelim. 👇

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, tercihlerinize göre uyarlanmış wiki'ler, bilgi tabanları, kontrol listeleri veya ayrıntılı notlar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca afişler, tablolar ve zengin metin düzenleme gibi sezgisel stil seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Ayrıca, iç içe geçmiş sayfalar ve geri bağlantılar, birbirine bağlı bir belge yönetim sistemi oluşturmanıza yardımcı olur ve bunları görevlerinize ve projelerinize bağlayarak iş akışınızı devam ettirmenizi sağlar.

ClickUp Belgeleri ile fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve düzenleyin

Ve işte oyunun kurallarını değiştiren özellik: Herhangi bir notu göreve dönüştürebilir, kendinize veya bir takım üyesine atayabilir ve belgeden çıkmadan ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Fikirlerinin ve yapılacaklarının aynı alanda olmasını isteyenler için mükemmeldir.

👀 Biliyor muydunuz? Belgelerinizi platform içinde paylaşmak da aynı derecede kolaydır. Paylaşılabilir bir URL oluşturun ve düzenleme izinlerini kontrol ederek kimlerin düzenleme yapabileceğine karar verin: takımınız, dış paydaşlar veya herkes.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #2: ClickUp Not Defteri

İş akışınızı kesintiye uğratmadan, geçici düşünceleri, bağlantıları ve yapılacakları zahmetsizce yakaladığınızı hayal edin. ClickUp Notepad, mevcut iş akışınız içinde hızlı not alma için entegre çözümüyle bunu gerçeğe dönüştürür.

ClickUp Notepad ile fikirlerinizi anında yakalayın ve düzenleyin, notlarınızı tüm cihazlarda erişilebilir ve senkronize halde tutun

Notlarınız, Görevler, Takvimler ve Hedeflerinizle aynı platformda bulunur, böylece birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan takımın çabalarını kolayca uyumlu hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, notlarınız ön tanımlı olarak gizlidir, böylece çalışma alanınızdaki hiç kimse notlarınızı göremez. Bu sayede, hassas bilgilerin paylaşımından endişe duymadan kişisel düşüncelerinizi not alabilirsiniz.

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Chrome Uzantısını kullanarak web'in her yerinden notlar alın. Önemli bağlantılar veya alıntılar gibi yalnızca ihtiyacınız olan bilgileri, iş akışınızı kesintiye uğratmadan tek bir tıklama ile kaydedebilirsiniz.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain

Not almayı yapay zeka ile birleştirin ve her şeyin bağlamsal olarak alakalı olduğu bir sistem oluşturun. ClickUp Brain, bunu tablo haline getiriyor.

Bu AI asistanı, yeni fikirler üretmekten mevcut işlerinizi düzeltmeye kadar her konuda daha akıllı ve daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile şirketinizin tüm bilgilerine erişin

ClickUp Brain'in öne çıkan özelliklerinden biri, notları Görevler ve Projeler ile bağlantılandırma yeteneğidir. Bu, notlarınızın artık boşlukta duran izole fikirler olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, bir toplantı sırasında bir fikri not alabilir ve bunu özel bir takım üyesi için bir Görev haline getirebilirsiniz.

ClickUp Brain ile toplantı notlarından içgörülere ve eylemlere daha hızlı erişin

Bu uygulamayı not alma için özellikle güçlü kılan, düşüncelerinizi kolayca düzenleyebilmenizdir.

Dağınık notları veya yapılandırılmamış fikirleri gözden geçirmek yerine, ağır işi ClickUp Brain'e bırakın. Bir toplantı sırasında anahtar noktaları not aldığınızı ve saniyeler içinde profesyonel bir e-posta veya paylaşıma hazır bir içerik taslağına sahip olduğunuzu hayal edin. İşte ClickUp Brain'in gücü budur. 💪

💡Pro İpucu: ClickUp Brain'den daha iyi sonuçlar almak için ayrıntılı komutları kullanın. Örneğin: "Notları [konu] blog taslağına dönüştür" veya "[güncelleme] hakkında bir e-posta taslağı hazırla". Görevleri net bir şekilde belirtin ve fikirlerinizi zahmetsizce düzenli içeriğe dönüştürün!

ClickUp'ın Bir Üstünlüğü #4: Bağlantılı Arama

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, dosyalarınızı, belgelerinizi ve araçlarınızı tek bir yerde birleştirerek, nerede saklanırlarsa saklansınlar ihtiyacınız olanı kolayca bulmanızı sağlar.

Ayrıca, Google Drive, Slack ve Figma gibi favori uygulamalarınızı entegre ederek, tüm teknoloji yığınınızı ClickUp'taki tek bir arama çubuğundan parmaklarınızın ucuna getirin.

Bağlı Arama özelliğini kullanarak ClickUp ve bağlı uygulamalarda dosya ve bilgileri bulun

Ve zamanla daha da güçlü hale gelir. Kullandıkça ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve kişiselleştirilmiş, daha alakalı sonuçlar sunar.

Örneğin, bağlantılara kısayollar gibi özel arama komutları ekleyebilir ve daha sonra kullanmak üzere metinleri kaydederek sezgisel bir arama deneyimi yaşayabilirsiniz.

Şirketim, ana görev yönetimi programı olarak ClickUp kullanıyor. Yönetim dahil tüm takım üyeleri, ClickUp'ı her gün operasyon, İK, satış ve pazarlama gibi birçok departmanda kullanıyor. ClickUp belgeleri, tüm şirket politikalarımızı ve prosedürlerimizi içeriyor. Gösterge paneli, müşterilerimizin ve şirket içi görevlerimizi ve projelerimizi denetliyor. Otomasyonları, çaba sarf etmemizi önlüyor. Entegre programlarda arama yapılabilmesini sağlayan evrensel arama fonksiyonu, zaman kazanmamızı sağlıyor. Takımım, prosedür kılavuzları oluştururken ve iş yüklerini, günlük görevlerini ve diğer ayrıntıları özetlerken yeni AI fonksiyonlarından faydalandı.

Şirketim, ana görev yönetimi programı olarak ClickUp kullanıyor. Yönetim dahil tüm takım üyeleri, ClickUp'ı operasyon, İK, satış ve pazarlama gibi birçok departmanda günlük olarak kullanıyor. ClickUp belgeleri, tüm şirket politikalarımızı ve prosedürlerimizi içeriyor. Gösterge paneli, müşterilerimizin ve şirket içi görevlerimizi ve projelerimizi denetliyor. Otomasyonları, çaba sarfiyatının ikiye katlanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Entegre programlarda arama yapılmasına olanak tanıyan evrensel arama fonksiyonu, zaman tasarrufu sağlıyor. Takımım, prosedür kılavuzları oluştururken ve iş yüklerini, günlük görevlerini ve diğer ayrıntıları özetlerken yeni AI fonksiyonlarından faydalandı.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Noktası #5: Önceden oluşturulmuş şablonlar

ClickUp, not alma stratejilerinizi yapılandırılmış ve profesyonel hale getirmek için 1000'den fazla kullanıma hazır şablon sunarken neden tekerleği yeniden icat edesiniz?

Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile gündeminizi, notlarınızı veya eylem öğelerinizi kaydedin

Daha kısa sürede en iyi işleri teslim etmenize yardımcı olacak özelliklerle doludur:

Belgelerinizi ve görevlerinizi birbirine bağlayın, böylece işiniz sırasında ilgili bilgilere kolayca başvurabilirsiniz

Zengin biçimlendirme ve ortak düzenleme için önceki içeriğinizi diğer uygulamalardan içe aktarın

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, toplantı notlarından takım genelinde bilgi paylaşımına geçiş için başka bir harika kaynaktır. Bilgi makaleleri, SSS ve kaynaklar için bölümleri ile takımınızda bilgiyi düzenlemek ve paylaşmak için mükemmeldir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile şirket içi bilgileri depolayın ve paylaşın

Size daha fazlasını sunmak için Connected AI ile entegre olarak, bilgilerinizi iş akışlarınızla bağlamayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

ClickUp ile Akıllı Not Alma

Hem NotebookLM hem de Obsidian sağlam araçlardır. Tüm notlarınızı ve düşüncelerinizi bir araya getirip istediğiniz şekilde görselleştirebilirsiniz.

Peki, ihtiyaçlarınız değiştikçe, takımlarınız büyüdükçe ve birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorlaştıkça ne olacak?

İşte o zaman sizinle birlikte büyüyen bir çözüme ihtiyacınız var. ClickUp, not alma, görev yönetimi ve proje yürütme için mükemmel bir verimlilik aracıdır.

İşte bu yüzden iş için her şeyi içeren uygulama biziz!

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