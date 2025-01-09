2025 için En İyi 10 Varlık Yönetimi CRM Yazılımı

Finansal varlıkları yönetmek ve güçlü müşteri ilişkileri kurmak, varlık yönetimi sektöründe başarı için çok önemlidir.

Uygun araçlar olmadan verimsizlik, düzensiz veriler ve kaçırılan büyüme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Etkili bir varlık yönetimi CRM'si, varlıkları izleme, müşterileri yönetme, müşteri sadakatini artırma ve yasal gereklilikleri takip etme yöntemlerinizi dönüştürebilir.

Peki, uygun bir varlık yönetimi CRM çözümünü nasıl bulabilirsiniz?

Bu kılavuz, varlıkları verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 Varlık Yönetimi yazılım çözümünü inceleyecektir. 🚀

⏰ 60 saniyelik özet ✅ ClickUp: Finansal proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi ✅ Salesforce: Müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi ✅ Microsoft Dynamics: Tedarik zinciri operasyonlarını kolaylaştırmak için en iyisi ✅ Altvia: Gizli sermaye işlemlerini yönetmek için en iyisi ✅ DealCloud: Finansal hizmetlerde anlaşma süreçlerini yönetmek için en iyisi ✅ HubSpot: Müşteri etkileşimini geliştirmek için en iyisi ✅ Pipedrive: Anlaşma yönetimini basitleştirmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi ✅ Backstop Solutions: Yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi için en iyisi ✅ Satuit: Yatırımcı ilişkileri kurmak için en iyisi ✅ Redtail CRM: Müşteri verilerini izlemek ve müşteri ilişkilerini yönetmek için en iyisi

Varlık Yönetimi CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi varlık yönetimi çözümünü ararken, verimliliği artıran, süreçleri optimize eden ve müşteri ilişkilerini güçlendiren özelliklere öncelik verin. CRM yazılımında dikkate alınması gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Merkezi gösterge paneli : Varlık yöneticilerine varlık verileri, müşteri ilişkileri ve portföy performansı hakkında genel bir bakış sunarak sorunsuz yönetim sağlar

Müşteri veri yönetimi : Varlık yönetim şirketlerinin müşteri bilgilerini düzenleyip güncelleyerek verimli raporlama ve yatırımcı ilişkileri yönetimi sağlamasına olanak tanır

Varlık izleme araçları : Fiziksel ve finansal varlıkları gerçek zamanlı olarak izleyerek uzaktan varlık yönetimini kolaylaştırın ve daha iyi portföy yönetimi sağlayın

Çoklu görünüm : Varlık yöneticilerinin görevleri görselleştirmelerine, faaliyetleri yönetmelerine ve portföy performansını etkili bir şekilde izlemelerine yardımcı olmak için liste, takvim veya Kanban görünümleri gibi esnek seçenekler sunun

Özelleştirilebilir alanlar : Varlık yönetim şirketlerinin CRM sistemlerini belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlayarak sektör için özel bir çözüm haline getirin

Dokümantasyon yönetimi : Varlık yönetim şirketlerinin sözleşmeler, yazılım lisansları ve müşteri raporları gibi önemli belgeleri CRM sistemi içinde depolamasına, düzenlemesine ve geri almasına olanak tanır

Mevzuata uygunluk : Kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar için doğru raporlama sağlarken, şirketlerin yeni düzenlemelere ve yenileme tarihlerine uymasına yardımcı olur

E-posta yönetimi: Etkileşimleri izlemek, takipleri yönetmek ve sektör genelinde müşteri ilişkilerini geliştirmek için iletişimi tek bir yerden kolaylaştırın

➡️ Daha fazla bilgi: Yazılım varlıklarınızı optimize etmek, maliyetleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak için denemeniz gereken en iyi 15 yazılım varlık yönetimi aracını keşfedin.

Kullanılacak En İyi 10 Varlık Yönetimi CRM Yazılımı

Rekabetçi varlık yönetimi sektöründe operasyonlarınızı iyileştirmenize ve büyümenizi hızlandırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 varlık yönetimi yazılımı:

1. ClickUp (🏆 Finansal proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama'dır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp ile finans proje görevlerinizi optimize edebilir, giderleri takip edebilir ve finansal iş akışlarını yönetebilirsiniz. Ayrıca net hedefler belirleyebilir, ilerlemeyi zahmetsizce takip edebilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ClickUp CRM aracıyla müşteri yönetimi sürecinizi geliştirin

ClickUp CRM aracı, tüm müşteri ilişkilerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlar. Tek bir platformda potansiyel müşterileri, anlaşmaları, kişileri ve satış aşamalarını izlemenizi sağlar. Özel durumlar, özel alanlar ve çoklu görünümler gibi birçok özelliği ile CRM sistemini varlık yönetimi iş akışınıza mükemmel şekilde uyarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ClickUp Kanban ile hesapları sorunsuz bir şekilde izleyin ve önceliklendirin

Örneğin, potansiyel müşterilerinizi daha iyi organize etmek ve görevlere öncelik vermek için Takip Tarihi veya Anlaşma Boyutu gibi özel alanlar oluşturabilirsiniz. Bu araç, tüm satış aşamalarınızı ClickUp Kanban görünümünde görselleştirmenize ve ilerledikçe anlaşmaları sürükleyip bırakmanıza olanak tanır.

CRM çözümünü daha da iyi hale getiren şey, ClickUp Otomasyonları işlevidir. Takip için hatırlatıcılar ayarlamanıza veya bir anlaşmanın durumu değiştiğinde bildirim almanıza yardımcı olur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Ayrıca, ClickUp her iş ihtiyacına uygun binlerce özelleştirilebilir şablon sunar.

İzleme görevleri ayarlamak, satış aşamalarını izlemek veya bir görevün vadesi geldiğinde bildirim göndermek için otomasyonu kullanmak gibi her şeyi ClickUp CRM Şablonu ile basitleştirin.

ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu, ekipman, yazılım veya envanter gibi varlıkları izlemeye ve yönetmeye de yardımcı olur. Varlık koşullarını izlemenizi, onarımları takip etmenizi ve satın alma ayrıntılarını sorunsuz bir şekilde verimli bir şekilde kaydetmenizi sağlar.

📍ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Kanban ile, yeni müşteri kazanımından müşteri tutmaya kadar çeşitli hesap aşamalarında müşteri ilerlemesini tek bir arayüzde görselleştirin ve düzenleyin

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak müşteri yaşam boyu değeri, ortalama işlem boyutları ve müşteri tutma oranları gibi anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak izlemek için bileşenleri kullanın

ClickUp Belgeleri ile teklif taslakları, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) ve wiki'ler üzerinde işbirliği içinde çalışın

ClickUp Otomasyonları ile görev atama, durum güncelleme veya takip e-postaları gönderme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Zaman Takibi ile görev sürelerini izleyin, finans ile ilgili projeler için doğru faturalandırma ve maliyet analizi sağlayın

🔍 ClickUp sınırlamaları

ClickUp mobil uygulaması, masaüstü sürümünün tüm özelliklerine sahip olmayabilir

Platform, teknolojiye aşina olmayan yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

💰 ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

⭐ ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp, iş ekibimizi organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Bize Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi gibi özellikler sunar.

ClickUp, iş takımımızı organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Bize Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi gibi özellikler sunar.

2. Salesforce (🏆 Müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi)

Salesforce aracılığıyla

Salesforce, varlık yöneticileri, finansal danışmanlar ve yatırım şirketlerinin müşteri verilerini düzenlemesine, finansal varlıkları izlemesine ve yatırımcı ilişkileri yönetimini geliştirmesine yardımcı olan güçlü bir bulut tabanlı CRM'dir.

Salesforce'un özellikleri, otomatikleştirilmiş iş akışları, gerçek zamanlı analitik ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi müşteri kazanımı ve uyumluluk izleme gibi karmaşık süreçleri basitleştirir.

📌 Örnek: Danışmanlar, kurumsal yatırımcılar için kişiselleştirilmiş raporlar oluşturmak, daha iyi karar verme ve müşteri sadakati sağlamak için kullanabilir.

📍Salesforce'un en iyi özellikleri

Daha iyi finansal planlama için hedefleri, yatırımları ve aile ekosistemlerini izleyin

Otomatik müşteri kaydı ve belge yönetimi ile verimliliği artırın

Tahmine dayalı analitik kullanarak müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin edin

🔍Salesforce sınırlamaları

Yüksek maliyetleri nedeniyle küçük ölçekli işletmeler için değil, kurumsal işletmeler için en uygun yazılımdır

Kullanıcılar, büyük veri kümeleri üzerinde çalışırken ş Akışı sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

💰Salesforce fiyatlandırması

Satışlar : Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları

Hizmet : Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları

Satış ve Hizmet : Kullanıcı başına aylık 325 ABD doları

Einstein 1 Satış ve Hizmet: Kullanıcı başına aylık 700 ABD doları

⭐Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (20+ yorum)

Capterra: N/A (yeterli puan yok)

Salesforce, müşterilerimize hizmet vermek ve onlara tatmin edici bir deneyim sunmak için şirketimizde kullandığımız platformdur. Salesforce, müşterilerimizin davranışlarını ve ihtiyaçlarını analiz eden ve ihtiyaçlarını karşılamak için otomatik olarak uygulama önerileri üreten bir yapay zeka sistemine sahiptir.

Salesforce, müşterilerimize hizmet vermek ve onlara tatmin edici bir deneyim sunmak için şirketimizde kullandığımız platformdur. Salesforce, müşterilerimizin davranışlarını ve ihtiyaçlarını analiz eden ve ihtiyaçlarını karşılamak için otomatik olarak uygulama önerileri üreten bir yapay zeka sistemine sahiptir.

💡 Profesyonel İpucu: Stratejinizi etkili bir şekilde oluşturmak için bu beş temel adımla CRM sürecinizi optimize edin! Verileri ve pazarlama çabalarını kullanarak potansiyel müşterileri belirleyin

Net ve zamanında teklifler ve takiplerle anlaşmaları kesinleştirin

Hedef kitleniz ve önceliklerinizle uyumlu potansiyel müşterileri belirleyin

Sorguları yanıtlayarak ve sadakati teşvik ederek memnuniyeti sağlayın

Kişiselleştirilmiş iletişim ve teklifler aracılığıyla ilişkiler kurun

3. Microsoft Dynamics (🏆Tedarik zinciri operasyonlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

microsoft Dynamics aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365 Tedarik Zinciri Yönetimi, varlıkları, operasyonları ve müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Üretimden perakendeye kadar çeşitli sektörlerdeki kullanıcılar bu yazılımın özelliklerinden yararlanmaktadır. Sezgisel gösterge panelleri, kullanıcıların maliyetleri ve performansı kolayca izlemesini sağlayarak operasyonel riskleri azaltır.

Varlık konum haritalama, yaşam döngüsü izleme ve gerçek zamanlı raporlama gibi özellikler, işletmelerin kesinti sürelerini azaltmasına ve bakım işlemlerini yöneterek operasyonel verimliliği artırmasına olanak tanır.

📍Microsoft Dynamics'in en iyi özellikleri

Operasyonel şeffaflığı artırmak için varlık izleme ve yaşam döngüsü yönetimini otomatikleştirin

Maliyet tasarrufu için AI kullanarak ekipman bakım ihtiyaçlarını tahmin edin

Çalışma süresi izleme gibi önceden oluşturulmuş performans ölçütleriyle eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

🔍 Microsoft Dynamics sınırlamaları

Yüksek ön maliyetleri, küçük işletmeleri caydırabilir

Kullanıcılar, yüksek hacimli kullanım sırasında ara sıra performans düşüklüğü yaşadıklarını bildirmiştir

💰 Microsoft Dynamics fiyatlandırması

Dynamics 365 Tedarik Zinciri Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 210 ABD doları

Dynamics 365 Tedarik Zinciri Yönetimi Premium : Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları

Dynamics 365 Akıllı Sipariş Yönetimi: 300 $/ay

⭐ Microsoft Dynamics puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: N/A (yeterli puan yok)

🔍 Biliyor muydunuz? Pareto Ana Para, bir şirketin gelirinin yaklaşık %80'inin genellikle en sadık müşterilerinin %20'sinden geldiğini söylüyor. Bu VIP müşterilere öncelik verin ve işinizin nasıl yükseldiğini izleyin! 🚀

4. Altvia (🏆 Gizli sermaye işlemlerini yönetmek için en iyisi)

via Altvia

Alternatif varlık yönetimi için tasarlanmış bir CRM arıyorsanız, Altvia mükemmel bir seçimdir. Özel sermaye, risk sermayesi ve diğer alternatif yatırımlara göre uyarlanmıştır.

Altiva, yatırımcı ilişkileri, anlaşma yönetimi ve iletişim süreçlerini optimize ederek operasyonları daha verimli hale getirir.

Ayrıca, yatırımcı raporlarını sorunsuz bir şekilde yönetmenize, belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve uyumluluk faaliyetlerini izlemenize olanak tanıyan yatırımcı portalları, veri odaları ve uyumluluk araçları da sunar.

📍Altvia'nın en iyi özellikleri

Anlaşmaları değerlendirmek ve fonların ilerlemesini verimli bir şekilde izlemek için ayrıntılı kontrol listeleri ve metrikler kullanın

İletişimi yönetin ve paydaşlara raporlara ve güncellemelere kolay erişim sağlayın

Gösterge panellerini özelleştirerek portföy performansını ve takım verimliliğini gerçek zamanlı olarak izleyin

🔍Altvia sınırlamaları

Bu araç, satın almadan önce test etmek için ücretsiz sürümü veya deneme sürümü yoktur

Öncelikle özel sermayeye hizmet eder ve genel varlık yönetimi görevleri için kullanımını sınırlar

💰Altvia fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

⭐Altvia derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A (yeterli puan yok)

Capterra: N/A (yeterli puan yok)

Altvia, yatırım şirketlerinin ihtiyaçlarını anlar ve bunu uygulama sürecinde gösterir. Harika bir kutu fonksiyonelliği ve harika ekibi ile kolayca özelleştirilebilir.

Altvia, yatırım şirketlerinin ihtiyaçlarını anlar ve bunu uygulama sürecinde gösterir. Harika bir kutu dışı işlevsellik ve harika ekibi ile kolayca özelleştirilebilir.

➡️ Daha fazla bilgi: Müşteri ilişkilerini ve iş akışlarını geliştirmek ve verimliliği artırmak mı istiyorsunuz? Çeşitli sektörler ve iş boyutları için özel olarak tasarlanmış, verimliliği artırmak için en iyi 10 CRM yazılımı örneğini ve kullanım örneklerini keşfedin!

5. DealCloud (🏆 Finansal hizmetlerde anlaşma süreçlerini yönetmek için en iyisi)

dealCloud aracılığıyla

DealCloud, yatırım bankacılığı, özel sermaye, gayrimenkul ve diğer profesyonel hizmetler için özel olarak tasarlanmış lider bir varlık yönetimi CRM'sidir. Boru hatlarını yönetmek, ilişkileri izlemek ve anlaşma yürütmeyi iyileştirmek için kullanabilirsiniz.

Deal Cloud, firmaların verileri merkezileştirmesine, iş akışlarını optimize etmesine ve işbirliğini geliştirmesine olanak tanır. Ayrıca, özelleştirilmiş gösterge panelleri, raporlama araçları ve yapay zeka destekli içgörüler gibi özellikler de sunar.

Bu özellikler, portföy izleme, uyumluluk yönetimi ve fırsat izleme görevlerini basitleştirir.

📍DealCloud'un en iyi özellikleri

Gösterge panellerini özelleştirerek anlaşma süreçlerini, KPI'ları ve takım faaliyetlerini tek bir yerden görüntüleyin

Kişileri ve hesapları birbirine bağlayarak ilişkileri izleyin, anlaşma süreçlerinde hiçbir bağlantının kaçırılmamasını sağlayın

Performans izleme ve yatırımcı güncellemeleri için yerleşik analitik özellikleriyle ayrıntılı raporlar oluşturun

🔍 DealCloud sınırlamaları

Kullanıcılar, e-posta pazarlama özelliğinin sezgisel ve kullanıcı dostu olmadığını belirtmiştir

Raporlama ve dışa aktarma fonksiyonları yavaş ve hatalıdır

💰DealCloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

⭐ DealCloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A (yeterli puan yok)

Capterra: 4,5/5 (20 yorum)

6. HubSpot (🏆 Müşteri etkileşimini artırmak için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

Müşteri etkileşimini iyileştirmek ve veri organizasyonunu geliştirmek isteyen işletmeler için HubSpot kapsamlı bir CRM platformu sunar.

Merkezi gösterge paneli, varlık yöneticilerinin e-postalar, aramalar ve toplantılar gibi müşteri etkileşimlerini tek bir yerden izlemesini sağlar.

HubSpot ayrıca, müşteri davranışları ve portföy performansı hakkında sezgisel içgörüler sunan analiz ve raporlama araçları da içerir. Veriler, daha iyi sonuçlar elde etmek için bilinçli kararlar almanıza, eğilimleri belirlemenize ve stratejileri optimize etmenize yardımcı olur.

📍HubSpot'un en iyi özellikleri

Detaylı bilgilerle birlikte bir milyona kadar kişiyi saklayın ve düzenleyin

Manuel çaba harcamadan potansiyel müşterileri beslemek için e-postalar ve iş akışları oluşturun ve planlayın

Kişiler e-postaları açtığında veya bağlantılara tıkladığında gerçek zamanlı bildirimler alın ve zamanında takip yapın

🔍 HubSpot sınırlamaları

Ücretsiz planlarda aylık gönderilebilecek e-posta sayısında kısıtlamalar vardır

Yıllık sözleşmeler ve erken fesih imkanı olmaması nedeniyle çok pahalı hale gelir

💰 HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Müşteri Platformu : 20 $/ay (bir koltuk için)

Profesyonel Müşteri Platformu : 1.300 $/ay (beş koltuk için)

Enterprise Customer Platform: 4.300 $/ay (yedi koltuk için)

⭐ HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000 yorum)

Capterra: 4,5/5 (4000 yorum)

"HubSpot Marketing Hub, kullanım kolaylığı ile güçlü pazarlama araçlarını bir araya getiren inanılmaz derecede çok yönlü bir platformdur. Öne çıkan özelliklerinden biri, karmaşık kampanyalarda gezinmeyi kolaylaştıran sezgisel arayüzüdür. Bu arayüz, kapsamlı teknik uzmanlığa sahip olmayan kullanıcılar için bile son derece basittir."

"HubSpot Marketing Hub, kullanım kolaylığı ile güçlü pazarlama araçlarını bir araya getiren inanılmaz derecede çok yönlü bir platformdur. Öne çıkan özelliklerinden biri, karmaşık kampanyalarda gezinmeyi kolaylaştıran sezgisel arayüzüdür. Bu arayüz, kapsamlı teknik uzmanlığa sahip olmayan kullanıcılar için bile son derece basittir."

💡 Profesyonel İpucu: Dijital varlık yönetimi iş akışını oluşturmayı öğrenerek içerik organizasyonunuzu geliştirin ve takım verimliliğini artırın. Dijital varlıkları sorunsuz bir şekilde yönetmek, erişmek ve paylaşmak için anahtar adımları anlayın!

7. Pipedrive (🏆 Anlaşma yönetimini basitleştirmek ve iş akışını otomatikleştirmek için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış sürecinizi görsel boru hatlarıyla düzenlemenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir CRM platformudur. Anlaşmaları yönetmenize, görevleri izlemenize ve iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır, her bir müşterinin veya anlaşmanın satış yolculuğunda nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir.

Pipedrive, verimliliği artıran potansiyel müşteri ve iletişim yönetimi, raporlama gösterge panelleri, e-posta izleme ve mobil uygulama gibi özellikler sunar.

Ayrıca e-postanızla sorunsuz bir şekilde entegre olur, iletişimi izlemenizi ve hiçbir müşteri etkileşiminin kaçırılmamasını sağlar.

📍Pipedrive'ın en iyi özellikleri

İş akışı şablonlarını kullanarak anlaşma ilerlemesini yönetin ve hatırlatıcıları otomatik olarak gönderin

Niteliklendirmeye hazır olana kadar potansiyel müşterileri bir araya getiren merkezi bir gelen kutusu ile potansiyel müşterileri verimli bir şekilde izleyin

Gmail veya Outlook ile senkronizasyon sağlayarak e-postaların açılma ve tıklanma durumunu izleyin

🔍 Pipedrive sınırlamaları

Veriye dayalı kararlar için gelişmiş analitik özellikleri yoktur

Belge yönetimi yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur

💰 Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Koltuk başına aylık 14 ABD doları

Gelişmiş : Koltuk başına aylık 29 ABD doları

Profesyonel : Koltuk başına aylık 59 ABD doları

Güç : Koltuk başına aylık 69 ABD doları

Enterprise: Koltuk başına aylık 99 ABD doları

⭐ Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2000 yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000 yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: 10 Dijital Marka Varlık Yönetimi Yazılımı

8. Backstop Solutions (🏆 Yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi için en iyisi)

via Backstop Solutions

Backstop Solutions, yatırımcıların, hedge fonların ve özel sermaye şirketlerinin operasyonlarını yönetme şeklini optimize eder. Bu varlık yönetimi yazılımı, iş akışlarını basitleştirir, durum tespiti sürecini hızlandırır ve işbirliğini teşvik eder.

Merkezi veri depolama, raporlama araçları ve performans analizi gibi özelliklerini yatırımcı ilişkileri, portföy yönetimi ve uyumluluk izleme için kullanabilirsiniz.

Örneğin, müşteri güncellemelerini otomatikleştirmenize ve gerçek zamanlı portföy bilgilerine erişmenize olanak tanıyarak iletişimi ve verimliliği artırır.

📍 Backstop Solutions'ın en iyi özellikleri

Müşteri iletişimini iyileştirmek için merkezi iletişim ve etkinlik izleme ile yatırımcı ilişkilerini yönetin

Departmanlar arasında daha hızlı ve hatasız operasyonel süreçler için iş akışlarını otomatikleştirin

Daha iyi yatırım kararları için gerçek zamanlı analitik kullanarak portföy performansını izleyin

🔍Backstop Solutions sınırlamaları

Abonelik planlarını satın almadan önce test etmek için ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm sunmamaktadır

Kullanıcılar, büyük veri kümeleri üzerinde çalışırken aracın geciktiğini not etmişlerdir

💰Backstop Solutions fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

⭐ Backstop Solutions derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (40 yorum)

Capterra: N/A (yeterli puan yok)

💡 Profesyonel İpucu: Etkili BT varlık yönetiminin işinize nasıl yardımcı olacağını merak mı ediyorsunuz? BT varlıklarınızı verimli bir şekilde izleyip yöneterek maliyetleri azaltabilir, verimliliği artırabilir ve güvenliği güçlendirebilirsiniz. Bu nedenle: Mevcut BT kaynaklarının kullanımını optimize ederek gereksiz satın alımlardan kaçının

Tüm varlıkların güncel ve uyumlu olmasını sağlayarak riskleri belirleyin ve azaltın

Hangi araçların ve sistemlerin mevcut olduğunu ve nasıl çalıştığını bilerek operasyonları optimize edin⚙

9. Satuit (🏆 Yatırımcı ilişkileri kurmak için en iyisi)

via Satuit

Satuit, varlık yöneticileri, özel sermaye şirketleri ve varlık yöneticileri için özel olarak tasarlanmış bir varlık yönetimi yazılımıdır. İlişki yönetimi, müşteri iletişimi ve yasal uyumluluk alanlarında mükemmeldir.

Satuit, e-postaları izlemeyi ve müşteri ilişkilerini yönetmeyi oldukça kolaylaştırır. Ayrıca, iş büyümenizi geliştirmenize ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur.

DocuSign ve portföy sistemleri gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonları, iş akışı doğruluğunu ve operasyonel verimliliği artırır.

📍Satuit'in en iyi özellikleri

Özel gösterge panelleriyle müşteri ilişkilerini takip edin ve gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Denetim izleri ve raporlama özellikleriyle uyumluluk görevlerini izleyin

E-postalar, aramalar ve toplantılar arasında iletişim izlemeyi otomatikleştirin

🔍Satuit sınırlamaları

Kullanıcılar, aracın fiyatlandırma planlarının çok şeffaf olmadığını bildirmiştir

Aracın kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir

💰Satuit fiyatlandırma

Satuit Essentials : 150 $/ay

Satuit Premium : Aylık 200 $'dan başlayan fiyatlarla

Satuit Enterprise: Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla

⭐Satuit derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A (yeterli puan yok)

Capterra: N/A (yeterli puan yok)

Yazılım, CRM ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve sürekli olarak geliştiriliyor. Müşteri ilişkileri takımı olağanüstü ve her zaman bize yardımcı olmaya hazır. Ayrıca, düzenli olarak eğitim web seminerleri sunuluyor.

Yazılım, CRM ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve sürekli olarak geliştiriliyor. Müşteri ilişkileri takımı olağanüstü ve her zaman bize yardımcı olmaya hazır. Ayrıca, düzenli olarak eğitim web seminerleri sunuluyor.

10. Redtail CRM (🏆 Müşteri verilerini izleme ve müşteri ilişkilerini yönetme için en iyisi)

redtail CRM aracılığıyla

Redtail CRM, müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirmek için finans uzmanları, özellikle danışmanlar ve planlamacılar için özel olarak tasarlanmış bir varlık yönetimi yazılımıdır.

İş akışlarını geliştiren, müşteri verilerini izleyen ve toplu e-posta pazarlaması ve rapor oluşturma gibi anahtar görevleri otomatikleştiren sezgisel bir arayüz sunar.

Redtail'i kullanarak müşteri kayıtlarınızı ve potansiyel müşterilerinizi kolayca düzenleyebilir ve hatta müşterilere veya takım üyelerine belirli eylemler atamak gibi belirli görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, size zaman kazandırır ve verimliliği artırır.

📍Redtail CRM'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı profillerle müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde izleyin ve anahtar bilgilere kolay erişim sağlayın

Tekrarlayan görevleri yönetmek ve ilerlemeyi izlemek için iş akışlarını verimli bir şekilde otomatikleştirin

Gelişmiş işlevsellik için Morningstar ve Riskalyze gibi finansal araçlarla entegre edin

🔍 Redtail CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın kullanıcı arayüzünün eski olduğunu söylüyor

Diğer popüler CRM çözümlerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar sunar

💰 Redtail CRM fiyatlandırması

Başlangıç Kullanıcı başına aylık 45 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

⭐ Redtail CRM puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (130 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80 yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, tıklama oranlarını %14 ve dönüşümleri %10 artırabilir. Bir CRM, hedef kitlenizi segmentlere ayırmanıza ve mesajlarınızı özelleştirmenize yardımcı olabilir. 🎯

ClickUp ile Varlık Yönetimi Sektöründe İz Bırakın!

Etkili varlık yönetimi, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar, maliyetleri düşürür ve riskleri en aza indirir.

Örneğin, bir portföy yöneticisi, yukarıda listelenen varlık yönetimi CRM platformlarını kullanarak müşteri yatırımlarını izleyebilir, pazar eğilimlerini analiz edebilir ve özelleştirilmiş raporlar oluşturabilir.

Ancak, finans projenizi yönetmek, müşteri verilerini depolamak ve müşteri ilişkilerini iyileştirmek için gelişmiş ve zengin özelliklere sahip bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı düşünün.

Tek bir platformda varlıkları izlemenize, bakım programlarını yönetmenize, raporlar oluşturmanıza ve takım üyeleriyle işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve varlık yönetimi sürecinizde devrim yaratın!