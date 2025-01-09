2025 için En İyi 10 Varlık Yönetimi CRM Yazılımı

Finansal varlıkları yönetmek ve güçlü müşteri ilişkileri kurmak, varlık yönetimi sektöründe başarı için çok önemlidir.
Uygun araçlar olmadan verimsizlik, düzensiz veriler ve kaçırılan büyüme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Etkili bir varlık yönetimi CRM'si, varlıkları izleme, müşterileri yönetme, müşteri sadakatini artırma ve yasal gereklilikleri takip etme yöntemlerinizi dönüştürebilir.
Peki, uygun bir varlık yönetimi CRM çözümünü nasıl bulabilirsiniz?
Bu kılavuz, varlıkları verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 Varlık Yönetimi yazılım çözümünü inceleyecektir. 🚀
⏰ 60 saniyelik özet
✅ ClickUp: Finansal proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi
✅ Salesforce: Müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi
✅ Microsoft Dynamics: Tedarik zinciri operasyonlarını kolaylaştırmak için en iyisi
✅ Altvia: Gizli sermaye işlemlerini yönetmek için en iyisi
✅ DealCloud: Finansal hizmetlerde anlaşma süreçlerini yönetmek için en iyisi
✅ HubSpot: Müşteri etkileşimini geliştirmek için en iyisi
✅ Pipedrive: Anlaşma yönetimini basitleştirmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi
✅ Backstop Solutions: Yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi için en iyisi
✅ Satuit: Yatırımcı ilişkileri kurmak için en iyisi
✅ Redtail CRM: Müşteri verilerini izlemek ve müşteri ilişkilerini yönetmek için en iyisi
Varlık Yönetimi CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi varlık yönetimi çözümünü ararken, verimliliği artıran, süreçleri optimize eden ve müşteri ilişkilerini güçlendiren özelliklere öncelik verin. CRM yazılımında dikkate alınması gereken bazı önemli özellikler şunlardır:
- Merkezi gösterge paneli: Varlık yöneticilerine varlık verileri, müşteri ilişkileri ve portföy performansı hakkında genel bir bakış sunarak sorunsuz yönetim sağlar
- Müşteri veri yönetimi: Varlık yönetim şirketlerinin müşteri bilgilerini düzenleyip güncelleyerek verimli raporlama ve yatırımcı ilişkileri yönetimi sağlamasına olanak tanır
- Varlık izleme araçları: Fiziksel ve finansal varlıkları gerçek zamanlı olarak izleyerek uzaktan varlık yönetimini kolaylaştırın ve daha iyi portföy yönetimi sağlayın
- Çoklu görünüm: Varlık yöneticilerinin görevleri görselleştirmelerine, faaliyetleri yönetmelerine ve portföy performansını etkili bir şekilde izlemelerine yardımcı olmak için liste, takvim veya Kanban görünümleri gibi esnek seçenekler sunun
- Özelleştirilebilir alanlar: Varlık yönetim şirketlerinin CRM sistemlerini belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlayarak sektör için özel bir çözüm haline getirin
- Dokümantasyon yönetimi: Varlık yönetim şirketlerinin sözleşmeler, yazılım lisansları ve müşteri raporları gibi önemli belgeleri CRM sistemi içinde depolamasına, düzenlemesine ve geri almasına olanak tanır
- Mevzuata uygunluk: Kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar için doğru raporlama sağlarken, şirketlerin yeni düzenlemelere ve yenileme tarihlerine uymasına yardımcı olur
- E-posta yönetimi: Etkileşimleri izlemek, takipleri yönetmek ve sektör genelinde müşteri ilişkilerini geliştirmek için iletişimi tek bir yerden kolaylaştırın
➡️ Daha fazla bilgi: Yazılım varlıklarınızı optimize etmek, maliyetleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak için denemeniz gereken en iyi 15 yazılım varlık yönetimi aracını keşfedin.
Kullanılacak En İyi 10 Varlık Yönetimi CRM Yazılımı
Rekabetçi varlık yönetimi sektöründe operasyonlarınızı iyileştirmenize ve büyümenizi hızlandırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 varlık yönetimi yazılımı:
1. ClickUp (🏆 Finansal proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama'dır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
ClickUp ile finans proje görevlerinizi optimize edebilir, giderleri takip edebilir ve finansal iş akışlarını yönetebilirsiniz. Ayrıca net hedefler belirleyebilir, ilerlemeyi zahmetsizce takip edebilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.
ClickUp CRM aracı, tüm müşteri ilişkilerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlar. Tek bir platformda potansiyel müşterileri, anlaşmaları, kişileri ve satış aşamalarını izlemenizi sağlar. Özel durumlar, özel alanlar ve çoklu görünümler gibi birçok özelliği ile CRM sistemini varlık yönetimi iş akışınıza mükemmel şekilde uyarlayabilirsiniz.
Örneğin, potansiyel müşterilerinizi daha iyi organize etmek ve görevlere öncelik vermek için Takip Tarihi veya Anlaşma Boyutu gibi özel alanlar oluşturabilirsiniz. Bu araç, tüm satış aşamalarınızı ClickUp Kanban görünümünde görselleştirmenize ve ilerledikçe anlaşmaları sürükleyip bırakmanıza olanak tanır.
CRM çözümünü daha da iyi hale getiren şey, ClickUp Otomasyonları işlevidir. Takip için hatırlatıcılar ayarlamanıza veya bir anlaşmanın durumu değiştiğinde bildirim almanıza yardımcı olur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
Ayrıca, ClickUp her iş ihtiyacına uygun binlerce özelleştirilebilir şablon sunar.
İzleme görevleri ayarlamak, satış aşamalarını izlemek veya bir görevün vadesi geldiğinde bildirim göndermek için otomasyonu kullanmak gibi her şeyi ClickUp CRM Şablonu ile basitleştirin.
ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu, ekipman, yazılım veya envanter gibi varlıkları izlemeye ve yönetmeye de yardımcı olur. Varlık koşullarını izlemenizi, onarımları takip etmenizi ve satın alma ayrıntılarını sorunsuz bir şekilde verimli bir şekilde kaydetmenizi sağlar.
➡️ Daha fazla bilgi: 12 Ücretsiz CRM Şablonu: Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp
📍ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Kanban ile, yeni müşteri kazanımından müşteri tutmaya kadar çeşitli hesap aşamalarında müşteri ilerlemesini tek bir arayüzde görselleştirin ve düzenleyin
- ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak müşteri yaşam boyu değeri, ortalama işlem boyutları ve müşteri tutma oranları gibi anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak izlemek için bileşenleri kullanın
- ClickUp Belgeleri ile teklif taslakları, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) ve wiki'ler üzerinde işbirliği içinde çalışın
- ClickUp Otomasyonları ile görev atama, durum güncelleme veya takip e-postaları gönderme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- ClickUp Zaman Takibi ile görev sürelerini izleyin, finans ile ilgili projeler için doğru faturalandırma ve maliyet analizi sağlayın
🔍 ClickUp sınırlamaları
- ClickUp mobil uygulaması, masaüstü sürümünün tüm özelliklerine sahip olmayabilir
- Platform, teknolojiye aşina olmayan yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir
💰 ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
⭐ ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
ClickUp, iş ekibimizi organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Bize Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
ClickUp, iş takımımızı organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Bize Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
2. Salesforce (🏆 Müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi)
Salesforce, varlık yöneticileri, finansal danışmanlar ve yatırım şirketlerinin müşteri verilerini düzenlemesine, finansal varlıkları izlemesine ve yatırımcı ilişkileri yönetimini geliştirmesine yardımcı olan güçlü bir bulut tabanlı CRM'dir.
Salesforce'un özellikleri, otomatikleştirilmiş iş akışları, gerçek zamanlı analitik ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi müşteri kazanımı ve uyumluluk izleme gibi karmaşık süreçleri basitleştirir.
📌 Örnek: Danışmanlar, kurumsal yatırımcılar için kişiselleştirilmiş raporlar oluşturmak, daha iyi karar verme ve müşteri sadakati sağlamak için kullanabilir.
📍Salesforce'un en iyi özellikleri
- Daha iyi finansal planlama için hedefleri, yatırımları ve aile ekosistemlerini izleyin
- Otomatik müşteri kaydı ve belge yönetimi ile verimliliği artırın
- Tahmine dayalı analitik kullanarak müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin edin
🔍Salesforce sınırlamaları
- Yüksek maliyetleri nedeniyle küçük ölçekli işletmeler için değil, kurumsal işletmeler için en uygun yazılımdır
- Kullanıcılar, büyük veri kümeleri üzerinde çalışırken ş Akışı sorunları yaşadıklarını bildirmiştir
💰Salesforce fiyatlandırması
- Satışlar: Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları
- Hizmet: Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları
- Satış ve Hizmet: Kullanıcı başına aylık 325 ABD doları
- Einstein 1 Satış ve Hizmet: Kullanıcı başına aylık 700 ABD doları
⭐Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (20+ yorum)
- Capterra: N/A (yeterli puan yok)
Salesforce, müşterilerimize hizmet vermek ve onlara tatmin edici bir deneyim sunmak için şirketimizde kullandığımız platformdur. Salesforce, müşterilerimizin davranışlarını ve ihtiyaçlarını analiz eden ve ihtiyaçlarını karşılamak için otomatik olarak uygulama önerileri üreten bir yapay zeka sistemine sahiptir.
Salesforce, müşterilerimize hizmet vermek ve onlara tatmin edici bir deneyim sunmak için şirketimizde kullandığımız platformdur. Salesforce, müşterilerimizin davranışlarını ve ihtiyaçlarını analiz eden ve ihtiyaçlarını karşılamak için otomatik olarak uygulama önerileri üreten bir yapay zeka sistemine sahiptir.
💡 Profesyonel İpucu: Stratejinizi etkili bir şekilde oluşturmak için bu beş temel adımla CRM sürecinizi optimize edin!
- Verileri ve pazarlama çabalarını kullanarak potansiyel müşterileri belirleyin
- Net ve zamanında teklifler ve takiplerle anlaşmaları kesinleştirin
- Hedef kitleniz ve önceliklerinizle uyumlu potansiyel müşterileri belirleyin
- Sorguları yanıtlayarak ve sadakati teşvik ederek memnuniyeti sağlayın
- Kişiselleştirilmiş iletişim ve teklifler aracılığıyla ilişkiler kurun
3. Microsoft Dynamics (🏆Tedarik zinciri operasyonlarını kolaylaştırmak için en iyisi)
Microsoft Dynamics 365 Tedarik Zinciri Yönetimi, varlıkları, operasyonları ve müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlar.
Üretimden perakendeye kadar çeşitli sektörlerdeki kullanıcılar bu yazılımın özelliklerinden yararlanmaktadır. Sezgisel gösterge panelleri, kullanıcıların maliyetleri ve performansı kolayca izlemesini sağlayarak operasyonel riskleri azaltır.
Varlık konum haritalama, yaşam döngüsü izleme ve gerçek zamanlı raporlama gibi özellikler, işletmelerin kesinti sürelerini azaltmasına ve bakım işlemlerini yöneterek operasyonel verimliliği artırmasına olanak tanır.
📍Microsoft Dynamics'in en iyi özellikleri
- Operasyonel şeffaflığı artırmak için varlık izleme ve yaşam döngüsü yönetimini otomatikleştirin
- Maliyet tasarrufu için AI kullanarak ekipman bakım ihtiyaçlarını tahmin edin
- Çalışma süresi izleme gibi önceden oluşturulmuş performans ölçütleriyle eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
🔍 Microsoft Dynamics sınırlamaları
- Yüksek ön maliyetleri, küçük işletmeleri caydırabilir
- Kullanıcılar, yüksek hacimli kullanım sırasında ara sıra performans düşüklüğü yaşadıklarını bildirmiştir
💰 Microsoft Dynamics fiyatlandırması
- Dynamics 365 Tedarik Zinciri Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 210 ABD doları
- Dynamics 365 Tedarik Zinciri Yönetimi Premium: Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları
- Dynamics 365 Akıllı Sipariş Yönetimi: 300 $/ay
⭐ Microsoft Dynamics puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: N/A (yeterli puan yok)
🔍 Biliyor muydunuz? Pareto Ana Para, bir şirketin gelirinin yaklaşık %80'inin genellikle en sadık müşterilerinin %20'sinden geldiğini söylüyor. Bu VIP müşterilere öncelik verin ve işinizin nasıl yükseldiğini izleyin! 🚀
4. Altvia (🏆 Gizli sermaye işlemlerini yönetmek için en iyisi)
Alternatif varlık yönetimi için tasarlanmış bir CRM arıyorsanız, Altvia mükemmel bir seçimdir. Özel sermaye, risk sermayesi ve diğer alternatif yatırımlara göre uyarlanmıştır.
Altiva, yatırımcı ilişkileri, anlaşma yönetimi ve iletişim süreçlerini optimize ederek operasyonları daha verimli hale getirir.
Ayrıca, yatırımcı raporlarını sorunsuz bir şekilde yönetmenize, belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve uyumluluk faaliyetlerini izlemenize olanak tanıyan yatırımcı portalları, veri odaları ve uyumluluk araçları da sunar.
📍Altvia'nın en iyi özellikleri
- Anlaşmaları değerlendirmek ve fonların ilerlemesini verimli bir şekilde izlemek için ayrıntılı kontrol listeleri ve metrikler kullanın
- İletişimi yönetin ve paydaşlara raporlara ve güncellemelere kolay erişim sağlayın
- Gösterge panellerini özelleştirerek portföy performansını ve takım verimliliğini gerçek zamanlı olarak izleyin
🔍Altvia sınırlamaları
- Bu araç, satın almadan önce test etmek için ücretsiz sürümü veya deneme sürümü yoktur
- Öncelikle özel sermayeye hizmet eder ve genel varlık yönetimi görevleri için kullanımını sınırlar
💰Altvia fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
⭐Altvia derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A (yeterli puan yok)
- Capterra: N/A (yeterli puan yok)
Altvia, yatırım şirketlerinin ihtiyaçlarını anlar ve bunu uygulama sürecinde gösterir. Harika bir kutu fonksiyonelliği ve harika ekibi ile kolayca özelleştirilebilir.
Altvia, yatırım şirketlerinin ihtiyaçlarını anlar ve bunu uygulama sürecinde gösterir. Harika bir kutu dışı işlevsellik ve harika ekibi ile kolayca özelleştirilebilir.
➡️ Daha fazla bilgi: Müşteri ilişkilerini ve iş akışlarını geliştirmek ve verimliliği artırmak mı istiyorsunuz? Çeşitli sektörler ve iş boyutları için özel olarak tasarlanmış, verimliliği artırmak için en iyi 10 CRM yazılımı örneğini ve kullanım örneklerini keşfedin!
5. DealCloud (🏆 Finansal hizmetlerde anlaşma süreçlerini yönetmek için en iyisi)
DealCloud, yatırım bankacılığı, özel sermaye, gayrimenkul ve diğer profesyonel hizmetler için özel olarak tasarlanmış lider bir varlık yönetimi CRM'sidir. Boru hatlarını yönetmek, ilişkileri izlemek ve anlaşma yürütmeyi iyileştirmek için kullanabilirsiniz.
Deal Cloud, firmaların verileri merkezileştirmesine, iş akışlarını optimize etmesine ve işbirliğini geliştirmesine olanak tanır. Ayrıca, özelleştirilmiş gösterge panelleri, raporlama araçları ve yapay zeka destekli içgörüler gibi özellikler de sunar.
Bu özellikler, portföy izleme, uyumluluk yönetimi ve fırsat izleme görevlerini basitleştirir.
📍DealCloud'un en iyi özellikleri
- Gösterge panellerini özelleştirerek anlaşma süreçlerini, KPI'ları ve takım faaliyetlerini tek bir yerden görüntüleyin
- Kişileri ve hesapları birbirine bağlayarak ilişkileri izleyin, anlaşma süreçlerinde hiçbir bağlantının kaçırılmamasını sağlayın
- Performans izleme ve yatırımcı güncellemeleri için yerleşik analitik özellikleriyle ayrıntılı raporlar oluşturun
🔍 DealCloud sınırlamaları
- Kullanıcılar, e-posta pazarlama özelliğinin sezgisel ve kullanıcı dostu olmadığını belirtmiştir
- Raporlama ve dışa aktarma fonksiyonları yavaş ve hatalıdır
💰DealCloud fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
⭐ DealCloud derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A (yeterli puan yok)
- Capterra: 4,5/5 (20 yorum)
6. HubSpot (🏆 Müşteri etkileşimini artırmak için en iyisi)
Müşteri etkileşimini iyileştirmek ve veri organizasyonunu geliştirmek isteyen işletmeler için HubSpot kapsamlı bir CRM platformu sunar.
Merkezi gösterge paneli, varlık yöneticilerinin e-postalar, aramalar ve toplantılar gibi müşteri etkileşimlerini tek bir yerden izlemesini sağlar.
HubSpot ayrıca, müşteri davranışları ve portföy performansı hakkında sezgisel içgörüler sunan analiz ve raporlama araçları da içerir. Veriler, daha iyi sonuçlar elde etmek için bilinçli kararlar almanıza, eğilimleri belirlemenize ve stratejileri optimize etmenize yardımcı olur.
📍HubSpot'un en iyi özellikleri
- Detaylı bilgilerle birlikte bir milyona kadar kişiyi saklayın ve düzenleyin
- Manuel çaba harcamadan potansiyel müşterileri beslemek için e-postalar ve iş akışları oluşturun ve planlayın
- Kişiler e-postaları açtığında veya bağlantılara tıkladığında gerçek zamanlı bildirimler alın ve zamanında takip yapın
🔍 HubSpot sınırlamaları
- Ücretsiz planlarda aylık gönderilebilecek e-posta sayısında kısıtlamalar vardır
- Yıllık sözleşmeler ve erken fesih imkanı olmaması nedeniyle çok pahalı hale gelir
💰 HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç Müşteri Platformu: 20 $/ay (bir koltuk için)
- Profesyonel Müşteri Platformu: 1.300 $/ay (beş koltuk için)
- Enterprise Customer Platform: 4.300 $/ay (yedi koltuk için)
⭐ HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (12.000 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4000 yorum)
"HubSpot Marketing Hub, kullanım kolaylığı ile güçlü pazarlama araçlarını bir araya getiren inanılmaz derecede çok yönlü bir platformdur. Öne çıkan özelliklerinden biri, karmaşık kampanyalarda gezinmeyi kolaylaştıran sezgisel arayüzüdür. Bu arayüz, kapsamlı teknik uzmanlığa sahip olmayan kullanıcılar için bile son derece basittir."
"HubSpot Marketing Hub, kullanım kolaylığı ile güçlü pazarlama araçlarını bir araya getiren inanılmaz derecede çok yönlü bir platformdur. Öne çıkan özelliklerinden biri, karmaşık kampanyalarda gezinmeyi kolaylaştıran sezgisel arayüzüdür. Bu arayüz, kapsamlı teknik uzmanlığa sahip olmayan kullanıcılar için bile son derece basittir."
💡 Profesyonel İpucu: Dijital varlık yönetimi iş akışını oluşturmayı öğrenerek içerik organizasyonunuzu geliştirin ve takım verimliliğini artırın. Dijital varlıkları sorunsuz bir şekilde yönetmek, erişmek ve paylaşmak için anahtar adımları anlayın!
7. Pipedrive (🏆 Anlaşma yönetimini basitleştirmek ve iş akışını otomatikleştirmek için en iyisi)
Pipedrive, satış sürecinizi görsel boru hatlarıyla düzenlemenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir CRM platformudur. Anlaşmaları yönetmenize, görevleri izlemenize ve iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır, her bir müşterinin veya anlaşmanın satış yolculuğunda nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir.
Pipedrive, verimliliği artıran potansiyel müşteri ve iletişim yönetimi, raporlama gösterge panelleri, e-posta izleme ve mobil uygulama gibi özellikler sunar.
Ayrıca e-postanızla sorunsuz bir şekilde entegre olur, iletişimi izlemenizi ve hiçbir müşteri etkileşiminin kaçırılmamasını sağlar.
📍Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- İş akışı şablonlarını kullanarak anlaşma ilerlemesini yönetin ve hatırlatıcıları otomatik olarak gönderin
- Niteliklendirmeye hazır olana kadar potansiyel müşterileri bir araya getiren merkezi bir gelen kutusu ile potansiyel müşterileri verimli bir şekilde izleyin
- Gmail veya Outlook ile senkronizasyon sağlayarak e-postaların açılma ve tıklanma durumunu izleyin
🔍 Pipedrive sınırlamaları
- Veriye dayalı kararlar için gelişmiş analitik özellikleri yoktur
- Belge yönetimi yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur
💰 Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Koltuk başına aylık 14 ABD doları
- Gelişmiş: Koltuk başına aylık 29 ABD doları
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 59 ABD doları
- Güç: Koltuk başına aylık 69 ABD doları
- Enterprise: Koltuk başına aylık 99 ABD doları
⭐ Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (2000 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3000 yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: 10 Dijital Marka Varlık Yönetimi Yazılımı
8. Backstop Solutions (🏆 Yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi için en iyisi)
Backstop Solutions, yatırımcıların, hedge fonların ve özel sermaye şirketlerinin operasyonlarını yönetme şeklini optimize eder. Bu varlık yönetimi yazılımı, iş akışlarını basitleştirir, durum tespiti sürecini hızlandırır ve işbirliğini teşvik eder.
Merkezi veri depolama, raporlama araçları ve performans analizi gibi özelliklerini yatırımcı ilişkileri, portföy yönetimi ve uyumluluk izleme için kullanabilirsiniz.
Örneğin, müşteri güncellemelerini otomatikleştirmenize ve gerçek zamanlı portföy bilgilerine erişmenize olanak tanıyarak iletişimi ve verimliliği artırır.
📍 Backstop Solutions'ın en iyi özellikleri
- Müşteri iletişimini iyileştirmek için merkezi iletişim ve etkinlik izleme ile yatırımcı ilişkilerini yönetin
- Departmanlar arasında daha hızlı ve hatasız operasyonel süreçler için iş akışlarını otomatikleştirin
- Daha iyi yatırım kararları için gerçek zamanlı analitik kullanarak portföy performansını izleyin
🔍Backstop Solutions sınırlamaları
- Abonelik planlarını satın almadan önce test etmek için ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm sunmamaktadır
- Kullanıcılar, büyük veri kümeleri üzerinde çalışırken aracın geciktiğini not etmişlerdir
💰Backstop Solutions fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
⭐ Backstop Solutions derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (40 yorum)
- Capterra: N/A (yeterli puan yok)
💡 Profesyonel İpucu: Etkili BT varlık yönetiminin işinize nasıl yardımcı olacağını merak mı ediyorsunuz? BT varlıklarınızı verimli bir şekilde izleyip yöneterek maliyetleri azaltabilir, verimliliği artırabilir ve güvenliği güçlendirebilirsiniz. Bu nedenle:
- Mevcut BT kaynaklarının kullanımını optimize ederek gereksiz satın alımlardan kaçının
- Tüm varlıkların güncel ve uyumlu olmasını sağlayarak riskleri belirleyin ve azaltın
- Hangi araçların ve sistemlerin mevcut olduğunu ve nasıl çalıştığını bilerek operasyonları optimize edin⚙
9. Satuit (🏆 Yatırımcı ilişkileri kurmak için en iyisi)
Satuit, varlık yöneticileri, özel sermaye şirketleri ve varlık yöneticileri için özel olarak tasarlanmış bir varlık yönetimi yazılımıdır. İlişki yönetimi, müşteri iletişimi ve yasal uyumluluk alanlarında mükemmeldir.
Satuit, e-postaları izlemeyi ve müşteri ilişkilerini yönetmeyi oldukça kolaylaştırır. Ayrıca, iş büyümenizi geliştirmenize ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur.
DocuSign ve portföy sistemleri gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonları, iş akışı doğruluğunu ve operasyonel verimliliği artırır.
📍Satuit'in en iyi özellikleri
- Özel gösterge panelleriyle müşteri ilişkilerini takip edin ve gerçek zamanlı içgörüler elde edin
- Denetim izleri ve raporlama özellikleriyle uyumluluk görevlerini izleyin
- E-postalar, aramalar ve toplantılar arasında iletişim izlemeyi otomatikleştirin
🔍Satuit sınırlamaları
- Kullanıcılar, aracın fiyatlandırma planlarının çok şeffaf olmadığını bildirmiştir
- Aracın kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir
💰Satuit fiyatlandırma
- Satuit Essentials: 150 $/ay
- Satuit Premium: Aylık 200 $'dan başlayan fiyatlarla
- Satuit Enterprise: Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla
⭐Satuit derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A (yeterli puan yok)
- Capterra: N/A (yeterli puan yok)
Yazılım, CRM ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve sürekli olarak geliştiriliyor. Müşteri ilişkileri takımı olağanüstü ve her zaman bize yardımcı olmaya hazır. Ayrıca, düzenli olarak eğitim web seminerleri sunuluyor.
Yazılım, CRM ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve sürekli olarak geliştiriliyor. Müşteri ilişkileri takımı olağanüstü ve her zaman bize yardımcı olmaya hazır. Ayrıca, düzenli olarak eğitim web seminerleri sunuluyor.
10. Redtail CRM (🏆 Müşteri verilerini izleme ve müşteri ilişkilerini yönetme için en iyisi)
Redtail CRM, müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirmek için finans uzmanları, özellikle danışmanlar ve planlamacılar için özel olarak tasarlanmış bir varlık yönetimi yazılımıdır.
İş akışlarını geliştiren, müşteri verilerini izleyen ve toplu e-posta pazarlaması ve rapor oluşturma gibi anahtar görevleri otomatikleştiren sezgisel bir arayüz sunar.
Redtail'i kullanarak müşteri kayıtlarınızı ve potansiyel müşterilerinizi kolayca düzenleyebilir ve hatta müşterilere veya takım üyelerine belirli eylemler atamak gibi belirli görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, size zaman kazandırır ve verimliliği artırır.
📍Redtail CRM'nin en iyi özellikleri
- Kapsamlı profillerle müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde izleyin ve anahtar bilgilere kolay erişim sağlayın
- Tekrarlayan görevleri yönetmek ve ilerlemeyi izlemek için iş akışlarını verimli bir şekilde otomatikleştirin
- Gelişmiş işlevsellik için Morningstar ve Riskalyze gibi finansal araçlarla entegre edin
🔍 Redtail CRM sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın kullanıcı arayüzünün eski olduğunu söylüyor
- Diğer popüler CRM çözümlerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar sunar
💰 Redtail CRM fiyatlandırması
- Başlangıç Kullanıcı başına aylık 45 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
⭐ Redtail CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (130 yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (80 yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları, tıklama oranlarını %14 ve dönüşümleri %10 artırabilir. Bir CRM, hedef kitlenizi segmentlere ayırmanıza ve mesajlarınızı özelleştirmenize yardımcı olabilir. 🎯
ClickUp ile Varlık Yönetimi Sektöründe İz Bırakın!
Etkili varlık yönetimi, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar, maliyetleri düşürür ve riskleri en aza indirir.
Örneğin, bir portföy yöneticisi, yukarıda listelenen varlık yönetimi CRM platformlarını kullanarak müşteri yatırımlarını izleyebilir, pazar eğilimlerini analiz edebilir ve özelleştirilmiş raporlar oluşturabilir.
Ancak, finans projenizi yönetmek, müşteri verilerini depolamak ve müşteri ilişkilerini iyileştirmek için gelişmiş ve zengin özelliklere sahip bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı düşünün.
Tek bir platformda varlıkları izlemenize, bakım programlarını yönetmenize, raporlar oluşturmanıza ve takım üyeleriyle işbirliği yapmanıza yardımcı olur.
Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve varlık yönetimi sürecinizde devrim yaratın!