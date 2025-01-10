2025 için En İyi 15 Birleşik İletişim Yazılım Platformu

Etkili iletişim, bireysel beceriler ve herkesin uzaktan veya dağıtılmış bir takım ortamında bile nasıl işbirliği yaptığıyla ilgilidir. Doğru birleşik iletişim platformu, mesajlaşma, video konferans ve daha fazlasını tek bir arayüzde birleştirerek bu boşluğu doldurmaya yardımcı olur.

Bu kadar çok seçenek varken, mükemmel çözümü bulmak zor olabilir. Bu nedenle, sizin için en iyi 15 birleşik iletişim yazılım platformunun listesini hazırladık! 💬

⏰ 60 saniyelik özet İşbirliğini dönüştüren en iyi 15 birleşik iletişim yazılım platformunu keşfedin. ClickUp : Hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi

Nextiva : İş telefonu sistemleri ve VoIP çözümleri için en iyisi

RingEX : En iyi ölçeklenebilir iletişim çözümleri

Avaya : Kurumsal düzeyde iletişim sistemleri için en iyisi

Dialpad : Yapay zeka destekli iletişim ve işbirliği için en iyisi

Zoom : Video konferans ve web seminerleri için en iyisi

8×8 : Entegre bulut iletişimi ve iletişim merkezi çözümleri için en iyisi

Cisco : Büyük kurumsal şirketler için en iyi birleşik iletişim platformları

GoToConnect : Birleşik iletişim ve uzaktan çalışma olanakları için en iyisi

Mitel : Küçük işletmelerin iletişim ihtiyaçları için en iyisi

Vonage : Esnek VoIP ve mesajlaşma çözümleri için en iyisi

Zoho Meeting: Kullanıcı dostu video konferans için en iyisi

Microsoft Teams : Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi

Intermedia Unite : Hepsi bir arada iletişim ve işbirliği paketi için en iyisi

3CX: Uygun maliyetli sesli arama için en iyisi

Birleşik İletişim Nedir?

Kuruluşunuzdaki tüm iletişim kanallarına hızlıca bakarsanız, birden fazla kanal olduğunu kolayca fark edeceksiniz.

Video konferans ve toplantılar için bir iş iletişimi platformuna, iş telefon sisteminizi yönetmek için başka bir platforma, anlık mesajlaşma için başka bir platforma ve dosya paylaşımı için bir takım işbirliği aracına sahip olacaksınız.

İç ve dış iletişiminizi yönetmek için bu araçları kullanmak karmaşık olabilir. Birleşik iletişim, bu ikilemi çözmeye yardımcı olur. Sesli aramalar, dosya paylaşımı ve diğer işbirliği araçları dahil olmak üzere çeşitli iletişim araçlarını tek bir platformda birleştirir.

Tüm iletişiminiz için merkezi bir hub sunarak, daha iyi işbirliği geliştirir, verimliliği artırır ve işlevler arası takımlarınızın işle ilgili tartışmaları basitleştirmesine yardımcı olursunuz.

💡 Profesyonel İpucu: İletişimi kolaylaştırmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşyerindeki iletişim eksikliklerini belirleyin, takımınızın karşılaştığı sorunları giderin ve bunları nasıl çözebileceğinizi öğrenin! 📈

Birleşik İletişim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşbirliğine dayalı bir iletişim aracı seçerken öncelik vermeniz gereken faktörler şunlardır:

İletişim kanalleri : Platformun video konferans, sesli arama, anlık mesajlaşma, e-posta ve ekran paylaşımı gibi birden fazla kanalı tek bir yerde entegre ettiğinden emin olun

İşbirliği özellikleri : Dosya paylaşımı, birleşik mesajlaşma ve görev yönetimi gibi temel işbirliği ihtiyaçlarını gerçek zamanlı işbirliği için karşılayabilecek birleşik iletişim platformunu seçin

Kullanım kolaylığı : Hızlı benimsenme ve minimum eğitim için sezgisel bir arayüz çok önemlidir

Entegrasyon yetenekleri : CRM, proje yönetimi yazılımı veya e-posta platformları gibi mevcut iş araçlarınızla mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak iş akışını kolaylaştırmalıdır

Yüksek güvenlik ve uyumluluk : Birleşik iletişim platformları genellikle hassas bilgileri işler. Uçtan uca şifreleme gibi güvenlik mekanizmalarına ve GDPR, HIPAA veya ISO sertifikaları gibi endüstri standartlarına uygun olmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz platform, : Seçtiğiniz platform, iletişim hedeflerinize uyacak şekilde ölçeklenebilir olmalıdır. Değişen ihtiyaçlarınızı karşılamak için kademeli fiyatlandırma veya özelleştirme seçenekleri sunan çözümleri tercih edin

🔍 Biliyor muydunuz? Birleşik İletişim ve İşbirliği (UC&C) pazarını n 2030 yılına kadar 222,61 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da, merkezi ve birleşik iletişim platformlarının kuruluşunuz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor!

Kullanılacak En İyi 15 Birleşik İletişim Platformu

İş iletişimlerini basitleştirmek, işbirliğini artırmak ve modern işletmeler için iş akışlarını kolaylaştırmak amacıyla seçilen en iyi 15 birleşik iletişim platformunun bir listesini hazırladık.

Detaylara geçelim!

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

İlk tercihimiz, iletişim ve iş yönetimini birleştiren ve benzersiz bir verimlilik sağlamak için yapay zeka ile güçlendiren dünyanın ilk proje yönetimi uygulaması ClickUp.

Proje yönetimi, görev dağılımı veya takım tartışmalarını kolaylaştırma gibi görevleriniz ne olursa olsun, bu platform her şeyi tamamlayarak verimsizliği azaltır ve işbirliğini geliştirir.

Müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim, formlar ve görev ve liste atamaları ile kolaylaştırılır. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takım özelliği ile hepsini yönetmek için mükemmeldir.

Müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim, formlar ve görev ve liste atamaları ile kolaylaştırılır. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takım özelliği ile hepsini yönetmek için mükemmeldir.

ClickUp Sohbet, tüm tartışmalarınızı ve görevlerinizi tek bir birleşik platformda bir araya getirerek, iletişim ve işbirliği için ihtiyacınız olan her şeyin sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar. Uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan bireysel tartışmaların, canlı grup mesajlaşmalarının ve görevler veya belgelerle ilgili içgörülü yorumların keyfini çıkarın.

ClickUp Clips ile ekran kaydetme özelliği sayesinde ayrıntılı tartışmaları paylaşın. Uzaktan çalışan takımlar veya eşzamansız iletişim için oyunun kurallarını değiştiren bu özellik, yanlış anlaşılmaları önler ve netliği artırır.

Tartışmalarınızı iyileştirmek mi istiyorsunuz? Verimli planlama için ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak diğer takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve pratik beyin fırtınası oturumları düzenleyin! Sezgisel arayüz, hareket halindeyken vizyonunuzu çizmek ve taslak haline getirmek için dokunma hareketleri sunar, böylece tüm takım üyeleri istedikleri zaman değişiklik yapabilir.

En iyi yanı nedir? Dağınıklığı ortadan kaldırmak için Beyaz Tahta, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbet gibi diğer özelliklerle entegre olur.

Daha fazla bilgi ClickUp Belgelerini iş akışlarına bağlayın ve bilgileri tüm takım üyelerinin erişimine açın

ClickUp Belgeleri ile görevleri hızlı bir şekilde atayın ve iş akışlarına bağlayın, böylece takımınızdaki herkes her karar hakkında bilgi sahibi olur. Belgelerinizi takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak düzenleyin, böylece görevleri takip edebilir ve işleri hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Dahili iletişimin yanı sıra, aynı araç tüm görevlerinizi, proje izlemenizi ve iş akışı görselleştirmenizi yönetir. ClickUp Görünümleri ile Gantt, Tablo, Zaman Çizelgesi, Kanban, Zihin Haritası ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla tamamen özelleştirilebilir görünüm elde edin.

Bu, projenin veya görevin ayrıntılı görünümünü hızlı bir şekilde paylaşmanıza ve takım üyelerine görevler veya sahiplik atamanıza olanak tanır. Takım üyelerinin belirli noktalarda hemen harekete geçmesini sağlamak için ClickUp Yorum Atama özelliğini kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet platformunu kullanarak tüm işlerinizi ve iletişiminizi tek bir platformda birleştirin

Tüm proje belgelerinizi ve bilgi tabanınızı yönetmek için ClickUp Docs'u kullanarak diğer takım üyeleriyle kolayca belge paylaşın

ClickUp İşbirliği Algılama özelliği ile aynı görev veya belge üzerinde kimlerin düzenleme veya iş yaptığını öğrenin ve işlerin tekrarlanmamasını sağlayın

ClickUp Brain ile yapay zekanın gücünü kullanarak metinleri özetleyin, etkili e-postalar yazın ve yerleşik yazım denetimi ve şablonları kullanarak genel iletişiminizi geliştirin

ClickUp sınırlamaları

Platform, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilecek geniş bir özellik aralığı sunar

Mobil uygulama işlevselliği, masaüstü sürümüne kıyasla bazı sınırlamalara sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Genel olarak, ClickUp ile deneyimim oldukça olumlu oldu. Proje yönetimi görevlerini kolaylaştırdı ve takım işbirliğini önemli ölçüde geliştirdi. Görev yönetimi, hatırlatıcılar ve hedef izleme gibi kapsamlı özellikleri için ClickUp'a gerçekten minnettarım.

Genel olarak, ClickUp ile deneyimim oldukça olumlu oldu. Proje yönetimi görevlerini kolaylaştırdı ve takım işbirliğini önemli ölçüde geliştirdi. Görev yönetimi, hatırlatıcılar ve hedef izleme gibi kapsamlı özellikleri için ClickUp'a gerçekten minnettarım.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonları: Excel, Word ve ClickUp

2. Nextiva (İş telefon sistemleri ve VoIP çözümleri için en iyisi)

via Nextiva

Nextiva, VoIP (Voice over Internet Protocol) hizmetleriyle tanınan birinci sınıf bir birleşik iletişim platformudur.

Sesli arama ve video konferans, anlık mesajlaşma ve takım işbirliği dahil olmak üzere her boyuttaki işletme için eksiksiz bir iletişim araçları paketi sunar.

Platformun VoIP sistemi, üstün çağrı kalitesi ile özellikle övgü almaktadır. Mobil uygulaması ile çalışanlar, masalarına bağlı kalmadan video toplantılara katılabilir, VoIP aramaları yapabilir ve anlık mesajlar gönderebilir.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

Çağrı yönlendirme ve sanal resepsiyonist gibi özelliklerle internet üzerinden yüksek kaliteli sesli aramalar yapın

Ekran paylaşımı ve sanal arka planlarla yüksek kaliteli video toplantıları ve web seminerleri düzenleyin

Aramalar ve iletişim metrikleri hakkında gerçek zamanlı raporlar alın, performansı artırın

Nextiva sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirme, küçük işletmeler veya VoIP sistemlerine aşina olmayanlar için karmaşık olabilir

Nextiva fiyatlandırması

Dijital : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Temel : Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Engage : Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Nextiva puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)

Nextiva, kullanımı ve kurulumu kolaydır ve çeşitli ana CRM sağlayıcılarıyla mükemmel entegrasyon sağlar. Tek bir kullanıcıdan daha karmaşık bir kurulum ihtiyacınız varsa, müşteri hizmetleri ekibi hızlı bir şekilde yardımcı olur ve iş birliği kolaydır.

Nextiva, kullanımı ve kurulumu kolaydır ve çeşitli ana CRM sağlayıcılarıyla mükemmel entegrasyon sağlar. Tek bir kullanıcıdan daha karmaşık bir kurulum ihtiyacınız varsa, müşteri hizmetleri ekibi hızlı bir şekilde yardımcı olur ve işiniz kolaylaşır.

3. RingEX (En iyi ölçeklenebilir iletişim çözümleri)

via RingEX

RingEX, takımlarının ve müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel iletişim sistemleri isteyen kuruluşlar için ideal bir seçimdir.

Bu birleşik iletişim platformu, başta sesli aramalar, video konferans ve mesajlaşma olmak üzere çok çeşitli iletişim kanallarını tek bir arayüzde entegre ederek sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Platformun bulut tabanlı altyapısı, çalışanların ofiste veya uzaktan çalışırken yüksek düzeyde işbirliğini sürdürerek her yerden işlerine devam etmelerini sağlar.

RingEX'in en iyi özellikleri

RingCentral'ın bulut tabanlı telefon sistemi ile her yerden arama yapın

Ekran paylaşımı, kayıt ve sanal arka planlar ile yüksek kaliteli video toplantıları düzenleyin

Merkezi bir platformda anlık mesajlar gönderin, dosya paylaşın ve işbirliği yapın

RingEX sınırlamaları

RingEX, özel ihtiyaçlar için sınırlayıcı olabilecek çok sayıda üçüncü taraf uygulamayla entegre değildir

RingEX fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 49,99 $

RingEX puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (900+yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Genel olarak, deneyimlerimiz iyi oldu ve gelecekte RingCentral'ı kullanmaya devam edeceğiz. Çevrimiçi portal harika. Çağrılarınızı çok kolay bir şekilde bir telefona yönlendirebilir veya masa telefonunuz yerine bilgisayarınızdan cevaplayabilirsiniz

Genel olarak, deneyimlerimiz iyi oldu ve gelecekte de RingCentral'ı kullanmaya devam edeceğiz. Çevrimiçi portal harika. Çağrılarınızı çok kolay bir şekilde bir telefona yönlendirebilir veya masa telefonunuz yerine bilgisayarınızdan cevaplayabilirsiniz

4. Avaya (Kurumsal iletişim sistemleri için en iyisi)

via Avaya

Avaya, birleşik iletişim alanında tanınmış bir isimdir ve büyük işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik mükemmel çözümler sunar.

Ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe odaklanan bu platform, çeşitli kanallarda yüksek hacimli iletişimi yöneten kurumsal düzeyde bir platformdur. Bulut tabanlı dağıtımı destekleyerek, işletmelerin altyapı sınırlamaları hakkında endişelenmeden platformu ölçeklendirmelerine olanak tanır.

AI destekli analitik ile Avaya, iletişim iş akışlarınız hakkında içgörüler elde etmenizi, takım yönetimini optimize etmenizi ve müşteri hizmetlerini iyileştirmenizi sağlar.

Avaya'nın en iyi özellikleri

İletişim verimliliği için IVR, çağrı yönlendirme ve sesli mesajdan e-postaya gibi gelişmiş çağrı yönetimi özelliklerinden yararlanın

Net sanal toplantılar ve işbirliği için HD video ile arama yapın ve alın

Ağır altyapı yatırımları yapmadan iletişim sistemlerini ölçeklendirin ve yönetin

Avaya sınırlamaları

İlk kurulum daha karmaşık ve zaman alıcı olabilir ve özel bir BT takımı gerektirebilir

Avaya fiyatlandırması

Dijital : Özel fiyatlandırma

Ses : Özel fiyatlandırma

Tüm medya : Özel fiyatlandırma

Kendi platformunuzu oluşturun: Özel fiyatlandırma

Avaya derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (170+ yorum)

Capterra: NA

Avaya'nın kompakt ve kullanımı kolay olmasını seviyorum. Uygulama ekranın büyük bir bölümünü kaplamıyor, bu da çoklu görevleri daha kolay yapmanızı sağlıyor.

Avaya'nın kompakt ve kullanımı kolay olmasını seviyorum. Uygulama ekranın büyük bir bölümünü kaplamıyor, bu da çoklu görevleri daha kolay yapmanızı sağlıyor.

5. Dialpad (AI destekli iletişim ve işbirliği için en iyisi)

via Dialpad

Dialpad, takım işbirliğini, müşteri etkileşimini ve iç iletişimi kolaylaştırmak için kapsamlı, bulut tabanlı bir birleşik iletişim platformudur.

Dialpad ile AI Recaps sayesinde önemli konulara odaklanın ve takımınızın not almaya değil konuşmalara odaklanmasını sağlayın.

Yapay zeka destekli ses zekası, konuşmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür ve aramalarla ilgili analizler sunarak takımların eğilimleri ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve içgörüler için yapay zeka destekli ses zekasını kullanarak takımların aramaları analiz etmesine yardımcı olun

İletişim stratejilerini iyileştirmek için performans ölçütlerini, arama eğilimlerini ve etkileşim düzeylerini izleyin

Takımınızın konuşmaları aktarmasına ve aramaları tercih ettikleri cihazlara taşıyarak verimliliği artırmasına olanak tanıyın

Dialpad sınırlamaları

Fiyatlar küçük işletmeler için biraz yüksek olabilir

Dialpad fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dialpad puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Dialpad Meetings'in en beğendiğim özelliği, yüksek kaliteli ses ve video ile birleştirilmiş kullanım kolaylığıdır. Platformun tek tıklamayla erişim özelliği, karmaşık kurulumlara gerek kalmaz ve AI destekli transkripsiyon özelliği, toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak kaydetmek için çığır açıcı bir yeniliktir.

Dialpad Meetings'in en beğendiğim özelliği, yüksek kaliteli ses ve video ile birleştirilmiş kullanım kolaylığıdır. Platformun tek tıklamayla erişim özelliği, karmaşık kurulumlara gerek kalmaz ve AI destekli transkripsiyon özelliği, toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak kaydetmek için çığır açıcı bir özelliktir.

6. Zoom (Video konferans ve web seminerleri için en iyisi)

via Zoom

Tüm iş iletişimlerini, müşteri toplantılarını, video konferansları ve hatta web seminerlerini yönetmek için birleşik bir iletişim platformu istiyorsanız, Zoom'a yaklaşan hiçbir görsel işbirliği yazılımı yoktur.

İş iletişimi alanında devrim yaratan, yaygın olarak tanınan bir platform olan Zoom, uzaktan çalışmayı sorunsuz hale getiren geniş bir özellik seti sunar.

İster iç takım toplantıları, ister müşteri görüşmeleri veya büyük ölçekli web seminerleri için olsun, Zoom'un çok yönlülüğü onu birleşik iletişimde vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Toplantıları daha odaklı tartışmalar için daha küçük gruplara bölün, beyin fırtınası oturumları veya takım toplantıları için idealdir

Toplantıların yapay zeka destekli transkripsiyonunu alın, tartışmaları kolayca inceleyin ve anahtar noktaları paylaşın

Zoom'u Google Takvim, Microsoft Outlook, Slack ve daha fazlasıyla bağlayarak sorunsuz planlama ve ş Akışı yönetimi sağlayın

Zoom sınırlamaları

Grup toplantılarını 40 dakika ile sınırlar, bu da uzun vadeli bir iletişim platformu olarak yeterli olmayabilir

Zoom fiyatlandırması

Temel: 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $, aylık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $, aylık faturalandırılır

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $, aylık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

En çok tercih edilen ve sevilen özellik, video görüşme ve görüşme sırasında bağlantıların istikrarıdır. Bu özellik, AI destekli araçların entegrasyonu, kullanımı kolay, son derece kullanıcı dostu ve hatta düşük eğitimli kullanıcıların bile kullanabileceği bir özellik ile rakiplerle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmiştir.

En çok tercih edilen ve sevilen özellik, video görüşme ve görüşme sırasında bağlantıların istikrarıdır. Bu özellik, AI destekli araçların entegrasyonu, kullanımı kolay, son derece kullanıcı dostu ve hatta düşük eğitimli kullanıcıların bile kullanabileceği bir özellik ile rakiplerle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmiştir.

8×8, birden fazla kanalda iletişimi kolaylaştırmak isteyen işletmeler için araçlar sunan güçlü bir birleşik iletişim platformudur.

Ses, video ve iletişim merkezi çözümlerine odaklanan bu iletişim platformu, bölgeler arasında kesintisiz iletişim ve işbirliği sağlayarak küresel takımların ihtiyaçlarını karşılar.

Uzaktan veya farklı zaman dilimlerinde çalışan çeşitli takımları olan işler için özellikle uygundur ve çalışanları, müşterileri ve paydaşları birbirine bağlamak için esnek bir çözüm sunar.

8 x 8 en iyi özellikler

İletişim stratejilerini optimize eden gelişmiş analiz araçlarıyla takım performansına ilişkin içgörüler elde edin

Müşterileri doğru destek temsilcisine yönlendiren otomatik çağrı yönlendirme ve sanal asistanlar ile müşteri etkileşimlerini iyileştirin

8 x 8 sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle arayüzü biraz karmaşık bulabilir

Giriş seviyesi planlar sınırlı bulut depolama alanıyla gelir ve bu, toplantılar ve aramalar için büyük ölçekli veri depolamaya ihtiyaç duyan işletmeler için yeterli olmayabilir

8 x 8 fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

8 x 8 puan ve yorumlar

G2 : 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (300'den fazla yorum)

8×8 başlangıçta bize çalışmak için ihtiyacımız olanı sağladı, ancak iş ilişkimiz boyunca, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verme ve uzaktan çalışma gibi yeni zorluklara uyum sağlama becerimizi artıran yeni çözümler sunuldu. Raporlama basitleştirilebilir ve ham veriler halinde sunulabilir, bu da farklı beceri düzeylerine sahip kişilerin yeteneklerine göre bilgileri ayrıntılı olarak inceleyebilmesini sağlar.

8×8 başlangıçta işimizi yürütmek için ihtiyacımız olan her şeyi sağladı, ancak iş ilişkimiz boyunca, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamamıza ve uzaktan çalışma gibi yeni zorluklara uyum sağlamamıza yardımcı olan yeni çözümler sunuldu. Raporlama basitleştirilebilir ve ham veriler halinde sunulabilir, bu da farklı beceri düzeylerine sahip kişilerin yeteneklerine göre bilgileri ayrıntılı olarak inceleyebilmesini sağlar.

8. Cisco (Büyük kurumsal şirketler için en iyi birleşik iletişim platformu)

via Cisco Webex

Cisco Webex, kurumsal ve büyük kuruluşların en çok tercih ettiği iletişim araçları arasındadır.

Güvenilirliği ve kapsamlı güvenlik özellikleriyle tanınan platform, küresel kurumsal ihtiyaçları karşılamaya odaklanan kapsamlı bir araç seti sunar.

Cisco, video konferans için WebEx, anlık mesajlaşma için Jabber ve bulut tabanlı iletişim özellikleri için Cisco BroadCloud gibi özellikler içerir. Bu iletişim araçları sorunsuz bir şekilde birlikte çalışarak takım işbirliğini kolaylaştırır.

Cisco'nun en iyi özellikleri

Şifreleme ve güvenlik özellikleriyle verilerinizi koruyun, sıkı veri korumasına ihtiyaç duyan sektörler için ideal bir çözüm sunun

Çağrı yönlendirme, sesli mesaj ve konferans görüşmesi ile sınırsız yurt içi arama yapın, satış ekibinizin iletişimi verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olun

Cisco'nun bulut telefon sistemi ile işinizi ölçeklendirin, şirket içi altyapı ihtiyacını azaltın

Cisco sınırlamaları

Cisco'nun çözümleri büyük kurumsal şirketler için uygundur, bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmeler kurulum sürecinin kaynak yoğun olduğunu düşünebilir

Ücretsiz bir plana sahip olmasına rağmen, katılımcı sayısı ve gelişmiş özellikler açısından sınırlayıcıdır

Cisco fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Starter : Lisans başına aylık 17 ABD doları

Webex Business : Lisans başına aylık 25 ABD doları

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cisco derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (24.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.300+ yorum)

Kolay ve pratiktir. Ses filtrelerini çok seviyorum. 2020 pandemisi sonrasında çoğunlukla normal ev gürültüsünün olduğu evlerimizde çalışıyoruz ve bu filtreler sayesinde yüksek kaliteli görüşmeler yapabiliyoruz. Çoğu zaman evdeki internet çok iyi değildir, ancak codec ve yapay zeka sayesinde iletişim harika.

Kolay ve pratiktir. Ses filtrelerini çok seviyorum. 2020 pandemisi sonrasında çoğunlukla normal ev gürültüsünün olduğu evlerimizde çalışıyoruz ve bu filtreler sayesinde yüksek kaliteli görüşmeler yapabiliyoruz. Çoğu zaman evdeki internet çok iyi değildir, ancak codec ve yapay zeka sayesinde iletişim harika.

9. GoToConnect (Birleşik iletişim ve uzaktan çalışma olanakları için en iyisi)

via GoToConnect

GoToConnect, eski adıyla Jive, küçük işletmeler için en iyi birleşik iletişim platformlarından biridir. Tek bir pakette kapsamlı ses, video ve mesajlaşma hizmetleri sunar.

VoIP telefon sistemleri, video konferans ve takım mesajlaşmasının gücünü bir araya getiren, tüm iletişim ihtiyaçları için sezgisel ve uygun maliyetli bir çözümdür.

GoToConnect, HD video toplantıları, bulut tabanlı sesli arama ve anlık mesajlaşma gibi birleşik iletişim teknolojilerini kullanımı kolay bir arayüzle sunmada mükemmeldir.

GoToConnect'in en iyi özellikleri

Ekran paylaşımı, toplantı kaydetme, küçük grup odaları ve daha birçok özellik ile web konferans aracıyla video toplantıları düzenleyin

Google Çalışma Alanı, Microsoft 365 ve Salesforce gibi popüler iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olun ve sorunsuz bir işbirliği deneyimi sağlayın

Ayrıntılı arama raporları ve analizleri ile yöneticiler takım performansını izleyebilir ve veriye dayalı kararlar alabilir

GoToConnect sınırlamaları

Daha büyük kuruluşlar, kurumsal odaklı platformlarla karşılaştırıldığında bu platformların özelliklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir

GoToConnect fiyatlandırması

Telefon Sistemi : Aylık 26 $

Connect CX : Aylık 34 $

İletişim Merkezi: 80 $/ay

GoToConnect puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1200+yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Birden fazla konumdaki çalışanlara kolayca dağıtılabilir. Çağrı ağacı ve arama planlarının kurulumu hızlıdır ve gerektiğinde kolayca değiştirilebilir. Masaüstü ve mobil uygulama arasında sorunsuz entegrasyon. Kullanıcıları, yeni telefon numaralarını ve uzantıları hızlı ve kolay bir şekilde ekleyin ve kaldırın.

Birden fazla konumdaki çalışanlara kolayca dağıtılabilir. Çağrı ağacı ve arama planlarının kurulumu hızlıdır ve gerektiğinde kolayca değiştirilebilir. Masaüstü ve mobil uygulama arasında sorunsuz entegrasyon. Kullanıcıları, yeni telefon numaralarını ve uzantıları hızlı ve kolay bir şekilde ekleyin ve kaldırın.

10. Mitel (Küçük işletmelerin iletişim ihtiyaçları için en iyisi)

via Mitel

Mitel, gelişmiş çağrı yönetimi özellikleri, sorunsuz takım mesajlaşması ve video toplantıları ile tanınan bulut tabanlı bir birleşik iletişim platformudur.

Birleşik İletişim Hizmeti (UCAAS) çözümleri ile tek bir gelen kutusundan tüm iletişim formlarına erişim geliştirilerek bilgi alma ve yanıt süreleri iyileştirilir.

Mitel, hizmet kalitesinden ödün vermeden artan iletişim taleplerine uyum sağlayarak işletmelerin büyümesini destekler.

Mitel'in en iyi özellikleri

Sorunsuz takım işbirliği için HD web konferansı, ekran paylaşımı ve anlık mesajlaşma için son derece güçlü işbirliği araçlarını kullanın

Çağrı yönlendirme, otomatik operatör ve çağrı performansı izleme analizi gibi gelişmiş iletişim özelliklerinden yararlanın

Aracı hem bulut tabanlı hem de şirket içi çözümlerle kurarak, işletmelere iletişim kurulumlarında esneklik sağlayın

Mitel sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü karmaşık olabilir ve öğrenmesi biraz zaman alabilir

Mitel fiyatlandırması

Tüm UCAAS çözümleri için özel fiyatlandırma

Mitel derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: NA

11. Vonage (Esnek VoIP ve mesajlaşma çözümleri için en iyisi)

via Vonage

Vonage, VoIP çözümleri ve çeşitli iş uygulamalarıyla derin entegrasyonlarıyla tanınan en iyi birleşik iletişim platformlarından biridir.

Bulut tabanlı mimarisi, esnek, güvenilir ve güvenli iletişim kanalları sürdürmenizi sağlayarak, konumdan bağımsız olarak takım üyelerinin bağlantıda kalmasını sağlar.

Vonage, Salesforce ve Microsoft Teams gibi diğer iletişim kanallarıyla entegre olarak iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmenize olanak tanır.

Vonage'ın en iyi özellikleri

Daha kolay iletişim için ses, video ve metin mesajlaşmayı tek bir arayüzde birleştirin

HD arama, arama kaydetme ve arama yönlendirme özellikleriyle telefon görüşmelerini yönetmek için ölçeklenebilir bir çözüm edinin

Güçlü Vonage mobil uygulamasını kullanarak takımlarınız ve müşterilerinizle bağlantıda kalın, hem iOS hem de Android mobil cihazları destekleyin

Vonage sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Vonage yardım masasından zamanında destek almada gecikmeler yaşadıklarını ve bunun müşteri memnuniyetinin düşmesine neden olduğunu bildirmiştir

Kurulum ve özelleştirme süreci biraz karmaşık olabilir

Vonage fiyatlandırması

Mobil: Uzantı başına aylık 19,99 $

Premium : Uzantı başına aylık 29,99 $

Gelişmiş: Uzantı başına aylık 39,99 $

Vonage derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (450+yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300'den fazla yorum)

12. Zoho Meeting (Kullanıcı dostu video konferans için en iyisi)

Zoho Meeting, sanal toplantıları basitleştirmek ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir video konferans ve web semineri platformudur. Hem şirket içinde hem de şirket dışında sorunsuz iletişimi kolaylaştırmak için bir dizi özellik sunar.

Zoho Meeting'in en iyi özellikleri

Toplantılar sırasında net ve kesintisiz iletişim için yüksek kaliteli ses ve video keyfini yaşayın

Ekranınızı kolayca paylaşın, belgeler üzerinde işbirliği yapın ve katılımcıları aktif olarak dahil edin

Toplantıları doğrudan takviminizden planlayarak, planlama ve organizasyonu basitleştirin

Toplantıları daha sonra incelemek veya katılamayanlarla paylaşmak için kaydedin

Daha geniş kitleler için gelişmiş özelliklere sahip ilgi çekici web seminerleri düzenleyin

Toplantılara mobil cihazınızdan katılın ve esnekliği garantileyin

Profesyonel bir görünüm için şirketinizin markasını ekleyin

Zoho Toplantı sınırlamaları

Ücretsiz plan, katılımcı sayısı, toplantı süresi veya kullanılabilir özellikler açısından sınırlamalara sahip olabilir

Zoho Meeting'i Zoho ekosistemi dışındaki diğer platformlarla entegre etmek için bazı kurulumlar gerekebilir

Zoho Meeting fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart Toplantı: 0,75 $/ay/ev sahibi

Profesyonel Toplantı: 1,83 $/ay/toplantı sahibi

Zoho Webinar fiyatları farklılık gösterir

Zoho Meeting derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1100+yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

13. Microsoft Teams (Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via Microsoft

Microsoft Teams, halihazırda Microsoft 365'i birleşik iletişim platformu olarak kullanan kuruluşlar için doğal bir seçimdir.

Kuruluşlar içinde ve arasında iletişimi kolaylaştırarak, merkezi iletişim ve müşteri etkileşimini yönetmek için UC teknolojisine ihtiyaç duyan büyük kurumsal şirketler için özellikle etkilidir.

Microsoft Teams, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği için son derece güvenli bir seçenek sunarak, Teams içinde doğrudan belgeler üzerinde işbirliği yapmak için idealdir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Tüm toplantılarınızı ve tartışmalarınızı OneDrive ve SharePoint ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek, dosyaları gerçek zamanlı olarak paylaşabilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz

Planner ve To Do ile Teams içindeki görevleri yönetin, görevleri atayın ve ilerlemeyi izleyin

Takım üyeleri ve dış paydaşlar arasında hızlı ve etkili iletişim için masaüstü ve mobil uygulamaları kullanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Ücretsiz planda, toplantı kaydetme ve daha fazla katılımcı sınırı gibi bazı gelişmiş video konferans özellikleri bulunmamaktadır

Microsoft ekosistemiyle çok yakından entegre olduğundan, diğer iş uygulamalarıyla birlikte kullanmak isteyenler için sınırlamalar yaratır

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams : Ücretsiz

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Takımınızın Verimliliğini Artırmak için Temel Microsoft Teams Özellikleri

14. Intermedia Unite (Hepsi bir arada iletişim ve işbirliği paketi için en iyisi)

via Intermedia Unite

Intermedia Unite, sesli konferans, video görüşme ve diğer iletişim teknolojilerini tek bir platformda birleştiren birleşik iletişim platformudur.

İşletmelerin departmanlar arası iletişimi merkezileştirmesine, işbirliğini geliştirmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan özellikler sunar.

Bulut tabanlı telefon sistemi, takımlar arası aramaları ve iletişimi birleşik bir şekilde yönetmenizi sağlar. BT yöneticileri için gelişmiş yönetim kontrolleri ile birlikte gelir ve kuruluş genelinde iletişimi verimli bir şekilde izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Intermedia Unite'ın en iyi özellikleri

Diğer araçlarla entegre olan, güvenilir ve kullanımı kolay bir telefon sistemi ile iletişimi basitleştirin

Ekran paylaşımı, kayıt ve özel iş akışı oluşturucu gibi gelişmiş özelliklerle yüksek kaliteli video ve sesli aramalar yapın

Mobil cihazlarınızdan mesajlaşma, görev izleme ve arama yapmak için aynı platformu kullanın

Intermedia Unite sınırlamaları

Bulut tabanlı hizmetlerle iyi çalışsa da, bulut dışı uygulamalarla entegrasyon zor olabilir

Temel iletişim kanallarını entegre etmesine rağmen, diğer birleşik iletişim platformlarında bulunan ayrıntılı analiz ve işbirliği araçları eksiktir

Intermedia Unite fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 32,99 $

Microsoft Teams entegre çözümü: Kullanıcı başına aylık 22,99 $

Intermedia Unite derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (350+yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+yorum)

15. 3CX (Uygun maliyetli sesli arama için en iyisi)

via 3CX

3CX, uygun bir fiyatla kapsamlı bir özellik paketi sunan birleşik iletişim platformudur.

Sesli konferans, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımına odaklanan 3CX, uygun maliyetli ve güçlü bir birleşik iletişim çözümüdür. İletişiminizi daha esnek bir şekilde yönetmek için platformu bulut tabanlı veya şirket içi bir sistem olarak kullanın.

Kullanıcı başına fiyatlandırmanın ötesine geçmenize yardımcı olarak, takımlarınızın yeni kullanıcı eklemek için ek ücret ödemeden UC çözümlerini benimsemesini sağlar.

3CX'in en iyi özellikleri

Aynı platformda doğrudan mesajlar ve grup sohbetleri gönderin, dosya gönderme ve çeşitli konuşmaları istediğiniz zaman yönetme seçeneklerinden yararlanın

Sesli mesajlar, e-postalar ve sohbetler dahil tüm iletişimleri, daha kolay yönetim için merkezi bir gelen kutusunda yönetin

Çağrı kuyruklama ve izleme konusunda size yardımcı olacak gelişmiş çağrı yönetimi ve yapay zeka tabanlı özellikler elde edin; büyük çağrı hacimlerini yönetmek için idealdir

3CX sınırlamaları

Kullanım, özellikle teknik olmayan personel için zor olabilecek, özellikle şirket içi sürüm için gelişmiş yapılandırmalar gerektirir

Daha büyük CRM sistemleriyle iyi entegre olmasına rağmen, küçük işletmeler kullanıma hazır entegrasyonların sayısının az olduğunu düşünebilir

3CX fiyatlandırması

3CX PRO : 695 $/yıl

3CX ENT: 870 $/yıl

Aylık fiyatlandırma seçeneği yoktur. Barındırma, destek ve AI entegrasyonları eklenti olarak mevcuttur

3CX puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (450+yorum)

Capterra: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

ClickUp ile İç İletişimi ve İşbirliğini Geliştirin

Doğru iş iletişimi yazılımını seçmek, çalışanların kendilerini bağlı, üretken ve bağlantılı hissettikleri bir ortam yaratmaya yardımcı olur. İşletmeler uyum sağlamaya ve gelişmeye devam ettikçe, kesintisiz iletişim ve işbirliği ihtiyacı hiç bu kadar kritik olmamıştı.

Bu nedenle, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını değerlendirin ve gereksinimlerinizi karşılayan birleşik iletişim aracını seçin.

ClickUp gibi verimli araçlarla görevleri yönetin ve ilerlemeyi takip edin, etkili bir şekilde iletişim kurun, dosya paylaşın ve platformlar arasında geçiş yapmadan birleşik bir iş akışı oluşturun. Platform, gerçek zamanlı mesajlaşma ve video konferanstan gelişmiş proje yönetimi ve iş akışı otomasyonuna kadar her şeyi yapar!

Takımınızın iletişiminde devrim yaratmaya hazır mısınız? Ücretsiz kaydolun ve işin geleceğini deneyimleyin.