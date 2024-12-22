Takımınız için Etkili Kabul Kriterleri Oluşturma

Bir görev ne zaman tamamlanmış sayılır? Görev, gereksinimlerini karşıladığında. Ancak gereksinimler kasıtlı olarak belirsiz veya genel düzeyde yazılabilir. Gereksinimler, genel olarak ürünün ne yapması gerektiğini belirtirken, ürünün karşılaması gereken tüm standartları tanımlamaz.

Bu, kabul kriterleri adı verilen başka bir çevik proje yönetimi artefaktının görevidir. Bu blog yazısında, kabul kriterlerinin ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve projeniz için kabul kriterlerini nasıl yazacağınızı inceleyeceğiz.

Kabul Kriterleri Nedir?

Yazılım mühendisliğinden kaynaklanan kabul kriterleri, yeni bir özelliğin/artışın tamamlanmış sayılması için karşılaması gereken bir dizi koşuldur.

Kelimenin tam anlamıyla, bunlar bir özelliğin ürün sahibi veya müşteri tarafından kabul edilmesine temel teşkil eden kriterlerdir.

Etkili Kabul Kriterlerinin Özellikleri

Kabul kriterleri, ürünün/özelliğin kullanıcı için hazır olup olmadığını belirleyen son kontrol noktasıdır. Ürün/özelliğin üretime hazır olduğunu onaylayan damgadır.

Etkili olabilmesi için kabul kriterleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanıcı odaklı: Takımlar, iş hedefleriyle uyumu sağlamak için kullanıcının bakış açısından kabul kriterleri oluşturur.

Sonuç odaklı: Kullanıcı hikayesinden farklı olarak, kabul kriterleri istenen sonucu tanımlar. Bu nedenle, ölçülebilir olmaları da gerekir.

Belirgin: Her kriter belirgin olmalı ve özelliğin bir yönüne uygulanabilir olmalıdır.

Örneğin, "OWASP'nin en önemli on güvenlik açığına uygun olmalıdır" ifadesi, yalnızca güvenlikle ilgili olduğu için etkili bir kriter olabilir.

Kısa ve öz: Cümleler kısa olmalıdır. Geliştirme takımının kullandığı ve rahat olduğu dil ve terminoloji kullanılmalıdır.

Bağımsız: Bir kabul kriterinin başka bir kritere bağlı olmaması ve karmaşık bir ağ oluşturmaması önemlidir.

Test edilebilir: Bu en önemli husustur. İyi bir kabul kriteri test edilebilir olmalıdır. Genellikle, evet veya hayır şeklinde sonuçlar şeklinde olur.

Kabul Kriterleri Neden Önemlidir?

Her yazılım takımı, ürün sahibinin/müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak tanımlamak için çevik bir şekilde gereksinimleri nasıl toplayacağını bilir. Öyleyse neden başka bir artefakt'a ihtiyacımız var, diye sorabilirsiniz. İşte nedeni.

Yaygın bağlam

Kabul kriterleri, ürün sahipleri, geliştiriciler ve kalite analistleri arasında her bir özellik hakkında ortak bir anlayış oluşturur. Karışıklığı, öznel yorumları ve olası yanlış anlamaları önler.

Ürün uyumu

Kabul kriterleri, ürünün/özelliğin gereksinimler, hedefler ve amaçlarla uyumunu ölçen bir ölçek görevi görür. Kodu iş ile bağlantılandırırlar.

Test verimliliği

Kabul kriterlerini açıkça tanımladığınızda, kalite takımlarınız çevik test sürecini otomatikleştirebilir ve hızlandırabilir. Ayrıca sprintler arasında tekrarlanabilirlik sağlarlar.

Proje yönetimi verimliliği

İyi kabul kriterleri, daha iyi izleme, takip ve proje kontrol önlemleri sağlar. Bir özelliğin neden yeniden işleme alındığına dair net bir görünürlük sağlayarak proje yöneticilerinin süreçleri optimize etmesine yardımcı olur.

Olumlu sonuçlandırma

Kabul kriterleri, temel olarak çevik projelerde "tamamlandı" tanımını özetler. Böylece, tüm kabul kriterleri karşılandığında, gerekli her şeyi yaptığınızı bilerek ürünü güvenle teslim edebilirsiniz.

Kabul kriterlerini projelerinize dahil etmeye karar verdiyseniz, işte başlamak için yapmanız gerekenler.

Kabul Kriterleri Nasıl Yazılır

Her ne kadar cazip gelse de, kabul kriterlerini yazmak tek kişilik bir iş değildir. Kabul kriterlerinin etkili olabilmesi için çeşitli paydaşların katkılarını içermesi gerekir. Ürün sahibi genellikle geliştirme takımının teknik katkılarıyla kabul kriterlerini yazar.

Aşağıda, ClickUp gibi hepsi bir arada ürün yönetimi aracının yardımıyla kabul kriterlerini işbirliği içinde yazmaya yönelik stratejik ve kapsamlı bir yaklaşım bulunmaktadır.

1. Kabul kriterlerinin amacını anlayın

İlk adım, kabul kriterlerini neden yazdığınızı araştırmaktır. Yalnızca QA'ların testleri yürütmesi için mi? Müşteri tarafından mı belirlendi? Bunlar uyumluluk gereksinimleri mi? Bu bir kavram kanıtı mı? Kabul kriterlerinin amacını anlayarak, hedef kitle ve ihtiyaçlar için etkili olmasını sağlayın.

Gerçek kabul kriterleri net ve test edilebilir olsa da, amaç belgesi nedenini ayrıntılı olarak inceler. Örneğin, kabul kriterlerinden biri "düşük görme için kontrast şemasını etkinleştir" olsun

Amaç belgesinde şöyle yazabilir: "50 yaşın üzerindeki müşterilerimize hizmet verdiğimiz için, düşük görme özellikleri uygulamamız için çok önemlidir. Bu kitle için kullanımı kolay bir ürün, sahadaki takımımızın ev ziyaretleri yükünü önemli ölçüde azaltacaktır."

ClickUp Belgeleri, tüm bilgileri bir araya getirmek ve amacınızı tanımlamak için harika bir yerdir. Kabul kriterlerinin gerekliliği ve önemi konusunda tüm paydaşları aynı sayfaya (kelimenin tam anlamıyla!) getirmek için bunu bir okuma kılavuzu olarak kullanın.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, düzenlemeler yapın, yorumlar bırakın ve geri bildirim için kişileri etiketleyin. Tamamlandığında, ClickUp Belgelerinizden doğrudan görevler de oluşturabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile yazın ve netleştirin

Bonus: Kullanıcı hikayelerinizi yazmanıza yardımcı olacak epik ve özellikler hakkında temel bilgiler.

2. Kullanıcı hikayeleriyle başlayın

Artık bağlamınız hazır, yazmaya başlayabilirsiniz. Kullanıcı hikayesiyle başlayın. Her özelliğin sağlaması gereken kullanıcı yolculuğunu inceleyin ve ilgili kabul kriterlerini yazın.

Kullanıcı hikayeleriniz için ClickUp Görevleri'ni kullanırken, kullanıcının rolü, hedefi, istenen sonuç, bağımlılıklar vb. gibi belirli ayrıntılar için özel alanlar oluşturabilirsiniz. Tüm bu bilgileri tek bir yerde topladıktan sonra, "tamamlandı"nın neye benzemesi gerektiğini düşünün.

Bu konuda tamamen yeniyseniz, başlamak için yeni başlayanlar için uygun bir şablon bulabilirsiniz. ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Şablonunu kullanarak hikayeleri yönetin, görevlere ayırın, özelliklere öncelik verin, geliştirin ve birinci sınıf ürünler sunun.

3. Kabul kriterlerini yazın

Kullanıcı hikayesine göre kabul kriterlerini yazın. Bunu yapmanın en basit yolu bir kontrol listesi oluşturmaktır. Örneğin, haber bülteni abonelikleri için tek alanlı bir form oluştururken, kabul kriterleri listeniz şöyle görünebilir:

Kullanıcılar e-posta adreslerini girebilmelidir

Sistem, sağlanan ve doğrulanmış e-posta adresine bir onay e-postası göndermelidir

ClickUp Görev Kontrol Listeleri, tüm bunları kullanıcı hikayesi için oluşturduğunuz görev içinde halledebilir. Her görevin altına, o görev için geçerli kabul kriterleri için kontrol listeleri ekleyin.

Tüm görevler için geçerli ortak güvenlik veya performans kriterleriniz mi var? Sorun değil! Bir kontrol listesi şablonu oluşturun ve ilgili tüm görevlere otomatik olarak uygulayın.

ClickUp ile kabul kriterlerinizi göreve yakın tutun

4. Verilen-Ne Zaman-Ne Olursa biçimini kullanın

Kabul kriterlerini tanımlamanın başka bir yolu da Given-When-Then (GWT) biçimini kullanmaktır. Basitçe ifade etmek gerekirse, şöyle görünür.

Verilen : Yazılımın başlangıç durumu veya bağlamı

Ne zaman : Kullanıcının gerçekleştirdiği eylem veya etkinlik

Sonra: Beklenen sonuç

Esasen bu, bir " " verildiğinde, amaçlanan kullanıcı bir " " gerçekleştirdiğinde, " " gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu bir örnekle görelim.

Aynı haber bülteni abonelik özelliğini oluştururken, Verilen : Kullanıcı haber bültenine kaydolmaya çalışıyor

Ne zaman : Kullanıcı geçerli resmi e-posta adresini girer

Ardından: Aboneliklerini onaylayan otomatik bir e-posta gönderilir

5. Paydaşlarla işbirliği yapın

İyi kabul kriterleri tek başına yazılmaz. Genellikle, ürün yöneticileri kullanıcı ve iş ihtiyaçlarının bakış açısını getirir. Tasarım takımı kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik, erişilebilirlik vb. konulara odaklanır. Geliştirme takımı teknik özelliklere katkıda bulunur. DevOps ise performans ve kaynak kullanımı ile ilgilenir.

Ürününüzün tüm bu gereksinimleri karşıladığından emin olmak için, kabul kriterlerini işbirliği içinde yazmanız gerekir. ClickUp ile bu, aldatıcı derecede basit olabilir.

Her kullanıcı hikayesinin görevine, kontrol listesi, özel alan, açıklama veya yorum olarak kabul kriterlerini ekleyin. ClickUp'ın iç içe geçmiş yorumlarını kullanarak her kabul kriterini tartışın ve paydaşlarla iletişim için @bahsetme özelliğini kullanın. Eylem öğeleri atayın ve daha fazlasını yapın.

Özel alanlar, yorumlar ve ClickUp Görevleri ile zahmetsiz proje işbirliği *

6. Basit ve öz olun

Kabul kriterlerinizde bağlaçlar kullanmamaya çalışın. "Ve" veya "veya" kullanmayın. Kısa tutun, tercihen tek bir basit cümle olsun. "Yapabilir", "olabilir" veya "olabilir" yerine "yapmalıdır" ve "zorunludur" kelimelerini kullanın

7. Test edilebilirliği sağlayın

Kabul kriterlerinizin karşılandığından emin olmak için bunları test etmeniz gerekir. Kriteri yazma şekliniz bu konuda kritik bir rol oynar. Kabul kriterinizin test senaryoları yazmaya uygun olduğundan emin olun. Önceki örneği genişletelim.

Kabul kriteri "kullanıcı e-posta adresini girebilmelidir" ise, test senaryosu şöyle olacaktır:

Adımlar: E-posta adresini yazın

Enter tuşuna basın

Sonuç: Hayır ise, "Lütfen resmi e-posta adresinizi girin" mesajını görüntüleyin

E-posta adresini resmi olarak doğrulayın

Evet ise, "Aboneliğiniz için teşekkür ederiz. Size bir onay e-postası gönderdik" mesajını görüntüleyin

8. İnceleme ve düzeltme

Geliştirme süreci boyunca kabul kriterlerinizi izleyin ve optimize edin. ClickUp ile, her biri için raporlar oluşturarak nelere dikkat etmeniz gerektiğini görebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak, sizin için önemli olan kabul kriterleri için özelleştirilebilir bileşenler oluşturun. Hangi özelliklerin geride kaldığını görün ve temel nedenleri ele almak için stratejiler geliştirin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile önemli olanı ölçün

Bununla, ne yapmanız gerektiğini öğrendiniz. Şimdi, ne yapmamanız gerektiğine dikkatimizi yöneltelim.

Kabul Kriterleri Yazarken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Teknik, fonksiyonel ve operasyonel parametreler genelinde, kabul kriterleri yazarken sayısız hata yapabilirsiniz. Takımların genellikle yaptığı yaygın hatalar şunlardır.

Tek başına yapmak

Ürün sahipleri genellikle kabul kriterlerini kendi başlarına yazma baskısı hissederler. İyi niyetli olsa bile, bu yaklaşım geliştirme takımının teknik uzmanlığından mahrum kalabilir.

Kabul kriterlerini her zaman işbirliği içinde yazın.

Kullanıcıyı göz ardı etmek

Kabul kriterleri, geliştirme sürecinin en son aşamasında yer aldığından, kullanıcı deneyimini unutmak kolaydır. Bu, çok ciddi bir hatadır.

Kabul kriterlerinizi her zaman son kullanıcıyı göz önünde bulundurarak oluşturun.

Nasıl yapılacağına odaklanın

Kabul kriterleri, bir yazılım aracının nasıl çalışması gerektiği ile ilgili değildir. Bu kriterler, yazılımın hangi sonuçları üretmesi gerektiği ile ilgilidir. Özelliğin nasıl yazılacağını tanımlayan kabul kriterleri yazmak, ters etki yaratabilir.

Her zaman beklenen sonuçlara ve çıktılara odaklanın.

Belirsiz bırakmak

Belirsiz veya geniş kabul kriterleri, amaçlarının tam tersini yapar: Yorumlara açık hale getirir. Bu, sonucun test eden kişiye, koşullara ve hatta ortama göre değişebileceği anlamına gelir.

Kabul kriterlerini her zaman açık, net ve anlaşılır hale getirin.

Çok fazla ekleme

Makul sayının ne olduğu konusunda bir ölçek olmasa da, çok fazla kriter yazmak büyük bir hatadır. Aslında, çok fazla kabul kriteri olması, kullanıcı hikayesini daha küçük parçalara ayırmanız gerektiğini gösterebilir. Bu teoriyi doğrulamak için kullanıcı hikayesindeki çevik hikaye puanlarına bakın.

Her zaman yalnızca kesinlikle gerekli kabul kriterlerini listeleyin.

Kabul Kriterleri Yazmak İçin En İyi Uygulamalar

Kabul kriterleri, yazılım geliştirme takımları için önemli bir işbirliği iletişim aracıdır. Bu bölümde, kabul kriterlerini mümkün olduğunca etkili hale getirmeye odaklanacağız.

Net olun

Kabul kriterlerini tüm paydaşlara açık bir şekilde anlatın. Geliştirici, kabul kriterlerinin ne anlama geldiğini anlamalıdır. Kalite analisti ise bunları test senaryosuna nasıl dönüştüreceğini bilmelidir.

Basit bir dil kullanın

Kabul kriterlerinizi sade bir İngilizce ile yazın. Teknik dil kullanmayın. Özellikle geliştiriciye kodun nasıl yazılması gerektiğini söylemekten kaçının.

Sonuçları ikili tutun

Kabul kriteri ya karşılanır ya da karşılanmaz. Kısmen karşılanmış veya %80 tamamlanmış gibi bir durum yoktur. Bu nedenle, kabul kriterlerini başarılı veya başarısız ifadeleriyle yazın.

Ölçülebilir hale getirin

Başarılı veya başarısız sonuçlara ulaşmanın en basit yolu, bunları ölçülebilir hale getirmektir. Örneğin, kabul kriteriniz "sayfa yükleme hızının 3 saniyeden az olması" ise, bunu test etmek ve geçmek kolaydır.

Yalnızca makul varsayımlarda bulunun

Ürün sahipleri, kullanıcıya ne kadar yakın oldukları için bir şeyi "bariz" olarak görebilirler. Ancak bu, geliştirici için o kadar bariz olmayabilir. Bu nedenle, mümkünse varsayımlarda bulunmayın. Gerektiğinde, takımla işbirliği içinde makul varsayımlarda bulunun.

Kabul Kriterleri Örnekleri

Yazılım geliştirmenin yanı sıra diğer fonksiyonlarda da gerçek hayattan bazı kabul kriteri örneklerini inceleyelim.

Örnek 1: Yazılım geliştirme (kontrol listesi yöntemi kullanılarak)

Görev: İçerik odaklı bir web sitesinde arama fonksiyonu.

Kabul kriterleri: Kullanıcıların arama sorgularını yazabilecekleri bir metin kutusu olmalıdır

Sonuçlar liste olarak görüntülenmelidir

Sonuçlar yeni bir sayfada açılmalıdır

Sonuçlar sayfalandırılmalıdır

Örnek 2: Yazılım geliştirme (GTW yöntemi kullanılarak)

Görev: Randevu alma özelliği

Kabul kriterleri: Mevcut bir müşterinin randevu almak istediği varsayalım

E-posta ID'lerini girerler ve tercih ettikleri randevu saatini seçerler

Randevuları e-posta yoluyla alınmalı ve onaylanmalıdır

Örnek 3: İçerik yazma (kontrol listesi yöntemi kullanarak)

Görev: Tom Cruise'un son filmi hakkında 1000 kelimelik bir blog yazısı yazın

Kabul kriterleri: ABD İngilizcesi kullanın

Oxford virgülünü kullanın

Giriş kısmını 200 kelimeden kısa tutun

3-5 iç bağlantı ekleyin

Örnek 4: Pazarlama (GTW kullanarak) yöntemi

Görev: Google Arama'da niyet tabanlı bir reklam kampanyası yayınlayın

Kabul kriterleri: Kullanıcı, Google arama arayüzlerinden herhangi birinde olduğu varsayılmaktadır

Kullanıcı, listemizdeki bir anahtar kelimeyi yazdığında

Ardından görüntüleyin

Çevik Metodolojilerde Kabul Kriterlerinin Rolü

Çeviklik, monolitleri küçük, yönetilebilir parçalara ayırmak ve bunları aşamalı olarak inşa etmekle ilgiliyse, kabul kriterleri bunu vurgular.

Örneğin, büyük e-ticaret platformunuzu küçük parçalara ayırabilirsiniz, bunlardan biri de sepete ekle özelliğidir.

Sepete ekle işlemi içinde, ürünün stokta olmaması veya kullanıcının sepete eklenecek miktarı nasıl ayarlayabileceği gibi birçok küçük işlev olabilir. İyi yazılmış kabul kriterleri, bu ayrıntılı bilgilere odaklanmanıza yardımcı olur.

Çevik metodolojilerde kabul kriterleri şu konularda yardımcı olur:

Sonuçları tanımlama: Kabul kriterleri, kalite takımına tamamlanan bir özelliğin nasıl olması gerektiğini bildirir.

Tartışmaları kolaylaştırma: Çevik geliştirme sadece koddan ibaret değildir. İş sorunlarını teknolojiyle çözmekle ilgilidir. Kabul kriterleri, doğru ödünleşimleri ve ilgili kararları mümkün kılmak için bu tartışmaları kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturun: Ürün sahipleri, iş analistleri, tasarımcılar, geliştiriciler, test uzmanları ve operasyon takımları, kabul kriterlerine dayalı olarak ürün hakkında ortak bir anlayışa ulaşır.

İlerlemeyi sağlama: Kabul kriterleri karşılandığında, görev yazılım geliştirme yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasına geçer.

ClickUp ile Daha İyi Ürünleri Daha Hızlı Sunun

İyi bir yazılım oluşturmanın anahtar adımlarından biri, belirtilen kabul kriterlerini karşılamaktır. Ancak, düzinelerce belge, rapor, toplantı, planlama ve tartışma arasında bazı öğelerin gözden kaçması yaygın bir durumdur. ClickUp gibi bir ürün yönetim aracıyla bunu önleyin.

ClickUp sadece bir görev yöneticisi değildir. Ürün geliştirme takımları için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Güçlü ClickUp Görevleri ile kullanıcı hikayelerini planlayın ve programlayın, kabul kriterleri ekleyin, bunları test senaryolarına bağlayın ve hızlı ve etkili bir şekilde aşamadan aşamaya ilerletin.

ClickUp Brain ile fikir üretin, yol haritaları oluşturun, tartışmaları özetleyin ve belgeler oluşturun. ClickUp Gösterge Panelleri ile büyük resmi ve ayrıntıları tek bir yerden izleyin. ClickUp'ın harika bir ürün yönetimi çözümü için kabul kriterlerinizi karşılayıp karşılamadığını görün.

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