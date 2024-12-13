2025 için En İyi 13 Ş Akışı Yazılımı

Bir iş arkadaşım ilk kez projeleri planlamak için bir ş Akışı diyagramı kullanmayı önerdiğinde şüpheciydim. Aşırı karmaşık geliyordu, sanki Excel'de Savaş ve Barış romanını yazmaya çalışmak gibi. Basit şekiller gerçekten tüm bir takımın iş akışını yönetmek için netlik sağlayabilir miydi?

Ancak bunları keşfetmeye başladıkça, ne kadar güçlü olabileceklerini fark ettim.

Ş Akışı diyagramları, sadece görsel düzenleme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda netlik de sağlar. Karmaşık süreçleri yönetilebilir adımlara bölerek, doğru diyagram oluşturma araçları takımları uyumlu hale getirir, iletişimi kolaylaştırır ve en kaotik projeleri bile sipariş altına alır.

Doğru aracı seçmenize yardımcı olmak için en iyi 13 ş Akışı yazılımı seçeneğini bir araya getirdim.

Ş Akışı Yazılımı Nedir?

İş akışı diyagramı yazılımı, iş süreçlerini ve görevleri görsel olarak haritalamak için kullanılan bir araçtır. Baştan sona her adımı göstermek için standart semboller ve şekiller kullanarak karmaşık iş akışlarını parçalara ayırmaya yardımcı olur.

🔑 Anahtar Bilgiler Ş Akışı diyagramları sadece süreç haritalama için değildir, aynı zamanda işyerinde işbirliğini de geliştirir. Kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını açıkça tanımlayarak, takımların uyumunu sağlar ve departmanlar arasında daha iyi iletişim kurulmasına yardımcı olur.

İş akışı diyagramı yazılımını kullanmanın diğer avantajları arasında şunlar yer alır:

Herkesin görevlerini bildiğinden emin olmak için adımları, rolleri ve sorumlulukları açıkça tanımlayın

Darboğazları ve iyileştirme alanlarını belirleyin, süreçleri optimize edin ve zaman kazanın

Takımların daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasına ve uyumlu kalmasına yardımcı olan görsel bir kılavuz sağlayın

Karmaşık iş akışlarını görsel olarak temsil ederek tartışmaları kolaylaştırın ve yanlış anlaşılmaları azaltın

Takımlar veya departmanlar arasında tutarlı bir şekilde takip edilebilen, tekrarlanabilir ve verimli süreçler oluşturun

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin, görevlerin zamanında ve kapsam dahilinde tamamlandığından emin olun

İş akışları imalat sektöründe ortaya çıkmış olsa da, günümüzde finans, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde de kullanılmaktadır. Günümüzün gelişmiş veri görselleştirme araçlarıyla, bu diyagramları oluşturmak ve paylaşmak her zamankinden daha kolay ve etkilidir.

Bir Ş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ş Akışı diyagramı yazılımları, temel düzeyden süper gelişmiş düzeye kadar değişebilir. Buna rağmen, aracınızdan beklemeniz gereken bazı ortak özellikler vardır.

Özelleştirme ve esneklik : Daha fazla doğruluk ve ölçeklenebilirlik için diyagram şablonlarını, şekilleri ve sembolleri tamamen özelleştirmenize olanak tanıyan bir yazılım arayın

İşbirliği özellikleri : Gerçek zamanlı işbirliği , özellikle farklı coğrafi bölgelerde çalışan takımlar için birden fazla kullanıcının aynı anda katkıda bulunmasına olanak tanır

Şablonlar: Öğrenme eğrisini azaltmak ve seçtiğiniz yazılımı hemen kullanmaya başlamak için akış şeması şablonları ve Öğrenme eğrisini azaltmak ve seçtiğiniz yazılımı hemen kullanmaya başlamak için akış şeması şablonları ve zihin haritası şablonları dahil olmak üzere şablonlara erişebilmelisiniz

Entegrasyonlar : CRM sistemleri, proje yönetimi araçları ve bulut depolama hizmetleri gibi popüler platformlarla entegre olan yazılımları arayın

Sürüm kontrolü : Bu özellik, zaman içinde ş Akışı diyagramlarında yapılan değişiklikleri izleyerek net bir revizyon kaydı tutar

Otomasyon : Bazı ş Akışı diyagramı araçları, belirli tetikleyicilere veya koşullara göre görevlerin otomasyonunu destekler, bu da manuel işi azaltır

Veri görselleştirme : Karmaşık veri kümelerini kolay anlaşılır grafiklere dönüştürerek yazılımın veri görselleştirmeyi desteklediğinden emin olun

Kullanıcı dostu arayüz : Temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü, kullanım kolaylığı için çok önemlidir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile ş Akışı diyagramları oluşturabilmelerini ve düzenleyebilmelerini sağlar

Güvenlik özellikleri : Hassas bilgileri korumak için şifreleme, güvenli erişim kontrolleri ve endüstri standartlarına (ör. GDPR, HIPAA) uyumluluk sağlayan yazılımları tercih edin

Dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri: Paylaşım ve sunum amacıyla iş akışlarını birden çok biçimde (ör. PDF, PNG, SVG) kolayca dışa aktarabilen bir yazılım seçin

Bu özellikleri göz önünde bulundurarak, en iyi 13 ş Akışı diyagramı yazılımına göz atalım.

Kullanabileceğiniz En İyi 13 Ş Akışı Yazılımı

Etkili bir iş akışı oluşturmak, mevcut süreçleri analiz etmekle başlar. Bu analiz, potansiyel darboğazları ve verimsizlikleri belirlemeye yardımcı olur ve iyileştirme gereken alanların optimizasyon için hedeflenmesini sağlar. Her stile uygun bir yazılım vardır; size uygun olanı bulmanız yeterlidir.

Şimdi, daha akıllı iş akışları oluşturmak ve uygulamak için gerekli tüm özellikleri sunan tüm iş akışı platformlarını ele alacağım.

1. ClickUp (Görsel proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtalar ve şablonlarla bir ş Akışı diyagramı oluşturun

Çok sayıda görsel proje yönetimi aracı, iş akışı diyagramları oluşturmanıza yardımcı olabilir, ancak bunların tümü farklı takım türlerine uyum sağlamaz. Bazı araçlar esas olarak proje yöneticilerine yönelikken, diğerleri mühendisler için tasarlanmıştır. ClickUp'ın, her türlü iş akışına uygun diyagramlar oluşturma esnekliği ile tasarlanmış olmasını çok seviyorum.

Örneğin, İK takımım kolayca bir organizasyon şeması oluşturabilirken, pazarlama takımı bunu bir sonraki büyük kampanyalarını planlamak için kullanabilir. Satış takımları satış hunilerini haritalayabilir ve geliştiriciler müşteri yolculuklarını gösterebilir. Her takımın diyagramları kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmesi çok güzel.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak birlikte işbirliğine dayalı zihin haritası akış şemaları oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtaları ile kolayca şekiller çizebilir, yapışkan notlar ekleyebilir, tuvalime multimedya öğeleri ekleyebilir, işlem adımlarını birbirine bağlayabilir ve grafikler veya çizelgeler oluşturabilirim. Akışı gerektiği gibi yeniden düzenlemek için öğeleri sürükleyip bırakmayı seviyorum. Diyagram öğelerimi görevlerime bağlamak da çok basit, böylece planlamadan eyleme sorunsuz bir şekilde geçebiliyorum.

AI Bees'ten Jayson Ermac'ın şu sözlerine tamamen katılıyorum

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir.

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Beyaz Tahtalara ek olarak, ClickUp Zihin Haritaları fikirleri ve iş akışlarını düzenlemek için mükemmeldir. Bunları sık sık, yaklaşan projeleri görselleştiren akış şemaları oluşturmak veya takımımla yaptığım beyin fırtınası oturumlarında anahtar kavramlar arasındaki ilişkileri vurgulamak için kullanıyorum.

Binlerce hazır şablon sayesinde, her ihtiyaca uygun diyagramı bulmak çok kolay. Beyin fırtınası şablonlarından balık kılçığı diyagramlarına kadar, olanaklar sınırsız. Siz ve takımınız, herhangi bir diyagramı belirli projelere uyacak şekilde değiştirebilir ve ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ve Zihin Haritaları ile, afinite diyagramları, Venn diyagramları veya Gantt grafikleri kullanarak bir sonraki büyük fikrinizi haritalamak için tüm araçlara sahip olursunuz.

Ayrıca okuyun: Zoom ve ClickUp için 10 Ücretsiz Etkileşimli Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp, iş akışı otomasyonları için 100'den fazla şablon ve kendi otomasyon dizilerinizi oluşturma özelliği ile iş akışı planlamasını bir adım öteye taşır. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görev atama, durumları güncelleme veya bildirimleri otomatik olarak tetikleme gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırın.

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon iş akışlarını kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve takımınızın en önemli konulara odaklanmasını sağlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş akışı planlamanıza hızlı bir başlangıç yapmak için çok sayıda şablona ve diyagram örneğine erişin

Beyaz tahtalarınızdan doğrudan ClickUp Görevleri ve Alt Görevleri oluşturun ve yönetin

Daha iyi bağlam için iş akışı diyagramlarınıza bağlantılar, resimler, belgeler ve daha fazlasını kolayca ekleyin

Slack, Zoom, GitHub ve daha fazlası gibi popüler verimlilik araçlarını entegre edin ve otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmek ve alışmak zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Lucidchart (Gelişmiş iş akışı haritalama için en iyisi)

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, özellikle çok yönlülük arıyorsanız, iş akışı diyagramları oluşturmak için önerdiğim bir başka araçtır. Çeşitli şablonlar ve özellikler sunarak şekilleri özelleştirmeme ve hatta verileri içe aktararak benzersiz iş akışları oluşturmama olanak tanır.

Otomatik biçimlendirmenin her öğeyi ayarlayarak diyagramı ekstra iş gerektirmeden temiz ve profesyonel tutmasını çok seviyorum. Lucidchart ayrıca diyagramları ekip arkadaşlarımla paylaşmamı ve belirli şekillere doğrudan yorum bırakmamı kolaylaştırarak herkesin her iş akışı öğesi konusunda aynı sayfada kalmasını sağlıyor.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Öğeleri otomatik olarak hizalayın ve ş akış diyagramlarına şık ve profesyonel bir görünüm kazandırın

Lucidchart'ı işinizin olduğu her yerde kullanın; Mac, Linux ve Windows platformlarında mevcuttur

Office ve Google Çalışma Alanı gibi yaygın olarak kullanılan platformlarla entegre edin

Lucidchart sınırlamaları

Ücretsiz hesap sınırlı erişim sunar

Veri bağlama özelliği çok değerli ancak kullanımı zor olabilir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 7,95 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,00 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Miro (Hepsi bir arada uzaktan takım çalışma alanları için en iyisi)

miro aracılığıyla

İş akışı diyagramları oluşturmak için güvenilir bir araç arıyorsanız, Miro kesinlikle iyi seçeneklerden biridir. Güçlü bir tasarım sistemi, birçok şablon ve fikirlerinizi hızlı bir şekilde kağıda dökmek için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunar.

İçerik üretim iş akışlarını ve yeni işe alınanlar için organizasyon şemalarını dakikalar içinde haritalamak için kullandım ve zamandan tasarruf ettim. Beyaz tahta sistemini de çok seviyorum; birden fazla kişinin aynı anda değişiklik yapması kolay ve imleç göstergeleri herkesin senkronize olmasını sağlıyor.

Ayrıca, Miro uygulaması işime her yerden erişmemi sağlıyor ve bu da hareket halindeki takımlar için son derece esnek bir çözüm sunuyor.

Miro'nun en iyi özellikleri

Sonsuz bir tuval üzerinde tüm projeleri, belgeleri, görüntüleri veya dosyaları görselleştirin

Sprint planlaması, iş akışı diyagramları veya akış şeması oluşturma gibi projelere hızlı bir şekilde başlamak için 300'den fazla şablona erişin

Takımların iş akışı diyagramlarını paylaşmasını ve bunlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayın

İş akışlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için görev yönetimi yazılımlarıyla entegre edin

Kurumsal düzeyde güvenlik ile diyagramları güvende tutun ve takımların yeniliklere odaklanmasını sağlayın

Kullanıcı dostu bir arayüzde araçları, belgeleri ve görüntüleri kolayca sürükleyip bırakın

Miro sınırlamaları

İçerik içe aktarırken veya dışa aktarırken zorluklar yaşanabilir

Büyük hesaplarda gezinmek zorlaşabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Ayrıca okuyun: Bugün Denemeniz Gereken En İyi 10 Zihin Haritalama Yazılımı

4. FigJam (Takımlar için en iyi çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta)

figJam aracılığıyla

Figma tarafından tasarlanan FigJam, takım çalışmasını desteklemek için özel olarak tasarlanmış işbirliğine dayalı bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Platform, yapışkan notlar, damgalar ve imleç sohbeti gibi kullanışlı özellikler içerir ve takım üyelerimin ürün lansmanı için beyin fırtınasından bütçe onayları için ayrıntılı iş akışı diyagramları oluşturmaya kadar her türlü projeye kolayca katılmasını sağlar.

Ayrıca, FigJam, özellikle sınırlı bütçeye sahip küçük takımlar veya şirketler için kullanışlı olan ücretsiz bir sürüm sunar.

FigJam'ın en iyi özellikleri

Anahat modunu kullanarak karmaşık fikirleri net bir hiyerarşik yapıda haritalayın

Özel tel kafes özellikleriyle hızlı bir şekilde maketler oluşturun ve tasarımları görselleştirin

Eklenti tasarım öğeleriyle zihin haritaları ve iş akışı diyagramları oluşturarak netliği ve yaratıcılığı artırın

İşbirliği desteği ile diyagramları gerçek zamanlı olarak birlikte oluşturun ve düzenleyin

FigJam sınırlamaları

Çevrimdışı erişim yok

FigJam fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Profesyonel: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Organizasyon: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

FigJam puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

5. Microsoft Visio (Microsoft 365 ve Windows kullanıcıları için en iyisi)

microsoft Visio aracılığıyla

Takımınız zaten Windows ve Microsoft 365 kullanıyorsa, Visio mükemmel bir iş akışı diyagramı aracı olabilir. Microsoft programları arasında, özellikle bulut depolama için OneDrive kullanarak belge paylaşımı, iş akışı oluşturmadan uygulamaya kadar tüm süreci daha sorunsuz hale getirir.

Takdir ettiğim bir diğer özellik ise erişilebilirlik özellikleri. Visio'nun yüksek kontrast seçenekleri ve metin okuma özelliği, görme engelli takım üyelerinin kullanmasını çok daha kolay hale getiriyor. Bu araçların daha kapsayıcı bir iş ortamı yaratmaya nasıl yardımcı olduğunu ilk elden gördüm ve Visio'yu dikkate almak için iyi bir neden olduğunu söyleyebilirim.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Excel verilerini ş Akışı diyagramlarına dönüştürün

Önceden oluşturulmuş ağ diyagramı şablonlarını kullanarak ş Akışı haritalamayı hızlandırın

Video görüşmeleri sırasında Visio içinde çalışın ve Visio web uygulaması aracılığıyla Windows kullanıcısı olmayanları da döngüye dahil edin

Microsoft Visio sınırlamaları

Büyük Visio dosyaları olduğunda biçimlendirme zor bir iştir ve tüm bilgileri bir arada görüntülemek zordur

Rakip araçlara kıyasla maliyeti daha yüksektir

Diğer diyagram yazılımlarına göre daha az entegrasyona sahiptir

Microsoft Visio fiyatlandırması

Microsoft 365 ticari planlarına dahildir

Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)

6. Gliffy (Atlassian ortamındaki takımlar için en iyisi)

gliffy aracılığıyla

Atlassian'ın Gliffy'si, diyagram oluşturma, iş akışı diyagramı oluşturma ve tel kafes oluşturma gibi çeşitli kullanımları kapsayan web tabanlı bir araçtır. Sürükle ve bırak kurulum ve kullanıma hazır şekiller, şablonlar ve temalar, tasarım yapmayı keyifli hale getirir.

Eski diyagramları içe aktarabilir, düzenlemeler yapabilir veya en son oluşturduğum diyagramları sorunsuz bir şekilde dışa aktarabilirim.

Gliffy'nin en iyi özellikleri

İşlerinizi URL'ler aracılığıyla veya iş akışı diyagramlarını doğrudan web sitelerine yerleştirerek kolayca paylaşın

Atlassian'ın Jira ve Confluence gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin ve kusursuz bir deneyim yaşayın

Yeni Confluence Cloud eklentisini kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Revizyon geçmişiyle değişiklikleri izleyin ve önceki sürümleri istediğiniz zaman yeniden görüntüleyin

Gliffy sınırlamaları

Karmaşık diyagramlar için sınırlı nesne özelleştirme

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Gliffy fiyatlandırması

Profesyonel:

1 ila 9 kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

10 ila 50 kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gliffy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

7. SmartDraw (Sezgisel diyagram oluşturma için en iyisi)

smartDraw aracılığıyla

SmartDraw, veri akış diyagramlarından ayrıntılı şemalara kadar 70'in üzerinde diyagram sunar. Bu akış şeması yazılımı, sezgisel özelleştirme ve işbirliği özellikleriyle tasarlanmıştır, böylece tasarımları kolayca doğru şekilde elde edebilirsiniz.

Öne çıkan özelliklerinden biri CAD (bilgisayar destekli tasarım) çizim yeteneğidir. Mimari çizimlere veya ayrıntılı kat planlarına ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir ve diğer birçok iş akışı diyagramı aracında görmediğim bir özelliktir.

Bu düzeyde hassasiyete ihtiyaç duyan bir takım iseniz, SmartDraw tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Diğer akış şeması yazılım çözümlerine kıyasla gelişmiş tasarım seçeneklerine erişin

4500'den fazla yerleşik şablon ve 29000'den fazla yerleşik sembolün kilidini açın

Entegre uzantılarla verilerinizden doğrudan sınıf diyagramları ve site haritaları oluşturun

SmartDraw sınırlamaları

Yalnızca akış şeması yazılımına ihtiyacınız varsa gerekli olmayan birçok gelişmiş özellik içerir

Bazı gelişmiş özellikler teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için zor olabilir

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel: 9,95 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (yıllık faturalandırılır, en az üç kullanıcı)

Site: Özel fiyatlandırma

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (270+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110 yorum)

8. Draw. io (Tarayıcı tabanlı son kullanıcı diyagramları için en iyisi)

"Ücretsiz şeyler tam bana göre" diye düşündüyseniz, Draw. io ilginizi çekebilir. Bu açık kaynaklı araç, tek kuruş harcamadan iş akışı diyagramları oluşturmayı kolaylaştırır. Dosyalarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve her şeyi çevrimdışı tutmak istiyorsanız masaüstü sürümünü indirebilmenizi çok seviyorum. İşlerimin güvende olduğunu bilmek bana huzur veriyor.

Takımla işbirliği yapma zamanı geldiğinde, çevrimiçi sürümün inanılmaz derecede sorunsuz olduğunu göreceksiniz. Diyagramları Google Drive üzerinden paylaşabilirsiniz, bu da Google'ın platformunu zaten kullanıyorsanız işinizi kolaylaştırır. Draw.io ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilmeyi takdir ediyorum.

Draw. io'nun en iyi özellikleri

Üç diyagram tuvalinden ve çok sayıda sürükle ve bırak öğesinden seçim yapın

Organizasyon şemalarından ağ diyagramlarına kadar geniş bir aralıkta diyagramlar için tasarlanmıştır

Diyagram alanlarını paylaşın, takım imlecini görün ve işbirliği içinde çalışın

Masaüstü sürümüyle eksiksiz veri kontrolü elde edin ve özel veri yönetimi tercihlerini ayarlayın

Draw. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, öğeleri tuval veya baskı boyutlarına sığacak şekilde ölçeklendirmeyi zor buluyor

Arayüz, daha yeni diyagram oluşturma platformlarına kıyasla biraz eski görünebilir

Draw. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Draw. io puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (750+ yorum)

9. Whimsical (Tasarım takımları için en iyi etkileşimli çalışma alanı)

whimsical aracılığıyla

Whimsical, akış şemaları ve iş akışı diyagramları oluşturmak ve bunları geri bildirim için başkalarıyla paylaşmak isteyen serbest çalışanlar, tasarım ekipleri, yazılım geliştiriciler ve ürün yöneticileri için idealdir. Ayrıca metin giriş kutuları, düğmeler, onay kutuları, etiketler, derecelendirme yıldızları ve "İşlerimizi Görün" ve "Bize Ulaşın" gibi hazır tıklanabilir davetler gibi birçok yapılandırılabilir öğeye sahiptir. Bunların etkileşimli öğeler eklemeye yardımcı olduğunu gördüm.

Whimsical, çalışma alanınızda çok fazla düzenleyiciye ihtiyacınız yoksa paranızın karşılığını fazlasıyla verir. Misafirleri ücretsiz olarak davet edebilir, paylaştığınız dosyaları görüntülemelerine, yorum yapmalarına ve hatta düzenlemelerine izin verebilirsiniz.

Whimsical'ın en iyi özellikleri

Notion, Figma ve Slack gibi popüler uygulamalarla entegre edin

Proje merkezleri, kat planları, ürün lansmanı kontrol listeleri ve açılış sayfası şablonları dahil olmak üzere zengin şablon ve yapı blokları galerisinden seçim yapın

Kaprisli sınırlamalar

Whimsical'ın çevrimdışı yetenekleri sınırlıdır. İnternet erişiminizin sık sık kesintiye uğradığı durumlarda bu önemli bir dezavantaj olabilir

Kaprisli fiyatlandırma

Başlangıç (ücretsiz)

Pro: Düzenleyici başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır

Eğlenceli puanlar ve yorumlar

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50 yorum)

10. EdrawMax (Microsoft Visio için en iyi alternatif)

edraw M ax aracılığıyla

EdrawMax, Microsoft Visio'nun doğrudan rakibi olarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla, Visio'ya aşina iseniz, EdrawMax'ı kullanmaya başlamak oldukça kolay olacaktır. Bu iş akışı diyagramı aracı, hızlı başlangıç şablonları ve diyagram öğelerinden oluşan geniş bir kitaplık sunarak özel düzenler oluşturmayı kolaylaştırır.

200'den fazla şablona sahip olan bu araç, elektrik sistemleri ve P&ID çizimleri gibi niş diyagram türlerini destekler. Ayrıca, birden fazla dışa aktarma seçeneği sunmasını da takdir ediyorum, böylece iş akışı diyagramlarımı JPG, PDF, Word ve Excel gibi biçimlerde kaydedip paylaşabiliyorum.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Ağ diyagramları, organizasyon şemaları, iş akışı diyagramları, zihin haritaları ve daha fazlası için 200 şablonu kullanın

Diyagramları JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio ve daha fazlası gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Tüm dosyalarınız ve aktarımlarınız için SSL şifreleme ile güvenliği sağlayın

Mac, Windows ve Linux ile uyumluluğun keyfini çıkarın

EdrawMax sınırlamaları

Öğeleri ve görüntüleri diyagramınıza sığacak şekilde ölçeklendirmek zor olabilir

Diyagramın tamamında metin boyutunu veya görüntü ölçeğini güncelleme seçeneği yoktur

Müşteri hizmetleri yanıtları yavaş olabilir ve bazı kullanıcıların birden fazla kez takip etmesi gerekebilir

EdrawMax fiyatlandırması

Bireysel

Abonelik planı: Yıllık 45,99 $

Ömür boyu plan: 99,99 $ (tek seferlik ödeme)

Ömür boyu paket plan: 125,99 $ (tek seferlik ödeme)

Takımlar ve İş: İki kullanıcı için aylık 238 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

Eğitim: 62 $'dan başlayan fiyatlarla (bireysel kullanıcılar için)

EdrawMax puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200 yorum)

11. Creately (Görsel işbirliği ve diyagram oluşturma için en iyisi)

via Creately

Creately'nin çok işlevli yapısı, teknik diyagram oluşturma, proje yönetimi ve veritabanı oluşturmayı tek bir platformda birleştirir. Tek bir proje içinde görevleri yönetirken birden fazla iş akışı diyagramı oluşturması gereken takımlar için özellikle yararlı buldum. Her şeyi düzenli tutarak iş akışının farklı yönlerini daha kolay yönetmenizi sağlar.

Zihin haritaları, Gantt grafikleri ve ER diyagramları arasında geçiş yapabilmeyi çok seviyorum. Her şeyin odaklanmasına yardımcı oluyor ve farklı araçlar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmıyorum.

Creately'nin en iyi özelliklerinden biri, diyagramlarınıza zengin metinler ekleyebilmesidir. Bu, takımların ekstra ayrıntılar ve bağlam eklemesini kolaylaştırarak herkesin diyagramın anlamı konusunda aynı sayfada olmasını sağlar.

Creately'nin en iyi özellikleri

Küçük ve büyük projeler için uygun iş akışı diyagramları oluşturun, görselleştirmelerde netlik ve ayrıntı sağlayın

8.000'den fazla şablon ve 200.000'den fazla örnek arasından seçim yapın

Bilgi düzenleme ve yönetimini iyileştirmek için platform içinde özel veritabanları oluşturun

Tüm katılımcılar tarafından anında görülebilen gerçek zamanlı güncellemeler yapın, böylece herkes bilgilendirilmiş olsun

Yerleşik araçlarla proje ilerlemesi, zaman çizelgeleri ve bağımlılıkları izleyerek işlerinizi yolunda tutun

Creately sınırlamaları

Aracın tüm özelliklerini keşfetmek zor olabilir

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için arama fonksiyonu geliştirilebilir

Creately fiyatlandırma

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: 149 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1290+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (160+ yorum)

12. Cacoo (İş akışı diyagramı haritalama için en iyisi)

cac oo aracılığıyla

Cacoo, sorunsuz ve zahmetsiz bir iş akışı diyagramı oluşturma süreci isteyen işletmeler için ideal bir bulut tabanlı platformdur. Bir iş akışı diyagramı aracında isteyebileceğiniz her şeyi sunar, ayrıca işbirliği için uygulama içi video görüşmeleri ve akıllı takım yönetimi seçenekleri gibi ekstra özellikler de içerir.

Cacoo'yu diğer araçlardan ayıran şey, kullanım kolaylığıdır. Çok sayıda öğretici sayesinde, takımım ve ben kısa sürede uzmanlaştık.

Büyük şirketler için bu düzeyde bir organizasyon büyük fark yaratabilir. Diyagramlarınızın erişilebilir olmasını sağlarken herkesin aynı sayfada kalmasını garanti eder.

Cacoo'nun en iyi özellikleri

Verileri içe aktarın ve dinamik grafiklerle otomatik olarak ş akışı diyagramları oluşturun

Uygulama içi video görüşmeleriyle takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Takım grupları oluşturmanıza ve paylaşım ayarlarını düzenlemenize olanak tanıyan akıllı organizasyon ayarlarıyla takımınızın ş Akışı diyagramlarını düzenli tutun

Cacoo sınırlamaları

Tüm özellikleri tam olarak anlamak için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Cacoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 6 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

Cacoo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

13. FlowMapp (Web sitesi planlaması için en iyisi)

flowMapp aracılığıyla

FlowMapp, yaratıcıların ve tasarımcıların proje planlarını görselleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir UX planlama aracıdır. İş akışları, kullanıcı yolculukları ve site haritaları oluşturmak, karmaşık bilgileri kolayca anlaşılabilir hale getirmek için özellikle kullanışlıdır.

Görsel yapıya odaklanan FlowMapp, kullanıcıların web sitesi mimarisini haritalandırmasına ve iş hedefleriyle uyumlu hale getirmesine olanak tanır. Sezgisel arayüzü, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar ve takımlar arası işbirliğini daha sorunsuz hale getirir.

FlowMapp'in en iyi özellikleri

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kullanımı kolay, sezgisel bir arayüz sağlayın

Oluşturması ve paylaşımı kolay iş akışı diyagramları için destek alın

Proje planlaması için gerçek zamanlı işbirliği ve geri bildirim sağlayın

İçerik haritalama ile içerik stratejisini kullanıcı deneyimiyle bağlantılandırın

FlowMapp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yalnızca sınırlı sayıda özelliği kullanıyorsa fiyat planlarını biraz pahalı bulabilir

FlowMapp fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

Takım: Beş üyeye kadar aylık 54 $

Ajans: Sınırsız kullanıcı için aylık 180 $

FlowMapp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

ClickUp ile En İyi Ş Akışı Diyagramlarını Çizin

Bu liste, iş akışı diyagramları oluştururken kullanılabileceklerin sadece bir kısmını göstermektedir. Bu araçları inceledim ve her birinin ihtiyaçlarınıza göre sunabileceği benzersiz özellikleri var.

Bir platformun tarzınıza uygun olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu, onu denemektir. Örneğin ClickUp, iş akışı ve ağ diyagramları geliştirmek, projeleri yönetmek ve takımlar arasında görevleri izlemek için güçlü bir araçtır. ClickUp'ın Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları özellikleriyle, bu platform iş akışı diyagramları için vazgeçilmez bir merkez haline gelebilir!

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve iş akışı planlama süreçlerinize netlik ve verimlilik kazanın!