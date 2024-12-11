Kodlayıcılar ve veri analistleri geçmişte ChatGPT ile zor zamanlar geçirdi.

Araç, araştırma, fikir üretme, yazma ve özetleme gibi birçok metin tabanlı işlev sunsa da, senaryo oluşturma ve veri analizi gibi ihtiyaçları karşılayamıyordu — ta ki yakın zamana kadar!

Eklentilerin tanıtılmasıyla ChatGPT'nin çok yönlülüğü, özellikle kodlama açısından arttı. ChatGPT Kod Yorumlayıcı sayesinde, artık gerekli sonuçlar için veri kümelerini manipüle edebilirsiniz.

Bu blogda, Kod Yorumlayıcıyı iş akışınızı ve proje yönetimi becerilerinizi geliştirmek için nasıl kullanabileceğinize bir göz atacağız.

ChatGPT Kod Yorumlayıcı nedir?

Şu anda Data Analyst olarak bilinen ChatGPT Kod Yorumlayıcı, ChatGPT platformunun temel işlevlerini genişleten bir OpenAI GPT eklentisidir.

Bu araç verileri analiz eder, verimliliği artırmak için kodlama hatalarını bulur ve mevcut iş akışları için kod parçacıkları oluşturur. Hatta görev otomasyonu, veri görselleştirme ve takım işbirliği araçları için komut dosyası oluşturma ile proje yönetimi becerilerinizi bile geliştirir!

ChatGPT cevaplar sağlarken, metinleri özetlerken veya istediğiniz her şeyi (kod dahil) yazarken, Veri Analisti daha karmaşık AI tabanlı fonksiyonları yerine getirir, örneğin medya veya metin dosyalarınızda veri ayrıştırma veya ses transkripsiyonu. 🧩

📌 Lütfen not: Başlangıçta, Kod Yorumlayıcı yalnızca ChatGPT Plus abonelerine sunulan bir premium özellikti. Ancak, Data Analyst olarak yeniden adlandırıldıktan sonra herkesin kullanımına açıldı. Ancak, kullanıcılar arasında bu isim hala popüler olduğu için bu makalede Kod Yorumlayıcı olarak bahsedeceğiz.

ChatGPT'nin Kod Yorumlayıcısının Temel Özellikleri ve Kullanım Örnekleri

ChatGPT Kod Yorumlayıcı'nın çoğu kullanımı, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan dört ana kullanım durumuna ayrılabilir:

1. Veri analizi ve görselleştirme

ChatGPT Kod Yorumlayıcı eklentisine sahip olduğunuzda, veri analistlerine yüksek ücretler ödemenize gerek kalmaz. Verilerinizi analiz eder ve görselleştirmeler ve grafiklerle birlikte kolay anlaşılır açıklamalar sunarak veri kümelerinizi anlamanıza yardımcı olur. 🧠

Örneğin, bir hisse senedi tüccarıysanız, bir ay boyunca S&P 500 hisse senetlerinin hacim verilerini ve piyasa hareketlerini derleyen bir veri setini CSV dosyasında alabilirsiniz. Dosyayı ChatGPT Kod Yorumlayıcıya yükleyin ve verilerinizdeki kalıpları bulmasını isteyin. Piyasa hareketleri ve hacim arasındaki tüm kalıpları keşfedecek ve bunları düz metin ve grafikler halinde sizinle paylaşacaktır.

2. Kod hata ayıklama ve test etme

Yazılım geliştirme için AI'yı nasıl kullanacağınızı merak eden bir geliştiriciyseniz, ChatGPT Kod Yorumlayıcı başlamak için iyi bir yerdir. Kodunuzu hata ayıklamak ve test etmek için kullanabilirsiniz.

Kod dosyalarınızı yükleyebilir ve kodunuzun hata vermesine neden olabilecek tüm hataları tespit etmesini isteyebilirsiniz.

Burada ve orada açık bir parantez, bir yerde çağrılan yanlış bir değişken veya belki de tanımlamayı unuttuğunuz bir fonksiyon — Kod Yorumlayıcı, doğru uyarılarla bunların hepsini algılayıp düzeltebilir ve daha iyi bir programcı olmanıza yardımcı olabilir. AI özellikli kod inceleme ayarlarını sonlandırmanın zamanı geldi.

3. Dosya işleme

ChatGPT Kod Yorumlayıcı, veri analizi ve yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmenize yardımcı olmanın yanı sıra, dosyalarınızı dönüştürmenize, kırpmanıza ve hatta düzenlemenize olanak tanır.

Örneğin, bir görüntüyü bir biçimde yükleyebilir ve eklentiye şunu isteyen bir komut yazabilirsiniz:

Başka bir biçime dönüştürün

Kırpın veya yeniden boyutlandırın (sıkıştırarak veya sıkıştırmadan)

Gri tonlamalı bir sürümünü sağlayın

Aynı şey metin dosyaları için de geçerlidir: dosyanızı bir metin biçiminde yükleyebilir, başka bir biçimde çıktı isteyebilir veya Kod Yorumlayıcıdan dosyada değişiklik yapmasını isteyebilirsiniz. 📝

4. Matematik denklemlerini çözme

ChatGPT Kod Yorumlayıcı, ChatGPT'nin temel sürümüyle çözmekte zorlanacağınız karmaşık matematik denklemlerini de çözebilir. Matematik ders kitabınızda karmaşık bir problem bulduğunuzda, resmini tıklayın, Kod Yorumlayıcıya yükleyin ve resminizdeki denklemi çözmesini isteyin.

Sadece doğru cevabı vermekle kalmaz, aynı zamanda cevaba nasıl ulaştığını da tüm ayrıntılarıyla açıklar. Öğrencilerine şüpheyle yaklaşan matematik öğretmenleri için bir kabus, değil mi? 😉

Bu fonksiyon eğitim, kriptografi, veri modelleme ve inşaat endüstrilerinde faydalı olabilir.

ChatGPT Kod Yorumlayıcı Eklentisini Nasıl Etkinleştirilir?

ChatGPT Kod Yorumlayıcı ile neler yapabileceğinizi öğrendiğinize göre, şimdi nasıl başlayacağınızı merak ediyorsunuzdur, değil mi? Aslında oldukça basit.

Ancak, kullanmadan önce etkinleştirmeniz gerekir. Aşağıda açıklanan adımları izleyin:

Adım 1: GPT'leri Keşfet'e gidin

Henüz oturum açmadıysanız, hesabınızla ChatGPT'ye giriş yapın. Hesabınız yoksa, bir hesap oluşturun. Oturum açtığınızda, kenar çubuğunda GPT'leri Keşfet seçeneğini göreceksiniz. Kullanılabilir ChatGPT eklentilerinin listesini açmak için bu seçeneğe tıklayın.

chatGPT aracılığıyla

Adım 2: Veri Analisti GPT'yi bulun

Bir sonraki adım, Veri Analisti GPT'yi bulmaktır. Bunu yapmak için, aşağı kaydırıp "ChatGPT'ye göre" bölümüne gidebilir veya arama çubuğundan arayabilirsiniz. Bulduğunuzda, üzerine tıklayın.

Veri Analisti açılır penceresinde, yetenekleri arasında "Kod Yorumlayıcı ve Veri Analizi" fonksiyonunun da yer aldığını görebilirsiniz. Standart ChatGPT yerine Veri Analisti GPT'yi etkinleştirmek için "Sohbeti Başlat" düğmesine tıklayın.

Adım 3: Sohbeti Başlat düğmesine tıklayın

Adım 4: Sohbet etmeye ve işe başlamaya başlayın

Şimdi, Veri Analisti'nin yeni bir sohbet penceresine yönlendirileceksiniz. Burada, AI destekli Kod Yorumlayıcı ile çalışabilir ve veri analizi ve işleme için dosyalarınızı yükleyebilirsiniz.

Kod Yorumlayıcı Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Kod Yorumlayıcı'yı kullanmak oldukça basittir. İşlemek istediğiniz dosyayı ekleyin, ardından istediğiniz komutla gönderin. 📎

Bu bir kod dosyası, bir görüntü, bir metin belgesi, bir Excel elektronik tablosu veya başka herhangi bir dosya türü olabilir (yürütülebilir dosyalar hariç).

Kod Yorumlayıcı bunu sizin için analiz eder, istediğiniz eylemi gerçekleştirir ve bir çıktı döndürür. Ardından, çıktı dosyasını indirebilir veya sonuçtan memnun değilseniz daha fazla değişiklik isteyebilirsiniz. Süreci ayrıntılı olarak inceleyelim.

Adım 1: Verilerinizi veya dosyanızı yükleyin

İlk adım, ChatGPT Kod Yorumlayıcı'nın analiz etmesini istediğiniz verileri veya dosyaları yüklemektir:

Kod Yorumlayıcı ile ChatGPT'ye nasıl dosya yüklenir?

Dosyaları, WhatsApp'ta bir e-postaya veya metin mesajına yüklediğiniz gibi ChatGPT Kod Yorumlayıcıya yükleyebilirsiniz. Metin kutusunun yanındaki ataç simgesine tıklayarak veri dosyanızı komut/talimatlarınızla birlikte ek dosya olarak ekleyin.

Birden fazla seçim yapılabilir, bu nedenle birden fazla dosya yüklemek istiyorsanız, dosyaları seçerken klavyenizdeki Ctrl anahtarını basılı tutabilirsiniz. 📚

Adım 2: Verilerinizi yorumlayın

Verileriniz yüklendikten sonra, ChatGPT Kod Yorumlayıcı'dan dosyayı analiz etmesini isteyin, böylece dosyanın içeriğini anlayabilir. Yüklediğiniz dosyayla birlikte aşağıdaki gibi bir komut gönderebilirsiniz:

"Bu verileri yorumlayın."

Bu komutla birlikte dosyanızı gönderdiğinizde, Kod Yorumlayıcı dosyayı analiz eder ve dosyada bulduklarını size bildirir.

Yorumlarının doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir hata varsa, hatayı belirtmek için başka bir komut gönderebilirsiniz ve arka planda veri yorumlaması düzeltilecektir.

Adım 3: Verilerinizi temizleyin

Yapılacak bir sonraki şey, veri analizinizin sonuçlarını etkileyebilecek boş satırları, yinelemeleri veya diğer sorunları gidermek için verilerinizi temizlemektir. Bunu yapmak için, ChatGPT Kod Yorumlayıcıya aşağıdaki komutu gönderin:

"Bu verileri temizleyin ve çıktı kalitesini etkileyebilecek tüm hataları giderin."

Bu komutu gönderdiğinizde, Kod Yorumlayıcı verilerinizi temizler ve değişiklikleri ile nedenlerini özetler. Veri türünü ve yaygın hataları algılayabilir, sizin herhangi bir talimat vermenize gerek kalmadan bunları temizler. 🙌

Adım 4: Trendleri çıkarın ve değişiklikler yapın

Verilerinizden ne öğrenmek istediğinize bağlı olarak, bu bilgileri çıkarmak için komutlar göndermeye başlayabilirsiniz. Verilerinizden veya dosyanızdan eğilimleri, kalıpları, anomalileri, hataları ve diğer türdeki bilgileri çıkarabilirsiniz. Düzenleme komutu göndererek dosyada değişiklikler de yapabilirsiniz.

🌟 ChatGPT komut şablonları sonuçları çıkarmak ve verilerinizde değişiklikler yapmak için "Bu verilerde gizli kalmış kalıpları analiz edin"

"Bu verilerdeki eğilimleri analiz edin"

"Bu veri kümesindeki aykırı değerleri belirleyin"

"Bu veri kümesindeki anormallikleri belirleyin"

"Bu verilerden edindiğiniz 10 önemli bilgiyi benimle paylaşın"

"Her trend/desen/öğrenme için ayrı grafikler sağlayın"

"Bu koddaki hataları bulun"

"Bu dosyayı düzenleyerek [kaldırmak istediğiniz her şeyi] tüm örneklerini kaldırın."

"Bu kodu hata ayıklayın"

Bunlar sadece birkaç örnektir. Başka bir işlemin gerçekleştirilmesini istiyorsanız, bu komut istemlerini değiştirebilir veya gereksinimlerinize göre yenilerini yazabilirsiniz.

Adım 5: Sonuçlarınızı indirin

Son olarak, gönderdiğiniz komutlara göre ChatGPT Kod Yorumlayıcı istediğiniz analizi gerçekleştirir ve bir çıktı sağlar.

Trendler veya modeller hakkında soru sormuş olsaydınız, belirlenen trendleri grafikler ve görselleştirmelerle açıklardı. Kodunuzda hata ayıklama veya bir dosyayı düzenleme talebinde bulunmuş olsaydınız, istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra bir çıktı dosyası sağlardı.

Ardından dosyayı indirebilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 🤩

Kod Yorumlayıcı ile ChatGPT'den dosyalar nasıl indirilir?

Çıktı dosyalarını ChatGPT Kod Yorumlayıcıdan indirmek, bir e-postadan veya sohbet mesajından indirmek kadar kolaydır. Çıktıyla birlikte sağlanan indirilebilir bağlantıya tıklayarak bunları indirebilirsiniz.

Dosyaya bir bağlantı yoksa (genellikle trendler ve modellerde olduğu gibi), Kod Yorumlayıcıdan bu bilgileri içeren indirilebilir bir dosya oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem şöyledir:

"Bu bilgileri indirilebilir bir belge/PDF dosyasına koyun ve indirme bağlantısını paylaşın."

Bu komutu gönderdiğinizde, çıktı istediğiniz dosya biçiminde sizinle paylaşılacaktır. İndirilebilir bağlantıya tıklayarak dosyayı indirebilirsiniz.

Kod Yorumlayıcı için Güvenlik Hususları

Şimdiye kadar her şey yolunda. Ancak, kodu yürütme işlevselliği, kod enjeksiyonları ve yamalanmamış kusurlar gibi bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirir. ChatGPT Kod Yorumlayıcı da bu konuda farklı değildir.

Python kodunu çalıştırma ve üçüncü taraf web sitelerine erişme yeteneği, onu hızlı enjeksiyon saldırılarına karşı savunmasız hale getirmiştir. Bu saldırılar, saldırganların başka bir web sitesinden kötü amaçlı komut dosyalarını çalıştırmasına olanak tanır.

Bu komut dosyaları, eklentiden sunucuda herhangi bir eylem gerçekleştirmesini isteyebilir. Örneğin, belirli bir klasördeki dosyaların içeriğini çıkarmayı isteyebilir.

Tom's Hardware, bu güvenlik açığını ayrıntılı olarak inceledi ve ChatGPT Kod Yorumlayıcısının üçüncü taraf bir sunucudan kötü amaçlı komut dosyalarını çalıştırmaya nasıl kandırıldığını gösterdi. Kod Yorumlayıcısına, AI'sının komut enjeksiyon saldırılarına karşı savunmasız olup olmadığını özellikle sorduğumda, şu yanıtı aldım:

Elbette, kimse kendi eksikliklerini kabul etmez! AI bile. 😄

Bu güvenlik açığı ilk olarak Kasım 2023'te keşfedildi. Ancak OpenAI, şu ana kadar bu sorunun giderildiğine dair doğrudan bir kanıt sunmadı.

Ayrıca, bu saldırıları gerçekleştirmek karmaşıktır; kullanıcıların kötü amaçlı web sitelerine erişim isteyen bir komut istemi göndermeleri gerekir. İnsanlar sosyal mühendislikle bu tür komutları göndermeleri için kandırılabilir, ancak bunun olasılığı oldukça düşüktür.

Kod Yorumlayıcının Sınırlamaları

Kod Yorumlayıcı, ChatGPT'nin daha gelişmiş özelliklerinden biri olmakla birlikte, kendi sınırlamaları da vardır. Bununla yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız konusunda birkaç kısıtlama vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Dosya boyutu sınırlamaları: 100 MB'den büyük dosyaları yükleyemezsiniz

Zaman sınırlamaları: Bir görevin süresi sınırlıdır. Herhangi bir görev 60 saniyeden uzun sürerse, zaman aşımı ile sonuçlanır

Dosya türü sınırlamaları: Popüler metin ve görüntü dosya biçimlerinin çoğu (PNG, JPEG, CSV, JSON) desteklenirken, video dosyaları, animasyonlu GIF'ler ve diğer özel dosya biçimleri desteklenmemektedir

Eşzamanlılık: İstekler sırayla yürütülür, bu nedenle birden fazla işlem aynı anda yürütülemez

Bu kısıtlamalar, ChatGPT Kod Yorumlayıcı'nın kullanıcılar için yararlı olmaya devam etmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bunları atlatmak ve daha fazla hesaplama süresi gerektiren daha büyük dosyaları işlemek istiyorsanız, bunları Code Interpreter'a yüklemeden önce birden çok küçük dosyaya bölmeyi deneyebilirsiniz. 🙌

ClickUp, ChatGPT Kod Yorumlayıcı ile İş Akışınızı Nasıl Geliştirir?

ChatGPT Kod Yorumlayıcı ile verimliliğinizi artırmak isteyen bir yazılım geliştiricisi veya veri analistiyseniz, doğru yoldasınız.

Ancak ClickUp ile Kod Yorumlayıcıyı birleştirirseniz, bunu gerçekten bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

ClickUp , işinizin her yönünü tek bir yerden yönetmenizi sağlayan sağlam görev yönetimi, işbirliği ve AI özelliklerine sahip iş için her şeyi içeren uygulamadır.

ClickUp'ın proje yönetimi güçlü yönlerini, Code Interpreter gibi AI araçlarının gelişmiş veri analizi ve otomasyon yetenekleriyle birleştirerek üstün bir verimlilik düzeyi elde edin.

ChatGPT Kod Yorumlayıcıyı ClickUp ile nasıl kullanabileceğinizi keşfedelim.

1. Kodunuzu daha hızlı tamamlayın

ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, kodunuzu yazarken kod önerileri sunarak kodlama projelerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur ( GitHub Copilot gibi ).

Tüm popüler programlama dilleriyle mükemmel şekilde çalışır, böylece kodlama yaptığınız dilden bağımsız olarak öneriler alırsınız. Bu da onu kodlayıcılar için sağlam bir ChatGPT alternatifi haline getirir.

ClickUp Brain ile kodlama önerileri alın

Ancak, yazılım geliştiricileri için ClickUp'ın dehası bununla sınırlı değil.

ClickUp için Github entegrasyonu, farklı platformlar arasında geçiş yapmadan yerleşik sürüm kontrolü sağlar. ClickUp beslemesi içinde tüm Github etkinliğinizi görebilir ve ClickUp ortamından çekme taleplerine göre hareket edebilirsiniz.

Aynı şey, Github'dan ClickUp'ta iş ilerlemenizi güncellemek için de geçerlidir — commit mesajlarınızda görev kimliğini veya açıklamasını belirterek Github'dan görev durumlarını güncelleyin. Bu özellikleri kullanarak kodunuzu tamamladıktan sonra, ChatGPT Kod Yorumlayıcıyı kullanarak hata ayıklama ve test etme işlemlerini gerçekleştirin. 🧪

2. Takım işbirliğini kolaylaştırın

Takım işbirliği alanında, ClickUp'ın ChatGPT'den rakibi yoktur.

Güçlü işbirliği özellikleri, kodlama dosyaları üzerinde takım üyelerinizle birlikte çalışmanıza olanak tanır. Kodlama dosyalarını ClickUp ortamında takım üyeleriyle paylaşabilir ve görev yorumlarında veya platformun entegre sohbet işlevi olan ClickUp Sohbet'te gerekli değişiklikleri tartışabilirsiniz.

Yöneticiler, iş yüklerine göre takım üyelerine farklı kod dosyaları da atayabilir. Tamamlandığında, işinizi ClickUp Görevleri'nde tamamlandı olarak işaretleyin, genel proje ilerlemesi otomatik olarak güncellenir. ✅

ClickUp Görevlerinde takım üyelerine yorumlar atayarak hesap verebilirliği ve işbirliğini artırın

💡Pro İpucu: Takımınız iletişim için Slack kullanıyorsa, iletişimi ve dosya paylaşımını kolaylaştırmak için ClickUp'ın Slack entegrasyonunu da kullanabilirsiniz.

3. Kodlama projelerinizi düzenleyin

Son olarak, özel ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak tüm kodlama projelerinizin ilerlemesini de izleyebilirsiniz.

Takım iş yükünü, bireysel verimliliği, sprint hızını ve daha fazlasını gösterge panellerinizde görselleştirin ve gerektiğinde müşterilerinizle paylaşın.

Farklı projeleri veya parametreleri takip etmek için birden fazla gösterge paneli oluşturun ve ClickUp Brain'e sorular sorarak herhangi bir gösterge panelinden kolayca bilgi alın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile iş yükleri, görev ilerlemeleri, dönüm noktaları ve sprintler hakkında genel bir bakış elde edin

ClickUp ile Veri Analizi Yeteneklerinizi En Üst Düzeye Çıkarın

AI ile verimliliğinizi artırmak, özellikle yazılım geliştirme ve veri analizi projeleri için artık norm haline gelmiştir.

ChatGPT Kod Yorumlayıcı gibi araçların yanı sıra ClickUp gibi yapay zeka destekli proje yönetimi platformlarını kullanmak, verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

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