Ş Akışınızı Kolaylaştırmak için En İyi 20 DevOps Otomasyon Aracı

BT liderlerine kuruluşlarındaki en büyük teknik beceri eksikliği sorulduğunda, çoğu DevOps'u işaret ediyor. Ve bunun iyi bir nedeni var.

Tanıdık eski sistemlerden modern mimarilere geçiş, çoğu kuruluş için genellikle büyük bir değişikliktir. Elbette, çok daha fazla güç ve esneklik elde edersiniz, ancak bununla birlikte doğru araçlar olmadan yönlendirilmesi zor olan çok sayıda karmaşıklık da ortaya çıkar.

DevOps otomasyon araçları, takımların manuel görevleri azaltmasına, CI/CD ve DevOps süreçlerini kolaylaştırmasına ve işlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olan can simididir.

Verimliliği artırmanıza ve iş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek en iyi 20 DevOps otomasyon aracının bir listesini derledik.

Bir DevOps otomasyon aracı seçerken, hatırlamanız gereken birkaç anahtar nokta vardır. Bunları atlamayın!

Altyapınızla uyumluluk : Araç, mevcut kurulumunuzla uyumlu çalışmalıdır. Kağıt üzerinde mükemmel görünen ancak mevcut sisteminizle entegrasyonu karmaşık olan bir araç bulmak iyi bir fikir değildir

Özellikler ve işlevsellik : Aracın takımınızın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olun. Özellikler listesine göz atın — tüm kutuları işaretliyor mu?

Kullanım kolaylığı : Kimse, uzun bir kullanım kılavuzu gerektiren bir araçla uğraşmak istemez. Takımınızın öğrenmek için çok zaman harcamasına gerek kalmayacak, kullanıcı dostu bir araç tercih edin

Diğer araçlarla entegrasyon : İş akışınızda muhtemelen bir dizi başka araç kullanıyorsunuzdur. Bu aracın diğer araçlarla uyumlu olduğundan emin olun, böylece işleri uyumlu hale getirmek için fazladan iş yapmanız gerekmez

Maliyet: Son olarak, bütçenizi aşmayın! Bir araç piyasadaki en parlak araç olabilir, ancak çok pahalıysa, buna değmeyebilir. Bütçenizi aşmadan ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulun

Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştirme Takımları için DevOps Hedef ve Amaçlarının Kodunu Çözme

CI/CD ardışık düzenlerini yönetmekten yapılandırma ve dağıtımları yönetmeye kadar, bu 20 DevOps otomasyon aracı hayatınızı kolaylaştırmak ve iş akışlarınızı daha sorunsuz hale getirmek için burada. Hadi başlayalım!

1. ClickUp (DevOps'ta görev ve sprint yönetimini otomatikleştirmek için en iyisi)

Görev ve sprint yönetimini otomatikleştirerek Agile çerçevelerini destekleyen hepsi bir arada bir merkez olan ClickUp, geliştirme yaşam döngünüzü basitleştirir. Kanban'dan Scrum'a, iş akışınıza uyum sağlayarak yazılım ekibinizin daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde teslimat yapmasına yardımcı olur.

Görev oluşturma, durum güncellemeleri veya bildirim gönderme gibi işlemleri, ClickUp Otomasyonları, belirlediğiniz kurallara ve tetikleyicilere göre halledebilir. Bu, görevleri Agile iş akışınızın farklı aşamalarına otomatik olarak taşıyabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Otomasyonlarla tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimliliğinizi artırın

Ayrıca, görev durumlarını değiştirmek, görevleri takım üyelerine atamak veya son teslim tarihlerini otomatik olarak güncellemek için otomasyon ayarları da yapabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp ile DevOps ve CI/CD boru hattınızın her aşamasını bağlayabilir ve otomatikleştirebilirsiniz. GitHub, Figma, Sentry, Slack ve daha fazlası dahil olmak üzere 200'den fazla araçla yerel olarak entegre olur ve iş akışlarınızı zahmetsizce kolaylaştırır.

Bu entegrasyonlar, tüm görevlerinizi, iletişimlerinizi ve güncellemelerinizi tek bir yerde merkezileştirmenizi sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri ile süreçleriniz hakkında değerli bilgiler edinin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ve zaman takibi özellikleriyle, takımınızın ilerlemesini kuşbakışı bir görünümle de görebilirsiniz. Son teslim tarihlerini takip edebilir, görevleri yönetebilir ve gerçek zamanlı güncellemeleri izleyerek herkesin uyumlu ve odaklanmış olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimini otomatikleştirme : ClickUp'ın özelleştirilebilir otomasyonu, belirli kurallara göre görev oluşturmayı tetikleyebilir, durumları güncelleyebilir ve bildirimler gönderebilir, böylece projelerinizi minimum manuel çabayla ilerletebilirsiniz

Sorunsuz entegrasyon : Google Drive, Salesforce ve açık kaynak çözümleri gibi diğer DevOps araçlarıyla bağlantı kurarak tüm görevlerinizi, iletişimlerinizi ve güncellemelerinizi tek bir yerde merkezileştirin

Çok yönlü görünümler sunar : Takımınızın iş akışına en uygun şekilde projelerinizi görselleştirmek için Harita, Tablo, Zaman Çizelgesi ve daha fazlası arasından seçim yapın

İşbirliğini kolaylaştırma : Etiketleme, yorumlar, Kanban panoları ve Beyaz Tahtalar gibi araçları kullanarak iletişimi açık tutun ve görevleri düzenli hale getirerek takım etkileşimlerinin sorunsuz olmasını sağlayın

Proje yapısını görselleştirme: ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak karmaşık projeleri parçalara ayırın ve görevleri sezgisel olarak düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

Hafif öğrenme eğrisi: ClickUp, kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz öğrenme eğrisi gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Jenkins (DevOps'ta sürekli entegrasyon ve teslimat için en iyisi)

via Jenkins

Jenkins, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarını otomatikleştirerek geliştiricilerin kod hatalarını erken tespit etmelerine ve daha hızlı dağıtım yapmalarına yardımcı olur.

Jenkins'in en büyük güçlerinden biri de çok yönlülüğüdür. Yerinde, bulutta ve hibrit tüm ortamlarda çalışır ve geliştiricilere gerektiğinde bulut tabanlı uygulamaları oluşturma, test etme ve dağıtma özgürlüğü sunar.

Jenkins'in en iyi özellikleri

Açık kaynak ve ücretsiz : Jenkins ücretsiz olarak kullanılabilir ve açık kaynak yapısı, düzenli olarak iyileştirmeler ve yeni özellikler sunan güçlü bir topluluk oluşmasını sağlamıştır

Geniş bir eklenti aralığı sunar : Jenkins, geliştiricilerin aracı belirli proje ihtiyaçlarını karşılamak ve işlevselliğini genişletmek için özelleştirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir eklenti kitaplığı sunar

Önemli araçlarla entegrasyon : Jenkins, Git, Docker ve Kubernetes gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışır ve çok çeşitli teknoloji yığınlarına uyarlanabilir

Esneklik sağlama : Jenkins, küresel ekipler arasında sürekli teslimat için çoklu sunucu entegrasyonlarını destekleyerek, her boyut ve karmaşıklıktaki projelerde kullanılabilir

API paketi: Jenkins API'leri, hedefli veri alımına olanak tanıyarak sunucu iletişimlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur ve özel entegrasyonlar sağlar

Jenkins sınırlamaları

Öngörülemeyen maliyetler : Jenkins'in kendisi ücretsiz olsa da, barındırma ile ilgili maliyetler sunucu yüküne göre büyük ölçüde değişebilir

İşbirliği özelliklerinin eksikliği : Jenkins, takım üyelerinin birbirlerinin commit'lerini kolayca görüntüleyebilecekleri yerleşik yöntemler sunmaz, bu da büyük takımlar için proje izlemeyi zorlaştırabilir

Sınırlı analitik: Jenkins, dağıtım döngüleri hakkında derinlemesine analitik sağlamaz ve bu da tüm geliştirme süreciyle ilgili içgörülerini sınırlar

Jenkins fiyatlandırması

Ücretsiz

Jenkins puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (550+ yorum)

3. GitLab CI/CD (DevOps'ta entegre DevSecOps için en iyisi)

via GitLab

GitLab'ın CI/CD yetenekleri, hataları erken aşamada yakalamak ve kodunuzun üretim için gerekli tüm standartları karşıladığından emin olmak için mükemmel bir seçimdir. DevSecOps sürecini basitleştirmek için harikadır.

GitLab CI/CD'nin en iyi özellikleri

DevSecOps'u basitleştirme : GitLab CI/CD, geliştirme, güvenlik ve operasyon araçlarını tek bir platformda birleştirerek takımların kod ve : GitLab CI/CD, geliştirme, güvenlik ve operasyon araçlarını tek bir platformda birleştirerek takımların kod ve DevOps iş akışlarını yönetmesini kolaylaştırır

Yerleşik güvenlik taramaları sunar : Bu taramalar, güvenlik açıklarının geliştirme sürecinin erken aşamalarında tespit edilmesini sağlayan kapsamlı bir güvenlik çözümü sunar

Markdown ile sorun izleme desteği : Bu özellik, sorunların izlenmesini daha ilgi çekici hale getirir; ayrıca markdown desteği, biçimlendirme için hoş bir dokunuş ekler

Buluttan bağımsız dağıtımlara izin verme: GitLab esnektir ve herhangi bir bulut sağlayıcıda dağıtılabilir

GitLab CI/CD sınırlamaları

Bazı sistemlerde zorlu entegrasyon : GitLab'ı Windows veya Mac'te komut satırından entegre etmek yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir

Karmaşık yükseltmeler ve geçişleri : Yeni bir sunucuya geçmek veya GitLab'ı yükseltmek zor olabilir ve bazen bir fonksiyon arızalanırsa diğerleri de etkilenebilir

Topluluk sürümlerinde belirli özelliklerin olmaması: Bazı gelişmiş özellikler yalnızca ücretli sürümlerde mevcuttur. Bu, daha küçük takımlar için seçenekleri sınırlayabilir

GitLab CI/CD fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Ultimate: Özel fiyatlandırma

GitLab CI/CD derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.100'den fazla yorum)

4. CircleCI (Yeniden kullanılabilir yapılandırmalara sahip özelleştirilebilir CI/CD için en iyisi)

via CircleCI

CircleCI, esnekliği ve Insights Dashboard, temiz ortamlar ve Orbs adlı yeniden kullanılabilir yapılandırmalar gibi güçlü özellikleriyle tanınan lider bir CI/CD platformudur.

CircleCI, Linux'tan macOS'a ve hatta ARM'a kadar çok sayıda altyapıyı destekler, bu da onu çoğu DevOps takımı için çok yönlü bir seçenek haline getirir.

CircleCI'nin en iyi özellikleri

Insights Gösterge Paneli : Bu özellik, tüm CI/CD ardışık düzenlerinin kapsamlı bir görünümünü sunarak durumu izlemenize, süreyi takip etmenize ve kaynak tüketimini optimize etmenize olanak tanır

Temiz ortamlar çalıştırma : CircleCI, temiz görüntüler çalıştırmanıza ve bunları kolaylıkla sağlama imkanı sunarak, derlemeler arasında çakışma riskini azaltır

Orbs ile yeniden kullanılabilir yapılandırmalar tanımlama : Orbs, işler, yürütücüler ve komutlar için yapılandırmaları yeniden kullanmanıza olanak tanıyarak kurulumu daha hızlı ve kolay hale getirir

Birden fazla ortamı destekler : CircleCI, Linux, macOS, Windows, ARM ve daha fazlasıyla çalışır ve farklı altyapılarda esneklik sunar

İş akışı düzenleme: İş akışları, iş yürütmelerini tanımlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyarak görevlerin nasıl ve ne zaman yürütüleceğini kontrol etmenizi sağlar

CircleCI sınırlamaları

Zorlu bir öğrenme sürecinden geçmek : Ortamları ayarlamak ve önbellekleme ve işler gibi kavramlara aşina olmak, özellikle yeni başlayanlar için biraz zaman alabilir

Yazılımın iki sürümünü yönetme : CircleCI'nin Bulut ve Sunucu sürümleri, her biri farklı özellikler ve yönetim gereksinimleri sunduğundan kafa karıştırıcı olabilir

Docker ile ara sıra güvenilirlik sorunları yaşama: Bazı kullanıcılar, Docker hizmet keşfinde ara sıra sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir. Bu sorunlar, Docker Compose'a dayalı derlemeleri zorlaştırabilir

CircleCI fiyatlandırması

Ücretsiz

Performans : Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçek: Aylık 2.000 $'dan başlayan fiyatlarla

CircleCI puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

5. Travis CI (Güçlü GitHub entegrasyonu ile basitleştirilmiş CI/CD için en iyisi)

via Travis CI

Travis CI'nın kullanım kolaylığı ve sorunsuz GitHub entegrasyonu, DevOps'a yeni başlayan takımlar için harika bir araçtır.

Bu CI/CD aracı, kullanıcıların birden fazla ortamda paralel olarak testler çalıştırmasına olanak tanıyan bir Build Matrix özelliği sunar. Bu, takımlar için büyük bir zaman tasarrufu sağlar. CircleCI gibi, Travis CI de Linux, macOS ve Windows dahil olmak üzere bir dizi ortamı destekler.

Travis CI'ın en iyi özellikleri

Build Matrix ile paralel derlemeleri destekleme : Travis CI, testleri birden fazla ortama bölmenize ve görevleri paralel olarak çalıştırarak daha hızlı sonuçlar almanıza olanak tanır

Kolay GitHub entegrasyonu sağlar : GitHub'ı göz önünde bulundurarak tasarlanan Travis CI, depolarınızı bağlamanızı ve GitHub çekme talepleriyle derlemeleri tetiklemenizi kolaylaştırır

Bulut ve kendi sunucunuzda barındırma seçenekleri sunar : Travis CI, SaaS ve şirket içi dağıtımları destekler, böylece takımlar kendileri için en uygun kurulumu seçebilirler

Konteyner desteği ile izole edilmiş derlemeler sağlama: Her derleme, Ruby, JavaScript ve Ubuntu dahil olmak üzere belirli dilleri ve araçları destekleyen bir sanal makinede çalışır

Travis CI sınırlamaları

Ara sıra güvenilirlik sorunları : Bazı kullanıcılar, özellikle sıkı teslim tarihleri olan takımlar için verimliliği etkileyebilecek hizmet kesintileri bildirmiştir

Kafa karıştırıcı e-posta bildirim ayarları : Bildirimleri yönetme süreci her zaman basit değildir ve yapı durumlarıyla ilgili istenmeyen e-postaların gönderilmesine neden olur

Sınırlı analiz özellikleri: Travis CI bazı durum özetleri sunsa da, ayrıntılı raporlama gerektiren takımlar için bir dezavantaj olabilecek derinlemesine analizler sunmamaktadır

Travis CI fiyatlandırması

Kullanıma dayalı : 13,75 $/ay – Yılda 420.000 Linux derleme kredisi ve 80 eşzamanlı iş içerir

Sınırsız Plan : Aylık 66 $'dan başlayan fiyatlarla – Sınırsız derleme kredisi, 300 adede kadar eşzamanlı iş ve premium VM'ler sunar

Sunucu: Aylık 34 $ – Yerinde veya gizli bulut dağıtımları için, premium destek seçenekleri mevcuttur

Travis CI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (130+ yorum)

6. Terraform (Çoklu bulut altyapısı otomasyonu için en iyisi)

via Terraform

Terraform, herhangi bir bulut veya veri merkezinde altyapıyı otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Bu araç, yapılandırma dosyaları aracılığıyla altyapıyı tanımlamanıza ve sağlama almanıza yardımcı olur, karmaşık kurulumları basitleştirir ve altyapıyı kod olarak (IaC) etkinleştirerek dağıtımlar arasında tutarlılık sağlar.

Terraform'un en iyi özellikleri

Çoklu bulut altyapısını destekler : Terraform, birden fazla bulut sağlayıcıda kaynakları yönetmek için birleşik iş akışları sağlayarak karmaşık kurulumların düzenlenmesini basitleştirir

Altyapıyı kod olarak sunma : HCL ile bulut API'lerini bildirimsel dosyalara kodlayarak altyapınız genelinde otomasyon ve tekrarlanabilirlik sağlayabilirsiniz

Self servis IaC ile ölçeklendirme : Takımlar, rol tabanlı erişim denetimleri ve VCS, ITSM ve CI/CD sistemleriyle entegrasyonlar sayesinde altyapıyı kendi başlarına yönetebilir ve işbirliği yapabilir

Politika uygulama: Terraform, kaynakları sağlama öncesinde güvenlik, uyumluluk ve maliyet yönetimini sağlamaya yardımcı olan Sentinel politikasını kod olarak içerir

Terraform sınırlamaları

Zorlu öğrenme eğrisi : IaC'ye yeni başlayanlar için, Terraform'un yapılandırmalarını ve bağımlılıklarını anlamak, özellikle karmaşık altyapılarla çalışırken zaman alabilir

Üçüncü taraf eklentilere bağımlılık : İş ortağı eklentilerinin kullanılması, harici şirketlere bağımlılık yaratır ve bu da hizmetlerin güncellenmesi sırasında gecikmelere veya uyumluluk sorunlarına neden olabilir

Karmaşık durum yönetimi: Terraform'un durum dosyası, kaynakları izlemek için çok önemlidir, ancak gerçek altyapı ile senkronizasyonu bozulursa sorunlara yol açabilir ve kaynak uyumsuzluklarına neden olabilir

Terraform fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kaynak başına saatlik 0,00014 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Terraform puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

7. Ansible (Çeşitli ortamlarda ajansız otomasyon için en iyisi)

via Ansible

Ansible, basit ve aracısız yaklaşımı sayesinde otomasyon alanında kendine bir alan yaratmıştır. Kurulumu çok kolaydır ve yönetilen düğümlerde ek yazılıma gerek yoktur.

Ayrıca Ansible, bulut hizmetlerinden şirket içi ortamlara ve konteynerlere kadar karmaşık, çok katmanlı ortamları yönetmeye yardımcı olur.

Ansible'ın en iyi özellikleri

Aracısız mimari sağlama : Ansible, aracılara ihtiyaç duymadan sistemleri yönetir, kurulumu basitleştirir ve özellikle güvenli ortamlarda genel giderleri azaltır

Geniş bir ortam aralığını destekler : Ansible, Linux, Windows, ağ cihazları, bulut hizmetleri ve kapsayıcılarda çalışır, bu da onu çeşitli BT ekosistemleri için son derece çok yönlü hale getirir

Bildirimsel bir yaklaşım sunar : İstenen durumu açıklayan oyun kitaplarıyla Ansible, yapılandırma yönetimini basitleştirir ve dağıtımlar arasında tutarlılık sağlar

İdentiteyi sağlama: Ansible'ın identite özelliği, istenmeyen yan etkiler olmadan playbook'ları tekrar tekrar uygulamanıza ve tutarlı yapılandırmalar sağlamanıza olanak tanır

Ansible sınırlamaları

Ölçeklenebilirlik zorlukları : Ansible ölçeklenebilir olsa da, SSH bağlantılarına bağımlı olması nedeniyle binlerce düğümden oluşan çok büyük altyapıları yönetmek zor olabilir

Durum izleme eksikliği : Ansible, yönetilen sistemlerin durumunu doğal olarak izlemez; bu, ayrıntılı durum yönetimi gerektiren senaryolarda bir dezavantaj olabilir

Sınırlı paralellik: Ansible, görevlerin paralel olarak yürütülmesine izin verir, ancak çok büyük ortamlarda mevcut kaynakları tam olarak kullanamayabilir ve bu da performansı etkileyebilir

Ansible fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ansible puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (280+ yorum)

8. Puppet (Büyük ölçekli yapılandırma yönetimi ve otomasyon için en iyisi)

via Puppet

Puppet, kod kullanarak farklı sistemlerdeki yapılandırmaları yönetmenizi sağlar. Bu platform, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize, uyumluluğu sağlamanıza ve birden fazla sunucuda tutarlılık sağlamanıza olanak tanır.

Puppet, özellikle karmaşık altyapıya sahip ortamlarda yapılandırma yönetimi için BT takımları için kullanışlıdır. Genel olarak, Puppet'ın en büyük satış noktası, ön maliyet olmadan başlamak isteyenler için ideal olan, topluluk tarafından desteklenen açık kaynak sürümüdür.

Puppet'ın en iyi özellikleri

Aracı tabanlı otomasyonu etkinleştirme : Puppet'ın aracı tabanlı mimarisi, yapılandırmaların birden fazla sunucuya tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayarak güvenilirliği artırır

Çoklu platform ortamlarını destekler : Puppet, Unix, Linux ve Windows'ta çalışır, bu da onu çeşitli BT kurulumlarına uyarlanabilir hale getirir

Yeniden kullanılabilir modüller ve sürüm kontrolü sunar: Puppet'ın modüler mimarisiyle, yapılandırmaları yeniden kullanabilir ve Git ile kod değişikliklerini yöneterek verimliliği ve şeffaflığı artırabilirsiniz

Puppet sınırlamaları

Yeni başlayanlar için karmaşık : Puppet'ın Ruby tabanlı mimarisi, programlamaya yeni başlayanlar veya Ruby deneyimi olmayanlar için zor olabilir

Sınırlı gerçek zamanlı özellikler : Çekme tabanlı modeli, yapılandırma değişikliklerinin uygulanmasında gecikmelere neden olabilir, bu da onu gerçek zamanlı güncellemeler için daha az uygun hale getirir

Kaynaklar üzerindeki ajan yükü: Puppet ajanları sistem kaynaklarını tüketir ve bu da özellikle büyük ölçekli ortamlarda performansı etkileyebilir

Puppet fiyatlandırması

Açık Kaynak : Ücretsiz

Puppet Enterprise : Özel fiyatlandırma

Puppet Enterprise Advanced: Özel fiyatlandırma

Puppet puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

9. Chef (Bulut entegrasyonu ile kapsamlı yapılandırma yönetimi için en iyisi)

via Chef

Chef. io, uygulama altyapınızı yapılandırmanıza, dağıtmanıza ve yönetmenize yardımcı olan bir DevOps aracıdır. Windows, Solaris ve OpenStack dahil olmak üzere bir dizi platformu destekler.

Chef, AWS, Google Cloud ve Azure gibi büyük bulut sağlayıcılarıyla entegre edilmiştir. Ayrıca, kullanıcıların denemesi için açık kaynaklı bir sürüm de sunmaktadır.

Chef'in esnekliği, onu çoklu bulut ortamları için ideal hale getirir ve yeniden kullanılabilir yemek kitaplarından oluşan kapsamlı kitaplığı (hangi yerleşik kaynakların hangi sırayla kullanılacağını belirten talimatlar içerir), otomasyonu çocuk oyuncağı haline getirir.

Chef'in en iyi özellikleri

Yeniden kullanılabilir yemek tarifleri sağlama : Chef, 800'den fazla önceden hazırlanmış yemek tarifine erişim sağlayarak, yaygın görevleri otomatikleştirmenize ve dağıtımları hızlandırmanıza olanak tanır

Çoklu bulut ortamlarını destekler : Chef, tüm büyük bulut sağlayıcılarla entegre olarak farklı platformlar arasında yapılandırmaları yönetmeyi ve taşımayı kolaylaştırır

Rol tabanlı erişim kontrolünü (RBAC) etkinleştirme: Chef, kullanıcı izinleri üzerinde merkezi kontrol sağlayarak çok kiracılı ortamlarda güvenliği ve uyumluluğu artırır

Chef sınırlamaları

Zorlu bir öğrenme süreci : Chef'in alana özgü dili, özellikle yapılandırma yönetimine yeni başlayanlar için öğrenmesi zor olabilir

Büyük kümeleri yönetme : Çok sayıda düğüm içeren karmaşık kurulumlarda sorun giderme, özellikle kümeler arasında değişken kaynakları yönetirken karmaşık hale gelebilir

Araç karmaşıklığıyla karşılaşma: Chef'in kapsamlı araç seti, dizi özellikler arasında gezinmekte zorluk çeken kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Chef fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Chef derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

10. Docker (Çapraz platform uyumluluğuna sahip konteyner tabanlı geliştirme için en iyisi)

via Docker

Docker, geliştiricilerin kapsayıcı uygulamaları oluşturmasına, paylaşmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir platformdur. Bu platformun tutarlı ortamlar oluşturma yeteneği, takımların "benim makinemde çalışmıyor" sorununu önlemesine yardımcı olurken, esnekliği ölçeklenebilir uygulama dağıtımına olanak tanır.

Bu aracı ilk kez kullananlar için Docker, "konteyner" konsepti sayesinde ortamların ayarını ve yönetimini basitleştirir. Docker konteyneri, bir uygulamayı çalıştırmak için gerekli tüm unsurları (kod, çalışma zamanı, sistem araçları, kitaplıklar ve yapılandırmalar) içeren kompakt, bağımsız bir yazılım paketidir.

Docker'ın en iyi özellikleri

Çapraz platform tutarlılığı sağlama : Docker, Windows'tan Linux ve macOS'a kadar çeşitli ortamlarda çalışır ve birleşik bir geliştirme deneyimi sunar

Yüksek hızlı dağıtımı kolaylaştırma : Docker konteynerleri, kapsamlı yapılandırma gerektirmeden saniyeler içinde başlatılabilen hızlı ve kolay yapılandırmalar sağlar

Esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlama: Docker, dikey ve yatay ölçeklendirmeyi destekleyerek, proje ihtiyaçlarınıza göre konteyner kaynaklarını ayarlamanıza olanak tanır

Docker sınırlamaları

Zorlu bir öğrenme eğrisini aşmak : Kullanıcı dostu temel özelliklerine rağmen, Docker'ı ustalaşmak, özellikle sürekli güncellemeler ve gelişen özellikler nedeniyle zor olabilir

Güvenlik endişelerini giderme : Docker'ın paylaşımlı işletim sistemi modeli, doğru şekilde yönetilmezse güvenlik riskleri oluşturabilir, çünkü kapsayıcılar ana sistemdeki saldırılara karşı savunmasız olabilir

Sınırlı orkestrasyon yetenekleriyle karşı karşıya kalma: Docker'ın yerleşik orkestrasyon araçları, Kubernetes kadar kapsamlı değildir ve bu da birden fazla konteynerin yönetimini zorlaştırabilir

Docker fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Pro : Aylık 5 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Docker derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (520+ yorum)

11. Kubernetes (Konteyner orkestrasyonu ve ölçeklenebilirlik için en iyisi)

via Kubernetes

Başlangıçta Google tarafından geliştirilen ve şu anda Cloud Native Computing Foundation (CNCF) tarafından sürdürülen Kubernetes, dağıtımı ve ölçeklendirmeyi basitleştirir. Bu, onu karmaşık mikro hizmet mimarilerini yönetmek için popüler bir araç haline getirir.

Kendi kendini onarma, yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme özellikleriyle Kubernetes, uygulamaların esnek kalmasını ve gerektiğinde ölçeklenmesini sağlar.

Kubernetes'in en iyi özellikleri

Otomatik dağıtım ve geri alma : Kubernetes, uygulamaları sorunsuz bir şekilde güncellemenize, durumlarını izlemenize ve sorun çıkması durumunda değişiklikleri geri almanıza olanak tanır

Hizmet keşfi ve yük dengeleme sağlama : Kubernetes, her Pod'a bir IP adresi atayarak, uygulamanızı değiştirmeden basit yük dengeleme ve hizmet keşfi sağlar

Çoklu bulut dağıtımlarını destekler: Kubernetes, bulut ortamlarında çalışır ve hibrit ve çoklu bulut mimarilerine uyarlanabilir

Kubernetes sınırlamaları

Zorlu bir öğrenme süreci : Kubernetes'i öğrenmek karmaşık olabilir ve yapılandırmasını ve en iyi uygulamalarını anlamak zaman ve çaba gerektirir

Ş Akışı ayarlamaları gerekiyor : Kubernetes'i mevcut ortamlara entegre etmek, konteyner merkezli yaklaşımına uyum sağlamak için değişiklikler gerektirebilir

Sınırlı hizmet kapsamıyla başa çıkma: Güçlü olmasına rağmen Kubernetes tüm altyapı ihtiyaçlarını karşılamayabilir ve eksiksiz bir çözüm için tamamlayıcı araçlar gerektirebilir

Kubernetes fiyatlandırması

Ücretsiz

Kubernetes derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (520+ yorum)

Ayrıca okuyun: DevOps Takımları için En İyi 10 Üretken AI Aracı

12. Prometheus (Zaman serisi izleme ve uyarılar için en iyisi)

via Prometheus

Prometheus, özellikle mikro hizmetlerin ve konteynerize uygulamaların yaygın olduğu ortamlarda zaman serisi verilerini izlemek için popüler hale gelmiştir. Bu araç, güçlü sorgu yetenekleri ve boyutsal veri modelleme sunarak metrikleri verimli bir şekilde izlemenizi sağlar.

Prometheus ayrıca Grafana ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, zengin veri görselleştirme seçenekleri sunar ve gerçek zamanlı izleme ve uyarılar sağlar.

Prometheus'un en iyi özellikleri

PromQL ile güçlü sorgular sunar : Prometheus'un sorgu dili, zaman serisi verilerini dilimleyip parçalara ayırmanıza olanak tanır, böylece uyarılar oluşturmak ve eğilimleri görselleştirmek kolaylaşır

Verimli depolama sağlama : Prometheus, verileri yerel olarak yüksek verimli bir biçimde depolar ve ölçeklenebilirlik için işlevsel parçalama özelliğini destekler

Birçok müşteri kitaplığıyla entegrasyon: Onun üzerinde dil desteği sunan Prometheus, hizmetleri kolayca donatmanıza ve çeşitli ortamlardan metrikleri toplamanıza olanak tanır

Prometheus sınırlamaları

Uzun süreli depolama çözümü olarak sınırlıdır : Prometheus, verileri uzun dönemler boyunca depolamak için uygun değildir, bu nedenle genellikle geçmiş analizler için diğer sistemlerle birlikte kullanılır

Tam bir gösterge paneli çözümü değildir : Temel bir ifade tarayıcısı sunsa da Prometheus, gelişmiş veri görselleştirme için Grafana ile birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir

Bazı üçüncü taraf entegrasyonlarla ilgili zorluklar: Tüm sistemlerde Prometheus eklentileri bulunmadığından, belirli metrikleri toplamak için özel dışa aktarıcılar gerekebilir

Prometheus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Prometheus puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

13. Grafana (Gelişmiş veri görselleştirme ve izleme için en iyisi)

via Grafana

Esnekliği ile tanınan Grafana, çeşitli veri sunum ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

Prometheus, InfluxDB ve Elasticsearch dahil olmak üzere çok çeşitli veri kaynaklarıyla entegre olarak sistemler arasında tutarlı görünümler sağlar.

Grafana'nın en iyi özellikleri

Çok yönlü veri görselleştirme : Grafana, grafikleri, ısı haritalarını ve coğrafi haritaları destekleyerek kapsamlı ve görsel olarak çekici veri sunumları sağlar

Birden çok veri kaynağını destekler : Grafana, çok sayıda veri kaynağıyla entegre olarak, verileri arka uca aktarmaya gerek kalmadan birleşik bir görünüm sağlar

Özelleştirilebilir gösterge panellerini kolaylaştırma: Gösterge panelleri, şablon değişkenleri ve dinamik öğelerle özelleştirilebilir, böylece çeşitli izleme ihtiyaçları için etkileşim ve kullanışlılık artırılır

Grafana sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor : Grafana'nın karmaşıklığı, özelliklerinden tam olarak yararlanmak için zaman ve beceri gerektirir, bu da veri görselleştirme araçlarına yeni başlayanlar için erişimi zorlaştırır

Harici veri kaynaklarına bağımlılık : Grafana'nın performansı ve güvenilirliği, entegre veri kaynaklarının kullanılabilirliğine bağlıdır ve bu kaynaklarda kesinti olması durumunda sorunlara yol açabilir

Sınırlı raporlama yetenekleri: Grafana gerçek zamanlı görselleştirmede mükemmeldir, ancak yalnızca premium sürümlerde bulunan PDF dışa aktarma gibi yerleşik statik raporlama seçenekleri yoktur

Grafana fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8 $

Advanced ve Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grafana puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

14. Splunk (Merkezi veri analizi ve gerçek zamanlı izleme için en iyisi)

via Splunk

Splunk, kuruluşların çeşitli kaynaklardan verileri toplamak, indekslemek ve analiz etmek için merkezi bir platform sunarak kuruluşunuz genelinde karar verme sürecini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kullanıcı dostu arayüzü, özel raporlar oluşturmayı, verileri görselleştirmeyi ve sistem performansını gerçek zamanlı olarak izlemeyi kolaylaştırır.

Splunk'ın en iyi özellikleri

Güçlü analitiklerin kolaylaştırılması : Splunk, gerçek zamanlı veri toplama, indeksleme ve arama özellikleri sunarak değerli içgörüler elde etmenizi hızlı ve etkili bir şekilde sağlar

Güçlü entegrasyonlar ve eklentiler : Splunk, çok sayıda üçüncü taraf araçla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak platformu özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır

Planlanmış raporlama: Otomatik raporlama ile paydaşları PDF, CSV veya JSON gibi biçimlerde düzenli güncellemelerle bilgilendirebilirsiniz

Splunk sınırlamaları

Büyük veri hacimleri için maliyetli : Splunk'ın fiyatlandırması, önemli miktarda veri işleyen kuruluşlar için yüksek olabilir, bu da bütçe kısıtlamaları olanlar için erişilebilirliğini azaltır

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için zor olabilir : Splunk'ın arama yetenekleri güçlü olmakla birlikte karmaşık olabilir ve sorguları hız için optimize etmek deneyim gerektirebilir

Ara sıra güvenilirlik sorunları olabilir: Bazı kullanıcılar, kritik zamanlarda veri erişilebilirliğini etkileyebilecek ara sıra performans sorunları bildirmiştir

Splunk fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Özel fiyatlandırma

Splunk puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

15. New Relic (Kapsamlı performans izleme ve gerçek zamanlı içgörüler için en iyisi)

via New Relic

New Relic'te en yararlı bulduğum özellik, uçtan uca görünürlük oldu. Kritik metrikleri izlemek ve analiz etmek, kuruluşların çalışma süresini iyileştirmesine ve müşteri deneyimlerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca New Relic, takımların uygulama sağlığını, sunucu performansını ve kullanıcı etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak izlemesini kolaylaştıran kapsamlı bir performans izleme araçları paketi sunar.

New Relic'in en iyi özellikleri

Sezgisel bir arayüz sağlama : Kullanıcı dostu tasarım, tüm kullanıcıların ayrıntılı metriklerden üst düzey özetlere kadar performans verilerine kolayca erişmesini ve bunları anlamasını sağlar

Kapsamlı izleme sunar : Sunucu performansından kullanıcı etkileşimlerine kadar, New Relic uygulamanızın durumunu eksiksiz bir görünümle sunarak potansiyel sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olur

Gerçek zamanlı içgörüler : Sunucuları, veritabanlarını ve diğer kritik bileşenleri gerçek zamanlı olarak izleyin, performans sorunlarına hızlı yanıt verin

Uçtan uca görünürlük desteği: Uygulama yaşam döngüsü boyunca elde edilen içgörülerle New Relic, DevOps verimliliğini ve genel uygulama performansını artırmaya yardımcı olur

New Relic sınırlamaları

Küçük şirketler için zorlu fiyatlandırma : Zengin özelliklere sahip olmasına rağmen, New Relic'in fiyatlandırması yeni kurulan ve küçük işletmeler için ulaşılamaz olabilir

Rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyonlar : New Relic, bazı büyük platformlara kıyasla daha az entegrasyona sahiptir, bu da karmaşık ortamlarda esnekliği sınırlayabilir

Müşteri desteği ile ilgili sorunlar: Bazı kullanıcılar müşteri desteğinde gecikmeler yaşamış ve bu durum kritik sorunlarda yanıt süresini etkileyebilmiştir

New Relic fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

New Relic puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (180'den fazla yorum)

16. Azure DevOps (Çok yönlü proje yönetimi ve sorunsuz CI/CD entegrasyonu için en iyisi)

via Azure DevOps

Azure DevOps, proje planlamadan sürüm kontrolüne, sürekli entegrasyon ve dağıtımdan daha fazlasına kadar her şeyi kapsar.

Platform, hem bulut tabanlı hem de şirket içi seçenekler sunarak farklı takımlar için erişilebilir ve çeşitli altyapılara uyarlanabilir hale getirir.

Azure DevOps'un en iyi özellikleri

Kapsamlı proje yönetimi sağlama : Azure Boards, çevik planlama, Kanban panoları ve gösterge panelleri sunarak takımların proje yaşam döngüsü boyunca uyumlu ve organize olmasını sağlar

Azure Pipelines ile CI/CD desteği : Birden çok ortamda sorunsuz entegrasyon, test ve dağıtım sağlayarak takımların güvenilir otomasyon ile sürümleri hızlandırmasına yardımcı olur

Uçtan uca izlenebilirliği kolaylaştırma : Gereksinimlerden dağıtıma kadar Azure Test Planları, manuel ve otomatik testleri yönetmek, kod kalitesini ve hesap verebilirliği sağlamak için araçlar sağlar

Verimli kod yönetimi: Azure Repos, Git ve Team Foundation Sürüm Denetimi sunarak kolaylaştırılmış işbirliği, sürüm denetimi ve kod izlenebilirliği sağlar

Azure DevOps sınırlamaları

Tedarikçiye bağımlılık potansiyeli : Microsoft hizmetlerine aşırı bağımlılık esnekliği sınırlayabilir ve gelecekte Microsoft dışındaki araçlara geçişi zorlaştırabilir

Microsoft dışı ürünlerle entegrasyon zorlukları : Azure DevOps etkileyici entegrasyon özelliklerine sahip olsa da, bazı eski veya Microsoft dışı sistemler için ek yapılandırma veya üçüncü taraf araçlar gerekebilir

Daha büyük takımlar için maliyet hususları: Kullanıcı sayısı ve özellik ihtiyaçları arttıkça, abonelik tabanlı fiyatlandırma özellikle büyük kuruluşlar için önemli bir faktör haline gelebilir

Azure DevOps fiyatlandırması

Azure Pipelines : Ücretsiz

Azure Artifacts : Ek depolama, GiB başına 2 $'dan başlar

GitHub Advanced Security : Her ay, her committer için 49 ABD doları

Kullanıcı lisansları: Temel plan, ilk beş kullanıcı için ücretsizdir, ardından kullanıcı başına aylık 6 ABD doları ücret uygulanır

Azure DevOps derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla incelemeye göre)

Capterra: 4,5/5 (350'den fazla incelemeye göre)

Ayrıca okuyun: DevOps Proje Yönetimi Uygulamak için En İyi Uygulamalar

17. AWS CodePipeline (AWS ekosisteminde CI/CD için en iyisi)

via AWS CodePipeline

AWS ekosistemine zaten büyük yatırım yaptıysanız, AWS CodePipeline cazip bir seçimdir.

AWS CodePipeline, sürekli entegrasyon ve teslimatı destekler ve AWS'nin güvenlik ve ölçeklenebilirliğinden yararlanarak derleme, test ve dağıtım aşamalarını otomatikleştirir.

AWS CodePipeline'ın en iyi özellikleri

AWS hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon : CodePipeline'ın AWS ekosistemiyle yakın bağlantısı, hassas AWS kimlik bilgilerinin açığa çıkma riskini azaltır ve S3, CodeCommit, CodeBuild ve CodeDeploy gibi hizmetlerle sorunsuz entegrasyon sağlar

Pipeline as Code : CloudFormation veya Terraform gibi Infrastructure as Code araçları, CodePipeline ile uyumlu çalışarak takımların CI/CD pipeline yapılandırmasını kod aracılığıyla tanımlamasına ve sürümlerini oluşturmasına olanak tanır

AWS tarafından tamamen yönetilir : AWS altyapıyı yönettiği için CodePipeline, sunucu veya derleme aracı kurulumu veya bakımı gerektirmez. Böylece takımınızın kaynaklarını geliştirmeye odaklanabilirsiniz

Kapsamlı özellik seti: CodePipeline, popüler kod depolarıyla entegrasyon ve otomatik dağıtımlar dahil olmak üzere bir CI/CD hizmetinden beklenen özelliklerin çoğunu sunar

AWS CodePipeline sınırlamaları

Sınırlı kullanıcı arayüzü ve kullanılabilirlik : Konsol kullanıcı arayüzü, diğer bazı CI/CD çözümleri kadar sezgisel değildir, bu da benimsenmeyi engelleyebilir veya en iyi uygulamaların uygulanmasında zorluklara yol açabilir

Kısıtlayıcı yapılandırmalar : Kullanıcılar, S3, CodeCommit veya GitHub gibi AWS'ye özgü seçeneklerden bir kaynak seçmelidir. Özel kaynak konumları için, kullanıcılar sahte bir kaynak yapılandırmak ve özel kaynağı işlemek için bir CodeBuild aşaması oluşturmak gibi geçici çözümler kullanmalıdır

Birden fazla AWS hizmetine bağımlılık : Eksiksiz bir CI/CD ardışık düzeni oluşturmak genellikle birden fazla AWS hizmetinin (CodeCommit, CodeBuild ve CodeDeploy gibi) kullanılmasını gerektirir, bu da karmaşıklığı artırır ve AWS'ye bağımlılığı artırır

Satıcıya bağımlılık: CodePipeline ve ilgili hizmetlerin tamamı AWS'de barındırıldığından, takımlar diğer platformlara veya sağlayıcılara geçişte zorluk yaşayabilir ve AWS'ye bağımlılıkları artabilir

Azure DevOps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AWS CodePipeline derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

18. GitHub Actions (GitHub Entegrasyonu ile CI/CD için en iyisi)

via GitHub Actions

Platforma özgü bir araç olan GitHub Actions, halihazırda GitHub'da çalışan takımlar için özellikle kullanışlıdır. Harici CI/CD platformlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve sorunsuz, entegre bir deneyim sunar.

GitHub Actions'ın en iyi özellikleri

GitHub ekosistemine entegre : GitHub Actions, takımların GitHub depolarında kod oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak GitHub akışınızdaki etkinlikler veya üçüncü taraf araçlar tarafından tetiklenen otomasyonu mümkün kılar

Önceden oluşturulmuş eylemlere erişim : GitHub Marketplace, 10.000'den fazla kullanıma hazır eylem sunar, böylece geliştiriciler sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadan karmaşık iş akışlarını hızla uygulayabilir

Çoklu platform desteği : Ubuntu Linux, macOS ve Windows üzerinde barındırılan sanal makineler, Docker konteynerleri için tam destekle farklı ortamlarda test yapmanızı sağlar

Sürekli entegrasyon şablonları : Önceden oluşturulmuş CI şablonları, iş akışlarına başlamayı kolaylaştırırken, kullanıcılar YAML yapılandırma dosyaları aracılığıyla iş akışlarını özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir

Genel depolarda ücretsiz: Geliştiriciler, GitHub Actions'ı genel depolarda ücretsiz olarak ve gizli depolarda sınırlı olarak kullanabilir, bu da onu açık kaynaklı projeler için uygun fiyatlı bir seçenek haline getirir

GitHub Actions sınırlamaları

Kaynak kısıtlamaları : GitHub Actions, yürütme süresi ve depolama için sınırlar uygular; bu, kapsamlı kaynaklar gerektiren iş akışları için kısıtlayıcı olabilir

GitHub platformuna bağımlılık : GitHub'a özel bir araç olarak, GitHub'daki herhangi bir kesinti CI/CD iş akışlarını doğrudan etkiler ve bu da kritik uygulamalar için sorun oluşturabilir

Gelişmiş iş akışları için karmaşıklık : Karmaşık CI/CD gereksinimleri olan kullanıcılar için, YAML sözdizimini ve iş akışı yapılandırmalarını öğrenme eğrisiyle birlikte karmaşık iş akışları oluşturmak zahmetli hale gelebilir

Sınırlı gizli bilgi yönetimi : GitHub Actions, gizli bilgiler için ayrıntılı erişim denetimini desteklemez ve HashiCorp Vault gibi üçüncü taraf gizli bilgi yönetim araçlarıyla entegrasyonlar sınırlıdır

Yerel metrik gösterge panelleri yok: GitHub Actions'da yerleşik izleme gösterge panelleri bulunmadığından, takımlar teslim süresi, dağıtım sıklığı ve değişiklik başarısızlık oranı gibi anahtar metrikleri izlemek için harici araçlara güvenmek zorundadır

GitHub Actions fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GitHub Actions derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

19. Spacelift (Çoklu araç altyapı otomasyonu için en iyisi)

via Spacelift

Spacelift, Terraform'dan Ansible'a ve hatta Kubernetes'e kadar her şeyi kolayca yönetebilen bir platformdur. DevOps işlerinin taleplerini karşılayan hepsi bir arada bir çözümdür.

Spacelift'in en iyi özellikleri

Çoklu araç düzenleme : Spacelift'in Terraform, OpenTofu, Ansible ve daha fazlasını yönetme yeteneği, çeşitli araçları tek bir otomatikleştirilmiş iş akışına entegre etmenizi sağlar

Yerleşik uyumluluk : Güvenli uzaktan çalıştırıcılar ve gizli bilgi yönetimi gibi özellikler, ek katmanlara gerek kalmadan altyapının hem güvenli hem de uyumlu olmasını sağlar

İşbirliği : Bağımlılık yönetimi ve kod olarak politika ile Spacelift, işbirliğini teşvik ederek takımlara altyapı değişiklikleri üzerinde paylaşımlı görünürlük ve kontrol sağlar

Kapsamlı entegrasyonlar: Popüler CI/CD araçları, VCS sağlayıcıları ve bulut platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak mevcut DevOps ardışık düzenlerine esneklik sağlar

Spacelift sınırlamaları

Kurulum karmaşıklığı : Spacelift'e başlamak, özellikle IaC araçlarına aşina olmayanlar için biraz zor olabilir. Maliyet hususları : Daha küçük takımlar için, özellikle ek kullanıcılar veya eşzamanlılık gerektiğinde, Spacelift'in fiyatları biraz yüksek gelebilir

Öğrenme eğrisi: Özelliklerini tam olarak öğrenmek biraz zaman alabilir

Spacelift fiyatlandırması

Ücretsiz

Bulut : 5 kullanıcıya kadar aylık 250 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

20. Octopus Deploy (Karmaşık çoklu ortam dağıtımları için en iyisi)

via Octopus Deploy

Octopus Deploy, karmaşık çoklu ortam dağıtımlarını kolayca yönetmenizi sağlar. Dağıtımların hızla karmaşık hale gelebileceği hibrit ve çoklu bulut ortamlarını yönetenler için özel olarak tasarlanmış bir araçtır.

Octopus Deploy, harika özelliklere sahiptir ve çoklu kiracılık desteği, birden fazla müşteri veya departmanla çalışırken özellikle değerlidir.

Octopus Deploy'un en iyi özellikleri

Çoklu ortam dağıtımı sunar : Karma, çoklu bulut veya şirket içi kurulumlara dağıtımı basitleştirir; bu, karmaşık ortamlar için çok önemlidir

Yerleşik geri alma özellikleri : Kolay geri alma imkanı sunarak, dağıtımların daha güvenli ve stressiz olmasını sağlayarak size gönül rahatlığı sağlar

Güçlü yönetişim : Uyumluluk ve güvenlik için hayati önem taşıyan tam denetim günlüğü, rol tabanlı erişim kontrolü ve SSO gibi özellikler sunar

Kolay entegrasyonlar sağlar: 500'den fazla araçla bağlantı kurarak mevcut CI/CD iş akışlarınıza kolayca entegre edilebilir

Octopus Deploy sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi : Tetikleyiciler ve otomasyonun ayarlanması, özellikle dağıtım otomasyon araçlarını ilk kez kullanıyorsanız zor olabilir

Ölçeklendirme için maliyet hususları : Maliyet, büyük ölçekli dağıtımlar veya kapsamlı gereksinimleri olan kurumsal müşteriler için artabilir

Ara sıra ortaya çıkan kullanıcı arayüzü sorunları: Tam döngüleri çalıştırmadan hata ayıklama işlemleri bazen biraz zahmetli olabilir

Octopus Deploy fiyatlandırması

Bulut (Octopus tarafından barındırılır) Başlangıç: 360 ABD doları/yıl Profesyonel: 4.170 ABD doları/yıl Kurumsal: 23.400 ABD doları/yıl

Başlangıç: 360 ABD doları/yıl

Profesyonel: 4.170 ABD doları/yıl

Enterprise: 23.400 ABD doları/yıl

Sunucu (Kendi Sunucunuzda Barındırma) Başlangıç: 360 ABD doları/yıl Profesyonel: 1.920 ABD doları/yıl Kurumsal: 14.400 ABD doları/yıl

Başlangıç: 360 ABD doları/yıl

Profesyonel: 1.920 ABD doları/yıl

Enterprise: 14.400 ABD doları/yıl

Başlangıç: 360 ABD doları/yıl

Profesyonel: 4.170 ABD doları/yıl

Kurumsal: 23.400 ABD doları/yıl

Başlangıç: 360 ABD doları/yıl

Profesyonel: 1.920 ABD doları/yıl

Enterprise: 14.400 ABD doları/yıl

Octopus Deploy puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (55+ yorum)

ClickUp, DevOps Otomasyonunu Kolaylaştırır

Bu makalede pek çok aracı ele aldık! Ancak CI araçları pazarının 2030 yılına kadar 3,76 milyar dolara çıkmasının beklendiği düşünülürse, bu hiç de şaşırtıcı değil.

Peki, hangi aracı tercih etmelisiniz?

Uzun cevap: Yukarıda bahsedilen 20 araçtan herhangi biri. Bazı araçlar daha küçük takımlar için daha uygunken, diğerleri mevcut bir ekosistemin parçasıysanız (AWS CodePipeline ve Azure DevOps gibi) daha iyi sonuç verir. Artıları ve eksileri tartarak, gereksinimlerinize en uygun aracı seçebilirsiniz.

Kısa cevap: ClickUp'ı seçin.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştiriyor, sprint ilerlemesini izliyor veya CI/CD ardışık düzenindeki diğer araçlarla entegrasyonlar gerçekleştiriyor olsanız da, ClickUp tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar çok yönlüdür.

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