2025 için En İyi 15 Açıklayıcı Video Yazılımı

Hiç bir toplantıda karmaşık bir fikri açıklamaya çalıştınız ve karşınızdakilerin boş bakışlarıyla karşılaştınız mı?
Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Bazı kavramlar sözlü olarak açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bu kavramlar görsel öğelere ihtiyaç duyar.
✨Eğlenceli Bilgi: İzleyiciler bir videodaki bilgilerin %95'ini hatırlarken, aynı içeriği metin olarak okuduklarında sadece %10'unu hatırlar.
Ergo, açıklayıcı videolar. İyi bir açıklayıcı video, en karmaşık konuları bile kolay anlaşılır bir içeriğe dönüştürür.
En iyi yanı, yüksek kaliteli açıklayıcı videolar oluşturmak için video düzenleme uzmanı olmanıza gerek olmamasıdır. Profesyonel video düzenleme yazılımını kullanmanız yeterlidir! Çok geniş bir seçim yelpazesi mevcuttur; seçim yapmakta zorlanacaksınız.
Bu makalede, birinci sınıf açıklayıcı videolar oluşturmanıza yardımcı olmak için kişisel olarak kullandığım ve test ettiğim en iyi yazılım araçlarını paylaşacağım. En iyi açıklayıcı video yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlamakla başlayalım.
Açıklayıcı Video Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi açıklayıcı video oluşturma yazılımı, video oluşturma ve düzenleme süreçlerini basitleştirir ve sorunsuz bir şekilde profesyonel görünümlü videolar sunmanıza yardımcı olur.
İşte benim için olmazsa olmazlar:
- Özelleştirilebilir öğeler: Animasyonlar, yazı tipleri ve geçişlerde esneklik arayın
- Çeşitli stiller: Hepsi aynı görünen videolarla izleyicilerinizi sıkmayın. Animasyonlu videolar, beyaz tahta videoları veya canlı çekim açıklayıcı videolar gibi çeşitli video biçimleri sunan bir yazılım seçin
- Gerçek zamanlı düzenlemeler: Bu, birden fazla takım üyesi tarafından ortaklaşa oluşturulan açıklayıcı videolar için önemlidir. Hepsi, video düzenleme platformunda doğrudan güncellemeler yapabilmeli ve geri bildirim sağlayabilmelidir
- Önceden hazırlanmış şablonlar: Video şablonları ve stok video görüntüleri, özellikle yeni başlayanlar için zaman kazanmanıza yardımcı olur
- Basit kullanıcı arayüzü: Başlamak için bir öğreticiye bile ihtiyacınız olmayacak!
- Kullanım kolaylığı: Karmaşık arayüzlerde saatlerinizi boşa harcamayın. Minimum eğitim gerektiren sezgisel, sürükle ve bırak düzenleyiciler arayın
İşte en iyi 15 açıklayıcı video yazılımının listesi, öne çıkan özellikleri, fiyatları ve olası sınırlamalarıyla birlikte.
En İyi 15 Açıklayıcı Video Yazılımı
Bu özenle hazırlanmış liste, belirli video prodüksiyon hedeflerinize uygun doğru aracı bulmanıza yardımcı olacaktır.
Hadi başlayalım.
1. ClickUp (Açıklayıcı videolar oluşturmak ve transkripsiyon yapmak için en iyisi)
ClickUp, açıklayıcı videolar oluşturmak ve transkripsiyon yapmak için güçlü bir araçtır. Video oluşturma sürecini basitleştiren çok yönlü bir özellik seti sunar.
Örneğin, ClickUp Clips, açıklayıcı videonuz için ClickUp platformunda doğrudan yüksek kaliteli video klipleri zahmetsizce çekmenizi sağlar. Ekran paylaşımı, sesli anlatım ve görsel iletişimi tek bir araçta birleştirir.
Kayıt tamamlandıktan sonra, ClickUp'ın AI asistanı videonuzu otomatik olarak transkribe ederek anahtar bilgileri çıkarmanıza ve takip işlemlerini kolaylaştırmanıza olanak tanır.
ClickUp Clips'in bazı anahtar özellikleri ve avantajları şunlardır:
- Basit kayıt: Sadece birkaç tıklama ile ekranınızı, sesinizi veya her ikisini birden kaydetmeye başlayın
- Özelleştirilebilir kayıt ayarları: Kayıt alanını, kare hızını ve diğer ayarları ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın
- Ek açıklamalar ve çizimler: Kayıtlarınıza ek açıklamalar, oklar ve diğer görsel öğeler ekleyerek anahtar noktaları vurgulayın veya ek bağlam sağlayın
- ClickUp ile doğrudan entegrasyon: Kaydı bitirdiğinizde, videonuz otomatik olarak ClickUp Görevi veya projenize kaydedilir
- İşbirliği: Geri bildirim veya inceleme için kayıtlarınızı ekip arkadaşlarınızla paylaşın
Ardından, ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak kolayca ilgi çekici senaryolar ve transkriptler oluşturun. Açıklayıcı video senaryonuzu görsel olarak özetleyin ve ardından ClickUp Brain'in sorunsuz entegrasyonu sayesinde onu mükemmel bir metin belgesine dönüştürün.
Dahası var! ClickUp'ın işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır; video oluşturma sırasında takım üyeleriyle fikirlerinizi ve güncellemeleri paylaşabilirsiniz. Bu özellik, birden fazla konu uzmanı içerik oluşturma sürecine katılabileceğinden, açıklayıcı videolar oluştururken özellikle kullanışlıdır.
Örneğin, ClickUp Sohbet 'te @bahsetmeler kullanarak takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun ve açıklayıcı video hakkında geri bildirim alın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Kanban panoları ve Takvim Görünümleri ile açıklayıcı video oluşturma projelerinizin ilerlemesini izleyin
- ClickUp'ın raporlama özelliklerinden yararlanarak ilerlemeyi ölçün ve iyileştirme alanlarını belirleyin
- Fikir üretme, senaryo oluşturma, videoları transkripsiyonlama ve zaman damgalı alıntılar oluşturma için yapay zeka ile video oluşturma sürecinizi hızlandırın
- Genel bağlantı veya indirilen dosya kullanarak videoları herkesle paylaşın
- ClickUp'ı video düzenleme yazılımı, stok görüntü kitaplıkları ve daha fazlasıyla ClickUp Entegrasyonları ile bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu belirtmiştir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. InVideo (Hızlı ve profesyonel açıklayıcı videolar için en iyisi)
InVideo, profesyonel açıklayıcı videolar oluşturma sürecini basitleştiren çok yönlü bir platformdur. Sezgisel arayüzü, kapsamlı şablon kütüphanesi, varlıkları ve özelleştirme seçenekleriyle InVideo, kullanıcıların kapsamlı teknik becerilere ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde yüksek kaliteli videolar üretmelerini sağlar
InVideo'nun en iyi özellikleri
- AI destekli otomasyon ile senaryoları hızla video içeriğine dönüştürün
- Milyonlarca telifsiz görüntü, video klip ve ses parçasına erişin
- Projeleri düzenlemek ve incelemek için takım üyeleriyle aynı anda çalışın
- 50'den fazla dilde video oluşturun ve çevirin
InVideo sınırlamaları
- Derinlemesine video düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için en iyi seçim olmayabilir
- Bazı kullanıcılar, şablonların yoğun şekilde özelleştirilmiş projeler için daha az esneklik sunduğunu bildiriyor
InVideo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Aylık 30 $
- Sınırsız: 60 $/ay
- InVideo AI Plus: Aylık 25 $
- InVideo AI Max: 60 $/ay
InVideo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (350'den fazla yorum)
3. Toonly (Basit çizgi film açıklayıcı videolar için en iyisi)
Toonly (artık Voomly Cloud'un bir parçasıdır), basit, çizgi film tarzı açıklayıcı videolar üretmek isteyen işletmeler veya oluşturucular için mükemmeldir. Basit sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların gelişmiş düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan eğlenceli, ilgi çekici videolar oluşturmasına olanak tanır.
Yazılım, birçok karakter ve sahne sunarak hızlı ve basit açıklayıcı videolar için sağlam bir seçimdir.
Toonly'nin en iyi özellikleri
- Yerleşik seslendirme araçlarıyla videolarınızı kaydedin ve seslendirme ekleyin
- Kolaylıkla çok sahneli videolar oluşturun ve videonun akışını kesintiye uğratmadan farklı animasyon dizileri arasında geçiş yapın
- Videolarınızı MP4, MOV ve GIF dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın
Toonly sınırlamaları
- Toonly, takım işbirliği için gerekli özelliklere sahip değildir, bu nedenle birden fazla kullanıcı aynı anda aynı proje üzerinde çalışamaz
Toonly fiyatlandırma
- Standart: 49 $/ay
- Enterprise: 79 $/ay
Toonly puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)
4. Animaker (Özel açıklayıcı videolar için en iyisi)
Çok yönlü bir platform olan Animaker, ilgi çekici açıklayıcı videolar oluşturmak için geniş bir özellik aralığı sunar. Beyaz tahtadan 2D animasyonlara kadar çeşitli animasyon stilleri sunar.
Animaker, özelleştirebileceğiniz şablonlarla doludur, bu da süreci önemli ölçüde hızlandırır. Ayrıca, tüm bunlar sezgisel, kullanıcı dostu bir platform üzerinden yapılır.
Animaker'ın en iyi özellikleri
- Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, fikirleri kolayca paylaşın ve içeriği geliştirin
- Senaryo yazımı ve seslendirme için yenilikçi AI araçlarıyla üretim iş akışlarını basitleştirin ve yüksek kaliteli videolar oluşturun
- Animaker'ın sahne oluşturucu ile videolarınız için sahneleri kolayca oluşturun ve özelleştirin
Animaker sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, diğer gelişmiş platformlara kıyasla animasyon ve efekt aralığının sınırlı olduğunu düşünüyor
- Karmaşık animasyonlar, daha uzun render sürelerine yol açarak verimliliği düşürebilir
Animaker fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 27 $/ay
- Başlangıç: 45 $/ay
- Pro: 79 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Animaker puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
5. VideoScribe (Beyaz tahta animasyonlu açıklayıcılar için en iyisi)
VideoScribe'ın kullanıcı dostu arayüzü, eğitimcilere, pazarlamacılara ve içerik oluşturuculara hitap ederek, büyüleyici beyaz tahta açıklayıcı videolar üretmek isteyen herkes için erişilebilir hale getirir.
Videoscribe'ı diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır: çizilmiş bir efekti simüle eden otomatik el animasyonları, sorunsuz görsel-işitsel uyum için seslendirme senkronizasyonu ve kullanıcıların logolarını ekleyip renk paletlerini özelleştirmelerine olanak tanıyan esnek markalama seçenekleri.
VideoScribe'ın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak arayüzleriyle kolayca ilgi çekici beyaz tahta animasyonları oluşturun
- Görüntüleri, metinleri ve müziği zahmetsizce ekleyin
- Çeşitli temalara uygun geniş bir görüntü ve şablon kitaplığıyla hızlı bir başlangıç yapın
- Kullanılabilirliği artırmak ve mevcut içeriği yeni video projelerine dahil etmek için PowerPoint gibi diğer platformlarla entegre edin
VideoScribe sınırlamaları
- Karmaşık projeler sırasında gecikme gibi ara sıra ortaya çıkan performans sorunları, ş Akışını bozabilir
- Bazı özellikler ilk bakışta anlaşılmayabilir ve kullanıcıların bu özellikleri kullanabilmesi için zaman gerektirebilir
VideoScribe fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Artı: 26 $. Kullanıcı başına aylık 15
- Pro: 39,22 $/ay kullanıcı başına
VideoScribe puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (50'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: PowerPoint sunumunuzu video olarak nasıl kaydedebilirsiniz?
6. Powtoon (Etkileşimli animasyonlu açıklayıcı videolar için en iyisi)
Powtoon, videoyu daha ilgi çekici hale getirmek için tıklanabilir düğmeler ve bağlantılar eklemek istediğinizde kullanışlıdır.
Öğreticiler veya pazarlama sunumları oluşturuyor olsanız da, Powtoon hem görsel olarak dinamik hem de etkileşimli videolar tasarlamak için esneklik sağlar.
Powtoon'un en iyi özellikleri
- Karakter ve aksesuar kütüphanesinden yararlanarak videolarınızı oluşturun
- İş sunumları, eğitim videoları ve sosyal medya içeriği gibi çeşitli temalar için tasarlanmış geniş bir aralıkta özelleştirilebilir şablonları keşfedin
- Hareket yolları ve zamanlama ayarları dahil olmak üzere gelişmiş animasyon teknikleriyle akıcı ve profesyonel görünümlü animasyonlar oluşturun
Powtoon sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, dışa aktarma sayısını sınırlar ve videolara filigran ekler
- Yüksek çözünürlüklü varlıkları işlerken yazılımın gecikme veya donma yaşayabileceğinden, büyük projelerde ara sıra performans sorunları yaşanabilir
Powtoon fiyatlandırması
- Lite: 50 $/ay
- Profesyonel: 190 $/ay
- İş: 120 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Powtoon puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
7. Vyond (İş sınıfı animasyon videoları için en iyisi)
Vyond, kullanıcıların pazarlama, eğitim ve iç iletişim gibi çeşitli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış ilgi çekici animasyon videoları oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir animasyon aracıdır.
Sezgisel arayüzü ve zengin özellik seti, hem acemi hem de deneyimli oluşturucuların izleyicileri büyüleyen yüksek kaliteli animasyonlar üretmesini sağlar.
Vyond çok yönlülüğüyle öne çıkıyor ve kullanıcıların karmaşık fikirleri görsel olarak çekici bir şekilde aktarmasına olanak tanıyor.
Vyond'un en iyi özellikleri
- Yazılı senaryoları doğal sesli seslendirmelere dönüştüren metin okuma fonksiyonu ile video oluşturma sürecini basitleştirin
- Hedef kitleyi veya marka kimliğini daha iyi yansıtmak için fiziksel özellikleri ve giyim tarzlarını ayarlayarak etkileyici ayrıntılarla animasyon karakterleri özelleştirin
- Farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir hazır şablon ve varlık kitaplığıyla çeşitli video türleri oluşturun
Vyond sınırlamaları
- Animasyon yazılımlarına aşina olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir, çünkü tüm özellikleri ve araçları öğrenmek zaman ve pratik gerektirebilir
Vyond fiyatlandırması
- Temel: Aylık 49 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 89 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 179 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Vyond puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
Ayrıca Okuyun: 11 Ücretsiz Çalışan Eğitim Planı Şablonu
8. Runway AI (Otomasyon için yapay zekayı en iyi şekilde kullanan)
Runway AI, üretken yapay zeka araştırmaları ve teknolojileri konusunda uzmanlaşmış olup, videolar, görüntüler ve çeşitli multimedya içerikleri oluşturmak için ürünler ve modeller geliştirmeye odaklanmaktadır.
Runway AI'nın araçları, içerik oluşturucuların fikirlerini neredeyse gerçek zamanlı olarak keşfetmelerine ve hız, kontrol ve doğrulukla prodüksiyona hazır varlıklar oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır
Runway AI'nın en iyi özellikleri
- Nesne kaldırma ve arka plan değiştirme gibi zaman alıcı görevleri gelişmiş AI teknolojisiyle otomatikleştirin
- Anında rotoskoplama, hareket izleme ve transkripsiyon dahil olmak üzere tarayıcınızda doğrudan kullanılabilen 30'dan fazla farklı araç arasından seçim yapın
- Düzenleme sürecinde anında geri bildirim ve basitleştirilmiş video iletişimi sağlayarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde çalışın
Runway AI sınırlamaları
- Büyük projeler gecikmeye neden olabilir, düzenleme akışını bozabilir ve verimliliği etkileyebilir
- Zengin özellik seti, yeni başlayanlar için biraz zor olabilir ve yazılımın tüm yeteneklerini tam olarak kavramak için biraz zaman gerektirebilir
Runway AI fiyatlandırması
- Temel
- Standart: Aylık 15 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 35 $/kullanıcı
- Sınırsız: Aylık 95 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Runway AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Renderforest (Marka tutarlılığı için en iyisi)
Renderforest, hızlı bir şekilde açıklayıcı videolar oluşturması gereken herkes için iyi bir seçenektir. Otomatik araçları, kapsamlı düzenleme bilgisi olmadan yüksek kaliteli içerik üretmek isteyen işletmeler için özellikle yararlıdır
Bu ücretsiz açıklayıcı video yazılımı, kapsamlı şablon kitaplığı, özelleştirilebilir markalama seçenekleri ve kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü ile bilinir.
Renderforest'ın en iyi özellikleri
- Senaryonuzu girerek veya şablonları seçerek hızlı bir şekilde videolar oluşturun. Bu özellik, üretim süresini önemli ölçüde azaltır ve video oluşturma sürecini kolaylaştırır
- Tanıtım videoları, slayt gösterileri ve müzik görselleştirmeleri dahil olmak üzere çeşitli video biçimleri oluşturun
- Düzenleme sürecinde anında geri bildirim ve ayarlamalar yapabilmek için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Renderforest sınırlamaları
- Gelişmiş düzenleme özellikleri biraz kısıtlıdır, bu da projeleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir
- Ücretsiz sürüm, profesyonel kullanım için uygun olmayabilecek daha düşük kaliteli çıktılar üretir
Renderforest fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Lite: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 29,99 $/kullanıcı
- İş: 34,99 $/ay
Renderforest puanları ve yorumları
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
10. Biteable (Hızlı pazarlama videoları için en iyisi)
Biteable, anında dikkat çeken canlı açıklayıcı videolara ihtiyaç duyanlar için ideal bir çözümdür.
Bu platform, çeşitli sektörlere hitap eden geniş bir animasyon sahnesi seçimi sunarak, oluşturucuların yankı uyandıran hikayeler yaratmasına olanak tanır.
Biteable'ın en iyi özellikleri
- Takım üyelerini projelerde işbirliği yapmaya davet ederek geri bildirim ve yinelemeleri basitleştirin
- Profesyonel düzeyde multimedya öğeleriyle açıklayıcı videolar oluşturmak için yüksek kaliteli stok görüntü ve müziklere erişin
- Yerleşik seslendirme araçlarıyla videolarınıza hızlıca seslendirme ekleyin ve kaydedin
Biteable sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, belirli şablonlara ve özelliklere erişimi kısıtlar, bu da taahhütte bulunmadan tam işlevsellik arayan kullanıcıları engelleyebilir
- Kullanıcılar, özellikle daha karmaşık videolarda render işleminde ara sıra gecikmeler olduğunu not etmişlerdir
Biteable fiyatlandırma
- Pro: Aylık 29 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 99 $/kullanıcı
- İş: Özel fiyatlandırma
Biteable puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4. 1/5 (40+ yorum)
11. Synthesia (AI ile oluşturulan videolar için en iyisi)
Çekim yapmadan insani bir dokunuşla videolar oluşturmak istiyorsanız, Synthesia tam size göre.
Bu AI tabanlı platform, kullanıcıların içeriği birden fazla dilde sunabilen gerçekçi avatarlar oluşturmasına olanak tanır. Senaryonuzu girin, Synthesia AI kullanarak otomatik olarak bir video oluşturur ve hızlı bir şekilde içerik üretmesi gereken işletmeler için inanılmaz derecede verimli hale gelir
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Senaryonuzu çeşitli dillerde okuyabilen, gerçekçi avatarlar oluşturun ve küresel izleyiciler için erişilebilirliği artırın
- Arka planları, aksesuarları ve görsel öğeleri markanıza veya mesajınıza uyacak şekilde özelleştirerek benzersiz bir sunum stili elde edin
- Synthesia'yı LMS platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek etkileşimli eğitim materyalleri oluşturun
Synthesia sınırlamaları
- Abonelik planları nispeten yüksek olabilir, bu da küçük işletmeler veya bireysel oluşturucular için uygun olmayabilir
- Kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan avatarları gerçek aktörlerden daha az gerçekçi bulabilir ve bu da bazı projelerin gerektirdiği kişisel dokunuşu azaltabilir
Synthesia fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Başlangıç: Aylık 29 $/kullanıcı
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Videolar için 10 Synthesia AI Alternatifi
12. Wideo (Görsel olarak çekici videolar için en iyisi)
Wideo, kullanıcıların herhangi bir teknik beceriye ihtiyaç duymadan animasyonlu açıklayıcı videolar oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir video oluşturma platformudur. Sürükle ve bırak düzenleyici ile kullanıcı dostu bir arayüz sunarak herkesin profesyonel görünümlü videolar oluşturmasını kolaylaştırır.
Bu açıklayıcı video yazılımı çözümü, yaratıcılık ve işlevselliği dengeleyerek ilgi çekici görsel hikayeler oluşturmak için idealdir.
Wideo'nun en iyi özellikleri
- Sahne yönetimi aracıyla video bölümlerini kolayca düzenleyin ve yeniden sıralayın
- Ses efektlerini ve seslendirmeleri görsellerle zahmetsizce senkronize edin
- Yerleşik analiz aracıyla izleyici katılımını ve performans ölçümlerini izleyin
Wideo sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, dışa aktarma kalitesini kısıtlar, bu da profesyonel sunumlar veya pazarlama materyalleri için kullanılabilirliği sınırlayabilir
Wideo fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Temel: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Pro+: Kullanıcı başına aylık 199 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Wideo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 0/5 (40+ yorum)
13. Moovly (Kesintisiz video ve animasyon karışımı için en iyisi)
Moovly, işbirliği içinde video üretmek isteyen takımlar için özel olarak tasarlanmış bir açıklayıcı video yazılım platformudur. Eşzamanlı düzenleme imkanı sunarak, anında geri bildirimin çok önemli olduğu grup projelerini kolaylaştırır.
Ayrıca, API erişimi diğer uygulamalarla entegrasyonu mümkün kılarak, video üretim süreçlerini otomatikleştirmek isteyen teknoloji meraklısı kullanıcılar ve işletmeler için iş akışlarını basitleştirir.
Moovly'nin en iyi özellikleri
- Moovly Studio ile videoları doğrudan tarayıcınızda düzenleyin — kurulum, güncelleme veya eklenti gerekmez
- Tek bir tıklama ile metni seslendirmeye dönüştürün. AI destekli metin okuma özelliğini kullanarak 20'den fazla dilde birden fazla ses arasından seçim yapın ve doğal sesler üretin
- Milyonlarca stok görüntü, ses ve video içeren medya kitaplığına erişin
- Dropbox ve Google Drive gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar sayesinde dosya yönetimini basitleştirin
Moovly sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, abonelik maliyetlerinin benzer platformlara kıyasla nispeten yüksek olabileceğini belirtmiştir
- Arayüz genel olarak kullanıcı dostu olsa da, yeni kullanıcılar mevcut kapsamlı özellikler arasında gezinmekte zorlanabilir
Moovly fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Kullandıkça öde: 25 $/video
- Abonelik: Aylık 99 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Moovly puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (60+ yorum)
14. Rawshorts (AI destekli video oluşturma için en iyisi)
Rawshorts, video üretim sürecini basitleştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Sezgisel arayüzü ve güçlü AI tabanlı yetenekleriyle Rawshorts, kullanıcıların zahmetsizce profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturmasını sağlar.
Öne çıkan özellikleri arasında metin, görüntü veya kliplerden video oluşturma ve basit komutlarla yüksek kaliteli görüntü oluşturma yer alıyor. Ses meraklıları için zengin ses içeriği oluşturmak ve geliştirmek için araçlar sunuyor.
Rawshorts'un en iyi özellikleri
- Metni otomatik olarak animasyonlu video senaryolarına dönüştürerek ve oluşturma sürecini kolaylaştırarak AI kullanarak açıklayıcı video içeriği oluşturun
- Önceden hazırlanmış şablonlar ve varlıklardan oluşan kapsamlı bir kitaplık ile videolarınızı hızla özelleştirin
- Yayınlandıktan sonra görünümler, etkileşim oranları ve izleyici demografisi gibi ayrıntılı analizlere erişerek gelecekteki içerik stratejilerinizi optimize edin
Rawshorts sınırlamaları
- Karmaşık tasarım yetenekleri arayan ileri düzey kullanıcılar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Karmaşık animasyonlar için kapsamlı destek sunmaması, daha sofistike video projelerini kısıtlayabilir
Rawshorts fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz deneme
- Essential: Aylık 49 $/kullanıcı
- İş: Aylık 89 $/kullanıcı
Rawshorts puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
15. Adobe Express (Profesyonel kalitede videolar için en iyisi)
Adobe Express, ilgi çekici açıklayıcı videolar oluşturmak için çok yönlü bir platformdur. Bu kullanıcı dostu araç, güçlü düzenleme özelliklerini zengin kaynaklarla birleştirerek, girişimcilerden eğitimcilere kadar tüm kullanıcıların fikirlerini ilgi çekici görsel anlatılara dönüştürmelerine olanak tanır.
Sezgisel araçlarla sosyal medya gönderileri, grafik tasarımlar, videolar ve fotoğraf düzenlemeleri oluşturmayı basitleştirir. Adobe Firefly aracılığıyla AI destekli özelliklerden yararlanan kullanıcılar, görevleri otomatikleştirebilir ve benzersiz sanat eserlerini zahmetsizce oluşturabilir.
Adobe Express'in en iyi özellikleri
- Zaman çizelgesi özelliğini kullanarak video klipleri hassas bir şekilde düzenleyin, görüntüleri kolayca kırpın, bölün ve yeniden düzenleyerek kesintisiz bir akış oluşturun
- Platform içinde ses kaydı ve düzenleme için yerleşik ses araçlarını kullanarak seslendirme ve müzikleri zahmetsizce ekleyin
- Adobe Creative Cloud ile entegre edin ve InDesign ve Lightroom gibi platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışın
Adobe Express sınırlamaları
- Abonelik maliyetleri, yalnızca ara sıra temel video oluşturma araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir husus olabilir
- Yeni kullanıcılar tarafından, özellikle tüm özellikler ve seçenekler arasında gezinirken kullanıcı arayüzüyle ilgili karışıklıklar bildirilmiştir
Adobe Express fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 9,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Adobe Express puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: İş yerinde eğitim videosu nasıl yapılır?
Mükemmel Video Açıklayıcı Yazılımı Seçmek
Sonuç olarak, doğru açıklayıcı video yazılımını seçmek, işbirliği, animasyon stili veya AI destekli araçlar gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.
Her platformun kendine özgü güçlü yönleri vardır ve dinamik animasyonlar veya daha basit hikaye anlatımı arıyorsanız, size uygun bir araç mutlaka vardır.
Seçeneklerinizi keşfedin, deneyin ve tarzınıza ve hedeflerinize en uygun olanı bulun.
Ancak, yalnızca video oluşturmanın değil, aynı zamanda proje ve görev yönetiminin de avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Klipler, Brain ve raporlama araçları gibi özelleştirilebilir özelliklerle açıklayıcı video oluşturma hiç olmadığı kadar kolay olabilir.