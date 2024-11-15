2025 için En İyi 15 Açıklayıcı Video Yazılımı

Hiç bir toplantıda karmaşık bir fikri açıklamaya çalıştınız ve karşınızdakilerin boş bakışlarıyla karşılaştınız mı?

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Bazı kavramlar sözlü olarak açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bu kavramlar görsel öğelere ihtiyaç duyar.

✨Eğlenceli Bilgi: İzleyiciler bir videodaki bilgilerin %95'ini hatırlarken, aynı içeriği metin olarak okuduklarında sadece %10'unu hatırlar.

Ergo, açıklayıcı videolar. İyi bir açıklayıcı video, en karmaşık konuları bile kolay anlaşılır bir içeriğe dönüştürür.

En iyi yanı, yüksek kaliteli açıklayıcı videolar oluşturmak için video düzenleme uzmanı olmanıza gerek olmamasıdır. Profesyonel video düzenleme yazılımını kullanmanız yeterlidir! Çok geniş bir seçim yelpazesi mevcuttur; seçim yapmakta zorlanacaksınız.

Bu makalede, birinci sınıf açıklayıcı videolar oluşturmanıza yardımcı olmak için kişisel olarak kullandığım ve test ettiğim en iyi yazılım araçlarını paylaşacağım. En iyi açıklayıcı video yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlamakla başlayalım.

Açıklayıcı Video Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi açıklayıcı video oluşturma yazılımı, video oluşturma ve düzenleme süreçlerini basitleştirir ve sorunsuz bir şekilde profesyonel görünümlü videolar sunmanıza yardımcı olur.

İşte benim için olmazsa olmazlar:

Özelleştirilebilir öğeler: Animasyonlar, yazı tipleri ve geçişlerde esneklik arayın

Çeşitli stiller: Hepsi aynı görünen videolarla izleyicilerinizi sıkmayın. Animasyonlu videolar, beyaz tahta videoları veya canlı çekim açıklayıcı videolar gibi çeşitli video biçimleri sunan bir yazılım seçin

Gerçek zamanlı düzenlemeler: Bu, birden fazla takım üyesi tarafından ortaklaşa oluşturulan açıklayıcı videolar için önemlidir. Hepsi, video düzenleme platformunda doğrudan güncellemeler yapabilmeli ve geri bildirim sağlayabilmelidir

Önceden hazırlanmış şablonlar: Video şablonları ve stok video görüntüleri, özellikle yeni başlayanlar için zaman kazanmanıza yardımcı olur

Basit kullanıcı arayüzü: Başlamak için bir öğreticiye bile ihtiyacınız olmayacak!

Kullanım kolaylığı: Karmaşık arayüzlerde saatlerinizi boşa harcamayın. Minimum eğitim gerektiren sezgisel, sürükle ve bırak düzenleyiciler arayın

İşte en iyi 15 açıklayıcı video yazılımının listesi, öne çıkan özellikleri, fiyatları ve olası sınırlamalarıyla birlikte.

En İyi 15 Açıklayıcı Video Yazılımı

Bu özenle hazırlanmış liste, belirli video prodüksiyon hedeflerinize uygun doğru aracı bulmanıza yardımcı olacaktır.

Hadi başlayalım.

1. ClickUp (Açıklayıcı videolar oluşturmak ve transkripsiyon yapmak için en iyisi)

ClickUp, açıklayıcı videolar oluşturmak ve transkripsiyon yapmak için güçlü bir araçtır. Video oluşturma sürecini basitleştiren çok yönlü bir özellik seti sunar.

Örneğin, ClickUp Clips, açıklayıcı videonuz için ClickUp platformunda doğrudan yüksek kaliteli video klipleri zahmetsizce çekmenizi sağlar. Ekran paylaşımı, sesli anlatım ve görsel iletişimi tek bir araçta birleştirir.

Kayıt tamamlandıktan sonra, ClickUp'ın AI asistanı videonuzu otomatik olarak transkribe ederek anahtar bilgileri çıkarmanıza ve takip işlemlerini kolaylaştırmanıza olanak tanır.

ClickUp Clips'i kullanarak açıklayıcı videolarınız için kısa ekran kayıtları oluşturun

ClickUp Clips'in bazı anahtar özellikleri ve avantajları şunlardır:

Basit kayıt: Sadece birkaç tıklama ile ekranınızı, sesinizi veya her ikisini birden kaydetmeye başlayın

Özelleştirilebilir kayıt ayarları: Kayıt alanını, kare hızını ve diğer ayarları ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın

Ek açıklamalar ve çizimler: Kayıtlarınıza ek açıklamalar, oklar ve diğer görsel öğeler ekleyerek anahtar noktaları vurgulayın veya ek bağlam sağlayın

ClickUp ile doğrudan entegrasyon: Kaydı bitirdiğinizde, videonuz otomatik olarak Kaydı bitirdiğinizde, videonuz otomatik olarak ClickUp Görevi veya projenize kaydedilir

İşbirliği: Geri bildirim veya inceleme için kayıtlarınızı ekip arkadaşlarınızla paylaşın

Ardından, ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak kolayca ilgi çekici senaryolar ve transkriptler oluşturun. Açıklayıcı video senaryonuzu görsel olarak özetleyin ve ardından ClickUp Brain'in sorunsuz entegrasyonu sayesinde onu mükemmel bir metin belgesine dönüştürün.

ClickUp Brain ile açıklayıcı video notlarınızı özetleyin

Dahası var! ClickUp'ın işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır; video oluşturma sırasında takım üyeleriyle fikirlerinizi ve güncellemeleri paylaşabilirsiniz. Bu özellik, birden fazla konu uzmanı içerik oluşturma sürecine katılabileceğinden, açıklayıcı videolar oluştururken özellikle kullanışlıdır.

Örneğin, ClickUp Sohbet 'te @bahsetmeler kullanarak takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun ve açıklayıcı video hakkında geri bildirim alın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Kanban panoları ve Takvim Görünümleri ile açıklayıcı video oluşturma projelerinizin ilerlemesini izleyin

ClickUp'ın raporlama özelliklerinden yararlanarak ilerlemeyi ölçün ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Fikir üretme, senaryo oluşturma, videoları transkripsiyonlama ve zaman damgalı alıntılar oluşturma için yapay zeka ile video oluşturma sürecinizi hızlandırın

Genel bağlantı veya indirilen dosya kullanarak videoları herkesle paylaşın

ClickUp'ı video düzenleme yazılımı, stok görüntü kitaplıkları ve daha fazlasıyla ClickUp Entegrasyonları ile bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu belirtmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi 10 AI video özetleyici

2. InVideo (Hızlı ve profesyonel açıklayıcı videolar için en iyisi)

via InVideo

InVideo, profesyonel açıklayıcı videolar oluşturma sürecini basitleştiren çok yönlü bir platformdur. Sezgisel arayüzü, kapsamlı şablon kütüphanesi, varlıkları ve özelleştirme seçenekleriyle InVideo, kullanıcıların kapsamlı teknik becerilere ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde yüksek kaliteli videolar üretmelerini sağlar

InVideo'nun en iyi özellikleri

AI destekli otomasyon ile senaryoları hızla video içeriğine dönüştürün

Milyonlarca telifsiz görüntü, video klip ve ses parçasına erişin

Projeleri düzenlemek ve incelemek için takım üyeleriyle aynı anda çalışın

50'den fazla dilde video oluşturun ve çevirin

InVideo sınırlamaları

Derinlemesine video düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için en iyi seçim olmayabilir

Bazı kullanıcılar, şablonların yoğun şekilde özelleştirilmiş projeler için daha az esneklik sunduğunu bildiriyor

InVideo fiyatlandırması

Ücretsiz

İş : Aylık 30 $

Sınırsız : 60 $/ay

InVideo AI Plus : Aylık 25 $

InVideo AI Max: 60 $/ay

InVideo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (350'den fazla yorum)

3. Toonly (Basit çizgi film açıklayıcı videolar için en iyisi)

via Toonly

Toonly (artık Voomly Cloud'un bir parçasıdır), basit, çizgi film tarzı açıklayıcı videolar üretmek isteyen işletmeler veya oluşturucular için mükemmeldir. Basit sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların gelişmiş düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan eğlenceli, ilgi çekici videolar oluşturmasına olanak tanır.

Yazılım, birçok karakter ve sahne sunarak hızlı ve basit açıklayıcı videolar için sağlam bir seçimdir.

Toonly'nin en iyi özellikleri

Yerleşik seslendirme araçlarıyla videolarınızı kaydedin ve seslendirme ekleyin

Kolaylıkla çok sahneli videolar oluşturun ve videonun akışını kesintiye uğratmadan farklı animasyon dizileri arasında geçiş yapın

Videolarınızı MP4, MOV ve GIF dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Toonly sınırlamaları

Toonly, takım işbirliği için gerekli özelliklere sahip değildir, bu nedenle birden fazla kullanıcı aynı anda aynı proje üzerinde çalışamaz

Toonly fiyatlandırma

Standart : 49 $/ay

Enterprise: 79 $/ay

Toonly puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)

4. Animaker (Özel açıklayıcı videolar için en iyisi)

via Animaker

Çok yönlü bir platform olan Animaker, ilgi çekici açıklayıcı videolar oluşturmak için geniş bir özellik aralığı sunar. Beyaz tahtadan 2D animasyonlara kadar çeşitli animasyon stilleri sunar.

Animaker, özelleştirebileceğiniz şablonlarla doludur, bu da süreci önemli ölçüde hızlandırır. Ayrıca, tüm bunlar sezgisel, kullanıcı dostu bir platform üzerinden yapılır.

Animaker'ın en iyi özellikleri

Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, fikirleri kolayca paylaşın ve içeriği geliştirin

Senaryo yazımı ve seslendirme için yenilikçi AI araçlarıyla üretim iş akışlarını basitleştirin ve yüksek kaliteli videolar oluşturun

Animaker'ın sahne oluşturucu ile videolarınız için sahneleri kolayca oluşturun ve özelleştirin

Animaker sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer gelişmiş platformlara kıyasla animasyon ve efekt aralığının sınırlı olduğunu düşünüyor

Karmaşık animasyonlar, daha uzun render sürelerine yol açarak verimliliği düşürebilir

Animaker fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 27 $/ay

Başlangıç : 45 $/ay

Pro : 79 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Animaker puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

5. VideoScribe (Beyaz tahta animasyonlu açıklayıcılar için en iyisi)

videoScribe aracılığıyla

VideoScribe'ın kullanıcı dostu arayüzü, eğitimcilere, pazarlamacılara ve içerik oluşturuculara hitap ederek, büyüleyici beyaz tahta açıklayıcı videolar üretmek isteyen herkes için erişilebilir hale getirir.

Videoscribe'ı diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır: çizilmiş bir efekti simüle eden otomatik el animasyonları, sorunsuz görsel-işitsel uyum için seslendirme senkronizasyonu ve kullanıcıların logolarını ekleyip renk paletlerini özelleştirmelerine olanak tanıyan esnek markalama seçenekleri.

VideoScribe'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzleriyle kolayca ilgi çekici beyaz tahta animasyonları oluşturun

Görüntüleri, metinleri ve müziği zahmetsizce ekleyin

Çeşitli temalara uygun geniş bir görüntü ve şablon kitaplığıyla hızlı bir başlangıç yapın

Kullanılabilirliği artırmak ve mevcut içeriği yeni video projelerine dahil etmek için PowerPoint gibi diğer platformlarla entegre edin

VideoScribe sınırlamaları

Karmaşık projeler sırasında gecikme gibi ara sıra ortaya çıkan performans sorunları, ş Akışını bozabilir

Bazı özellikler ilk bakışta anlaşılmayabilir ve kullanıcıların bu özellikleri kullanabilmesi için zaman gerektirebilir

VideoScribe fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Artı : 26 $. Kullanıcı başına aylık 15

Pro: 39,22 $/ay kullanıcı başına

VideoScribe puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (50'den fazla yorum)

6. Powtoon (Etkileşimli animasyonlu açıklayıcı videolar için en iyisi)

powtoon aracılığıyla

Powtoon, videoyu daha ilgi çekici hale getirmek için tıklanabilir düğmeler ve bağlantılar eklemek istediğinizde kullanışlıdır.

Öğreticiler veya pazarlama sunumları oluşturuyor olsanız da, Powtoon hem görsel olarak dinamik hem de etkileşimli videolar tasarlamak için esneklik sağlar.

Powtoon'un en iyi özellikleri

Karakter ve aksesuar kütüphanesinden yararlanarak videolarınızı oluşturun

İş sunumları, eğitim videoları ve sosyal medya içeriği gibi çeşitli temalar için tasarlanmış geniş bir aralıkta özelleştirilebilir şablonları keşfedin

Hareket yolları ve zamanlama ayarları dahil olmak üzere gelişmiş animasyon teknikleriyle akıcı ve profesyonel görünümlü animasyonlar oluşturun

Powtoon sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, dışa aktarma sayısını sınırlar ve videolara filigran ekler

Yüksek çözünürlüklü varlıkları işlerken yazılımın gecikme veya donma yaşayabileceğinden, büyük projelerde ara sıra performans sorunları yaşanabilir

Powtoon fiyatlandırması

Lite : 50 $/ay

Profesyonel : 190 $/ay

İş: 120 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Powtoon puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

7. Vyond (İş sınıfı animasyon videoları için en iyisi)

vyond aracılığıyla

Vyond, kullanıcıların pazarlama, eğitim ve iç iletişim gibi çeşitli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış ilgi çekici animasyon videoları oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir animasyon aracıdır.

Sezgisel arayüzü ve zengin özellik seti, hem acemi hem de deneyimli oluşturucuların izleyicileri büyüleyen yüksek kaliteli animasyonlar üretmesini sağlar.

Vyond çok yönlülüğüyle öne çıkıyor ve kullanıcıların karmaşık fikirleri görsel olarak çekici bir şekilde aktarmasına olanak tanıyor.

Vyond'un en iyi özellikleri

Yazılı senaryoları doğal sesli seslendirmelere dönüştüren metin okuma fonksiyonu ile video oluşturma sürecini basitleştirin

Hedef kitleyi veya marka kimliğini daha iyi yansıtmak için fiziksel özellikleri ve giyim tarzlarını ayarlayarak etkileyici ayrıntılarla animasyon karakterleri özelleştirin

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir hazır şablon ve varlık kitaplığıyla çeşitli video türleri oluşturun

Vyond sınırlamaları

Animasyon yazılımlarına aşina olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir, çünkü tüm özellikleri ve araçları öğrenmek zaman ve pratik gerektirebilir

Vyond fiyatlandırması

Temel : Aylık 49 $/kullanıcı

Premium : Aylık 89 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 179 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Vyond puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

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8. Runway AI (Otomasyon için yapay zekayı en iyi şekilde kullanan)

runway AI aracılığıyla

Runway AI, üretken yapay zeka araştırmaları ve teknolojileri konusunda uzmanlaşmış olup, videolar, görüntüler ve çeşitli multimedya içerikleri oluşturmak için ürünler ve modeller geliştirmeye odaklanmaktadır.

Runway AI'nın araçları, içerik oluşturucuların fikirlerini neredeyse gerçek zamanlı olarak keşfetmelerine ve hız, kontrol ve doğrulukla prodüksiyona hazır varlıklar oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Runway AI'nın en iyi özellikleri

Nesne kaldırma ve arka plan değiştirme gibi zaman alıcı görevleri gelişmiş AI teknolojisiyle otomatikleştirin

Anında rotoskoplama, hareket izleme ve transkripsiyon dahil olmak üzere tarayıcınızda doğrudan kullanılabilen 30'dan fazla farklı araç arasından seçim yapın

Düzenleme sürecinde anında geri bildirim ve basitleştirilmiş video iletişimi sağlayarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde çalışın

Runway AI sınırlamaları

Büyük projeler gecikmeye neden olabilir, düzenleme akışını bozabilir ve verimliliği etkileyebilir

Zengin özellik seti, yeni başlayanlar için biraz zor olabilir ve yazılımın tüm yeteneklerini tam olarak kavramak için biraz zaman gerektirebilir

Runway AI fiyatlandırması

Temel

Standart : Aylık 15 $/kullanıcı

Pro : Aylık 35 $/kullanıcı

Sınırsız : Aylık 95 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Renderforest (Marka tutarlılığı için en iyisi)

renderforest aracılığıyla

Renderforest, hızlı bir şekilde açıklayıcı videolar oluşturması gereken herkes için iyi bir seçenektir. Otomatik araçları, kapsamlı düzenleme bilgisi olmadan yüksek kaliteli içerik üretmek isteyen işletmeler için özellikle yararlıdır

Bu ücretsiz açıklayıcı video yazılımı, kapsamlı şablon kitaplığı, özelleştirilebilir markalama seçenekleri ve kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü ile bilinir.

Renderforest'ın en iyi özellikleri

Senaryonuzu girerek veya şablonları seçerek hızlı bir şekilde videolar oluşturun. Bu özellik, üretim süresini önemli ölçüde azaltır ve video oluşturma sürecini kolaylaştırır

Tanıtım videoları, slayt gösterileri ve müzik görselleştirmeleri dahil olmak üzere çeşitli video biçimleri oluşturun

Düzenleme sürecinde anında geri bildirim ve ayarlamalar yapabilmek için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Renderforest sınırlamaları

Gelişmiş düzenleme özellikleri biraz kısıtlıdır, bu da projeleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir

Ücretsiz sürüm, profesyonel kullanım için uygun olmayabilecek daha düşük kaliteli çıktılar üretir

Renderforest fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Lite : Aylık 14,99 $/kullanıcı

Pro : Aylık 29,99 $/kullanıcı

İş: 34,99 $/ay

Renderforest puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

10. Biteable (Hızlı pazarlama videoları için en iyisi)

biteable aracılığıyla

Biteable, anında dikkat çeken canlı açıklayıcı videolara ihtiyaç duyanlar için ideal bir çözümdür.

Bu platform, çeşitli sektörlere hitap eden geniş bir animasyon sahnesi seçimi sunarak, oluşturucuların yankı uyandıran hikayeler yaratmasına olanak tanır.

Biteable'ın en iyi özellikleri

Takım üyelerini projelerde işbirliği yapmaya davet ederek geri bildirim ve yinelemeleri basitleştirin

Profesyonel düzeyde multimedya öğeleriyle açıklayıcı videolar oluşturmak için yüksek kaliteli stok görüntü ve müziklere erişin

Yerleşik seslendirme araçlarıyla videolarınıza hızlıca seslendirme ekleyin ve kaydedin

Biteable sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, belirli şablonlara ve özelliklere erişimi kısıtlar, bu da taahhütte bulunmadan tam işlevsellik arayan kullanıcıları engelleyebilir

Kullanıcılar, özellikle daha karmaşık videolarda render işleminde ara sıra gecikmeler olduğunu not etmişlerdir

Biteable fiyatlandırma

Pro : Aylık 29 $/kullanıcı

Premium : Aylık 99 $/kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

Biteable puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 1/5 (40+ yorum)

11. Synthesia (AI ile oluşturulan videolar için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Çekim yapmadan insani bir dokunuşla videolar oluşturmak istiyorsanız, Synthesia tam size göre.

Bu AI tabanlı platform, kullanıcıların içeriği birden fazla dilde sunabilen gerçekçi avatarlar oluşturmasına olanak tanır. Senaryonuzu girin, Synthesia AI kullanarak otomatik olarak bir video oluşturur ve hızlı bir şekilde içerik üretmesi gereken işletmeler için inanılmaz derecede verimli hale gelir

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Senaryonuzu çeşitli dillerde okuyabilen, gerçekçi avatarlar oluşturun ve küresel izleyiciler için erişilebilirliği artırın

Arka planları, aksesuarları ve görsel öğeleri markanıza veya mesajınıza uyacak şekilde özelleştirerek benzersiz bir sunum stili elde edin

Synthesia'yı LMS platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek etkileşimli eğitim materyalleri oluşturun

Synthesia sınırlamaları

Abonelik planları nispeten yüksek olabilir, bu da küçük işletmeler veya bireysel oluşturucular için uygun olmayabilir

Kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan avatarları gerçek aktörlerden daha az gerçekçi bulabilir ve bu da bazı projelerin gerektirdiği kişisel dokunuşu azaltabilir

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç : Aylık 29 $/kullanıcı

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Videolar için 10 Synthesia AI Alternatifi

12. Wideo (Görsel olarak çekici videolar için en iyisi)

wideo aracılığıyla

Wideo, kullanıcıların herhangi bir teknik beceriye ihtiyaç duymadan animasyonlu açıklayıcı videolar oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir video oluşturma platformudur. Sürükle ve bırak düzenleyici ile kullanıcı dostu bir arayüz sunarak herkesin profesyonel görünümlü videolar oluşturmasını kolaylaştırır.

Bu açıklayıcı video yazılımı çözümü, yaratıcılık ve işlevselliği dengeleyerek ilgi çekici görsel hikayeler oluşturmak için idealdir.

Wideo'nun en iyi özellikleri

Sahne yönetimi aracıyla video bölümlerini kolayca düzenleyin ve yeniden sıralayın

Ses efektlerini ve seslendirmeleri görsellerle zahmetsizce senkronize edin

Yerleşik analiz aracıyla izleyici katılımını ve performans ölçümlerini izleyin

Wideo sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, dışa aktarma kalitesini kısıtlar, bu da profesyonel sunumlar veya pazarlama materyalleri için kullanılabilirliği sınırlayabilir

Wideo fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel : Kullanıcı başına aylık 59 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 99 $

Pro +: Kullanıcı başına aylık 199 $

İş: Özel fiyatlandırma

Wideo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4. 0/5 (40+ yorum)

13. Moovly (Kesintisiz video ve animasyon karışımı için en iyisi)

Moovly aracılığıyla

Moovly, işbirliği içinde video üretmek isteyen takımlar için özel olarak tasarlanmış bir açıklayıcı video yazılım platformudur. Eşzamanlı düzenleme imkanı sunarak, anında geri bildirimin çok önemli olduğu grup projelerini kolaylaştırır.

Ayrıca, API erişimi diğer uygulamalarla entegrasyonu mümkün kılarak, video üretim süreçlerini otomatikleştirmek isteyen teknoloji meraklısı kullanıcılar ve işletmeler için iş akışlarını basitleştirir.

Moovly'nin en iyi özellikleri

Moovly Studio ile videoları doğrudan tarayıcınızda düzenleyin — kurulum, güncelleme veya eklenti gerekmez

Tek bir tıklama ile metni seslendirmeye dönüştürün. AI destekli metin okuma özelliğini kullanarak 20'den fazla dilde birden fazla ses arasından seçim yapın ve doğal sesler üretin

Milyonlarca stok görüntü, ses ve video içeren medya kitaplığına erişin

Dropbox ve Google Drive gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar sayesinde dosya yönetimini basitleştirin

Moovly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, abonelik maliyetlerinin benzer platformlara kıyasla nispeten yüksek olabileceğini belirtmiştir

Arayüz genel olarak kullanıcı dostu olsa da, yeni kullanıcılar mevcut kapsamlı özellikler arasında gezinmekte zorlanabilir

Moovly fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Kullandıkça öde: 25 $/video

Abonelik : Aylık 99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Moovly puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (60+ yorum)

14. Rawshorts (AI destekli video oluşturma için en iyisi)

rawshorts aracılığıyla

Rawshorts, video üretim sürecini basitleştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Sezgisel arayüzü ve güçlü AI tabanlı yetenekleriyle Rawshorts, kullanıcıların zahmetsizce profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturmasını sağlar.

Öne çıkan özellikleri arasında metin, görüntü veya kliplerden video oluşturma ve basit komutlarla yüksek kaliteli görüntü oluşturma yer alıyor. Ses meraklıları için zengin ses içeriği oluşturmak ve geliştirmek için araçlar sunuyor.

Rawshorts'un en iyi özellikleri

Metni otomatik olarak animasyonlu video senaryolarına dönüştürerek ve oluşturma sürecini kolaylaştırarak AI kullanarak açıklayıcı video içeriği oluşturun

Önceden hazırlanmış şablonlar ve varlıklardan oluşan kapsamlı bir kitaplık ile videolarınızı hızla özelleştirin

Yayınlandıktan sonra görünümler, etkileşim oranları ve izleyici demografisi gibi ayrıntılı analizlere erişerek gelecekteki içerik stratejilerinizi optimize edin

Rawshorts sınırlamaları

Karmaşık tasarım yetenekleri arayan ileri düzey kullanıcılar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Karmaşık animasyonlar için kapsamlı destek sunmaması, daha sofistike video projelerini kısıtlayabilir

Rawshorts fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz deneme

Essential : Aylık 49 $/kullanıcı

İş: Aylık 89 $/kullanıcı

Rawshorts puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

15. Adobe Express (Profesyonel kalitede videolar için en iyisi)

adobe aracılığıyla

Adobe Express, ilgi çekici açıklayıcı videolar oluşturmak için çok yönlü bir platformdur. Bu kullanıcı dostu araç, güçlü düzenleme özelliklerini zengin kaynaklarla birleştirerek, girişimcilerden eğitimcilere kadar tüm kullanıcıların fikirlerini ilgi çekici görsel anlatılara dönüştürmelerine olanak tanır.

Sezgisel araçlarla sosyal medya gönderileri, grafik tasarımlar, videolar ve fotoğraf düzenlemeleri oluşturmayı basitleştirir. Adobe Firefly aracılığıyla AI destekli özelliklerden yararlanan kullanıcılar, görevleri otomatikleştirebilir ve benzersiz sanat eserlerini zahmetsizce oluşturabilir.

Adobe Express'in en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi özelliğini kullanarak video klipleri hassas bir şekilde düzenleyin, görüntüleri kolayca kırpın, bölün ve yeniden düzenleyerek kesintisiz bir akış oluşturun

Platform içinde ses kaydı ve düzenleme için yerleşik ses araçlarını kullanarak seslendirme ve müzikleri zahmetsizce ekleyin

Adobe Creative Cloud ile entegre edin ve InDesign ve Lightroom gibi platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışın

Adobe Express sınırlamaları

Abonelik maliyetleri, yalnızca ara sıra temel video oluşturma araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir husus olabilir

Yeni kullanıcılar tarafından, özellikle tüm özellikler ve seçenekler arasında gezinirken kullanıcı arayüzüyle ilgili karışıklıklar bildirilmiştir

Adobe Express fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 9,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Adobe Express puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Mükemmel Video Açıklayıcı Yazılımı Seçmek

Sonuç olarak, doğru açıklayıcı video yazılımını seçmek, işbirliği, animasyon stili veya AI destekli araçlar gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Her platformun kendine özgü güçlü yönleri vardır ve dinamik animasyonlar veya daha basit hikaye anlatımı arıyorsanız, size uygun bir araç mutlaka vardır.

Seçeneklerinizi keşfedin, deneyin ve tarzınıza ve hedeflerinize en uygun olanı bulun.

Ancak, yalnızca video oluşturmanın değil, aynı zamanda proje ve görev yönetiminin de avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Klipler, Brain ve raporlama araçları gibi özelleştirilebilir özelliklerle açıklayıcı video oluşturma hiç olmadığı kadar kolay olabilir.

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