Google E-Tablolar'da Pivot Tablo Oluşturmak için Adım Adım Kılavuz

Pivot tablolar, normal tabloların yüksek performanslı sürümleridir.

Pivot tabloyu bir spot ışığı olarak düşünün: verilerinizdeki en önemli ayrıntıları aydınlatarak eğilimleri ve kalıpları kolayca tespit etmenizi sağlar. 💡

Dinamik yapıları sayesinde, toplu verileri kolayca yeniden düzenleyen, özetleyen ve analiz eden pivot tablolar oluşturabilirsiniz.

Google E-Tablolar, birkaç tıklamayla pivot tablolar oluşturmayı kolaylaştırır ve aksi takdirde saatler sürecek Google E-Tablolar görevlerini otomatikleştirebilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri sınırsızdır. Renkleri değiştirebilir, yazı tiplerini değiştirebilir, şık açılır menüler ekleyebilir ve hatta gelişmiş veri görselleştirme öğeleri ekleyebilirsiniz; tüm bunları karmaşık kodlar veya adımlar olmadan yapabilirsiniz.

Bu makalede, Google E-Tablolar'da pivot tablo oluşturmak için gerekli adımları inceleyeceğiz ve daha sonra daha fazla özelliğe sahip alternatif bir aracı (İpucu: ClickUp ) gözden geçireceğiz. 🚀

Google E-Tablolar'da Pivot Tablo Oluşturma Adımları

Satış verileriyle dolu devasa bir elektronik tablo ile uğraştığınızı hayal edin. Belirli veri noktalarını bulmak için satır ve sütunlar arasında sonsuz bir şekilde gezinmek, kısa sürede zorlu ve zaman alıcı bir iş haline gelir.

İşte o zaman Google E-Tablolar pivot tablosuna ihtiyacınız var!

Küçük veri kümeleri manuel olarak yönetilebilirken, Google E-Tablolarınız kontrolden çıktığında pivot tablolar en iyi arkadaşınız olur. Karmaşık formüllerle uğraşmak yerine, birkaç tıklamayla içgörüler elde edebilir, tamamen özelleştirilebilir e-tablo şablonlarını (ve migrenleri) kaydedebilirsiniz.

Başlamak için yapmanız gerekenler:

1. Google E-Tablolar'ı açın

İlk olarak, Google E-Tablolar'ı açın. Kaynak verileri içeren mevcut bir e-tabloyu kullanabilir veya bazı ham veriler ekleyebilirsiniz. Verilerin düzenli olduğundan ve üstte başlıklar bulunduğundan emin olun!

Verilerinizin bulunduğu bir Google E-Tablolar dosyasını açarak başlayın

2. Veri aralığınızı seçin

Pivot tablonuzda istediğiniz kaynak verileri içeren tüm hücreleri vurgulayın. Sütun başlıklarını unutmayın, bunlar çok önemlidir.

💡Pro İpucu: Windows'ta Ctrl + A, Mac'te Command + A klavye kısayolunu kullanarak tüm verilerinizi bir kerede seçin. Sihir gibi işliyor. ✨

Google E-Tablolar pivot tablonuzdaki verileri analiz etmek istediğiniz şekilde vurgulayın

3. Ekle'yi tıklayın ve Pivot tablo'yu seçin

Pivot tabloları kullanmanın zamanı geldi! 🎯

Üst menüye gidin, Ekle'ye tıklayın ve açılır menüden Pivot tablo'yu seçin.

Ekle > Pivot Tablo seçeneğine gidin

4. Pivot tablonun yerini seçin

Pivot tablonuzu nerede oluşturmak istediğinizi soran yeni bir panel açılacaktır. Yeni bir sayfaya bırakabilir veya mevcut bir sayfaya yerleştirebilirsiniz.

Yerinizi seçin, ardından Oluştur'a tıklayın — işin yarısı bitti.

Pivot tablonuzu nereye yerleştireceğinizi seçin

5. Satır ve sütun ekleyin

Şimdi eğlenceli kısma geldik! Pivot tablo düzenleyici panelinde, satır ve sütun seçeneklerini göreceksiniz.

Ayrıştırmak istediğiniz verileri tanımlamak için her birinin yanındaki "Ekle" seçeneğine tıklayın. Bunu, veri kümenizi nasıl düzenleyeceğinize karar vermek olarak düşünün.

Bölgelere göre satışları görmek ister misiniz? Satırlara "Bölge" ve sütunlara "Satış" ekleyin.

Satır ve sütunlar ekleyerek verilerinizin dağılımını tanımlayın

6. Değerler ekleyin

Pivot tablo düzenleyicisinin "Değerler" bölümünde, görüntülemek istediğiniz verileri seçmek için "Ekle" seçeneğine tıklayın. Toplamları, ortalamaları veya sayıları hesaplayabilirsiniz — kısacası, kalbinizin (veya patronunuzun) istediği her şeyi.

Ortalama veya hesaplanmış bir alan istemiyorsanız, ayarın TOPLA olarak yapıldığından emin olun.

Verilerinizi nasıl görüntüleyeceğinizi seçin

7. Filtreler uygulayın (isteğe bağlı ancak yararlıdır)

Filtreler, pivot tablo verilerinizi daha da ayrıntılı bir şekilde dilimlemenizi sağlar.

Yalnızca belirli bir yıla ait verileri görmek veya boş satırları filtrelemek istiyorsanız, "Filtreler" bölümünün altındaki "Ekle" seçeneğine tıklayın.

Filtre kriterlerinizi seçin, raporunuz mükemmel şekilde özelleştirilsin!

Yalnızca tercih ettiğiniz verileri görmek için filtreler uygulayın

Pivot tablonuz yeni veriler geldikçe otomatik olarak güncellenecektir. Değişiklikler hemen görünmezse, yenile düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Veri kümenizin boyutuna bağlı olarak birkaç saniye sürebilir, ancak sonuç alınacaktır.

Google E-Tablolar'daki pivot tablonuz, verileriniz değiştikçe otomatik olarak güncellenir

Google E-Tablolar Pivot Tablonuzu Özelleştirme

Google E-Tablolar'da bir pivot tabloyu özelleştirmenin birkaç yolu vardır:

Satır ve sütunları yeniden düzenleme: Satırları ve sütunları sürükleyip bırakarak siparişlerini değiştirin veya farklı şekilde gruplandırın

Alan ekleme veya kaldırma: Pivot Tablo Düzenleyicisi'ndeki "Satırlar", "Sütunlar" ve "Değerler" bölümlerini kullanarak pivot tablodan alan ekleyin veya kaldırın

Verileri filtreleme: Yalnızca ilgilendiğiniz verileri görüntülemek için belirli satırlara veya sütunlara filtreler uygulayın

Verileri sıralama: Sütun başlıklarındaki sıralama simgelerine tıklayarak verileri artan veya azalan sırayla sıralayın

Değerleri biçimlendirme: Pivot tablodaki değerlerin biçimini (para birimi, yüzdeler veya tarihler gibi) değiştirin

Alan adlarını değiştirme: Düzenle seçeneğini kullanarak satır veya sütun başlığının adını güncelleyin

Hesaplanan alanlar ekleme: Pivot tablodaki veriler üzerinde hesaplamalar yapmak için hesaplanan alanlar oluşturun

Pivot grafikler oluşturma: Verileri görsel olarak sunmak için pivot tablonuzu grafiğe dönüştürün.

Dilimleyiciler kullanma: Pivot tablonuza dilimleyiciler ekleyerek verileri etkileşimli olarak filtreleyin

Koşullu biçimlendirme uygulama: Koşullu biçimlendirmeyi kullanarak pivot tablodaki önemli verileri veya eğilimleri vurgulayın

Pivot tablolarını koruma: Yetkisiz değişiklikleri önlemek için pivot tablosunu kilitleyin

Google E-Tablolar'daki koşullu biçimlendirme kuralları, pivot tablolara da uygulanır

Excel ve Google E-Tablolar'daki Pivot Tablolar Arasındaki Farklar

Hem Microsoft Excel hem de Google E-Tablolar pivot tablo işlevselliği sunar, ancak kullanıcı arayüzü, özellikler ve özelleştirme seçenekleri açısından önemli farklılıklar gösterir. Excel ve Google E-Tablolar'ın pivot tablolar için özelliklerinin hızlı bir özetini burada bulabilirsiniz.

Özellik Google E-Tablolar'daki pivot tablolar Excel'deki pivot tablolar Kullanıcı Arayüzü ve Kullanım Kolaylığı Google E-Tablolar'da pivot tablo oluşturma işlemi oldukça basittir. Kullanıcılar, "Ekle" menüsüne gidip "Pivot Tablo" seçeneğini seçerek veri aralığını otomatik olarak algılayan bir pivot tablo oluşturabilirler. Arayüz, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve özellikle yeni başlayanlar veya sık kullanmayan kullanıcılar için erişilebilirdir. Buna karşılık, Excel'de pivot tablo oluşturmak için veri aralığını seçmeniz ve "Ekle" sekmesini kullanarak "PivotTablo" seçeneğini seçmeniz gerekir. Arayüz daha karmaşıktır ve yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir. Ancak, PivotTablo Alan Listesi aracılığıyla daha gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunarak ayrıntılı ayarlamalara olanak tanır. Öneriler ve Otomasyon Google E-Tablolar, kullanıcıların minimum çabayla hızlı bir şekilde görselleştirmeler veya özetler oluşturmasına yardımcı olan bir Öneriler paneline sahiptir. Excel'de bu özellik yoktur, ancak gelişmiş filtreleme ve gruplama özellikleriyle bunu telafi eder Grafik Oluşturma Özellikleri Google E-Tablolar, kullanıcıların pivot tablo verilerinden doğrudan grafikler oluşturmasına olanak tanır Excel, daha geniş bir grafik türü ve özelleştirme seçenekleri aralığı sunarak ayrıntılı raporlama için daha uygun hale getirir İşbirliği Google E-Tablolar, gerçek zamanlı işbirliğini destekleyerek birden fazla kullanıcının aynı e-tabloda aynı anda çalışmasına olanak tanır. Excel'de, işbirliği genellikle tüm çalışma kitabının paylaşılmasını gerektirir ve bu da zahmetli olabilir Hesaplanan Alanlar Google E-Tablolar bu konuda sınırlı yeteneklere sahiptir Excel, pivot tablolar içinde hesaplanmış alanlar ve ölçüler oluşturmak için sağlam seçenekler sunarak karmaşık analizleri kolaylaştırır Biçimlendirme Google E-Tablolar, Excel'in gelişmiş özelliklerine kıyasla temel biçimlendirme yeteneklerine sahiptir Excel, etkileşimli öğeler için dilimleyiciler ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere kapsamlı biçimlendirme seçenekleri sunar. Diğer Araçlarla Entegrasyon Excel'e kıyasla sınırlı entegrasyon yeteneklerine sahip olsa da, diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla iyi çalışır Excel, diğer Microsoft Office uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve pivot tablo verilerini çeşitli raporlara ve sunumlara dahil etmeyi kolaylaştırır.

Her iki platform da temel pivot tablo işlevlerini sağlarken, Google E-Tablolar daha çok işbirliğine yöneliktir ve bu da onu sıradan kullanıcılar için ideal hale getirir. Buna karşılık, Excel, ileri düzey kullanıcılar veya karmaşık veri işleme gerektiren kullanıcılar için daha derin özelleştirme ve gelişmiş analitik özellikler sunar.

Tablo Oluşturmak için Google E-Tablolar Kullanmanın Dezavantajları

Google E-Tablolar, günlük veri görevleri için kullanışlı bir araç olsa da, bazı sınırlamaları vardır.

Büyük verilerle mücadele : Binlerce satırla yavaşlar, gecikmelere yol açar ve karmaşık işlemler sırasında olası çökme riskleri yaratır

Sınırlı veri işleme gücü : Karmaşık analizler için gelişmiş özelliklerden yoksundur, hesaplanan alanları işleme konusunda yetersizdir ve derin veri içgörüleri için etkisiz olabilir

Tutarlı olmayan pivot tablo güncellemeleri : Gerçek zamanlı olarak yenilenmez, veriler değiştiğinde karışıklığa neden olur ve verilerin doğruluğu konusunda endişeye yol açar

Hücre ve formül sınırları: Maksimum 10 milyon hücre uygular, sayfalar arasında ağır veri kümelerini kısıtlar ve sınırlara ulaşıldığında performans sorunlarına neden olur

Sheets Pivot Tablo özelliği temel görevleri yerine getirmede yardımcı olsa da, bilgileri özetlemek ve büyük hacimli verilerin analizini yapmakta zorlanabilir.

Değişiklik arıyorsanız, ClickUp gibi daha zengin özelliklere sahip ve esnek bir Google E-Tablolar alternatifi keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir!

ClickUp ile ilerleme çubukları, iş yükü özetleri ve grafikler gibi bileşenleri kullanarak pivot tablo verilerinizi görselleştirebilir ve projenizin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

ClickUp'ın bir diğer büyük avantajı, bir elektronik tablonun işlevselliğini taklit eden Tablo Görünümü'dür, bu da Google E-Tablolar'dan sorunsuz bir geçiş sağlar.

Satır ve sütunları kullanmaya alışık olduğunuz deneyimi yaşarken, görev atama, son tarihleri izleme ve iş yüklerini takip etme gibi ek özelliklerden de yararlanabilirsiniz.

İlerleme grafikleri, Kanban panoları ve iş yükü özetleri gibi sürükle ve bırak bileşenleri ile işler daha da kolaylaşır ve ham veriler görsel olarak çekici ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürülür.

En iyi kısmı ne mi?

Herhangi bir göreve hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak 1000'den fazla özelleştirilebilir şablona erişebilirsiniz.

🏆 Bonus: ClickUp, iş akışınızı otomatikleştiren ve sizin sadece önemli işlere odaklanmanızı sağlayan kendi yapay zekası ClickUp Brain ile donatılmıştır.

İlerleme grafikleri, Kanban panoları ve iş yükü özetleri ile verilerinizi görselleştirin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Google E-Tablolar'dan ClickUp'a geçiş adımları

Google E-Tablolar pivot tablosundan ClickUp'a geçmeyi mi düşünüyorsunuz? İşte geçiş yapmanıza yardımcı olacak adım adım kılavuz:

Google E-Tablolar pivot tablonuzu dışa aktarın : İlk olarak, Google E-Tablolar pivot tablonuzu açın. "Dosya" 'ya, ardından "İndir" 'e tıklayın ve "CSV biçimi" 'ni seçin

ClickUp'ı açın ve içe aktarma işlemini başlatın : ClickUp'ta Çalışma Alanınıza gidin ve "Görevleri İçe Aktar"a gidin. İçe aktarma biçimi olarak "CSV" 'yi seçin ve pivot tablo verilerinizi içeren CSV dosyasını yükleyin

Verilerinizi ClickUp Alanlarına Haritalayın : ClickUp, sütunlarınızı CSV'den alanlarına haritalamanızı isteyecektir. Örneğin, Google E-Tablolar'daki "Kategori" alanınız ClickUp'ta benzer bir alana haritalanabilir

Tablonuzu özelleştirin : Verileriniz içe aktarıldıktan sonra, Google E-Tablolar'da hesaplanan alanları kullanır gibi, verilerinizi farklı şekillerde analiz etmek için özel sütunlar oluşturabilir ve formüller uygulayabilirsiniz

ClickUp'ın Tablo Görünümünü sonlandırın ve kullanın: Pivot tablonuzu haritaladıktan ve özelleştirdikten sonra, işlemi sonlandırmak için "İçe Aktar" seçeneğine tıklayın. Pivot tablonuz artık ClickUp'ın Tablo Görünümü içinde tam olarak işlevsel olacak ve burada verilerinizi bir elektronik tablo gibi düzenlemeye ve yönetmeye devam edebilirsiniz

Verilerinizi düzenlemek ve üzerinde çalışmak için ClickUp'ın Tablo Görünümü'nün esnekliğinin keyfini çıkarın

ClickUp'ta pivot tablolar oluşturma ve yönetme

ClickUp, Google E-Tablolar veya Excel gibi geleneksel araçlarla rekabet eden, ancak ek işlevsellik ve esneklik sunan bir elektronik tablo benzeri deneyim sunar.

ClickUp'ta e-tabloları nasıl kullanabileceğinizi adım adım anlatan kısa bir süreçten geçelim:

1. ClickUp'ı başlatın

İlk olarak, ClickUp'ı bulut sürümünden başlatın veya yazılımı masaüstü uygulaması veya mobil uygulama olarak indirin.

2. Tablo Görünümünü Seçin

Çalışma Alanınıza girdikten sonra, ekranınızdaki Görünüm Çubuğuna gidin.

"Tablo Görünümü" seçeneğine tıklayın. Bu seçenek, Google E-Tablolar'da pivot tablo oluşturmaya benzer şekilde görevlerinizi ve verilerinizi satır ve sütunlar halinde düzenleyebileceğiniz güçlü bir elektronik tablo tarzı arayüz sunar.

ClickUp'ın duyarlı tablolarıyla görevleri verimli bir şekilde düzenleyin ve düzenleyin

3. Tablo düzenini özelleştirin

ClickUp, + simgesine basarak kolayca sütun eklemenizi sağlar. Her sütun, işlediğiniz verilerin türüne uyacak şekilde Özel Alanlar kullanılarak özelleştirilebilir.

Örneğin, Para alanını finansal bilgileri izlemek için kullanabilirsiniz. Verilerinizde son tarihler varsa, Tarih alanını kullanın.

Ş Akışınızı düzenleyin ve önemli görevlere öncelik verin

4. Görevleri bağlayın

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, kodlama yapmadan ilişkisel veritabanları oluşturabilmesidir.

İlişki Özel Alanı'nı kullanarak, farklı listelerden veya Çalışma Alanlarından görevleri birbirine bağlayarak birbiriyle bağlantılı veritabanları oluşturabilirsiniz.

Örneğin, bir müşterinin sipariş geçmişini belirli bir proje veya görevle ilişkilendirebilir, böylece pivot tablolarınızı daha dinamik ve değerli hale getirebilirsiniz.

5. Verilerinizi düzenleyin ve filtreleyin

Tablonuz oluşturuldu, şimdi ClickUp'ın güçlü veri yönetimi araçlarını kullanma zamanı. Verilerinizi filtreleyebilir, gruplandırabilir ve sıralayabilir, projenize kuşbakışı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Görevlerinizi yeniden düzenlemeniz mi gerekiyor? Sütunları veya satırları gerektiği gibi yeniden düzenlemek için sürükleyip bırakın.

ClickUp görünümünüzü yalnızca ihtiyacınız olan bilgileri gösterecek şekilde özelleştirin

6. Toplu düzenleme

Verimlilik çok önemlidir ve ClickUp'ın Tablo Görünümü özelliği toplu düzenlemeleri çocuk oyuncağına çevirir. Birden fazla girdiyi aynı anda güncellemeniz gerekiyorsa, satırları seçin ve sadece birkaç tıklama ile değişiklikleri uygulayın.

Bu özellik, büyük veri kümelerini yöneten ve her şeyi güncel tutmak için hızlı bir yola ihtiyaç duyan takımlar için mükemmeldir.

7. Paylaşma ve dışa aktarma

Pivot tablonuz veya Tablo Görünümü tamamlandığında, bunu müşterilerinizle veya takım üyelerinizle paylaşabilirsiniz.

ClickUp, herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştıran, herkese açık paylaşılabilir bağlantılar sunar.

Tablonuzu dışa aktarmanız mı gerekiyor?

Tüm Tablo Görünümü verilerini, diğer elektronik tablo araçlarında kullanılabilen bir CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

ClickUp'ın E-Tablo Şablonu

Araç geçişleri size göre değilse ve ClickUp'a geçmek konusunda kararsızsanız, ClickUp E-Tablo Şablonunu çok seveceksiniz.

Bu Şablonu İndirin Bu şablon sayesinde elektronik tablo tablosunun tüm avantajlarından yararlanın

Bu şablonu müşteri verilerini izlemek, bütçeleri yönetmek veya envanteri takip etmek için kullanabilirsiniz.

Zengin özelliklere sahip ancak uyarlanabilir olan bu araç, Özel Alanlar eklemenize ve projeniz geliştikçe bunları değiştirmenize olanak tanır.

İster yeni başlayan ister ileri düzey bir kullanıcı olun, minimum kurulumla saniyeler içinde başlayabilirsiniz.

Öte yandan, karmaşık finansal tablolarla uğraşıyorsanız veya veri yönetimini kolaylaştırmanız gerekiyorsa, ClickUp'ın Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu sizin için daha uygun olacaktır.

Bu şablon ayrıca tamamen özelleştirilebilir ve otomatik içe aktarma ve özel formüller gibi özelliklerle birçok manuel görevi basitleştirir.

ClickUp ile daha iyi tablolara geçin

Google E-Tablolar, hareket halindeyken pivot tablolar oluşturmak ve yönetmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir araçtır.

Ancak, görev yönetimi ve takım işbirliği gibi ek gereksinimler için bir e-tablo aracından daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacak. Tablo Görünümü, elektronik tablo benzeri bir deneyim sunar, böylece Microsoft Excel veya Google E-Tablolar'dan sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. İlerleme çubukları, iş yükü özetleri ve grafikler gibi bileşenleri kullanarak pivot tablo verilerinizi görselleştirebilirsiniz.

Üç aracı tek bir güçlü platformda (ClickUp) birleştirerek %50 maliyet tasarrufu elde eden RevPartners'a sorun — yarı fiyatına ve daha da iyi özelliklerle!

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Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Pivot tablolar en çok ne için kullanılır?

Pivot tablolar, büyük veri kümelerini özetlemek, analiz etmek ve sunmak için Excel ve Google E-Tablolar gibi elektronik tablo uygulamalarında kullanılan güçlü araçlardır. Kullanıcıların toplam, ortalama, sayım ve diğer istatistikleri hesaplayarak verileri hızlı bir şekilde özetlemelerine olanak tanır. Pivot tablolar, veriler değiştikçe gerçek zamanlı olarak da ayarlanabilen dinamik raporların oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu etkileşim, kullanıcıların orijinal veri kümesini değiştirmeden verileri filtreleyip sıralamasına olanak tanır.

2. Bir çalışma sayfasına kaç tane pivot tablo ekleyebiliriz?

Bir çalışma sayfasına birden fazla pivot tablo ekleyebilirsiniz. Google E-Tablolar'da pivot tablo oluştururken hedef olarak "Mevcut Sayfa"yı seçmeniz yeterlidir.

3. Google E-Tablolar'da iki pivot tabloyu birleştirebilir miyiz?

Google E-Tablolar'da pivot tablolar birleştirilemez. Orijinal veri kaynaklarını tek bir veri kümesinde birleştirebilir ve yeni bir pivot tablo oluşturabilirsiniz. Ya da ClickUp'ta Tablo Görünümü'ne geçin!

4. Google E-Tablolar'da pivot tablolar nasıl yenilenir?

Google E-Tablolar'daki pivot tablonuz, kaynak veritabanındaki veriler güncellendiğinde otomatik olarak yenilenir. Ancak bunu manuel olarak yapmak isterseniz, Yenile düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Ancak, veritabanına yeni satırlar ve/veya sütunlar eklerseniz, pivot tablonun veri aralığını güncellemeyi unutmayın, böylece bu yeni eklemeler de dahil edilebilir.