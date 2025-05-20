Herkesin Bilmesi Gereken En İyi 50 Excel Kısayolu

İşte buradasınız — masanızda oturmuş, bir elektronik tabloyu düzenlemek için zamanla yarışıyorsunuz.

Sonsuz sekmeler arasında tıklamalar yapıp formüller yazarken, birdenbire uğraştığınız her şeyi daha hızlı yapmanın bir yolu olduğunu fark edersiniz: zaman ve enerji tasarrufu sağlayan gizli bir kısayol.

Keşke daha önce bilseydiniz!

Günlerini Excel'i anlamaya çalışarak geçirenler için kısayolları öğrenmek, labirentte gizli bir yol keşfetmek gibidir.

Bu blogda, herkesin bilmesi gereken en iyi 50 Excel kısayoluna, Excel deneyiminizi hızlandıracak basit anahtar tuşlara dalıyoruz. 💻

Excel kısayolu nedir?

Excel kısayolu, kullanıcıların yazılımın menülerine başvurmadan işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan klavye tuşlarının birleşimidir.

Bunu, işleri daha hızlı halletmenin bir yolu olarak düşünün.

Örneğin, "Ctrl + C" metni kopyalarken "Ctrl + V" metni yapıştırır gibi, Excel'de de zaman ve çaba tasarrufu sağlayan kendi kısayol tuşları vardır.

Yaygın bir örnek, Ctrl + N tuşlarına basarak yeni bir boş çalışma kitabı oluşturmaktır.

Bu kısayol olmadan, fareyi kullanarak "Dosya" bölümüne gitmeniz ve ardından "Yeni" seçeneğine tıklamanız gerekir; bu işlem birkaç adımdan oluşur. Bir görevi tamamlamak için gereken adım sayısını azaltarak iş akışınızı önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz.

Excel, sayfalar arasında gezinmenize, verileri biçimlendirmenize, fonksiyonlar uygulamanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak 500'den fazla kısayol ile doludur. Bu kısayolları öğrenmek, özellikle her şey için fareyi kullanmaya alışkınsanız, ilk başta zor gelebilir. Bu yeni çalışma tarzına alışırken başlangıçta işlerinizi yavaşlatabilir.

Ancak pratik yaptıkça, bu kısayollar ikinci doğanız haline gelir, neredeyse kas hafızanıza kazınır. Kısa sürede, sadece birkaç tuş vuruşuyla görevleri yerine getirerek daha hızlı ve verimli çalıştığınızı fark edeceksiniz.

Excel'de Kısayol Kullanmanın Avantajları

Excel kısayolları küçük kolaylıklar gibi görünebilir, ancak yazılımla etkileşim biçiminizi tamamen değiştirebilirler.

Bu kısayolları kullanmanın neden harika bir fikir olduğunu keşfedelim.

Zamandan tasarruf edin: Uzun menülerde ve iletişim kutularında gezinmek ve birden çok adım gerçekleştirmek için fareyi kullanma ihtiyacını ortadan kaldırın

Hızı artırın: Büyük veri kümelerinde gezin ve verileri hızla tarayın, sizi yavaşlatabilecek sonsuz kaydırma işlemlerinden kurtulun

Hataları azaltın: Karmaşık, çok adımlı işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için kısayol tuşlarını kullanarak manuel hataları önleyin

Odaklanmayı artırın: Ellerinizi klavyede tutun, fareye uzanarak dikkatinizin dağılmasını en aza indirin ve elinizdeki göreve konsantrasyonunuzu artırın

Yorgunluğu en aza indirin: Excel kısayollarını öğrenerek fare ve klavye arasında sürekli geçiş yapmanın fiziksel rahatsızlığından kurtulun

Ayrıca okuyun: Verimliliğinizi Artıracak 25 Excel Püf Noktası ve Hilesi

Excel'de kısayolları kullanma

Excel kısayollarına başlamak, yeni bir dil öğrenmek gibi gelebilir, ancak çabaya değer. Bu anahtar kombinasyonlarını öğrendikten sonra, veriler arasında çok daha verimli bir şekilde gezinecek ve yönetebileceksiniz.

Excel'de kısayolları kullanmanıza yardımcı olacak üç ipucu:

1. Temel bilgilerle başlayın

Verimliliğinizi anında artıracak birkaç anahtar kısayolu öğrenerek işe başlayın.

Örneğin, kopyalamak için "Ctrl + C", yapıştırmak için "Ctrl + V" ve geri almak için "Ctrl + Z" tuşlarına alışmak, görevleri hızlı bir şekilde yerine getirme becerinizi büyük ölçüde artıracaktır.

Bunları öğrendikten sonra, daha gelişmiş kısayolları kolaylıkla kullanmaya hazır olacaksınız.

2. Kısayolları etkinleştirin ve özelleştirin

Excel kısayollarının çoğu zaten etkinleştirilmiştir. Tek yapmanız gereken bunları kullanmak.

Ancak, bazılarının etkinleştirilmesi gerekir. Excel Şeridi'nde kısayolları etkinleştirmek ve özelleştirmek için şu adımları izleyin:

Dosya > Seçenekler > Şeridi Özelleştir'e gidin

"Dosya" menüsüne gidin

"Seçenekler"e tıklayın

İletişim kutusunda "Şeridi Özelleştir" seçeneğini seçin

Özel Yeni sekme oluşturun > Özel Yeni grup > Yeniden adlandırın

Komutun ekleneceği yeni bir sekme ve grup oluşturun

Komut > Yeni grup > Komut ekle'yi seçin

Komutu ekleyin

Bu kısayollara "Alt" anahtarı + Excel tarafından atanan "alfabe"yi kullanarak erişebilirsiniz.

Benzer şekilde, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na özel kısayollar ekleyebilir ve "Alt" anahtarı + Excel tarafından atanan "sayı" ile erişebilirsiniz.

3. Kısayolları pratik yapın ve ezberleyin

Excel'de kısayolları ustalaşmanın sırrı, bunları sık sık kullanmaktır. Ancak başlangıçta bunları ezberlemek için biraz yardıma ihtiyacınız olacak. Bu durumda yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

En sık kullanılan beş ila yedi kısayol ile başlayın

En sık kullandığınız kısayolları yapışkan notlara veya bir hile sayfasına yazın ve görünür olmaları için çalışma alanınızın yakınına yapıştırın

Hile sayfasına olan bağımlılığınızı kademeli olarak azaltın ve tamamen öğrendiğiniz kısayolları listeden kaldırın

👀 Bonus: Bütçeleme, proje yönetimi ve veri analizi gibi görevler için tasarlanmış önceden oluşturulmuş biçimlerle verilerinizi hızlı bir şekilde düzenlemek ve yönetmek için ücretsiz elektronik tablo şablonlarını deneyin.

Zaman Kazanmak İçin En İyi 50 Excel Kısayolu

Excel'de yüzlerce kısayol vardır, ancak iş yerinde en sık kullanılan 50 kısayolu özenle seçtik. İşleri kolaylaştırmak için bunları işlevlerine göre gruplandırdık, örneğin e-tablolarda gezinme, çalışma kitabı kısayolları ve hücreleri biçimlendirme.

Zamandan tasarruf etmek için en iyi 50 Excel kısayolu:

1. Elektronik tablo gezinme

Bu kategoride, fare kullanmadan elektronik tablonuzda tamamen gezinmenizi sağlayan kısayolları keşfedeceğiz. Bu kısayollar, özellikle büyük veya karmaşık elektronik tablolarla çalışırken çok kullanışlıdır.

Sr. No. Açıklama Klavye kısayolları 1. Sonraki hücreye geçmek için Sekme 2. Önceki hücreye geçmek için Shift + Tab 3. Bir hücre aşağı taşımak için Girin 4. Bir hücre yukarı taşımak için Yukarı ok anahtarı 5. Hücre seçimini o yönde bir hücre genişletmek için Shift + Yön tuşu (Yukarı, Aşağı, Sağ veya Sol) 6. O yönde kullanılan son hücreye gitmek için Ctrl + Yön tuşu (Yukarı, Aşağı, Sağ veya Sol) 7. Hesap tablosunda en son kullanılan hücreye gitmek için Ctrl + Son 8. Hesap tablosundaki ilk hücreye gitmek için Ctrl + Home 9. Tüm sütunu seçmek için Ctrl + Alan 10. Tüm satırı seçmek için Shift + Alan 11. Bu yöndeki tüm kullanılan hücreleri seçmek için Ctrl + Shift + Yön tuşu (Yukarı, Aşağı, Sağ veya Sol) 12. Seçimi etkin hücreden elektronik tablodaki en son kullanılan hücreye genişletmek için Ctrl + Shift + Son 13. Seçimi etkin hücreden elektronik tablodaki ilk kullanılan hücreye genişletmek için Ctrl + Shift + Home 14. Tüm elektronik tabloyu seçmek için Ctrl + Shift + Boşluk çubuğu 15. Sonraki sayfaya geçmek için Ctrl + Sayfa Aşağı 16. Önceki sayfaya geçmek için Ctrl + PageUP 17. Geçerli sayfada bir ekran aşağı inmek için Sayfa Aşağı 18. Geçerli sayfada bir ekran yukarı çıkmak için Sayfa Yukarı 19. Geçerli sayfada bir ekran sola gitmek için Alt + Sayfa Aşağı 20. Geçerli sayfada bir ekran sağa hareket etmek için Alt + Sayfa Yukarı

💡 Profesyonel İpucu: Mac kısayollarını kullanın: Mac'te hızlı para birimi biçimlendirmesi için Komut + Shift + $. Bu, seçtiğiniz hücreleri Excel'de anında para birimi olarak biçimlendirerek ş akışınızı kolaylaştırır ve finansal verilerinizi düzenli tutar. 💵

2. Çalışma kitabı eylemleri

Bu kategoride, çalışma kitabında gerçekleştirdiğiniz açma, kapatma, kaydetme ve diğer temel eylemler için Excel kısayollarını ele alacağız.

Sr. No. Açıklama Klavye Kısayolları 21. Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için Ctrl + N 22. Çalışma kitabını kaydetmek için Ctrl + S 23. Geçerli çalışma kitabını kapatmak için Ctrl + W 24. Mevcut bir çalışma kitabını açmak için Ctrl + O 25. Excel'i kapatmak için Ctrl + F4 26. Dosya menüsünü açmak için Alt + F 27. Ana sekmeye gitmek için Alt + H 28. Ekle sekmesine gitmek için Alt + N 29. Sayfa Düzeni'ne gitmek için Alt + P 30. Formüller sekmesine gitmek için Alt + M 31. Veri sekmesine gitmek için Alt + A 32. İnceleme sekmesine gitmek için Alt + R 33. Görünüm sekmesine gitmek için Alt + W

3. Hızlı hücre eylemleri

Burada, çalışma sayfanızda doğrudan hızlıca işlemler gerçekleştirmenizi sağlayan Excel kısayollarını inceleyeceğiz.

Sr. No. Açıklama Klavye Kısayolları 34. Çalışma sayfasında bir hücre seçimini kopyalamak için Ctrl + C 35. Çalışma sayfasına bir hücre seçimini yapıştırmak için Ctrl + V 36. Çalışma sayfasında bir hücre seçimini kesmek için Ctrl + X 37. Çalışma sayfasında son yapılan bir işlemi geri almak için Ctrl + Z 38. Çalışma sayfasında son yapılan bir eylemi yeniden yapmak için Ctrl + Y 39. Bir hücrenin bağlam menüsünü açmak için Shift + F10 40. Bir fonksiyon eklemek için Shift + F3 41. Hücreye yorum eklemek için Shift + F2 42. Sil iletişim kutusunu açmak için Ctrl + Eksi işareti 43. Ekle iletişim kutusunu açmak için Ctrl + Artı işareti 44. Tablo oluşturmak, silmek veya yeniden adlandırmak için Ctrl + T, Ctrl + D veya Ctrl + R 45. Bağlantı eklemek için Ctrl + K 46. Metni italik yapmak veya italik biçimini kaldırmak için Ctrl + I veya Ctrl + 3 47. Metni kalın olarak biçimlendirmek veya kalın biçimlendirmeyi kaldırmak için Ctrl + B veya Ctrl + 2 48. Metni altı çizili hale getirmek veya altı çizili biçimlendirmeyi kaldırmak için Ctrl + U veya Ctrl + F4 49. Renk doldurmak için Alt + H + H 50. Etkin çalışma sayfasında yazım denetimi yapmak için F7

💡 Profesyonel İpucu: Adlandırılmış aralıkları kullanarak Excel raporlamalarını daha düzenli hale getirin. Adlandırılmış aralıklar, formüllerinizde belirli veri aralıklarına başvurmayı kolaylaştırarak elektronik tablo yönetimini basitleştirir ve formüllerin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Excel Kullanım Sınırlamaları

Excel kısayolları işinizi hızlandırabilir, ancak sınırlamaları yoktur. Bu nedenle, gelişmiş özellikler arıyorsanız, bazı Excel alternatiflerini keşfetmeye değer olabilir.

Excel'in yetersiz kaldığı alanları daha ayrıntılı olarak incelemek için sınırlamalarına genel bir bakış sunuyoruz.

Öğrenme eğrisi: Excel özelliklerini ve kısayollarını öğrenmek kolay değildir. Çeşitli Excel fonksiyonlarını ve formüllerini kullanmayı, raporlar ve grafikler oluşturmayı ve diğer gelişmiş eylemleri gerçekleştirmeyi öğrenmek için çeşitli kaynaklara erişmeniz gerekir

Verimlilik için tasarlanmamıştır: Excel, çoğu görevin manuel olarak yürütülmesini gerektirir ve bu da zaman alıcı ve emek yoğun olabilir

İnsan hatasına açık: Kapsamlı manuel veri girişi ve analizi, hata riskini artırır. Büyük bir çalışma sayfasında küçük bir hata bile önemli hesaplama hatalarına yol açabilir

Kötü sürüm kontrolü ve senkronizasyon: Excel, sürüm kontrolü ve gerçek zamanlı senkronizasyon konusunda sorunlar yaşar, bu da ortak düzenleme ve değişikliklerin izlenmesini zorlaştırır

Zorlu işbirliği: Excel'de yorum eklemek mümkündür, ancak çok fazla yorum çalışma sayfasını karmaşık hale getirebilir. Ayrıca, çevrimiçi sürüm yoğun kullanıcı yükü altında çökebilir ve işbirliğini zorlaştırabilir

ClickUp ile tanışın: En iyi Excel alternatifi

Excel'in sınırlamaları sizi engelliyorsa, ClickUp aradığınız çözüm olabilir.

ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi ve belgelerinizi merkezileştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir iş yönetimi platformudur.

ClickUp, proje yönetimi, görev izleme ve işbirliği özelliklerini tek bir kullanıcı dostu arayüzde birleştirir. Excel'de kullandığınız birçok fonksiyonu (veri düzenleme ve takım koordinasyonu gibi) daha sorunsuz bir şekilde yerine getirir.

Nasıl olduğunu görelim.

Tablo Görünümü

ClickUp Tablo Görünümü, Excel gibi geleneksel elektronik tablolara sofistike bir alternatif sunar.

Excel, verileri düzenlemek için tanıdık, ızgara tabanlı bir arayüz sunarken, Tablo Görünümü gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı ile bunu bir adım daha ileri taşır.

ClickUp Tablo Görünümü ile Projeleri Daha İyi İzleyin ClickUp'ın Tablo Görünümü ile görev ayrıntılarını elektronik tablo benzeri bir arayüzde görüntüleyin

Özel sütunlar oluşturmak ve verileri yönetmek zaman alıcı olabilen Excel'den farklı olarak, ClickUp ile birkaç tıklamayla kolayca özel sütunlar oluşturabilir, açılır menüler ayarlayabilir ve ayrıntılı görev bilgileri ekleyebilirsiniz.

Böylesine kolaylaştırılmış bir süreç, Excel'de sıklıkla gereken manuel çabayı ortadan kaldırır ve ClickUp'ın daha kapsamlı proje yönetimi özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

ClickUp'ın Tablo Görünümü'nde sütunları tercihlerinize göre yeniden boyutlandırın, taşıyın ve sabitleyin

💡 Pro İpucu: ClickUp'ta proje yönetimi otomasyonunu kurarak, ClickUp'ın Otomasyon özelliğini kullanarak görev durumlarını doğrudan değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir görev "Tamamlandı" olarak işaretlendiğinde otomatik olarak "İnceleniyor" durumuna geçerek sorunsuz bir iş akışı sağlanabilir.

Formül Alanları

ClickUp Formül Alanları ile, karmaşık hesaplamaları zorlu Excel formüllerini hatırlamanıza gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz. Formüllerin karmaşık ve kolayca unutulabileceği Excel'den farklı olarak, ClickUp bu süreci basitleştirir.

Sadece sayısal bir ClickUp Özel Alanı oluşturmanız ve Formül Alanları'nı kullanarak formülünüzü tanımlamanız yeterlidir. ClickUp, bu formülü Tablo Görünümü'ndeki tüm sütuna otomatik olarak uygulayacaktır.

ClickUp'ın Formül Alanlarını kullanarak karmaşık hesaplamaları basitleştirin

Artık karmaşık Excel fonksiyonlarını hatırlamak veya hata ayıklamak konusunda endişelenmenize gerek yok — ClickUp, formül hatalarıyla uğraşmanıza gerek kalmadan işinize odaklanabilmeniz için zor işleri sizin yerinize halleder.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Kısayol tuşları

ClickUp, verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış sağlam bir kısayol tuşları ve klavye kısayolları seti sunar. Excel'e benzer, ancak bazı benzersiz avantajları vardır.

Excel gibi, ClickUp'ın Sıcak Tuşları ve Klavye Kısayolları, görevleri oluşturma, kapatma veya silme ve eylem merkezini açma gibi temel görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Ayrıca, fareye dokunmadan takım üyelerinden bahsetmek ve çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için kısayolları deneyebilirsiniz.

ClickUp'ın Sıcak Tuşları ve Klavye Kısayollarını etkinleştirerek çalışma alanınıza ekstra esneklik katın

ClickUp'ı diğerlerinden ayıran özellik, özelleştirme kolaylığı ve kapsamlı işlevselliğidir. Başlamak için, avatarınıza tıklayarak, "Ayarlar"a, ardından "Tercihler"e gidip "Kısayollar"ı etkinleştirmeniz gerekir.

Etkinleştirdikten sonra, sık kullanılan görevleri basitleştiren bir dizi kısayol tuşuyla ş Akışınızı kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp'ın Sıcak Tuşları ve Klavye Kısayolları, ş Akışınızı optimize eder

Örneğin, yeni bir görev oluşturmak Command/Ctrl + E tuşlarına basmak kadar kolaydır ve Komut Merkezi'ni açmak Cmd/Ctrl + K tuşlarına basmak kadar basittir. Bir yorumda bir iş arkadaşınızdan bahsetmek mi istiyorsunuz? @ sembolünü yazmanız yeterlidir.

Gösterge panelleri

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, Excel'e kıyasla verileri analiz etmek ve görselleştirmek için verimli bir yol sunar. Excel'de grafikleri, pasta grafikleri, çubuk grafikleri, Gantt grafikleri ve diğer görsel veri temsilini manuel olarak oluşturmanız gerekirken, ClickUp bu süreci otomatikleştirir.

Verileri görselleştirmek ve analiz etmek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın

ClickUp ile görselleştirmeler otomatik olarak oluşturulur ve kaynak verilerinizle gerçek zamanlı olarak senkronize edilir, böylece manuel çaba harcamadan doğru ve güncel içgörüler elde edersiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın paylaşım seçenekleri, raporlarınızı ve görselleştirmelerinizi takımınıza veya paydaşlarınıza kolayca dağıtmanızı sağlayarak işbirliğini ve karar vermeyi basitleştirir.

ClickUp Gösterge Panelini paydaşlara göndermek için çeşitli paylaşım seçenekleri arasından seçim yapın

Takım işbirliği

ClickUp'ın işbirliği araçları, takım etkileşimini, elektronik tablolarda sıklıkla görülen sonsuz yorum konularının çok ötesine taşır.

ClickUp, sorunsuz ve etkili ekip çalışmasını şu şekilde kolaylaştırır:

ClickUp'ı kullanın Yorumları atayın, dosya ve bağlantıları kolayca paylaşın ve özel yorum alanlarında @bahsetmeler ile takım üyelerini etiketleyin. Bu, tartışmaların düzenli olmasını ve ilgili görevler veya projelerle doğrudan bağlantılı olmasını sağlar.

Takım üyelerini doğrudan ClickUp Yorumlarında @bahsetme ile etiketleyerek herkesi bilgilendirin

Sohbet

ClickUp Chat tarafından desteklenen gerçek zamanlı sohbet kanalları ile takım iletişiminizi kolaylaştırın. Bu, anlık mesajlaşma ve güncellemeler sağlayarak herkesin platformlar arasında geçiş yapmadan senkronizasyonda kalmasını sağlar.

ClickUp Sohbetinde işbirliği yapın Takım üyeleriyle bağlantı kurmak ve sorunsuz işbirliği sağlamak için ClickUp Sohbet'i deneyin

Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla beyin fırtınası yapın ve plan yapın.

Çizimler yapın, şekiller ekleyin, notlar yazın, resimler ve bağlantılar ekleyin; tüm bunları yaratıcılığı ve koordinasyonu artıran gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı bir ortamda gerçekleştirin.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla yaratıcı bir tuval üzerinde beyin fırtınası yapın

Excel'in klavye kısayollarının ötesine geçin ve ClickUp ile zaman kazanın

Excel kısayolları günlük görevlerde yardımcı olabilir, ancak büyük ve karmaşık elektronik tablolarla çalışırken yeterli olmayabilir. Bu durumlarda, verileri etkili bir şekilde oluşturmak, yönetmek ve analiz etmek için gelişmiş bir yazılım gereklidir.

ClickUp, elektronik tabloların avantajlarını geniş bir verimlilik özellikleri aralığıyla birleştiren güçlü bir alternatiftir. Gelişmiş veri düzenleme özelliği sayesinde büyük veri kümelerini kolayca yönetebilir ve analiz edebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp entegre iletişim araçları ile takım işbirliğini geliştirir ve otomasyon özellikleri manuel görevleri azaltarak iş akışınızı daha verimli hale getirir.

Ne bekliyorsunuz?

ClickUp'a bugün kaydolun ve verimlilik yolculuğunuza ücretsiz başlayın!