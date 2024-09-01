Geri bildirim toplamak, istekleri yönetmek veya anketler düzenlemek konusunda hiç zorlandınız mı? Doğru bilgileri toplamak ve bunları düzenli bir şekilde saklamak zor bir iştir.
Asana formları bu yüzden çok kullanışlıdır. Bu özellik sayesinde, takımınızdan, müşterilerinizden veya potansiyel müşterilerinizden bilgi toplama sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Tüm geri bildirimlerinizi ve gelen taleplerinizi, projenizin diğer verileriyle birlikte düzenli bir şekilde saklamanın basit bir yoludur.
Asana formunu adım adım nasıl oluşturacağınızı keşfedin.
Asana'da Form Oluşturma
Asana formları, geri bildirim/talep almaya hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olabilir. İyi haber mi? Asana formlarınızı altı basit adımda oluşturabilir, düzenleyebilir, ayarlayabilir ve yayınlayabilirsiniz.
1. Form oluşturun
Asana'da form oluşturmak için şu adımları izleyin:
- Asana hesabınızdaki bir projeye erişin
- Özelleştir menüsüne gidin
- Ekle'ye gidin ve Formlar'ı tıklayın. Formunuzun içeriğini gereksinimlerinize göre özelleştirin
- Yayınla'yı tıklayın
Formlar, Asana projelerinizin bir parçasıdır. Bir yanıtlayıcı formu doldurup gönderdiğinde, form proje içinde yeni bir görev olarak görünür. Ön tanımlı olarak, formun adı, parçası olduğu projenin adıyla aynıdır, ancak adı ve açıklamasını düzenleyebilirsiniz.
2. Formlara başlık ekleyin
Soruları bölümlere ayırmak için başlıklar ekleyin. Bu, formun daha okunaklı olmasını sağlar ve yanıtlayanları daha iyi yönlendirir.
İşte nasıl yapabilirsiniz:
- Form İçeriği sekmesine tıklayın
- İçerik bölümüne kaydırın
- Başlık
- Başlığınızı form içinde istediğiniz pozisyona sürükleyip bırakın
Alternatif olarak, formunuzun üzerine gelin ve + Başlık Ekle'yi tıklayın.
3. Formlarınıza erişin
Asana Ana sayfanızdaki Formlar bileşeni, son ve favori formlarınıza tek bir yerden erişmenize yardımcı olur.
+ Yeni Ekle düğmesine tıklayarak doğrudan bileşenden yeni bir form oluşturabilirsiniz.
Ana sayfaya daha fazla bileşen eklemek istiyorsanız, sağ üst köşeye gidin ve Özelleştir'i tıklayın.
4. Form ayarlarını yönetme
Ayarlar sekmesinden (Form İçeriği sekmesinin yanında bulunur), aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
- Görev başlığı için bir alan seçin
- Her form gönderimi için ön tanımlı bir atanan kişi belirleyin
- Tüm yanıtları görev açıklamasına kopyalayın
- Formlara kimlerin erişebileceğini kontrol edin
- Onay mesajı ekleyin
- Başka bir gönderi eklemek için düğme ekleyin
5. Formlara ek dosya eklemeye izin verin
Bazı sorular, yanıtlayanların resim, PDF ve diğer belgeler gibi ek dosyalar göndermesini gerektirebilir.
Birisi ek dosya içeren bir form gönderdiğinde, ek dosyalar otomatik olarak Asana projenizde oluşturulan göreve bağlanır.
Form'a ek dosya eklemek için soru listenizin altındaki Ek dosyası simgesine tıklayın.
Sorunuzu ekledikten sonra şu seçenekler sunulur:
- Soru adını değiştirin/düzenleyin ve soru açıklaması ekleyin
- Birden fazla ek dosya ekleyin
- Gerekli alanını açın veya kapatın
6. Formunuzu önizleyin
Formunuzu oluştururken, Formu görüntüle seçeneğine tıklayarak yanıtlayanlara nasıl görüneceğini önizleyebilirsiniz.
7. Formunuzu paylaşın
Formunuzu oluşturduktan sonra Formu paylaş'ı tıklayın. Formun erişim izinlerini seçin: Bağlantıya sahip herkes (genel paylaşım) veya Yalnızca kuruluş (gizli paylaşım). Tamamlandı'yı tıklayın.
Asana formlarını web sitelerine de gömebilirsiniz. Bunu yapmak için yine Formu paylaş'ı tıklayın. Gömme kodu snippet'ini kopyalamak için Kodu kopyala'yı tıklayın. Gömme kodu snippet'ini formu görüntülemek istediğiniz hedef web sitesine yapıştırın.
Ayrıca, daha hızlı paylaşım için bağlantıyı kopyala seçeneğine tıklayıp form bağlantısını bir e-postaya veya sohbet mesajına yapıştırabilirsiniz.
Asana'yı Form Oluşturmak İçin Kullanmanın Sınırlamaları
Asana formları, takım üyelerinden veya paydaşlardan bilgi toplamak için yapılandırılmış bir yol sunar, ancak bazı dezavantajları vardır:
- Sınırlı özelleştirme: Asana form özelliği, şirket logosu ekleme ve başlığı değiştirme gibi temel özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelir. Formunuzun rengini değiştirmeniz veya gereksinimlerinize uyacak şekilde birden fazla özel alan eklemeniz gerekiyorsa, bu oldukça kısıtlayıcı olabilir
- Form yanıtlarına göre görev oluşturma yok: Bir form gönderildiğinde, formun bulunduğu proje için yeni bir görev oluşturulur. Ne yazık ki, form yanıtlarına göre doğrudan görev oluşturamazsınız. Dolayısıyla, yanıtları iş akışı otomasyonunu yürütmek için kullanamazsınız
- Sınırlı dallanma/koşullu mantık: Asana formları, en fazla beş düzeyde dallanma sunar. Bu, daha karmaşık koşullu mantık gerektiren durumlarda kısıtlayıcı olabilir. Nüanslı veri toplama senaryolarını veya dinamik form etkileşimlerini yönetmek zordur
ClickUp ile Formlar Oluşturun
Formlar aracılığıyla veri toplama, iş akışınızın temel bir parçasıysa, son derece uyarlanabilir, aldığınız yanıtlarla daha eylem odaklı olmanıza yardımcı olan, mantığa dayalı sezgisel formlar oluşturmanıza olanak tanıyan ve tüm sektörler için uygun olan güçlü bir araca ihtiyacınız vardır.
ClickUp, tüm bu özellikleri barındıran bir araçtır. ClickUp'ı görev yönetimi ve takım işbirliği özellikleriyle tanıyor olabilirsiniz, ancak veri toplama sürecindeki aksaklıkları gidermek için gelişmiş bir form oluşturucuya da sahiptir.
ClickUp'ta form oluşturmayı ve özelleştirmeyi öğrenin.
1. Form oluşturmak ve düzenlemek için ClickUp'ın Form görünümünü kullanın
İlk adım, ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızda bir form oluşturmaktır.
İşte nasıl yapabilirsiniz:
1. Form görünümünü eklemek istediğiniz Alanın yanındaki üç nokta … veya Yeni Oluştur + simgesine tıklayın
2. Yeni Oluştur'u ve ardından Form'u seçin
Yeni formunuzu oluşturdunuz ve kenar çubuğundan bulabilirsiniz. Kolay tanımlama için forma bir ad ve açıklama ekleyin.
Sol tarafta, Öncelik, Başlangıç Tarihi, Son Teslim Tarihi, Ek Dosya, Zaman Tahmini ve Atanan Kişi gibi Görev alanlarını bulabilirsiniz. Sol panelden istediğiniz alanları sürükleyip Formunuza bırakın.
ClickUp, Özel Alanlar sayesinde kapsamlı özelleştirmeyi de destekler. Bu alanlar, formunuzu farklı amaçlara göre uyarlaymanıza yardımcı olur. ClickUp'ın Özel Alanları arasında Metin, Uzun Metin, Web Sitesi, Açılır Menü, E-posta, Telefon, Tarih, Onay Kutusu, Sayı, Para ve Etiketler bulunur.
Özelleştirme bununla bitmiyor. Sağ üst köşedeki dişli simgesine giderek Form Seçeneklerinizi değiştirebilirsiniz (Business Plus Planı ve üstü planlarda mevcuttur). Form seçenekleriyle yapılandırabileceğiniz özelliklere hızlıca göz atın:
- Avatar: Formunuzun üst kısmında görünmesini istediğiniz bir resim seçin
- Atanan kişi: Her form gönderimi için ön tanımlı Atanan kişiler seçin
- Yanıt mesajı: Formu tamamlayan kullanıcılar için özel bir mesaj oluşturun
- Renkler: Form düğmelerinizin rengini seçin
- Markalama: Formlarınızdan ClickUp markasını gizleyin
- Başka bir yanıt gönder: Form gönderimi onay sayfasına başka bir yanıt göndermek için bir bağlantı ekleyin, böylece kullanıcılar aynı forma birden fazla yanıt gönderebilir
ClickUp Form görünümünün en iyi özelliği esnekliğidir. Koşullu mantığı destekler ve yanıtlara göre soruları dinamik olarak günceller. Karar Alanı başına 25 kuralı destekleyen bu özellik, daha kesin veriler elde etmenizi sağlar (Business Plus ve Enterprise Planlarında mevcuttur).
Örneğin, yanıtlayanlar öncelik olarak Acil'i seçtiğinde Son Teslim Tarihi alanını otomatik olarak görüntüleyen bir kural oluşturabilirsiniz.
Bu aracın bir diğer avantajı ise çok yönlülüğüdür. İster bilgi toplayan bir eğitimci olun, ister bir yazılım ekibinin parçası olarak özellik taleplerini ve hata düzeltmelerini yöneten bir yönetici olun, ClickUp Form görünümünü sektörünüze uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.
2. Formlarınızdan izlenebilir görevler oluşturun
ClickUp formları, ürün geri bildirimlerini toplama, proje taleplerini ve yaratıcı talepleri yönetme, BT gönderilerini yönetme, satış fırsatlarını yönlendirme ve çalışan memnuniyeti anketleri gerçekleştirme gibi çeşitli rutin görevler için kuruluşunuzun alım sürecini kolaylaştırır. Ancak bu sadece başlangıç.
Form alanlarına yanıtları aldıktan sonra, bunları iş akışınıza gömülü, izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürebilir ve uygun eylemleri gerçekleştirmeleri için takım üyelerine atayabilirsiniz. Örneğin, bir ürün geri bildirimi sistemde bir hata bildirirse, yanıtı bir göreve dönüştürebilir ve geliştirme takımınıza atayabilirsiniz.
3. Şablonları kullanarak form oluşturmayı hızlandırın
ClickUp, form oluşturma ve özelleştirme işlemlerini hızlı hale getirirken, bazen hemen kullanmaya başlayabileceğiniz (veya küçük değişiklikler yaptıktan sonra) önceden hazırlanmış formlar aramak isteyebilirsiniz.
Tahmin edin ne oldu? ClickUp, farklı kullanım durumları için kullanıma hazır birçok form şablonu sunar. Geri bildirim formu şablonları veya genel kayıt formu şablonları gibi birçok seçenek arasından seçim yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şablonu indirmek, alanları ve durumları gereksinimlerinize göre düzenlemek ve kullanıma hazır!
ClickUp kitaplığindeki bazı popüler şablonlara göz atalım:
ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu
Kuruluşunuz birden fazla departmandaki müşterilerden/kullanıcılardan ve ortaklardan geri bildirim topluyorsa, ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu sizin için uygun olabilir.
Örneğin, bir SaaS şirketiyseniz, kullanıcıların ürününüzün ilk kullanım deneyimi, kullanıcı deneyimi ve müşteri desteği ile etkileşimleri hakkında ne düşündüklerini farklı formlar aracılığıyla öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu özelleştirilebilir şablon, her amaç için özel formlar oluşturmanıza ve toplanan verileri kolay erişim için merkezileştirmenize olanak tanır.
Bu şablonu en iyi şekilde kullanmak için şunları yapabilirsiniz:
- Özel müşteri ihtiyaçlarına yönelik anketler oluşturun
- Ürünlerinizi/hizmetlerinizi iyileştirmeye yardımcı olacak anlamlı verileri yakalayın
- Departmanlar genelinde müşteri geri bildirimlerine ilişkin yanıtlara hızlı bir genel bakış elde edin
- Formu, müşteri kademesi, satın alma tarihi, genel puan ve puanlama nedeni gibi özel alanlarla özelleştirin
ClickUp Form Şablonu
ClickUp'ın Form Şablonu, bir etkinliğin katılımcılarından bilgi toplamak için çok uygun olan genel bir kayıt formu şablonudur. Eğitim programı, seminer, atölye çalışması veya kurs gibi etkinlikler için bu şablonu kolayca düzenleyerek doğru veri setini toplayabilirsiniz.
Şablon size şunları sağlar:
- Veri toplama için tutarlı bir biçim oluşturun
- Sayıları ne olursa olsun, büyük veya küçük tüm form gönderilerini yönetin
- Kolay inceleme için gönderiyi düzenleyin
- Fatura adresi, doğum tarihi, sınıflandırma ve iletişim numarası gibi istediğiniz özel alanları ekleyin
- Özel formları hızlıca oluşturarak zaman kazanın
Yerleşik Pano, Liste, Belge ve Form görünümleri sayesinde, toplanan verileri istediğiniz şekilde inceleyebilirsiniz.
4. Formu hedef kitlenizle paylaşın
Formunuz ön tanımlı olarak herkese açık olarak paylaşılabilir. Herkese açık paylaşımı devre dışı bırakmak ve formu kapatmak için sağ üst köşedeki Etkin anahtarını değiştirin.
Formu paylaşmak çok kolaydır: formun doğrudan bağlantısını kopyalayın ve iç takımlarınız, dış paydaşlarınız, müşterileriniz ve daha fazlasıyla paylaşmaya başlayın. Ayrıca, Göm kod bölümü aracılığıyla açılış sayfanıza bir HTML formu da ekleyebilirsiniz.
Müşteriler, ClickUp Form görünümü özelliğinin basitliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle çok memnun. İşte bir müşteri yorumu:
"Formlar, görevler ve listeler sayesinde müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim kolaylaştı. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takım özelliği sayesinde hepsini yönetmek için mükemmel bir araç."
"Formlar, görevler ve listeler atayarak müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim kolaylaştırıldı. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takım özelliği ile hepsini yönetmek için mükemmel bir araç."
ClickUp ile Kapsamlı Özelleştirmelerle Dinamik Formlar Oluşturun
Temel form gereksinimlerini kolayca karşılayan basit bir araç arıyorsanız, Asana uygun bir seçimdir.
Ancak, daha karmaşık iş akışlarıyla uğraşıyorsanız ve çok yönlü bir çevrimiçi form oluşturucu istiyorsanız, Google formları ve ClickUp Formları dahil olmak üzere Asana alternatiflerini inceleyebilirsiniz.
ClickUp, bu karmaşık ayrıntıları yönetmek ve formlarınızın işleyişi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış olması nedeniyle burada uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yanıtları toplamakla kalmaz; doğrudan eyleme geçirilebilir görevler oluşturarak ve bunların ilerlemesini izleyerek yanıtları takip etmenizi sağlar.
Neden bekliyorsunuz? ClickUp ile başlayın — verileri etkili bir şekilde yakalamak ve kullanmak için gelişmiş özelliklere sahip özel formlar oluşturun.