Geri bildirim toplamak, istekleri yönetmek veya anketler düzenlemek konusunda hiç zorlandınız mı? Doğru bilgileri toplamak ve bunları düzenli bir şekilde saklamak zor bir iştir.

Asana formları bu yüzden çok kullanışlıdır. Bu özellik sayesinde, takımınızdan, müşterilerinizden veya potansiyel müşterilerinizden bilgi toplama sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Tüm geri bildirimlerinizi ve gelen taleplerinizi, projenizin diğer verileriyle birlikte düzenli bir şekilde saklamanın basit bir yoludur.

Asana formunu adım adım nasıl oluşturacağınızı keşfedin.

Asana'da Form Oluşturma

Asana formları, geri bildirim/talep almaya hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olabilir. İyi haber mi? Asana formlarınızı altı basit adımda oluşturabilir, düzenleyebilir, ayarlayabilir ve yayınlayabilirsiniz.

1. Form oluşturun

Asana'da form oluşturmak için şu adımları izleyin:

Asana hesabınızdaki bir projeye erişin

Özelleştir menüsüne gidin

Ekle'ye gidin ve Formlar'ı tıklayın. Formunuzun içeriğini gereksinimlerinize göre özelleştirin

Yayınla'yı tıklayın

Formlar, Asana projelerinizin bir parçasıdır. Bir yanıtlayıcı formu doldurup gönderdiğinde, form proje içinde yeni bir görev olarak görünür. Ön tanımlı olarak, formun adı, parçası olduğu projenin adıyla aynıdır, ancak adı ve açıklamasını düzenleyebilirsiniz.

asana aracılığıyla

2. Formlara başlık ekleyin

Soruları bölümlere ayırmak için başlıklar ekleyin. Bu, formun daha okunaklı olmasını sağlar ve yanıtlayanları daha iyi yönlendirir.

İşte nasıl yapabilirsiniz:

Form İçeriği sekmesine tıklayın

İçerik bölümüne kaydırın

Başlık

Başlığınızı form içinde istediğiniz pozisyona sürükleyip bırakın

Alternatif olarak, formunuzun üzerine gelin ve + Başlık Ekle'yi tıklayın.

asana aracılığıyla

3. Formlarınıza erişin

Asana Ana sayfanızdaki Formlar bileşeni, son ve favori formlarınıza tek bir yerden erişmenize yardımcı olur.

+ Yeni Ekle düğmesine tıklayarak doğrudan bileşenden yeni bir form oluşturabilirsiniz.

Ana sayfaya daha fazla bileşen eklemek istiyorsanız, sağ üst köşeye gidin ve Özelleştir'i tıklayın.

asana aracılığıyla

4. Form ayarlarını yönetme

Ayarlar sekmesinden (Form İçeriği sekmesinin yanında bulunur), aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Görev başlığı için bir alan seçin

Her form gönderimi için ön tanımlı bir atanan kişi belirleyin

Tüm yanıtları görev açıklamasına kopyalayın

Formlara kimlerin erişebileceğini kontrol edin

Onay mesajı ekleyin

Başka bir gönderi eklemek için düğme ekleyin

asana aracılığıyla

5. Formlara ek dosya eklemeye izin verin

Bazı sorular, yanıtlayanların resim, PDF ve diğer belgeler gibi ek dosyalar göndermesini gerektirebilir.

Birisi ek dosya içeren bir form gönderdiğinde, ek dosyalar otomatik olarak Asana projenizde oluşturulan göreve bağlanır.

Form'a ek dosya eklemek için soru listenizin altındaki Ek dosyası simgesine tıklayın.

asana aracılığıyla

Sorunuzu ekledikten sonra şu seçenekler sunulur:

Soru adını değiştirin/düzenleyin ve soru açıklaması ekleyin

Birden fazla ek dosya ekleyin

Gerekli alanını açın veya kapatın

asana aracılığıyla

6. Formunuzu önizleyin

Formunuzu oluştururken, Formu görüntüle seçeneğine tıklayarak yanıtlayanlara nasıl görüneceğini önizleyebilirsiniz.

asana aracılığıyla

7. Formunuzu paylaşın

Formunuzu oluşturduktan sonra Formu paylaş'ı tıklayın. Formun erişim izinlerini seçin: Bağlantıya sahip herkes (genel paylaşım) veya Yalnızca kuruluş (gizli paylaşım). Tamamlandı'yı tıklayın.

Asana formlarını web sitelerine de gömebilirsiniz. Bunu yapmak için yine Formu paylaş'ı tıklayın. Gömme kodu snippet'ini kopyalamak için Kodu kopyala'yı tıklayın. Gömme kodu snippet'ini formu görüntülemek istediğiniz hedef web sitesine yapıştırın.

Ayrıca, daha hızlı paylaşım için bağlantıyı kopyala seçeneğine tıklayıp form bağlantısını bir e-postaya veya sohbet mesajına yapıştırabilirsiniz.

Asana'yı Form Oluşturmak İçin Kullanmanın Sınırlamaları

Asana formları, takım üyelerinden veya paydaşlardan bilgi toplamak için yapılandırılmış bir yol sunar, ancak bazı dezavantajları vardır:

Sınırlı özelleştirme : Asana form özelliği, şirket logosu ekleme ve başlığı değiştirme gibi temel özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelir. Formunuzun rengini değiştirmeniz veya gereksinimlerinize uyacak şekilde birden fazla özel alan eklemeniz gerekiyorsa, bu oldukça kısıtlayıcı olabilir

Form yanıtlarına göre görev oluşturma yok : Bir form gönderildiğinde, formun bulunduğu proje için yeni bir görev oluşturulur. Ne yazık ki, form yanıtlarına göre doğrudan görev oluşturamazsınız. Dolayısıyla, yanıtları iş akışı otomasyonunu yürütmek için kullanamazsınız

Sınırlı dallanma/koşullu mantık: Asana formları, en fazla beş düzeyde dallanma sunar. Bu, daha karmaşık koşullu mantık gerektiren durumlarda kısıtlayıcı olabilir. Nüanslı veri toplama senaryolarını veya dinamik form etkileşimlerini yönetmek zordur

ClickUp ile Formlar Oluşturun

Formlar aracılığıyla veri toplama, iş akışınızın temel bir parçasıysa, son derece uyarlanabilir, aldığınız yanıtlarla daha eylem odaklı olmanıza yardımcı olan, mantığa dayalı sezgisel formlar oluşturmanıza olanak tanıyan ve tüm sektörler için uygun olan güçlü bir araca ihtiyacınız vardır.

ClickUp, tüm bu özellikleri barındıran bir araçtır. ClickUp'ı görev yönetimi ve takım işbirliği özellikleriyle tanıyor olabilirsiniz, ancak veri toplama sürecindeki aksaklıkları gidermek için gelişmiş bir form oluşturucuya da sahiptir.

ClickUp'ta form oluşturmayı ve özelleştirmeyi öğrenin.

1. Form oluşturmak ve düzenlemek için ClickUp'ın Form görünümünü kullanın

İlk adım, ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızda bir form oluşturmaktır.

İşte nasıl yapabilirsiniz:

1. Form görünümünü eklemek istediğiniz Alanın yanındaki üç nokta … veya Yeni Oluştur + simgesine tıklayın

2. Yeni Oluştur'u ve ardından Form'u seçin

ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak formları kolayca oluşturun, düzenleyin, özelleştirin ve paylaşın

Yeni formunuzu oluşturdunuz ve kenar çubuğundan bulabilirsiniz. Kolay tanımlama için forma bir ad ve açıklama ekleyin.

Sol tarafta, Öncelik, Başlangıç Tarihi, Son Teslim Tarihi, Ek Dosya, Zaman Tahmini ve Atanan Kişi gibi Görev alanlarını bulabilirsiniz. Sol panelden istediğiniz alanları sürükleyip Formunuza bırakın.

ClickUp, Özel Alanlar sayesinde kapsamlı özelleştirmeyi de destekler. Bu alanlar, formunuzu farklı amaçlara göre uyarlaymanıza yardımcı olur. ClickUp'ın Özel Alanları arasında Metin, Uzun Metin, Web Sitesi, Açılır Menü, E-posta, Telefon, Tarih, Onay Kutusu, Sayı, Para ve Etiketler bulunur.

Özelleştirme bununla bitmiyor. Sağ üst köşedeki dişli simgesine giderek Form Seçeneklerinizi değiştirebilirsiniz (Business Plus Planı ve üstü planlarda mevcuttur). Form seçenekleriyle yapılandırabileceğiniz özelliklere hızlıca göz atın:

Avatar : Formunuzun üst kısmında görünmesini istediğiniz bir resim seçin

Atanan kişi : Her form gönderimi için ön tanımlı Atanan kişiler seçin

Yanıt mesajı : Formu tamamlayan kullanıcılar için özel bir mesaj oluşturun

Renkler: Form düğmelerinizin rengini seçin

Markalama: Formlarınızdan ClickUp markasını gizleyin

Başka bir yanıt gönder: Form gönderimi onay sayfasına başka bir yanıt göndermek için bir bağlantı ekleyin, böylece kullanıcılar aynı forma birden fazla yanıt gönderebilir

ClickUp Form görünümünün en iyi özelliği esnekliğidir. Koşullu mantığı destekler ve yanıtlara göre soruları dinamik olarak günceller. Karar Alanı başına 25 kuralı destekleyen bu özellik, daha kesin veriler elde etmenizi sağlar (Business Plus ve Enterprise Planlarında mevcuttur).

Örneğin, yanıtlayanlar öncelik olarak Acil'i seçtiğinde Son Teslim Tarihi alanını otomatik olarak görüntüleyen bir kural oluşturabilirsiniz.

ClickUp Form görünümünde koşullu mantık ve kurallar kullanarak sezgisel formlar oluşturun

Bu aracın bir diğer avantajı ise çok yönlülüğüdür. İster bilgi toplayan bir eğitimci olun, ister bir yazılım ekibinin parçası olarak özellik taleplerini ve hata düzeltmelerini yöneten bir yönetici olun, ClickUp Form görünümünü sektörünüze uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

2. Formlarınızdan izlenebilir görevler oluşturun

ClickUp formları, ürün geri bildirimlerini toplama, proje taleplerini ve yaratıcı talepleri yönetme, BT gönderilerini yönetme, satış fırsatlarını yönlendirme ve çalışan memnuniyeti anketleri gerçekleştirme gibi çeşitli rutin görevler için kuruluşunuzun alım sürecini kolaylaştırır. Ancak bu sadece başlangıç.

Form alanlarına yanıtları aldıktan sonra, bunları iş akışınıza gömülü, izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürebilir ve uygun eylemleri gerçekleştirmeleri için takım üyelerine atayabilirsiniz. Örneğin, bir ürün geri bildirimi sistemde bir hata bildirirse, yanıtı bir göreve dönüştürebilir ve geliştirme takımınıza atayabilirsiniz.

ClickUp Form görünümü ile form yanıtlarınızı izlenebilir görevlere dönüştürün

Ayrıca okuyun: Veri Toplamak ve Analiz Etmek için 10 Form Otomasyon Yazılımı

3. Şablonları kullanarak form oluşturmayı hızlandırın

ClickUp, form oluşturma ve özelleştirme işlemlerini hızlı hale getirirken, bazen hemen kullanmaya başlayabileceğiniz (veya küçük değişiklikler yaptıktan sonra) önceden hazırlanmış formlar aramak isteyebilirsiniz.

Tahmin edin ne oldu? ClickUp, farklı kullanım durumları için kullanıma hazır birçok form şablonu sunar. Geri bildirim formu şablonları veya genel kayıt formu şablonları gibi birçok seçenek arasından seçim yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şablonu indirmek, alanları ve durumları gereksinimlerinize göre düzenlemek ve kullanıma hazır!

ClickUp kitaplığindeki bazı popüler şablonlara göz atalım:

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Kuruluşunuz birden fazla departmandaki müşterilerden/kullanıcılardan ve ortaklardan geri bildirim topluyorsa, ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu sizin için uygun olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu ile ürün ve hizmetler hakkında geri bildirim toplayın

Örneğin, bir SaaS şirketiyseniz, kullanıcıların ürününüzün ilk kullanım deneyimi, kullanıcı deneyimi ve müşteri desteği ile etkileşimleri hakkında ne düşündüklerini farklı formlar aracılığıyla öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu özelleştirilebilir şablon, her amaç için özel formlar oluşturmanıza ve toplanan verileri kolay erişim için merkezileştirmenize olanak tanır.

Bu şablonu en iyi şekilde kullanmak için şunları yapabilirsiniz:

Özel müşteri ihtiyaçlarına yönelik anketler oluşturun

Ürünlerinizi/hizmetlerinizi iyileştirmeye yardımcı olacak anlamlı verileri yakalayın

Departmanlar genelinde müşteri geri bildirimlerine ilişkin yanıtlara hızlı bir genel bakış elde edin elde edin

Formu, müşteri kademesi, satın alma tarihi, genel puan ve puanlama nedeni gibi özel alanlarla özelleştirin

ClickUp Form Şablonu

ClickUp'ın Form Şablonu, bir etkinliğin katılımcılarından bilgi toplamak için çok uygun olan genel bir kayıt formu şablonudur. Eğitim programı, seminer, atölye çalışması veya kurs gibi etkinlikler için bu şablonu kolayca düzenleyerek doğru veri setini toplayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Form Şablonu ile anında etkinlik kayıt formları oluşturun

Şablon size şunları sağlar:

Veri toplama için tutarlı bir biçim oluşturun

Sayıları ne olursa olsun, büyük veya küçük tüm form gönderilerini yönetin

Kolay inceleme için gönderiyi düzenleyin

Fatura adresi, doğum tarihi, sınıflandırma ve iletişim numarası gibi istediğiniz özel alanları ekleyin

Özel formları hızlıca oluşturarak zaman kazanın

Yerleşik Pano, Liste, Belge ve Form görünümleri sayesinde, toplanan verileri istediğiniz şekilde inceleyebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: İK Takımları için En İyi 10 Ücretsiz İşten Ayrılma Görüşmesi Şablonu ve Sorusu

4. Formu hedef kitlenizle paylaşın

Formunuz ön tanımlı olarak herkese açık olarak paylaşılabilir. Herkese açık paylaşımı devre dışı bırakmak ve formu kapatmak için sağ üst köşedeki Etkin anahtarını değiştirin.

Etkin anahtarı açarak/kapatarak ClickUp'ta bir formun genel paylaşımını açın/devre dışı bırakın

Formu paylaşmak çok kolaydır: formun doğrudan bağlantısını kopyalayın ve iç takımlarınız, dış paydaşlarınız, müşterileriniz ve daha fazlasıyla paylaşmaya başlayın. Ayrıca, Göm kod bölümü aracılığıyla açılış sayfanıza bir HTML formu da ekleyebilirsiniz.

Müşteriler, ClickUp Form görünümü özelliğinin basitliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle çok memnun. İşte bir müşteri yorumu:

"Formlar, görevler ve listeler sayesinde müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim kolaylaştı. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takım özelliği sayesinde hepsini yönetmek için mükemmel bir araç."

"Formlar, görevler ve listeler atayarak müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim kolaylaştırıldı. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takım özelliği ile hepsini yönetmek için mükemmel bir araç."

ClickUp ile Kapsamlı Özelleştirmelerle Dinamik Formlar Oluşturun

Temel form gereksinimlerini kolayca karşılayan basit bir araç arıyorsanız, Asana uygun bir seçimdir.

Ancak, daha karmaşık iş akışlarıyla uğraşıyorsanız ve çok yönlü bir çevrimiçi form oluşturucu istiyorsanız, Google formları ve ClickUp Formları dahil olmak üzere Asana alternatiflerini inceleyebilirsiniz.

ClickUp, bu karmaşık ayrıntıları yönetmek ve formlarınızın işleyişi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış olması nedeniyle burada uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yanıtları toplamakla kalmaz; doğrudan eyleme geçirilebilir görevler oluşturarak ve bunların ilerlemesini izleyerek yanıtları takip etmenizi sağlar.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp ile başlayın — verileri etkili bir şekilde yakalamak ve kullanmak için gelişmiş özelliklere sahip özel formlar oluşturun.