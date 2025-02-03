2025'in En İyi 10 Müşteri İletişim Yönetimi Yazılımı

Gelen kutunuzu açtığınızda, acil olarak ilgilenmeniz gereken müşterilerinizden gelen e-postalar, metinler ve sosyal medya mesajlarıyla dolu olduğunu hayal edin. Ben de bunu yaşadım!

Her mesajın dikkat gerektirdiği bu durum, sürekli bir denge kurma çabası gibi hissettiriyor. Tüm çabalarıma rağmen, bazı mesajlar kaçınılmaz olarak gözden kaçıyor ve bu da müşterilerin hayal kırıklığına uğramasına ve takımımı hayal kırıklığına uğratma endişesinin sürekli olarak devam etmesine neden oluyor.

Müşterilerimle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmam gerektiğini fark ettim, bu yüzden kuruluşumda Müşteri İletişim Yönetimi (CCM) yazılımını kullanmaya başladım.

İletişim yönetimi araçları, farklı kanallarda müşterilerle iletişimi iyileştirmeme, veri yönetimini merkezileştirmeme, müşteri yolculuğu haritası oluşturmama, müşteri etkileşimlerini izlememe ve zamanında, kusursuz teslimat sağlamama yardımcı oldu.

Siz de müşteri iletişim yönetimi yaklaşımınızı iyileştirmek ve optimize etmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu blogda, müşteri memnuniyetini artırmak için en iyi 10 CCM yazılımını listeledim.

Müşteri İletişim Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Müşteri iletişim yönetimi yazılımı seçerken, verimlilik, kişiselleştirme ve ölçeklenebilirliği iletişim stratejinize sorunsuz bir şekilde entegre eden bir çözüm bulmak çok önemlidir. Dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Çok kanallı destek: Sosyal medya, e-posta, metin ve müşteri hizmetleri biletleri gibi farklı kanallarda iletişimi kolaylaştıran bir müşteri iletişim yönetimi çözümü arayın

Takım işbirliği: Kolay işbirliği yapmanızı sağlayan bir platform seçin. Bu, iş yüklerini yönetmenize ve müşteri sorunlarını daha hızlı çözmenize yardımcı olur

Müşteri yolculuğu haritalama: Tüm temas noktalarında müşteri etkileşimlerini ve deneyimlerini izleyen ve analiz eden bir çözüm tercih edin. Böylece, müşteri iletişimini iyileştirebileceğiniz alanları belirleyebilirsiniz

Otomasyon: Müşterilerinizle gelen ve giden etkileşimleri otomatikleştirmek ve hızlı müşteri yanıtları sağlamak için AI entegrasyon özelliklerine sahip CCM yazılımını seçin

Kişiselleştirme: İletişimi kişiselleştirmenize olanak tanıyan bir araç seçin. En iyi müşteri iletişim yönetimi yazılımı, müşteri davranışlarını, sorgularını, profillerini ve etkileşim geçmişini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek özelleştirilmiş mesajlar hazırlayabilmelidir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri İletişim Yönetimi Yazılımı

Şimdi, anahtar özellikleri, fiyatları, sınırlamaları ve müşteri yorumlarına göre en iyi müşteri iletişim platformlarını görelim.

1. ClickUp (İletişim yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp CRM Çözümü ile tüm müşteri verilerini tek bir yerden yöneterek müşteri iletişiminizi iyileştirin

Müşteri deneyimini iyileştirmenin ilk adımı, verimli müşteri veri yönetimidir. Bunu zor yoldan öğrendim. Eskiden, takımım yanlış ve eksik müşteri verilerine güveniyordu ve müşterilerimizin neden beklendiği kadar memnun ve duyarlı olmadığını merak ediyorduk.

ClickUp ile müşteri yönetimi sorununu nihayet aştım. ClickUp'ın CRM çözümü, tüm müşteri etkileşimlerini ve sorgularını görüntüleyebileceğim merkezi bir veritabanı oluşturarak müşteri veri yönetimini basitleştirir.

Tek bir platform üzerinden müşteri ilişkilerini görselleştirmeme, müşteri raporlaması için proje güncellemelerini göndermeye ve müşterileri sisteme dahil etmeye yardımcı oluyor.

Verimli müşteri iletişimi ve müşteri beklentilerini karşılamak için bir başka kullanışlı özellik ise ClickUp E-posta Entegrasyonu. Bu özellik, müşteri e-postalarını doğrudan ClickUp içinden gönderip almamı sağlıyor, böylece sekmeler arasında geçiş yapmak yerine her şeyi tek bir konumdan halledebiliyorum.

Görevler oluşturabilir ve takım üyelerimi etiketleyebilir, daha iyi bir bağlam için görevlere e-postalar ekleyebilir, bildirimlere yanıt verebilir, müşterilere proje güncellemelerini gönderebilir ve görevleri otomatikleştirebilirim.

Birden fazla sekme arasında geçiş yapmayı bırakın ve ClickUp E-posta Entegrasyonu ile tüm müşteri iletişimini tek bir yerden yönetin

ClickUp Müşteri Hizmetleri Çözümü, özel alanlar ekleyerek takımımın iş akışını daha iyi yönetmesine yardımcı oluyor. Artık müşterilere, biletlere veya sorunlara göre bilgileri kategorilere ayırarak müşteri deneyimini ve etkileşimlerini izleyip geliştirebiliyorlar.

Ayrıca, etiketler yaygın sorunları belirlemeye yardımcı olur, böylece bunları önceliklendirebiliriz. Bir göreve birden fazla atanan kişi ekleyebildiğim için görev delegasyonu da çok daha kolay hale geldi.

ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Çözümünü kullanarak iş kullanıcılarını güçlendirin ve müşteri memnuniyetini artırın

ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka asistanı, ClickUp'ı müşteri iletişim platformu olarak tercih etmemin bir başka nedenidir. Müşteri e-postaları oluşturmak, müşteri yanıtlarını taslak haline getirmek, müşteri anketleri oluşturmak ve müşteri aramalarını özetlemek için kullanıyorum.

ClickUp Brain'i kullanarak müşteri e-postalarını taslak haline getirin ve müşteri çağrı özetlerini alın

Müşteri iletişimini iyileştirmeme yardımcı olan yaklaşım, paydaş profillerini tanımlamak, net iletişim kuralları belirlemek ve iletişim planı şablonlarıyla iletişim hedefleri belirlemektir.

Uygulanabilir bir iletişim planı oluşturmak için ClickUp'ın İletişim Planı Şablonunu deneyebilirsiniz. İletişim hedefleri belirlemenize, bir iletişim stratejisi oluşturmanıza, müşteriler için ilgi çekici mesajlar oluşturmanıza, uygun iletişim kanallarını belirlemenize ve iletişim çabalarının etkisini ölçmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu ile etkili müşteri etkileşimi ve iletişim stratejisi oluşturun ve uygulayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Veri görselleştirme: ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri verilerini görselleştirin ve iletişimleri kişiselleştirmek için ömür boyu değerlerini izleyin ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri verilerini görselleştirin ve iletişimleri kişiselleştirmek için ömür boyu değerlerini izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri etkileşimlerini görselleştirin

İş Akışı Otomasyonu: Pipeline'ınızın her aşaması için otomatik müşteri iletişim görevleri oluşturun ve Pipeline'ınızın her aşaması için otomatik müşteri iletişim görevleri oluşturun ve ClickUp Otomasyonları ile hızlıca harekete geçin

Hesap yönetimi: Farklı hesaplar için ayrı klasörler ve listeler oluşturun ve bunları ilgili takımla paylaşarak iletişimi kolaylaştırın

Müşteri geri bildirim yönetimi: ClickUp Formlarını kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplayın, iyileştirme alanlarını bulun ve müşteri yanıtlarını izlenebilir görevlere dönüştürün ClickUp Formlarını kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplayın, iyileştirme alanlarını bulun ve müşteri yanıtlarını izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Formlarını kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplayın

Çeşitli kanallarla entegrasyonlar: ClickUp'ın Intercom ile entegrasyonunu kullanarak, bir potansiyel müşteri dönüştüğünde otomatik görevler oluşturun. Bu, takımınızın müşterilere hızlı yanıtlar göndermesine yardımcı olur

ClickUp görevlerini doğrudan Intercom gelen kutunuzdan oluşturun ve seçtiğiniz ClickUp Listesi'ne otomatik olarak göndererek hızlıca harekete geçin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin.

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)

2. Front (Müşteri konuşmalarını tek bir yerden yönetmek için en iyisi)

via Front

Front, Omnichannel Inbox özelliği ile tüm müşteri iletişimini tek bir yerde merkezileştirir. Front'ta e-postalar, SMS, Instagram, Slack ve WhatsApp dahil olmak üzere farklı iletişim kanallarından gelen tüm konuşmaları görüntüleyip yönetebileceğiniz için müşteri mesajlarını kaçırma endişesi yaşamazsınız.

Front, müşteri konuşmalarını otomatik olarak önceliklendirir, böylece siz birden fazla kanaldaki acil mesajlara odaklanabilirsiniz. Müşteri raporlama özelliği, aktif ve yeni konuşmalara hızlı bir genel bakış sağlar, bu da takımın verimliliğini izlemenize ve kaynakları daha iyi tahsis etmenize yardımcı olur.

Front, iş akışı yönetimi ve otomasyon için de harika bir şekilde çalışır. Çözüm süresini iyileştirmek için mesajları otomatik olarak farklı takım üyelerine yönlendirir ve atar.

Front'un en iyi özellikleri

Hiçbir mesajın gözden kaçmaması için sohbetleri yeniden ziyaret etmek üzere hatırlatıcılar ayarlayın

Önemli eylem öğelerine odaklanmak için müşteri konuşmalarını filtreleyin

Yerleşik analiz araçlarını kullanarak takım performansını izleyin ve saatlik mesaj işleme, yanıt verme süresi gibi çok sayıda KPI ve metriği otomatik olarak takip edin

Giden iletişimler için AI sohbet robotları oluşturun, müşteri sorgularını çözün ve müşteri deneyimini anında geliştirin

Front sınırlamaları

Arama özelliği bazen gecikir ve mesajları manuel olarak bulmanız gerekir

Front fiyatlandırma

Ücretsiz: 7 günlük deneme

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Premier: Kullanıcı başına aylık 229 $, yıllık faturalandırılır

Front puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

3. Intercom (AI ile müşteri iletişimini otomatikleştirmek için en iyisi)

via Intercom

Intercom, gerçek zamanlı müşteri iletişim stratejisinin uygulanmasına yardımcı olan, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Sezgisel arayüzü, yapay zeka destek masası, yapay zeka botu ve proaktif desteği bir araya getirerek en iyi müşteri deneyimini sunar. Platformda ayrıca, takımların e-postaları ve mesajları tek bir platformda işbirliği içinde yönetebilmelerini sağlayan paylaşımlı bir gelen kutusu da bulunmaktadır.

Müşteri dönüşümü ve onboarding için kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek amacıyla Business Messenger adlı canlı sohbet özelliğini sık sık kullanıyorum. Intercom'u kullanmanın en iyi yanı, takımımın tüm müşteri çağrılarını gelen kutusunda alması, böylece tüm bağlamı görebilmesi ve müşteri sorgularını hızlı bir şekilde çözebilmesi.

Intercom'un en iyi özellikleri

Birden fazla kullanıcıyı etkileyen sorunlar için tek bir bilet oluşturun

Müşteri deneyimi ve tercihlerine göre sohbet, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve ekran paylaşımı ile müşteri sorunlarını giderin

AI chatbot ile müşteri sorgularını anında çözün

İletişimi iyileştirmek ve e-posta alışverişini azaltmak için bilet formlarını bir bot aracılığıyla veya doğrudan ürününüzden gönderin

Intercom sınırlamaları

Intercom'daki destek biletleri için yönlendirme ve otomasyon süreçleri karmaşık olabilir ve yapılandırmak için ek çaba gerektirebilir

E-posta özelleştirme özellikleri sınırlıdır

Intercom fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 139 $

Intercom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

4. Respond. io (Sohbetler aracılığıyla potansiyel müşterileri dönüştürmek için en iyisi)

Respond. io, yeni potansiyel müşterileri yakalamaya, potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmeye ve müşterileri elde tutmaya yardımcı olan bir müşteri iletişim yönetimi yazılımıdır. Mevcut müşterilerle etkileşimli iletişim için toplu güncelleme e-postaları, promosyon içerikleri ve haber bültenleri gönderebilirim.

Respond. io'nun potansiyel müşterilerin reklamlar aracılığıyla doğrudan bize ulaşmasını sağlayan tıklama ile sohbet reklamlarını beğendim. Onları web sitelerimize yönlendirmek yerine, potansiyel müşterilerle bağlantı kurabilir ve potansiyel müşterileri anında dönüştürebilirim.

Canlı sohbet AI ve doğal dil işleme özelliğini etkileyici buldum. AI yardım özelliği, destek içeriğimizden bilgi bularak otomatik müşteri yanıtları gönderir.

Respond. io'nun en iyi özellikleri

Respond AI'yı kullanarak müşteri sorgularına otomatik ve anında yanıt verin

AI temsilcisinden müşterilere belirli cevaplar vermesini isteyin

Konuşma özetlerini alarak ortak müşteri geri bildirim noktalarını belirleyin ve müşteri etkileşimlerini geliştirin

Müşteri temsilcilerinin konuşmalarını, performanslarını ve iş yüklerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Respond.io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle toplu veri indirirken platformun yavaş yüklendiğini belirtiyor

Gönderilen mesajları düzenleme gibi bazı gelişmiş özellikleri desteklemez

Respond.io fiyatlandırma

Ücretsiz: 7 günlük deneme

Başlangıç: Aylık 99 $, 5 kullanıcı dahil

Büyüme: 199 $/ay, 5 kullanıcı dahil

Gelişmiş: Aylık 349 $, 5 kullanıcı dahil

Respond. io puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (10+ yorum)

5. Help Scout (Proaktif mesajlaşma ve self servis destek sağlamak için en iyisi)

via Help Scout

Help Scout ile sağlam müşteri yönetimi stratejileri oluşturmak artık çok kolay. Proaktif mesajlaşma ve self servis destek için araçlar sunarken, e-posta ve canlı sohbet gibi çeşitli kanallardaki iletişimi yönetmeye yardımcı olur.

Ayrıca destek biletlerini yönetir, bunları düzenli posta kutularına yönlendirir ve her destek talebinin hesaba katılması ve yetkin bir şekilde ele alınmasını sağlar. Çeşitli metrikler, şablonlar ve gizli notlar sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Müşteri profillerini ve konuşma geçmişlerini analiz ettikten sonra kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve müşteri desteği sunun

Sohbet yoluyla müşterilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun ve acil sorgulara anında yanıt verin

Mesaj hacmini, müşteri memnuniyetini, yanıt sürelerini ve daha fazlasını izlemek için yerleşik raporlara erişin

Help Scout sınırlamaları

Sosyal medya veya SMS gibi kapsamlı bir iletişim kanalı aralığını yerel olarak desteklemez

İşletmeler, iş akışlarına göre entegrasyonları kurmak için zaman ve kaynak harcamak zorunda kalabilir

Help Scout fiyatlandırması

Ücretsiz: Deneme sürümü mevcuttur

Standart: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 50 $

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 65 $, yıllık faturalandırılır

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

6. Zoho Desk (Rehberli müşteri konuşmaları için en iyisi)

via Zoho Desk

Zoho Desk, e-postaları düzenli biletlere dönüştürerek potansiyel müşterilerle iletişimi kolaylaştırır. Bağlam açısından zengin arayüzleri, müşteri deneyimi, geçmiş, önceki etkileşimler ve diğer Zoho uygulamalarından alınan diğer önemli veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayarak temsilcilerin kişiselleştirilmiş ve bilgilendirilmiş müşteri yanıtları vermesine yardımcı olur.

Ayrıca, gerçek zamanlı işlemleri engellemeden müşteri hizmetleri iyileştirmeleri ve geliştirmeleri üzerinde test ve çalışma yapmayı kolaylaştıran bir sanal ortam özelliği de sunar.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Kılavuzlu konuşmalarla müşteri self servis deneyimini geliştirin

Biletleri uygun departmanlara yönlendirin ve her departman için temsilci performansını, yanıt ve çözüm sürelerini izlemeyi kolaylaştırın

Blueprint Builder'ı kullanarak, oluşturmadan kapatmaya kadar bir bilet için her adımı özelleştirin

Zoho Desk sınırlamaları

Masaüstü uygulaması yoktur

Biletleme sistemi, satış vergisi ve diğer ücretleri ekleme seçeneği sunmamaktadır

Zoho Desk fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 15,55 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 25 $. Kullanıcı başına aylık 12

Enterprise: 38,29 $/ay/kullanıcı

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Adobe Experience Manager (Duyarlı formlar oluşturmak için en iyisi)

via Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager, kodlama bilgisi olmadan karmaşık formları kolayca tasarlayabileceğiniz bir dijital belge oluşturma çözümüdür.

Başsız uyarlanabilir formlar ile formları herhangi bir uygulamaya, web sitesine, sohbet uygulamasına ve daha fazlasına entegre ederek çeşitli dijital kanallarda müşterilerimle etkileşim kurmama yardımcı oluyor.

Platformun otomatik "Form Dönüştürme" özelliği, eski PDF formlarını mobil uyumlu formlara hızlı bir şekilde dönüştürebilir.

Adobe Experience Manager'ın en iyi özellikleri

Adobe Sensei GenAI ile kullanıcı girdilerine göre yeni formları optimize edin ve oluşturun

Toplu iletişim için iş kuralları tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş belgeler oluşturun ve teslim edin

Görsel sürükle ve bırak yaklaşımını ve kodsuz veri haritalamayı kullanarak, birkaç tıklamayla kritik arka uç sistemlerini ve veri kaynaklarını birleştirin

Adobe Experience Manager sınırlamaları

Çalışma süresi kesintileri, arızalar, hatalar veya performans düşüşü gibi platform kararsızlığı sorunları ortaya çıkabilir

Kaynakların bölgesel olarak bulunabilirliği, dil desteği ve hizmet saatleri zorluk oluşturabilir

Adobe Experience Manager fiyatlandırması

İş boyutuna ve sektöre göre özel fiyatlandırma

Adobe Experience Manager puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

8. Podium (Yorumlara yanıt verme sürecini basitleştirmek için en iyisi)

via Podium

Podium, işletmelerin müşterileriyle aramalar, metinler, e-postalar, sosyal medya kanalları ve web siteleri üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir başka üst düzey müşteri iletişim yönetimi yazılımıdır.

AI Employee özelliğini kullanarak, müşteriler sitenizden ayrıldıktan sonra bile konuşmaların metin üzerinden devam etmesini sağlamak için anında yanıt verebilirsiniz. Bu aracın en iyi yanı, potansiyel müşterilere 30 saniye içinde yanıt vermesidir.

Birisi şirketin web sitesindeki "Bize Ulaşın" formunu doldurduğunda, iletişim sürecini başlatmak için otomatik bir metin gönderilir.

Podium'un en iyi özellikleri

Google ve Facebook gibi platformlardan gelen yorumları doğrudan Podium'dan yönetin ve yanıtlayın

Şablonlardan özel mesajlar oluşturarak kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunun

Arayanlara otomatik metin mesajları göndererek onları yeniden etkileşime geçirin ve tüm potansiyel müşterilerin yakalandığından emin olun

Podium sınırlamaları

Potansiyel müşterileri CRM sistemlerine aktarmak yavaş olabilir

Arama özelliği, kullanıcıların yalnızca sohbet ettikleri kişinin adını hatırlayarak eski konuşmaları aramasına izin verir, bu da rahatsız edici olabilir

Podium fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 399 $

Artıları: Kullanıcı başına aylık 599 $

İmza: Satışla iletişime geçin

Podium puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (500+ yorum)

9. Quadient Inspire (Marka içi kişiselleştirilmiş mesajlar iletmek için en iyisi)

via Quadient Inspire

Quadient Inspire, çoklu kanallarda müşteri iletişim yönetimi stratejilerini kişiselleştirmek için kullanılan bir araçtır.

Quadient'in SaaS müşteri iletişim yönetimi platformu Inspire Evolve, müşteri etkileşimini basitleştirmek için dört bileşene sahiptir:

İçerik Yazarı: Toplu iletişim için şablonlar oluşturmak ve yönetmek için kullanın

Front Office: Yaygın müşteri iletişimi için şablonlar onaylandıktan sonra, müşteri hizmetleri temsilcileri müşteri verilerini kullanarak içeriği kişiselleştirir ve e-posta veya PDF olarak gönderir

Oluşturma: Bu bileşen, müşteri e-postalarını ve mesajlarını toplu olarak iletmeye yardımcı olur

Arşiv: Eski şablonları depolamaya ve yönetmeye yardımcı olur

Quadient Inspire iForms'u müşteri verilerini toplamak ve müşteri iletişimlerini kişiselleştirmek için kullanmayı da sevdim. Ayrıca, Quadient Inspire Journey, müşteri yolculuğunu haritalamama yardımcı oluyor ve ayrıntılı müşteri içgörüleri sağlıyor, böylece en kaliteli desteği sunmak için doğru projelere öncelik verebiliyorum.

Quadient Inspire'ın en iyi özellikleri

Akıllı formları kullanarak müşteri verilerini birbirine bağlayın, kapsamlı bir müşteri yolculuğu haritası tasarlayın ve müşterilerle tutarlı iletişim sağlayın

Quadient Inspire Evolve özelliğini kullanarak, bireysel müşteri gereksinimlerine uygun, güvenli, özelleştirilmiş ve uyumlu iletişimleri kolayca tasarlayın ve sunun

Talep üzerine hizmetini kullanarak müşterilerinizin her zaman hızlı ve güvenilir bir şekilde kişiselleştirilmiş mesajlar almasını sağlayın

Quadient Inspire sınırlamaları

Yazılım, büyük verilerle çalışırken çökebilir

Mac cihazlarda sorunsuz çalışmakta zorlanıyor

Quadient Inspire fiyatlandırması

İş boyutuna ve sektöre göre özel fiyatlandırma

Quadient Inspire puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

10. LiveAgent (Müşteri biletlerini çözmek için en iyisi)

via LiveAgent

Müşterilerden gelen tüm iletişimi takip etmek ve daha kolay yönetim için biletlere dönüştürmek mi istiyorsunuz? LiveAgent'ı deneyin. Takımın müşteri mesajlarına ve web sitesi ziyaretçilerine gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine yardımcı olan canlı sohbet uygulaması ile sağlam bir bilet sistemi sağlar.

Ayrıca, mesaj analizlerini izleyerek müşterilerden gelen yaygın talepleri veya geri bildirimleri, yanıt sürelerini ve diğer verileri görebilirsiniz. Çok dilli yazılımı, sohbet pencerelerini 40 dilde özelleştirmeye yardımcı olur.

LiveAgent, ziyaretçilerin sitenizi nasıl gezindiğini görmenize yardımcı olan bir web sitesi izleme özelliği sunar, böylece kişiselleştirilmiş sohbet davetleri gönderebilirsiniz.

LiveAgent'ın en iyi özellikleri

Entegre video görüşme özelliğini kullanarak müşterilerle yüz yüze iletişim kurun

Ticket yönetim sistemini kullanarak talepleri ticketlere dönüştürün ve daha hızlı müşteri iletişim yönetimi için takım üyelerine dağıtın

E-posta, canlı sohbet, sosyal mesajlaşma, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri, forum mesajlaşması ve iletişim formları dahil olmak üzere çeşitli destek kanallarından gelen müşteri taleplerini tek bir yerden yönetin

LiveAgent sınırlamaları

İş sistemleriyle sınırlı entegrasyonlara sahiptir

Müşterilerin mesajlarına otomatik yanıtlar için AI chatbotlar sunmaz

LiveAgent fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Ücretsiz

Küçük: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Ortalama: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Büyük: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

LiveAgent puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

ClickUp ile Müşteri İletişimini İyileştirin

Bir CCM çözümü kullanmak, müşteri ilişkilerini geliştirmek, müşteri hizmetleri maliyetlerini azaltmak ve çalışanlarınızın temel işlevlere odaklanmasını sağlamak için en iyi yoldur.

Müşterileriniz ve takımlarınızla iletişimi tek bir platformda optimize etmek istiyorsanız, ClickUp'tan başka bir yere bakmayın. Takımlar arası işbirliğini iyileştirmekten iletişimi otomatikleştirmeye, verimliliği artırmaya ve operasyonel verimliliği artırmaya kadar her türlü işi yönetmek için tasarlanmıştır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun, müşterileriniz için tutarlı bir anlık mesajlaşma sistemi geliştirin ve tüm kanallarda onlarla daha derin ilişkiler kurun.