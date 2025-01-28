2025'te Yazılım Mühendisleri için En İyi 10 Discord Sunucusu

"Discord sadece oyuncular içindir." 🎮

Artık değil! Platform, benzer düşünen insanlarla işbirliği yapabileceğiniz ve konuşmalara katılabileceğiniz bir topluluk mesajlaşma uygulamasına dönüştü.

Birçok topluluk arasında, yazılım mühendisleri için özel Discord sunucuları bulunmaktadır.

Bu sunucular, web geliştirme, Python, Java, C++, veritabanları vb. konular için özel kanallara sahiptir. Birçok yazılım mühendisliği sunucusu, kod inceleme, öğreticiler ve hatta iş ilanları için kanallara da sahiptir. Kısacası, Discord sunucuları yazılım profesyonelleri için altın madenleridir.

Bu sunuculara kolayca katılarak yazılım uzmanlarıyla bağlantı kurabilir, kütüphaneler ve çerçeveler gibi ücretsiz kaynaklara erişebilir ve kodlama becerilerinizi geliştirmek için açık kaynaklı projelere katılabilirsiniz.

Yazılım mühendisleri için sektör profesyonelleriyle ağ kurabileceğiniz en iyi 10 Discord sunucusunun listesini derledik.

⏰ 60 Saniyelik Özet Yazılım mühendislerinin sektör profesyonelleriyle ağ kurması için en iyi 10 Discord sunucusu: Kodlama Odası Reactiflux DevCord SpeakJS Programcıların Buluşma Noktası Tembel Geliştiriciler TensorFlow CodeSupport Python Nodeiflux ClickUp, yazılım mühendislerinin düzenli kalmasına, verimli bir şekilde işbirliği yapmasına ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmesine yardımcı olur, bu da onu favori Discord topluluklarınızı tamamlamak için mükemmel bir araç haline getirir.

Yazılım Mühendisleri için Discord Sunucularının Önemi

Discord sunucuları, fikir paylaşımı, geliştiricilerle ağ kurma ve yazılım geliştirmede ilk elden deneyim kazanma için mükemmeldir. Yazılım mühendislerinin Discord geliştirici topluluklarına katılmasının birkaç nedeni şunlardır:

Yazılım uzmanlarıyla bağlantı kurun ve bilgi paylaşım oturumlarına katılın

Açık kaynaklı projelerde veya kodlama zorluklarında işbirliği yaparak bir portföy oluşturun

Beceri geliştirme için ücretsiz kaynaklara ve eğitimlere erişin

Kodlar hakkında değerli geri bildirimler ve projelerle ilgili rehberlik alın

İş panolarını keşfedin ve geliştirici olarak kariyerinize başlamak için ek işler bulun

Yazılım geliştirme mülakatlarına hazırlanmak için ipuçları alın

JavaScript, HTML, Python, PHP vb. gibi belirli programlama dilleri hakkında tartışmalar için ayrı kanallar sunan sunuculara katılabilirsiniz. Bu, geliştiricilerin sorgularını doğru kanala göndermelerini ve anında yanıt almalarını kolaylaştırır. Ayrıca, bazı küçük toplulukların problem çözme için özel forumları da vardır.

Yazılım Mühendisleri için En İyi Discord Sunucularını Anlamak

1. Kodlama Odası

via The Coding Den

148.000'den fazla üyesi ile The Coding Den, yeni başlayan geliştiriciler için mükemmel bir yerdir. Burada, kod sorunlarınızda size yardımcı olabilecek JavaScript, Rust, Python ve TypeScript programlama dili uzmanları bulabilirsiniz.

Ayrıca tartışmalara ve eğlenceli hackathonlara katılabilir, üyelere kariyer tavsiyeleri isteyebilir ve teknik konuşma alanını kullanarak proje rehberliği alabilirsiniz.

Neden benzersiz?

Uzmanlarla iletişime geçin

Grup kodlama etkinliklerine katılın

Yazılım mühendisliği konferansları gibi teknoloji trendleri ve etkinliklerle ilgili en son güncellemeleri alın

2. Reactiflux

via Reactiflux

220.000'den fazla üyesi ile Reactiflux, yazılım mühendisleri için en popüler Discord sunucularından biridir. React JS, React Native, Redux, Jest, Relay ve GraphQL programlama dilleri hakkında tartışmaların yapıldığı bir sohbet topluluğudur.

Sunucu, uzman geliştiricilerden programlama öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için soru-cevap oturumları düzenler. Bu sunucuda kariyerinizi geliştirmek için iş fırsatları da bulabilirsiniz.

Neden benzersiz?

Ticari olmayan projeler için işbirliği yapacak kişiler bulmak amacıyla oluşturulmuş özel forum olan "Looking-for-group"a katılın

Kütüphanelere ve diğer ücretsiz kaynaklara erişim sağlayın

İş ilanlarını keşfedin

3. DevCord

via DevCord

Yazılım geliştirici işleri bulmak için alışılmadık yollar mı arıyorsunuz? DevCord'a katılabilirsiniz. 30.000'den fazla üyesi olan yazılım mühendisleri için bir Discord sunucusudur. Burada diğer geliştiricilerle ağ kurabilir, projeleri tartışabilir ve işiniz hakkında geri bildirim alabilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil! Diğer web geliştiricileriyle kütüphaneler, çerçeveler, oyunlar ve daha fazlası hakkında sohbet edebilirsiniz.

Neden benzersiz?

Açık kaynaklı projelerde iş alın

Uzaktan iş ilanlarını keşfedin

Kod incelemesi için özel bir alana katılın

4. SpeakJS

via SpeakJS

Statista'ya göre JavaScript, dünya çapında en popüler programlama dilidir. Dolayısıyla, JavaScript öğrenmek ve kariyerinizi geliştirmek için kaynaklar arıyorsanız, SpeakJS'ye katılmalısınız.

Bu alanı, deneyimli geliştiricilerle konuşarak ve kodunuz hakkında geri bildirim alarak dildeki uzmanlığınızı geliştirmek için kullanın.

Neden benzersiz?

JQuery, React, Angular, Vue gibi JavaScript kütüphanelerine ve çerçevelerine erişin.

Eşsiz iş listelerini bulun

Uzmanlardan JavaScript kodu hakkında geri bildirim alın

5. Programcıların Buluşma Noktası

PHP, JavaScript, C#, Python, Ruby, Rust ve Kotlin gibi popüler programlama dilleri hakkındaki bilgi birikiminizi genişletmek mi istiyorsunuz? Programmer's Hangout, katılabileceğiniz mükemmel bir topluluktur.

Bu Discord sunucusu 170.000'den fazla üyeye sahiptir ve yeni başlayanlar ile deneyimli yazılım mühendislerini ağırlamaktadır. Sunucu, bot geliştirme, mobil geliştirme, web geliştirme ve kriptografi ile ilgili makaleler ve kod parçacıkları bulabileceğiniz özel bir kaynak bölümüne sahiptir.

Neden benzersiz?

Yeni başlayanlar için öğreticilere ve açık kaynaklı projelere erişin

En son teknoloji haberlerini ve etkinlikleri takip etmek için aylık öne çıkanlar ve etkinlik kanallarını inceleyin

Oyun geliştirme, süreç teorisi vb. konularda eğitim oturumlarına katılın.

Kariyer, veritabanları ve DevOps gibi konuları tartışın

6. Tembel Geliştiriciler

via Lazy Developers

Adından da anlaşılacağı gibi, Lazy Developers Discord sunucusu, tembel yazılım görevlerini tamamlamak için bir topluluktur. Burada, monoton yazılım geliştirme görevlerini otomatikleştirmek için komut dosyaları ve kodlar indirebilir ve böylece öncelikli görevlere odaklanabilirsiniz.

10.000'den fazla üyesi olan Lazy Developers topluluğu, yaygın kodlama sorunlarını çözmek için kaynaklar ve yeni başlayanlar için açık kaynaklı projeler sunar.

Örneğin, genel yardım kaynakları kanalını kullanarak sistem güncellemesinden sonra sorunları çözebilir, çalışma arkadaşı arayabilir veya yazılım geliştirme mentoru bulabilirsiniz.

Neden benzersiz?

Yazılım geliştirme hakkında gündelik konuşmalara katılın

Farklı programlama dilleri için topluluk zorluklarını çözün

Hediye çekilişlerine ve diğer etkinliklere katılın

7. TensorFlow

via TensorFlow

Kodlama, yapay zeka veya blok zinciri hakkında teknik bir sorunuz mu var? TensorFlow topluluğuna sorun. Yazılım mühendisleri için bu Discord sunucusu, farklı uzmanlık düzeylerine sahip 17.000'den fazla üyeye sahiptir.

Kodlama fikirleri ve en iyi uygulamalar için topluluğa katılabilir, geliştiricilerle işbirliği yapabilir, tasarımlar/özellikler hakkında geri bildirim alabilir ve yerel etkinliklere katılabilirsiniz. Sunucuda ayrıca yazılım mühendisleri için bir işe alım bölümü de bulunmaktadır, böylece bu platformda kolayca iş bulabilirsiniz.

Neden benzersiz?

Yapay zeka ve makine öğrenimi tartışma gruplarına katılın, derin öğrenme ve sinir ağı uygulamaları hakkında bilgi edinin

Derin öğrenme alanında ilginç projelerde iş alın

AI/ML projeleri için eğitimlere erişin

8. CodeSupport

via CodeSupport

31.000'den fazla üyesi bulunan CodeSupport sunucusu, yeni başlayanlar ve deneyimli yazılım mühendislerinin kodlama ve web geliştirme ile ilgili sorularına yanıt bulmasına yardımcı olur.

Üyeleri, rollerini belirtmek için renkli etiketlerle etiketler. Örneğin, sunucudaki "doğrulanmış uzmanlar" yeşil renkle etiketlenmiştir, bu nedenle bu etiketi gördüğünüzde, doğru bilgi aldığınızı bilirsiniz.

Sunucuda ayrıca müzik, yemek, oyun ve evcil hayvanlar hakkında tartışmak için özel alanlar da bulunmaktadır. Genel ilgi alanlarınız hakkında hevesli veya deneyimli geliştiricilerle iletişime geçebilir veya bir yazılım geliştiricisi olarak hayatınızın tipik bir gününü paylaşabilirsiniz.

CodeSupport ayrıca, hızlı öğrenme için mentorlarla eşleşebileceğiniz bir mentorluk programı da sunmaktadır.

Neden benzersiz?

Kod (Java, C++, Python, HTML vb.) incelemeleri konusunda yardım alın

Uzmanlarla grup tartışmalarına katılın

Kodlama sorunları için gerçek zamanlı yardım alın

9. Python

via Python

Python, yalnızca Python programlama dili projeleri, çerçeveleri ve kütüphanelerine odaklanan niş bir Discord sunucusudur. Yardım kanalı, kullanıcıların sorgular yayınlamasına, kod hakkında geri bildirim almasına, yazılım projeleri ve yazılım mühendisliği hedeflerini tartışmasına ve kariyer tavsiyesi almasına olanak tanır.

Python ayrıca kitaplar, kurslar, podcast'ler, proje fikirleri ve öğreticiler gibi çeşitli yazılım geliştirme kaynaklarına erişmek için ayrı bir alana sahiptir.

Neden benzersiz?

Mikrodenetleyiciler, birim testleri ve web geliştirme ile ilgili sorgularınıza yanıt almak için belirli kanallara erişin

Anketler aracılığıyla web geliştirme konusunda özel bilgiler edinin

Python'a özgü iş görüşmeleri için en iyi mülakat sorularını öğrenin

10. Nodeiflux

via Nodeiflux

Reactiflux moderatörleri tarafından kurulan Nodeiflux, Node.js geliştirme ve sunucu tarafı JavaScript kullanımı ile ilgili tartışmalar için 14.000'den fazla üyeye sahip bir Discord sunucusudur.

Topluluk, geliştiricilere arka uç geliştirme konusunda rehberlik eder ve kod incelemelerinde yardımcı olur. Sunucuyu kullanarak iş ilanları bulabilir, uzman geliştiricilerle ağ kurabilir ve en son yazılım trendlerinden haberdar olmak için kaynaklara erişebilirsiniz.

Neden benzersiz?

Node.js geliştiricileri ve sunucu tarafı JavaScript için özel bir topluluğa katılın

Kodlama yarışmalarına katılarak becerilerinizi geliştirin

Diğer Node.js geliştiricileriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

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Discord'da Kaynaklara Erişim

Discord sunucuları sadece geliştiricilerle işbirliği yapmak, iş bulmak veya açık kaynaklı projelerde çalışmak için değildir. Beceri gelişimini destekleyen ücretsiz kaynaklara erişmek için de harikadırlar.

Discord sunucularında erişebileceğiniz birkaç kaynak aşağıda verilmiştir.

Sorun giderme

The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin ve The Coding Den gibi Discord sunucuları, sorun giderme için destekleyici topluluklar sağlar. Belirli kodlama sorunlarını, hataları veya özellik isteklerini paylaşarak uzmanların geri bildirimlerini alabilir ve kodlama etkinliklerine katılarak sorun giderme konusunda pratik deneyim kazanabilirsiniz.

Kütüphaneler ve çerçeveler

SpeakJS, Reactiflux ve Nodeiflux gibi birçok Discord topluluğu, React, Angular, Node.js gibi diller için kütüphaneler sunarak yazılım geliştirme sürecinizi hızlandırabilir. Ayrıca Discord entegrasyonlarını kullanarak sunuculara doğrudan bağlanabilir ve kodlama kaynaklarına daha geniş erişim için kütüphanelere ve diğer üçüncü taraf uygulamalara erişebilirsiniz.

Proje işbirliği

The Coding Den, DevCord, Lazy Developers ve The Programmer's Hangout gibi Discord sunucuları, yazılım mühendisleri için açık kaynaklı projeler sunar. Discord ayrıca, yazılım profesyonellerinin gerçek dünya senaryolarında işbirliği yapabilmeleri için Appwrite, Blink, Deno vb. gibi belirli alanlar ve dillerde açık kaynaklı projeler barındırır.

Discord sunucuları yazılım geliştirmeyi desteklemek için kaynaklar sunsa da, hepsi bir arada iş merkezi olmadan projeleri başarıyla tamamlamak zordur.

İşte bu noktada ClickUp gibi proje yönetimi ve işbirliği araçlarına ihtiyacınız var!

ClickUp ile yazılım projelerini yönetin ve geliştirme süreçlerini hızlandırın

Yazılım Takımları için ClickUp, geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirir. Geliştirme, teknoloji ve teknoloji dışı takımlar arasındaki boşluğu doldurur ve tüm kaynakları tek bir çalışma alanında bir araya getirir. ClickUp, geliştirme süreçlerini hızlandırmak için şunları sunar.

Alanınızı özelleştirin

ClickUp Spaces'ı kullanarak özel bir yazılım geliştirme alanı oluşturun ve yazılım geliştirme sürecinizi kolaylaştırın. Örneğin, QA, sprintler vb. başlıklı proje alanları oluşturabilirsiniz. Ayrıca görev listeleri ve proje veritabanları için ayrı klasörler de oluşturabilirsiniz.

ClickUp Spaces ile yazılım geliştirme takımınızın iş akışını yönetmesi için özel alanlar ayarlayın

Görevlerinizi veya eylem öğelerinizi derlemek için listeleri kullanın. Şunları oluşturabilirsiniz:

Çalıştığınız açık kaynaklı projelerin listesi gibi bağımsız listeler

Klasörler içindeki listeler

Bir ürün klasörü içindeki özellik isteklerinin listesi

Görevleri otomatikleştirin

Listenizdeki her eylem öğesi için ClickUp Görevleri oluşturun. Görev açıklamasına ayrıntıları ekleyin ve görevleri tek tek yerine getirmeye başlayın.

ClickUp ayrıca görevleri otomatikleştirmenize ve tamamen ürün geliştirmeye odaklanmanıza yardımcı olur. Proje durumunu daha hızlı izlemek için görev durumlarını özelleştirebilirsiniz. Özelleştirilmiş görev durumlarına örnek olarak "Yapılacak", "Tamamlandı" ve "Geri bildirim bekleniyor" verilebilir

ClickUp Görevleri ile eylem öğelerini tahsis edin ve proje ilerlemesini izleyin

Sprintleri yönetin

Proje hedeflerine zamanında ulaşmak konusunda stres mi yaşıyorsunuz? ClickUp'ta Sprint'leri kullanarak sprint tarihlerini belirleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve öncelikleri belirleyebilirsiniz. En iyi yanı ise, burnup grafiklerini kullanarak takımınızın belirlenen hedeflere göre nasıl ilerlediğini görselleştirebilmenizdir.

ClickUp Sprint'lerle yazılım geliştirme hedeflerinize daha hızlı ulaşın

Birikmiş işleri yönetin

ClickUp ayrıca, takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlayan esnek iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, teknik görevlere daha fazla odaklanmak için birikmiş işler için otomatik süreçler oluşturabilirsiniz.

Hata raporları için, ClickUp Formlarını kullanarak sorun taleplerini toplayın ve bunları izlenebilir görevlere dönüştürün. Görevlerinizi belirli dosyalara veya konuşma konularına bağlayın, etiketler ekleyin, önceliklendirin ve özel durumlar ve alanlarla birikmiş işleri yönetin.

ClickUp Formları ile kullanıcı geri bildirimlerini alın ve bunları iyileştirmelere dönüştürün

Proje özetlerini alın

Projenizin nasıl ilerlediğine dair hızlı bir genel bakış mı istiyorsunuz? Anında proje güncellemeleri almak için ClickUp Brain'i kullanın. Hatta görevleri ve veri doldurmayı otomatikleştirir, tablolar ve şablonlar oluşturur. ClickUp Brain'i geliştirme belgeleri, yol haritaları, ürün fikirleri vb. oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile sprintlerinizle ilgili anlık proje güncellemelerini alın

ClickUp ile Yazılım Projelerini Başarıyla Tamamlayın

Sizinle aynı alanda çalışan uzmanlarla bağlantı kurmak, kariyer gelişiminizi hızlandırır. Topluluk tabanlı bir sohbet uygulaması olan Discord da tam olarak bunu yapar. Sunucuları, yazılım mühendisliği ile ilgili birçok alt topluluğa bağlanmanızı sağlar. Burada insanlarla etkileşim kurabilir, kaynaklara erişebilir ve web sitesi geliştirme, oyun geliştirme, programlama ve daha birçok konuda ek öneriler alabilirsiniz.

Ancak, yazılım mühendisi olarak kariyer yapmak, becerileri öğrenmekten daha fazlasını gerektirir.

Projeleri tamamlamak için becerilerinizi stratejik olarak uygulayabilmelisiniz. İşte bu noktada ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları devreye girer. ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırıp otomatikleştirerek hedeflerinize daha iyi odaklanmanızı sağlar.

Yazılım projelerini verimli bir şekilde teslim etmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!