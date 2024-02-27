2025'in En İyi 10 Discord Entegrasyonu (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Discord, oyuncuları, toplulukları ve takımları metin, ses ve video sohbet yoluyla birbirine bağlayan bir iletişim gücü merkezidir. Discord entegrasyonları, zaten popüler olan uygulamayı yeni zirvelere taşıyarak, her şeyi (ve herkesi) birbirine bağlı tutmanıza yardımcı olacak şekilde işlevselliğini genişletir.

Discord entegrasyonu, iletişim, işbirliği ve verimliliği artırmak isteyen kullanıcılar için mükemmeldir. En çok kullandığınız uygulamalarla uyumlu olanı bulmak yeterlidir.

Discord sunucunuzu yeni zirvelere taşımak için piyasadaki en iyi 10 Discord entegrasyonunu, incelemeler ve fiyat bilgileriyle birlikte bir araya getirdik.

Favori araçlarınızla yeni şekillerde bağlantı kurmaya hazırsanız, günümüzün en popüler 10 Discord entegrasyonuna göz atalım.

Discord Entegrasyonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kaliteli entegrasyonlar, Discord sunucunuzu parlatmanın sırrıdır. ✨

Bu listeyi oluştururken aradığımız anahtar faktörlerden bazıları şunlardır:

Uygun fiyat: Mevcut bütçenize en uygun Discord entegrasyonları

Güncellemeler: Düzenli güncellemeler her şeyi daha güvenilir ve istikrarlı hale getirir

Güvenlik: Her şeyi gizli tutacak bir çözüm bulun

Özelleştirme: Kendinize göre uyarlayabileceğiniz bir entegrasyon arayın

Erişilebilirlik: Takımınızda teknik bilgi sahibi kimse yoksa, herkesin yapılandırabileceği kod gerektirmeyen bir seçenek seçin

Fonksiyonellik: Proje yönetimi, analitik, müzik botları veya başka bir şey olsun, ihtiyacınız olan fonksiyonelliğe sahip bir Discord entegrasyonu seçin

Sunucu üyelerinizin yararlanabileceği diğer özellikler hakkında beyin fırtınası yapmak genellikle yararlıdır. Örneğin, Discord'a RSS beslemeleri gönderme, Discord kanal mesajları yayınlama veya içerik açısından zengin gömüler oluşturmanın kolay bir yolu gibi. Sorunsuz takım işbirliği için ihtiyacınız olan her şey!

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Discord Entegrasyonu

Daha fazla uzatmadan, en iyi 10 Discord entegrasyonuna geçelim. Takımınızın gerçek zamanlı işbirliğini yeni zirvelere taşıma zamanı geldi.

ClickUp içindeki mevcut uygulamalara ve entegrasyonlara göz atın ve işlerinizi tek bir merkezi platformda halledin

Discord ile ClickUp entegrasyonu çok kolaydır.

Cidden, ClickUp her şeyi kolaylaştırdığı için 2024'ün en iyi proje yönetimi yazılımları listesinde G2'nin zirvesine oturdu!

Özel olarak seçtiğiniz ClickUp bildirimlerini Discord kanalınıza otomatik olarak göndererek tüm takımınızı aynı sayfada tutabilirsiniz.

Üstelik çok uygun fiyatlı. Discord hesabınızla entegrasyon, Sonsuza Kadar Ücretsiz seçeneği dahil tüm ClickUp planlarında mevcuttur.

Discord alternatifleri arıyorsanız da size yardımcı olabiliriz. ?

ClickUp Sohbet görünümü, takımınızın gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayarak her şeyi tek bir çatı altında toplar. İşte en iyi özelliklerinden bazıları:

Bağlantıları ve güncellemeleri paylaşın

Yorumları eylem öğelerine dönüştürün

@ bahsetme ile takım üyelerini uyarın

Web sayfalarını, videoları ve elektronik tabloları yerleştirin

Madde işaretli listeler, afişler ve kod blokları ekleyin

Belirli projeler için ayrı Sohbet görünümleri oluşturun

ClickUp Clip de oldukça harika. Mesajları hassas ve bağlam içinde iletmek, ekran kayıtlarını ve ses kliplerini izin verilen herkesle paylaşmak için kullanın.

Sohbet görünümü gibi, ClickUp Clip de kayıtlarınızdan görevler oluşturarak ş akışınızı kolaylaştırır.

Son olarak, ClickUp Comments var.

Yorumlar, ClickUp'taki en güçlü işbirliği araçlarından biridir ve en iyi iş mesajlaşma uygulamalarından biri olmamızın nedenlerinden biridir.

ClickUp Yorumları, belgelere, görevlere ve ek dosyalara yorum yapmanızı ve aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

Sorularınızı

Cevapları gönderin

Geri bildirim alın

Gönderileri onaylayın

Kazançları izleyin

Discord'u ClickUp ile entegre edin veya dahili iletişim özelliklerimizi kullanın, seveceğinizi biliyoruz.

ClickUp en iyi özellikler

ClickUp Discord Bot, görev oluşturma ve güncellemeleri otomatikleştirerek zaman kazanmanızı ve iş akışınızı kolaylaştırmanızı sağlar

Özel özelleştirme seçenekleri, chatbotunuzun Discord kanalınıza otomatik olarak göndereceği bildirimleri seçmenize olanak tanır

İzin ayarları, kanal ve içerik sahiplerinin, yöneticilerin ve misafirlerin erişebileceği öğeleri seçmenize olanak tanır

GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack ve WordPress gibi araçlarla 1.000'den fazla hazır entegrasyon ve ClickUp API ile diğer uygulamalar için özel entegrasyonlar oluşturma seçeneği hayatınızı kolaylaştırır

Proje yönetimi ve iletişim planı şablonları dahil olmak üzere 1.000'den fazla hazır şablon içeren şablon kitaplığı, proje yönetimi ile ilgili her şeyi kolaylaştırır

ClickUp mobil uygulaması Android ve iOS ile uyumludur; masaüstü uygulaması Microsoft, Mac ve Linux ile çalışır; tarayıcı uzantısı ise Chrome, Firefox ve Edge ile çalışır

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın tüm proje yönetimi özelliklerini keşfederken öğrenme eğrisiyle karşılaşır (ücretsiz öğreticiler ve kapsamlı SSS ile çözülür)

ClickUp'ı aynı anda yalnızca bir Discord sunucusuyla entegre edebilirsiniz

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Google Takvim

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim ve Discord arasında bilgi gönderebilmeyi hiç istediniz mi? İyi haber! Google Takvim-Discord entegrasyonu, bunu yapmanızı sağlayan kod gerektirmeyen bir çözümdür.

Zapier, Google Takvim'i kullanan herkes için Discord uygulamasını sonsuz olasılıklara açarak sihirli bir dönüşüm gerçekleştirir. Bu, Google E-Tablolar, Gmail ve Google Takvim ile yerel entegrasyonu olan diğer Google uygulamalarıyla da çalıştığı anlamına gelir. ?

Google Takvim en iyi özellikler

Bildirim ve zamanlama özellikleri, Google Takvim'i kullanarak etkinlikleri, toplantıları ve hatırlatıcıları kolayca planlamanızı sağlar; Discord'da bu görevler için gerçek zamanlı bildirimler alırsınız

Google Takvim, değişiklikleri Discord ile otomatik olarak senkronize ederek herkesin aynı sayfada kalmasını ve akıcı bir iş akışı sağlar

Discord mesajları, sohbet, ses ve video özellikleri, takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirir

Her Discord kullanıcısı, günün saati, etkinlik türü, haftanın günü ve daha fazlasına göre bildirimleri özelleştirebilir

Google Takvim sınırlamaları

Özellikler, etkinlikleri düzenlemenize veya takviminizi doğrudan Discord'dan değiştirmenize izin vermez; bunun için Google Takvim'i kullanmanız gerekir

Entegrasyon Zapier, Google Takvim ve Discord'u içerir ve güvenliği sağlamak için uygun yapılandırma gerektirebilir

Google Takvim fiyatlandırma

Ücretsiz

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi: Aylık 6 $

Google Çalışma Alanı İş Standardı: Aylık 12 $

Google Workspace Business Plus: Aylık 18 $

Google Çalışma Alanı Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)

3. YouTube

discord aracılığıyla

Üyeliklerin etkinleştirilmiş bir YouTube Ortağıysanız, YouTube kanalınızı Discord sunucunuzla entegre edebilirsiniz. Bu, YouTube'daki yeni veya mevcut bir kanalı, yalnızca üyeleriniz için yeni veya mevcut bir Discord'a bağlamanıza olanak tanır.

Buradan üyeleriniz Discord'u sohbet, video oynatıcı ve içeriğinizle ilgili bir topluluk olarak kullanabilir.

YouTube'un en iyi özellikleri

YouTube'u Discord ile entegre etmek için Zapier veya başka bir harici araca gerek yoktur; ancak isterseniz Zapier'i kullanarak işlevsellik ekleyebilirsiniz

Farklı kanallar için izinler ayarlayabilir, seçili üyeler için yeni Discord kanalları oluşturabilir ve Discord'daki sunucu ayarlarını kullanarak genel Discord sohbetinize kimlerin erişebileceğini yönetebilirsiniz

Otomatik senkronizasyon ve özelleştirilebilir Discord bildirimleri, izleyicilerinizin görmek istediği içeriği oluşturmak için size daha fazla zaman kazandırır

Lütuf dönemi ayarları, kullanıcıların YouTube kanalınızda aktif üyelikleri olmadığında ne olacağını seçmenize olanak tanır

YouTube sınırlamaları

YouTube entegrasyonu tüm Discord botlarıyla çalışmayabilir

Bu entegrasyonu kullanmak için YouTube ortaklığı gereklidir; ortaklığınız yoksa Zapier aracılığıyla entegrasyon yapabilirsiniz

YouTube fiyatlandırma

Ücretsiz

YouTube puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

4. BitBucket

bitBucket aracılığıyla

BitBucket, Git ve Mercurial kullanan yazılım projeleri için sürüm kontrolü sağlar. İşyerinde işbirliğini geliştiren, kodu yöneten ve değişiklikleri izleyen araçlar içerir.

Pipedream bu entegrasyonu çok kolay hale getirir. BitBucket ile Discord'u birleştirdiğinizde, takımlarınız için gerçek zamanlı bildirimler ve güncellemeler alırsınız, böylece herkes birlikte çalışabilir.

BitBucket'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı güncellemeler, iletişim stratejinizi ve yazılım geliştirme sürecinizi kolayca optimize etmenizi sağlar

Hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak için takımınızın her bir projedeki faaliyetlerini ve ilerlemelerini net bir şekilde kaydedin

Uygulama içi iletişim ve bildirimler, takımınızın platform ve araç değiştirme ihtiyacını azaltabilir

Takımınızı çekme talepleri, commit'ler ve diğer önemli etkinliklerden haberdar etmek için Discord kanallarında özel bildirimler oluşturun

BitBucket sınırlamaları

Discord entegrasyonu yalnızca BitBucket Cloud üzerinden kullanılabilir; sorunsuz entegrasyon için bazı teknik bilgiler gerekebilir

Discord'un BitBucket ile entegrasyonunu etkinleştirmek için Pipedream gibi bir üçüncü taraf aracı kullanmanız gerekir

BitBucket fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

BitBucket derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

5. X (Twitter)

iFTTT aracılığıyla

Eskiden Twitter olarak bilinen X, destek ekibinizi hedef kitlenizle bağlantıya geçirmeyi ve pazarlama stratejilerinizi kolaylaştırmayı sağlar. IFTTT'yi kullanarak Discord entegrasyonunu kolaylaştırabilir, tweet gönderme, Discord kanallarına mesaj gönderme ve Twitter'da bahsedildiğinizde bildirim alma gibi otomasyon özelliklerine erişebilirsiniz.

X (Twitter) en iyi özellikler

Discord entegrasyonu, takipçilerinizin uygulamalar arasında geçiş yapmadan en son güncellemelerinizi görmelerini sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi ve dikkatinizin dağılmasını önler

Hootsuite ve Tweetdeck gibi üçüncü taraf hizmetler, özel Twitter beslemeleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır

Twitter ve Discord entegrasyonları, topluluğunuzun favori uygulamalarından gerçek zamanlı olarak güncel ve etkileşimli kalmasını sağlar

Entegrasyon, iç takımlarınızı güncel tutmak için Tweet'lerinizi Discord kanalında yeni mesajlar olarak otomatik olarak yayınlamanıza ve izlemenize olanak tanır

X (Twitter) sınırlamaları

Discord ve Twitter arasında yerel entegrasyon yoktur; Discord'u Twitter hesabınıza bağlamak için IFTTT veya Zapier gibi bir bot kullanmanız gerekir

Bazı kullanıcılar, otomatik tweetlerin Discord'da her zaman düzgün görüntülenmediğini bildiriyor

X (Twitter) fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 3 $

Premium: 8 $/ay

Premium+: Kullanıcı başına aylık 16 $

X (Twitter) puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600+ yorum)

6. Facebook

via Integrately

Facebook, hızlı bağlantı, iletişim ve işbirliğini kolaylaştırabilir. Discord entegrasyonunu eklediğinizde, onu her zamankinden daha güçlü bir takım iletişim uygulamasına dönüştürürsünüz.

Bunu gerçekleştirmek için Integrately gibi bir araç kullanacaksınız. Integrately, operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza ve takımınızın hedeflerini uyumlu hale getirmenize yardımcı olacak çeşitli otomasyonlara erişim sağlar.

Facebook'un en iyi özellikleri

Otomasyonlar, Facebook sayfanızdaki her yeni gönderiyle Discord mesajları almanızı sağlar

Özel otomasyonlar, çeşitli koşullar ve eylemler arasından seçim yapmanızı sağlar, böylece Discord entegrasyonunuz ihtiyacınız olan her şeyi yapar

Discord ve Facebook'u entegre etmek için kodlama gerekmez

Destek ekibiniz için Discord bildirimleri ayarlayın, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan müşteri tabanınızla bağlantıda kalabilirler

Facebook sınırlamaları

Facebook gönderileri Discord'da doğru görüntülenmeyebilir ve tüm videoları veya resimleri içermeyebilir

Yüksek sıklıkta yapılan Facebook gönderileri, bazı gönderilerin Discord'da görüntülenmemesine neden olabilir

Facebook fiyatlandırma

Ücretsiz

Facebook puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (600+ yorum)

Capterra: N/A

7. Spotify

spotify aracılığıyla

Spotify'ın Discord ile entegrasyonu, arkadaşlarınızın dinlediklerini görmenizi ve dinlemenizi sağlar. Discord'u ana üssünüz olarak kullanarak oyun oynarken, sohbet ederken ve parti yaparken Spotify'ı birlikte dinleyebilirsiniz. ??

Bu, kişisel kullanım için harika olmakla birlikte, içerik takımlarının işleri sırasında bağlantıda kalmaları için de faydalıdır.

Spotify'ın en iyi özellikleri

Spotify üzerinden yerel Discord entegrasyonu mevcuttur, böylece üçüncü taraf araçlar veya eklentiler olmadan iki favori uygulamanızı kolayca birbirine bağlayabilirsiniz

Bu eşleştirme, PlayStation veya Xbox ile Discord entegrasyonları gibi diğer seçeneklerle birleştirilerek genişletilebilir

Entegrasyon, Spotify hesabınızı ve Discord hesabınızı tek bir gösterge panelinden yönetmenizi sağlar

Entegrasyon, Discord ve Spotify arasında yerel olduğu için daha güvenlidir ve gelişmiş gizlilik sağlar

Spotify sınırlamaları

Dinle özelliği, sesli sohbet ederken arkadaşınızın Spotify'ına bağlanmanıza izin vermez

Bir kullanıcı Spotify'ın Ücretsiz sürümüne sahipken siz Premium sürümüne sahipseniz, siz reklamları duyarken onlar sessizlik duyacaktır

Spotify fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: 10,99 $/ay

Premium Duo: 14,99 $/ay

Premium Family: 16,99 $/ay

Spotify derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Google Gruplar

google Gruplar aracılığıyla

Google Gruplar, takım üyelerinizin e-posta tabanlı gruplar, çevrimiçi forumlar ve paylaşılan gelen kutuları aracılığıyla işbirliği yapmasını sağlayan popüler bir takım yönetimi aracıdır.

Zapier, Google Gruplarını Discord ile bağlamanıza olanak tanır, böylece herkes uygulamalar arasında geçiş yapmadan bağlantıda kalabilir. Özel bildirimler ve otomasyonlar oluşturabilir, uygulamalarınızı diğer favori araçlarınızla bağlayarak birleşik bir iş istasyonu oluşturabilirsiniz.

Google Gruplar'ın en iyi özellikleri

Diğer Google hizmetleriyle ve Zapier aracılığıyla bağlamak istediğiniz diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Takımınızın Discord veya Google Gruplar üzerinden iletişim kurmasını sağlayarak zaman kazanmalarını ve gerçek zamanlı işbirliğini teşvik edin

Önceden hazırlanmış tetikleyiciler, Discord kanalınıza yeni mesajlar gönderildiğinde bildirimler gibi basit otomasyonlar seçmenize olanak tanır

İzinler ve roller, kimin neye erişebileceğini kolayca belirlemenizi sağlar

Google Grupları sınırlamaları

Bazı Google Grupları özellikleri Discord'da kolayca kopyalanamayabilir; e-postalar ve paylaşılan gelen kutuları yanlış görüntülenebilir

Google Gruplar ve Discord arasında sorunsuz entegrasyon için ek yapılandırma gerekebilir

Google Gruplar fiyatlandırma

Ücretsiz

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi: Aylık 6 $

Google Çalışma Alanı İş Standardı: Aylık 12 $

Google Çalışma Alanı Business Plus: Aylık 18 $

Google Workspace Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Gruplar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

9. SoundCloud

soundCloud aracılığıyla

Discord entegrasyonu, takımınızı veya arkadaşlarınızı SoundCloud'da dinledikleriniz ve paylaştıklarınız hakkında güncel tutmak için mükemmel bir çözümdür. Bu, Zapier tarafından mümkün kılınan bir başka entegrasyondur, yani ihtiyacınız olan işlevselliği elde etmek için özel görevler ve otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

SoundCloud'un en iyi özellikleri

Discord sunucunuzdaki takım üyeleri arasında ses parçalarını ve müzikleri kolayca paylaşın

İçerik oluşturucular ve müzisyenler, Discord'dan ayrılmadan işbirliğini kolaylaştırabilir ve daha hızlı geri bildirim alabilir

Entegrasyon, Discord'da takımınızla çalışırken veya arkadaşlarınızla oyun oynarken yüksek kaliteli SoundCloud parçalarını dinlemenizi sağlar

Sadece birkaç tıklama ile SoundCloud ve Discord'unuzu birbirine bağlayabilirsiniz

SoundCloud sınırlamaları

Büyük sunucuların üyeleri çok fazla bildirim alabilir; gelişmiş yapılandırma gerekebilir

Bu Discord entegrasyonu, SoundCloud'a geçmeden sesleri atlamanıza, parçaları hızlı ileri sarmanıza veya ses seviyesini kontrol etmenize izin vermez

SoundCloud fiyatlandırma

SoundCloud Go: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

SoundCloud Go+: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

SoundCloud puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

10. Twitch

discord aracılığıyla

Discord ile Twitch entegrasyonu, izleyiciler ve yayıncılar için deneyimi iyileştirerek etkileşimi artırır ve daha etkileşimli bir deneyim yaratır. Bu, Twitch topluluğunuzu güçlendirmeye ve büyütmeye yardımcı olabilir. ?

Twitch en iyi özellikler

İzleyiciler, bir yayıncı canlı yayına başladığında Discord'da bildirim alabilir, böylece yayını izleme olasılıkları artar

Discord özelleştirme, izleyicileriniz için benzersiz bir deneyim yaratarak yayın içeriğinizin değerini artırır

Discord kanalları, izleyicilerle bağlantıda kalmanızı ve güçlü bir topluluk oluşturmanızı kolaylaştırır

Yayıncılar, Discord'u projelerde işbirliği yapmak ve gerçek zamanlı olarak kolayca iletişim kurmak için kullanabilirler

Twitch sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Discord entegrasyonunun yayıncılar ve izleyiciler için dikkat dağıtıcı olabileceğini ve yayın içeriğine odaklanmayı azalttığını bildiriyor

Gecikme ve performans sorunları canlı Twitch yayınlarını etkileyebilir

Twitch fiyatlandırma

Ücretsiz

Twitch puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: N/A

Discord Daha Da İyileşti

Yukarıdaki Discord entegrasyonları, daha iyi işbirliği ve iletişim için fırsatlar sunar. Discord'un dahil olduğu her durumda, sanal toplantı kuralları veya proje yönergeleri gibi belirli bilgileri iletmek için kanallar oluşturabilirsiniz.

İş akışınızı kolaylaştırmak için Discord entegrasyonunu kullanmak veya tek bir platform kullanan bir seçenek bulmak istiyorsanız, başlamak için doğru zaman. ☀️?

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