2025'in En İyi 10 Discord Entegrasyonu (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Discord, oyuncuları, toplulukları ve takımları metin, ses ve video sohbet yoluyla birbirine bağlayan bir iletişim gücü merkezidir. Discord entegrasyonları, zaten popüler olan uygulamayı yeni zirvelere taşıyarak, her şeyi (ve herkesi) birbirine bağlı tutmanıza yardımcı olacak şekilde işlevselliğini genişletir.
Discord entegrasyonu, iletişim, işbirliği ve verimliliği artırmak isteyen kullanıcılar için mükemmeldir. En çok kullandığınız uygulamalarla uyumlu olanı bulmak yeterlidir.
Discord sunucunuzu yeni zirvelere taşımak için piyasadaki en iyi 10 Discord entegrasyonunu, incelemeler ve fiyat bilgileriyle birlikte bir araya getirdik.
Favori araçlarınızla yeni şekillerde bağlantı kurmaya hazırsanız, günümüzün en popüler 10 Discord entegrasyonuna göz atalım.
Discord Entegrasyonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Kaliteli entegrasyonlar, Discord sunucunuzu parlatmanın sırrıdır. ✨
Bu listeyi oluştururken aradığımız anahtar faktörlerden bazıları şunlardır:
- Uygun fiyat: Mevcut bütçenize en uygun Discord entegrasyonları
- Güncellemeler: Düzenli güncellemeler her şeyi daha güvenilir ve istikrarlı hale getirir
- Güvenlik: Her şeyi gizli tutacak bir çözüm bulun
- Özelleştirme: Kendinize göre uyarlayabileceğiniz bir entegrasyon arayın
- Erişilebilirlik: Takımınızda teknik bilgi sahibi kimse yoksa, herkesin yapılandırabileceği kod gerektirmeyen bir seçenek seçin
- Fonksiyonellik: Proje yönetimi, analitik, müzik botları veya başka bir şey olsun, ihtiyacınız olan fonksiyonelliğe sahip bir Discord entegrasyonu seçin
Sunucu üyelerinizin yararlanabileceği diğer özellikler hakkında beyin fırtınası yapmak genellikle yararlıdır. Örneğin, Discord'a RSS beslemeleri gönderme, Discord kanal mesajları yayınlama veya içerik açısından zengin gömüler oluşturmanın kolay bir yolu gibi. Sorunsuz takım işbirliği için ihtiyacınız olan her şey!
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Discord Entegrasyonu
Daha fazla uzatmadan, en iyi 10 Discord entegrasyonuna geçelim. Takımınızın gerçek zamanlı işbirliğini yeni zirvelere taşıma zamanı geldi.
1. ClickUp
Discord ile ClickUp entegrasyonu çok kolaydır.
Cidden, ClickUp her şeyi kolaylaştırdığı için 2024'ün en iyi proje yönetimi yazılımları listesinde G2'nin zirvesine oturdu!
Özel olarak seçtiğiniz ClickUp bildirimlerini Discord kanalınıza otomatik olarak göndererek tüm takımınızı aynı sayfada tutabilirsiniz.
Üstelik çok uygun fiyatlı. Discord hesabınızla entegrasyon, Sonsuza Kadar Ücretsiz seçeneği dahil tüm ClickUp planlarında mevcuttur.
Discord alternatifleri arıyorsanız da size yardımcı olabiliriz. ?
ClickUp Sohbet görünümü, takımınızın gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayarak her şeyi tek bir çatı altında toplar. İşte en iyi özelliklerinden bazıları:
- Bağlantıları ve güncellemeleri paylaşın
- Yorumları eylem öğelerine dönüştürün
- @ bahsetme ile takım üyelerini uyarın
- Web sayfalarını, videoları ve elektronik tabloları yerleştirin
- Madde işaretli listeler, afişler ve kod blokları ekleyin
- Belirli projeler için ayrı Sohbet görünümleri oluşturun
ClickUp Clip de oldukça harika. Mesajları hassas ve bağlam içinde iletmek, ekran kayıtlarını ve ses kliplerini izin verilen herkesle paylaşmak için kullanın.
Sohbet görünümü gibi, ClickUp Clip de kayıtlarınızdan görevler oluşturarak ş akışınızı kolaylaştırır.
Son olarak, ClickUp Comments var.
Yorumlar, ClickUp'taki en güçlü işbirliği araçlarından biridir ve en iyi iş mesajlaşma uygulamalarından biri olmamızın nedenlerinden biridir.
ClickUp Yorumları, belgelere, görevlere ve ek dosyalara yorum yapmanızı ve aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:
- Sorularınızı
- Cevapları gönderin
- Geri bildirim alın
- Gönderileri onaylayın
- Kazançları izleyin
Discord'u ClickUp ile entegre edin veya dahili iletişim özelliklerimizi kullanın, seveceğinizi biliyoruz.
ClickUp en iyi özellikler
- ClickUp Discord Bot, görev oluşturma ve güncellemeleri otomatikleştirerek zaman kazanmanızı ve iş akışınızı kolaylaştırmanızı sağlar
- Özel özelleştirme seçenekleri, chatbotunuzun Discord kanalınıza otomatik olarak göndereceği bildirimleri seçmenize olanak tanır
- İzin ayarları, kanal ve içerik sahiplerinin, yöneticilerin ve misafirlerin erişebileceği öğeleri seçmenize olanak tanır
- GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack ve WordPress gibi araçlarla 1.000'den fazla hazır entegrasyon ve ClickUp API ile diğer uygulamalar için özel entegrasyonlar oluşturma seçeneği hayatınızı kolaylaştırır
- Proje yönetimi ve iletişim planı şablonları dahil olmak üzere 1.000'den fazla hazır şablon içeren şablon kitaplığı, proje yönetimi ile ilgili her şeyi kolaylaştırır
- ClickUp mobil uygulaması Android ve iOS ile uyumludur; masaüstü uygulaması Microsoft, Mac ve Linux ile çalışır; tarayıcı uzantısı ise Chrome, Firefox ve Edge ile çalışır
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın tüm proje yönetimi özelliklerini keşfederken öğrenme eğrisiyle karşılaşır (ücretsiz öğreticiler ve kapsamlı SSS ile çözülür)
- ClickUp'ı aynı anda yalnızca bir Discord sunucusuyla entegre edebilirsiniz
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Google Takvim
Google Takvim ve Discord arasında bilgi gönderebilmeyi hiç istediniz mi? İyi haber! Google Takvim-Discord entegrasyonu, bunu yapmanızı sağlayan kod gerektirmeyen bir çözümdür.
Zapier, Google Takvim'i kullanan herkes için Discord uygulamasını sonsuz olasılıklara açarak sihirli bir dönüşüm gerçekleştirir. Bu, Google E-Tablolar, Gmail ve Google Takvim ile yerel entegrasyonu olan diğer Google uygulamalarıyla da çalıştığı anlamına gelir. ?
Google Takvim en iyi özellikler
- Bildirim ve zamanlama özellikleri, Google Takvim'i kullanarak etkinlikleri, toplantıları ve hatırlatıcıları kolayca planlamanızı sağlar; Discord'da bu görevler için gerçek zamanlı bildirimler alırsınız
- Google Takvim, değişiklikleri Discord ile otomatik olarak senkronize ederek herkesin aynı sayfada kalmasını ve akıcı bir iş akışı sağlar
- Discord mesajları, sohbet, ses ve video özellikleri, takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirir
- Her Discord kullanıcısı, günün saati, etkinlik türü, haftanın günü ve daha fazlasına göre bildirimleri özelleştirebilir
Google Takvim sınırlamaları
- Özellikler, etkinlikleri düzenlemenize veya takviminizi doğrudan Discord'dan değiştirmenize izin vermez; bunun için Google Takvim'i kullanmanız gerekir
- Entegrasyon Zapier, Google Takvim ve Discord'u içerir ve güvenliği sağlamak için uygun yapılandırma gerektirebilir
Google Takvim fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi: Aylık 6 $
- Google Çalışma Alanı İş Standardı: Aylık 12 $
- Google Workspace Business Plus: Aylık 18 $
- Google Çalışma Alanı Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Google Takvim puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)
3. YouTube
Üyeliklerin etkinleştirilmiş bir YouTube Ortağıysanız, YouTube kanalınızı Discord sunucunuzla entegre edebilirsiniz. Bu, YouTube'daki yeni veya mevcut bir kanalı, yalnızca üyeleriniz için yeni veya mevcut bir Discord'a bağlamanıza olanak tanır.
Buradan üyeleriniz Discord'u sohbet, video oynatıcı ve içeriğinizle ilgili bir topluluk olarak kullanabilir.
YouTube'un en iyi özellikleri
- YouTube'u Discord ile entegre etmek için Zapier veya başka bir harici araca gerek yoktur; ancak isterseniz Zapier'i kullanarak işlevsellik ekleyebilirsiniz
- Farklı kanallar için izinler ayarlayabilir, seçili üyeler için yeni Discord kanalları oluşturabilir ve Discord'daki sunucu ayarlarını kullanarak genel Discord sohbetinize kimlerin erişebileceğini yönetebilirsiniz
- Otomatik senkronizasyon ve özelleştirilebilir Discord bildirimleri, izleyicilerinizin görmek istediği içeriği oluşturmak için size daha fazla zaman kazandırır
- Lütuf dönemi ayarları, kullanıcıların YouTube kanalınızda aktif üyelikleri olmadığında ne olacağını seçmenize olanak tanır
YouTube sınırlamaları
- YouTube entegrasyonu tüm Discord botlarıyla çalışmayabilir
- Bu entegrasyonu kullanmak için YouTube ortaklığı gereklidir; ortaklığınız yoksa Zapier aracılığıyla entegrasyon yapabilirsiniz
YouTube fiyatlandırma
- Ücretsiz
YouTube puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)
4. BitBucket
BitBucket, Git ve Mercurial kullanan yazılım projeleri için sürüm kontrolü sağlar. İşyerinde işbirliğini geliştiren, kodu yöneten ve değişiklikleri izleyen araçlar içerir.
Pipedream bu entegrasyonu çok kolay hale getirir. BitBucket ile Discord'u birleştirdiğinizde, takımlarınız için gerçek zamanlı bildirimler ve güncellemeler alırsınız, böylece herkes birlikte çalışabilir.
BitBucket'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı güncellemeler, iletişim stratejinizi ve yazılım geliştirme sürecinizi kolayca optimize etmenizi sağlar
- Hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak için takımınızın her bir projedeki faaliyetlerini ve ilerlemelerini net bir şekilde kaydedin
- Uygulama içi iletişim ve bildirimler, takımınızın platform ve araç değiştirme ihtiyacını azaltabilir
- Takımınızı çekme talepleri, commit'ler ve diğer önemli etkinliklerden haberdar etmek için Discord kanallarında özel bildirimler oluşturun
BitBucket sınırlamaları
- Discord entegrasyonu yalnızca BitBucket Cloud üzerinden kullanılabilir; sorunsuz entegrasyon için bazı teknik bilgiler gerekebilir
- Discord'un BitBucket ile entegrasyonunu etkinleştirmek için Pipedream gibi bir üçüncü taraf aracı kullanmanız gerekir
BitBucket fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $
BitBucket derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)
5. X (Twitter)
Eskiden Twitter olarak bilinen X, destek ekibinizi hedef kitlenizle bağlantıya geçirmeyi ve pazarlama stratejilerinizi kolaylaştırmayı sağlar. IFTTT'yi kullanarak Discord entegrasyonunu kolaylaştırabilir, tweet gönderme, Discord kanallarına mesaj gönderme ve Twitter'da bahsedildiğinizde bildirim alma gibi otomasyon özelliklerine erişebilirsiniz.
X (Twitter) en iyi özellikler
- Discord entegrasyonu, takipçilerinizin uygulamalar arasında geçiş yapmadan en son güncellemelerinizi görmelerini sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi ve dikkatinizin dağılmasını önler
- Hootsuite ve Tweetdeck gibi üçüncü taraf hizmetler, özel Twitter beslemeleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır
- Twitter ve Discord entegrasyonları, topluluğunuzun favori uygulamalarından gerçek zamanlı olarak güncel ve etkileşimli kalmasını sağlar
- Entegrasyon, iç takımlarınızı güncel tutmak için Tweet'lerinizi Discord kanalında yeni mesajlar olarak otomatik olarak yayınlamanıza ve izlemenize olanak tanır
X (Twitter) sınırlamaları
- Discord ve Twitter arasında yerel entegrasyon yoktur; Discord'u Twitter hesabınıza bağlamak için IFTTT veya Zapier gibi bir bot kullanmanız gerekir
- Bazı kullanıcılar, otomatik tweetlerin Discord'da her zaman düzgün görüntülenmediğini bildiriyor
X (Twitter) fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 3 $
- Premium: 8 $/ay
- Premium+: Kullanıcı başına aylık 16 $
X (Twitter) puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.600+ yorum)
6. Facebook
Facebook, hızlı bağlantı, iletişim ve işbirliğini kolaylaştırabilir. Discord entegrasyonunu eklediğinizde, onu her zamankinden daha güçlü bir takım iletişim uygulamasına dönüştürürsünüz.
Bunu gerçekleştirmek için Integrately gibi bir araç kullanacaksınız. Integrately, operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza ve takımınızın hedeflerini uyumlu hale getirmenize yardımcı olacak çeşitli otomasyonlara erişim sağlar.
Facebook'un en iyi özellikleri
- Otomasyonlar, Facebook sayfanızdaki her yeni gönderiyle Discord mesajları almanızı sağlar
- Özel otomasyonlar, çeşitli koşullar ve eylemler arasından seçim yapmanızı sağlar, böylece Discord entegrasyonunuz ihtiyacınız olan her şeyi yapar
- Discord ve Facebook'u entegre etmek için kodlama gerekmez
- Destek ekibiniz için Discord bildirimleri ayarlayın, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan müşteri tabanınızla bağlantıda kalabilirler
Facebook sınırlamaları
- Facebook gönderileri Discord'da doğru görüntülenmeyebilir ve tüm videoları veya resimleri içermeyebilir
- Yüksek sıklıkta yapılan Facebook gönderileri, bazı gönderilerin Discord'da görüntülenmemesine neden olabilir
Facebook fiyatlandırma
- Ücretsiz
Facebook puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (600+ yorum)
- Capterra: N/A
7. Spotify
Spotify'ın Discord ile entegrasyonu, arkadaşlarınızın dinlediklerini görmenizi ve dinlemenizi sağlar. Discord'u ana üssünüz olarak kullanarak oyun oynarken, sohbet ederken ve parti yaparken Spotify'ı birlikte dinleyebilirsiniz. ??
Bu, kişisel kullanım için harika olmakla birlikte, içerik takımlarının işleri sırasında bağlantıda kalmaları için de faydalıdır.
Spotify'ın en iyi özellikleri
- Spotify üzerinden yerel Discord entegrasyonu mevcuttur, böylece üçüncü taraf araçlar veya eklentiler olmadan iki favori uygulamanızı kolayca birbirine bağlayabilirsiniz
- Bu eşleştirme, PlayStation veya Xbox ile Discord entegrasyonları gibi diğer seçeneklerle birleştirilerek genişletilebilir
- Entegrasyon, Spotify hesabınızı ve Discord hesabınızı tek bir gösterge panelinden yönetmenizi sağlar
- Entegrasyon, Discord ve Spotify arasında yerel olduğu için daha güvenlidir ve gelişmiş gizlilik sağlar
Spotify sınırlamaları
- Dinle özelliği, sesli sohbet ederken arkadaşınızın Spotify'ına bağlanmanıza izin vermez
- Bir kullanıcı Spotify'ın Ücretsiz sürümüne sahipken siz Premium sürümüne sahipseniz, siz reklamları duyarken onlar sessizlik duyacaktır
Spotify fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: 10,99 $/ay
- Premium Duo: 14,99 $/ay
- Premium Family: 16,99 $/ay
Spotify derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Google Gruplar
Google Gruplar, takım üyelerinizin e-posta tabanlı gruplar, çevrimiçi forumlar ve paylaşılan gelen kutuları aracılığıyla işbirliği yapmasını sağlayan popüler bir takım yönetimi aracıdır.
Zapier, Google Gruplarını Discord ile bağlamanıza olanak tanır, böylece herkes uygulamalar arasında geçiş yapmadan bağlantıda kalabilir. Özel bildirimler ve otomasyonlar oluşturabilir, uygulamalarınızı diğer favori araçlarınızla bağlayarak birleşik bir iş istasyonu oluşturabilirsiniz.
Google Gruplar'ın en iyi özellikleri
- Diğer Google hizmetleriyle ve Zapier aracılığıyla bağlamak istediğiniz diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Takımınızın Discord veya Google Gruplar üzerinden iletişim kurmasını sağlayarak zaman kazanmalarını ve gerçek zamanlı işbirliğini teşvik edin
- Önceden hazırlanmış tetikleyiciler, Discord kanalınıza yeni mesajlar gönderildiğinde bildirimler gibi basit otomasyonlar seçmenize olanak tanır
- İzinler ve roller, kimin neye erişebileceğini kolayca belirlemenizi sağlar
Google Grupları sınırlamaları
- Bazı Google Grupları özellikleri Discord'da kolayca kopyalanamayabilir; e-postalar ve paylaşılan gelen kutuları yanlış görüntülenebilir
- Google Gruplar ve Discord arasında sorunsuz entegrasyon için ek yapılandırma gerekebilir
Google Gruplar fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi: Aylık 6 $
- Google Çalışma Alanı İş Standardı: Aylık 12 $
- Google Çalışma Alanı Business Plus: Aylık 18 $
- Google Workspace Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Google Gruplar derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. SoundCloud
Discord entegrasyonu, takımınızı veya arkadaşlarınızı SoundCloud'da dinledikleriniz ve paylaştıklarınız hakkında güncel tutmak için mükemmel bir çözümdür. Bu, Zapier tarafından mümkün kılınan bir başka entegrasyondur, yani ihtiyacınız olan işlevselliği elde etmek için özel görevler ve otomasyonlar oluşturabilirsiniz.
SoundCloud'un en iyi özellikleri
- Discord sunucunuzdaki takım üyeleri arasında ses parçalarını ve müzikleri kolayca paylaşın
- İçerik oluşturucular ve müzisyenler, Discord'dan ayrılmadan işbirliğini kolaylaştırabilir ve daha hızlı geri bildirim alabilir
- Entegrasyon, Discord'da takımınızla çalışırken veya arkadaşlarınızla oyun oynarken yüksek kaliteli SoundCloud parçalarını dinlemenizi sağlar
- Sadece birkaç tıklama ile SoundCloud ve Discord'unuzu birbirine bağlayabilirsiniz
SoundCloud sınırlamaları
- Büyük sunucuların üyeleri çok fazla bildirim alabilir; gelişmiş yapılandırma gerekebilir
- Bu Discord entegrasyonu, SoundCloud'a geçmeden sesleri atlamanıza, parçaları hızlı ileri sarmanıza veya ses seviyesini kontrol etmenize izin vermez
SoundCloud fiyatlandırma
- SoundCloud Go: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- SoundCloud Go+: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
SoundCloud puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
10. Twitch
Discord ile Twitch entegrasyonu, izleyiciler ve yayıncılar için deneyimi iyileştirerek etkileşimi artırır ve daha etkileşimli bir deneyim yaratır. Bu, Twitch topluluğunuzu güçlendirmeye ve büyütmeye yardımcı olabilir. ?
Twitch en iyi özellikler
- İzleyiciler, bir yayıncı canlı yayına başladığında Discord'da bildirim alabilir, böylece yayını izleme olasılıkları artar
- Discord özelleştirme, izleyicileriniz için benzersiz bir deneyim yaratarak yayın içeriğinizin değerini artırır
- Discord kanalları, izleyicilerle bağlantıda kalmanızı ve güçlü bir topluluk oluşturmanızı kolaylaştırır
- Yayıncılar, Discord'u projelerde işbirliği yapmak ve gerçek zamanlı olarak kolayca iletişim kurmak için kullanabilirler
Twitch sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Discord entegrasyonunun yayıncılar ve izleyiciler için dikkat dağıtıcı olabileceğini ve yayın içeriğine odaklanmayı azalttığını bildiriyor
- Gecikme ve performans sorunları canlı Twitch yayınlarını etkileyebilir
Twitch fiyatlandırma
- Ücretsiz
Twitch puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50+ yorum)
- Capterra: N/A
Discord Daha Da İyileşti
Yukarıdaki Discord entegrasyonları, daha iyi işbirliği ve iletişim için fırsatlar sunar. Discord'un dahil olduğu her durumda, sanal toplantı kuralları veya proje yönergeleri gibi belirli bilgileri iletmek için kanallar oluşturabilirsiniz.
İş akışınızı kolaylaştırmak için Discord entegrasyonunu kullanmak veya tek bir platform kullanan bir seçenek bulmak istiyorsanız, başlamak için doğru zaman. ☀️?