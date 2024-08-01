Yazılım Takımları için Disiplinli Çeviklik Nasıl Uygulanır?

Diyelim ki, bir yazılım çözümü geliştiren küçük bir takımın üyesi olduğunuzu varsayalım. Geleneksel Agile yazılım geliştirmenin doğru yol olduğunu düşünürsünüz. Neden olmasın? Hızlı yinelemelere ve yanıt verebilirliğe odaklanıyor.

Ancak yazılım takımınız artık büyüdü. Ve Agile yaklaşımınız, ölçeklendirme ve yasal uyumluluk gibi karmaşık süreçleri tamamlayamayabilir.

İşte burada Disiplinli Çeviklik devreye giriyor. Yapılandırılmış ancak uyarlanabilir bir süreç sunan ve karmaşıklığın ortasında hayatta kalmanıza ve gelişmenize yardımcı olan hibrit bir yaklaşımdır.

Bu makalede, Disiplinli Çeviklik, avantajları, gerçek hayattaki uygulamaları, Scrum metodolojisinden farkları ve yazılım geliştirmenizi hızlandırmak için nasıl kullanabileceğiniz ele alınacaktır.

Disiplinli Çevikliği Anlamak

Disiplinli Çevik (DA) veya Disiplinli Çevik Teslimat (DAD), Çevik ve Yalın yazılım geliştirme uygulamalarını özel iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlaymanıza yardımcı olan bir araç setidir. Bunu özel dikim bir takım elbise olarak düşünün; burada hazır giyim yok.

DA, Scott Ambler ve Mark Lines tarafından 2012 yılında yayınlanan Disciplined Agile Delivery adlı kitapta dünyaya tanıtıldığında geliştirilmiştir.

Ambler ve Lines, bazı Agile yöntemlerinin ne kadar katı ve tek tip olabileceğini fark ettiler ve daha esnek olan DA'yı oluşturdular. DA, takımlara seçenekler sunar. Takımların projelerine en uygun stratejileri seçmelerine ve gerçek iş çevikliği oluşturmalarına olanak tanır.

Yıllar içinde, Disiplinli Çevik Teslimat gelişerek dört katman oluşturdu. Bu katmanlar, Çevik uygulamaları benimseme sürecinde size rehberlik etmek için tasarlanmıştır.

Temel katman, tüm takım üyelerinin temel uygulamaları anlamasını ve uygulayabilmesini sağlayan temel Agile ve Lean ilkeleriyle temelleri atar Disiplinli DevOps katmanı, geliştirme, operasyonlar ve diğer fonksiyonları entegre ederek temel katman üzerine inşa edilir ve otomasyon ve sürekli entegrasyon yoluyla teslimat hızını ve kalitesini artırır Değer akışı katmanı, müşteri değerini doğrudan artırmak için süreçleri optimize etmeye, teslimat yaşam döngüsünde hedeflere katkıda bulunan adımları belirlemeye ve iyileştirmeye odaklanır Kurumsal katman, bu uygulamaları kuruluş genelinde ölçeklendirerek, Agile yöntemlerini stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirir ve kapsamlı bir Agile kültürünü teşvik eder

Disiplinli Çevik Teslimatın dört görünümü, çerçeve ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Çevik takımın DA'nın karmaşıklığını aşmasına ve farklı senaryolarda uygulamaları hayata geçirmesine yardımcı olur. İşte kısa bir genel bakış:

Disiplinli Çevik Teslimatın dört görünümü Zihniyet , saygı, işbirliği ve sürekli öğrenme gibi Agile başarısı için gerekli olan temel ilkeleri ve kültürel tutumları teşvik eder

İnsanlar , Agile ortamında bireylerin nasıl etkili bir şekilde birlikte çalıştıklarına odaklanarak rolleri ve takım dinamiklerini tanımlar

Akış , değerin teslimini yönlendiren süreçleri ve yaşam döngülerini tanımlar, proje ve ş Akışı yönetimi aşamalarını ayrıntılı olarak açıklar

Uygulamalar, takımların süreçlerini ve proje sonuçlarını iyileştirmek için uyarlayabilecekleri belirli Agile uygulamalarının ayrıntılı bir araç seti sunar

Disiplinli Çevik zihniyet

Disiplinli Çevik (DA) zihniyeti sadece bir dizi kuralı takip etmekle ilgili değildir; bir düşünce biçimini benimsemekle ilgilidir. Bu zihniyet ilkeler, vaatler ve kılavuzlar aracılığıyla ifade edilir.

Disiplinli Çevikliğin sekiz ilkesi

Bu DA ilkeleri, iş çevikliğinin felsefi temelini oluşturur. Farklı projelerin Agile uygulamalarının, yeni ürün geliştirmenin özel ihtiyaçlarını ve zorluklarını karşılamak üzere uyarlanmasına yardımcı olurlar.

Ayrıca:

Yenilik ve birinci sınıf hizmetle müşterilerinizin beklentilerini sürekli olarak aşarak onları mutlu ve şaşırtın Mükemmel işler yapmanıza ve herkesin başarılı olabileceği ve katkılarının keyfini çıkarabileceği bir ortam yaratmanıza yardımcı olur Yaklaşımınızı karşılaştığınız özel koşullara göre uyarlayın Projeniz için değer katan ve pratik anlam ifade eden stratejilere odaklanmanıza yardımcı olur Süreçlerden nihai ürünlere kadar her bileşeni öğrenmek ve geliştirmek için geri bildirim döngüleri uygulayın İç ve dış paydaşlarla fikirlerinizi paylaşın ve sorunları ele alın uyum ve netlik sağlamak için Süreçlerinizi sorunsuz ve verimli tutun. Engelleri ortadan kaldırmaya ve gecikme olmadan istikrarlı ilerleme sağlamaya odaklanın Proje hedeflerinizi daha geniş organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirerek genel stratejiyi ve başarıyı destekleyin

Disiplinli Çevikliğin Avantajları

Disciplined Agile Delivery (DAD), size daha esnek bir yaklaşım ve stratejileri ilerledikçe değiştirme özgürlüğü sunmanın ötesinde, bir dizi şaşırtıcı avantaj sağlar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Pazara daha hızlı giriş

DAD ile ürünlerinizi pazara sunma sürecini hızlandırabilirsiniz. Anahtar, çerçevenin Agile ş Akışınızı nasıl basitleştirdiğidir.

Genellikle birkaç uzun onay aşaması olduğunu varsayalım. Disiplinli Çevik ile, bunun yerine paydaşlarla gerçek zamanlı incelemelere geçebilirsiniz.

Bu değişiklik, sıkı teslim tarihlerine uymak ve yeniliklerinizi daha hızlı hayata geçirmek için en basit yolu bulmanıza yardımcı olabilir.

Daha iyi takım işbirliği ve memnuniyeti

Disiplinli Çevik, takımların daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olur. Herkesin fikirlerini paylaşmasını ve yakın işbirliği içinde çalışmasını teşvik eder, bu da süreci hızlandırır ve işi daha keyifli hale getirir.

Örneğin, takım üyeleri silolar halinde çalışmak yerine, çözümleri birlikte tasarlayabilir veya sorunları gerçek zamanlı olarak birlikte çözebilir.

Hepsi bir arada proje yönetimi çözümü olan ClickUp, Agile takımları için beyin fırtınasını kolaylaştırır. Fikirleri yakalamak için kullanabileceğiniz kullanıma hazır ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu ile takımınızın fikirlerini toplayın ve düzenleyin

Bu şablonu ayrıca şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Takımınızı bir araya getirin, böylece yeni fikirleri yapılandırılmış bir şekilde ortaya çıkarabilirler

Fikirlerin görsel bir temsilini oluşturun

Fikirleri mantıklı bir şekilde düzenleyin

Görevlerdeki ilerlemeyi izleyin

Şablon ayrıca farklı görünümler sunar: Liste Görünümü, Zaman Çizelgesi Görünümü, Departman Görünümü, Aşamalara Göre Görünüm ve Önceliklere Göre Görünüm. Bu görünümler, herkesin bilgilere kendisine uygun bir biçimde erişebilmesini sağlar.

Sürekli iyileştirme

Disiplinli Çeviklik, sürekli iyileştirmeye büyük önem verir. Bu yaklaşım, süreçlerde küçük değişiklikler yapmayı ve en iyi sonuçları verenleri değerlendirmeyi içerir.

Örneğin, bir proje aşamasını tamamladıktan sonra, takımınız neyin iyi gittiğini ve neyin gitmediğini gözden geçirebilir, ardından bir sonraki tur için yaklaşımınızı ayarlayabilir.

Bu sürekli yansıma ve iyileştirme döngüsü, her projenin bir öncekinden daha sorunsuz ilerlemesini sağlar ve işinizi sürekli geliştirip iyileştirmenin pratik bir yolunu sunar.

ClickUp Belgeleri, süreçleri oluştukça oluşturmak ve belgelemek için işbirliğine dayalı bir yol sunar. Siz ve takımınız, iş akışının her bir sürecini tanımlayan iç içe sayfalar oluşturmak için birlikte çalışabilirsiniz.

Ayrıca, bu belgeler belirli proje görevlerine bağlanarak süreç hakkında ek ayrıntılar sağlayabilir.

ClickUp Belgeleri'nde iş akışı süreçlerinizi kaydetmek için belgeler oluşturun

Proje son aşamasına geldiğinde belgeleri gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. Gelecekteki projeler için bu belgeler tek bir bilgi kaynağı olarak hizmet eder ve takımı başarıya taşır.

Scrum mu, Agile mi: Hangisi önce gelir?

İnsanların "Agile" ve "Scrum" terimlerini birbirinin yerine kullandığını fark ettiniz mi? Bu, en yaygın yanılgılardan biridir.

Gerçekte, Scrum 1990'ların başında Jeff Sutherland ve Ken Schwaber tarafından yaratılmıştır. Öte yandan, "Çevik" terimi 2001 yılında Çevik Manifesto'nun yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Scrum, Agile ilkelerinin resmi olarak birleştirilmesinden yaklaşık on yıl önce ortaya çıkmıştır. Agile ve Scrum takımları arasındaki diğer bazı farklar şunlardır:

Özellik Scrum Çevik Tanım Agile proje yönetimini uygulamak için kullanılan bir çerçeve Değişikliklere esnek yanıtları teşvik eden çevik yazılım geliştirme için bir dizi ilke Odak Scrum Master, Ürün Sahibi ve Sprint gibi belirli uygulamalar ve roller Scrum, Kanban ve Extreme Programming gibi çeşitli metodolojileri içerebilen daha geniş bir felsefe Esneklik Yapılandırılmış, daha az esnek Değişikliklere yüksek uyum sağlar Ölçek Genellikle aynı ürün üzerinde çalışan tek bir takım veya birden fazla küçük takım için kullanılır Scaled Agile Framework gibi Agile modelleme çerçeveleri kullanılarak daha büyük projelere ve kuruluşlara ölçeklendirilebilir

Scrum'da disiplinli çeviklik nedir?

Bir başka yaygın soru ise Disiplinli Çevik'in Scrum metodolojisinin bir parçası olup olmadığıdır. Cevap hayırdır.

DA'yı, diğer metodolojilerin yanı sıra Scrum'ı da içerebilen bir şemsiye çerçeve olarak düşünün. Scrum, projeleri yönetmek için belirli rollere ve sprintlere odaklanırken, Disciplined Agile daha geniş bir araç seti sunar.

Takımların Scrum dahil çeşitli Agile stratejilerinden seçim yapmasına olanak tanır ve bunları farklı organizasyon boyutlarına ve yeni ürün geliştirme ihtiyaçlarına uygun ek uygulamalarla geliştirir.

Scrum'ı yapılandırılmış ve basit yaklaşımı nedeniyle kullanıyor olabilirsiniz, ancak DA size bu Agile yazılım geliştirme süreçlerini tüm kuruluşunuzda veya daha karmaşık senaryolarda özelleştirme ve ölçeklendirme esnekliği sunar.

Agile Scrum hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? ClickUp tarafından yazılan bu makaleyi okuyarak kanıtlanmış Agile Scrum tekniklerini öğrenin.

Disiplinli Çevik İlkeleri Nasıl Uygulanır?

Disiplinli Çeviklik ilkelerini uygulamak, çerçevenin esnekliği ve uyarlanabilirliği göz önüne alındığında, dikkatli bir yaklaşım gerektirir.

İşte, başlamak için yapılandırılmış ancak özelleştirilebilir bir yaklaşım:

1. DA zihniyetini öğrenin ve benimseyin

Herkesi DA zihniyetine alıştırmakla başlar. Takımınızın müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme ve bunları özel ihtiyaçlarınıza uyarlama esnekliği ilkelerini anlamasına yardımcı olacak eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyin.

2. Değerlendirin ve planlayın

Mevcut süreçlerinizi iyice inceleyin ve DA'nın en uygun olduğu alanları belirleyin. Takımınızın ihtiyaçlarına ve genel hedeflerinize uygun bir iş yöntemi seçin.

ClickUp Goals ile takımınız için Agile hedefleri belirleyin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak bu hedefleri tek bir yerde oluşturabilir ve izleyebilirsiniz. Sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleri belirlemek için kullanın. Ayrıca sprint döngülerini, OKR'leri ve haftalık ilerlemeyi izlemek için klasörler oluşturabilirsiniz.

3. Küçük adımlarla başlayın ve tekrarlayın

Küçük ölçekte başlayın, örneğin bir takım veya proje ile. DA uygulamalarını kısa döngülerde uygulayın ve aldığınız geri bildirimler ve sonuçlara göre bunları iyileştirin.

ClickUp Sprint'lerle zaman kazanın, işbirliğini artırın ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp Sprint'ler size bu konuda yardımcı olabilir. İteratif döngüler halinde çalışan Agile takımlar için özel olarak tasarlanmış olup, DA'nın doğasında bulunan sürekli iyileştirme sürecini yönetmek için biçilmiş kaftandır.

Sprint programlarını koordine edin, puanları dağıtın ve görevleri önceliklendirin, böylece takımınız için netlik sağlayın. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak bir sonraki sprinte devreden işleri otomatikleştirin ve geliştirme faaliyetlerini GitHub, GitLab veya Bitbucket gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde senkronize edin.

4. İşbirliğini geliştirin

Açık iletişim ve takım çalışmasını teşvik edin. ClickUp Sohbet, takımınız ve diğer paydaşlarla iletişimde kalmanın en kolay yoludur. Bir görev bağlamında iş arkadaşlarınızla sohbet edebilir, görevi belirli sahiplere atayabilir ve proje bağlantılarını, videoları ve elektronik tabloları paylaşabilirsiniz. Ayrıca geri bildirim vermek ve almak için de harika bir araçtır.

5. Ölçeklendirin ve optimize edin

Konuyu iyice anladıktan sonra, DA uygulamalarını kuruluşunuzun diğer bölümlerine yaymaya başlayın. Süreç verimliliğini takip edin ve her zaman iyileştirme yolları arayın.

6. Ölçün ve ayarlayın

DA'nın sizin için ne kadar iyi işlediğini ölçmek için anahtar performans göstergelerini kullanın. ClickUp Gösterge Panelleri, KPI'ları izlemeyi sizin için daha basit hale getirir.

Hedeflerinizi görselleştirin ve ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemenizi izleyin

Gösterge paneli aracılığıyla takımın verimliliğini, iş yüklerini ve harcanan zamanı takip edebilirsiniz. Verileri grafik, çizelge ve tablo formunda görselleştirin, böylece bilgileri daha kolay okuyup kavrayabilirsiniz.

Metriklere dayanarak, uygulamalarınızı kuruluşunuzun hedeflerine daha iyi uyacak şekilde değiştirebilir ve ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Yazılımı

ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı kullanarak ürün yol haritalarını, birikmiş işleri ve sprintleri zahmetsizce yönetin

ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Yazılımı, DA'yı daha kolay hale getiren çeşitli özellikler sunar.

Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

ClickUp Beyaz Tahtalar (görsel işbirliği için), ClickUp Sohbet ve ClickUp E-posta (ClickUp içinde e-posta göndermek ve almak için) gibi işbirliği araçları. Takım üyeleri ve paydaşları bir araya getirir

ClickUp aracılığıyla raporlama ve analiz KPI'ları izleyen ve verileri görselleştiren gösterge panelleri

ClickUp'ın 1000'den fazla araçla bağlantı kurarak verimliliği artıran entegrasyon yetenekleri

Mobil erişilebilirlik sayesinde takım üyeleri hareket halindeyken en son bilgileri takip edebilir

Başlamak için biraz yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Şablonu tam size göre. Bu şablon, Scrum gibi Çevik metodolojileri benimsemek isteyen yazılım geliştirme dışındaki takımlar için idealdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu ile projenizin akışını optimize etmek için Agile metodolojilerini uygulayın

Şablon da yardımcı olacaktır:

Yazılım geliştirme dışındaki takımlar Agile metodolojilerini uyguluyor

Disiplinli Agile takımları, birikmiş işleri oluşturmak ve önceliklendirmek için

Görevlerinizi "İlerleme Aşamasında", "Tamamlandı" veya "Yapılacak" olarak işaretlersiniz

Disiplinli Çeviklikte Roller ve Sorumluluklar

Tipik olarak DA, birincil roller ve destekleyici roller içerir. Her birinin Agile sürecinde belirli bir rolü vardır.

İşte bazı temel roller:

Takım Lideri (Disiplinli Çevik Scrum Ustası) : Süreçlerin sorunsuz ilerlemesini sağlar, engelleri ortadan kaldırır ve takımın odaklanmasını sağlar

Ürün Sahibi : Müşteri ihtiyaçlarını tanımlar ve değeri en üst düzeye çıkarmak için görevlere öncelik verir

Mimari Sahibi : Teknik kararların hem proje hem de organizasyonel hedeflerle uyumlu olmasını sağlar

Takım Üyesi : Kodlama, test veya tasarım gibi ürünün teslimatına katılır

Paydaş: Dış geri bildirim sağlar ve projenin yönünü etkiler

Disiplinli Çeviklikte Süreç Hedefleri

Disiplinli Çeviklik'teki süreç hedefleri, bir proje sırasında her rolün odaklanması gerekenlere ilişkin üst düzey bir görünüm sunar.

Bu hedefler, Disiplinli Çevik takımların süreçlerini iyileştirirken rehberlik eden özelleştirilebilir karar noktaları görevi görür.

Bazı anahtar süreç hedefleri şunlardır:

Artımlı teslimat : Görevleri hızlı tamamlama ve düzenli ayarlamalar için daha küçük parçalara ayırın

Değişen paydaş ihtiyaçlarını ele alma : Proje yönünü iyileştirmek için paydaşlarla sürekli iletişim halinde olun

Kaliteyi artırın : Değerli, hatasız çıktılar sağlamak için yüksek standartları koruyun

Risk yönetimi : Projenin başarısını sağlamak için riskleri erken aşamada belirleyin ve azaltın

Ş Akışı optimizasyonu : Süreç verimliliğini ve etkinliğini artırın

Faaliyetlerin koordinasyonu : İşlerin takım içinde ve dış gruplarla uyumlu ve entegre olmasını sağlayın

Güvenli bir ortam sağlamak: Takım üyelerinin yenilik yapabileceği ve hatalarından öğrenebileceği bir kültürün teşvik edilmesi

Uygulamada Disiplinli Çeviklik Popüler bir fırın-kafe zinciri olan Panera Bread, geleneksel BT süreçlerine bağlı kalmanın sıkıntısını gerçekten hissetti. İlerlemek için, mevcut operasyonlarını derinlemesine gözden geçirdikten sonra hem liderlik hem de proje takımları için odaklanmış eğitimler vererek Disiplinli Çevik çerçevesini uygulamaya koydu. İki pilot projeyle deneme yaptılar ve uygulamaları belirli senaryolara göre ince ayar yaptılar. Bu değişim, BT ve iş dünyası çalışanları arasında çok daha iyi bir ekip çalışması sağladı ve iş taleplerine hızlı yanıt verme yeteneklerini artırdı. Bu daha işbirlikçi ve çevik yaklaşım, değişime ayak uydurma konusunda fark yarattı. ​

Disiplinli Çeviklik kullanmalı mısınız?

DA, işinizdeki verimliliği optimize etmek için cazip avantajlar sunar. Odaklandığı noktalar şunlardır:

Esneklik: DA, tek bir boyutun herkese uymayacağını kabul eder. Çeşitli bağlamlara uyum sağlayan esnek bir çerçeve sunarak takımların kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre Agile yaklaşımlarını özelleştirmelerine olanak tanır. İster büyük ölçekli projeler, ister yasal kısıtlamalar veya eski sistemlerle uğraşıyor olun, DA pragmatik seçimleri teşvik eder

Müşterileri anlamak: Müşteri odaklılık, DA'nın temelini oluşturur. Müşterilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve geri bildirimlerini anlamaya önem verir. Müşteri içgörülerini süreçlerinize dahil ederek, daha etkili bir şekilde değer sunabilirsiniz

İşbirliğini geliştirme: DA, farklı roller, takımlar ve departmanlar arasında işbirliğini teşvik eder. Başarılı sonuçların etkili iletişim, ortak anlayış ve işlevler arası işbirliğine bağlı olduğunu kabul eder. İster aynı yerde ister farklı yerlerde çalışıyor olun, DA işbirliğini teşvik eder

Sürekli öğrenme: DA, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Takımlar deneyimlerinden öğrenir, uygulamalarını uyarlar ve gelişir. Bu öğrenme zihniyeti, kuruluşların dinamik bir iş ortamında ilgili ve duyarlı kalmasına yardımcı olur

Uyarlanabilirlik, müşteri odaklılık, işbirliği ve öğrenmeye olan bağlılığa değer veriyorsanız, Disciplined Agile kuruluşunuz için mükemmel bir seçim olabilir.

ClickUp ile Disiplinli Çevikliği Kolayca Uygulayın

Karmaşıklığı nedeniyle, Disciplined Agile (DA) uygulamasını başlatmak genellikle zor olabilir. Başarılı olmak için, sürecin her proje ve takım için doğru şekilde özelleştirilmesi gerekir.

Agile uygulamalarına derinlemesine dalmak ve proje yönetimine esnek bir yaklaşım gerektirir.

ClickUp bu süreci basitleştirebilir. Görev yönetimi özellikleri ve özelleştirilebilir iş akışları DA ilkeleriyle uyumludur, bu da daha kolay adaptasyon ve yinelemeli ilerlemenin daha iyi izlenmesini sağlayarak takımların DA çerçevesini etkili bir şekilde uygulamasına ve yönetmesine yardımcı olur.

ClickUp'a bugün kaydolun ve DA'yı zahmetsizce uygulayın!