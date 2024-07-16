yenilenmek ve Enerji Toplamak için 25 Yaratıcı Şirket Gezisi Fikri

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Ofisimizin dört gri duvarları arasında, mekanik hareketlerle işimizi yapıyoruz. Monoton rutinimizi sonsuz toplantılar belirliyor ve su makinesinin önündeki dedikodular bile cazibesini yitirmiş durumda. Ve bu sadece size özel bir durum değil; tüm takımınız aynı şekilde hissediyor.

Doğru zamanda yapılan bir şirket gezisi, çalışanlarınızı bu yorgunluktan kurtarabilir! Tutkuyu yeniden alevlendirir, verimliliği artırır ve çalışanların rahatlamasına yardımcı olur. Ekibinizi toplayın ve sırt çantalarınızı alın, size 25 şirket gezisi fikri sunacağız.

Neden bir sonraki şirket gezinizi planlamalısınız?

Şirket gezisi planlamasının zahmete değer olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? Bir fikir oluştururken aşağıdaki avantajları göz önünde bulundurun:

Kişisel bağlantılarla daha güçlü takımlar oluşturmak: Çalışanların alıştıkları iş ortamından çıkmaları, birbirleriyle kişisel düzeyde bağlantı kurmalarını sağlar. Bu tür bağlar, daha güçlü kişilerarası ilişkiler kurarak iletişim ve işbirliğini geliştirir ve hem ofis içinde hem de dışında takım çalışmasını iyileştirir

Yaratıcılık ve yenilikçilik için yenilenme: Manzara değişikliği ve iş, teslim tarihleri, kotalar vb. gibi sürekli stres kaynaklarından uzaklaşmak, çalışanların enerjilerini yeniden odaklamalarını sağlar. Bu ücretsiz zaman, bir sıfırlama işlevi görür ve onlara yeni fikirler ve problem çözme yaklaşımları yoluyla yaratıcılık ve yenilikçiliği tetikleyen yeni bakış açıları sunar

Çalışanları takdir etmek ve değer vermek: Kurumsal tatiller, devasa bir projenin tamamlanmasını kutlamak veya günlük koşuşturmacadan uzaklaşmak için düzenlenebilir. Her iki durumda da, bu tatiller hak edilmiştir ve çalışanlar tarafından hak edilmektedir. Bu, başarı duygusu uyandırır ve çalışanların moralini yükseltir

Şirket kültürünü güçlendirme : İş dışında paylaşılan deneyimler, şirket kültürünü ve değerlerini güçlendirir. Çalışanlarınızı ödüllendirerek veya onlara bir mola vererek, aidiyet duygusu uyandırırken, onların refahını önemsediğinizi de göstermiş olursunuz

İç iletişimi iyileştirme: Şirket gezileri, son derece uyumlu ve verimli takımlar oluşturur. Sonuçta, : Şirket gezileri, son derece uyumlu ve verimli takımlar oluşturur. Sonuçta, takım iletişimi ve işbirliğinin iyileştirilmesi gibi diğer faydalar moral ve genel refahı artırır ve bu da tüm şirkete yansır

25 Eğlenceli Şirket Gezisi Fikri

Şirket gezisi planlamak, çalışanların moralini yükseltmek, takım ruhunu canlandırmak, şirket kültürünü güçlendirmek ve şirket hedeflerine ulaşmak için mükemmel bir yoldur. İster dinlenmek ve yenilenmek ister fiziksel dayanıklılığınızı test etmek istiyorsanız, farklı ihtiyaçlarınıza uygun şirket gezisi fikirlerimiz var.

İşte şirket gezisi için 25 eğlenceli ve ilginç fikir:

Rahatlatıcı ve ödüllendirici tatiller

Takımınız, sıkı teslim tarihleri olan yüksek baskı altında bir projeyi yeni mi bitirdi? Tükenmişlik eşiğinde olduklarını mı hissediyorsunuz? Muhtemelen onlara hak ettikleri bir mola verme zamanı gelmiştir! Rahatlatıcı ve ödüllendirici tatiller, takımınızın moralini yükseltir ve onlara enerji verir.

Rahat, destekleyici ve davetkar bir ortam ayarlayarak, çalışanlarınızın stres atmasını, gevşemesini ve en önemli şeye, yani kendi iyiliklerine odaklanmasını sağlarsınız.

1. Spa ve wellness tatili

Unsplash aracılığıyla bir spa ve wellness tatilinde rahatlayın ve gevşeyin

Fiyat aralığı: $$$

Bu lüks tatil, çalışanların stresini atmasına ve refahını önceliklendirmesine odaklanır. Spa tedavileri, sağlıklı ve dengeli yemekler ve rehberli yoga oturumları dahil olabilir. Tatil konumunda ayrıca havuz, jakuzi, çamur banyosu ve saunalar gibi dinlenebileceğiniz tesisler de bulunabilir.

Böyle rahatlatıcı bir mola, alıştığınız hızlı tempolu yaşamdan uzaklaşmanıza, enerji seviyenizi artırmanıza, kortizol seviyenizi düşürmenize ve genel zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Farklı bireylerin farklı ihtiyaç ve tercihlerine uygun çeşitli spa tedavileri seçin

Sabahın erken saatlerinde grup yoga veya fitness dersleri planlayın ve ardından sosyal etkileşimle devam ederek topluluk duygusunu güçlendirin

Özel diyet taleplerine uygun sağlıklı beslenme seçeneklerini tercih edin

Aktiviteler arasındaki molalarda dinlenme ve sosyalleşme için zaman ayırın

2. Doğa gezisi

Unsplash ile kendinizi doğal çevreye kaptırın

Fiyat aralığı: $ – $$

Doğa ile bütünleşin. Temiz havayı içinize çekin, yumuşak güneş ışığının tadını çıkarın, kuşların veya dalgaların sesini dinleyin, çimlere dokunun ve daha fazlasını yapın. Bu tür sürükleyici deneyimler, çalışanların teknolojiden kopmalarını ve parlak ekranlarından başka bir şeye bakmalarını sağlar.

Yürüyüş, kamp veya sadece plajda bir gün geçirmek gibi aktiviteler, çalışanların doğaya olan derin sevgilerini paylaşarak bir araya gelmeleri için harika yollardır.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Takımınızın tercihlerine göre, doğal güzelliklerle zengin bir tatil yeri seçin

Takım üyelerinin farklı fitness seviyelerine uygun açık hava etkinlikleri planlayın

Çalışanların tatile iyi hazırlanmalarını sağlamak için bir paketleme rehberi paylaşın

Kamp ateşi etrafında hikaye anlatımı, yıldız gözlemciliği veya sıcak çikolata ve s'mores eşliğinde keyifli vakit geçirme gibi etkinlikler düzenleyin

3. Farkındalık tatili

Unsplash aracılığıyla doğanın içinde farkındalık pratiği yapın

Fiyat aralığı: $$ – $$$

Farkındalık tatili, iç huzuru ve odaklanmayı geliştirmeyi amaçlar. Farkındalık atölyeleri ve etkinlikleri, çalışanların duygularını yönetmelerine, stresle başa çıkmalarına ve bir takım olarak birlikte çalışmalarına olanak tanır. Bazıları yaratıcı blokları ortadan kaldırabilir ve yeni bakış açıları sunabilir. Rehberli meditasyon ve farkındalık yürüyüşü, bireylere ve takımlara yardımcı olan düşünce netliği sağlar.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Bu atölye çalışmaları ve etkinlikleri yönetmesi için nitelikli bir farkındalık koçu veya kolaylaştırıcı davet edin

Farkındalık oturumları için sessiz, huzurlu ve ambiyanslı bir konum seçin

Rahat koltuklar, aromaterapi difüzörleri ve sakinleştirici müzik ile huzurlu bir atmosfer yaratarak duyuları yatıştırın

Telefonlar için kilitli dolaplar sağlayın ve katılımcıları oturumlar sırasında teknolojiden uzak durmaya teşvik edin

4. Sanat dersi

Unsplash aracılığıyla sanat dersleriyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın

Fiyat aralığı: $$

Sanat gezisiyle takımınızın yaratıcılığını harekete geçirin. Resim, eskiz, çömlekçilik veya başka herhangi bir yaratıcı uğraş olsun, sanatsal bir günlük gezi takımlar için eğlenceli ve ödüllendirici bir deneyim vaat ediyor. Çalışanlar kendilerini ifade etmenin yeni yollarını keşfederken, siz de onların gizli yeteneklerini ortaya çıkaracaksınız. Gezinin sonunda, grup projelerinde artan özgüven ve yenilikçi problem çözme becerileri fark edeceksiniz.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Takımın faizine uygun ve herkesin deneyebileceği bir sanat dersi seçin, ilk kez deneyecekler olsa bile

Gezinin sonunda galeri tarzı bir sergi düzenleyin, böylece çalışanlar kendi oluşturduklarını sergileyebilir ve diğerlerinin işlerine hayran olabilirler

Katılımcıların yeni keşfettikleri yaratıcılıklarını keşfetmeye devam edebilmeleri için eve götürebilecekleri sanat malzemeleri sunun

Neşeli müziklerle hafif atıştırmalıklar ve içecekler (şarap ve boya, var mı isteyen?) birleştirerek eğlenceli bir atmosfer yaratın

5. Gönüllü çalışma

Kıyı şeridinde plogging yapmak, gönüllü çalışmayı eğlenceli aktivitelerle birleştirmenin bir yoludur. Unsplash

Fiyat aralığı: $ – $$

Topluma geri vermek, takımın uyumunu güçlendirmek için harika bir yoldur. Gönüllü çalışma, takımları sosyal sorumlulukla bağlantılı ortak bir hedef için çalışmaya teşvik ederken, çalışanların moralini de yükseltir. Gönüllü çalışma faaliyetleri, temizlik kampanyası düzenlemek, yerel bir aşevinde çalışmak, topluluk bahçesi kurmak, bakım evinde zaman geçirmek, hayvan barınağı için para toplamak ve daha fazlasını içerebilir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Şirketinizin ve takımınızın değerleri, etik kuralları ve inançlarıyla örtüşen bir gönüllü faaliyet seçin

Daha büyük gönüllülük programlarını daha küçük görevlere bölerek katılımı en üst düzeye çıkarın ve daha küçük katkıları daha büyük taahhütlere bağlayın

Takımınızın gönüllü çabalarının fotoğraflarını ve videolarını çekin ve sosyal medyada paylaşarak onları herkesin önünde alkışlayın

Takımınızın başarısını kutlamak için yerel bir çubukta happy hour gibi bir etkinlik sonrası buluşma planlayın

Takım oluşturma gezileri

Takımınız eskisi gibi iyi yağlanmış bir makine gibi çalışmakta zorlanıyor mu? O zaman takım oluşturma etkinlikleri zamanı geldi. Bu kurumsal tatiller, takımları bir araya getirmek, iletişimi güçlendirmek ve işbirliğine dayalı problem çözme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Takımların ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmasını sağlamak, güven oluşturmak, bireysel güçlü yönleri ve yetenekleri takdir etmek ve başarıları kutlamak için eğlenceli ve yenilikçi fikirlerimiz var.

6. Kaçış odası mücadelesi

Takımınız kilitli odalardan kaçmak için birlikte çalışabilir mi? Unsplash aracılığıyla

Fiyat aralığı: $$

Kaçış odaları, klasik bir takım oluşturma etkinliğidir. Özellikle baskı altında takım çalışmasını, problem çözmeyi ve iletişimi teşvik eden heyecan verici ve ilgi çekici bir deneyim sunar. Tüm takım, zaman dolmadan ipuçlarını çözmek, bulmacaları çözmek ve temalı odadan kaçmak için birlikte çalışmalıdır. Gerçek hayattaki deneyimden çok da uzak sayılmaz.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Takım üyelerinizin kaçış odası temasını topluca ve oybirliğiyle seçmelerine izin verin

Büyük grupları daha küçük takımlara ayırın ve birbirleriyle rekabet etmelerini sağlayın

En hızlı kaçan takıma ödül veya ödüller vermeyi düşünün

Kazançları ve kayıpları birlikte kutlayın ve takımınızın performansını değerlendirirken, daha iyi sonuçlar elde etmek için neleri farklı yapabilecekleri gibi anahtar dersleri tartışın

7. Hazine avı

Hazine avı, takım işbirliğini en iyi şekilde ortaya çıkarır via Unsplash

Fiyat aralığı: $ – $$

Hazine avı, takım işbirliğini katalize etmenin bir başka yoludur. Hazine avı, takım çalışmasını, keşifleri ve kolektif problem çözmeyi teşvik ederek takımın bitiş çizgisine ilk ulaşmasını sağlar. Belirli bir katı veya departmanı, belirli toplantı odalarını, tüm ofis binanızı veya hatta tüm şehri kapsayan bir hazine avı düzenleyebilirsiniz! Her şey, tatil planlama becerilerinize bağlıdır.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

İşyerinde veya şehirde doğal olarak bulunan unsurları içeren bir hazine avı tasarlayarak, tanıdık bir ortamda keşif duygusu yaratın

QR kodları, artırılmış gerçeklik vb. teknolojileri kullanarak daha etkileşimli bir tatil deneyimi yaşayın

Farklı beceri, hız ve tercihlere sahip takımlara uyum sağlamak için birden fazla rota veya zorluk seviyesi sunun

"En hızlı beş bulma", "en yardımcı takım", "en yaratıcı çözümler", "kazanan, kazanan, tavuk yemeği" gibi kategorilerde ödüller verin.

8. Takım oluşturma oyunları

Halat çekme gibi oyunlar takım çalışmasına odaklanır Unsplash aracılığıyla

Fiyat aralığı: $$

Klasik bir takım oluşturma gezisi, takım oluşturmayı eğlenceli, ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek için çeşitli oyunlar ve etkinlikler içerir. Bu oyunlar, takım üyeleri arasında bağ kurma ve sosyalleşme fırsatları sunarak, takım üyelerinin gayri resmi ortamlarda birlikte çalışarak iletişim kurmalarını, işbirliği yapmalarını ve sorunları çözmelerini sağlar, böylece bunları işlerine de uygulayabilirler.

Bu takım oluşturma gezileri aynı zamanda stres giderici bir etkiye sahiptir. İki Gerçek, Bir Yalan gibi buz kırıcı bir oyun ya da Zemin Lavdır gibi fiziksel olarak zorlu bir oyun olsun, takım oluşturma etkinlikleri herkesi tetikte tutar!

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Oyunlara liderlik edecek, takımlara brifing verecek ve öğrenmeyi ve takım bağlarını en üst düzeye çıkaracak bir kolaylaştırıcı belirleyin

Çalışanları takım oluşturma etkinliklerine katılmaya ve yeni şeyler denemeye teşvik edin

Eğlenceli bir rekabet ortamı yaratmak için ödüller verin ve aynı zamanda eğlence ve kahkaha için de yer bırakın

Eğlenceli aktivitelerin arasına, dinlenmek ve kişisel etkileşimler için yeterli molalar verin

9. Spor etkinlikleri

Takımları Unsplash aracılığıyla basketbol maçına davet edin

Fiyat aralığı: $$ – $$$

Spor aktiviteleri, en sık kullanılan açık hava takım oluşturma aktivitelerinden biridir. Fiziksel aktiviteyi, dostça rekabeti ve takım bağlarını güçlendirir. Ayrıca konferans salonundan çıkıp oyun alanına adım atarak kaslarınızı esnetmek ve sırtınızı dikleştirmek için harika bir fırsat sunar.

Spor seçiminiz, dostça bir futbol maçından nehir rafting gibi heyecan verici maceralara kadar değişebilir. Farklı fitness ve atletizm seviyelerine uygun seçenekler sunmayı unutmayın. Ayrıca, yaralı veya sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişiler için değişiklikler veya alternatifler sunulmalıdır.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

İşbirliğini teşvik eden oyunlarla kazanmaktan çok takım çalışmasına öncelik verin. Bunu yaparken, projeler veya departmanlar arasında karma takımlar oluşturun ve işbirliğine dayalı hedefler belirleyin

Farklı spor aktiviteleri için güvenlik ekipmanı ve malzemeleri sağlayın

Geziden sonra deneyimlerinizi paylaşmak, başarılarınızı kutlamak ve bir yemek veya içecek paylaşmak için bir plan yapın

Okçuluk, kaya tırmanışı, rafting ve daha fazlası gibi daha özel sporlar için bir rehber veya eğitmen tutmayı düşünün

10. Takım potluck

Potlucks, takımların yemek yoluyla bağ kurmasını sağlar via Unsplash

Fiyat aralığı: $

İyi yemek, insanları bir araya getirmek için harika bir araçtır. Potlucks, bütçe dostu olmaları ve takımın kültürünü ve çeşitliliğini kutlamaları nedeniyle harika bir takım gezisi seçeneğidir. İster açık havada barbekü yapın ister şirket pikniği düzenleyin, potlucks topluluk ve aidiyet duygusunu geliştirir.

Potluck'un nasıl bir paylaşım etkinliği olduğunu merak ediyorsanız, bunun için gereken ayrıntılı planlama sürecini öğrenince şaşıracaksınız. Özel diyet gereksinimlerini karşılamaktan, ayrıntılı ve birbirini tamamlayan bir büfe hazırlamaya kadar, potluck takımınızı birlikte çalışmaya teşvik edecektir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Takım üyelerinin kendi kültürlerini veya aile geleneklerini yansıtan bir yemek getirmelerini teşvik edin

Rahat koltuklar, müzik ve dekorasyonlarla şenlikli bir atmosfer yaratın

"En yaratıcı yemek", "en iyi sunum" gibi kategorilerde bir potluck yarışması düzenleyin.

Potluck'tan sonra masa oyunları veya trivia oynayarak sosyalleşmeyi sürdürün

Macera ve aktivite tatilleri

Her zaman masanızda oturmaktan veya bir konferans odasından diğerine gitmekten bıktınız mı? Takımınızı bir maceraya çıkarın! Bu kurumsal tatil fikirleri, takımınıza enerji verirken aynı zamanda kalıcı anılar yaratır. Rutin hayatın dışına çıkın ve heyecan verici bir yolculuğa çıkın.

Birlikte çalışmak, zorlukları aşmak ve deneyimleri paylaşmak, benzersiz bir güven ve dostluk duygusu besleyerek daha güçlü ve daha bağlantılı takımlar ortaya çıkarır.

11. Seyahat ve macera tatili

Kaya tırmanışı gibi aktiviteler, takımınızdaki adrenalin tutkunları için heyecan vericidir. Unsplash aracılığıyla

Fiyat aralığı: $$$ – $$$$

Harika bir doğa yolculuğuna çıkın ve macera ve aktivite tatiliyle adrenalin patlaması yaşayın. Eşsiz ayarlar, takımları birbirine bağlayan kalıcı anılara yol açar. Bir uçurumdan masmavi denize atlayın ya da bir orman safarisinde vahşi yaşamı doğal ortamında gözlemleyin, bu şirket tatilini heyecan verici ve eğlenceli hale getirmek için birçok yol var.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Takımınızın ilgi alanlarına ve fitness seviyelerine uygun bir macera seçin. Gerekirse, katılım için çeşitli seçenekler sunun

Tüm takım üyeleri geziye iyi hazırlanabilsin diye broşür veya rehber paylaşın

Dinlenme ve paylaşılan deneyimler üzerine düşünme için ara verin

Gezi sırasında fotoğraf ve videolar çekin ve takımların saklayabileceği bir hatıra yaratın

12. Tema parkı gezisi

Tema parkları, Unsplash aracılığıyla nostalji ve çocuksu bir merak duygusu uyandırıyor

Fiyat aralığı: $$ – $$$

İçinizdeki çocuğu ortaya çıkarın ve bir tema parkında kendinizi serbest bırakın! Böyle bir şirket gezisi, stresi atmak, anılar yaratmak ve nostaljiyi yeniden yaşamak için harika bir fırsattır. Takımınızı bir eğlence parkının farklı lunapark araçlarına, gösterilerine ve atraksiyonlarına götürebilir veya cornhole ve elma yakalama gibi karnaval oyunları sunan bir fuarı ziyaret edebilirsiniz.

Gezici sirk gibi geçici seçenekler ve Cadılar Bayramı sırasında hayaletli evler veya kabak tarlaları gibi mevsimlik işler de takımları birleştirebilir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Tüm takım üyelerinin favori turistik yerleri deneyimleyip keşfedebilecekleri bir grup seyahat programı oluşturun ve aynı zamanda sosyalleşme, dinlenme ve ikramlar için ara verilecek zamanları da planlayın

Bilet veya yemeklerde cazip indirimler için grup biletleri satın alın

Gün boyunca dostça yarışmalar veya oyunlar düzenleyerek eğlence katın

Takım vlog'u kaydedin veya tek kullanımlık kameralarla fotoğraflar çekerek tema parkı deneyimini belgeleyin

13. Mutfak macerası

Birlikte yemek pişirmek de takım çalışmasını içerir via Unsplash

Fiyat aralığı: $ – $$

Harika konuşmalar, harika yemeklerin etrafında gerçekleşir. Öyleyse neden şirket gezisini keyifli hale getirmek için yemeği bir araç olarak kullanmıyorsunuz? Potluck partisi düzenlemenin takımınızla rahatlamak için harika bir yol olduğunu daha önce konuşmuştuk. Peki, yemeği bir maceraya nasıl dönüştürebilirsiniz? Bir yemek pişirme dersi, chili pişirme yarışması veya pasta yapma atölyesi düzenlemeyi düşünün!

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Şirket gezisini yerel çiftçi pazarında veya marketten başlayın, takım üyelerinin yemeklerini planlamalarını, malzemeleri listeye yazmalarını ve tüm yemeği hazırlamalarını teşvik edin

Bölgesel spesiyaliteler ve uluslararası yemekler gibi farklı yiyecekleri keşfetmeye odaklanın veya bir tema izleyin

Aşçılık dersinin hemen ardından potluck partisi düzenleyin ve ortak bir yemekle mutfak becerilerinizi kutlayın

Takımların rastgele malzemelerle lezzetli yemekler hazırlayarak yaratıcılık ve becerikliliğini sergileyeceği bir "gizemli kutu" yemek yarışması düzenleyin

14. Yerel şehir turu gezisi

Unsplash ile şehrinizin gizli yerlerini keşfedin

Fiyat aralığı: $$ – $$$

Şehrinizi grup olarak keşfetmek yeni bir bakış açısı sunar; çevrenizi yepyeni bir ışık altında görmek gibidir! Daha önce bahsedilen yemek turu gibi tematik bir keşif turuna katılabilir veya şehrin tarihi, sanatı ve kültürüne derinlemesine dalabilirsiniz.

Alternatif olarak, takımınız şehri keşfetmeyi bir oyuna dönüştürecek rastgele bir geziye çıkabilir. Bunu yürüyerek, bisikletle veya hatta bir turist kartı ya da HOHO (hop on, hop off) otobüs bileti alarak yapabilirsiniz. Kendi şehrinizin konforunda bile yeni çevrelerin ve yeni deneyimlerin tadını çıkarmak sadece birkaç saat sürer.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Popüler turistik yerler, müzeler vb. için biletlerinizi önceden satın alın, kuyruk ve gecikmeleri önleyin

Şehrin önemli yerlerinin bir listesini hazırlayın ve bunları hazine avına veya yapılacaklar listesine dönüştürerek keşifleri interaktif hale getirin

Yerel etkinliklere veya faaliyetlere katılarak şehrinizin kültürüne ve festivallerine kendinizi kaptırın

Takım üyelerinin, aşina oldukları belirli alanları keşfederken rehberlik etmelerine izin verin

15. Şirket tatili

*Şirket tatilleri, Unsplash aracılığıyla hafta sonu kaçamağı veya uluslararası bir seyahat olabilir

Fiyat aralığı: $$$ – $$$$$

Şirket tatili, çalışanların gösterdiği tüm emek ve emeğin en üst düzeyde karşılığıdır. İşten uzaklaşıp ofis ortamının dışında iş arkadaşlarınızla kaliteli zaman geçirebileceğiniz, her şey dahil lüks bir deneyimdir.

Şirketinizin bütçesine bağlı olarak, yeni bir şehre veya hatta yeni bir ülkeye bir gezi planlayabilirsiniz! Böylesine ödüllendirici bir deneyim, takımları birbirine yaklaştırır, moralleri yükseltir ve takım dinamiklerini güçlendirir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Takımın ilgi alanlarına ve tercihlerine göre şirket tatilini kişiselleştirin

Gerçek bir kopukluk sağlamak için şirket tatili sırasında işlerin devamlılığıyla ilgili net kurallar paylaşın

Eşsiz deneyimler, yerel geziler, kültürel turlar veya macera dolu aktiviteler düzenleyerek tatili gerçekten unutulmaz kılın

Planlanan etkinlikleri boş zamanlarla dengeleyerek, takım üyelerinin kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine veya istedikleri gibi dinlenmelerine olanak tanıyın

Öğrenme ve gelişim tatilleri

Öğrenmeyi ve beceri geliştirmeyi eğlenceli hale getirmenin bir yolu olsaydı ne olurdu? Bizde bunun için de şirket gezisi fikirlerimiz var! Öğrenme ve gelişim gezileri, takımınızın yeni bir beceri edinmesi veya mevcut becerilerini geliştirmesi için fırsatlar sunar.

Çalışanların mesleki gelişimine yönelik içsel ihtiyaçlarını karşılar ve onları sürekli iyileştirme yoluna sokar. Takımınızı bir adım önde tutacak araçlar ve bilgilerle donatmak, başarı şanslarını da artırır.

16. Sektör seminerleri ve konferansları

Unsplash aracılığıyla seminerlere katılarak ofis sınırlarının dışına adım atın

Fiyat aralığı: $$ – $$$$$

Takımları sektör seminerlerine ve konferanslarına kaydettirerek en son trendlerden haberdar olmalarını sağlayın. Bu sayede farklı şirketlerden meslektaşlarıyla ağ kurmaları ve sektör liderleri ve uzmanlarıyla etkileşimde bulunmaları da mümkün olur. Bu tür deneyimler, takım olarak performanslarını artırmak ve beceri eksikliklerini gidermek açısından hayati öneme sahip olabilir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Katılımcıları, öğrenme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için konuşmacıların konularını, ana konuşmacıların profillerini ve oturumları araştırmaya teşvik edin

Anahtar öğrenimleri ve çıkarımları, ofisinizde ve sektörünüzde potansiyel uygulamalarıyla birlikte tartışmak için bol miktarda takım toplantısı planlayın

Diğer şirketlerden meslektaşlar veya muadillerle grup tanıtımı yoluyla profesyonel ağ oluşturmayı kolaylaştırın

Farklı geçmişlere ve uzmanlıklara sahip meslektaşları eşleştirerek bu tür etkinliklere katılmak ve fikirlerin karşılıklı paylaşımını kolaylaştırmak için bir konferans arkadaş sistemi geliştirin

17. Misafir konuşmacılar

Unsplash aracılığıyla şirket tatillerine misafir konuşmacılar davet edin

Fiyat aralığı: $$ – $$$

Takımlarınızı kurumsal etkinliklere gönderemiyorsanız, etkinliği takımınıza getirin! Şirket gezisine misafir konuşmacılar davet etmek ilham verici olabilir. Tanınmış uzmanlar ve iş liderleri, ilgili sektör konularında fikirlerini, uygulanabilir stratejileri ve kişisel anılarını paylaşarak takımınızı motive edebilir ve odaklanmış öğrenmeyi teşvik edebilir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

İlgili deneyime ve kanıtlanmış bir geçmişe sahip misafir konuşmacılar seçin

Uzman konuşmacının sunumunun ardından, misafir konuşmacının ele aldığı konuları daha ayrıntılı olarak incelemek için soru, tartışma ve küçük grup çalışmaları için söz verin

Oturuma katılamayan çalışanlar veya ileride başvurmak üzere misafir konuşmacının oturumunu kaydedin

Sunumun ardından tanışma ve fotoğraf çekimi fırsatları sunarak deneyimi daha unutulmaz hale getirin

18. Beceri geliştirme atölyeleri

Beceri geliştirme atölyeleri, takım üzerinde zenginleştirici bir etkiye sahiptir via Unsplash

Fiyat aralığı: $$ – $$$

Beceri geliştirme atölyeleri, kodlama eğitim kampından kokteyl yapma kursuna kadar geniş bir aralıkta olabilir. Her halükarda, bu atölyeler takıma güç katar ve profesyonel veya bireysel gelişim hedefleriyle ilgili yeni beceriler kazanmalarını sağlar.

Şirketler, takımların rakiplerinin bir adım önünde olmalarını ve rekabet güçlerini korumalarını sağlamak için yazılım geliştirme, pazarlama, proje yönetimi veya iletişim alanlarındaki son trendler hakkında atölye çalışmaları da düzenleyebilir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Takımınızın eksikliklerini belirlemek için beceri açığı analizi yapın ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik bir atölye çalışması seçin

Farklı öğrenme stillerine hitap etmek için çeşitli atölye biçimleri (yüz yüze, çevrimiçi, kendi hızında vb.) sunun

Takımları, işyerinde veya gerçek dünya projelerinde yeni edindikleri veya geliştirdikleri becerileri uygulamaya teşvik edin

Katılımcılardan geri bildirim toplayarak atölyenin etkinliğini ve bunları nasıl daha da iyileştirebileceğinizi değerlendirin

19. Beyin fırtınası tatilleri

Bağlantınızı kesin, rahatlayın ve Unsplash aracılığıyla fikirlerin size gelmesine izin verin

Fiyat aralığı: $$ – $$$

Takımınızın yaratıcılık açısından bir çıkmaza girdiğini mi hissediyorsunuz? Bir soruna çözülemez gibi görünen kadar çok zaman mı harcanıyor? O zaman, muhtemelen bir beyin fırtınası oturumu yapmanın zamanı gelmiştir, ama bu sefer farklı bir şekilde. Beyin fırtınası şirket gezisi, takımların karmaşık sorunları çözmek, yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler geliştirmek için özel zaman ve alan sunar.

Buradaki amaç, işle ilgili faaliyetlerden ve tanıdık konferans salonlarından uzaklaşarak alışılmışın dışında düşünmektir. Köpek yavrusu yogası yaparken veya snooker oynarken fikirler üretmeye başlayabilirsiniz; önemli olan, alışkanlıkların dışına çıkmaktır.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Başarılı bir tatil için beyin fırtınası teknikleri ve çerçeveleri kullanın

Odaklanmayı ve yönü korumak için net hedefler belirleyin, aynı zamanda odaklanmış ve özgür düşünmeyi de uygulayın

Daha sonra değerlendirmek ve iyi fikirlerin kaybolmamasını sağlamak için, beyin fırtınası oturumu sırasında takımınızın ürettiği tüm fikirleri belgelendirin

Tüm takım üyelerinin katılımını teşvik edin ve fikirlerin geliştirilmesi için açık iletişime dayalı olumlu bir deneyim yaratın

20. Mentorluk programları

Resmi ve gayri resmi ortamlarda mentorluk, çalışanların bağlılığını artırır Unsplash

Fiyat aralığı: $$$

Takımınızın dışarıdan bir itkiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, bir mentorluk programı başlatabilirsiniz. Bu, bilgi paylaşımını, kariyer gelişimini ve daha güçlü bir takım ruhunu teşvik eden sürekli bir yatırımdır.

Şirket içinden veya dışından deneyimli mentorlar takımın bir parçası olur ve destek, rehberlik ve tavsiye sunmak için onlarla birlikte çalışır. Bu kurumsal tatil hafta sonu boyunca sürebilir, ancak deneyimli profesyonellerden oluşan ağa erişim, ömür boyu fayda sağlar!

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Mentorları ve mentileri tamamlayıcı beceriler, kişilikler, kariyer hedefleri ve isteklerine göre eşleştirin

İletişim, boş zamanlarda yapılacak toplantılar ve beklenen sonuçlar hakkında iyi tanımlanmış kurallara sahip yapılandırılmış bir mentorluk programı oluşturun

Mentor-mentee ilişkilerinin kurulması için atölye çalışmaları ve takım etkinlikleri düzenleyin

Mentorlara eğitim, kaynaklar ve materyaller sağlayın ve etkili mentorluk uygulamaları konusunda onları eğitin, böylece takımı en iyi şekilde yönlendirebilsinler

Uzaktan çalışmaya uygun şirket gezileri

Anlıyoruz, tüm takımlar aynı yerde bulunmuyor ve hazine avına çıkıp yerel turistik yerleri gezemezsiniz. Ancak coğrafi olarak dağınık olmak, şirket gezilerine katılmamanız için bir çubuk değildir! Uzak çalışanları dahil etmek için eğlenceli ve etkileşimli seçeneklerimiz var. Yalnızlık hissiyle mücadele etmekten aidiyet duygusunu beslemeye kadar, kurumsal gezi fikirlerimiz, kilometrelerce uzakta olsalar bile uzak takımları bir araya getirir!

21. Çevrimiçi oyun gecesi

Unsplash aracılığıyla Fortnite veya Mario Kart gibi kooperatif oyunlarla oyun geceleri planlayın

Fiyat aralığı: $

Çevrimiçi oyun gecesi, uzaktan çalışan tüm şirketler için vazgeçilmez bir etkinliktir. Takımları aynı sanal alanda bir araya getirir ve dostça bir rekabet ortamı yaratır. Rahat ve samimi bir ortamda eğlenceli ve dostça bir rekabet ortamı sağlayan, uygun maliyetli bir seçenektir.

Birkaç platform, takımlarınızın fiziksel mesafeye rağmen birbirleriyle sohbet edip kaynaşabilecekleri masa oyunları, işbirliğine dayalı oyunlar ve bilgi yarışması geceleri sunmaktadır. Tabletopia, Jackbox Party Pack veya Board Game Arena gibi web sitelerini ziyaret ederek kendi oyun gecenizi düzenleyin!

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Klasik masa oyunlarından sanal cinayet gizemlerine kadar, uzaktan katılım için uygun oyunlar seçin

Farklı oyun gecelerine temalar atayın ve katılımcıları daha fazla eğlence için belirlenen temaya uygun kostümler giymeleri için teşvik edin

Kazananlara e-hediye kuponları ve sanal ödüller sunarak katılımcıların coşkusunu en üst düzeye çıkarın

Herkesin iletişim kurabilmesi için ekran paylaşımı ve anlık mesajlaşma özelliklerine sahip video konferans platformlarına yatırım yapın

22. Sanal yetenek gösterisi

Takım üyelerinin Unsplash aracılığıyla yeteneklerini sergilemelerine izin verin

Fiyat aralığı: $

Uzaktaki takımlarınızın yaratıcılığını ve çeşitliliğini kutlayın ve onlara gizli yeteneklerini sergileme fırsatı sunun. Birisi karaoke gecesinde favori şarkılarını mırıldanıyor ya da kiraz saplarını düğümleme yeteneğini sergiliyor olsun, tüm katılımcıları alkışlayan destekleyici ve eğlenceli bir ortam yaratın. Sonuçta ortaya çıkan dostluk duygusu, takımın uyumunu ve bireylerin özgüvenini artıracaktır.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Maksimum katılım sağlamak için yetenek gösterisini önceden tanıtın, ilgi uyandırın ve heyecan yaratın

Çalışanları farklı yetenek kategorilerinde girdilerini göndermeye teşvik edin, böylece bir liste hazırlayabilirsiniz

Sanal alkışlar, canlı anketler ve anlık sohbetler ile izleyicilerin katılımını sağlayarak favori kişilerinizi destekleyin

Bir misafir davet edin veya izleyici oylaması ile en iyi performansları seçin ve ödüllendirin

23. Unconference

Unsplash aracılığıyla sanal bir kamp ateşi etrafında sohbet

Fiyat aralığı: $

Unconferences, uzak takımlar arasında yenilikçiliği, fikir paylaşımını ve gayri resmi öğrenmeyi teşvik eden, katılımcı odaklı bir toplantı türüdür. Bu gayri resmi sosyalleşme etkinliği sanal konferans merkezlerinde düzenlenir ve tartışma konuları, konuşmalardan ve katılımcıların faizlerinden organik olarak ortaya çıkar. Bu sayede, konuşmaların akışını sağlar ve takımların kaynaşmasını sağlar.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Katılımcıları, etkinlik öncesinde konuşma başlatıcı ve yönlendirici olarak kullanmak üzere fikir ve konu paylaşımına davet edin

Her konu için net kurallar ve zaman ayırarak grup tartışmalarını kolaylaştırın ve maksimum katılım için çeşitli konuları ele alın

Odaklanmış tartışmaları zenginleştirmek için belge düzenleyiciler ve dijital beyaz tahtalar gibi işbirliği araçları sunun

Sanal anketler ve araştırmalar düzenleyerek katılımcıların farklı konulara olan ilgisini ölçün ve daha fazla katılım sağlayan konuları önceliklendirin

24. Kitap okuma kulüpleri

Unsplash aracılığıyla çevrimiçi bir kitap kulübü ile favori kitaplarınız üzerinden bağlantı kurun

Fiyat aralığı: $ – $$

Sanal kitap okuma iş tatilleri, öğrenme ve kendini geliştirme kültürünü besler. Okurların faizlerini paylaştıkları ve edebi eserleri tartıştıkları bir platform görevi görür. Entelektüel uyarılma, farklı bakış açıları ve yorumların keşfedilmesini sağlarken, fikir alışverişini de kolaylaştırarak takımların birbirine bağlanmasına yardımcı olur.

Ve her zaman verimlilikle ilgili ağır kitaplar hakkında konuşmak zorunda değilsiniz, en son manga veya mandala kitapları hakkında da konuşabilirsiniz.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Sağlıklı bir okuma alışkanlığı geliştirmek için her yılın veya ayın başında bir okuma listesi paylaşın. Seçilen listenin çeşitli tür ve stilleri içermesine dikkat edin

Önceden bir program hazırlayın ve kitapların kopyalarını katılımcılara posta veya kurye ile gönderin

Seçilen kitaplara yeni bir bakış açısı kazandırabilecek yazarlar ve misafir konuşmacılarla sanal soru-cevap oturumları ve tartışmalar planlayın

Kitaptan ilham alan çevrimiçi etkinlikler düzenleyerek yaratıcı ifadeyi teşvik edin — hayran sanatından tarifleri denemeye kadar

25. Abonelik kutuları

Uzak takımlarınıza bakım paketleri gönderin ve Unsplash aracılığıyla bağlantı kurmalarını teşvik edin

Fiyat aralığı: $$$

Abonelik kutuları, takımların uzaktan çalışırken paylaşılan deneyimler üzerinden bağ kurmaları için harika bir aylık etkinlik olabilir. Sanat ve el işleri, kahve uzmanlığı, kişisel bakım pazarları, doyurucu yemekler gibi temalı abonelik kutuları oluşturun ve takımınızın keyfini çıkarmasını sağlayın. Çalışanlar sanal kutuyu açma oturumları düzenleyerek içeriğin tadını çıkarabilir veya yaratıcılıklarını serbest bırakabilir.

En iyi şekilde yararlanmak için ipuçları

Abonelik kutuları oluşturmak çok iş gerektiriyorsa, bunu zaten yapan mevcut işlere yatırım yapın

Takım üyelerinin abonelik kutusu ile ilgili heyecanlarını paylaşabilecekleri ve kutuyu açma için video konferanslar planlayabilecekleri özel grup sohbetleri oluşturun

Çalışan panoları ve sosyal medya üzerinden takımınızın abonelik kutusu içeriklerinin keyfini çıkarırken çekilmiş fotoğraf ve videolarını paylaşın

Sanal yemek yarışmaları veya sanat galerileri gibi dostça yarışmalar düzenleyin ve kazananları ödüllendirin

ClickUp ile Şirket Gezileri

İş gezisi planlamak şüphesiz zor bir görevdir. Katılımcıların yanıtlarını yönetirken, beklenmedik masrafları hesaba katmanız ve lojistik dengelerini kurarak etkinlikleri planlamanız gerekir. Takip etmeniz gereken o kadar çok şey vardır ki, bunaltıcı bir hal alır.

Ancak, ClickUp yanınızda olduğunda durumun böyle olması gerekmez. Şirket gezisini diğer projeler gibi ele alabilir ve ClickUp'ı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Belgelerin merkezileştirilmesi

ClickUp Belgeleri ile her şeyi belgelendirin ve takım katılımcılarıyla paylaşın

E-posta izlerini ve elektronik tabloları bir kenara bırakın. ClickUp Belgeleri, tatil ile ilgili her şey için tek adres. Seyahat eden takımlar arasında dolaştırılacak bir paketleme kontrol listesi veya sanal bir oyun etkinliği için yapılması ve yapılmaması gerekenlerin listesi olsun, ClickUp Belgeleri her şeyi toplar ve paylaşılabilir hale getirir. Ayrıca, bu belgeleri kolayca görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz!

İşbirliğine dayalı planlama

Etkileşimli Beyaz Tahtalar ile bir sonraki tatilinizi veya oyun gecenizi planlayın

İşbirliğine dayalı planlama hiç bu kadar kolay olmamıştı! ClickUp, takımınızla beyin fırtınası yapmanıza, planlar hazırlamanıza, lojistiği sonlandırmanıza ve hatta uzaktan bir etkinlik düzenlemenize olanak tanıyan çeşitli canlı işbirliği araçları sunar.

Herkesin yapışkan notlar, çizimler ve resimler ekleyerek tartışmalara katkıda bulunabileceği ortak bir çalışma alanı hayal edin. ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların fikirlerini beyin fırtınası yapmasına, projeleri görsel olarak planlamasına ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan dijital bir tuvaldir.

ClickUp'ın uygulama içi Sohbet Görünümü, takımların bağlantıda kalmasını sağlar ve anında iletişimi teşvik eder. Tartışmalar görevlerle birlikte yapılabilir, böylece güncellemeler ve açıklamalar için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz.

Metinlerdeki uzun açıklamaları atlamak istiyorsanız, ekranınızı kaydedin ve ClickUp Clips ile düşüncelerinizi anlatın. Bu, karmaşık süreçleri görsel olarak açıklar, yazılımdaki belirli özellikleri vurgular veya bir tasarım fikrini gösterir; hepsi net ve özlü bir video klipte.

Bütçe ve zaman çizelgelerini yönetmek

ClickUp'taki Liste görünümü, görevlerin ilerlemesi ve ilgili maliyetlerin kapsamlı bir dökümünü sunar

Bütçeleri ve zaman çizelgelerini yönetmek, şirket tatili etkinliklerini planlamanın en stresli kısmıdır. Ancak ClickUp, tüm sıkıcı işleri ortadan kaldırır ve görevi sadece birkaç tıklamaya indirger. ClickUp Liste Görünümü'nü kullanarak mekan maliyetleri, catering ücretleri, ulaşım biletleri vb. için ayrıntılı bir bütçe dökümü oluşturun.

Sınırları belirleyebilir, bütçe kategorilerini tanımlayabilir ve harcamaları gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Benzer şekilde, ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümü, zaman çizelgesi üzerinde çeşitli görevleri gösterirken, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını da ortaya çıkarır. Ayrıca, ClickUp'taki Takvim Görünümü, sizin ve takımınızın programını yönetmenize yardımcı olur.

Kayıtların ve katılım onaylarının izlenmesi

Şirket etkinliklerine kayıt ve katılım onaylarını kabul etmek için özel formlar oluşturun

Artık kayıt ve katılım onaylarını takip etmek yok! ClickUp'ın güçlü Form Görünümü, yanıtları anında yakalar ve bilgileri doğru zamanda doğru takıma yönlendirir. İlgili ayrıntıları yakalamak ve bunları izlenebilir görevlere dönüştürmek için kullanabileceğiniz, son derece özelleştirilebilir bir Form Oluşturucu ile birlikte gelir.

Şablonları kullanma

Sonunda, tekerleği yeniden icat etmenize gerek kalmayacak ClickUp şablonlarına sahipsiniz. Birkaç iletişim planı şablonu, etkinlik yönetimi şablonu, pazarlama şablonu, toplantı ve brifing şablonu ve çok daha fazlasını bulacaksınız.

Aşağıdaki seçeneklerle başlamayı düşünün:

Bu Şablonu İndirin Bu Tatil Toplantısı Gündemi Şablonu ile kapsamlı bir gündem hazırlayarak şirket tatilinizin gereksinimlerini tartışın

ClickUp Retreat Toplantı Gündemi Şablonu : Bu şablon, şirket gezisi gündemini düzenlemek için yapılandırılmış bir şablon sunarak şirket gezisi planlamasını kolaylaştırır. Sorunları tartışın, lojistiği konuşun, hedefleri belirleyin ve gezilerinizden en iyi şekilde yararlanmak için beyin fırtınası yapın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'taki Etkinlik Planlama şablonu, etkinlikleri planlamayı ve organize etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir

ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu : Bu, şirket tatilinizi organize etmek için merkezi bir merkezdir. Görevleri oluşturmak, ilerlemeyi izlemek ve tatilin genel başarısını ölçmek için Liste ve Takvim görünümleri gibi önceden oluşturulmuş görünümler. İşbirliğine dayalı planlama ve verimli yönetim için Belgeler ve Özel Durum gibi ek özelliklere sahiptir

Bu Şablonu İndirin ClickUp'taki Etkinlik Planlama ve İşbirliği şablonuyla etkinlikleri planlayın ve bunları gerçekleştirmek için işbirliği yapın

ClickUp Etkinlik Planlama ve İşbirliği : Bu, şirket gezisi boyunca takımın katılımına odaklanır. Etkinlik önerilerini kabul edebilir veya ayrıntılı bir kontrol listesini takip ederek her şeyin işbirliği içinde planlanıp organize edildiğinden emin olabilirsiniz

Hazır, başla, sıfırla!

25 kurumsal tatil fikrinden oluşan listemizin, bir sonraki takım gezinizi planlamanızda size ilham vermesini umuyoruz. Unutmayın, şirket tatilini takımınızın ilgi alanlarına ve hedeflerine göre özelleştirmek, büyük bir başarı elde etmenin sırrıdır. Ve bunu yapmak için ClickUp gibi araçları kullanmaktan daha iyi bir yol yoktur!

ClickUp, farklı şirketler ve sektörler, farklı boyutlardaki takımlar, farklı türdeki tatiller ve çeşitli bütçeler için şirket tatillerini organize etme, planlama ve yönetme konusunda muazzam bir esneklik sunar. Ayrıca, planladığınız eğlenceli etkinlikleri kimsenin kaçırmaması için Google Takvim gibi mevcut araçlarınız ve platformlarınızla entegre edebilirsiniz. Gerçekten, ihtiyacınız olan tek şey bu!

Peki, ne bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve takımınızın yenilenmiş bir coşkuyla ofise dönmesini izleyin!