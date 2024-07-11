Tasarım Hedeflerinize Ulaşmak için Tasarım OKR Örnekleri

Tasarım yaratıcı bir iştir. Hayal gücü ve sıfırdan bir şey yaratmayı içerir. Tasarımcılar, işlerine kendilerinden bir parça katarak yaratıcı insanlar; ortaya koydukları ürünler genellikle kişiseldir.

Bu tür işler için sayısal hedefler belirlemek garip gelebilir. "Her gün 10 afiş oluşturun" veya "web sitesinin estetiğini iyileştirin" gibi hedefler pek bir anlam ifade etmez. Ancak ilerlemeyi izlemek, performansı ölçmek ve destek ekibi üyelerine destek olmak için doğru hedefler belirlemek gerekir.

İşte bu noktada hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) çerçevesi yardımcı olabilir. Nasıl olduğunu görelim. Ama önce biraz bağlam bilgisi verelim.

Tasarımda OKR'leri Anlamak

OKR, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar anlamına gelir. Tasarım takımlarının başarması gerekenleri ve performansın nasıl ölçülebileceğini özetler. İşte basit bir örnek.

Amaç: Web sitesinde müşteri deneyimini iyileştirmek

Anahtar sonuçlar: Sitede geçirilen süreyi artırın veya sepet terk etme oranını azaltın

Tasarım takımları neden OKR'lere ihtiyaç duyar?

Tasarım yaratıcı bir iş olduğu için, takımlar genellikle müşteri deneyimi, erişilebilirlik vb. temel standartları karşıladığından emin olmaya odaklanır. Ancak bu sadece başlangıçtır. İyi OKR'ler çok daha fazla fayda sağlayabilir, örneğin:

İş hedefleriyle uyum: Ticari projelerde, iyi tasarım işin hizmetinde olmalıdır. OKR'ler, yaratıcı takımların çabalarını iş hedeflerine göre uyumlu hale getirmesine yardımcı olur.

Netlik: Yaratıcı kararlar vermek zordur. Örneğin, bir tasarım takımı renk paletini değiştirip değiştirmemeye nasıl karar verir? OKR'ler bu kararları netleştirmeye yardımcı olur. Örneğin, OKR kullanıcı etkileşimlerini artırmaksa, tasarım ekipleri farklı renk paletleri üzerinde A/B testleri yapar ve hedefe uygun olanı seçer.

Sorunsuz işbirliği: Anlaşmazlık olduğunda, tasarım ekipleri kararlarını sağlamlaştırmak için OKR'leri kullanabilir. OKR'ler, tüm takımın aynı sayfada olmasını ve ortak hedeflere doğru çalışmasını sağlar. Tasarım iş akışlarının hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Sonuç odaklılık: Yaratıcı takımlar genellikle karar verme sürecinde tıkanır, birçok yineleme ve sürüm üzerinde çalışır ve lansmanı geciktirir. OKR'ler tasarımcılara bir karar çerçevesi sunarak odaklarını iş sonuçlarına yönlendirir.

Bonus: Hedefleri, anahtar sonuçları ve anahtar performans göstergelerini ayırt etmekte zorlanıyorsanız, OKR'ler ve KPI'lar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Operasyonel sonuçların ötesinde, tasarım OKR'leri verimlilik ve marka bilinirliğini artırmada da önemli bir rol oynar.

Tasarım OKR'lerinin Verimlilik ve Marka Bilinirliği Üzerindeki Etkisi

Tüm tasarım takımının hedefleri ve anahtar sonuçları anlaması, verimlilikleri üzerinde olağanüstü bir etkiye sahiptir. İşte nasıl.

OKR'ler, takımın gitmesi gereken yönü belirler ve dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır

Daha etkili tasarım çıktılarına öncelik verilmesine yardımcı olur ve takımın işinin etkinliğini artırır

Gerekli olmayan faaliyetlere harcanan çabayı en aza indirir, verimlilik kaybını ortadan kaldırır

Tüm takıma aynı hedefi ve aynı dili verir, böylece kolektif verimliliklerini önemli ölçüde artırır

OKR'lerin marka bilinirliğini şekillendirme şekli de aynı derecede önemlidir. Tasarım takımı, bir kuruluşun görsel markasının koruyucusudur. Markayı net, çekici ve tutarlı bir şekilde sunmaktan sorumludurlar. OKR'ler bunu sağlar.

OKR'ler, pazarlama ve tasarım çabalarını şirketin stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirerek marka bilinirliğini artırır. Örneğin, hedef %100 marka tutarlılığı sağlamaksa, tasarım takımı kuruluşun kullanması için marka şablonları oluşturur.

"Hepsi çok güzel, ama bir organizasyondaki tasarımcılar için OKR'leri nasıl oluşturacağız?" diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz!

Tasarım OKR Örnekleri

Herhangi bir hedef ve anahtar sonuç çerçevesi gibi, hedef belirleme de en üstten başlamalıdır. Şirket yönetimi hedefleri belirlemeli ve bunları tasarım dahil olmak üzere her departmana iletmelidir. Tasarım liderlerinin organizasyonel hedefleri takımlarına nasıl uyarlayabileceklerine dair bazı OKR örnekleri aşağıda verilmiştir.

1. Kullanıcı deneyimi tasarımı için OKR

Kullanıcı deneyimi (UX), kullanılabilirlik, işlevsellik, etkileşim, erişilebilirlik vb. gibi çeşitli faktörlerin bir fonksiyonudur. Bu faktörlerin her biri için OKR'ler belirleyebilirsiniz. Bu konuda yeniyseniz, aşağıdaki örnek gibi genel bir OKR ile başlayabilirsiniz.

Amaç: Mobil uygulamada kullanıcı deneyimini iyileştirin

Anahtar sonuçlar:

Kullanıcı memnuniyetini 3,5 yıldızdan 4,5 yıldıza yükseltin

Satın alma işlemini tamamlama süresini %30 azaltın

Tüm birincil kullanıcı akışlarında %90 görev başarı oranı elde edin

Navigasyon sorunlarıyla ilgili müşteri desteği taleplerini %50 azaltın

Görsel çekicilik derecesini %30 artırın

2. Marka tutarlılığı için OKR

Grafik tasarım, etkileşim tasarımı veya kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı gibi her tasarım takımı, markaya tutarlı bir görsel kimlik kazandırmak için çaba gösterir. Bu, bir şirketin marka yönetimi stratejisinin kritik bir yönüdür. Pazarlama OKR'lerinin bir parçası olmakla birlikte, tasarım ekibinin OKR'leri arasında da yer alabilir.

Amaç: Marka tutarlılığını artırmak

Anahtar sonuçlar:

Tüm materyalleri denetleyin ve tutarsız marka kimliğini belirleyin

Tutarlılık sorunlarını %5'in altına indirin

PR, sosyal medya ve etkinlik takımları gibi iletişim alanında çalışan herkes için marka tasarımı atölyeleri düzenleyin

Tasarım kurallarına %98 uyum sağlayın

3. Erişilebilirlik için OKR

Tüm modern dijital ürünler, farklı kullanıcı grupları tarafından erişilebilir olmalıdır. OKR'ler, bunun takımdaki herkes için bir öncelik olmasını sağlar.

Amaç: Web sitesinin erişilebilirliğini iyileştirin

Anahtar sonuçlar:

Site yapısı, renkler, kontrast, yazı tipi boyutu, okunabilirlik vb. gibi görsel erişilebilirlik öğelerini denetleyin ve değişiklikleri planlayın

Erişilebilirlik için kullanıcı testi yapın

Altı ayda AAA ve Web İçerik Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) standartlarına ulaşın

Erişilebilirlik alanında tasarım sertifikaları alın

4. Koyu mod deneyimi için OKR

Koyu mod, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik nedenleriyle yaygın olarak kullanılan bir taktik haline gelmiştir. Yeni bir uygulama olarak, koyu modunuz hiç olmayabilir. Hedefiniz buysa, OKR'niz şöyle görünecektir.

Amaç: Yüksek kaliteli koyu mod deneyimi sunmak

Anahtar sonuçlar:

Tüm önemli kullanıcı akışlarında koyu modu uygulayın

Koyu mod kullanımını %25 artırın

Koyu mod tasarımında %90 olumlu geri bildirim alın

5. Tasarım inovasyonu için OKR

Başarılı bir tasarım takımı, tasarımın geleceğini de şekillendirir. Yaygın olarak benimsenen yenilikçi tasarım çözümleri oluşturur ve yayınlar. Takımınızın odak noktası tasarım yeniliği ise, bunun için belirli OKR'ler belirlemek faydalı olacaktır.

Amaç: Tasarımda yeniliği teşvik etmek

Anahtar sonuçlar:

Yılın en önemli üç tasarım sorununa yenilikçi çözümler bulmak için beş tasarım hackathonu veya atölye çalışması düzenleyin

On iki yenilikçi tasarım özelliğini uygulayın ve test edin

Üç yenilikçi tasarım ödülü kazanın

6. Tasarımcı verimliliği için OKR'ler

Her tasarım lideri, yüksek performanslı ve verimli bir ortam yaratmak ister. Verimlilik için OKR'ler belirlemek, bunu daha etkili bir şekilde başarmaya yardımcı olur.

Amaç: Tüm kaynaklarda %80 verimlilik elde etmek

Anahtar sonuçlar:

Tasarım takımında %98 kaynak kullanımı elde edin

Tasarım görevlerinin %90'ını son teslim tarihine kadar tamamlayın

Yeniden çalışmayı %10'un altına indirin

7. Tasarım proje yönetimi için OKR'ler

Verimlilikle paralel olarak, tasarım takımının verimliliği de önemlidir. Bu, bir aşamadan diğerine kesintisiz bir iş akışı gerektirir. Tasarım iş akışı yönetimi için OKR'ler aşağıdaki gibi olabilir.

Amaç: Tasarım sürecini kolaylaştırmak

Anahtar sonuçlar:

Tasarım yineleme döngüsü süresini %25 azaltın

İki ş akışı aşaması arasındaki gecikmeyi 4 saate indirin

Tüm tasarım görevlerinde kabul kriterlerinin %100'ünü karşılayın

8. İşbirliği için OKR

Tasarım takımları marka, pazarlama, ürün, satış ve müşterinin kendisinin kesiştiği noktada yer alır. Bu paydaşlarla yakın bir şekilde çalışmak zorundadırlar. Kendi çevik OKR'leri olan geliştirme ekibiyle işbirliği yapan bir tasarım takımının OKR'lerine bir örnek bakalım.

Amaç: Geliştirme ile işbirliğini iyileştirin

Anahtar sonuçlar:

Tasarımcı-geliştirici geri bildirim döngüsü süresini %20 azaltın

Tasarım teslimatında %95 doğruluk oranı elde edin

Tasarım ve geliştirme arasındaki gecikmeyi 24 saate indirin

9. Hata durumu tasarımı için OKR

Hata durumu tasarımı, bir şey ters gittiğinde ne olacağını belirlediği için kullanıcı deneyimi üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. İyi hata durumları, kullanıcının yolculuğuna devam etmek için doğru yola yönlendirilmesini sağlar. Hata durumu tasarımı için OKR'ler aşağıdaki gibidir.

Amaç: Hata durumu tasarımını iyileştirin

Anahtar sonuçlar:

Hata durumlarının %100'ünün fark edilebilir olmasını sağlayın

Hata durumlarında kullanıcı terk oranını %15 azaltın

Hata durumu tasarımlarında %90 olumlu kullanıcı geri bildirimi elde edin

10. Gösterge paneli tasarımı için OKR

Son olarak, belirli bir tasarım öğesinin örneğine bakalım, örneğin gösterge panelleri. Gösterge paneli tasarımı işindeyseniz, aşağıdakiler OKR'leriniz olabilir.

Amaç: Gösterge paneli tasarımını iyileştirin

Anahtar sonuçlar:

Gösterge panelinin kullanılabilirlik puanını %25 artırın

Gösterge panelinin yükleme süresini 2 saniye azaltın

Yenileme hızını 5 dakikada birden 60 saniyede bire düşürün

Gerçek dünyanın kısıtlamaları olmasaydı, yukarıdaki örnekler kolay görünebilirdi. Ancak bu, bunları uygularken zorluklarla karşılaşmayacağınız anlamına gelmez. Karşılaşabileceğiniz zorluklar ve bunları aşmak için bazı fikirler.

Tasarımda OKR'leri Uygulamanın Zorlukları

Tasarım takımında OKR'leri uygulamada karşılaşılan zorluklar operasyonel, pratik, kültürel veya yönetimsel olabilir. En yaygın zorluklardan bazıları şunlardır.

Net hedeflerin olmaması

Tasarım ekipleri genellikle "afişi çekici hale getirin" gibi belirsiz veya muğlak hedeflerle çalışır. Bu yararsızdır. Örneğin, "tasarım kalitesini artırın" gibi bir hedef çok geneldir ve yoruma açıktır. Herkes çıktısının eskisinden daha kaliteli olduğunu iddia edebilir.

Çözüm: Bu sorunu aşmak için, "kullanıcı etkileşimini %20 artırmak için ana sayfayı yeniden tasarla" gibi açık ve uygulanabilir hedefler belirleyin. Kapsamlı OKR şablonları, başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın OKR şablonu ile hedeflerin ve anahtar sonuçların hassas bir şekilde izlenmesini ve uyumlaştırılmasını sağlayın

Yetersiz anahtar sonuçlar

Hedefler size yön veriyorsa, anahtar sonuçlar dönüm noktaları görevi görür. Tasarım takımları, ölçülmesi çok zor veya hedefleriyle ilgisi olmayan anahtar sonuçlar belirleyebilir.

Çözüm: Anahtar sonuçlarınızı ölçülebilir hale getirin ve hedeflerle doğrudan ilişkilendirin. Hedef, kullanıcı katılımını artırmaksa, anahtar sonuçlarınız "kullanıcı hata oranlarını %15 azaltmak" olabilir. Günümüzde mevcut en iyi OKR yazılımlarından bazıları bu konuda yardımcı olabilir.

Değişime direnç

OKR'leri uygulamak, geleneksel çalışma yöntemlerine alışkın takım üyeleri için zor olabilir. OKR'leri ek bir bürokrasi olarak görebilir, aktif veya en azından pasif olarak reddedebilirler.

Çözüm: Takımların OKR'leri benimsemesini kolaylaştırın. OKR'lerin faydalarını anlamalarına yardımcı olacak eğitim oturumları düzenleyin. Onlara özerklik ve sorumluluk vererek kendi hedeflerini seçmelerini teşvik edin.

Diğer takımlarla uyumsuzluk

OKR'ler, şirket çapındaki hedeflere doğru tutarlı bir ilerleme sağlamak için diğer departmanların hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Tasarım takımları uyum sağlamakta zorlanabilir ve bu da önceliklerin çakışmasına neden olabilir.

Çözüm: Tüm takımların uyumlu hedefler ve zaman çizelgeleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak için düzenli departmanlar arası toplantılar düzenleyin. Tasarım özeti, kabul kriterleri, nicel ve nitel geri bildirim vb. toplamak için süreçler oluşturun.

Yetersiz kaynaklar

OKR'leri uygulamak için insan, zaman ve doğru araçlar gibi kaynaklar gerekir. Tasarım takımları kendilerini kaynak yetersizliği içinde bulabilir ve bu da tükenmişliğe ve hedeflerin gerçekleştirilememesine yol açabilir.

Çözüm: Bu sorunu çözmek için takımlarınıza doğru araçları sağlayın. Takım üyelerinizin aşırı yüklenmesini önlemek için mümkün olduğunca otomasyon kullanın. Görevleri yönetmek, hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve hızlı bir şekilde uyum sağlamak için ClickUp gibi bir sanal çalışma platformu seçin.

Tasarımda Performans Göstergelerinin Ayarlanması ve Ölçülmesi

Tasarım ekipleri genellikle favori araçlarına düşkündür. OKR'lerini izlemek için mevcut araç setlerini kullanmak isteyebilirler. Bu işe yarayabilir, ancak tasarım ekipleri için ClickUp gibi kapsamlı bir hedef yönetim sistemi kullanmak daha etkilidir.

Tasarımda performans göstergelerini nasıl ayarlayabilir ve ölçebilirsiniz?

Hedefleri belirleyin

Tasarım takımınız için net ve stratejik hedefler belirleyerek başlayın. Her hedef için, ölçülebilir ve zaman sınırlı anahtar sonuçlar belirleyin.

OKR'leri yeni kullanmaya başladıysanız, OKR'ler için fikir üretmek üzere ClickUp Brain'i kullanın. AI özelliği, hedefler, ilgili anahtar sonuçlar ve daha fazlası hakkında tüm sorularınıza anında yanıt verir.

ClickUp Brain kullanarak tasarım hedeflerinizi beyin fırtınası yapın ve anahtar sonuçları belirleyin

Hedefler belirleyin

ClickUp Hedefleri, her bir hedefi ve anahtar sonucu paylaşılan bir platformda belirlemek için harika bir yoldur. Daha iyi izleme için bunları bireylere de atayabilirsiniz. Örneğin, ClickUp'ı kullanıcı memnuniyeti puanını, uygulama çökme oranını, görev tamamlama oranını vb. ölçmek için kullanabilirsiniz.

Fikirlerinizi hemen hayata geçirmek için ClickUp OKR şablonunu kullanın. Tasarım hedeflerinizi görevlere ayırın, her bir anahtar sonucun ilerlemesini izleyin ve bu orta düzey şablonla OKR döngüsünü yönetin.

İlerlemeyi izleyin

Tasarım girişimlerinizin ilerlemesini sürekli olarak izlemek için anahtar sonuçlara ilişkin verileri toplayın.

Anketler yapmak veya geri bildirim toplamak için ClickUp Formlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, ihtiyacınız olan metrikleri izlemek için özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde özelleştirilebilir raporlar

Stratejileri gözden geçirin ve ayarlayın

Tasarım ekibinizin OKR'lerinde performansı düzenli olarak gözden geçirin ve buna göre uyum sağlayın. Bu gözden geçirmeleri haftalık takım toplantılarınıza bile dahil edebilirsiniz. Anahtar sonuçlara ulaşamadıysanız, nedenlerini belirleyin ve yaklaşımınızı iyileştirin.

Bu yinelemeli süreç, sürekli iyileştirme ve uyarlanabilirlik sağlar. Örneğin, uygulama çökme oranı beklendiği gibi azalmadıysa, nedenlerini araştırın ve daha hedefli düzeltmeler uygulayın.

ClickUp ile Tasarım Hedeflerinize Ulaşın

Modern iş yerlerinde tasarım, işin ayrılmaz bir parçasıdır. Rekabetçi farklılaşmadır. Ayrıca müşteri deneyiminin en önemli unsurudur. Bu nedenle, net hedefler, amaçlar ve bunlara karşılık gelen anahtar sonuçlar olmadan tasarım projeleri yürütmek büyük bir hata olur.

Bu hatayı yapmayın. ClickUp'ın proje yönetimi aracıyla net OKR'ler belirleyin, yayınlayın, erişilebilir hale getirin ve otomatik izlemeyi etkinleştirin!

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