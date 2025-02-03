2025'te Filipinler'deki En İyi 10 İK Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

İnsan kaynakları yöneticisi olarak, doğru İK yazılımını seçmek kuruluşunuz için bir dönüm noktası olabilir. İster küçük bir startup ister büyük bir kurumsal işletme yönetin, doğru İK yazılımı en yetenekli çalışanları işe almak ve operasyonların sorunsuz bir şekilde yürümesi için çok önemlidir.

Filipinler'de İK öncelikleri önemli bir değişim geçirdi ve çalışanların elde tutulması, işe alımdan daha öncelikli hale geldi. Bu değişim, iş gücünüzü yönetmek ve elde tutmak için etkili araçlara sahip olmanın önemini vurgulamaktadır.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, en uygun olanı nasıl bulabilirsiniz?

Takımımız, Filipinler pazarına özel insan kaynakları yönetim yazılımlarını kapsamlı bir şekilde araştırdı ve test etti. Siz ve İK takımlarınızın hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için Filipinler'deki en iyi 10 İK yazılımı seçeneğinin bir listesini derledik.

Filipinler'de bir İK yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kuruluşunuz için İK yazılımı seçerken, yazılımın Filipinler'deki benzersiz işgücü yönetimi gereksinimlerini karşıladığından emin olmalısınız. Karar verme sürecinize rehberlik edecek bazı anahtar hususlar şunlardır:

Filipinler iş kanunlarına uygunluk: İnsan kaynakları yazılımının, sık sık güncellenen ücretler, sosyal haklar, vergiler ve çalışan sözleşmeleri ile ilgili "Filipinler İş Kanunu"na uygun olduğundan emin olun

Yerelleştirme: Filipin dillerini destekleyen ve yerel tatiller ve geleneklere uygun izin yönetimi gibi Filipinler'deki iş ortamına özgü kültürel nüansları içeren yazılımları değerlendirin

Otomasyon : Verimlilik ve otomasyona odaklanan özellikleri arayın. Bu, maaş bordrosu işleme, devamlılık izleme ve performans değerlendirmeleri gibi idari görevleri kolaylaştırır

Erişilebilirlik: Güçlü uzaktan erişim özellikleri sunan bir İK yazılımı seçin. Filipinler, Güçlü uzaktan erişim özellikleri sunan bir İK yazılımı seçin. Filipinler, dünyanın en önemli uzaktan çalışma merkezlerinden biri olduğu için, İK yazılımınız dağıtılmış iş gücünü etkin bir şekilde desteklemelidir. Yazılım, her yerden sorunsuz İK yönetimi için bulut tabanlı erişim, mobil uyumluluk ve güvenli oturum açma protokolleri gibi özellikler sunmalıdır

Kullanıcı dostu : İK personeli ve çalışanlar için kolay bir yazılım seçin. Takım, sık sık BT desteğine ihtiyaç duymadan yazılımı benimsemeli ve üzerinde çalışmalıdır

Entegrasyon : QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco gibi popüler Filipinler muhasebe ve biyometrik sistemleriyle entegre olabilen yazılımları arayın. Bu, operasyonel verimliliği daha da artıracaktır

Fiyatlandırma ve incelemeler: Yazılımın fiyatlandırma yapısını göz önünde bulundurarak bütçenize uygun ve paranızın karşılığını veren bir seçenek olduğundan emin olun. Ayrıca, yazılımın güvenilirliğini, performansını ve müşteri hizmetlerini değerlendirmek için diğer kullanıcıların incelemelerini ve geri bildirimlerini kontrol edin

Bu faktörlere öncelik vererek, mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayan ve Filipinler'deki uzun vadeli büyümenizi ve başarınızı destekleyen insan kaynakları yönetim yazılımını seçebilirsiniz.

2024 yılında Filipinler'deki en iyi 10 İK yazılımı

1. ClickUp

İnsan kaynakları proje yönetimi için en iyisi

ClickUp HR Proje Yönetimi ile takım verimliliğini ve işbirliğini artırın

ClickUp, iş akışlarını kolaylaştıran ve verimliliği artıran sağlam bir bulut tabanlı proje yönetimi aracıdır. Çok yönlü özellikleri ve özelleştirilebilir arayüzü, İK takımlarının takım verimliliğini ve işbirliğini artırmak için değerli bir kaynak haline getirir.

ClickUp İnsan Kaynakları ile, özelleştirilebilir araçlar ve şablonların keyfini çıkarırken, işe alım ve oryantasyondan çalışanların gelişimine kadar her şeyi yönetebilirsiniz. Bu araçlar ve şablonlar, sorunsuz bir aday yolculuğu sağlarken zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

ClickUp Otomasyon ile adayları işe alım sürecinde daha hızlı ilerletin

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirip kolaylaştırarak işe alım sürecinizi geliştirir, böylece strateji oluşturma gibi diğer önemli görevlere odaklanabilirsiniz. Hoş geldiniz e-postalarını otomatik olarak göndermek, yeni çalışanlara görev atamak ve oryantasyon toplantıları için takvim davetiyeleri oluşturmak gibi 50'den fazla eylemi otomatikleştirebilirsiniz.

Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak anında hoş geldiniz e-postaları taslaklayın ve ClickUp Otomasyonları ile gönderim sürecini otomatikleştirin!

İzlenebilir ClickUp Görevleri ile yeni çalışanların işe alım sürecini sorunsuz hale getirin

ClickUp Tasks, yeni çalışanların işe alımına yönelik organize bir çözüm sunar. İzlenebilir görevler ve yorumlar sağlayarak verimli eğitim süreçlerini kolaylaştırır. Eğitim materyalleri ve destek kanalları gibi kolay erişilebilir kaynaklar sayesinde, yeni çalışanlar rollerini hızla kavrar ve ilk günden itibaren etkili bir şekilde katkı sağlar.

Çalışanların performansını izlemek, verimli bir iş gücü sağlamak için çok önemlidir. ClickUp Etkinlik Görünümü, bireysel ve takım etkinliklerini izleyen özelleştirilebilir görünümler sunarak bu ihtiyacı karşılar.

Takımınızın kapasitesi, başarıları ve iş yükleri hakkında içgörüler sağlar. Değişiklik yapılması gerektiğinde görevleri sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Görünümleri 15'ten fazla seçeneğe sahiptir: Liste, Pano, Takvim ve daha fazlası.

Ayrıca, ClickUp İK bilgi tabanıyla, politikaları, prosedürleri ve SSS'leri tek bir erişilebilir depoda merkezileştirerek İK bilgi yönetimini basitleştirebilirsiniz. Bu, şeffaflığı artırmaya ve kuruluş genelinde tutarlı iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.

ClickUp Çalışan Dizini Şablonu ile tüm çalışan veritabanınızı tek bir yerde düzenleyin

Benzer şekilde, ClickUp Çalışan Dizini ile iletişim bilgileri, roller ve departmanlar dahil olmak üzere tüm çalışan bilgilerini kolayca yönetebilirsiniz. Bu, iç iletişimi basitleştirir ve önemli verilere hızlı erişim sağlar.

ClickUp Entegrasyonu kullanarak favori araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

ClickUp, ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla Slack, GitHub ve Google Drive gibi popüler araçlarla bağlantı kurmanıza da olanak tanır. Bu, tüm İK işlemlerinizin tek bir yerde birleştirilebileceği ve takımınız için sorunsuz bir iş akışı sağlanabileceği anlamına gelir.

Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp, Filipinler'deki takımınızın yüz yüze veya uzaktan işbirliği yaparken verimli, üretken ve başarılı bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Organize aday yönetimi ve özelleştirilebilir İK şablonlarıyla İK süreçlerini kolaylaştırın

ClickUp Otomasyon ile adayları işe alım süreçlerinde daha hızlı ilerleterek işe alım sürecini hızlandırın

Yeni çalışanlar için izlenebilir ClickUp Görevleri ile işe alım görevlerini ve eğitimleri basitleştirin

ClickUp Etkinlik Görünümü ile performans izleme için takım verimliliğini ve katılımını izleyin

ClickUp Entegrasyonları'nı kullanarak Slack ve Google Drive gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun özelliklerini ilk kez kullanırken bir öğrenme süreci yaşayabilir

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri ek zaman ve eğitim gerektirebilir

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/ay

İş: 12 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

2. Sprout Solutions

sprout aracılığıyla

Filipinler için özel olarak tasarlanmış bir İK sistemi arıyorsanız, Sprout Solutions tam size göre. Sprout Solutions, Filipinler'de en iyi itibara sahip ve en büyük şirket içi B2B SaaS şirketi olarak tanınan İK yazılımıdır. Bu nedenle, İK ve yerel yönetim yasalarının inceliklerini çok iyi bilir.

Bulut tabanlı platformları, karmaşık İK görevlerini otomatikleştirir ve basitleştirir, böylece idari işleri önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, çalışanların refahına odaklanan çözümler sunar, örneğin çalışan sağlığı ve acil finansal yardım.

Sprout Solutions, masaüstü ve mobil cihazınızdan tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar. Kapsamlı araç seti, temel İK ve bordro fonksiyonlarını, işe alım, performans yönetimi, çalışan bağlılığı, yan haklar yönetimi ve değerli İK analizlerini kapsar.

Sprouts Solutions'ın en iyi özellikleri

Maaş sisteminizi kolaylaştırın ve çok zaman kazanın

Sprout Pulse ile çalışan bağlılığını ve refahını artırın

İşe alım ve performans yönetimini zahmetsizce gerçekleştirin

Sprout Mobile uygulamasıyla insan kaynakları fonksiyonlarını her zaman, her yerden yönetin

InstaCash ile çalışanlarınıza anında finansal destek sağlayın

Sprouts Solutions sınırlaması

Birçok kullanıcı, yavaş yükleme ve gecikme sorunlarından şikayetçi

Kullanıcılar zaman zaman teknik sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Giriş ve çıkışlarda tutarsızlıklar: girdiler kaydedilmiyor veya iki kez sayılıyor

Sprout Solution fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sprout Solution derecelendirme ve yorumları

G2: 4,7/5 (398 yorum)

Capterra: 4,7/5 (415 yorum)

3. GreatDay HR

via GreatDay HR

GreatDay HR, İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir başka hepsi bir arada İK ve bordro yönetim platformudur. SunFish DataOn tarafından geliştirilen bu platform, 24 yılı aşkın süredir ASEAN bölgesinde güvenilir bir çözüm olarak hizmet vermektedir.

GreatDay, bordro yönetimi ve devamlılıktan çalışan veri yönetimi, işe alım ve performans izlemeye kadar her şeyi kapsar. Ayrıca, süreçleri kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için gerçek zamanlı veri güncellemeleri ve otomatik entegrasyon sağlar.

GreatDay HR, özellikle Filipinler'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) hitap etmektedir. Sezgisel bir mobil uygulama ve kullanıcı dostu bir web sayfası sunan GreatDay HR, Filipinler'deki çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı bir HRIS çözümü sağlar.

GreatDay HR'nin en iyi özellikleri

Çalışan kayıtlarını güvenli bir şekilde saklayın ve güncelleyin

Doğru zaman tutma için coğrafi konum izleme dahil çeşitli yöntemlerle katılımı kaydedin

İş ilanlarını yönetin ve başvuru sahiplerini sorunsuz bir şekilde izleyerek işe alım sürecini kolaylaştırın

Verimlilik ve etkinliği değerlendirmek için KPI metriklerini kullanarak çalışan performansını izleyin

Anketler, şirket içi sosyal akış, çalışan geri bildirim araçları ve sohbet özellikleri ile çalışanların katılımını sağlayarak iletişim ve işbirliğini teşvik edin

GreatDay HR sınırlamaları

Yazılımın fiyatlandırma yapısı, sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler için çok yüksek olabilir

Kullanıcılar, yazılımın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

GreatDay HR fiyatlandırması

Özel Paket: Çalışan başına aylık 70 PHP

GreatDay HR puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: NA

4. Finn

finn aracılığıyla

Finn HRIS sistemi, bordro ve vergi hesaplamalarını, zaman ve devam izleme, performans yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemleri ve analitiği basitleştirir. Filipinler merkezli olup, yerel ihtiyaçlara uygunluğu garanti eder.

Yazılım, maaş bordrosu maliyetlerini azaltarak ve departmanlar arasındaki iş yükünü ortadan kaldırarak paranızın karşılığını verir.

Finn HR, ölçeklenebilirliği ve yalnızca gerekli modülleri seçme olanağı sunması nedeniyle küçük ve büyük kurumsal işletmeler için uygundur.

Finn HR'nin en iyi özellikleri

Makine öğrenimini kullanarak günlük zaman kayıtlarını denetleyin ve doğrulayın, insan hatalarını ve zaman kartı sahtekarlığını azaltın

Duyurular, takdirler ve memnuniyet anketleri için sosyal medya tarzı bir zaman çizelgesi ile çalışanların katılımını sağlayın

Maaş bordrosu ve çalışan yaşam döngüsü verilerini tek bir kolay yönetilebilir sisteme entegre edin

Özel raporlar ve yasal gerekliliklere uygunluk dahil olmak üzere kapsamlı raporlar oluşturun

Finn HR sınırlamaları

Finn, öncelikle bir bordro yönetim yazılımıdır ve kapsamlı HRMS özelliklerinden yoksundur

Fiyatlar diğer bordro çözümlerine kıyasla daha yüksek olabilir

Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm sunmuyor

Finn fiyatlandırması

Çalışan başına aylık 40 ila 680 peso arasında

Finn HR – derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Paychex Flex

paychex aracılığıyla

Paychex Flex, bordro, insan kaynakları ve sosyal haklar yönetimini tek bir yerden yönetmek için sağlam bir bulut tabanlı İK çözümüdür.

Yazılım, kullanıcı dostu bir arayüze, övgüye değer müşteri desteğine ve uzaktan bir takımı yönetmeye elverişli geniş bir özellik aralığına sahiptir.

Ayrıca, Paychex Flex, zaman takibi ve muhasebe yazılımı gibi diğer önemli iş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işlevselliğini bordro ve İK'nın ötesine taşır.

Paychex her boyuttaki işletme için uygun olmakla birlikte, özellikle çok sayıda çalışanı olan büyük şirketler için faydalıdır. Ayrıca, öncelikle ABD merkezli operasyonlara odaklanır ve küresel işletmeler için sınırlı işlevler sunabilir.

Paychex Flex'in en iyi özellikleri

İş ihtiyaçlarınıza göre deneyimli İK uzmanlarından proaktif rehberlik ve destek alın

Sağlık sigortası ve emeklilik planları dahil olmak üzere rekabetçi avantaj paketleriyle en yetenekli çalışanları çekin ve elde tutun

Federal, eyalet ve yerel düzenlemelere uyum sağlayarak yasal sorun riskini azaltın

Paychex Flex sınırlamaları

Küçük işletmeler için, özellikle birden fazla hizmet içeren paketler pahalı olabilir

İlk kurulum ve özelliklerin öğrenilmesi zaman alıcı olabilir

Rakiplere kıyasla rapor ve ş akışı özelleştirme seçenekleri biraz kısıtlıdır

Paychex Flex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Payche derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1500+ yorum)

6. Bambee

bambee aracılığıyla

Küçük veya orta ölçekli bir işletme yönetiyorsanız ve İK, bordro ve yan haklar yönetiminizi kolaylaştırmak için yardıma ihtiyacınız varsa, Bambee HR Software aradığınız cevap olabilir.

Basitlik ve uyumluluğa odaklanan Bambee, özel bir İK yöneticisine ve İK süreçlerini etkili bir şekilde otomatikleştirmek için bir dizi araca erişim sunar.

Bambee'nin en iyi özellikleri

Her müşterinin tüm İK ihtiyaçlarını karşılamak için kişisel bir İK uzmanına erişin

Personel alımı ve işten çıkarma süreçlerini kolaylaştırın

Özel araçlarla çalışan eğitimlerini otomatikleştirin ve izleyin

Zorlu İK sorunlarını çözmek için uzman rehberliği ve desteği alın

İnsan kaynakları düzenlemelerine uyumu sağlamak için düzenli denetimlerden geçin

Bambee sınırlamaları

Çalışanların kendi kendine hizmet için mobil uygulama sunmuyor

Rakiplere kıyasla sınırlı özellikler ve entegrasyonlar

Karmaşık İK gereksinimleri olan büyük kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir

Çoğu plan için kurulum ücreti vardır

Bambee fiyatlandırması

Henüz Çalışanı Yok – Aylık 99 $

1-4 Çalışan – Aylık 299 $ (artı 500 $ kurulum ücreti)

5-19 Çalışan – 399 $/ay (Artı 500 $ kurulum ücreti)

20-49 Çalışan – 499 $/ay (Artı 1.500 $ kurulum ücreti)

50-70 Çalışan – 1.299 $/ay (Artı 2.000 $ kurulum ücreti)

71+ Çalışan – Özel Fiyatlandırma

Bambee derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

7. BambooHR

bamboo HR aracılığıyla

Bamboo, 150'den fazla ülkedeki müşterilerin tüm İK işlemlerini kolayca yönetmelerine yardımcı olan kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.

Yeni yeteneklerin işe alınmasından izinlerin izlenmesine ve aradaki her şeye kadar, BambooHR süreçleri kolaylaştırarak size zaman ve baş ağrısı tasarrufu sağlar. Sezgisel arayüzü ve yardımcı özellikleri, İK görevlerini basit ve stressiz hale getirir.

Ayrıca BambooHR, değerli içgörüler elde etmek için güçlü performans yönetimi araçları, sosyal haklar yönetimi ve raporlama sunar. Ancak, son derece özel İK ihtiyaçları için gelişmiş özelleştirme seçenekleri eksik olabilir.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Başvuru İzleme Sistemi (ATS) ile işe alım sürecini kolaylaştırın

Zaman izleme ile çalışanların izin taleplerini ve bakiyelerini yönetin

Performans değerlendirme şablonlarını kullanarak çalışan performansını ve gelişimini artırın

Mobil uygulama ile hareket halindeyken İK fonksiyonlarına ve çalışan bilgilerine erişin

BambooHR sınırlamaları

"Essential" paketinde raporlar ve bazı iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Şirket web sitesinde fiyatlandırma şeffaflığının olmaması

Belirli üçüncü taraf uygulamalar ve mevcut sistemlerle entegrasyonlar ek çaba gerektirebilir

BambooHR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2000+ yorum)

8. HR Easily

hR Easily aracılığıyla

HR Easily, dijitalleştirilmiş, uygun maliyetli çözümler ve İK iş süreçlerini kolaylaştırmaya odaklanmasıyla öne çıkıyor.

İşe alım ve yan haklar yönetimi görevlerini otomatikleştirerek hataları en aza indirir ve veri doğruluğunu sağlar. Düşük maliyetli abonelik modeliyle HR Easily, İK yönetimini basitleştirmek isteyen işletmeler için verimli ve hatasız bir çözüm sunar.

HR Easily'nin en iyi özellikleri

Yüz tanıma teknolojisiyle devamlılık izleme doğruluğunu artırın

Çalışanlar ve yöneticiler için mobil uygulama ile hareket halindeyken İK fonksiyonlarına erişin

Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Filipinler ve Hong Kong dahil olmak üzere birçok ülkeyi kapsar, bu da onu bölgesel operasyonları olan işletmeler için uygun hale getirir

İnsan kaynakları ile ilgili tüm sorgularınız için canlı sohbet desteği ile gerçek zamanlı yardım alın

HR Easily sınırlamaları

Büyük kurumsal şirketlerin karmaşık İK ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

HR Easily fiyatlandırma

Modüllere göre : Çalışan başına aylık 1,5 $'dan başlar (en az 7 çalışan)

Tam Paket: Çalışan başına aylık 10 $ (en az 7 çalışan)

HR Easily derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: NA

9. Deel Software

deel aracılığıyla

Deel, işletmelerin dünya çapında çalışan ve yüklenicileri işe almasına ve onlara ödeme yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış küresel bir bordro ve uyumluluk platformudur.

Deel ile uluslararası yetenekleri yönetebilir, uyumluluğu sağlayabilir ve farklı para birimlerinde ödemeleri işleyebilirsiniz. Daha sorunsuz ve zahmetsiz uzaktan işgücü yönetimi için hepsi bir arada platformunuz.

Deel Software'in en iyi özellikleri

150'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanların maaş bordrosunu yöneterek yerel düzenlemelere ve vergi yasalarına uyumu sağlayın

Banka havalesi, PayPal ve kripto para birimi seçenekleriyle yüklenicilere yapılan ödemeleri basitleştirin

Sağlık sigortası ve emeklilik planları dahil olmak üzere çalışanlara yerelleştirilmiş avantajlar ve yan haklar sunun

QuickBooks, Xero ve BambooHR dahil olmak üzere popüler muhasebe ve İK yazılımlarıyla entegre edin

Deel Yazılım sınırlamaları

Küresel bordro hizmetleri, özellikle küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir

İlk kurulum, özellikle çok sayıda uluslararası çalışanı olan işletmeler için karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Deel Software fiyatlandırması

Yükleniciler : Yüklenici başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Çalışanlar : Çalışan başına aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel Payroll : Çalışan başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel US Payroll : Çalışan başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel US PEO : Çalışan başına aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel HR : Ücretsiz

Deel Engage: Çalışan başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel Yazılım derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (3000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

10. Zoho People

İnsan odaklı İK yönetimi çözümleri için en iyisi

zoho People aracılığıyla

Zoho People, çalışan deneyimini geliştirmeye odaklanan ve diğer çözümlerden ayıran benzersiz bir bulut tabanlı İK yazılımıdır.

Günümüzün iş yerlerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak üzere tasarlanan bu yazılım, çalışanların refahını ve gelişimini ön planda tutarken İK operasyonlarını kolaylaştırmak için kapsamlı bir araç seti sunar.

İnsan kaynakları planlamasından işe alım ve performans yönetimine kadar, Zoho People, çalışanlarınızın kendilerini değerli ve güçlendirilmiş hissettikleri bir iş gücü oluşturmak için başvurabileceğiniz çözümdür.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Kolay yönetim için merkezi bir çalışan veritabanı yönetin

Entegre biyometrik cihazlarla zaman ve devamlılığı otomatik olarak izleyin

Performans yönetimi araçlarını kullanarak hedefler belirleyin ve değerlendirin

Sorunsuz bordro entegrasyonu ile bordroları doğru bir şekilde hesaplayın

Çalışan self servis portalı üzerinden bilgileri güncelleyin ve taleplerinizi bağımsız olarak iletin

Zoho People sınırlamaları

Zoho People yüksek düzeyde özelleştirme sunarken, teknik becerileri sınırlı kullanıcılar için karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Zoho ekosistemi dışındaki üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon, teknik bilgi gerektirebilir

Zoho People fiyatlandırması

Essential HR : Kullanıcı başına aylık 1,25 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 2,00 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 3,00 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4,50 ABD doları

Zoho People puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp ile İK projelerinizi yönetmeye başlayın

İşte Filipinler'deki işletmeler için en iyi 10 İK yazılımı seçeneği. Her birinin kuruluşunuza neler sunabileceğini anlamak için en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını inceledik.

Unutmayın, doğru seçim sizin benzersiz ihtiyaç ve gereksinimlerinize bağlıdır.

Her şeyi sorunsuz bir şekilde yürütürken İK hedeflerinize ulaşmanın zor olabileceğini biliyoruz. Ancak endişelenmeyin! ClickUp size yardımcı olmak için burada.

ClickUp, İK işlemlerini merkezileştirir, rutin görevleri otomatikleştirir ve performans yönetimi, zaman takibi ve uyumluluk için güçlü araçlar sunar; hepsi tek bir yerde.

ClickUp ile İK süreçlerinizi basitleştirip geliştirebilecekken neden birden fazla araçla uğraşasınız?

Sorunsuz çalışan işe alımından verimli performans değerlendirmelerine kadar, ClickUp işinizin gelişmesine yardımcı olacak en iyi İK yönetim yazılımıdır.

İnsan kaynakları operasyonlarınızı dönüştürmek ve takımınızı hiç olmadığı kadar desteklemek için bugün ClickUp'a kaydolun!