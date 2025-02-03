2025'te Filipinler'deki En İyi 10 İK Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

İnsan kaynakları yöneticisi olarak, doğru İK yazılımını seçmek kuruluşunuz için bir dönüm noktası olabilir. İster küçük bir startup ister büyük bir kurumsal işletme yönetin, doğru İK yazılımı en yetenekli çalışanları işe almak ve operasyonların sorunsuz bir şekilde yürümesi için çok önemlidir.
Filipinler'de İK öncelikleri önemli bir değişim geçirdi ve çalışanların elde tutulması, işe alımdan daha öncelikli hale geldi. Bu değişim, iş gücünüzü yönetmek ve elde tutmak için etkili araçlara sahip olmanın önemini vurgulamaktadır.
Ancak bu kadar çok seçenek varken, en uygun olanı nasıl bulabilirsiniz?
Takımımız, Filipinler pazarına özel insan kaynakları yönetim yazılımlarını kapsamlı bir şekilde araştırdı ve test etti. Siz ve İK takımlarınızın hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için Filipinler'deki en iyi 10 İK yazılımı seçeneğinin bir listesini derledik.
Filipinler'de bir İK yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Kuruluşunuz için İK yazılımı seçerken, yazılımın Filipinler'deki benzersiz işgücü yönetimi gereksinimlerini karşıladığından emin olmalısınız. Karar verme sürecinize rehberlik edecek bazı anahtar hususlar şunlardır:
- Filipinler iş kanunlarına uygunluk: İnsan kaynakları yazılımının, sık sık güncellenen ücretler, sosyal haklar, vergiler ve çalışan sözleşmeleri ile ilgili "Filipinler İş Kanunu"na uygun olduğundan emin olun
- Yerelleştirme: Filipin dillerini destekleyen ve yerel tatiller ve geleneklere uygun izin yönetimi gibi Filipinler'deki iş ortamına özgü kültürel nüansları içeren yazılımları değerlendirin
- Otomasyon: Verimlilik ve otomasyona odaklanan özellikleri arayın. Bu, maaş bordrosu işleme, devamlılık izleme ve performans değerlendirmeleri gibi idari görevleri kolaylaştırır
- Erişilebilirlik: Güçlü uzaktan erişim özellikleri sunan bir İK yazılımı seçin. Filipinler, dünyanın en önemli uzaktan çalışma merkezlerinden biri olduğu için, İK yazılımınız dağıtılmış iş gücünü etkin bir şekilde desteklemelidir. Yazılım, her yerden sorunsuz İK yönetimi için bulut tabanlı erişim, mobil uyumluluk ve güvenli oturum açma protokolleri gibi özellikler sunmalıdır
- Kullanıcı dostu: İK personeli ve çalışanlar için kolay bir yazılım seçin. Takım, sık sık BT desteğine ihtiyaç duymadan yazılımı benimsemeli ve üzerinde çalışmalıdır
- Entegrasyon: QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco gibi popüler Filipinler muhasebe ve biyometrik sistemleriyle entegre olabilen yazılımları arayın. Bu, operasyonel verimliliği daha da artıracaktır
- Fiyatlandırma ve incelemeler: Yazılımın fiyatlandırma yapısını göz önünde bulundurarak bütçenize uygun ve paranızın karşılığını veren bir seçenek olduğundan emin olun. Ayrıca, yazılımın güvenilirliğini, performansını ve müşteri hizmetlerini değerlendirmek için diğer kullanıcıların incelemelerini ve geri bildirimlerini kontrol edin
Bu faktörlere öncelik vererek, mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayan ve Filipinler'deki uzun vadeli büyümenizi ve başarınızı destekleyen insan kaynakları yönetim yazılımını seçebilirsiniz.
2024 yılında Filipinler'deki en iyi 10 İK yazılımı
1. ClickUp
İnsan kaynakları proje yönetimi için en iyisi
ClickUp, iş akışlarını kolaylaştıran ve verimliliği artıran sağlam bir bulut tabanlı proje yönetimi aracıdır. Çok yönlü özellikleri ve özelleştirilebilir arayüzü, İK takımlarının takım verimliliğini ve işbirliğini artırmak için değerli bir kaynak haline getirir.
ClickUp İnsan Kaynakları ile, özelleştirilebilir araçlar ve şablonların keyfini çıkarırken, işe alım ve oryantasyondan çalışanların gelişimine kadar her şeyi yönetebilirsiniz. Bu araçlar ve şablonlar, sorunsuz bir aday yolculuğu sağlarken zaman ve çaba tasarrufu sağlar.
ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirip kolaylaştırarak işe alım sürecinizi geliştirir, böylece strateji oluşturma gibi diğer önemli görevlere odaklanabilirsiniz. Hoş geldiniz e-postalarını otomatik olarak göndermek, yeni çalışanlara görev atamak ve oryantasyon toplantıları için takvim davetiyeleri oluşturmak gibi 50'den fazla eylemi otomatikleştirebilirsiniz.
Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak anında hoş geldiniz e-postaları taslaklayın ve ClickUp Otomasyonları ile gönderim sürecini otomatikleştirin!
ClickUp Tasks, yeni çalışanların işe alımına yönelik organize bir çözüm sunar. İzlenebilir görevler ve yorumlar sağlayarak verimli eğitim süreçlerini kolaylaştırır. Eğitim materyalleri ve destek kanalları gibi kolay erişilebilir kaynaklar sayesinde, yeni çalışanlar rollerini hızla kavrar ve ilk günden itibaren etkili bir şekilde katkı sağlar.
Çalışanların performansını izlemek, verimli bir iş gücü sağlamak için çok önemlidir. ClickUp Etkinlik Görünümü, bireysel ve takım etkinliklerini izleyen özelleştirilebilir görünümler sunarak bu ihtiyacı karşılar.
Takımınızın kapasitesi, başarıları ve iş yükleri hakkında içgörüler sağlar. Değişiklik yapılması gerektiğinde görevleri sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Görünümleri 15'ten fazla seçeneğe sahiptir: Liste, Pano, Takvim ve daha fazlası.
Ayrıca, ClickUp İK bilgi tabanıyla, politikaları, prosedürleri ve SSS'leri tek bir erişilebilir depoda merkezileştirerek İK bilgi yönetimini basitleştirebilirsiniz. Bu, şeffaflığı artırmaya ve kuruluş genelinde tutarlı iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.
Benzer şekilde, ClickUp Çalışan Dizini ile iletişim bilgileri, roller ve departmanlar dahil olmak üzere tüm çalışan bilgilerini kolayca yönetebilirsiniz. Bu, iç iletişimi basitleştirir ve önemli verilere hızlı erişim sağlar.
ClickUp, ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla Slack, GitHub ve Google Drive gibi popüler araçlarla bağlantı kurmanıza da olanak tanır. Bu, tüm İK işlemlerinizin tek bir yerde birleştirilebileceği ve takımınız için sorunsuz bir iş akışı sağlanabileceği anlamına gelir.
Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp, Filipinler'deki takımınızın yüz yüze veya uzaktan işbirliği yaparken verimli, üretken ve başarılı bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Organize aday yönetimi ve özelleştirilebilir İK şablonlarıyla İK süreçlerini kolaylaştırın
- ClickUp Otomasyon ile adayları işe alım süreçlerinde daha hızlı ilerleterek işe alım sürecini hızlandırın
- Yeni çalışanlar için izlenebilir ClickUp Görevleri ile işe alım görevlerini ve eğitimleri basitleştirin
- ClickUp Etkinlik Görünümü ile performans izleme için takım verimliliğini ve katılımını izleyin
- ClickUp Entegrasyonları'nı kullanarak Slack ve Google Drive gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun özelliklerini ilk kez kullanırken bir öğrenme süreci yaşayabilir
- Gelişmiş özelleştirme seçenekleri ek zaman ve eğitim gerektirebilir
ClickUp Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: 7 $/ay
- İş: 12 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)
2. Sprout Solutions
Filipinler için özel olarak tasarlanmış bir İK sistemi arıyorsanız, Sprout Solutions tam size göre. Sprout Solutions, Filipinler'de en iyi itibara sahip ve en büyük şirket içi B2B SaaS şirketi olarak tanınan İK yazılımıdır. Bu nedenle, İK ve yerel yönetim yasalarının inceliklerini çok iyi bilir.
Bulut tabanlı platformları, karmaşık İK görevlerini otomatikleştirir ve basitleştirir, böylece idari işleri önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, çalışanların refahına odaklanan çözümler sunar, örneğin çalışan sağlığı ve acil finansal yardım.
Sprout Solutions, masaüstü ve mobil cihazınızdan tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar. Kapsamlı araç seti, temel İK ve bordro fonksiyonlarını, işe alım, performans yönetimi, çalışan bağlılığı, yan haklar yönetimi ve değerli İK analizlerini kapsar.
Sprouts Solutions'ın en iyi özellikleri
- Maaş sisteminizi kolaylaştırın ve çok zaman kazanın
- Sprout Pulse ile çalışan bağlılığını ve refahını artırın
- İşe alım ve performans yönetimini zahmetsizce gerçekleştirin
- Sprout Mobile uygulamasıyla insan kaynakları fonksiyonlarını her zaman, her yerden yönetin
- InstaCash ile çalışanlarınıza anında finansal destek sağlayın
Sprouts Solutions sınırlaması
- Birçok kullanıcı, yavaş yükleme ve gecikme sorunlarından şikayetçi
- Kullanıcılar zaman zaman teknik sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir
- Giriş ve çıkışlarda tutarsızlıklar: girdiler kaydedilmiyor veya iki kez sayılıyor
Sprout Solution fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Sprout Solution derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,7/5 (398 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (415 yorum)
3. GreatDay HR
GreatDay HR, İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir başka hepsi bir arada İK ve bordro yönetim platformudur. SunFish DataOn tarafından geliştirilen bu platform, 24 yılı aşkın süredir ASEAN bölgesinde güvenilir bir çözüm olarak hizmet vermektedir.
GreatDay, bordro yönetimi ve devamlılıktan çalışan veri yönetimi, işe alım ve performans izlemeye kadar her şeyi kapsar. Ayrıca, süreçleri kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için gerçek zamanlı veri güncellemeleri ve otomatik entegrasyon sağlar.
GreatDay HR, özellikle Filipinler'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) hitap etmektedir. Sezgisel bir mobil uygulama ve kullanıcı dostu bir web sayfası sunan GreatDay HR, Filipinler'deki çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı bir HRIS çözümü sağlar.
GreatDay HR'nin en iyi özellikleri
- Çalışan kayıtlarını güvenli bir şekilde saklayın ve güncelleyin
- Doğru zaman tutma için coğrafi konum izleme dahil çeşitli yöntemlerle katılımı kaydedin
- İş ilanlarını yönetin ve başvuru sahiplerini sorunsuz bir şekilde izleyerek işe alım sürecini kolaylaştırın
- Verimlilik ve etkinliği değerlendirmek için KPI metriklerini kullanarak çalışan performansını izleyin
- Anketler, şirket içi sosyal akış, çalışan geri bildirim araçları ve sohbet özellikleri ile çalışanların katılımını sağlayarak iletişim ve işbirliğini teşvik edin
GreatDay HR sınırlamaları
- Yazılımın fiyatlandırma yapısı, sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler için çok yüksek olabilir
- Kullanıcılar, yazılımın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir
GreatDay HR fiyatlandırması
- Özel Paket: Çalışan başına aylık 70 PHP
GreatDay HR puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
4. Finn
Finn HRIS sistemi, bordro ve vergi hesaplamalarını, zaman ve devam izleme, performans yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemleri ve analitiği basitleştirir. Filipinler merkezli olup, yerel ihtiyaçlara uygunluğu garanti eder.
Yazılım, maaş bordrosu maliyetlerini azaltarak ve departmanlar arasındaki iş yükünü ortadan kaldırarak paranızın karşılığını verir.
Finn HR, ölçeklenebilirliği ve yalnızca gerekli modülleri seçme olanağı sunması nedeniyle küçük ve büyük kurumsal işletmeler için uygundur.
Finn HR'nin en iyi özellikleri
- Makine öğrenimini kullanarak günlük zaman kayıtlarını denetleyin ve doğrulayın, insan hatalarını ve zaman kartı sahtekarlığını azaltın
- Duyurular, takdirler ve memnuniyet anketleri için sosyal medya tarzı bir zaman çizelgesi ile çalışanların katılımını sağlayın
- Maaş bordrosu ve çalışan yaşam döngüsü verilerini tek bir kolay yönetilebilir sisteme entegre edin
- Özel raporlar ve yasal gerekliliklere uygunluk dahil olmak üzere kapsamlı raporlar oluşturun
Finn HR sınırlamaları
- Finn, öncelikle bir bordro yönetim yazılımıdır ve kapsamlı HRMS özelliklerinden yoksundur
- Fiyatlar diğer bordro çözümlerine kıyasla daha yüksek olabilir
- Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm sunmuyor
Finn fiyatlandırması
- Çalışan başına aylık 40 ila 680 peso arasında
Finn HR – derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Paychex Flex
Paychex Flex, bordro, insan kaynakları ve sosyal haklar yönetimini tek bir yerden yönetmek için sağlam bir bulut tabanlı İK çözümüdür.
Yazılım, kullanıcı dostu bir arayüze, övgüye değer müşteri desteğine ve uzaktan bir takımı yönetmeye elverişli geniş bir özellik aralığına sahiptir.
Ayrıca, Paychex Flex, zaman takibi ve muhasebe yazılımı gibi diğer önemli iş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işlevselliğini bordro ve İK'nın ötesine taşır.
Paychex her boyuttaki işletme için uygun olmakla birlikte, özellikle çok sayıda çalışanı olan büyük şirketler için faydalıdır. Ayrıca, öncelikle ABD merkezli operasyonlara odaklanır ve küresel işletmeler için sınırlı işlevler sunabilir.
Paychex Flex'in en iyi özellikleri
- İş ihtiyaçlarınıza göre deneyimli İK uzmanlarından proaktif rehberlik ve destek alın
- Sağlık sigortası ve emeklilik planları dahil olmak üzere rekabetçi avantaj paketleriyle en yetenekli çalışanları çekin ve elde tutun
- Federal, eyalet ve yerel düzenlemelere uyum sağlayarak yasal sorun riskini azaltın
Paychex Flex sınırlamaları
- Küçük işletmeler için, özellikle birden fazla hizmet içeren paketler pahalı olabilir
- İlk kurulum ve özelliklerin öğrenilmesi zaman alıcı olabilir
- Rakiplere kıyasla rapor ve ş akışı özelleştirme seçenekleri biraz kısıtlıdır
Paychex Flex fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Payche derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1500+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1500+ yorum)
6. Bambee
Küçük veya orta ölçekli bir işletme yönetiyorsanız ve İK, bordro ve yan haklar yönetiminizi kolaylaştırmak için yardıma ihtiyacınız varsa, Bambee HR Software aradığınız cevap olabilir.
Basitlik ve uyumluluğa odaklanan Bambee, özel bir İK yöneticisine ve İK süreçlerini etkili bir şekilde otomatikleştirmek için bir dizi araca erişim sunar.
Bambee'nin en iyi özellikleri
- Her müşterinin tüm İK ihtiyaçlarını karşılamak için kişisel bir İK uzmanına erişin
- Personel alımı ve işten çıkarma süreçlerini kolaylaştırın
- Özel araçlarla çalışan eğitimlerini otomatikleştirin ve izleyin
- Zorlu İK sorunlarını çözmek için uzman rehberliği ve desteği alın
- İnsan kaynakları düzenlemelerine uyumu sağlamak için düzenli denetimlerden geçin
Bambee sınırlamaları
- Çalışanların kendi kendine hizmet için mobil uygulama sunmuyor
- Rakiplere kıyasla sınırlı özellikler ve entegrasyonlar
- Karmaşık İK gereksinimleri olan büyük kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir
- Çoğu plan için kurulum ücreti vardır
Bambee fiyatlandırması
- Henüz Çalışanı Yok – Aylık 99 $
- 1-4 Çalışan – Aylık 299 $ (artı 500 $ kurulum ücreti)
- 5-19 Çalışan – 399 $/ay (Artı 500 $ kurulum ücreti)
- 20-49 Çalışan – 499 $/ay (Artı 1.500 $ kurulum ücreti)
- 50-70 Çalışan – 1.299 $/ay (Artı 2.000 $ kurulum ücreti)
- 71+ Çalışan – Özel Fiyatlandırma
Bambee derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
7. BambooHR
Bamboo, 150'den fazla ülkedeki müşterilerin tüm İK işlemlerini kolayca yönetmelerine yardımcı olan kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
Yeni yeteneklerin işe alınmasından izinlerin izlenmesine ve aradaki her şeye kadar, BambooHR süreçleri kolaylaştırarak size zaman ve baş ağrısı tasarrufu sağlar. Sezgisel arayüzü ve yardımcı özellikleri, İK görevlerini basit ve stressiz hale getirir.
Ayrıca BambooHR, değerli içgörüler elde etmek için güçlü performans yönetimi araçları, sosyal haklar yönetimi ve raporlama sunar. Ancak, son derece özel İK ihtiyaçları için gelişmiş özelleştirme seçenekleri eksik olabilir.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Başvuru İzleme Sistemi (ATS) ile işe alım sürecini kolaylaştırın
- Zaman izleme ile çalışanların izin taleplerini ve bakiyelerini yönetin
- Performans değerlendirme şablonlarını kullanarak çalışan performansını ve gelişimini artırın
- Mobil uygulama ile hareket halindeyken İK fonksiyonlarına ve çalışan bilgilerine erişin
BambooHR sınırlamaları
- "Essential" paketinde raporlar ve bazı iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Şirket web sitesinde fiyatlandırma şeffaflığının olmaması
- Belirli üçüncü taraf uygulamalar ve mevcut sistemlerle entegrasyonlar ek çaba gerektirebilir
BambooHR fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2000+ yorum)
8. HR Easily
HR Easily, dijitalleştirilmiş, uygun maliyetli çözümler ve İK iş süreçlerini kolaylaştırmaya odaklanmasıyla öne çıkıyor.
İşe alım ve yan haklar yönetimi görevlerini otomatikleştirerek hataları en aza indirir ve veri doğruluğunu sağlar. Düşük maliyetli abonelik modeliyle HR Easily, İK yönetimini basitleştirmek isteyen işletmeler için verimli ve hatasız bir çözüm sunar.
HR Easily'nin en iyi özellikleri
- Yüz tanıma teknolojisiyle devamlılık izleme doğruluğunu artırın
- Çalışanlar ve yöneticiler için mobil uygulama ile hareket halindeyken İK fonksiyonlarına erişin
- Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Filipinler ve Hong Kong dahil olmak üzere birçok ülkeyi kapsar, bu da onu bölgesel operasyonları olan işletmeler için uygun hale getirir
- İnsan kaynakları ile ilgili tüm sorgularınız için canlı sohbet desteği ile gerçek zamanlı yardım alın
HR Easily sınırlamaları
- Büyük kurumsal şirketlerin karmaşık İK ihtiyaçlarını karşılamayabilir
- Bazı rakiplere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri
HR Easily fiyatlandırma
- Modüllere göre: Çalışan başına aylık 1,5 $'dan başlar (en az 7 çalışan)
- Tam Paket: Çalışan başına aylık 10 $ (en az 7 çalışan)
HR Easily derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
9. Deel Software
Deel, işletmelerin dünya çapında çalışan ve yüklenicileri işe almasına ve onlara ödeme yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış küresel bir bordro ve uyumluluk platformudur.
Deel ile uluslararası yetenekleri yönetebilir, uyumluluğu sağlayabilir ve farklı para birimlerinde ödemeleri işleyebilirsiniz. Daha sorunsuz ve zahmetsiz uzaktan işgücü yönetimi için hepsi bir arada platformunuz.
Deel Software'in en iyi özellikleri
- 150'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanların maaş bordrosunu yöneterek yerel düzenlemelere ve vergi yasalarına uyumu sağlayın
- Banka havalesi, PayPal ve kripto para birimi seçenekleriyle yüklenicilere yapılan ödemeleri basitleştirin
- Sağlık sigortası ve emeklilik planları dahil olmak üzere çalışanlara yerelleştirilmiş avantajlar ve yan haklar sunun
- QuickBooks, Xero ve BambooHR dahil olmak üzere popüler muhasebe ve İK yazılımlarıyla entegre edin
Deel Yazılım sınırlamaları
- Küresel bordro hizmetleri, özellikle küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir
- İlk kurulum, özellikle çok sayıda uluslararası çalışanı olan işletmeler için karmaşık ve zaman alıcı olabilir
Deel Software fiyatlandırması
- Yükleniciler: Yüklenici başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Çalışanlar: Çalışan başına aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Deel Payroll: Çalışan başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla
- Deel US Payroll: Çalışan başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla
- Deel US PEO: Çalışan başına aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla
- Deel HR: Ücretsiz
- Deel Engage: Çalışan başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
Deel Yazılım derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (3000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)
10. Zoho People
İnsan odaklı İK yönetimi çözümleri için en iyisi
Zoho People, çalışan deneyimini geliştirmeye odaklanan ve diğer çözümlerden ayıran benzersiz bir bulut tabanlı İK yazılımıdır.
Günümüzün iş yerlerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak üzere tasarlanan bu yazılım, çalışanların refahını ve gelişimini ön planda tutarken İK operasyonlarını kolaylaştırmak için kapsamlı bir araç seti sunar.
İnsan kaynakları planlamasından işe alım ve performans yönetimine kadar, Zoho People, çalışanlarınızın kendilerini değerli ve güçlendirilmiş hissettikleri bir iş gücü oluşturmak için başvurabileceğiniz çözümdür.
Zoho People'ın en iyi özellikleri
- Kolay yönetim için merkezi bir çalışan veritabanı yönetin
- Entegre biyometrik cihazlarla zaman ve devamlılığı otomatik olarak izleyin
- Performans yönetimi araçlarını kullanarak hedefler belirleyin ve değerlendirin
- Sorunsuz bordro entegrasyonu ile bordroları doğru bir şekilde hesaplayın
- Çalışan self servis portalı üzerinden bilgileri güncelleyin ve taleplerinizi bağımsız olarak iletin
Zoho People sınırlamaları
- Zoho People yüksek düzeyde özelleştirme sunarken, teknik becerileri sınırlı kullanıcılar için karmaşık ve zaman alıcı olabilir
- Zoho ekosistemi dışındaki üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon, teknik bilgi gerektirebilir
Zoho People fiyatlandırması
- Essential HR: Kullanıcı başına aylık 1,25 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2,00 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3,00 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4,50 ABD doları
Zoho People puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
ClickUp ile İK projelerinizi yönetmeye başlayın
İşte Filipinler'deki işletmeler için en iyi 10 İK yazılımı seçeneği. Her birinin kuruluşunuza neler sunabileceğini anlamak için en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını inceledik.
Unutmayın, doğru seçim sizin benzersiz ihtiyaç ve gereksinimlerinize bağlıdır.
Her şeyi sorunsuz bir şekilde yürütürken İK hedeflerinize ulaşmanın zor olabileceğini biliyoruz. Ancak endişelenmeyin! ClickUp size yardımcı olmak için burada.
ClickUp, İK işlemlerini merkezileştirir, rutin görevleri otomatikleştirir ve performans yönetimi, zaman takibi ve uyumluluk için güçlü araçlar sunar; hepsi tek bir yerde.
ClickUp ile İK süreçlerinizi basitleştirip geliştirebilecekken neden birden fazla araçla uğraşasınız?
Sorunsuz çalışan işe alımından verimli performans değerlendirmelerine kadar, ClickUp işinizin gelişmesine yardımcı olacak en iyi İK yönetim yazılımıdır.
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