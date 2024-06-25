Agile Hız ve Kapasite Planlaması: Aralarındaki Fark Nedir?

Hız, hareketin çabukluğunu, yani hızı ifade eder. Kapasite ise kaynakların yeteneği ve kullanılabilirliğidir. Doğal olarak, kapasite hız üzerinde derin bir etkiye sahiptir ve bunun tersi de geçerlidir.

Çevik proje yönetiminde, bu iki kavram kritik bir rol oynar. Çevik scrum takımlarının verimliliğini ve etkinliğini şekillendiren metrikler olarak kullanılırlar. Sonuç olarak, çevik hız ve kapasite planlaması, yazılım geliştirmenin değişen taleplerini yöneten her proje yöneticisi için vazgeçilmez bilgilerdir.

Bu makalede, bunun nasıl olduğunu inceliyoruz.

Agile Hızını Anlamak

Çevik hız, bir takımın genellikle iki hafta süren bir sprintte yapabileceği iş miktarını ifade eder. Bunu ölçmenin başka bir yolu, takımın belirli bir sprint içinde bir kullanıcı hikayesini tamamlamak için harcadığı zamandır.

Hız nasıl ölçülür?

Agile'da hız, bir sprint içinde tamamlanan tüm kullanıcı hikayelerinin hikaye puanlarının toplamı ile hesaplanır. Örneğin, bir sprintte her biri 10 puanlık 10 kullanıcı hikayesi tamamlarsanız, takımınızın o sprint için hızı 100 puan olur.

Ayrıca, takımın ortalama hızının nicel bir ölçüsü olarak, birkaç yinelemede tamamlanan ortalama hikaye puanı sayısını da hesaplayabilirsiniz.

Takımlar neden çevik hız hesaplaması yapar?

Scrum takımlarındaki proje yöneticileri, çevik hızı şu amaçlarla kullanır:

Yaklaşan sprintleri etkili bir şekilde planlayın

Proje zaman çizelgelerini ve ürün yaşam döngüsünü tahmin edin

Her projeye doğru kaynakları tahsis edin

Paydaşların beklentilerini yönetin

Her görevde bireysel ve takım ilerlemesini izleyin

Beceri ve yetkinliklerdeki gelişimi ölçün

Agile hız ne zaman kullanılır?

Başlangıçta, sprint planlamasında agile velocity kullanılır. Temel olarak, proje yöneticileri işin hızını ve iş miktarını kullanarak süreyi hesaplar.

Agile hız ne zaman uygulanamaz?

Çevik hız, bir sprintteki tüm hikaye puanlarının toplamı veya birden fazla sprintteki ortalama hızdır. Bu, çabaların tutarlılığı, spor puanlarının tahmininin doğruluğu gibi birkaç varsayımda bulunur. Bu da beraberinde bazı sınırlamalar getirir.

Tutarlı olmayan çevik tahmin teknikleri: Çevik hız, hikaye puanı tahminlerinin doğruluğuna ve tutarlılığına bağlıdır. Takım üyeleri çabayı farklı şekilde tahmin ederse, hız hesaplamaları çarpık olabilir ve bu da aşağı akışta büyük etkilere neden olabilir.

Takım bileşimi değişiklikleri: Ortalama hız, takım bileşimindeki değişikliklerden önemli ölçüde etkilenebilir. Yeni takım üyelerinin hız kazanması daha uzun sürebilir, bu da zamanla bu metriğin güvenilirliğini azaltır.

Kalitenin göz ardı edilmesi: Çevik takımlar hızlarını korumaya veya artırmaya çok fazla odaklandıklarında, işin kalitesinin düşme riski ortaya çıkar. Hızın peşinde koşmak, takımların köşeleri kesmesine veya en iyi uygulamaları göz ardı etmesine neden olabileceğinden, bu durum teknik borcun artmasına yol açabilir.

Çevik Kapasite Planlamasını Keşfetme

Çevik kapasite planlaması, belirli görevleri tamamlamak için gereken kaynakları tahmin etme ve edinme sürecini ifade eder.

Çevik kapasite nasıl hesaplanır?

Çevik kapasite, her takım üyesinin sprint görevlerine katkıda bulunabileceği saat sayısının toplamı ile ölçülür, yani iki haftalık sprint için mevcut çalışma saatleri toplanır ve planlanan izinler, eğitimler veya toplantılar çıkarılır.

Takımlar neden kapasite planlaması yapar?

Proje yöneticileri kapasite planlamasını şu amaçlarla gerçekleştirir:

Proje taahhütlerinin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğundan emin olun

Kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin

Aşırı taahhütlerden kaçının

İş yükü dağıtımını yönetin

Kapasiteyi anlayarak ve oluşturarak, çevik bir takım daha doğru sprint hedefleri belirleyebilir, verimliliği ve proje teslim kalitesini artırabilir.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Size rehberlik etmesi için bu kapasite planlama şablonlarından herhangi birini kullanın.

Kapasite planlaması ne zaman kullanılır?

Kapasite planlaması, bir proje başlamadan önce izlenen bir süreçtir. Proje yöneticileri tarafından, satış takımlarının elde ettiği projeleri teslim etmek için kapasite oluşturmak amacıyla kullanılır. Talep ve arzı dengelemenin bir yoludur.

Kapasite planlaması ne zaman sınırlıdır?

Kapasite planlama, proje teslimi için hesaplamalar yapmak için harika bir çerçeve olmakla birlikte, bazı sınırlamaları da vardır. Yaygın sınırlamalardan bazıları şunlardır:

Dinamik bir ortamda statik ölçümler: Kapasite planlaması genellikle sprintlerin başında yapılır ve statik bir iş ortamını varsayar. Ancak, çevik projeler dinamiktir ve sık sık kapsam değişiklikleri ve öncelik kaymaları olur. Bu durum, ilk kapasite planlarının geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

Bireysel yeteneklerin ve görevlerin karmaşıklığının göz ardı edilmesi: Agile kapasite planlaması genellikle kapasiteyi mevcut zaman açısından ölçer, ancak bu her zaman bireysel takım üyelerinin değişen yeteneklerini veya belirli görevlerin karmaşıklığını hesaba katmaz.

Bu tür bir gözden kaçırma, bazı takım üyelerinin aşırı yüklenmesine, diğerlerinin ise yeterince görev almamasına yol açarak hem moral hem de verimliliği olumsuz etkileyebilir.

Yakından ilişkili olsalar da, çevik hız ve kapasite iki farklı kavramdır. İkisi arasındaki anahtar farkları öğrenmek, etkili proje yönetimine büyük katkı sağlayabilir.

Çevik Hız ve Kapasite: Anahtar Farklılıklar

Temel olarak, hız, mevcut kapasiteye göre işin teslim edilebilme hızını ifade eder. Mevcut kapasite, mevcut kişi-saat sayısıdır. Diğer anahtar farklılıklar aşağıda verilmiştir.

Özellik Çevik Hız Kapasite Odak Çıktıya, yani tamamlanan iş hacmine odaklanır Girdiye, yani takımın kullanabileceği süreye odaklanır Amaç Geçmiş performansa dayalı olarak bir takımın gelecekteki sprintlerde ne kadar iş yapabileceğini tahmin etmek için kullanılır Gelecekteki projeleri planlamak ve takımın işi zamanında tamamlayıp tamamlayamayacağını değerlendirmek için kullanılır Hesaplama Takım tarafından her sprintte tamamlanan hikaye puanlarının toplamı Her takım üyesinin mevcut iş saatlerinin toplamı (kesinti süreleri hesaba katıldıktan sonra) Etki Takım verimliliği, hikaye puanı tahminindeki tutarlılık ve takım dinamiklerindeki değişikliklerden etkilenir Takımın uygunluğu, proje dışındaki kişisel veya takım taahhütleri ve resmi tatillerden etkilenir Uyarlanabilirlik Takım bileşimi, verimlilik ve iş yöntemlerindeki değişikliklere göre zaman içinde ayarlanır Gerçek takım kullanılabilirliğini ve iş yükündeki beklenmedik değişiklikleri yansıtmak için sık sık güncellenmesi gerekir Uygulanabilirlik Özellikler Takım performansını optimize etmek ve tükenmişliği önlemek için kısa vadeli, sprint düzeyinde planlama için en iyisi

Farklı amaçlara hizmet etmelerine rağmen, çevik hız ve kapasite planlaması, iyi bir çevik scrum proje yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu metrikleri etkili bir şekilde izlemek için ihtiyacınız olan araçları ve stratejileri keşfedin.

Bonus: İlgili yazılım geliştirme metriklerini daha iyi anlamak için DevOps ve agile arasındaki farkları öğrenin.

Takımınızın hızını ve kapasitesini doğru bir şekilde ölçmek için kapsamlı veriler, gerçek zamanlı güncellemeler ve ClickUp gibi sağlam bir proje yönetimi aracı gerekir. Hız ve kapasite tahminlerinizi iyileştirmek için bu üçünü nasıl kullanabileceğinizi görelim.

1. Hız ve kapasiteye katkıda bulunan faktörleri net bir şekilde belirleyin

Hız ve takımın kapasitesine birçok faktör katkıda bulunur. Tüm bu faktörleri hesaplamanıza dahil etmek çok önemlidir.

Hız metrikleri

"Hikaye puanı"nın değerini net bir şekilde tanımlayın

Tüm takımın aynı şekilde anlayabileceği, görev karmaşıklığı, kullanılan teknoloji vb. unsurları kapsayan ortak bir ölçek oluşturun

"Tamamlandı" tanımını netleştirin

ClickUp gibi çevik bir proje yönetimi aracı bunu kolaylaştırabilir ve otomatikleştirebilir. Örneğin, hikaye noktalarının tanımını ve ölçeğini ClickUp Belgeleri'nde yayınlayarak herkesin erişimine açabilirsiniz.

Tamamlandı tanımını ClickUp'ta bir kontrol listesi olarak kaydedip yayınlayabilirsiniz; bu liste her görev/özellik/kullanıcı hikayesine otomatik olarak uygulanabilir.

ClickUp Görev kontrol listeleri ve şablonları

Kapasite metrikleri

İş için mevcut gerçek saatlere dayalı tahmin

Toplantılar, molalar ve idari görevler gibi proje dışı zamanları çıkarın

Çalışanları ve yüklenicileri, uygunluk durumlarını gerçek zamanlı olarak güncellemeye davet edin

ClickUp'ın İş Yükü görünümü, takımınızın mevcut kapasitesini görmenizi sağlar. Bu, bir kişinin halihazırda kendisine atanmış işleri ile kapasitesini dolduran birden fazla proje üzerinde çalışması durumunda özellikle yararlıdır.

Daha iyi kapasite yönetimi için ClickUp İş Yükü görünümü

Kapasite tahmini için ClickUp'ın Kaynak Planlama Şablonu çok değerlidir. Scrum takımlarının kullanılabilirliği görselleştirmesini sağlayarak, proje yöneticilerinin iş yükünü her bir scrum takım üyesinin kapasitesine göre eşit olarak dağıtmasına yardımcı olur.

2. Raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Geçmiş performans verilerine dayanarak, ihtiyacınız olan hesaplamaları yapmak için elektronik tablolar veya sunumlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı verilere dayalı rapor oluşturmayı otomatikleştirmek için ClickUp Gösterge Panellerini de kullanabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde otomatik sprint hız raporu

Bu verileri kullanarak gelecekteki yinelemeleri etkili bir şekilde planlayın. Çevik proje yönetimine yeni başlıyorsanız, görevleri düzenleyen, sprint hedeflerini izleyen ve ilerlemeyi tek bir yerden takip eden ClickUp'ın Çevik Sprint Planlama Şablonunu deneyin.

Hız ve kapasiteyi düzenli olarak yeniden değerlendirilmesi gereken önemli metrikler olarak ele alın. Bunları geriye dönük değerlendirmelerinize dahil edin.

Plan, gerçekler ve sapmaları tartışın

Varyansın nedenlerini tartışın ve gelecekte bunu en aza indirgemek için adımlar atın

Zaman içinde tahminlerin doğruluğunu izleyin

Bu tartışmaları belgelendirin ve daha bağlamsal planlama için notları da gözden geçirin.

4. Geri bildirimleri aktif olarak arayın ve entegre edin

Çevik hız ve kapasite hesaplamalarının doğruluğu şirket içinde kontrol edilebilirken, bunların etkinliği bir dizi dış faktöre bağlıdır. Örneğin, minimum uygulanabilir ürünü üç sprintte teslim edebilirsiniz, ancak müşteri/proje sponsoru daha erken teslim edilmesini isteyebilir.

Bu nedenle, aktif olarak geri bildirim alın ve bunları sürece entegre edin. ClickUp Formları, geri bildirimlerin toplanmasını otomatikleştirmek için basit ve kolay bir yoldur. Müşteri ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak, görevler içinde yorum bırakmaları için onlara ClickUp Çalışma Alanınıza erişim izni de verebilirsiniz.

ClickUp Formları ile geri bildirim anketleri

5. İkinci ve üçüncü derece etkilerin doğruluğunu ölçün

Çevik hız ve kapasite planlaması, yalnızca hesaplamaların doğruluğu ile ilgili değil, proje teslimatına olan genel etkisiyle de ilgilidir. Örneğin, çevik hızınızı gerçekte olduğundan daha yüksek tahmin ederseniz, takımınızın maksimum kapasitesini aşan işler atayacaksınız ve bu da tükenmişlik veya teslimatın yetersiz kalmasına neden olacaktır.

Geriye dönük değerlendirmelerinizde, hesaplamalarınızın ikinci ve üçüncü derece sonuçlarını da tartışın.

ClickUp ile Projeleri Daha Hızlı ve Daha İyi Teslim Edin

Hız ve kapasite, herhangi bir yazılım geliştirme projesinde birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Kapasite, ne kadar zaman ve beceriye sahip olduğunuzu belirlerken, hız ise bunlarla neler yapabileceğinizi tahmin eder.

Bir bakıma, her ikisi de etkili proje planlaması için çok önemlidir. Proje teslim stratejilerini ince ayarlamak, takım verimliliğini sağlamak, tükenmişliği ortadan kaldırmak ve genel başarıya ulaşmak için vazgeçilmezdirler.

ClickUp'ın proje yönetimi platformu tam da bu amaçla tasarlanmıştır. Agile hızını hesaplamak ve takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak tahmin etmek için gerekli tüm verileri toplar. Ve bunları özelleştirilebilir gösterge panellerinde istediğiniz şekilde sunar.

Bu görünürlük, proje yöneticisi ve scrum master'ın takım üyelerine yük bindirmeden proje teslimatını optimize etmesini sağlar. ClickUp'ın yazılım geliştirme projelerinizi nasıl dönüştürebileceğini görün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!