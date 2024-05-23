İş Yerinde Yakınlık Önyargısından Kaçınmanın Yolları

Hepimiz, kişisel hayatımızda ve hatta işyerinde davranışlarımızı etkileyen bilinçsiz önyargılara sahip olma eğilimindeyiz. Yakınlık önyargısı da bunlardan biridir.

Dürüst olalım. En iyi niyetle bile, bazen iş yerimizde istediğimiz kadar adil davranamayız. Yakınlık önyargısı, farkında olmadan ortaya çıkabilir, özellikle de uzaktan veya karma takımlarla çalışırken.

Peki, yakınlık önyargısı nedir ve işyerinde nasıl önleyebiliriz? Biraz daha derinlemesine inceleyelim.

Yakınlık önyargısı nedir?

Yakınlık önyargısı, fiziksel olarak bize yakın olan insanları veya şeyleri tercih etme eğilimidir. Beynimizin favorilerimizi seçmesi gibidir. Ofiste sık gördüğümüz insanlarla daha güçlü bağlantılar kurarız.

İşyerinde yakınlık önyargısı çeşitli şekillerde ortaya çıkar: ayrıcalıklı muamele, daha esnek çalışma düzenlemeleri, sık sık takdir ve terfi, ofis içi takım üyelerine projeler ve gelişim fırsatlarına daha iyi erişim.

Bu, uzaktaki çalışanların algılanma ve muamele görme biçiminde önemli farklılıklar yaratarak memnuniyetsizliğe ve takım verimliliğinin düşmesine yol açar. Bu durum, çalışanların elde tutulmasını da zorlaştırır.

Yakınlık Önyargısını Anlamak

Yakınlık önyargısı, her zaman ön satırda oturan, en çok gördüğü ve en çok etkileşimde bulunduğu öğrencileri çağıran öğretmenlere benzer. Peki ama neden? Nedeni basit: Tanıdıklık, güven ve rahatlık hissi yaratır ve işyerinde insanları nasıl algıladığımızı etkiler.

Bu, beynimizin kısa yol kullanma yöntemidir. Doğal olarak, yakın çevremizde bulunan, daha sık gördüğümüz ve etkileşimde bulunduğumuz kişilere karşı daha rahat ve güvenli hissederiz. Bu rahatlık, uzaktan çalışanlara göre "iç çember"de bulunanlara haksız bir şekilde daha iyi fırsatlar, terfiler ve hatta daha olumlu ilgi olarak yansıyabilir.

Uzaktan çalışanlar, ofiste çalışan meslektaşlarına göre daha az görünür oldukları için terfiler, heyecan verici projeler veya takdirlerden mahrum kalabilirler. Katkılarının yeterince takdir edilmediğini hissettiklerinde, bu durum verimlilik ve yenilikçiliği engelleyebilir. Yakınlık önyargısı nedeniyle kendilerini değersiz hissetmek, uzaktan çalışanlar arasında bağlılığın azalmasına, kızgınlığa ve motivasyonun düşmesine yol açabilir.

Yakınlık önyargısı: Atıf (psikoloji) ve bilişsel önyargı ile ilişkisi

Atıf önyargısı (Psikoloji)

Atıf teorisi, kendi davranışlarımızı ve başkalarının davranışlarını nasıl haklı çıkardığımızı açıklar. Örneğin, ofiste çalışanların başarısını veya daha yüksek performans derecelendirmelerini iş ahlaklarına veya şirket kültürüne bağlılıklarına atfederken, uzaktan çalışanların benzer başarılarını göz ardı edersiniz.

Bilişsel önyargı

Bilişsel önyargılar, yanlış yargılara veya mantıksız sonuçlara yol açabilecek düşünme eğilimleridir. Bunları beynimizin optik yanılsamaları olarak düşünün, bilgileri algılama ve işleme biçimimizi çarpıtan yanılsamalar. Bu durumda yanılsama, "tanıdık = iyi"dir ve bu da daha sık gördüğümüz kişilere haksız avantajlar sağlayabilir.

Yakınlık önyargısının gerçek hayattan örnekleri ve senaryoları

Performans değerlendirmeleri: Bir yönetici, iş yerinde çalışan bir çalışana istemeden çok olumlu bir değerlendirme verirken, uzaktan çalışırken aynı derecede başarılı olan bir çalışan standart bir değerlendirme alabilir

Proje atamaları: Heyecan verici yeni projeler her zaman, yöneticinin masasına uğrayıp kısa sohbetler eden ofis çalışanlarına veriliyor gibi görünebilir

Mentorluk: Gayri resmi mentorluk, yakınlık önyargısının örneklerine kolayca dönüşebilir; patronla kahve içen çalışanlar, kariyerlerinde daha fazla büyüme ve ilerleme fırsatları, tavsiye ve destek alırlar

Takım oluşturma: Eğlenceli etkinlikler bile bundan etkilenebilir! İş yerinde çalışanlar, uzaktaki çalışanların kaçırdığı öğle molası sohbetlerine eşit erişim sayesinde uzaktaki meslektaşları ve çalışanlarla daha güçlü ilişkiler kurabilir

Yakınlık önyargısı ve erişilebilirlik önyargısı: Açıklama ve ayrım

Yakınlık önyargısını görünmez bir "havalı çocuklar kulübü" olarak düşünün. Bu kulüpteki insanlar karar vericilere (patron, proje lideri vb.) fiziksel olarak yakındır. Hak etmeseler bile daha fazla ilgi, daha iyi fırsatlar ve her konuda kayırılma eğilimindedirler.

Ancak yakınlık önyargısı, benzer ancak tam olarak aynı olmayan kullanılabilirlik önyargısı ile sıklıkla karıştırılır.

Ulaşılabilirlik önyargısı nedir?

Ulaşılabilirlik önyargısı, beynimizin en son çıkan şeyleri takıntı haline getirmesine benzer. En doğru veya en önemli olanı değil, en kolay hatırladığımız şeylere dayalı kararlar aldığımızda ortaya çıkar. Dolayısıyla, bir iş arkadaşınız değerlendirme öncesinde bir hata yaparsa, bu, o kişinin yıl boyunca yaptığı tüm iyi işlerin objektif kaydını gölgede bırakabilir.

Yakınlık önyargısı ve erişilebilirlik önyargısı her ikisi de adaletsizliğe yol açar, ancak etkileri farklıdır: Yakınlık önyargısı: Kiminle yakın olduğunuzla ilgilidir. Ofiste zaman geçiren çalışanlar, karar vericilerle daha fazla yüz yüze görüşme fırsatı bulur ve en nitelikli aday olmasalar bile fırsatlar elde edebilirler

Ulaşılabilirlik önyargısı: Önemli olan hatırladıklarınızdır. Bir kişinin tutarlı iyi çalışması yerine, tek bir büyük başarı veya tek bir hata zihnimizde daha büyük bir yer kaplayabilir

Yakınlık Önyargısını Azaltma

İş yerinde yakınlık önyargısından kaçınmayı anlamak, iş yerinde adaletsizlikle mücadele etmek için süper kahraman eğitimi almakla eşdeğerdir! Özellikle şimdi, hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarında, herkesin çalıştığı yerden bağımsız olarak adil bir şans elde etmesini sağlamak için uzaktaki personele yönelik yakınlık önyargısıyla mücadele etmek için özel stratejilere ihtiyacımız var.

Hedeflerinize ulaşmak için atabileceğiniz bazı somut adımlar şunlardır:

Daha kapsayıcı bir iş ortamı yaratın

Kapsayıcılık, yakınlık önyargısının panzehiri. Kapsayıcı bir ofis ortamı oluşturmanın ve yakınlık önyargısıyla başa çıkmanın yolları:

Karıştırın: Uzaktan çalışanlar için üç aylık genel toplantılara veya takım oluşturma oturumlarına fiziksel katılımı ve ofis çalışanları için ara sıra uzaktan çalışma günleri düzenlemeyi düşünün. Bu, farklı çalışma tarzlarına karşı kapsayıcılığı ve empatiyi teşvik eder

Sanal buluşmaları teşvik edin: Takım üyeleri arasında birbirlerini tanımaya odaklanan kahve molaları veya sanal öğle yemekleri planlayın, sadece iş konuşmayın

Uzaktan çalışanları destekleyin: Uzaktan çalışanların katkılarını herkesin önünde takdir edin. Başarılarını şirketin tüm çalışanlarına görünür kılın. Böylece, tüm çalışanların çabalarını takdir etmiş ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamış olursunuz

Nesnel performans yönetimi ve ödülleri tanıtın

İşyerinde adaleti teşvik etmek için bir plan gerekir! İşte bu noktada net ölçütler ve performans izleme devreye girer:

Net hedefler belirleyin: Takımınızın performansını objektif olarak değerlendirin. "İyi iş yapın" çok belirsiz bir ifadedir. Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) kullanarak ve Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) oluşturarak her rol için başarıyı belirli ve ölçülebilir terimlerle tanımlayın

Her şeyi takip edin: Kimin nerede çalıştığına bakılmaksızın, başarıları kaydetmek için araçlar kullanın. Bu, terfi veya proje atamaları söz konusu olduğunda işyerinde yakınlık önyargısını önlemeye yardımcı olur

Ödüllerde şeffaflığı teşvik edin: Birine neden bonus, ödül veya terfi verildiğini açıklayın! Bu ödülleri, daha önce bahsettiğimiz çok net hedeflerle doğrudan ilişkilendirin ve tüm takım üyelerinin daha iyi performans göstermesini teşvik edin

Uzaktan çalışma öncelikli politika ve stratejiler oluşturun

Şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara eşit bir çalışma alanı sağlamak için zihniyetimizi değiştirmemiz ve uzaktan çalışmaya öncelik veren bir yaklaşım benimsememiz gerekir. Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Herkes için toplantılar: Hibrit toplantı kuralları belirleyin (kaliteli ses/video, eşit katılım, yan konuşmaların olmaması), uzaktan katılımın öncelikli olduğu toplantılara öncelik verin ve canlı oturumlara katılamayanlar için kayıtlar/özetler sağlayın

Belge kuralı: Proje güncellemelerini, notları ve anahtar bilgileri yazılı olarak erişilebilir hale getirin. Bu şekilde, herkes bilgilendirilmiş olur

Eşzamansız iletişimi benimseyin: İnsanların kendi programlarına göre çalışmasına olanak tanıyan araçlar kullanın. Bu, özellikle farklı zaman dilimlerinde adaletin uygulanmasıdır! Proje tartışmaları için ayrı bir kanal sağlayan İnsanların kendi programlarına göre çalışmasına olanak tanıyan araçlar kullanın. Bu, özellikle farklı zaman dilimlerinde adaletin uygulanmasıdır! Proje tartışmaları için ayrı bir kanal sağlayan yetenek yönetimi yazılımı, belge paylaşım platformları ve sohbet araçları kullanın

Proaktif ve kapsayıcı iletişim uygulamaları oluşturun

Uzak takım üyeleri ve işyerindeki çalışanlarla iletişim, yakınlık önyargısını önlemenin anahtarıdır. Karar alma sürecine herkesi dahil etmek için ekstra çaba sarf etmeliyiz:

Düzenli kontrol toplantıları yapın: Her üyenin günlük görevlerini paylaşabileceği stand-up kanalları oluşturarak uzaktaki üyelerin katılımını sağlayın. Ayrıca, uzaktaki takım üyeleriyle haftalık veya aylık bire bir görüşmeler planlayarak işleri tartışabilir, geri bildirimde bulunabilir veya fikir alışverişinde bulunabilirsiniz

Görüş isteyin: Herkesten, herkesin sırayla konuşacağı teknikler kullanarak fikir toplayın. Ayrıca, sessiz üyelerin görüşlerini paylaşmalarını isteyin ve yazılı veya eşzamansız katkıları için yollar sağlayın

Kategoriler oluşturmaktan kaçının: Konuma dayalı "ofisteki insanlar" veya "ayrı çalışanlar" gibi ifadelerden kaçının

İş Yerinde Yakınlık Önyargısını Önleme

Yakınlık önyargısının üstesinden gelmek için tutarlı bir çaba gerekir. Neyse ki teknoloji bu işi kolaylaştırıyor! İşyerinde yakınlık önyargısını önlemek için uzaktan/hibrit takımlara özel araçlara ve stratejilere bakalım:

Anında güncellemeler: ClickUp gibi proje yönetimi araçlarını kullanarak, net görev atamaları, son tarihler ve ilerleme kayıtları ile herkesi güncel tutun. Artık karar verilirken kimin ofiste olduğuna güvenmek zorunda kalmayacaksınız

Gerçek zamanlı iletişim: Anlık mesajlaşma, hızlı tartışmalar ve gündelik kontrol için Anlık mesajlaşma, hızlı tartışmalar ve gündelik kontrol için ClickUp Sohbet'i kullanın. Uzaktaki çalışanları dışlamadan "öğle arası sohbetini" taklit eder. Kaynaklar ekleyebilir, @bahsetmeler kullanarak görevler atayabilir, güncellemeleri ve projeleri paylaşabilir ve görevler üzerinde çalışırken bunları tartışmak için bir Sohbet Görünümü oluşturabilirsiniz

ClickUp Sohbet görünümü ile tüm proje iletişimini ve ayrıntılarını tek bir yerden yönetin

ClickUp'ın işbirliğine dayalı Beyaz Tahta ile özgürce beyin fırtınası yapın, ardından fikirlerinizin ekrandan çıkıp eyleme dönüşmesini izleyin.

Öğrenme ve gelişim stratejileri için eğitim teknolojisinden yararlanma

Yetenek geliştirme, sadece ofiste çalışanlar için değil, herkes için erişilebilir olmalıdır. Teknoloji, işyerinde yakınlık önyargısını aşağıdakiler yoluyla aşmayı mümkün kılar:

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS): Coursera veya Udemy gibi platformlar, çalışanların nerede yaşadıklarına bakılmaksızın kurslara, sertifikalara ve beceri geliştirmeye erişim sağlar

Mentorluk platformları: Araçlar, konumdan bağımsız olarak mentorları ve mentileri birbirine bağlayarak, geleneksel mentorluk programlarını olumsuz etkileyebilen yakınlık önyargısıyla mücadele eder

Mikro öğrenme fırsatları: Kısa videolar, makaleler ve etkileşimli alıştırmalar herkese gönderilebilir ve Kısa videolar, makaleler ve etkileşimli alıştırmalar herkese gönderilebilir ve uzaktan çalışanlara uygun kısa öğrenme fırsatları sunar

Web seminerleri ve sanal atölye çalışmaları: Bu canlı öğrenme etkinlikleri (daha sonra kayıtları da izlenebilir!), uzman bilgisini doğrudan çalışanların ekranlarına getirerek konumun gelişimin önünde bir engel oluşturmamasını sağlar

ClickUp ile gücünüzü artırın

Yakınlık önyargısıyla mücadelede bilgi güçtür! ClickUp'ın İK Yönetimi Çözümleri, yakınlık önyargısıyla mücadele etmede gizli silahınız olabilir. Çalışanların performans yönetimini basitleştirerek, takımdaki herkesin hak ettiği görünürlüğü elde etmesini sağlar.

Herkesin başarılı olduğu bir iş yeri oluşturun. ClickUp'ın İK araçları, çalışanlarınızın nerede olursa olsun işe alım, oryantasyon, yetenek geliştirme ve çalışan yönetimini destekler

İnsan kaynakları yönetimi çözümünü kullanarak ClickUp ile işyerinde yakınlık önyargısını önlemenin yolları:

Tam şeffaflık için etkinlik akışları: ClickUp Görevleri ile kimin ne üzerinde çalıştığını kontrol edin, görevlerin ilerlemesini ve takım üyelerinin katkılarını tek bir yerden izleyin. Özelleştirilebilir Görev görünümlerini kullanarak kolaylıkla plan yapabilir, organize edebilir, görevleri atayabilir ve işbirliği yapabilirsiniz

ClickUp Görevleri ile projelerinizin kontrolünü elinize alın

Özelleştirilebilir iş akışları: Görevler ve projeler için net süreçler belirleyin. Bu, ofis çalışanlarına sağlanan haksız avantajları ortadan kaldırır

Bağlam içinde iletişim: Tartışmaları belirli görevlere ekleyin, notları düzenli tutun ve karar alma geçmişinin herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlayın

Kaynak yönetimi: Çalışanların uygunluk durumlarını izleyerek görevleri adil bir şekilde dağıtın ve herhangi bir kişinin, özellikle de uzaktan çalışanların aşırı yüklenmesini önleyin

Zaman takibi: Daha iyi proje planlaması ve takımınız arasında dengeli iş yükü sağlamak için farklı görevlerin gerçekçi olarak ne kadar sürdüğünü anlayın

Hedefler: Takım için net hedefler belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve bunları görevlere ekleyin. Bu, herkesin büyük resmi ve bireysel çalışmalarının ortak başarıya nasıl katkıda bulunduğunu anlamasını sağlar

Gösterge panelleri: ClickUp Gösterge Panelleri ile proje durumuna, kaynaklara ve bireysel başarılara özel görünümler elde edin — uzaktaki çalışanların katkılarını izlemek ve onların sıkı çalışmalarının hak ettiği takdiri almasını sağlamak için mükemmel bir yol

Hedeflerinizi görselleştirin, iş akışınızı optimize edin ve tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile daha fazlasını başarın

ClickUp ile İK görevleri artık daha kolay

İnsan kaynakları departmanları, fiziksel varlığın çalışanların fırsatlarını nasıl haksız bir şekilde etkileyebileceğini genellikle ilk elden gördükleri için yakınlık önyargısının acısını derinden hissederler. ClickUp, süreçlerinizi kolaylaştırır, yakınlık önyargısını azaltır ve tüm çalışanlarınız arasında adaleti teşvik eder:

İşe alım daha kolay: Başvuru sahiplerini takip edin, adayların geri bildirimlerini yönetin ve işe alım yöneticileriyle uzaktan işbirliği yapın, hepsi tek bir organize yerde. Artık yakınınızda yaşamadıkları için harika yetenekleri kaçırmayın!

Aşırı yük olmadan işe alım: Kontrol listeleri oluşturun, önemli belgeleri paylaşın ve yeni çalışanların ilerlemesini izleyin, böylece uzaktan çalışanlar ilk günden itibaren kendilerini hoş karşılanmış ve desteklenmiş hissederler

Çalışan yönetimi yeniden tasarlandı: Tatil taleplerini basitleştirin, performans hedeflerini izleyin ve gizli belgeleri saklayın; ve evet, süreçlerinizi adil tutmak için yakınlık önyargısının potansiyel kalıplarını tespit edin

Gelişmiş yetenek geliştirme: Öğrenme yolları oluşturun, mentorluk eşleşmelerini yönetin ve beceri gelişimini uzaktan izleyin. Herkes, konumlarından bağımsız olarak kariyerlerini geliştirmek için gerekli araçlara erişebilir

Hedefler ve gösterge panelleri birleştirildi: Şirket genelindeki hedefleri açıkça belirleyin ve anahtar metrikleri izlemek ve ilerlemeyi sağlamak için özel gösterge panelleri oluşturun. Bu, kuruluş genelinde uyumu ve şeffaflığı artırır

Gelişmiş işbirliği: ClickUp Belgeleri ve daha birçok işbirliği özelliği ile gerçek zamanlı işbirliği , beyin fırtınası oturumları, belge düzenleme ve akıcı iletişim gerçekleştirin, konum farklılıklarının yarattığı engelleri ortadan kaldırın

ClickUp Belgeleri ile sorunsuz bir ekip çalışması için yazın, bağlantı kurun ve işbirliği yapın

ClickUp ile İş Yerinde Yakınlık Önyargısını Aşın

Yakınlık önyargısının ne zaman ortaya çıktığını çoğu zaman fark etmiyoruz. Ancak, biraz farkındalık, akıllı hamleler ve ClickUp gibi araçları entegre ederek, herkesin kendini görülmüş hissettiği ve başarıya ulaşmak için adil bir şansa sahip olduğu bir iş yeri oluşturabilirsiniz.

Unutmayın, kapsayıcı bir takım oluşturmak bir sprint değil, bir yolculuktur. Bu yüzden, pes etmeyin, açık olun ve şeffaflığı içeren bir araç seçin.