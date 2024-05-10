Jasper AI ve Writesonic: En iyi AI yazma aracı hangisi?

AI yazma araçları, boş bir sayfadan birkaç dakika içinde son taslağa geçmenize yardımcı olabilir. Satış elemanının yazdığı bir e-posta, pazarlamacının hazırladığı bir kampanya taslağı veya yazarın bir roman için yaptığı beyin fırtınası gibi, yazan herkes için paha biçilmez bir kaynak görevi görürler.

Çoğu AI yazma aracı, içerik oluşturmanın ağır yükünü üstlenebilir ve deneyimli metin yazarlarınınkilerle neredeyse aynı kalitede sonuçlar sunar. Ayrıca, düzenleme, çeviri ve içerik araştırması gibi yazma sürecinin diğer yönlerinde de yardımcı olabilirler.

Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için, "doğru motor" ile eğitilmiş, çeşitli yazma biçimlerini destekleyen ve uygun yardımcı özelliklere sahip bir AI yazma aracı seçmeniz gerekir.

Bu makalede, iki popüler AI metin yazma aracını (Jasper AI ve Writesonic) karşılaştırarak birbirlerine göre avantajlarını ve dezavantajlarını göstereceğiz.

Jasper AI nedir?

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, yazma amaçları için özel olarak tasarlanmış ilk AI araçlarından biridir. Yazma aracı kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı ve hatta bazı müşteriler markaya olan sevgilerini göstermek için "Jasper dövmeleri" bile yaptırdı.

Jasper AI, yazarların korkulan yazar bloğunu aşmalarına olanak tanır. Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapar ve yetenekli bir AI motoruyla işbirliği yapar. Daha yakın zamanda Jasper, aracın yeteneklerini genişletmek için Stability AI'dan AI destekli görüntü oluşturma aracı Clipdrop'u satın aldı.

Jasper AI özellikleri

Jasper AI ile elde edeceğiniz bazı anahtar özelliklere bir göz atalım:

1. İçerik oluşturma

jasper AI aracılığıyla

Jasper, uzun blog gönderileri, web sitesi metinleri, ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli içerik biçimlerini destekler. Ayrıca, beyin fırtınası yapma, konu araştırma ve içeriğinizi düzenleme gibi çeşitli diğer görevlerde de size yardımcı olabilir ve bu sadece gramerle sınırlı değildir; araç, markanızın sesini ve tonunu da yakalayabilir.

Jasper AI'ya özgü iki özellik şunlardır:

Boss modu : Saniyeler içinde birden fazla içerik varyasyonu oluşturarak, ilham almak için seçebileceğiniz veya birleştirebileceğiniz çeşitli seçenekler sunar

İçeriği iyileştirin: Bu özellik, mevcut metni analiz ederek daha iyi akış ve netlik için yeniden ifade etme, geçişler ekleme veya belirli bölümleri güçlendirme önerilerinde bulunur

Bunların yanı sıra, Jasper 30'dan fazla popüler dünya dilinde yazabilir (ve çevirebilir). Jasper'ın bir başka harika özelliği de "yeniden kullanma"dır. Aracı, bir blogu sosyal medya gönderisine, e-posta bültenine ve daha fazlasına dönüştürmesi için yönlendirebilirsiniz.

2. Özelleştirmeler

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, içerik oluşturma sürecini özelleştirmek ve çalışma şeklinize uydurmak için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Örneğin, oluşturulan tüm içeriğin markanızın kimliğine uygun olmasını sağlamak için bir "Marka Sesi" kılavuzu oluşturabilirsiniz. Önerileri daha da iyileştirmek için, içerik uzunluğu, yaratıcılık seviyesi ve çıktı sayısı gibi "Boss Mode" özelliğinin ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Bir başka mükemmel özelleştirme özelliği ise Jasper Recipes'tir. Bu özellik, farklı Jasper AI şablonlarını ve komutlarını birbirine bağlamanıza olanak tanır (blog taslağı oluşturma, farklı bölümler yazma ve daha fazlası) böylece genel süreç daha zaman verimli hale gelir.

3. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

jasper AI aracılığıyla

Jasper, arama motoru optimizasyonuna uygun içerik oluşturmada oldukça başarılıdır. İlk olarak, Jasper ile oluşturulan içeriği analiz etmek için Surfer SEO ve Ahrefs gibi harici SEO araçlarıyla entegrasyon sağlamak üzere "SEO Modu"nu kullanabilirsiniz.

Ardından, "İçeriği İyileştir" özelliğini kullanarak bu geri bildirimleri makalenize ekleyebilir ve SEO için optimize edebilirsiniz. Jasper'ı, blog gönderileri için SSS'ler ve SERP sıralamanızı iyileştirmek için şema işaretlemesi oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Koltuk başına aylık 49 $

Pro : Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Writesonic nedir?

via Writesonic

Writesonic, AI yazma araçları alanında erken dönemden itibaren faaliyet gösteren bir başka şirkettir. İlk olarak GPT-3 motoru üzerine kurulu AI destekli bir açılış sayfası oluşturucu olarak piyasaya sürüldü. Bu yapının viral olması, kurucuların AI blog yazarı, AI sohbet robotu ve daha fazlasını içeren yazma odaklı AI araçlarını piyasaya sürmesine yol açtı.

Writesonic, "yüksek kaliteli, uygun maliyetli içeriği ışık hızında üretmenize" yardımcı olduklarını söylüyor. Yazma odaklı araçlarının yanı sıra, Writesonic, kullanıcıların özel AI sohbet robotları oluşturmasına yardımcı olmak için oldukça kullanışlı bir metin-ses dönüştürücü ve bir GPT oluşturucuya sahiptir.

Bu, Writesonic'i içerik yazarlarından çok pazarlamacılar için bir AI aracı haline getirir, ancak yazarlar da bu araçtan çok fazla değer elde edebilir.

Writesonic özellikleri

Writesonic'in pazarlamacılara ve yazarlara içerik oluşturmayı nasıl kolaylaştırabileceğini keşfedelim.

1. İçerik oluşturma

via Writesonic

Writesonic, kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Hazır şablonlardan birini kullanarak içerik oluşturabilirsiniz. Ayrıca, tek bir Writesonic belgesinde 5000 kelimeye kadar yazabilirsiniz, bu da onu uzun blog yazıları ve e-kitaplar için harika bir seçenek haline getirir.

Writesonic'in bir başka özelliği de metin-ses dönüştürücüdür. Bu özellik, içerik stratejinize sesli kitaplar, video seslendirmeleri ve daha fazlası gibi multimedya öğeleri eklemenize yardımcı olabilir.

AI yazma aracı ve ses üreteci 30'dan fazla dili destekler ve pazarlama ekiplerinin içeriği yerelleştirmesine ve etkili bölgesel kampanyalar yürütmesine yardımcı olabilir.

2. Özelleştirmeler

via Writesonic

Writesonic'i kullanmanın en büyük kolaylıklarından biri, kendi AI motorunuzu seçme seçeneğidir: GPT-3. 5, GPT-4 ve hatta piyasaya çıktığında GPT-4+. Writesonic ayrıca marka sesi eğitimi de sağlar, böylece oluşturulan içeriğin şirketinizin yazım stiline ve sesine uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Fikir üretirken, alıntılar ararken ve daha fazlasını yaparken insan benzeri konuşmalar yapmak için "Writesonic Sohbet Modu"nu kullanabilirsiniz. Bir adım daha ileri gidin ve Botsonic (Writesonic'in başka bir aracı) ile GPT destekli botlarınızı oluşturun ve belirli, bağlamsal cevaplar için şirket verilerinizle eğitin.

3. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

via Writesonic

Writesonic'in öne çıktığı alanlardan biri SEO odaklı yazımdır. AI yazma aracı, yazarların anahtar kelime ve rakip araştırması yapmasına, SSS'leri otomatik olarak oluşturmasına ve iç bağlantı seçenekleri önermesine yardımcı olur.

Daha da iyisi, Writesonic'i SEMRush ve Ahrefs gibi popüler SEO araçlarıyla entegre edebilir ve Zapier'i kullanarak içeriğinizin SEO'su hakkında ayrıntılı veriler elde edebilirsiniz.

Writesonic fiyatlandırması

Bireysel

Ücretsiz

Chatsonic : Aylık 15 $

Bireysel : 20 $/ay

Standart : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takımlar

Standart : 99 $/ay

Profesyonel : 249 $/ay

Gelişmiş : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jasper AI ve Writesonic: Özelliklerin Karşılaştırması

Özellik Jasper AI Writesonic Dil modelleri Modelden bağımsız, tescilli AI motoru OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere ve daha fazlasını içerir OpenAI İntihal denetleyicisi Copyscape tarafından desteklenen intihal kontrol hizmeti sunar Yerleşik bir intihal denetleyicisi vardır, ancak Jasper kadar doğru değildir SEO Sınırlı SEO özellikleri; Surfer SEO ile ücretli entegrasyon Gelişmiş SEO ve rakip araştırma özellikleri; Surfer SEO ile entegrasyonlar Tarayıcı Uzantıları Jasper Write Anywhere uzantısı, kullanıcıların herhangi bir sekmede içerik oluşturmasına olanak tanır Chatsonic yalnızca içerik üretmekle kalmaz, aynı zamanda bir asistan görevi görerek Google'da arama yaptığınızda hızlı yanıtlar sunar Şablonlar 50'den fazla şablon 100'den fazla şablon Görüntü oluşturma Evet Evet Özelleştirmeler Özel içerik oluşturma iş akışları oluşturmanıza olanak tanır AI motorunuzu seçmenize olanak tanır

Şimdi Jasper AI ve Writesonic'i derinlemesine karşılaştıralım:

1. AI teknolojisi

Herhangi bir AI aracını değerlendirirken, değerlendirilmesi gereken başlıca faktörler AI motoru ve kullandığı dil modelidir. Sonuçta, bunlar oluşturulan içeriğin kalitesini doğrudan etkiler.

Jasper AI

OpenAI, Google, Anthropic ve Cohere gibi önde gelen şirketlerin birden fazla büyük dil modelini kullanan "tesisleri ait altyapı"ya dayanır. Bu, her görev için en uygun modeli seçmelerini sağlar.

Bu işlevsellik, farklı içerik biçimlerini ve yazma stillerini kullanırken daha çok yönlü olmasını sağlar. Ayrıca, oluşturulan içerik de daha doğal ses verir.

Writesonic

Writesonic, OpenAI'nin LLM'si, özellikle GPT-3. 5, GPT-4 ve GPT-4+ motorları üzerine inşa edilmiştir. Writesonic'e özgü bir özellik, belirli bir görev için ihtiyacınız olan GPT motorunu seçebilmenizdir. Ancak, GPT-4 motorunu kullanmak için ChatGPT Plus'a abone olmanız gerekir ve bu ek bir maliyet olabilir.

Jasper AI ve Writesonic: Hangisi daha iyi AI motoru?

Her ne kadar rekabet yakın olsa da, Jasper AI tahtın sahibi oluyor. Bunun iki nedeni var: Jasper, Writesonic'ten farklı olarak ek ücret ödemeden en son AI motoruna güncelleme yapar

Birden fazla LLM'ye erişim, Writesonic ile karşılaştırıldığında çıktılarını biraz daha doğal hale getirdi

2. Yazma yardımı

Bir sonraki kriter, her iki AI yazma aracının içerik oluşturma sürecine nasıl yardımcı olduğu, hangi araçları sunduğu ve hangi içerik biçimlerini desteklediğidir

Jasper AI

Jasper, içerik oluşturmayı hızlandıran "Boss Mode" (birden fazla varyasyon elde etmek için) ve "Improve Content" (içeriği yeniden yazmak için) gibi benzersiz özellikler de dahil olmak üzere sağlam bir özellik seti sunar.

Ayrıca blog gönderileri, sosyal medya metinleri ve senaryolar gibi çeşitli içerik biçimlerini de destekler. Dahası, Jasper yazma sürecinizin planlama aşamasında size yardımcı olabilir. Kampanyanızın bir özetini vermeniz yeterlidir, o da tam kapsamlı bir özet oluşturur ve ardından bu özet içindeki tüm varlıkları tek seferde üretir.

Writesonic

Writesonic, içerik oluşturmaya kullanıcı dostu bir şekilde yaklaşır. Şablonlarından birini kopyalayarak hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Writesonic ayrıca uzun metinler, sosyal medya gönderileri, yönetici özetleri vb. gibi tüm standart içerik biçimlerini destekler.

Bununla birlikte, tüm yaygın biçimler için ön tanımlı içerik yazma şablonları, Writesonic'i özellikle yeni başlayanlar için harika bir AI yazma aracı haline getirir. Writesonic'in bu içerik biçiminde bir belge oluşturması için yalnızca belirli bir şablon seçmeniz ve anahtar bilgileri (konu, anahtar kelimeler vb.) eklemeniz yeterlidir.

Jasper AI ve Writesonic: Daha iyi içerik üretimi özellikleri Bu tur berabere bitti! Her iki araç da kendi avantajlarına sahip. Jasper yazma modlarıyla öne çıkarken, Writesonic basit kullanıcı arayüzü ve ayrıntılı komutlarıyla bunu telafi ediyor.

3. SEO

Her iki araç da anahtar değer önerisi olarak içerik pazarlamasını hedeflediğinden, bir sonraki kriter SEO'dur. Her iki araç da arama motoru optimizasyonuna uygun içerik oluşturmada ne kadar başarılı?

Jasper AI

Jasper'da içeriği SEO için optimize etmek iki adımlı bir süreçtir: ilk olarak, anahtar kelime araştırması yapmak için Surfer SEO ile entegre olursunuz. Ardından, bu bulguları "İçeriği İyileştir" özelliğine ekler ve uzun form içeriğinizin SEO derecelendirmesini içe aktarırsınız.

Writesonic

Writesonic, çoğunlukla Surfer SEO ile yerleşik entegrasyonu sayesinde bütünsel bir SEO çözümü sunar. Writesonic'in SEO ile ilgili bazı anahtar özellikleri arasında anahtar kelime analizi, içerik boşluğu analizi, rakip ve sektör araştırması ve hatta otomatik iç bağlantı önerileri bulunur.

Jasper AI ve Writesonic: SEO oyununda kim daha iyi? Kazanan Writesonic. Bu araç, Jasper'dan çok daha fazla SEO odaklı özellik sunar.

4. Özelleştirmeler

Bir sonraki husus özelleştirmedir. Herkesin farklı bir çalışma şekli vardır ve sürecinize uyacak şekilde değiştirilebilen bir araç daha iyidir.

Jasper AI

Jasper AI, kullanıcılara temel özelleştirme seçeneklerinin çoğunu sunar; patron modu, marka stili ekleme veya içeriğinizin ses ve tonunu değiştirme gibi farklı modlar da dahil.

Bu araç, Blog Tarifleri gibi özel iş akışlarıyla da bir adım öteye geçiyor. Bu özellik, kullanıcıların tek bir iş akışında farklı komut dizilerine katılmalarını ve tüm bloglar için tek tip bir taslak gibi son derece spesifik içerikler oluşturmalarını veya her blog için son halini alır almaz sosyal medya gönderileri oluşturmalarını sağlar.

Writesonic

Writesonic ayrıca kullanıcılara, ön tanımlı marka sesi ve belirli bir içeriğin sesini veya tonunu değiştirme gibi özel içerik özelleştirme seçenekleri sunar. Ancak, şu anda özel iş akışlarını desteklemez.

Jasper AI ve Writesonic: Hangi araç daha fazla özelleştirme sunuyor? Bu tur, özel iş akışları ve yüksek özelleştirme derecesi sayesinde içerik oluşturmayı inanılmaz derecede basit hale getiren Jasper AI'nın lehine sonuçlandı.

5. Entegrasyonlar

Son tura geldik: Her iki araç da diğer teknoloji yığınınızla ne kadar iyi entegre olacak?

Jasper AI

Jasper AI, Webflow, Google Çalışma Alanı ve Make gibi popüler araçlar dahil olmak üzere 10 yerel entegrasyon sunar. Ayrıca, Jasper AI Zapier entegrasyonu sağladığından, Jasper AI'yı hemen hemen her araçla bağlayabilirsiniz.

Writesonic

Writesonic yalnızca iki yerel entegrasyon sunar: WordPress ve Surfer SEO. Diğer tüm entegrasyonlar için Zapier gibi üçüncü taraf bir araç kullanmanız gerekir.

Jasper AI ve Writesonic: Daha bağlantılı araç hangisi? Her iki araç da sınırlı entegrasyonlar sunarken, Jasper AI Writesonic'ten daha fazla entegrasyon sunar.

6. Fiyatlandırma ve dahil olanlar

Plan Jasper AI Writesonic Ücretsiz Ücretsiz plan yok ayda 25 içerik oluşturma 25 gelişmiş içerik oluşturma (tek seferlik) Tüm AI yazma özellikleri. Tüm AI chatbot özellikleri Jasper Creator Vs. Writesonic Standard Tek bir marka sesi SEO modu Tarayıcı uzantısı 6500 krediTek bir marka sesiOtomatik iç bağlantılarGörüntü oluşturmaSEO ve doğrulama Jasper Pro Vs. Writesonic Professional Üç marka sesi. Üç anlık kampanya Görüntü oluşturucu İşbirliği özellikleri 3000 krediRakip analiziİçerik boşluğu analiziİşbirliği özellikleriKişiselleştirilmiş başlangıç Jasper Business Vs. Writesonic Advanced Performans Analizi Özel iş akışları API Erişimi Premium destek Özel stil kılavuzları 6500 krediÖncelikli destekBeş adede kadar takım üyesi

Jasper AI vs. Writesonic: Hangisi daha uygun fiyatlı?Jasper'da ücretsiz bir plan olmadan, ürüne kaydolmadan değerini görmek kolay değildir. Aksi takdirde, farklı özellik setlerinde çeşitli fiyat seçenekleri mevcuttur.

Reddit'te Jasper AI ve Writesonic karşılaştırması

Jasper AI ve Writesonic arasındaki savaşı makro bir perspektiften inceleme zamanı geldi. Redditorlar her iki araç hakkında ne düşünüyor?

İşte her iki aracın artıları ve eksilerinin kapsamlı bir özeti:

"En tanınmış araçlardan biri olduğuna emin olduğum Jasper ile başlayalım.

Artılar: İçerik oluşturma hızı çok etkileyici; içeriğin kalitesi de kesinlikle bir artı. Artı argüman olarak Jasper'ın birçok entegrasyonunu (Zapier, Grammarly, SurferSeo ve Google) ekliyorum.

Eksileri: En büyük dezavantajı fiyatıdır (oluşturucu planı için aylık 40 dolar ve takım planı için 99 dolar). Bir diğer dezavantajı ise oldukça karmaşık arayüzü ve uygulama ile genel etkileşimdir. Öğrenmesi zaman alabilir.

Sırada Writesonic var. Kopyalama için dünyaca ünlü bir başka araç

Artılar*: Eylül ayı itibarıyla, mevcut araç ve komut istemlerinin çeşitliliğini, etkileyici entegrasyon listesini ve nispeten düşük fiyatını (aylık harcayacağınız kelime sayısını seçip bunun için ödeme yapabilirsiniz; temel plan 20 $'dır) etkileyici buluyorum

Eksileri: İçeriğin kalitesi, Premium veya Ortalama kaliteyi seçmenize bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ayrıca, ChatGPT 4. 0 sürümü daha az kelime içerir ve daha pahalıdır. Arayüz hala karmaşıktır, ancak bunu büyük bir eksi olarak nitelendiremem. "

Jasper daha iyi bir yazar gibi görünse de, Writesonic kesinlikle daha uygun fiyatlı bir seçenektir. Başka bir kullanıcı, Writesonic'i "en iyi genel AI yazma aracı" olarak değerlendirerek, "Evet, fiyat-performans oranı en iyisi ve her hafta yeni özellikler ekleniyor" diyor

Diğerleri ise, Writesonic ve Jasper'ın her ikisi de GPT motoru üzerine kurulmuş olması nedeniyle, eski ve iyi ChatGPT'yi en iyi AI içerik üreticisi olarak görmeye devam ediyor.

"Çoğu teknik olarak GPT3 sarmalayıcıdır. Yani arka planda API'yi çağırırlar. Normalde kendi modelleri yoktur ve varsa da çoğu berbat.

Kullanıcı arayüzü güzel olabilir, ancak dürüst olmak gerekirse ChatGPT'de GPT3 veya GPT4'ü kullanın veya ChatGPT3 için belirteçlerle ödeme yapmak üzere bir geliştirici hesabı açın. "

ClickUp ile tanışın — Jasper AI ve Writesonic'e en iyi alternatif

Hem Jasper AI hem de Writesonic harika AI yazma araçlarıdır ve insanların daha hızlı içerik oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirler. Ancak, dezavantajları da yok değil. En büyük dezavantajlarından biri, silo yapısıdır; bunları iş akışınıza veya iş teknolojisi yığınınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmek önemli zorluklar yaratabilir.

CRM, müşteri desteği veya kampanya yönetimi araçları gibi yaygın araçlarla doğrudan entegrasyonları olmaması bir yana, kendi entegrasyonlarınızı ve iş akışlarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak çok çeşitli tetikleyiciler de sunmuyorlar.

İşte AI destekli ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik aracının Writesonic ve Jasper'a harika bir alternatif olabileceği yerler.

ClickUp, ClickUp Brain formunda kendi GenAI aracına sahip olmakla kalmaz, AI veri kümelerini eğitmek için verilerinizden hiçbirini kullanmaz. Ayrıca, ClickUp Brain, proje yönetimi paketinin geri kalanıyla sıkı bir şekilde entegre olduğundan, AI'yı genel verimliliğinizi artırmak için tek noktadan yazma asistanı olarak kullanabilirsiniz.

İçerik üretimi için özelliklerine hızlıca göz atın:

1. AI yazma asistanı

ClickUp Brain ile tüm iç ve dış iletişimi iyileştirin

Kişisel projelerinizi veya işlerinizi planlamak için ClickUp kullanıyor olsanız da, iletişimlerinizi taslak haline getirmek için ClickUp Brain'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, role özel AI komut şablonlarını kullanarak görevlerinizi daha iyi gerçekleştirmek için ClickUp Brain'e doğru soruları sorabilirsiniz.

Bunlar şunlar olabilir:

Proje yöneticileri için proje ve görev açıklamaları ve durum güncellemeleri

E-postalar, toplantı özetleri ve satış temsilcileri için transkriptler

Pazarlama takımları için bloglar, haber bültenleri ve diğer kampanyalar

Ayrıca, ClickUp'ın yazma asistanını kullanarak şirket içi sohbetlerinizi iyileştirebilir ve şirket wiki'nizden anahtar bilgileri bulabilirsiniz. Örneğin, e-postalar ve şirket içi sohbetler için kısaltılmış yanıtlarınızı ekleyebilirsiniz; ClickUp Brain mesajınızı sizin için iyileştirir.

Ayrıca, küresel müşterilerle işbirliği yapıyorsanız veya bölgesel kampanyalar yürütüyor iseniz, ClickUp'ın yazma asistanını kullanarak iletişiminizi o dile çevirebilirsiniz.

2. Belge işbirliği

ClickUp Docs'un "AI ile Yaz" özelliği ile zaman kazanın ve yazma sürecinizi hızlandırın.

ClickUp Docs, kuruluşların tek bir yerden belgeler, iç içe sayfalar ve tüm wiki'ler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü ve kullanımı kolay bir metin işleme aracıdır. Ancak en iyi yanı, ClickUp Brain ile ne kadar sıkı bir şekilde entegre olmasıdır.

Bu, takımların aşağıdakileri yapmasını kolaylaştırır:

Kampanya ve makale fikirleri ve araştırma konuları için beyin fırtınası yapın

Sıfırdan içerik oluşturun ve değiştirmek için yeni öneriler girin

Metnin boyutunu veya ses tonunu değiştirme gibi metinleri düzenleyin

Belgelerinizi farklı dillere çevirin

Dilbilgisi veya yazım hataları olup olmadığını kontrol edin

Bir belge taslağı oluşturduktan sonra, takımınızla paylaşarak onların inceleme yapmasını veya sizinle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayabilirsiniz. ClickUp Docs'un yazma göstergeleri, etiketler, doğrudan sohbetler ve yorumlar gibi iletişim özellikleri size bu konuda yardımcı olur.

3. Proje yönetimi

Sadece ClickUp Belgeleri değil, ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü de AI ile desteklenmektedir.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü ile AI'nın gücüyle tüm projelerinizi yönetin

AI'nın takımınızın zamanından tasarruf etmesini sağlayan bazı yollar şunlardır:

Proje özetlerini ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirin

Karmaşık bir görevi daha küçük alt görevlere bölme

Görev açıklamalarında veri doldurmayı otomatikleştirme

Görevlerdeki yorum konularını özetleme

Görev özetleri oluşturma (veya iyileştirme)

ClickUp Görevlerinde yorum konularını özetleyin

ClickUp'ın AI destekli görev ve proje yönetimi özelliklerinden yararlanarak, yöneticiler yoğun iş yükünü azaltabilir ve genel proje hedefleri ve takım gelişimi gibi daha büyük resme odaklanabilir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 17 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile İçerik Oluşturmayı Basitleştirin (ve Hayatınızı Düzenleyin)

Hem Jasper AI hem de Writesonic harika AI yazma araçlarıdır. Jasper, esneklik ve özel iş akışları arayan takımlar için harika bir seçenektir. Writesonic, sade, uygun fiyatlı ve AI destekli bir yazma aracı arayan küçük takımlar veya bireyler için mükemmeldir.

Ancak daha fazlasını yapamazlar.

Eksiksiz bir AI asistanı, yani iyi yazmanıza ve işinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, neden ClickUp'ı denemiyorsunuz?

Writesonic ve Jasper'a harika bir alternatif olan bu araç, belge oluşturma veya proje yönetimi gibi tüm çözümlerinde GenAI yeteneklerini sorunsuz bir şekilde harmanlayan güçlü bir çalışma alanı sunar.

Aynı platformda beyin fırtınası yapmayı, görevleri atamayı, takımınızla işbirliği yapmayı ve yüksek kaliteli içerik oluşturmayı hayal edin. ClickUp, birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi ve işlerinizi kolaylaştırmanızı sağlar. Bugün ClickUp'a kaydolun ve yazma iş akışlarınızı nasıl dönüştürdüğünü izleyin.