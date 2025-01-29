2025'te Proje Yönetimi için En İyi 10 Proje Kontrol Yazılımı

Projenin başarıyla tamamlanması için verimli bütçe yönetimi, akıllı kaynak tahsisi, risk yönetimi, paydaş memnuniyeti ve kaliteli çıktılar gerekir. Doğru yapılması gereken çok şey var.

Tüm unsurları tek bir yerden takip etmek için proje kontrol yazılımı kullanırsanız işler daha kolay olabilir. Doğru proje kontrol yazılımı, proje şeffaflığını artırır ve proje yaşam döngüsü boyunca bütçe yönetimi ve risk yönetimini iyileştirir. Ayrıca, modern projelerin karmaşıklığıyla başa çıkarak, proje hedeflerine ulaşmak için kaynaklarınızı stratejik olarak planlamanıza yardımcı olur. Bu blogda, en iyi on proje kontrol yazılımını ve özelliklerini ele alacağız.

Proje Kontrol Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Proje kontrol yazılımı ararken, proje yöneticileri aşağıdaki özelliklere öncelik vermelidir:

Kapsamlı proje izleme: Yazılımın proje görevlerini, zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve bütçeyi izleyebildiğinden emin olun. Ayrıca, proje performansı ve ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlamalıdır

Kaynak yönetimi: Orta ölçekli bir projenin bile başarılı olması için aktif kaynak yönetimi gerektiğini bilirsiniz. Personel, ekipman ve malzemeler dahil olmak üzere verimli Orta ölçekli bir projenin bile başarılı olması için aktif kaynak yönetimi gerektiğini bilirsiniz. Personel, ekipman ve malzemeler dahil olmak üzere verimli kaynak tahsisi ve yönetimi sağlayan bir yazılım seçin. Ayrıca, kaynak gereksinimlerini tahmin etmeli ve proje yaşam döngüsü boyunca kaynakların kullanılabilirliğini izlemenize yardımcı olmalıdır

Bütçeleme: Bütçeleme ve maliyet yönetimini destekleyen bir yazılım tercih edin. Maliyet tahmini, gider izleme ve finansal raporlama özelliklerini arayın

Maliyet etkinliği: Proje kontrol yazılımı, iş gereksinimlerinizi karşılamak için uygun maliyetli abonelik planlarına sahip olmalı ve uygun bir fiyata premium özellikler sunmalıdır. Ücretsiz bir plan veya ücretsiz deneme, yazılımın uygunluğunu karar vermek için zaman tanıdığı için idealdir

Risk yönetimi işlevleri: Proje kontrol yazılımının, proje zaman çizelgelerinde ve bütçelerde olası aksaklıkları en aza indirmek için proje risklerini belirleme, değerlendirme ve azaltma özelliklerini içerdiğinden emin olun

İşbirliği: En iyi proje kontrol yazılımı size sorunsuz proje planlama, işbirliği ve iletişim araçları sunar

Kullanıcı deneyimi: Yazılımın ölçeklenebilirliğini, performansını ve kullanıcı dostu olup olmadığını da kontrol etmelisiniz

Daha fazla bilgi: Nasıl başvurulur proje kontrolü

Proje Yönetimi için Kullanılacak En İyi 10 Proje Kontrol Yazılımı

Proje yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırmak için en iyi on proje kontrol yazılımını aşağıda listeledik.

1. ClickUp

ClickUp'ın Proje Yönetimi aracını kullanarak proje planlarını hızlandırın, kaynakları yönetin, öncelikleri belirleyin, ilerlemeyi görün ve çok daha fazlasını yapın

ClickUp, proje gereksinimlerinize göre uyarlanmış birçok özellik sunan sağlam bir proje yönetimi ve kontrol yazılımıdır. Bağlantılı iş akışları, belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve daha fazlasını kullanarak takımınızla yakın bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Proje takımlarının daha hızlı hareket etmesine, daha akıllı çalışmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur.

Clickup'ın Proje Yönetimi Çözümleri, kaynakları yönetmenize, teslim edilecekleri izlemenize, görevler oluşturup atamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve popüler proje araçlarını tek bir yerden entegre etmenize yardımcı olur.

Daha fazlası mı? ClickUp'ın Gösterge Paneli'ni kullanarak kartlar, tablolar, listeler ve grafikler aracılığıyla proje durumunu görselleştirin. Ayrıca, tüm proje verilerini toplamanıza ve analiz etmenize yardımcı olur, böylece kaynakları kolayca izleyebilir, darboğazları belirleyebilir ve bütçenizin içinde kalabilirsiniz. 50'den fazla bileşenden herhangi birini kullanarak gösterge panelini istediğiniz gibi özelleştirin.

ClickUp'ın Gösterge Paneli'ni kullanarak proje performansını artırın ve sprintleri yönetin

Verimli proje kontrolü, ayrıntılı toplantılar ve tartışmalar gerektirir. Tüm toplantıları önleyemeyebilirsiniz, ancak entegre AI asistanı ClickUp Brain ile zaman kazanabilirsiniz. Notları ve toplantı konuşmalarını özetlemek, proje özetleri ve raporlar oluşturmak, görev güncellemelerini ve eylem öğelerini otomatikleştirmek ve verileri tablolara otomatik olarak doldurmak için kullanın.

ClickUp Brain ile proje planlamayı ve görev yönetimini otomatikleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

İş akışlarını otomatikleştirin: ClickUp Brain ile görev açıklamalarına göre otomatik olarak alt görevler oluşturun, yorum konularını özetleyin, otomatik güncellemeler, proje içgörüleri ve daha fazlasını alın. Durum değişiklikleri, proje devralmaları, incelemeler ve onaylar gibi eylemleri kolaylaştırarak takımınızın odaklanmasını artırın ClickUp Brain ile görev açıklamalarına göre otomatik olarak alt görevler oluşturun, yorum konularını özetleyin, otomatik güncellemeler, proje içgörüleri ve daha fazlasını alın. Durum değişiklikleri, proje devralmaları, incelemeler ve onaylar gibi eylemleri kolaylaştırarak takımınızın odaklanmasını artırın

Etkili işbirliği: Takım arkadaşlarınızla proje yürütme konusunda işbirliği yapın. Takım arkadaşlarınızla proje yürütme konusunda işbirliği yapın. ClickUp Docs , takımların bilgi tabanları oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan yerel dokümantasyon özelliğidir.

Proje iletişimini kolaylaştırın: Takım üyeleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmak, güncellemeleri paylaşmak, web sayfalarını gömmek ve kaynaklara görevler atamak için Takım üyeleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmak, güncellemeleri paylaşmak, web sayfalarını gömmek ve kaynaklara görevler atamak için ClickUp Sohbet Görünümü'nü kullanın

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin: Gantt grafiği ve Zaman çizelgesi görünümü gibi 15'ten fazla Gantt grafiği ve Zaman çizelgesi görünümü gibi 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile proje ilerlemesini izleyin ve zamanında teslimatı sağlayın

Verimli kaynak planlama: ClickUp'ın ClickUp'ın kaynak planlama şablonlarıyla kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin, görevleri görselleştirin, iş yüklerini optimize edin ve proje yaşam döngüsü boyunca takım işbirliğini uyumlu hale getirin

Esneklik: ClickUp Hiyerarşisi ile küçük takımlardan kurumsal şirketlere kadar her şeyi esnek bir şekilde organize edin ve kontrol edin ClickUp Hiyerarşisi ile küçük takımlardan kurumsal şirketlere kadar her şeyi esnek bir şekilde organize edin ve kontrol edin

Proje kapsamı yönetimi: Clickup'ın Değişiklik Kontrolü Yönetimi SOP şablonuyla proje kapsamı değişiklik yönetimini kolaylaştırın ve değişiklik ihtiyacını değerlendirin Clickup'ın Değişiklik Kontrolü Yönetimi SOP şablonuylaproje kapsamı değişiklik yönetimini kolaylaştırın ve değişiklik ihtiyacını değerlendirin

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Değişiklik Kontrolü Yönetimi SOP Şablonunu kullanarak değişiklik kontrol sürecini standartlaştırın ve kesintileri en aza indirin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Değişiklikleri talep etmek, incelemek ve onaylamak için standart bir süreç oluşturun

Her değişiklik talebinin durumunu izleyin ve zamanında çözülmesini sağlayın

Uyum amaçları için tüm değişikliklerin kapsamlı bir denetim izini tutun

ClickUp sınırlamaları:

Özelleştirilebilirlik başlangıçta sizi zorlayabilir

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasının tüm özelliklerine sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Kişisel kullanım için en iyisi

Sınırsız: Küçük takımlar için en iyisi; kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Orta ölçekli takımlar için en iyisi; kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı kullanıcısı başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Ücretsiz proje yönetimi şablonları projenizi hızlı bir şekilde başlatmak için

2. Asana

asana aracılığıyla

Asana, kullanıcı dostu bir başka kurumsal proje kontrol yazılımıdır. Anahtar özellikleri arasında proje yönetimi, hedefler ve raporlama, kaynak yönetimi, iş akışları ve otomasyon bulunur. Kullanıcılar sezgisel arayüzünü çok seviyor.

Bu görev yönetimi platformu, projeleri geliştirmenize ve planlamanıza, görevleri atamanıza ve izlemenize ve projeleri Kanban, zaman çizelgesi ve diğer görünümlerde görüntülemenize olanak tanır. Ayrıca, farklı takımlardaki görevlere genel bir bakış sunarak, büyük projeleri yönetirken işlevler arası takım işbirliği için uygun hale getirir. Asana, proje kontrol otomasyonu için 270'den fazla uygulama ile entegre olabilir.

Asana'nın en iyi özellikleri:

Projeleri uçtan uca yönetin ve takımın senkronizasyonunu ve hedeflerine ulaşmak için zamanlamasını sağlayın

Her takımın işini daha büyük bir şirket hedefine bağlarken, raporlardaki gerçek zamanlı verilerle ilerlemeyi takip edin

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve süreçlerle takımınızı daha verimli hale getirin

Doğru zaman çizelgeleri planlayın, iş yüklerini ayarlayın ve proje geliştirme hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Asana sınırlamaları:

Verileri içe ve dışa aktarma yalnızca JSON ve CSV dosya biçimlerinde mümkündür

Görevleri yalnızca bir kişi atayabilir, bu da birden fazla proje paydaşı olan büyük takımlar için bir zorluk oluşturur. Ayrıca, birden fazla atanan kişiye görev atayamazsınız

Asana fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

3. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet, bir elektronik tablonun esnekliğini bir proje yönetimi aracının gücüyle birleştirerek en çok yönlü proje kontrol çözümlerinden biri haline gelir. Smartsheet'in kullanıcı dostu arayüzü ile proje yönetimini kolayca görselleştirebilir ve özelleştirebilirsiniz. Özellikle Excel ile çalışma deneyiminiz varsa, kullanmaya başlamak çok kolaydır.

Tüm proje verilerini tek bir yerde takip etmenize, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve anahtar proje performans ölçütlerini analiz etmenize yardımcı olur. SmartSheet ayrıca otomatik olarak oluşturulan veri görselleştirme ile projeler için akıllı karar vermeyi mümkün kılar. Ancak, dokümantasyon ve hedef belirleme gibi diğer temel proje yönetimi özelliklerine sahip değildir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri:

Kanban, Gannt, Kart veya Izgara görünümlerini kullanarak projeleri titizlikle planlayın

Proje bütçelerini belirleyin ve eşikleri izleyerek proje karlılığını artırın

Daha iyi proje yönetimi için projenizi farklı dönüm noktalarına, aşamalara, görevlere veya ödevlere bölün

Belge paylaşımı, düzeltme, bildirimler ve konuşma konuları ile işbirliğini basitleştirin

Karmaşık projeleri ölçeklendirmek için proje oluşturma ve raporlamayı standartlaştırın ve otomatikleştirin

Smartsheet sınırlamaları:

Pivot Tablo gibi ek özellikleri satın almanız gerekir.

Gelişmiş modelini satın almak için yeni lisanslar satın almanız gerekir

Formül ve veri depolama için yeterli destek yoktur

Smartsheet fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: En az 3 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Runn

via Runn

Runn, sorunsuz proje planlama, kaynak tahsisi ve izleme ile kapasite yönetimi sağlayarak, proje kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmek için mükemmel bir proje kontrol yazılımıdır.

Runn'u kullanarak proje zaman çizelgeleri oluşturun, kaynak gereksinimlerini tahmin edin ve başarılı proje sonuçları için maliyetleri izleyin. Güçlü raporlama yetenekleri, kaynak gereksinimlerinizi ve kullanımınızı takip etmenize, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri ayırmanıza ve hedeflerinize doğru verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur.

Takımlar, anında ve doğru zaman takibi için Chrome uzantısını kullanabilir.

Runn'un en iyi özellikleri:

Her takım üyesinin iş yükünü dengeleyin ve mevcut tahsisler ile planlanan izin ve tatil günlerini dikkate alarak plan yapın

Tüm finansal metrikleriniz hakkında öngörüsel içgörülerle farklı proje türleri için hem zamanı hem de parayı yönetin

Tüm kaynaklarınızın genel görünümünü koruyarak takım performansını izleyin ve kaynak kullanım eğilimlerini kolayca belirleyin

Zaman çizelgeleri kullanarak proje ilerlemesini ve giderleri doğru bir şekilde ölçün

Her türlü değişikliğe hazırlıklı olmak için çeşitli olası senaryolar planlayın

Çalışma sınırlamaları:

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve belirli proje unsurlarına uyarlayamayabilirsiniz

Belirli harici sistemlerle entegrasyonunu karmaşık bulabilirsiniz

Runn fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

PRO: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runn puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: 4,8/5 (30 yorum)

5. Float

via Float

Float, merkezi kaynak yönetimi ve proje planlaması için entegre bir platformdur. Proje görevlerini yönetmek, bütçeleri ve faturalandırılabilir oranları ayarlamak ve proje aşamalarını ve zaman çizelgelerini tanımlamak için kullanabilirsiniz.

Sezgisel arayüzü ve sürükle ve bırak işlevselliği ile ayrıntılı kaynak planları oluşturabilir, kaynakları verimli bir şekilde tahsis edebilir ve olası darboğazları belirleyebilirsiniz. Zaman takibi özelliği, görevler için tahmini ve gerçek zamanın bir özetini sunarak proje bütçelerinin ve zaman çizelgelerinin kontrolüne yardımcı olur.

Float'ın en iyi özellikleri:

Takımınızın proje programlarını canlı olarak görüntüleyerek kapasiteyi planlayın ve işleri verimli bir şekilde atayın

Herkesin kullanım oranına genel bakış ile görevleri dağıtın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve bütçeleri atayın

Ekip üyeleriniz gerçek iş saatlerini kolayca kaydederken ve düzenlerken, ekibinizin ilerlemesini ve proje bütçelerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Faturalandırılamayan iş eğilimleri ve potansiyel kayıplar hakkında bildirim alın

Yüzdürme sınırlamaları:

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Mobil cihazlarda kullanımı kolay olmayabilir ve cep telefonunda kaydırma yaparken sorun yaşayabilirsiniz

Sınırlı entegrasyonlar sunar

Değişken fiyatlandırma:

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7,5 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,5 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Float puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Kaynak yüklemesi nasıl hesaplanır

6. Teamdeck

via Teamdeck

Teamdeck, yaratıcı ve teknik takımlar için kapsamlı bir proje kaynak yönetimi ve planlama platformudur. Kaynak kullanılabilirliğini yönetmeye, faturalandırılabilir saatleri izlemeye ve gereksinimleri kolayca tahmin etmeye yardımcı olur. Takım takvimlerinde takımınızın mevcut ve gelecekteki iş yükünü gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve kaynakları buna göre tahsis edebilirsiniz.

Teamdeck'in en iyi özellikleri:

Projeleri takımınızın takvimine atayın ve uygunluk, iş pozisyonu, beceriler ve kendi tanımladığınız özelliklere göre saatlik programlarını belirleyin

Takımınızın tatillerini yönetin ve saatlik uygunluklarını izleyerek ne zaman işte olacağını ve ne zaman izinli olacağını bilin

PM, İK, Finans ve Operasyon gibi farklı takımlar için raporlama şablonlarını özelleştirerek zaman kazanın

Birden fazla projede bireysel üyelerin zamanlarını kolaylıkla takip edin

Mevcut iş akışınız ve kaynak kullanımınız hakkında eksiksiz bir görünüm elde ederek gelecek projeleriniz için daha iyi plan yapın

Teamdeck sınırlamaları:

Bir takım üyesi izin aldığında kimseye bildirimde bulunmaz, bu da takımın katılımını izlemeyi zorlaştırır

Kullanıcılar raporlarda veri hataları buldu

Ücretsiz plan yoktur, sadece ücretsiz deneme sürümü vardır

Teamdeck fiyatlandırması:

Ücretsiz: 30 günlük deneme

Light Üye: Aylık 2 $

Tam Üye: Aylık 6 $

Teamdeck puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (12 yorum)

Capterra: 4,3/5 (42 yorum)

7. Jira

jira aracılığıyla

Jira, yazılım geliştirme takımları için bir sorun izleme ve çevik proje yönetimi aracıdır. Jira ile yazılım projelerini zahmetsizce planlayabilir, izleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Takımların değişen gereksinimlere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayan çevik metodolojiler kullanır ve böylece proje başarı oranını artırır. Diğer geliştirme uygulamalarıyla entegre ederek şirket hedeflerini haritalayın ve farklı departmanlardaki darboğazları tespit edin.

Jira'nın en iyi özellikleri:

Zaman çizelgesine epik, iş öğeleri, bağımlılıklar ve sürümler ekleyerek takımınız ve paydaşlarınız arasında senkronizasyonu sağlayın

Büyük ve karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere bölmek için scrum panolarını kullanın, böylece sprintlerle çalışan takımlarınız daha hızlı teslimat yapabilir

Her çalışma stiline uygun özelleştirilebilir iş akışları oluşturun

DevOps'u kurun ve Jira'yı diğer Atlassian ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Performansı optimize etmeye devam etmek için riskler ve proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı veriler elde edin

Jira sınırlamaları:

Projeleri tamamen otomatikleştiremez

Kullanıcılar Jira'yı esnek olmayan ve özelleştirmesi zor buldu

CSV içe aktarma özelliğini kullanarak bir projeye fikirleri içe aktarabilirsiniz, ancak bu yöntemle alan ayarlarını, görünümleri veya proje ayarlarını aktaramazsınız

Jira fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,16 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,48 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)

8. Basecamp

via Basecamp

Basecamp, mesaj panoları, yapılacaklar listeleri, grup sohbetleri ve proje planlaması için kart tabloları gibi çeşitli proje planlama, izleme ve yönetim araçları sunan başka bir proje yönetimi ve proje kontrol yazılımıdır. En büyük özelliği, yalnızca çevrimiçi işbirliğine odaklanan basit kullanıcı arayüzüdür.

Basecamp ile, tekrarlayan takım görevleri için otomatik check-in'ler oluşturabilir ve birden fazla projenin genel ilerlemesini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca etkinlikleri, son teslim tarihlerini ve proje dönüm noktalarını planlayarak proje verimliliğini ve şeffaflığını sağlar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri:

Tüm projelerinizi, görevlerinizi ve programlarınızı basit, tek sayfalık bir gösterge panelinde düzenleyin

Belgeleri, dosyaları ve görüntüleri oluşturmak, paylaşmak ve tartışmak için düzenli alanlar kullanın

Gerçek zamanlı grup sohbetiyle etkili iletişim kurun

Toplantılarda zaman kazanmak için otomatik check-in'ler ayarlayın

Basecamp sınırlamaları:

Zaman takibi, görev atama ve Gantt grafikleri gibi temel proje yönetimi özellikleri eksiktir

Öncelik vermek, tahsis etmek veya eylem öğelerini kategorize etmek için etiket ekleyemezsiniz

Ücretsiz plan yoktur

Basecamp fiyatlandırması:

Ücretsiz 30 günlük deneme, ücretsiz plan yok

Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Pro Sınırsız plan: Aylık 299 $

Basecamp puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)

9. Hub Planner

hub Planner aracılığıyla

Hub Planner ile farklı projeler için kaynaklarınızı planlayabilir ve programlayabilir, tahmini süreyi gerçek süre ile karşılaştırarak performanslarını izleyebilirsiniz. Bu, belirlenen hedeflere göre takım performansını izlemenize ve her kaynağın beceri setini değerlendirmenize yardımcı olur. Ayrıca, proje ilerlemesini ve karlılığı izlemek için sezgisel gösterge panelleri ve rapor şablonları sağlar.

Ayrıca, kullanıcıların bir iş akışı uzantısı yardımıyla sistem içindeki kaynakları hızlı bir şekilde talep etmelerine ve onaylamalarına yardımcı olur.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri:

Hub Planner zaman çizelgeleri ile planlanan zamanı ve her görev için bildirilen zamanı karşılaştırarak proje zaman çizelgelerini takip edin

İç ve dış takımlar arasında projeleri kolaylıkla planlayın

Dinamik ısı haritasını kullanarak proje programınızdaki boşlukları hızlı bir şekilde belirleyin ve takımınızın iş yükünü görselleştirin

Proje harcamalarınızı yönetin ve projenizin karlılığı hakkında bilgi edinin

Hub Planner sınırlamaları:

Proje zaman çizelgenizdeki bir hatayı düzenleyemezsiniz

Bazı kullanıcılar proje raporlamasını biraz karmaşık buluyor

Küçük takımlar için yararlı olsa da, yazılım daha büyük takımların karmaşık gereksinimlerine uygun olmayabilir

Hub Planner fiyatlandırması:

Tak ve Çalıştır: Kullanıcı başına aylık 7 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş Lideri: Kullanıcı başına aylık 54 dolar

Hub Planner puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (19 yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

10. Saviom

via Saviom

Saviom'un Enterprise Proje Portföyü Yönetimi çözümü, kuruluşların birden fazla projeyi aynı anda yönetmesine yardımcı olur. Proje durumunu ve teslim edilecekleri gerçek zamanlı olarak takip edebilir, proje risklerini erken aşamada belirleyebilir ve darboğazları azaltabilirsiniz.

Ayrıca, Saviom, karlılığı artırmak için proje performansını belirlenen bütçelere göre analiz eder. Yedek personel gücünü ve proje gereksinimlerini tahmin etmenize yardımcı olarak, genel giderleri en aza indirmenize ve faturalandırılabilir kullanım oranını artırmanıza yardımcı olur.

Saviom'un en iyi özellikleri:

Kaynak gereksinimlerinin tahminlerini oluşturarak kullanımınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olan Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) çözümü ile daha az kaynakla daha fazla projeyi tamamlayın

Basit sürükle ve bırak hareketiyle görevleri tahsis edin ve taşıyın

Filtreler ve özel alanlar içeren ayrıntılı gerçek zamanlı gösterge panelleri ve özelleştirilebilir raporlarla daha iyi kararlar alın

İş zorluklarını öngörmek ve planlamak için çeşitli senaryolar oluşturun

Zaman ve çaba tasarrufu için otomatik sekanslar ve özel iş akışları oluşturun

Saviom sınırlamaları:

Belgeleme sınırlıdır; bu nedenle, işleri istediğiniz gibi ayarlamak için deneme yanılma süreci gerekir ve bu da başlangıçta zaman alıcı olabilir

Kullanıcılar arayüzü biraz hantal ve eski moda bulmuşlardır

Saviom fiyatlandırması:

Güç Lisansı: Özel fiyatlandırma

Lite Lisans: Özel fiyatlandırma

Kullanıcı Dışı Lisans: Özel fiyatlandırma

Saviom puanları ve yorumları:

G2: NA

Capterra: 4. 2/5 (20 yorum)

ClickUp ile Proje Başarısını Garanti Edin

Proje yöneticileri, şeffaflık, verimlilik ve hesap verebilirlik sağlayarak karmaşık projelerin başarısını garantilemek için proje kontrol yazılımını kullanabilir. ClickUp, proje yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak için geniş bir özellik yelpazesi sunar. Kapasite planlaması ve tahsisinden görev izleme ve raporlamaya kadar, başarılı proje teslimi için iş akışını optimize eder.

Proje hedeflerinize ulaşmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!