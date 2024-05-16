Üçlü Yoğun İş Günü Verimliliği Nasıl Etkiliyor?

En son ne zaman saat 18:00'de bilgisayarınızı kapatıp iş gününüzü bitirdiniz? Günümüzde çoğu profesyonel, kendileri için en uygun saatlerde çalışarak işlerini hiç bitirmiyor.

Özellikle pandemiden bu yana, herkesin uzaktan/hibrit çalıştığı bir ortamda, geleneksel 9-5 çalışma saatleri yerini üçlü yoğun gün olarak adlandırılan bir sisteme bıraktı.

Üçlü Zirve Günü nedir?

Üçlü zirve günü, bir profesyonelin bir iş günü içinde üç farklı verimlilik artışı yaşadığı gündür: biri sabah, diğeri öğle yemeğinden sonra ve üçüncüsü akşam geç saatlerde.

Akşamları e-postalara bir kez daha cevap vermek ya da çocukları yatırdıktan sonra rapor yazmak olsun, üçüncü yoğunluk modern işin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Üçlü Yoğun İş Günü Anlamak

Pandemi sırasında, Microsoft araştırmacıları akşamları Teams kullanımında bir artış gördü. Bu eğilim uzun süre devam etti ve aşağıdaki klavye etkinliklerinde ölçüldüğü gibi, Microsoft çalışanlarının yaklaşık %30'u akşamları işlerinde, sadece şirket içi mesajlaşmada değil, bir artış yaşadı.

Saat 21:00-23:00 arası üçüncü verimlilik zirvesi (Kaynak: Microsoft )

Üçlü yoğun günleri nasıl avantajınıza kullanabileceğinizi incelemeden önce, bu eğilimin neden ortaya çıktığını bir görelim.

Dijital araçlar: İşbirliği ve iletişim araçları, mesajlara her an yanıt vermeyi kolaylaştırır. Mobil teknolojiler bunu daha da kolaylaştırır. Böylece, akşamları boş vakti olanlar işlerini yapabilirler.

Küresel takımlar: Günümüzde, işlevler arası takımlar farklı zaman dilimlerinde çalışmaktadır. ABD'deki bir iş takımı, Hindistan'daki mühendislik takımlarıyla düzenli olarak çalışmaktadır. Akşamları zaman çakışması meydana gelir ve yeni verimlilik zirveleri oluşur.

Çeşitli ihtiyaçlar: Günümüzün takım üyeleri iş ve özel hayatlarını eşit derecede önemli görmektedir. Her iki ebeveyn de çocuklarını okuldan almayı, futbol maçını izlemeyi veya sadece çift olarak sinemaya gitmeyi tercih etmektedir. Üçüncü verimlilik zirvesi, verimlilik düşüşleri sırasında zaman kaybetmeden mola vermelerini sağlamaktadır.

Dünya yeni bir çalışma modeline geçerken, verimliliğin üç zirvesinin neler olduğunu görelim.

Üçlü Yoğun Günleri Çözmek

Geleneksel 9-5 iş gününde genellikle iki verimlilik zirvesi vardır: Biri sabah, diğeri öğleden sonra. İşin ihtiyaçlarına ve çalışanların tercihlerine göre, işlerini tamamlamak için günlerini planlarlar.

Artık üçüncü bir yoğunluk olduğu için, bu üç yoğunluğun bir iş gününde nasıl bir form oluşturduğunu görelim.

Odaklanma zirvesi

Bu, günün erken saatlerinde, yüksek enerji seviyelerinden ve verimliliği düşüren faktörlerin daha az olduğu zamanlarda, derin ve odaklanmış bir şekilde çalıştığınız ilk verimlilik zirvesidir. Özellikle sabah insanıysanız, sabahın erken saatlerindeki sessizliği ve huzuru çok seveceksiniz.

Yazarlar sabahları yazıyor veya düzenleme yapıyor. Sanatçılar sanatla uğraşıyor. Geliştiriciler sorunları çözüyor veya kodlama yapıyor. Proje yöneticileri bu zamanı veri toplamak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanıyor.

İşbirliği zirvesi

Bu, genellikle öğle saatlerinde meydana gelen ikinci verimlilik zirvesidir. Öğle yemeğinden hemen sonra, sabahki konsantrasyonunuzu kaybetmiş olabilirsiniz, ancak işinizi bitirmek için enerjik hissedersiniz. Bu nedenle, yapmanız gereken işbirliğine dayalı görevleri yaparsınız.

Verimlilik zirveniz için harika olan bazı görevler şunlardır:

E-postalara yanıt verme

Şirket içi ve müşteri aramaları

Takım üyelerinin görevlerle ilgili yorumlarına yanıt verme

İncelemeler ve değerlendirmeler

Toparlanma zirvesi

Son yoğunluk akşamın geç saatlerinde görülür. Bu dönemde işinizi toparlayabilir, ertesi gün için plan yapabilir veya sessiz bir ortamda düşünerek yaratıcı görevlere girişebilirsiniz.

Örneğin, bir proje yöneticisi günün ilerlemesini gözden geçirebilir ve ertesi gün için öncelikleri belirleyebilir. Bir takım lideri öğleden sonra gelen e-postaları ve mesajları temizleyebilir.

Bu yoğun dönem, günü tamamlamanıza ve ertesi gün başarıya ulaşmak için kendinizi hazırlamanıza yardımcı olur.

Üçlü Yoğun Günlerin İş-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi

Temelde, üçlü zirve günü kavramı, on yıllardır işlerin yapılış şeklini değiştiriyor. Doğal olarak fazla çalışmaya ilişkin endişeleri uyandıran 9-5 çalışma saatlerine meydan okuyor. Özellikle pandemiden sonra, insanlar çeşitli nedenlerle kendilerini fazla çalışmaya eğilimli hale geldi. Bu durum, iş-yaşam dengesi üzerinde derin bir etkiye sahip.

Zaman yönetimi: Sekiz saatlik tipik bir iş gününde artık üç yoğun dönem vardır ve bireylerin programlarını buna göre ayarlamaları gerekir. İş-yaşam dengesi için üçüncü yoğun dönemin güne iki saatlik ekstra çalışma eklememesi önemlidir. Bu aynı zamanda proje yöneticilerinin iş planlaması yaparken her takım üyesinin tercihlerine uyum sağlamaları gerektiği anlamına gelir.

Müsaitlik: Üçüncü yoğunluk, bilgi çalışanlarının günün sonunda birkaç saat müsait olduğunu gösterir. Bazen, e-postaları hızlıca kontrol etmek veya kısa bir Microsoft Teams görüşmesi yapmakla başlayan işler, uzun saatlere uzayabilir. Bu, bir kişinin kişisel zamanını veya daha kötüsü uykusunu çalabilir.

Zihinsel alan: Gün geceye uzadığında, işin tüm zamanınızı kaplaması riski vardır. Bu, zihinsel alanı gereksiz yere işgal ederek çalışanların tüm dikkatlerini ailelerine, arkadaşlarına ve kişisel yaşamlarına vermesini engelleyebilir. Bu da iş-yaşam dengesini olumsuz etkileyebilir.

Erteleme: Çalışanların daha zor görevleri günün son saatlerine ertelemesi olasılığı yüksektir. Bu durum, günün toplantılarla dolu olduğu ve takım üyelerinin önemli işleri gece geç saatlere kadar yapmaya zorlandığı durumlarda özellikle geçerli olabilir.

Tükenmişlik: Düzenli olarak üçlü zirve günleri olan kişiler kendilerini fazla çalıştırıyor olabilir. Bu durum strese ve tükenmişliğe yol açarak uzun vadede verimliliklerini düşürebilir. Günde üç kez en yüksek verimlilik seviyesini sürdürmek stresli ve neredeyse imkansız olabilir.

Potansiyel tuzaklarına rağmen, üçlü yoğun günler son derece yaygındır ve bununla başa çıkılması gerekir. Yöneticiler, yeni modele uyum sağlamak ve uygun şekilde liderlik yapmak için çaba göstermelidir.

Üçlü Yoğun Günleri Benimsemede Yöneticilerin Rolü

Yöneticiler, takımların hem verimli olmasını hem de iş-yaşam dengesini sağlamada temel bir rol oynar. Üçlü yoğun günler yeni bir trend olsa da, doğru yönetilmezse olumsuz etkileri olabilir.

Üçlü yoğunluk günleri olan takımları doğru bir şekilde yönetmek için yöneticilerin aşağıdakilere ihtiyacı vardır.

Empati: Herkesin üçlü zirve günleri olmadığını unutun. Bazıları hala 9-5 çalışıyor ve esnek programları olsa bile hayatlarını buna göre planlıyor. Bu nedenle, herkesin gece boyunca müsait olmasını beklemeyin. Takımınızın iş günü yapılarını anlamak ve tercihlerine saygı duymak için zaman yönetimi oyunları gibi teknikler deneyin.

Planlama: Üçüncü yoğunluk, halihazırda sekiz saatlik verimli bir iş günü geçiren takım üyeleri için ek bir yük oluşturmamalıdır.

Çalışanları düzenli aralar vererek enerji toplamaya teşvik edin. Geç başlamanın veya öğleden sonra ara verip daha sonra işe dönmenin sorun olmadığını onlara bildirin. Egzersiz programları, farkındalık oturumları veya zihinsel sağlık kaynaklarına erişim gibi fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen girişimleri destekleyin.

Ortam tasarımı: Üçüncü yoğunluktan beklentileri en aza indiren bir çalışma ortamı yaratın.

İlk yoğun saatte veya odaklanma saatinde dikkatinizi dağıtan unsurları ve kesintileri ortadan kaldırın

Takım üyelerinin odaklanmak için gece sessizliğine ihtiyaç duymamaları için sessiz saatler uygulayın veya ofiste sessiz alanlar ayarlayın

Toplantılara zaman ayırın ve gündeme odaklanın

Gereksiz toplantıları önlemek için dokümantasyon ve eşzamansız çalışma modellerini kullanın

Uzaktan çalışanlar için en iyi ev ofis ipuçlarından bazılarını kullanın.

Kaynak tahsisi: Tüm takım üyelerinin verimli çalışmak için gerekli araçlara, bilgilere ve kaynaklara erişebildiğinden emin olun. Bu, belirli yazılımlara erişim sağlamak veya iş yükünü dengelemek için görevleri yeniden tahsis etmek anlamına gelebilir.

Uyum: Üçlü yoğun günler boyunca ilerlemeyi izleyin ve takım üyelerinin geri bildirimlerine açık olun. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını dinleyin ve buna göre ayarlamalar yapın.

Yöneticinizin hazırlığı ne olursa olsun, verimlilik eğilimlerinizi gözlemleyebilir ve üçlü yoğun günleri kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Nasıl olduğunu görelim.

Üçlü Yoğun Günleri Yönetme

Öncelikle, gerçekten üçlü zirve günleriniz olduğundan emin olun. Kaybettiğiniz zamanı telafi etmek için gece fazladan zaman harcamak üçlü zirve değildir. Üçlü verimlilik zirvesine ulaşmak için, iyi işlerinizi tamamlayabileceğiniz üç ayrı zaman dilimine sahip olmanız gerekir.

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracıyla bunu doğru bir şekilde yapmak için bazı ipuçları.

Önceden plan yapın

Günleriniz üçlü zirve günleri ise, buna göre plan yapın. Günlerinizi üç verimlilik dalgasına bölün, her biri odaklanarak çalışmak, işbirliği içinde çalışmak ve diğer dinlenme işleri için.

ClickUp'ın takvim görünümü, programınızı düzenlemenize yardımcı olarak üçlü zirveleri daha kolay yönetmenizi sağlar. Ayrıca, belirli görevler için belirli zaman dilimlerini bloklayabilirsiniz. ClickUp'ın günlük zaman bloklama şablonu, verimliliğin en yüksek olduğu saatlerdeki önemli görevleri görselleştirerek bu amaca hizmet eder.

ClickUp'ın günlük zaman bloklama şablonu ile günlük görevlerinizi görselleştirin

Beş farklı görünümü ve üç farklı durumu ile bu başlangıç düzeyindeki şablon, günlük zaman bloklarınızı en üst düzeye çıkarmak ve sonuçta verimliliğinizi artırmak için harika bir yoldur.

Önceliklendirin

Görevleri aciliyet ve önemine göre önceliklendirin. Bu, verimliliğin en yüksek olduğu zamanlarda ne yapacağınızı ve neyi daha sonra yapabileceğinizi veya planlayabileceğinizi belirlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın görev öncelikleri görünümünü kullanarak her görev için öncelik düzeyini belirleyin. Bu, sizin ve takımınızın neyin ne zaman yapılacağını bilmenize yardımcı olacak ve acil görevlerin tesliminde gecikmeleri önleyecektir.

Düzenli aralar verin

Yorgunluğu önlemek ve gün boyu odaklanmak için yüksek enerjiyi korumak amacıyla yoğun dönemler arasında kısa molalar planlayın. Mola, spor salonu, yürüyüş, hobi veya kısa bir şekerleme olabilir. Size uygun olanı yapın.

Ve mola zamanınızın gerçekten mola zamanı olduğundan emin olun. Kimsenin bu zaman dilimine toplantı planlamasına izin vermeyin, aksi takdirde verimliliğiniz tamamen düşebilir. Günlerinize bir yapı kazandırmak için ClickUp'ın zaman yönetimi şablonlarından herhangi birini kullanın.

ClickUp'ın iş yükü görünümünü ve etkinlik görünümünü kullanarak ne kadar işiniz olduğunu anlayın. Molalarınızı buna göre planlayın. Toplantılar veya ortak çalışma zamanları ayarlamanız gerektiğinde, takımınızdaki diğer kişilerin ne kadar meşgul olduğunu görmek için kullanın.

ClickUp İş Yükü görünümü

Net bir şekilde iletişim kurun

Esnek çalışma saatlerinizi nasıl yapılandırdığınız konusunda takımınızla açık iletişim kanalları kurun. Örneğin, en yaratıcı olduğunuz saatler akşam geç saatler ise, takım arkadaşlarınıza bu saatlerde toplantılara katılamayacağınızı bildirin.

Öğleden sonralarınız yorumlara ve e-postalara ayrılmışsa, ClickUp'ın sohbet görünümünü kullanarak tüm mesajlarınızı tek bir yerde birleştirin, böylece uygun şekilde yanıt verebilirsiniz. Takım üyelerinizi etiketleyin ve belirli bir görevin altına yorumlarınızı ekleyerek onları bilgilendirin. Çevrimiçi durumdaysa, engelleri ortadan kaldırmak için hızlı sohbetler yapın.

ClickUp'ın sohbet görünümüyle eşzamansız çalışma

Uyum sağlayın

Çalışma programı uygulamalarını kullanarak üçlü yoğun günlerin etkinliğini düzenli olarak gözden geçirin. Enerji seviyenizi ölçün. İşbirliğini nasıl etkilediğine dair iş arkadaşlarınızın geri bildirimlerine açık olun. Kendi değişen ihtiyaçlarınıza ve takımınızın ihtiyaçlarına göre verimli zamanlarınızı uyarlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri, verimlilik düzeylerini artırmak için görevler ve projeler genelinde kişisel etkinliklerinizi görmenize yardımcı olabilir.

Üçlü yoğun gün, iş yapış şeklimizde önemli bir değişikliktir. Her yeni şey gibi, hem fırsatlar hem de zorluklar sunar. İşte fırsatlardan yararlanmanın ve zorlukların üstesinden gelmenin yolları.

Üçlü Yoğun Günün Fırsatları ve Zorlukları

Her argümanın iki tarafı vardır, üçlü yoğun gün de öyle. En büyük fırsatlardan ve ilgili zorluklardan bazıları şunlardır:

Verimlilik için yeni yollar açar. Ancak, iyi yönetilmezse, tükenmişliğe yol açabilir

Bazı takım üyeleri, işin eşit olmayan dağıtımını telafi etmek için üçüncü yoğunluğu kullanmaya zorlanabilir

Üçlü yoğunluk sayesinde kazanılan ekstra zaman, iş yükünün felç olmasına neden olabilir

En kötüsü, üçlü yoğunluk çalışanların kişisel zamanlarını daha fazla tüketerek asıl amacını bozabilir

ClickUp ile Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın

Üçlü yoğun gün verimli gibi görünse de, bir bedeli vardır. Bunu yalnızca ek verimlilik olarak düşünürseniz, aşırı çalışarak kendinizi yıpratabilirsiniz.

Özellikle uzaktan çalışanlar için iş günleri gecelere birleşerek sonsuz bir döngü haline gelebilir. Bunu önlemek için doğru araçlara ve süreçlere ihtiyacınız var.

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, iş yükü görünürlüğü ve esnek şablonları, üçlü yoğun günlerden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

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Sık sorulan sorular

1. Üçlü yoğunluklu iş günü nedir?

Üçlü zirve iş günü, iş gününü üç ayrı yüksek enerji veya verimlilik zirvesi dönemine göre yapılandıran bir verimlilik eğilimidir. Bunlar şunlardır:

Odaklanma zirvesi veya sabah zirvesi İşbirliği zirvesi veya öğleden sonra zirvesi Toparlanma zirvesi veya geç akşam zirvesi

2. Üçlü yoğun günün üçüncü yoğunluğu nedir?

Üçlü yoğun günün üçüncü zirvesi, toparlanma zirvesi veya geç akşam zirvesi olarak adlandırılır.

Bu gün, enerji ve odaklanmanın yeniden canlanmasıyla karakterize edilir ve günün görevlerini tamamlamak, daha hafif idari işlere odaklanmak, ertesi gün için plan yapmak veya daha rahat bir zihin durumundan yararlanabileceğiniz yaratıcı görevlere girişmek için uygun bir zamandır.

3. Verimliliğin en yüksek olduğu saatler nelerdir?

Verimlilik zirvesi saatleri, gün içinde enerji, konsantrasyon ve genel verimliliğin en yüksek olduğu belirli zamanları ifade eder. Bu dönemler kişiden kişiye önemli ölçüde farklılık gösterebilir. En yaygın verimlilik zirvesi saatleri şunlardır: