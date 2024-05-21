Satış Kapasitesi Planlamasını İyileştirerek Gelir Artışını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Satış temsilcilerinizden bazılarının iş yükü çok fazla, diğerlerinin ise yapacak işi çok az olduğunu sık sık fark ediyor musunuz?

Ya da pazar koşullarını veya takımınızın kapasitesini dikkate almadan aşırı iddialı satış hedefleri mi belirliyorsunuz?

Satış kapasitesi planlaması genellikle satış ekibinizin öngörülen performansını tahmin etmek için modeller oluşturmayı ve bunları şirketin finansal hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi içerir. Uygun planlama yapılmazsa, sorunları proaktif olarak ele almak yerine durumlara tepki vermek zorunda kalırsınız.

Satış kapasitesi planlaması, mevcut ekibinizin yeteneklerini yıllık hedeflerle karşılaştırarak analiz etmenizi sağlar. Ekibin performansı ile gerekli iş sonuçları arasındaki tüm farklılıkları belirler ve giderir.

Peki, satış kapasitesi planlamasıyla gelirinizi en üst düzeye çıkarmaya hazır mısınız?

O halde okumaya devam edin. 👀

Satış Kapasitesi Planlaması nedir?

Satış kapasitesi planlaması, satış yöneticilerinin sayısı ve etkinliklerine göre şirketinizin yeni gelir elde etme kapasitesini tahmin etmenizi sağlayan stratejik bir finansal modelleme sürecidir.

Satış kapasite planlayıcısı olarak, gelecekteki gelir hedeflerine ulaşmak için gerekli yeni temsilcileri belirlemelisiniz.

Satış kapasitesi modeli aşağıdakileri dikkate alır:

Mevcut satış ekibinin boyutu ve verimlilik düzeyi

Gerçekçi satış kotaları, ortalama anlaşma boyutları ve her rol için hedefleri gerçekleştirmek için gerekli anlaşma sayısı

Yeni temsilcilerin kota hedeflerine ulaşması için gereken süre

Tüm işletmeler kapsamlı bir satış kapasitesi planı uygulamaktan önemli ölçüde fayda sağlarken, SaaS sektörü bundan en fazla karlı çıkan sektör olacaktır.

İşte nedeni:

Kapasite planlaması, özellikle personel sayısı konusunda bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur

Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) hedeflerine daha sorunsuz bir şekilde ulaşmanızı ve yeni işe alımların ROI'sini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar

Yüksek performanslı bir satış ortamı oluştururken moral sorunlarını önler

Hesap Yöneticilerinin (AE) sayısı ve verimliliklerine dayalı olarak hassas büyüme modellemesi sağlar

Ölçeklenebilirliği optimize eden ve satış ve gelir tahminlerini başarıyla gerçekleştiren veriye dayalı kararlar almanızı sağlar

Satış Kapasitesi Planlamasının Önemi

Satış kapasitesi planlaması, gelecekteki satış verimliliğini doğrudan etkiler ve bu da onu işinizin büyümesi için belirleyici bir faktör haline getirir.

Satış kapasitesi planlamasının işiniz için neden bu kadar önemli olduğunu daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

Satış performansını nicel olarak değerlendirin: Satış kapasitesi planlaması, belirli dönemlerdeki satış performansınızı ölçer. Mevcut takımın gelir hedeflerine ulaşamaması durumunda şirketinizin stratejiler geliştirebilmesini sağlar. Bu, etkinliği artırmak için daha fazla personel işe almak veya satış destek girişimleri uygulamak anlamına gelir

Takım içinde şeffaflığı artırın: Satış kapasitesi planları, bireysel takım üyelerinin yeteneklerini inceleyerek, satış temsilcilerinizin becerileri, uygunluk durumu ve performansı ile ilgili şeffaf beklentiler oluşturmanıza yardımcı olur

Veri analizine dayalı içgörüler sunun: Kapasite planlaması, sağlam veri analizlerinden elde edilen eyleme geçirilebilir içgörülerle donatarak, takımın performansına ve kullanılmayan potansiyeline ışık tutar

Kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarma: Bu, kaynak gereksinimlerini karşılamak ve ramp zamanını kısaltma gibi girişimlerin sonuçlarını öngörmek için çeşitli, maliyet etkin stratejiler keşfetmenizi sağlar

Güvenilir bir satış kapasitesi planlayıcısı olmadan, satış takımlarınız iç anlaşmazlıklar, yetki devri hataları, yanlış Hedef Kazanç (OTE) ve takım üyelerinin tam senkronizasyon sağlayamaması veya hedefleri kaçırması gibi sorunlarla karşılaşabilir.

Satış Kapasitesi Planlamasının Uygulanması

Satış kapasitesi planlamasının temellerini ve işiniz için önemini anladığınıza göre, etkili bir satış kapasitesi planı oluşturmak için gerekli adımları ayrıntılı olarak inceleyelim:

Adım 1: Takım yapınızı anlayın

Takımınızı çok iyi tanımalı, yapısını, sorumluluklarını ve hatta iş yükünü dağıtmaya ve daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olan küçük nüansları anlamalısınız.

Gerçeği kabul edelim: Tüm takım üyeleri, potansiyel müşteri bulma ve niteliklendirmeden anlaşma kapatmaya kadar satış döngülerini hızlıca tamamlayamaz.

Bu satış sayılarını hesaplarken, her takım üyesinin iş yükünü de hesaba katmayı unutmayın.

ClickUp'ın rapor oluşturma şablonları ve ClickUp Brain, veriye dayalı içgörüler kullanarak gerçek dünya satış sonuçlarını tahmin etmenizi sağlar. Sonuçları oluştururken sistemin dikkate alacağı koşulları ve faktörleri özelleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Durum Raporu Şablonu, bir projenin ilerlemesini takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Adım 2: Ortalama anlaşma boyutunu belirleyin

Satış sürecinde farklı boyutlarda anlaşmalar olması normaldir. Ancak, üst düzey rollerin büyük anlaşmaları ele alması mantıklıdır. Satış kapasite modeliniz, işe almayı düşündüğünüz her role ortalama anlaşma boyutlarını akıllıca dağıtmalıdır.

Rolün değerini ve sorumluluğunu ölçmeye yardımcı olur, anlaşma boyutundaki değişiklikleri hesaba katar ve kota hesaplamasını kolaylaştırır. Tüm bunları, atanan iş için maaş ve tazminatı haklı gösterirken yapar.

Ortalama anlaşma boyutunu elde etmek için şu basit formülü kullanabilirsiniz:

Ortalama Anlaşma Boyutu = Toplam Anlaşma Değeri / Anlaşma Sayısı

Ortalama anlaşma değerini anlamak, eğilimleri ortaya çıkararak bilinçli karar verme ve strateji ayarlamalarına yardımcı olur.

Bunu her seferinde manuel olarak yapmak istemiyor musunuz? ClickUp'a ekleyin yeter.

Kartlarımız ve şablonlarımız, işlemleri kolaylaştırmanıza ve doğru satış temsilcisine atamanıza olanak tanır. İhtiyaçlarınıza göre alanları tanımlayın ve işte bu kadar! Verileri alıp anında sonuçları sağlayabilir.

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Adım 3: Kota ve artış varsayımları yapın

Satış kapasite planlamasında, Kota ve Rampa kadar önemli bir şey yoktur.

Kota, temsilcilerinizin genel hedefinize ulaşmak için yıl boyunca elde etmesi gereken geliri temsil eder. Bu hedef, iddialı ancak ulaşılabilir olmalıdır.

Her rol için kotalar, çeşitli satış tahmin yöntemlerinden yararlanarak belirlenebilir:

Mevcut ve potansiyel fırsatlar

Pazarlama girişimleri

Ürün lansmanları

Bölge potansiyeli — bölge planlaması uygulayan kuruluşlar genellikle %14 daha yüksek satış elde eder

Kapalı oranlar

Ortalama anlaşma boyutu

Ortalama aylık anlaşmalar

Her satış rolü için kotalar belirlendikten sonra, bunları gelecekteki gelir hedefleriniz ve mevcut satış temsilcileri kadrosuyla uyumlu hale getirme zamanı gelir.

Gelecek yıl için satış hedefinizin 100.000 dolar olduğunu düşünün. Beş satış temsilciniz var ve her birinin yıllık kotası 10.000 dolar.

Bu, toplamda 5 x 10.000 $ = 50.000 $ satış kapasitesi anlamına gelir.

"Basit, gelir hedefime ulaşmak için yılın başında beş temsilci daha işe alacağım" diye düşünebilirsiniz

Ancak, yeni satış temsilcileri işe başlar başlamaz kotalarını doldurmazlar. Bu yüzden gerçekçi olalım.

Bu tür senaryolarda, rampayı dikkate almalısınız.

Ramp, yeni işe alınanların kotalarını doldurmaları için gereken süreyi ifade eder. Ramp süresini aşağıdaki faktörlere göre hesaplayın:

Oryantasyon süresi

Takımınızın geçmişteki ortalama kota ulaşma süresi

Satış döngüsünün uzunluğu

Artık, rampayı satış kapasite planlama sürecinize entegre ederek, yeni işe alınanlar ve hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duydukları süre hakkında derinlemesine bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak, bu kadar çok hesaplama ve tahminle işler karışabilir.

Ve böylece... 🥁

ClickUp Brain, gelişmiş hesaplamaları yaratıcı içgörüler ve kullanışlı otomasyon ile birleştirerek oyunun kurallarını değiştiriyor.

ClickUp Brain çeşitli veri biçimleri sunar, raporlar oluşturur ve performansın artırılması için önerilerde bulunur.

ClickUp Brain, verilerinizi çeşitli biçimlerde sunar, raporlar oluşturur ve daha iyi uygulama için öneriler sunar.

Adım 4: Satış kapasitesi planlamasında verilerden yararlanın

Size formülleri verebilir ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak, satış ekibinizin işleyişi hakkında önemli veriler elde etmek için gerekli özeni göstermelisiniz.

Oturup uzun hesaplamalar yapmanıza gerek yok. İşte burada ClickUp gibi paha biçilmez kapasite planlama araçları devreye giriyor.

Çeşitli arayüzlerin sorunsuz entegrasyonu sayesinde ClickUp, ekipler ve departmanlar arasında işbirliğini ve fikir paylaşımını kolaylaştırır. ClickUp Beyaz Tahta özelliği zahmetsiz işbirliğini desteklerken, ClickUp Görünümleri Liste Görünümü, Kanban Kartları, Gantt Grafikleri ve daha fazlasını içeren çeşitli perspektifler sunarak verileri inceleme olanağı sağlar.

ClickUp Görünümleri ile iş akışınızı ve ilerlemenizi görselleştirin

ClickUp Görünümlerini kullanarak takımınızın üzerinde çalıştığı işlere genel bir bakış elde edin

ClickUp Satış Platformu, potansiyel müşteri izleme, müşteri kazanımı ve anlaşma işbirliğini merkezileştirerek ve birleşik bir yönetim sistemi kurarak satış ekibinizin yükünü hafifletir.

ClickUp Satış Platformu, potansiyel müşteri izleme, müşteri kazanma ve anlaşma iletişimini merkezileştirerek satış süreçlerini kolaylaştırır ve genel yönetim sistemini geliştirir.

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Satış Kapasitesi Planlamasında Metrikler

Satış kapasitesi planlama metrikleri, satış kapasitesi planınızın performansını sayılarla ifade eden ölçülebilir ölçütlerdir.

Satış kapasitesini planlarken dikkate almanız gereken metriklere bir göz atalım:

Ortalama satış: Belirlediğiniz satış hedeflerine ulaşmak için kaç anlaşma yapmanız gerektiğini gösterir

İşten ayrılma: Çalışan işten ayrılması veya "işten ayrılma", çalışanların daha iyi fırsatlar için işten ayrılması gibi gönüllü ayrılmaları ve işveren tarafından çalışanların işine son verilmesi gibi gönülsüz ayrılmaları kapsar

Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR): Bu metrik, bir satış temsilcisinin tam olarak işe başladıktan ve görevi yerine getirmek için yeterli hazırlığı yaptıktan sonra elde edebileceği tahmini geliri ifade eder

Kapanış oranı: Ortalama olarak kaç anlaşmanın başarıyla sonuçlandığını gösterir

Satış döngüsü: Bir anlaşmanın sonuçlandırılması için gereken süreyi belirlemenize yardımcı olarak, satış sürecini yönetmenizi ve gelecekteki satışları tahmin etmenizi kolaylaştırır

Yükselen yüzde: Tamamen işe alınmış satıcıların sayısını, hala eğitimde olan satıcıların sayısıyla karşılaştırır. Takımınızın ne kadar hazır ve verimli olduğu konusunda değerli bilgiler sağlar

Hedef pazar: Hedef pazarınızı boyutlandırırken, satış hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeterli büyüklükte cüzdanlara sahip potansiyel müşterilerin varlığından emin olursunuz

Bu metrikleri titizlikle analiz etmek, organizasyonel satış hedefleriyle uyumlu ve sürdürülebilir satış başarısı sağlayan sağlam satış kapasitesi planları geliştirmeye yardımcı olur.

Etkili SaaS Satış Kapasitesi Planlamasının Avantajları

Satış kapasitesi planlaması ile siz ve takımınız aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Gelir operasyonları takımlarını geliştirin: Bölge, kota, satış kapasitesi ve teşvik tazminatı planlamasını tek bir platformda merkezileştirin. İhtiyacınız olan tüm veriler parmaklarınızın ucunda olduğundan, operasyon takımları işbirliği yapabilir, analiz edebilir ve en üst ve en alt hedefleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için stratejileri güvenle uygulayabilir

Rekabet gücünüzü koruyun: Trendleri izleyin, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayın ve satış stratejilerinizi değiştirin. Sonunda, bu size yeni fırsatları yakalama ve gelir akışını sürdürme olanağı sağlar

Satış kapsamını optimize edin: Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak satış kapasitesini planlamak, bölge atamaları konusunda daha iyi kararlar almanıza, hesapları dağıtmanıza ve yeni çalışanları stratejik olarak tahsis etmenize yardımcı olur. İş gücü ve operasyonel planlarla maksimum etki ve uyum sağlar

Satış performansını ölçün: Anlaşma hızı, kazanma oranları ve anlaşma boyutları gibi kritik gerçek zamanlı performans göstergelerini (KPI) izleyin ve takip edin. Satış temsilcilerinizin motivasyonunu yüksek tutmak, en iyi performans gösterenleri takdir etmek ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş geri bildirim ve koçluk sunun. Ayrıca, satış performansını ölçmek, Anlaşma hızı, kazanma oranları ve anlaşma boyutları gibi kritik gerçek zamanlı performans göstergelerini (KPI) izleyin ve takip edin. Satış temsilcilerinizin motivasyonunu yüksek tutmak, en iyi performans gösterenleri takdir etmek ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş geri bildirim ve koçluk sunun. Ayrıca, satış performansını ölçmek, satış temsilcileri için yaklaşık %27 olan çalışan kayıp oranlarını sınırlayabilir.

Maliyet azaltma: Bir araştırmaya göre, yeni bir satış temsilcisinin işe alınması, istihdamı ve işe alıştırılmasıyla ilgili giderler Bir araştırmaya göre, yeni bir satış temsilcisinin işe alınması, istihdamı ve işe alıştırılmasıyla ilgili giderler bir şirket için 240.000 dolara kadar çıkabilir. Satış işe alım döngülerinizi planlamak, işe alım süreçlerini optimize etmenize ve işiniz için tasarruf etmenize yardımcı olur

Müşteri memnuniyeti: Kapasite planlaması, optimize edilmiş personel seviyeleriyle bekleme sürelerini en aza indirerek, tutarlı hizmet kalitesini koruyarak ve takımlara değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlama alanı sunarken, verimli kullanım ve verimlilik için Kapasite planlaması, optimize edilmiş personel seviyeleriyle bekleme sürelerini en aza indirerek, tutarlı hizmet kalitesini koruyarak ve takımlara değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlama alanı sunarken, verimli kullanım ve verimlilik için kaynak tahsisini optimize ederek müşteri memnuniyetini garanti eder

SaaS Satış Kapasitesi Planlamasında Zorlukların Üstesinden Gelmek

SaaS satış kapasitesi planlaması karmaşık hale gelebilir, bu nedenle en kötü senaryolara aşina olmak iyidir.

Satış kapasitesi planlaması sürecinde karşılaşabileceğiniz bazı yaygın tuzaklar şunlardır:

Zorluk 1: Belirsiz Hedefler

Başarılı satış planlamasının önündeki yaygın engellerden biri, şirket hedeflerinin belirsiz veya tanımlanmamış olmasıdır.

Eski veya belirsiz satış planları, mevcut organizasyonel hedeflerle uyumlu değildir ve sonuç olarak gelir kaybı, uzun planlama döngüleri ve operasyonel verimsizlikler ortaya çıkar.

💡Ne yapılacak? ClickUp Hedefleri, tüm takım tarafından erişilebilir ve güncellenebilir bir platformda hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olabilir.

ClickUp Hedefler'de kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyin; kolay erişim için hedefleri bölün ve Klasörler halinde düzenleyin

ClickUp Hedefleri ile hedefleri ve amaçları belirleyin ve ilerlemelerini izleyin

Zorluk 2: Silolaşmış elektronik tablolar

Bir başka zorluk, satış ekiplerinin satış planları oluştururken genellikle kullandıkları yöntemden kaynaklanmaktadır: birbirinden bağımsız elektronik tablolar.

Bu elektronik tablolar sınırlı işbirliği sağlar ve kotalar, bölge planlaması ve gerçek zamanlı hesaplamalar konusunda doğru tahminler yapmak için gereken karmaşıklığa sahip değildir.

Satış planlaması yetersiz kaldığında, bir dizi sorun ortaya çıkar:

Satış elemanları faiz kaybeder

Daha fazlası ayrılıyor

Yeni çalışanların işlere alışması çok uzun sürüyor

Hedefler gözden kaçıyor

Bazı Hesap Yöneticileri (AE'ler) kaçınılmaz olarak kotalarını kaçıracaktır, ancak satış kapasitesini düzenli olarak izlememek, her çeyrekte hedeflerin kaçırılma riskini artırır.

ClickUp, bu tür sorunları çözmek için harika bir seçenektir. Özel ClickUp Kaynak Yönetimi Platformu, akıllı kaynak tahsisi için şirket varlıklarınızı, zaman takibinizi ve form yönetiminizi tek bir aşamada birleştirir.

Satış Kapasitesi Planlaması Neden Hiç Durmamalı?

Satış kapasitesi sürekli olmalıdır. Süreçleri ve iş akışlarını gözden geçirip güncellemeniz için birkaç neden vardır:

Hızlanma süresi: Yeni AE'ler, kotalarını karşılamak için işinize, ürünlerinize ve hedef pazarınıza uyum sağlamalıdır. Hızlanma süreleri beklentileri aşarsa, bu durum satış kapasitesini ve kota ulaşımını etkiler. Proaktif planlama, gerçekçi hızlanma süresi hesaplamaları ve eğitim süreci ayarlamaları yapılmasını sağlar

İşgücü kaybı: İşgücü kaybı kaçınılmazdır ve deneyimli satış temsilcilerinin yerine yenilerini bulmak zaman alır. Üç aylık planlama, işgücü kaybının etkilerini hızlı bir şekilde değerlendirmenize ve pozisyonları doldurmak veya kaynakları yeniden tahsis etmek için hızlı yanıtlar vermenize olanak tanır

Değişen gerçekler: Modellerdeki varsayımlar doğru olmayabilir ve ayarlamalar gerektirebilir. Örneğin, beklenenin altında kota gerçekleştirilmesi, gelir eksikliğini telafi etmek için ek personel alımını gerektirebilir

Darboğazlar: Satış kapasitesi, SaaS işlerinde gelir elde etmenin önündeki bir darboğazdır. Proaktif planlama yapmamak, fabrikada makine arızaları nedeniyle üretim gecikmelerine benzer şekilde fırsatların kaçırılmasına yol açabilir

Proaktif satış kapasitesi planlaması, sürekli gelişen SaaS ortamında gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve fırsatları değerlendirmek için zorunludur.

ClickUp'ı kaynak planlama aracı olarak kullanmak, bu zorlukların çoğunun üstesinden gelmede harikalar yaratır.

ClickUp, sadece görev dağılımının ötesine geçer. Darboğazları belirlemeye ve iş yüklerini yönetmeye olanak tanır ve takımların veya kuruluşların değişen talepleri ve gereksinimleri etkili bir şekilde karşılayabilmesini sağlar.

Ancak, planlama ve hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra bile kapasite planlamasının henüz bitmediğini unutmayın.

Takımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için satış kapasitesi planlaması hakkında bazı yaygın yanlış anlamaları bilmeniz gerekir. Satış kapasite planları hemen bir etki yaratmaz ve bu nedenle işe yaramaz ❌

Bunlar sadece geçmiş verilerin bir incelemesidir ❌

Hesap tabloları, satış kapasitesi planlama ve yönetim sistemleri kadar etkilidir ❌

Satış planlamanıza uygun mükemmel teknolojiye ihtiyacınız yok ❌

ClickUp ile Satış Kapasite Planlamanızı İyileştirin

Satış ekibinin performansını doğru bir şekilde tahmin ederek, pragmatik kotalar belirleyerek ve kaynakları iş hedefleriyle uyumlu hale getirerek, kuruluşlar pazarın karmaşıklıklarını hassasiyet ve öngörü ile etkili bir şekilde yönetebilirler.

Satış kapasitesi planlamasının gücünden yararlanmak için doğru araçlara ihtiyacınız var.

ClickUp'tan daha iyisi ne olabilir? Verimli ve etkili satış kapasitesi planlaması için özel olarak tasarlanmış kapsamlı özellikler sunar.

İşbirliği araçları, gerçek zamanlı veri analizi yetenekleri, önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zeka destekli içgörülerle ClickUp, kuruluşların bilinçli kararlar almasını, kaynak tahsisini optimize etmesini ve son derece rekabetçi SaaS ortamında sürdürülebilir büyümeyi sağlamasına olanak tanır.

İster deneyimli bir satış lideri ister yeni bir girişimci olun, ClickUp'ı benimsemek, satış kapasitesi planlama çabalarınızın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için anahtarınız olacaktır.

Öyleyse neden bekliyorsunuz? Gelir artışına giden yolculuğunuza bugün başlayın. ClickUp'a ücretsiz kaydolun!

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Satış kapasitesi nedir?

Satış kapasitesi, bir satış ekibinin belirli bir dönem içinde yeni gelir elde etme yeteneğini ifade eder. Satış temsilcilerinin sayısı ve hedefleri gerçekleştirmedeki etkinlikleri gibi faktörlere dayalı olarak ekibin performansını tahmin etmeyi içerir.

2. Kapasite planlamasının bir örneği nedir?

Kapasite planlamasına bir örnek, takım verimliliği ve satış hedeflerine dayalı olarak gelecekteki gelir hedeflerine ulaşmak için gereken yeni satış temsilcilerinin sayısını tahmin etmektir.

3. Kapasite planlama süreci nedir?

Kapasite planlama süreci, satış ekibinin performansını analiz ederek ve bunu finansal hedeflerle uyumlu hale getirerek bir şirketin gelir elde etme yeteneğini stratejik olarak tahmin etmeyi içerir. Bu, mevcut takım yeteneklerini değerlendirmeyi, gerçekçi kotalar belirlemeyi ve gelecekteki gelir hedeflerine ulaşmak için gereken yeni işe alımların sayısını tahmin etmeyi içerir.