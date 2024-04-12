başarıyı İzlemek için 25 Ürün Pazarlama KPI'sı ve Metrikleri

Temelinde, ürün pazarlaması hangi ürünlerin, kimlere, nasıl, ne kadar ve hangi şekilde pazarlanacağını tanımlar. Teknoloji ve SaaS sektörünün büyümesiyle birlikte ürün pazarlaması yeniden ilgi kazanmıştır.

Herkes ürün pazarlamacısı olabilir mi? Evet. Müşterinin sesi olabilir, iş kararları almak için anahtar kullanıcı/pazar verilerinden yararlanabilirse.

Bunu sağlamak için ürün pazarlamacılarının iki şeye ihtiyacı vardır:

Ürün pazarlama metrikleri: Performans göstergeleri, pazarlamacılara tüketici davranışlarının karmaşıklığı, pazar trendleri ve pazarlama stratejilerinin etkinliği konusunda rehberlik eden pusula görevi görür.

Araçlar: ClickUp'ın ürün pazarlama platformu gibi performansı doğru bir şekilde ölçmek için ihtiyacınız olan verileri toplayan yazılım ve çerçeveler. Ürün pazarlama KPI'larını hassas bir şekilde izlemek, yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış kapsamlı bir özellik seti sunar.

Bu blog yazısında her ikisini de inceliyoruz. Öncelikle anahtar metrikleri ve önemlerini anlıyoruz, ardından ürün pazarlamasında başarıyı garantilemek için doğru araçları nasıl kullanabileceğinizi ele alıyoruz.

İşletmelerde Ürün Pazarlama Metrikleri

Her ürün işi, performansını sadece satış açısından değil, aynı zamanda çeşitli öncü faktörler açısından da ölçmelidir. Ürün pazarlama metrikleri bu konuda yardımcı olur.

Ürün pazarlama metrikleri nedir?

Ürün pazarlama metrikleri, belirli bir dönemdeki pazarlama stratejilerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan standartlardır. Pazarlama çabalarını iş sonuçlarıyla bağlantılandırırlar.

Ürün pazarlama metrikleri neden önemlidir?

Diğer metrikler gibi, ürün pazarlama KPI'ları da performansı değerlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli uzun vadeli iş avantajları sunar:

İdeal müşteri profili (ICP) için doğru özelliklerin geliştirilmesi gibi büyük kararlar da dahil olmak üzere, veriye dayalı ürün kararlarını kolaylaştırın

Başarılı yaklaşımları belirlemek için birden fazla kampanya fikrini test ederek deneme kültürünü teşvik edin

Müşteri benimseme ve elde tutma oranlarını artırma

Bu metriklerle birlikte, ürün pazarlama şablonları pazarlama çabalarında tekrarlanabilirlik ve verimlilik sağlar.

ClickUp'ın Ürün Pazarlama Planı Şablonu

Ürün pazarlama metrikleri işe nasıl katkıda bulunur?

Ürün pazarlama metriklerinin en büyük avantajı, teknoloji, pazarlama ve satış takımlarının ortak bağlam ve hedefler temelinde etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmalarıdır. Ürünlerin yönünü genel organizasyon hedefleriyle uyumlu hale getirirler.

Örneğin, şirketin iş hedefinin müşteri sadakatini artırmak olduğunu varsayalım

İlgili ürün pazarlama metrikleri Net Promoter Score (NPS) ve yıllık tekrarlanan gelir olacaktır

Bu metrikleri karşılamak için ürün takımları, müşterilerin sevdiği özellikleri iki katına çıkarır, memnun olmadıkları özellikleri iyileştirir, sorunlu alanları ortadan kaldırır vb.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu metrikler ürün/teknoloji ile müşteri arasında köprü görevi görerek yolculuğu sorunsuz hale getirir.

2024 yılında izleyebileceğiniz en etkili ürün pazarlama metriklerinden bazılarına göz atalım.

i̇zlenmesi Gereken 25 Ürün Pazarlama Metrikleri

Her gün yüzlerce ürün şirketi ortaya çıkarak niş sorunlara yönelik benzersiz çözümler geliştiriyor. İyi ürün pazarlama metrikleri, pazar liderliği ile eskime arasında fark yaratma potansiyeline sahiptir.

Sizin için derlediğimiz 25 en iyi ürün pazarlama metriklerinden işinize en uygun olanları seçin.

1. Net Promoter Score (NPS)

Net tavsiye puanı, müşterilerinizin ürününüzü bir arkadaşına/meslektaşına tavsiye etme olasılığını ölçer. İşletmeler genellikle şu soruyu sorar: "0-10 arasında bir ölçekte, ürünümüzü bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?" 9-10 puanları destekçiler, 7-8 puanları pasifler ve 0-6 puanları eleştirenler olarak değerlendirilir.

NPS şunları ölçmeye yardımcı olur:

Ürünle ilgili müşteri memnuniyeti

Müşteri sadakati ve elde tutma olasılığı

Ürünün müşteri ihtiyaçlarını karşılama etkinliği

2. Müşteri Memnuniyeti Puanı (CSAT)

CSAT, "Deneyiminizden ne kadar memnun kaldınız?" sorusunu içeren anketler aracılığıyla müşteri memnuniyetini ölçer. NPS'den çok daha basit ve daha popüler bir yöntemdir.

3. Müşteri kayıp oranı

Müşteri kaybı oranı, belirli bir dönemde ürün veya hizmetinizi kullanmayı bırakan müşteri sayısıdır. SaaS işleri için bu, döngünün ortasında sözleşmeyi sonlandıran veya döngü sonunda yenileme yapmayan müşteri sayısı olabilir.

Müşteri kaybı oranı = Dönem boyunca kaybedilen müşteri sayısı / dönemin başındaki toplam müşteri sayısı

Müşteri kaybı oranı, pazarlama faaliyetlerinden çok ürünle ilgili olabilir, ancak yüksek müşteri kaybı, ürün pazarlama takımının mevcut müşterilerle yeterince etkileşim kurmadığını gösterebilir.

4. İçerik kullanımı

İçerik kullanımı, müşterilerin pazarlama içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu izler. Bu şu anlama gelebilir:

Kapalı içeriğinizi kaç kişi indiriyor?

Kaç web sayfanızı görüntülüyorlar?

Web sitenizdeki blog gönderilerinizi okumak için ne kadar zaman harcıyorlar?

Pazarlamacılar, hangi içerik türlerinin müşterilerin ilgisini çekmede ve dönüşümleri artırmada en etkili olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

5. Dönüşüm oranı

Dönüşüm oranı, pazarlama huninizin bir aşamasından bir sonrakine geçmelerini sağlayan eylemi gerçekleştiren müşterilerin yüzdesini ifade eder. Bu, bir haber bültenine kaydolmak, bir varlığı indirmek, deneme sürümüne kaydolmak veya ücretli müşteri olmak olabilir.

Dönüşüm oranı = (Dönüşüm sayısı / Toplam ziyaretçi sayısı) X 100

Dönüşüm oranları, tekliflerinizin çekiciliğini ölçerek, dönüşüm hunisinin en alt kısmındaki (BOFU) etkileşimleri optimize etmenize yardımcı olur.

6. Potansiyel müşteri dönüşüm oranı

Potansiyel müşteri dönüşüm oranı biraz daha spesifiktir ve potansiyel müşterilerin ücretli müşterilere dönüşme oranını ölçer.

Potansiyel müşteri dönüşüm oranı = (Yeni müşteri sayısı / Toplam potansiyel müşteri sayısı) X 100

Potansiyel müşteri dönüşüm oranı, potansiyel müşteri oluşturma motorunuzun kalitesinin önemli bir ölçütüdür. Çok düşük potansiyel müşteri dönüşüm oranları, yanlış ICP'yi yakaladığınızı veya potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde etkileşim kurmadığınızı gösterebilir.

7. Potansiyel müşteri başına maliyet (CPL)

Potansiyel müşteri başına maliyet, arama, sosyal medya, etkinlikler vb. çeşitli kanallarda yeni bir potansiyel müşteri elde etmek için pazarlama faaliyetlerine harcanan tutardır.

CPL = Pazarlama kampanyasının toplam maliyeti / Oluşturulan potansiyel müşteri sayısı

Potansiyel müşteriler, huninin en üstünde bir kuruluşun gücünü yakalar. CPL, minimum yatırımla farkındalık ve faiz yaratma yeteneğinizi gösterir. Ayrıca, işe yarayan kanalları belirleme ve bunlara yatırım yapma konusunda anahtar bir rol oynar.

8. Sosyal medya etkileşim oranı

Sosyal medya etkileşim oranı, beğeniler, paylaşımlar, yorumlar ve takipçiler dahil olmak üzere kullanıcıların bir markanın sosyal medya içeriğiyle etkileşim düzeyini ölçer.

Sosyal medya etkileşim oranı = (Toplam etkileşim / toplam gösterim sayısı) X 100

Bu metrik, ürün pazarlamacılarının marka bilinirliği ve etkileşimi oluşturmada sosyal medya stratejilerinin etkinliğini değerlendirmesine yardımcı olur. Bu, görünüşte önemsiz bir metrik gibi görünse de, farkındalık ve faiz yaratmada bir kanal olarak sosyal medyanın etkinliğinin önde gelen bir göstergesi olabilir.

9. Oturum süresi

Oturum süresi, bir kullanıcının tek bir oturumda web sitenizde geçirdiği ortalama süredir.

Tüm iyi pazarlama analizi araçları, oturum süresini kullanıcı etkileşimi ve sitedeki içerik kalitesi için temel bir metrik olarak ölçer. Daha uzun oturumlar, daha ilgi çekici içerik veya daha etkili bir kullanıcı arayüzü olduğunu gösterebilir.

10. Oturum başına sayfa görüntüleme sayısı

Oturum başına sayfa görüntülemeleri, bir oturum sırasında görüntülenen ortalama sayfa sayısını ölçer.

Oturum süresi ile birlikte, oturum başına sayfa görüntüleme sayısı, içeriğinizin kullanıcıların dikkatini ne kadar iyi çektiğini ve tuttuğunu ölçer, site navigasyonu ve içerik kalitesinde iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olur.

11. E-posta açılma ve tıklama oranları (CTR)

E-posta açılma oranı, bir e-posta kampanyasını açan alıcıların yüzdesini ölçer. Tıklama oranı, e-postadaki bir bağlantıya kaç kişinin tıkladığını izler.

Kullanıcılar size gönderdiğiniz mesajları açmaz veya okumazsa, dünyadaki tüm e-posta kampanyaları işe yaramaz hale gelir. E-posta açılma ve tıklama oranı, sesinizin duyulmadığının (veya maalesef duyulduğunun) kanıtıdır.

CTR, e-posta kampanyalarınızın performansını ölçmekle kalmaz, mesajlarınızın ve tekliflerinizin hedef kitle için ne kadar çekici olduğunu da gösterir.

12. Hemen çıkma oranı

Hemen çıkma oranı, bir web sitesini ziyaret eden ve yalnızca bir sayfayı görüntüledikten sonra siteden ayrılan ziyaretçilerin yüzdesidir. Ürününüzle ilgilenen bir potansiyel müşterinin, ürününüz hakkında bilgi edinmek için zaman harcamadan siteden ayrıldığını düşünün. Bu kötü bir senaryodur.

Sıçrama oranı şunu gösterebilir:

Site içeriği kullanıcıyla alakalı değil

Kullanıcının yanıt vermesini sağlayacak kadar ikna edici bir eylem çağrısı yoktur

Site çok yavaş ve kullanıcı rahatsız oldu

Kullanıcı aradığını buldu ve faiz göstermedi

Yüksek bir hemen çıkma oranının kötü olduğu yaygın bir inanıştır. Ancak bu her zaman böyle olmak zorunda değildir. Müşterileriniz ihtiyaç duydukları her şeyi açılış sayfasında bulup sayfadan ayrılıyorsa, açılış sayfanız harika demektir.

Performansınızı değerlendirmeden önce bu metriği, kullanıcı yolculuğu ve beklenen eylemlerle birlikte kullanın.

13. Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

CAC, yeni bir müşteri kazanmak için yapılan pazarlama ve satış harcamalarının toplam tutarıdır. CAC = Toplam edinim maliyetleri / Yeni müşteri sayısı

CAC, pazarlama çabalarının verimliliğinin birincil göstergesidir. Bir müşteriyi edinmenin maliyeti, ondan elde edilen gelirden fazlaysa, "müşteri yaşam boyu değeri" bunu telafi etmedikçe, stratejinizi uzun vadede ayarlamanız gerekebilir.

14. Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV)

Müşteri yaşam boyu değeri, bir işin bir müşteriden ilişkileri boyunca ne kadar kazanabileceğinin tahmini değeridir.

CLV = Bir müşterinin ortalama satın alma değeri X yıllık satın alma sayısı X ortalama müşteri ömrü

CLV şunları ölçmeye yardımcı olur:

Pazarlama çabalarının verimliliği

Pazarlama yatırımlarının ROI'si

Gelecekteki bütçelerinizi tasarlayabileceğiniz CAC verimliliği

15. Onboarding içerik/kılavuz görünümleri

Onboarding içeriği/kılavuz görünümleri, yeni kullanıcıların onboarding materyallerini görüntüleme veya etkileşimde bulunma sayısını ölçer. Müşteri başarı takımınızın etkinliğini değerlendirmek için anahtar bir metriktir.

Genellikle, yeni kullanıcıların içeriğe ilişkin yüksek görünüm ve olumlu geri bildirimleri, yeni kullanıcılar için sorunsuz bir geçiş olduğunu gösterirken, düşük etkileşim kafa karışıklığı veya faiz eksikliğini gösterebilir. Alternatif olarak, düşük görünümler ürünün kullanımının kolay olduğunu ve müşterilerin desteğe ihtiyaç duymadığını gösterebilir. Yüksek görünümler ise ürünün karmaşık olduğunu gösterebilir.

Bu nedenle, bu metrik, yeni müşteri kazanımıyla ilgili diğer müşteri memnuniyeti metrikleriyle birlikte görünümde değerlendirilmelidir.

16. Pazarlama Yatırımının Getirisi (ROMI)

ROMI veya pazarlama ROI, pazarlama yatırımlarından elde edilen satışları/karları hesaplar.

ROMI = (Pazarlamaya atfedilebilen satışlar – pazarlama maliyetleri)/pazarlama maliyetleri

Pazarlamadan satışa kadar birçok adım vardır. Örneğin, bir arama reklamının gösterim alması, ardından tıklanması, potansiyel müşteri oluşturması, ardından demo/deneme aşamasına geçmesi ve sonunda satışa dönüşmesi gerekir. Süreç haritalama araçlarıyla bu yolculuğu izleyebilir ve bu sürecin hızını dolar cinsinden ölçebilirsiniz.

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17. Özellik benimseme oranı

Özellik benimseme oranı, ürününüzün yeni bir özelliğini piyasaya sürüldükten sonra belirli bir süre içinde kullanmaya başlayan kişilerin sayısıdır.

Özellik benimseme oranı = (Özelliği kullanan kullanıcı sayısı / Toplam kullanıcı sayısı) * 100

Bu ürün pazarlama metriği, takımların yeni özelliklerin kabulünü ve kullanılabilirliğini anlamasına yardımcı olur.

18. Alışveriş sepeti terk etme oranı

Alışveriş sepeti terk etme oranı, alışveriş sepetine öğeler ekleyen ancak daha sonra satın almaktan vazgeçen çevrimiçi alışverişçilerin yüzdesidir.

Bir ürün pazarlamacısı olarak, bu metrik müşteri deneyimindeki eksiklikleri anlamak ve gidermek için anahtar öneme sahiptir.

19. Müşteri etkileşim puanı

Müşteri etkileşim puanı, müşterilerinizin ürün veya hizmetinizle ne kadar etkileşimde bulunduğunu gösterir. Bu, aşağıdaki gibi soruları yanıtlayabilir:

Hesaplarına ne sıklıkla giriş yapıyorlar?

Kaç tane özellik kullanıyorlar?

Instagram gönderilerinizin kaç tanesi beğeniliyor?

Bu puan, işletmelerin yüksek etkileşimli kullanıcıları belirleyerek onlara ek satış fırsatları sunmalarını ve müşteri tutma çabaları için hedefledikleri kullanıcıları belirleyerek müşteri kaybı riskini azaltmalarını sağlar.

20. Müşteri tutma oranı

Dönüşüm oranı gibi, tutma oranı da düzenli aralıklarla beklenen eylemi tutarlı bir şekilde gerçekleştiren kullanıcıların yüzdesidir. Bu, şunlar olabilir:

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Ürününüzün aboneliğini yenileme

Müşteri tutma oranı = [Toplam müşteri sayısı – o dönemdeki yeni müşteri sayısı]/toplam müşteri sayısı], yüzde olarak ifade edilir

Yüksek bir müşteri tutma oranı, ürün, ilişki, fiyatlandırma vb. ile ilgili müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu gösterir.

21. Ürün iade oranı

Ürün iade oranı, müşteriler tarafından iade edilen ürünlerin yüzdesini ölçer.

Ürün iade oranı = Toplam iadeler / toplam satın alımlar [tek tek ürünler için de hesaplanabilir]

Ayrıca, söz konusu ürünün iadelerini satın alımlarına bölerek tek tek ürünlerin iade oranlarını da hesaplayabilirsiniz.

Ürün kalitesini, müşteri memnuniyetini ve iade politikalarının etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir. Yüksek iade oranı, ürün beklentileri veya kalitesiyle ilgili sorunlara işaret edebilir.

22. Değer Kazanma Süresi (TTV)

Değer elde etme süresi, bir müşterinin satın aldıktan sonra bir ürün veya hizmetten değer elde etmesi için geçen süreyi ölçer. Pizza satıyorsanız, açlığı hemen giderebilirsiniz. Ancak, bir proje yönetim sistemi satıyorsanız, değerin elde edilmesi birkaç hafta, hatta birkaç ay sürebilir.

Ürün pazarlama takımları, bu metrikleri yeni kullanıcıların sisteme alışma süreçlerinin ve ilk kullanıcı deneyiminin etkinliğini değerlendirmek için kullanır. Daha kısa TTV, daha yüksek müşteri memnuniyeti ve müşteri tutma oranlarına yol açabilir.

23. Pazar payı

Pazar payı, pazardaki fırsatların ne kadarını yakaladığınızı ifade eder. Örneğin, bir yılda 1 milyon araba satılıyorsa ve BMW bu satışların 200.000'ini gerçekleştiriyorsa, pazar payı %20'dir.

Pazar payı = (Şirket satışları / Sektör satışları) X 100

Pazar payı, ürün pazarlamacıları tarafından fırsatları anlamak için kullanılır. Örneğin, pazarın %10'unu ele geçirdiyseniz, payınızı büyütmek için yatırım yapabilirsiniz. Ancak, pazar payınız %100 ise, pazarı genişletmeye yönelik stratejinizi yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.

24. Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU)

ARPU, tam olarak adından da anlaşıldığı gibidir. Toplam gelir, dönem içindeki toplam kullanıcı sayısına bölünerek hesaplanır.

Kullanım tabanlı fiyatlandırma modelini izleyen SaaS tabanlı ürün işleri için APRU kritik bir metriktir. Netflix gibi kullanıcı tabanlı fiyatlandırma modellerinde ARPU tutarlı olabilir, bu da APRU'yu gereksiz hale getirir.

Ancak, gönderilen e-posta sayısı veya sahip olduğunuz kişi sayısı üzerinden ücretlendirme yapan Mailchimp gibi bir marka için APRU, kullanıcı tabanının gelir getirme kapasitesini değerlendirmeye yardımcı olur.

25. Aylık Tekrarlayan Gelir (MRR)

Adından da anlaşılacağı gibi, aylık tekrarlanan gelir, müşteriler tarafından bir aylık dönem boyunca ödenen toplam abonelik ücretidir.

MRR = Toplam ödeme yapan müşteri sayısı X kullanıcı başına ortalama gelir

MRR, nakit akışını anlamak ve gelecekteki gelirleri tahmin etmek için gereklidir. Özellikle abonelik tabanlı işler için, performans ve finansal gücün anahtar göstergesidir.

Neyi izleyeceğinizi öğrendiğinize göre, şimdi nasıl yapacağınızı görelim.

Ürün Pazarlama KPI'larını İzleme

Çoğu ürün pazarlama takımı, kampanyalar, reklamlar, analizler vb. için birbirinden farklı birçok araçla çalışır. Bu metrikleri izlemek bile başlı başına sıkıcı bir görev haline gelebilir.

ClickUp'ın ürün pazarlama yazılımı, tam da bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır. ClickUp gibi güçlü bir araç, ürün pazarlama hedeflerinizi izlemenize ve gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabilir?

Ürün pazarlama hedeflerinizi belirleyin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak, ürün pazarlama stratejilerinizle doğrudan bağlantılı, belirli ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) çerçeveleri kullanıyorsanız, ClickUp'ı kullanarak her bir hedefi ölçülebilir anahtar sonuçlara ayırın ve ilerlemeyi ve sonuçları daha kolay ölçün.

ClickUp Anahtar Performans Göstergesi (KPI) şablonuyla bunu daha hızlı yapın. Özelleştirin, ayarlayın ve pazarlama işine geçin!

ClickUp'ın Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Şablonu ile başarı metriklerinizi takip edin

Ürün pazarlama projelerinizi entegre edin

Tüm projelerinizi ClickUp'a görevler olarak ekleyin ve ürün pazarlama çabalarınız için merkezi bir hub haline getirin. Bu konsolidasyon, hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlar ve takım üyeleri arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Dahası var! ClickUp'ın pazarlama proje yönetimi aracında görevlerin tamamlanmasına göre hedef raporlamasını otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile takım performansını otomatik olarak izleyin

Ürün pazarlama ilişkilerini yönetin

Ürün pazarlaması, ürün, içerik, tasarım, pazarlama, müşteri başarısı ve daha fazlasını içeren bir dizi kişiyi içerir. ClickUp ile ürün pazarlama görevlerinizi yönetebilir, kullanıcıları atayabilir, bağımlılıkları etiketleyebilir ve harici paydaşlara erişim izni verebilirsiniz.

İnceleme ve geriye dönük değerlendirme

ClickUp, takımınızın işlerini tek bir yerde birleştirerek performansı gözden geçirmenizi sağlar.

Görevleri hedeflere bağlayarak çabalarınızın sonuçlarına kadar net bir görünüm elde edin

100'den fazla entegrasyon ile farklı platformlardaki verileri ClickUp'a aktarın

Bu verileri kullanarak, ilgilendiğiniz ürün pazarlama metriklerini izlemek için özel raporlar oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri, web sitesi trafiği ve dönüşüm oranlarından müşteri etkileşim puanlarına ve pazar payına kadar çeşitli metrikleri görselleştirmek için konsolide bir yol sunar. Trendleri analiz edin, iyileştirme alanlarını belirleyin ve ürün pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için veriye dayalı kararlar alın.

Tekrarla

Çevik bir organizasyon, çabalarını ve sonuçlarını sürekli olarak iyileştirmeye çalışır. Geri bildirimleri tartışmak için yorumlar, gerçek zamanlı belge düzenleme vb. gibi işbirliği özelliklerini kullanın.

Geri bildirimleri ve içgörüleri ürün pazarlama stratejinize dahil edin. Performans metriklerine göre proje yönetimi hedeflerinizi ve OKR'lerinizi ayarlayın ve yeniden düzenleyin.

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıyla takımınızla işbirliği yapın ve hedeflerinize daha hızlı ulaşın

ClickUp ile Ürün Pazarlama KPI'larınızda Mükemmelliğe Ulaşın

İyi bir ürün pazarlaması için metrikler ve araçlar gerekir. Bu yazıda 25 örnek metrik ele aldık.

Öte yandan, stratejinizi uygulamak için çeşitli dijital pazarlama uygulamaları kullanabilirsiniz. Örneğin, web sitesi trafik verilerini yakalamak için Google Analytics'i kullanabilir, MailChimp'ten e-posta kampanyaları gönderebilir veya tasarımlar için Canva'yı kullanabilirsiniz. Bu araçların her biri kendi veri silolarını oluşturur ve bu da ürün pazarlama bağlamınızı parçalar.

ClickUp'ın kapsamlı ürün pazarlama yazılımı, çalışma alanınızı birleştirir ve çabalarınızı yönetmenize, izlemenize ve analiz etmenize olanak tanır. İster küçük işletmeler ister kurumsal işletmeler için pazarlama araçları arıyor olun, ClickUp size uyum sağlayabilir.

Nasıl çalıştığını görün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.

Ürün Pazarlama Metrikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Pazarlamada KPI nedir?

Pazarlamada anahtar performans göstergeleri veya KPI'lar, pazarlama faaliyetlerinin başarısını ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir metriklerdir. İşletmelerin performansı izlemesine, stratejileri ayarlamasına ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olurlar.

2. Ürün yönetiminde KPI nedir?

Ürün yönetiminde KPI, bir ürünün hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını gösteren ölçülebilir bir değerdir.

En sık kullanılan ürün yönetimi KPI'ları ve metriklerinden bazıları şunlardır:

Kullanıcı Etkileşimi

Müşteri Memnuniyeti Puanı (CSAT)

Aylık Tekrarlayan Gelir (MRR) veya Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR)

Müşteri Kaybı Oranı

Özellik Benimseme Oranı

Dönüşüm Oranı

Pazara Sunma Süresi

3. Ürün pazarlamasının başarısını nasıl ölçersiniz?

Ürün pazarlamasının başarısı, kuruluşun sunduğu ürün ve hizmetlere uygun olarak tasarlanmış KPI'larla ölçülür. Örneğin, abonelik işindeyseniz, yıllık tekrarlanan gelir (ARR) veya aylık tekrarlanan gelir (MRR) anahtar metrikler olabilir. Ürün odaklı büyüme (PLG) stratejisi izliyorsanız, NPS anahtar metrik olabilir.

Ürün pazarlamasının başarısını ölçmek için yapılandırılmış bir yöntem: