8 Kanıtlanmış Adımda Yüksek Performanslı Bir Takım Nasıl Oluşturulur?

2023 yılında kuruluşların yaklaşık %51'i takımlarını yeniden yapılandırmıştır.
Beklendiği gibi, yöneticiler 2024 yılında takımlarını yeniden yapılandırmaya odaklanıyor.
Takım geliştirme, iyi bir nedenden ötürü sürekli bir alıştırmadır. Takımlar çeşitli faktörler nedeniyle sürekli değişir, gelişir ve büyür. Sonuç olarak, takımın yüksek performanslı ve motive olmasını sağlamak için takım geliştirmenin birçok yönüne odaklanmaya devam etmeniz gerekir.
İyi yönetilen bir takım:
- Takım üyeleri arasında yaratıcılığı ve iletişimi teşvik eder
- Takımın karar verme becerisini geliştirir
- Departmanlar ve takımlar arasındaki siloları yıkın
- Kıdemsiz çalışanların kıdemli çalışanlardan öğrenebileceği gelişmiş öğrenme fırsatları sunar
- Yorgunluğu azaltır ve katılım düzeylerini artırarak başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar
- Yöneticilerin takımın tüm potansiyelinden yararlanmasını sağlar
- Çalışanların işyerinde refahını ve birbirleriyle olan bağlantılarını artırır
- Kuruluşların ( %50 ) operasyonel hedeflerine ulaşmasını sağlar
Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, birlikte çalışmak bir takımı motive edebilir ve işi eğlenceli hale getirebilir. Bu kılavuz, yüksek performanslı bir takım oluşturmak için sekiz basit ve kanıtlanmış adımı anlatır.
Sekiz Kolay Adımda Takım Oluşturma
Hepimiz şu cümleyi duymuşuzdur: "Takım çalışması, hayalleri gerçeğe dönüştürür."
Peki bunu nasıl başarabilirsiniz? Takım oluşturmak bir süreçtir ve bu süreçte dikkatli olmak gerekir.
Sağlam, yüksek performanslı ve çevik bir takım oluşturmak için gerekenlere birlikte göz atalım.
Adım 1: Senkronizasyon sağlamak için hedefler oluşturun
Belirsiz hedefler yanlış yorumlara yol açar.
Dolayısıyla, çalışanlarınızı gruplara ayırmadan önce şunları yapın:
- Takımın izleyeceği kesin organizasyonel hedefleri ve amaçları belirleyin
- Görev hedeflerini (ne yapılması gerektiği) ve süreç hedeflerini (işin nasıl yapılması gerektiği) en başından itibaren iletin
- Her rol için bireysel sorumlulukları, kullanım örneklerini ve işlevler arası takımların nasıl birlikte çalışacağını vurgulayın
- Takımın yeteneklerini genel organizasyon hedefleriyle uyumlu hale getirin
İyi ifade edilmiş ve net hedefler herkesin hayatını kolaylaştırır: çalışanlar aynı sayfada olur ve takım lideri ilerlemeyi etkili bir şekilde izleyebilir.
Bu uyum, herkesin baştan sona aynı genel hedeflere doğru çalışmasını sağlar.
Etkili bir takım hedefleri belirlemede yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Hedefleri'ni deneyin.
ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerinizi net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile haritalandırın:
Hedefleri istediğiniz biçimde görüntüleyin ve işleri kolaylaştırmak için belirli klasörlere ayırın.
Hedeflerinizi yazarken aşağıdaki temas noktalarını dahil edin:
- Anahtar faaliyetler
- Acil durumlar ve yedekleme planları
- İşleri izlemek için kontrol noktaları
- Paydaşları bilgilendirmek için kurallar
- Kim neyden sorumludur?
- Her görev/eylem için son tarihler
- İlerlemeyi ölçmek için metrikler
Adım 2: Düşünün — Şirket kültürünüz nasıl?
Takımınız her zaman kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.
Doğal olarak, şirket kültürünüzü oluşturmak gündeminizin en üst sıralarında yer almalıdır.
Olumlu bir şirket kültürü geliştirmek için şu ipuçlarını kullanın:
- Olumlu davranış: Olumlu davranışın ne olduğunu açıkça tartışın ve takımınız için en iyi uygulama kuralları belirleyin. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bu kriterleri anında paylaşın ve takımın aynı sayfada olmasını sağlayın:
- Takım oluşturma alıştırmaları: Takım üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak için, her çalışandan kariyerlerinde karşılaştıkları bir zorluk ve başarı hakkında 5 dakikalık bir kişisel hikaye paylaşmalarını istediğiniz "eser alıştırması"nı deneyin. Ayrıca, çalışandan başarısını simgeleyen bir eser (kupa, sertifika vb.) göstermesini de isteyin. Herkes hikayesini tamamladıktan sonra, takım üyelerinin anekdotları dinledikten sonra nasıl hissettiklerini ve her üyenin masaya ne gibi beceriler kattığını tartışmaya başlayın
- İş stili: Sorumlu bir yönetici olarak, takımınızın en iyi nasıl çalıştığını öğrenmek çok önemlidir: Çalışanlar bağımsız çalışmayı mı seviyor? Hibrit bir modelde işbirliği yapmak isterler mi?
- Çalışanlar bağımsız çalışmayı seviyor mu?
- Hibrit bir modelde işbirliği yapmak isterler mi?
- Çalışanlar bağımsız çalışmayı seviyor mu?
- Hibrit bir modelde işbirliği yapmak isterler mi?
Doğrudan sorular sorun ve herkes için uygun bir çalışma tarzı oluşturun. ClickUp Brain'i kullanarak tartışma noktalarını not alabilir ve herkesin aynı hızda ilerlemesini sağlayabilirsiniz.
Adım 3: Eğitime odaklanın
Takımınızın mevcut becerilerini değerlendirmek ve bu becerilere göre işleri tasarlamak çok önemlidir.
Ancak takımınızı bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, yarının değerleri olacak becerilere odaklanın.
Sürekli öğrenme fırsatları, daha iyi moral ve performansın önünü açar.
Koçluk ve öğrenmeyi kuruluşunuzun öğrenme kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmenin yolları:
- Takımınızın faizini yüksek tutmak için stratejiler geliştirin ve yeni gelecek zorlukları sıralayın
- Benzersiz beceri setleri için öğrenme modülleri oluşturun
- Eğitim kurslarını yolunda tutan bir çerçeve geliştirin
- Daha iyi sonuçlar elde etmek ve takım üyelerinin gelişmesine yardımcı olmak için yeni öğrenme fikirlerini deneyin
Adım 4: Kapsamlı bir gelişim planı oluşturun
Yeni bir takım oluşturmak için birçok faktörü hesaba katmak gerekir.
Her takım üyesinin saygı gördüğünü ve dinlendiğini hissetmesini sağlamanız gerekir.
İşler ters gittiğinde organize ve sakin olmanız gerekir.
Çalışanlarınızın performansını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.
Tüm bu unsurları yönetmek, olağanüstü proje yönetimi ve zaman yönetimi becerileri gerektirir.
Bu nedenle, uyumlu bir takım geliştirme planı oluştururken tüm bu faktörleri dikkate alın.
Planınız hazır olduğunda, onu uygulamaya koyma ve takım geliştirmenin dört aşamasını takip etme zamanı gelmiştir:
- Aşama 1: Takımla tanışın ve insanların birbirlerini tanıdığı ve her üyenin nasıl çalışmak istediğini öğrendiği buz kırıcı oturumlar düzenleyin
- Aşama 2: Takım oluşturma egzersizleri gerçekleştirerek meslektaşlar arasında güven ve problem çözme becerileri geliştirin
- Aşama 3: Takımı, zorlu olması gereken ilk görevleri için hazırlayın ve bilgilendirin. Takım üyelerini birlikte çalışmaya ve alışılmışın dışında düşünmeye teşvik edin
- 4. Aşama: Sonuçları yeniden gruplandırın ve analiz edin; zorluklarda nelerin yanlış gittiğine bakın ve başarıları kutlayın
Adım 5: 7/24 iletişimi ve zahmetsiz işbirliğini teşvik edin
Birbirinizin becerilerinden yararlanmak, tek başına elde edilebilecek sonuçlardan daha iyi sonuçlar getirir.
Takımın kolektif güçlerinden yararlanmak, parmaklarınızın ucunda bulunan iyi bir proje yönetimi aracıyla başlar.
ClickUp, takımların yolunda ilerlemesine ve birbirlerinin görevleri, güncellemeleri ve ilerlemeleri hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak için sağlam takım işbirliği ve iletişim özellikleri sunar.
Örneğin, tek bir tıklama ile önemli e-postaları göndermenizi sağlayan ClickUp'ın E-posta özelliğini ele alalım:
ClickUp Sohbet Görünümü özelliği, coğrafi olarak dağınık bir takımla işbirliği yapmak ve canlı güncellemeleri paylaşmak istediğinizde de kullanışlıdır.
Yararlı bulabileceğiniz bir başka özellik ise, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan ClickUp İşbirliği Algılama fonksiyonudur:
- Belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin
- Durum değişiklikleri, yeni yorumlar ve diğer önemli görev ayrıntıları hakkında anında geri bildirim alın
Yukarıda bahsedilen özelliklere ek olarak, aşağıdakiler de yardımcı olur
- Bir görev veya proje başlamadan önce başlangıç toplantıları planlayın
- İş rollerini ve diğer takım üyelerinin başarılı olmak için yapması gerekenleri açıklayın
- Takımı derinlemesine sorular sormaya ve sorguları netleştirmeye teşvik edin
Uygun iletişim olmadan, takımınız işi yeniden yapmak zorunda kalabilir ve bu süreçte teslim tarihlerini kaçırabilir.
Adım 6: 360 derece proje yönetimi yazılımına yatırım yapın
Takımınız aynı anda birden fazla projeyle uğraşırken desteğe ihtiyaç duyar.
ClickUp proje yönetimi platformu işte bu noktada oyunun kurallarını değiştiriyor.
Bu araç, takımlarınızı birbirine yaklaştırmak için aşağıdakiler gibi bir dizi özellik sunar:
- Bağlantılı iş akışları ve belgeler, ClickUp gösterge panellerinde gerçek zamanlı olarak kolayca görüntülenebilir :
- AI proje yöneticisi sayesinde görev açıklamalarına, özetlenmiş yorum konularına vb. göre otomatik olarak alt görevler oluşturun:
Gantt grafiklerini kullanarak proje ayrıntılarına ve bunların şirket hedefleriyle nasıl uyumlu olduğuna anında görünürlük sağlayarak öncelikli planlar ve eylem öğeleri elde edin:
ClickUp Beyaz Tahtaları, her türlü amaç ve ihtiyaç için görsel bir tuval sunarak, haritalanmış süreç iş akışları ve stratejik girişimlerde daha fazla işbirliği sağlar:
Adım 7: Destek verin, mikro yönetim yapmayın
Çalışanların bakış açısından, yöneticiler genellikle destek vermek yerine projeleri mikro düzeyde yönetiyor olarak görülür.
Mikro yönetim tarzı liderliğe son vermek için:
- Bırakmayı öğrenin: İşleri, özellikle de önemsiz görevleri akıllıca delege edin ve takımın fonksiyonlarını yerine getirememesine izin vermeyin
- Zihniyet değişikliğini benimseyin: Takıma daha fazla güven göstererek, bir uygulayıcıdan bir lider haline gelin
- Öğrenmeye devam edin: Çalışanlarınız gibi, bir yönetici olarak da liderlik becerilerinizi geliştirmeye devam etmeniz ve meraklı olmanız gerekir
- Dikkatli işe alım: Rolü düşünmeden doldurmak yerine, uyumlu ve cesur bir şekilde çalışabilecek farklı insanlardan oluşan bir grup işe alın
- Yumuşak becerileri düşünün: Sert becerilere odaklanmanın yanı sıra, takımın davranışlarının sahipliğini üstlenmeli ve daha fazla işbirliği, empati ve güven gibi yumuşak becerileri geliştirmelisiniz
- %85 çaba formülünü teşvik edin: Harvard Business Review, yüksek performanslı takımlar oluşturmak için yöneticilerin takım üyelerinin %100 çaba gösterme yerine %85 çaba göstermelerini teşvik etmeleri ve tükenmişlik hissini önlemeleri gerektiğini savunuyor
Adım 8: Sorun — Geri bildiriminiz görsel odaklı mı?
Nesnel geri bildirim oturumları yürütmek ve verimli çatışma çözümü sağlamak için şunları kullanın:
- Eğitim aracı olarak görselleştirme: Görsel geri bildirim, insanlara neyi geliştirmeleri gerektiğini gösterir — tıpkı bir futbol takımının kendi maçını izlemesi gibi. Bu süreci son derece eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebilecek araçlardan biri, görevler ve fikirler arasında bağlantılar kurmanıza olanak tanıyan ClickUp Zihin Haritalarıdır:
- Takımınızın birlikte ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için zamanı takip edin: Takımınızın zamanını nasıl geçirdiğini izlemek, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için çok değerli bilgiler sağlar. Takımınızın zaman yönetimi becerilerine çok dikkat edin
- Performans yönetimi araçları: Performans yönetimi araçları ve ücretsiz performans değerlendirme şablonlarıyla düzenli çalışan performans değerlendirmeleri gerçekleştirin, çalışanlarınızın işlerini ne kadar iyi yaptığını değerlendirin ve buna göre iyileştirme planları geliştirin. Hazır performans iyileştirme planı şablonlarını kullanın ve takımlarınızın hareket halindeyken performanslarını artırmasına yardımcı olun
Bu arada, aşağıdakileri içeren açıklayıcı bir geri bildirim verin:
- Takımınızın davranışları, kişilikleri değil
- Takımınızın elindeki görevi yapmak için gerekli beceriler
- Takımların başarılı olmak için gerekli kaynaklara sahip olup olmadığına bakılmaksızın
- Her bir takım üyesini motive eden unsurlar
- Takımın eylemleri — varsayımlara değil, gerçeklere dayanan eylemler
- Takımın doğru yaptığı şeylerin (ve yanlış yaptığı şeylerin) açık ve somut örnekleri
- Takımın bir sonraki başlığı
- Herhangi bir engelle karşılaşırsanız kiminle iletişime geçmelisiniz?
- Her bireyin genel plan içindeki amacı nedir?
Buradaki amaç, çalışanların dürüstçe fikirlerini paylaşabilecekleri güvenli bir alan yaratmaktır.
Başarılı Bir Takım Oluşturmanın Anahtar Zorlukları
Takımınız zorlanıyorsa, devreye girmek istemeniz çok doğal.
Ancak başarılı bir takım oluşturmak birçok nedenden dolayı zor bir görevdir:
- Herkes takımın başarısına eşit şekilde katkıda bulunmakla ilgilenmeyebilir
- Takım üyeleri birbirleriyle ve takım liderleriyle bağlantı kurma konusunda güven eksikliği yaşayabilir
- Çok fazla arka kanal ve yan konuşma, bilgi eksikliklerine neden olabilir
Bu zorlukları ortadan kaldırmak ve altı temel özelliğe sahip başarılı bir takım kurmak mümkündür.
Yüksek Performanslı Bir Takımın 6 Ortak Özelliği
Yüksek performanslı bir takım ın dinamiklerini çözmek, göründüğünden daha kolaydır.
Aşağıdaki altı özellik gözlemlenebilir, ölçülebilir ve nicelendirilebilir olduğundan, zamanla aşılamak daha kolaydır.
Bu nitelikleri takımınıza entegre edin ve ilk günden itibaren takımınızın bağlarını güçlendirin:
1. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI)
DEI stratejiniz ile iş stratejiniz arasında net bir bağlantı var mı? Eğer yoksa, şunları yapmalısınız:
- Erken aşamalarda daha sistematik olun ve organizasyonel hedeflerinizi DEI programınızın istenen etki düzeyine bağlayın
- DEI hedefleriniz için doğru altyapıya sahip olma fırsatlarını belirleyin — bugün sadece %47'lik bir oranla bu hedefine ulaşabilen kuruluşlar var
- Çok çeşitli beceri ve bakış açılarına sahip, çeşitlilik içeren çalışanlar işe alın
2. Enerji seviyeleri
Takımınız daha yüksek enerji seviyeleri ve daha fazla sorumluluk duygusu sergiliyor mu? Bunların her ikisi de takımın bağlılık seviyelerinin doğrudan göstergeleridir. Enerji ne kadar yüksekse, bağlılık da o kadar yüksek olur ve bunun tersi de geçerlidir
3. Yaratıcı ve hedef odaklı zihniyet
Her takım üyesi, şirketin hedeflerini gerçek yol gösterici olarak görmeli ve yaratıcılık ve destekle çalışmalıdır
4. Şirket kültürüne yönelik ortak taahhüt
Çalışanlarınız, vizyon, kültür ve inançlar açısından kuruluşunuzu ileriye taşıyan unsurları anlamalıdır
5. Öğrenme zihniyeti
Seçtiğiniz her takım üyesi, öğrenmeye ve değişen durumlara uyum sağlamaya istekli olmalıdır. McKinsey, bir rolde en yüksek performansı gösterenlerin, aynı rolde ortalama performansı gösterenlerden %800 daha verimli olduğunu iddia ediyor!
6. İletişim
Takımınızın iletişimini haritalamak, takımın neyi tartıştığını anlamak kadar önemlidir. Bu, takımınızın karar verme sürecini ve bir makine gibi uyumlu bir şekilde birlikte çalışmasını şekillendirir. Bu nedenle, takımın iletişim becerilerini değerlendirirken aşağıdaki noktalara dikkat edin:
- Her üyenin ses tonu nedir?
- Takım üyeleri konuşurken birbirleriyle yüz yüze mi yoksa sanal olarak mı konuşuyor?
- Üyeler ne tür jestler sergiliyor?
- Takım üyeleri birbirleriyle ne sıklıkla konuşuyor, dinliyor ve birbirlerinin sözünü kesiyor?
- Takım üyeleri dışadönüklük ve empatiyi nasıl sergiler?
Doğru Çözümle Daha İyi Takımlar Oluşturun
Esnek ve verimli bir takımın nasıl geliştirileceği konusu burada sona ermiştir.
Burada özetlenen içgörülerden yararlanarak, yüksek performanslı takımları çok yönlü becerilerle (bireysel zeka, iletişim, empati ve yetenek) bir araya getirin.
Ayrıca, yıllar boyunca edindiğiniz doğru araçlar, stratejiler ve tekniklerle takımı donatmak da iyi bir uygulamadır.
ClickUp gibi bir proje yönetimi aracına yatırım yapmayı düşünün ve takımınızın en iyi performansı sergilemesini sağlayın.
ClickUp gibi hepsi bir arada bir araç, iş akışlarını kolaylaştırır, ilerlemeyi izler, işbirliğini teşvik eder ve takımı ortak bir hedefe doğru yönlendirir.
Sıkça sorulan sorular
1. Bir takım geliştirmek için en iyi yol nedir?
Takım oluşturmak, sabır ve zaman gerektiren sekiz adımlık bir süreçtir:
- 1. Adım: İnsanları senkronize hale getirmek için görev ve süreç hedefleriniz üzerinde çalışın
- Adım 2: Takım değerleri, inançlar vb. dahil olmak üzere şirket kültürünüzü oluşturmaya odaklanın.
- Adım 3: Her adımda çalışanlar ve takımlar için öğrenme fırsatları sunun
- Adım 4: Takım üyelerinin sert ve yumuşak becerilerine odaklanan bütünsel bir takım geliştirme planı hazırlayın
- Adım 5: Doğru araçlarla anında iletişim ve işbirliğini teşvik edin
- Adım 6: Takımınızın verimliliğini artırmak için proje yönetimi yazılımına yatırım yapın
- 7. Adım: Liderlik tarzınızı mikro yönetimden destekleyici bir tarza değiştirin
- Adım 8: Daha iyi anlaşılması için görsel geri bildirim verin
2. Takım geliştirmenin beş aşaması nelerdir?
Tuckman modeline göre, takım gelişimi beş aşamadan oluşur:
- Formasyon: Grup üyeleri kibardır ve birbirlerini tanımaya çalışırlar; bu aşamada genellikle rollerini ve hedeflerini tam olarak bilmezler
- Fırtına: Grup üyeleri fikirlerini ifade etmeye ve form aşamasında belirlenen sınırları zorlamaya başladıkça çatışma ve rekabet ortaya çıkar
- Norming: Grup normları ve değerleri form oluşturarak birlik ve işbirliği duygusu yaratır. Ayrıca, roller ve sorumluluklar daha net hale gelir ve grup üyeleri arasında güven gelişmeye başlar
- Performans: Grup, net hedefleri ve ortak bir amaç bilinciyle son derece işlevseldir. Üyeler, hedeflerine ulaşmak için etkili bir şekilde birlikte çalışır
- Erteleme: "Deformasyon" aşaması olarak da bilinen bu aşama, hedefler ulaşıldığında grubun dağılmasıyla sonuçlanır. Uzantısı olarak, üyeler grup dağıldığında kayıp veya üzüntü hissedebilirler
3. Takım çalışmasını nasıl geliştiririz?
Takım çalışmasını geliştirmek zaman alabilir. Aşağıdakileri gerçekleştirmek için sistematik bir yaklaşım ve sürekli çaba gerekir:
- Net hedefler belirleyin: Takımdaki herkes, kuruluşun hedeflerine ulaşmada oynadıkları rolü anlamalı, amaç ve yön duygusu oluşturmalıdır
- Açık iletişimi teşvik edin: Takım üyeleri aktif dinleme yapmalı ve bilgileri gerçek zamanlı olarak paylaşmalıdır
- Güven oluşturun: Güven oluşturma faaliyetleri ve örnek olarak liderlik etmek, güvene dayalı bir ortam oluşturmanın etkili yollarıdır
- İşbirliğini teşvik edin: İşbirliğine dayalı bir ortam, takım üyelerinin birlikte çalışarak ortak hedeflere ulaşmalarını sağlar
- Destek sağlayın: Yönetici ekibinin dürüstçe verdiği teşvik, çalışanların moralini ve motivasyonunu artırır
- Başarıları kutlayın: Takımın başarılarını takdir etmek ve kutlamak, takım ruhunu oluşturmaya yardımcı olur
- Sürekli iyileştirmeyi teşvik edin: Sürekli iyileştirme kültürü, takım üyelerinin geri bildirimlere açık olmalarına ve deneyimlerinden öğrenmeye istekli olmalarına yardımcı olmak için gereklidir