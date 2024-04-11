8 Kanıtlanmış Adımda Yüksek Performanslı Bir Takım Nasıl Oluşturulur?

2023 yılında kuruluşların yaklaşık %51'i takımlarını yeniden yapılandırmıştır.

Beklendiği gibi, yöneticiler 2024 yılında takımlarını yeniden yapılandırmaya odaklanıyor.

Takım geliştirme, iyi bir nedenden ötürü sürekli bir alıştırmadır. Takımlar çeşitli faktörler nedeniyle sürekli değişir, gelişir ve büyür. Sonuç olarak, takımın yüksek performanslı ve motive olmasını sağlamak için takım geliştirmenin birçok yönüne odaklanmaya devam etmeniz gerekir.

İyi yönetilen bir takım:

Takım üyeleri arasında yaratıcılığı ve iletişimi teşvik eder

Takımın karar verme becerisini geliştirir

Departmanlar ve takımlar arasındaki siloları yıkın

Kıdemsiz çalışanların kıdemli çalışanlardan öğrenebileceği gelişmiş öğrenme fırsatları sunar

Yorgunluğu azaltır ve katılım düzeylerini artırarak başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar

Yöneticilerin takımın tüm potansiyelinden yararlanmasını sağlar

Çalışanların işyerinde refahını ve birbirleriyle olan bağlantılarını artırır

Kuruluşların ( %50 ) operasyonel hedeflerine ulaşmasını sağlar

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, birlikte çalışmak bir takımı motive edebilir ve işi eğlenceli hale getirebilir. Bu kılavuz, yüksek performanslı bir takım oluşturmak için sekiz basit ve kanıtlanmış adımı anlatır.

Sekiz Kolay Adımda Takım Oluşturma

Hepimiz şu cümleyi duymuşuzdur: "Takım çalışması, hayalleri gerçeğe dönüştürür."

Peki bunu nasıl başarabilirsiniz? Takım oluşturmak bir süreçtir ve bu süreçte dikkatli olmak gerekir.

Sağlam, yüksek performanslı ve çevik bir takım oluşturmak için gerekenlere birlikte göz atalım.

Adım 1: Senkronizasyon sağlamak için hedefler oluşturun

Belirsiz hedefler yanlış yorumlara yol açar.

Dolayısıyla, çalışanlarınızı gruplara ayırmadan önce şunları yapın:

Takımın izleyeceği kesin organizasyonel hedefleri ve amaçları belirleyin

Görev hedeflerini (ne yapılması gerektiği) ve süreç hedeflerini (işin nasıl yapılması gerektiği) en başından itibaren iletin

Her rol için bireysel sorumlulukları, kullanım örneklerini ve işlevler arası takımların nasıl birlikte çalışacağını vurgulayın

Takımın yeteneklerini genel organizasyon hedefleriyle uyumlu hale getirin

İyi ifade edilmiş ve net hedefler herkesin hayatını kolaylaştırır: çalışanlar aynı sayfada olur ve takım lideri ilerlemeyi etkili bir şekilde izleyebilir.

Bu uyum, herkesin baştan sona aynı genel hedeflere doğru çalışmasını sağlar.

Etkili bir takım hedefleri belirlemede yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Hedefleri'ni deneyin.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerinizi net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile haritalandırın:

ClickUp Hedefleri ile işinizle bağlantılı, takip edilebilir hedefler oluşturun

Hedefleri istediğiniz biçimde görüntüleyin ve işleri kolaylaştırmak için belirli klasörlere ayırın.

Hedeflerinizi yazarken aşağıdaki temas noktalarını dahil edin:

Anahtar faaliyetler

Acil durumlar ve yedekleme planları

İşleri izlemek için kontrol noktaları

Paydaşları bilgilendirmek için kurallar

Kim neyden sorumludur?

Her görev/eylem için son tarihler

İlerlemeyi ölçmek için metrikler

Adım 2: Düşünün — Şirket kültürünüz nasıl?

Takımınız her zaman kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.

Doğal olarak, şirket kültürünüzü oluşturmak gündeminizin en üst sıralarında yer almalıdır.

Olumlu bir şirket kültürü geliştirmek için şu ipuçlarını kullanın:

Olumlu davranış: Olumlu davranışın ne olduğunu açıkça tartışın ve takımınız için en iyi uygulama kuralları belirleyin. Olumlu davranışın ne olduğunu açıkça tartışın ve takımınız için en iyi uygulama kuralları belirleyin. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bu kriterleri anında paylaşın ve takımın aynı sayfada olmasını sağlayın:

ClickUp Belgeleri iş akışlarınıza anında bağlayın

Takım oluşturma alıştırmaları: Takım üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak için, her çalışandan kariyerlerinde karşılaştıkları bir zorluk ve başarı hakkında 5 dakikalık bir kişisel hikaye paylaşmalarını istediğiniz "eser alıştırması"nı deneyin. Ayrıca, çalışandan başarısını simgeleyen bir eser (kupa, sertifika vb.) göstermesini de isteyin. Herkes hikayesini tamamladıktan sonra, takım üyelerinin anekdotları dinledikten sonra nasıl hissettiklerini ve her üyenin masaya ne gibi beceriler kattığını tartışmaya başlayın

İş stili: Sorumlu bir yönetici olarak, takımınızın en iyi nasıl çalıştığını öğrenmek çok önemlidir: Çalışanlar bağımsız çalışmayı mı seviyor? Hibrit bir modelde işbirliği yapmak isterler mi?

Çalışanlar bağımsız çalışmayı seviyor mu?

Hibrit bir modelde işbirliği yapmak isterler mi?

Çalışanlar bağımsız çalışmayı seviyor mu?

Hibrit bir modelde işbirliği yapmak isterler mi?

Doğrudan sorular sorun ve herkes için uygun bir çalışma tarzı oluşturun. ClickUp Brain'i kullanarak tartışma noktalarını not alabilir ve herkesin aynı hızda ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak belgelerdeki içeriği hızlıca düzenleyin

Adım 3: Eğitime odaklanın

Takımınızın mevcut becerilerini değerlendirmek ve bu becerilere göre işleri tasarlamak çok önemlidir.

Ancak takımınızı bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, yarının değerleri olacak becerilere odaklanın.

Sürekli öğrenme fırsatları, daha iyi moral ve performansın önünü açar.

Koçluk ve öğrenmeyi kuruluşunuzun öğrenme kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmenin yolları:

Takımınızın faizini yüksek tutmak için stratejiler geliştirin ve yeni gelecek zorlukları sıralayın

Benzersiz beceri setleri için öğrenme modülleri oluşturun

Eğitim kurslarını yolunda tutan bir çerçeve geliştirin

Daha iyi sonuçlar elde etmek ve takım üyelerinin gelişmesine yardımcı olmak için yeni öğrenme fikirlerini deneyin

Adım 4: Kapsamlı bir gelişim planı oluşturun

Yeni bir takım oluşturmak için birçok faktörü hesaba katmak gerekir.

Her takım üyesinin saygı gördüğünü ve dinlendiğini hissetmesini sağlamanız gerekir.

İşler ters gittiğinde organize ve sakin olmanız gerekir.

Çalışanlarınızın performansını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.

Tüm bu unsurları yönetmek, olağanüstü proje yönetimi ve zaman yönetimi becerileri gerektirir.

Bu nedenle, uyumlu bir takım geliştirme planı oluştururken tüm bu faktörleri dikkate alın.

Planınız hazır olduğunda, onu uygulamaya koyma ve takım geliştirmenin dört aşamasını takip etme zamanı gelmiştir:

Aşama 1: Takımla tanışın ve insanların birbirlerini tanıdığı ve her üyenin nasıl çalışmak istediğini öğrendiği buz kırıcı oturumlar düzenleyin

Aşama 2: Takım oluşturma egzersizleri gerçekleştirerek meslektaşlar arasında güven ve problem çözme becerileri geliştirin

Aşama 3: Takımı, zorlu olması gereken ilk görevleri için hazırlayın ve bilgilendirin. Takım üyelerini birlikte çalışmaya ve alışılmışın dışında düşünmeye teşvik edin

4. Aşama: Sonuçları yeniden gruplandırın ve analiz edin; zorluklarda nelerin yanlış gittiğine bakın ve başarıları kutlayın

Adım 5: 7/24 iletişimi ve zahmetsiz işbirliğini teşvik edin

Birbirinizin becerilerinden yararlanmak, tek başına elde edilebilecek sonuçlardan daha iyi sonuçlar getirir.

Takımın kolektif güçlerinden yararlanmak, parmaklarınızın ucunda bulunan iyi bir proje yönetimi aracıyla başlar.

ClickUp, takımların yolunda ilerlemesine ve birbirlerinin görevleri, güncellemeleri ve ilerlemeleri hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak için sağlam takım işbirliği ve iletişim özellikleri sunar.

Örneğin, tek bir tıklama ile önemli e-postaları göndermenizi sağlayan ClickUp'ın E-posta özelliğini ele alalım:

ClickUp'tan çıkmadan e-posta gönderin ve alın

ClickUp Sohbet Görünümü özelliği, coğrafi olarak dağınık bir takımla işbirliği yapmak ve canlı güncellemeleri paylaşmak istediğinizde de kullanışlıdır.

Yararlı bulabileceğiniz bir başka özellik ise, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan ClickUp İşbirliği Algılama fonksiyonudur:

Belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin

Durum değişiklikleri, yeni yorumlar ve diğer önemli görev ayrıntıları hakkında anında geri bildirim alın

ClickUp Belgeleri, gerçek zamanlı olarak yazma, düzenleme ve işbirliği yapma ve takım üyeleriyle iletişim kurmak için yorum ekleme olanağı sunar

Yukarıda bahsedilen özelliklere ek olarak, aşağıdakiler de yardımcı olur

Bir görev veya proje başlamadan önce başlangıç toplantıları planlayın

İş rollerini ve diğer takım üyelerinin başarılı olmak için yapması gerekenleri açıklayın

Takımı derinlemesine sorular sormaya ve sorguları netleştirmeye teşvik edin

Uygun iletişim olmadan, takımınız işi yeniden yapmak zorunda kalabilir ve bu süreçte teslim tarihlerini kaçırabilir.

Adım 6: 360 derece proje yönetimi yazılımına yatırım yapın

Takımınız aynı anda birden fazla projeyle uğraşırken desteğe ihtiyaç duyar.

ClickUp proje yönetimi platformu işte bu noktada oyunun kurallarını değiştiriyor.

Bu araç, takımlarınızı birbirine yaklaştırmak için aşağıdakiler gibi bir dizi özellik sunar:

ClickUp Gösterge Panelleri ile proje durumunu, bekleyen görevleri ve takım hedeflerini aynı anda görüntüleyin

AI proje yöneticisi sayesinde görev açıklamalarına, özetlenmiş yorum konularına vb. göre otomatik olarak alt görevler oluşturun:

*ClickUp AI'da konu özetleme nasıl işler?

Gantt grafiklerini kullanarak proje ayrıntılarına ve bunların şirket hedefleriyle nasıl uyumlu olduğuna anında görünürlük sağlayarak öncelikli planlar ve eylem öğeleri elde edin:

ClickUp Gantt Grafikleri görünümüyle öncelikleri sıralamak çok kolay

ClickUp Beyaz Tahtaları, her türlü amaç ve ihtiyaç için görsel bir tuval sunarak, haritalanmış süreç iş akışları ve stratejik girişimlerde daha fazla işbirliği sağlar:

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınızın fikirlerini koordineli eylemlere dönüştürün

Adım 7: Destek verin, mikro yönetim yapmayın

Çalışanların bakış açısından, yöneticiler genellikle destek vermek yerine projeleri mikro düzeyde yönetiyor olarak görülür.

Mikro yönetim tarzı liderliğe son vermek için:

Bırakmayı öğrenin: İşleri, özellikle de önemsiz görevleri akıllıca delege edin ve takımın fonksiyonlarını yerine getirememesine izin vermeyin

Zihniyet değişikliğini benimseyin: Takıma daha fazla güven göstererek, bir uygulayıcıdan bir lider haline gelin

Öğrenmeye devam edin: Çalışanlarınız gibi, bir yönetici olarak da liderlik becerilerinizi geliştirmeye devam etmeniz ve meraklı olmanız gerekir

Dikkatli işe alım: Rolü düşünmeden doldurmak yerine, uyumlu ve cesur bir şekilde çalışabilecek farklı insanlardan oluşan bir grup işe alın

Yumuşak becerileri düşünün: Sert becerilere odaklanmanın yanı sıra, takımın davranışlarının sahipliğini üstlenmeli ve daha fazla işbirliği, empati ve güven gibi yumuşak becerileri geliştirmelisiniz

%85 çaba formülünü teşvik edin: Harvard Business Review, yüksek performanslı takımlar oluşturmak için yöneticilerin takım üyelerinin %100 çaba gösterme yerine Harvard Business Review, yüksek performanslı takımlar oluşturmak için yöneticilerin takım üyelerinin %100 çaba gösterme yerine %85 çaba göstermelerini teşvik etmeleri ve tükenmişlik hissini önlemeleri gerektiğini savunuyor

Adım 8: Sorun — Geri bildiriminiz görsel odaklı mı?

Nesnel geri bildirim oturumları yürütmek ve verimli çatışma çözümü sağlamak için şunları kullanın:

Eğitim aracı olarak görselleştirme: Görsel geri bildirim, insanlara neyi geliştirmeleri gerektiğini gösterir — tıpkı bir futbol takımının kendi maçını izlemesi gibi. Bu süreci son derece eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebilecek araçlardan biri, görevler ve fikirler arasında bağlantılar kurmanıza olanak tanıyan Görsel geri bildirim, insanlara neyi geliştirmeleri gerektiğini gösterir — tıpkı bir futbol takımının kendi maçını izlemesi gibi. Bu süreci son derece eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebilecek araçlardan biri, görevler ve fikirler arasında bağlantılar kurmanıza olanak tanıyan ClickUp Zihin Haritalarıdır

ClickUp Zihin Haritaları ile bir sonraki büyük fikrinizi ve geri bildirimlerinizi görselleştirin

Takımınızın birlikte ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için zamanı takip edin: Takımınızın zamanını nasıl geçirdiğini izlemek, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için çok değerli bilgiler sağlar. Takımınızın zaman yönetimi becerilerine çok dikkat edin

Performans yönetimi araçları: Performans yönetimi araçları ve ücretsiz performans değerlendirme şablonlarıyla düzenli çalışan performans değerlendirmeleri gerçekleştirin, çalışanlarınızın işlerini ne kadar iyi yaptığını değerlendirin ve buna göre iyileştirme planları geliştirin. Hazır performans iyileştirme planı şablonlarını kullanın ve takımlarınızın hareket halindeyken performanslarını artırmasına yardımcı olun

Bu arada, aşağıdakileri içeren açıklayıcı bir geri bildirim verin:

Takımınızın davranışları, kişilikleri değil

Takımınızın elindeki görevi yapmak için gerekli beceriler

Takımların başarılı olmak için gerekli kaynaklara sahip olup olmadığına bakılmaksızın

Her bir takım üyesini motive eden unsurlar

Takımın eylemleri — varsayımlara değil, gerçeklere dayanan eylemler

Takımın doğru yaptığı şeylerin (ve yanlış yaptığı şeylerin) açık ve somut örnekleri

Takımın bir sonraki başlığı

Herhangi bir engelle karşılaşırsanız kiminle iletişime geçmelisiniz?

Her bireyin genel plan içindeki amacı nedir?

Buradaki amaç, çalışanların dürüstçe fikirlerini paylaşabilecekleri güvenli bir alan yaratmaktır.

Başarılı Bir Takım Oluşturmanın Anahtar Zorlukları

Takımınız zorlanıyorsa, devreye girmek istemeniz çok doğal.

Ancak başarılı bir takım oluşturmak birçok nedenden dolayı zor bir görevdir:

Herkes takımın başarısına eşit şekilde katkıda bulunmakla ilgilenmeyebilir

Takım üyeleri birbirleriyle ve takım liderleriyle bağlantı kurma konusunda güven eksikliği yaşayabilir

Çok fazla arka kanal ve yan konuşma, bilgi eksikliklerine neden olabilir

Bu zorlukları ortadan kaldırmak ve altı temel özelliğe sahip başarılı bir takım kurmak mümkündür.

Yüksek Performanslı Bir Takımın 6 Ortak Özelliği

Yüksek performanslı bir takım ın dinamiklerini çözmek, göründüğünden daha kolaydır.

Aşağıdaki altı özellik gözlemlenebilir, ölçülebilir ve nicelendirilebilir olduğundan, zamanla aşılamak daha kolaydır.

Bu nitelikleri takımınıza entegre edin ve ilk günden itibaren takımınızın bağlarını güçlendirin:

1. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI)

DEI stratejiniz ile iş stratejiniz arasında net bir bağlantı var mı? Eğer yoksa, şunları yapmalısınız:

Erken aşamalarda daha sistematik olun ve organizasyonel hedeflerinizi DEI programınızın istenen etki düzeyine bağlayın

DEI hedefleriniz için doğru altyapıya sahip olma fırsatlarını belirleyin — bugün sadece %47'lik bir oranla bu hedefine ulaşabilen kuruluşlar var

Çok çeşitli beceri ve bakış açılarına sahip, çeşitlilik içeren çalışanlar işe alın

2. Enerji seviyeleri

Takımınız daha yüksek enerji seviyeleri ve daha fazla sorumluluk duygusu sergiliyor mu? Bunların her ikisi de takımın bağlılık seviyelerinin doğrudan göstergeleridir. Enerji ne kadar yüksekse, bağlılık da o kadar yüksek olur ve bunun tersi de geçerlidir

3. Yaratıcı ve hedef odaklı zihniyet

Her takım üyesi, şirketin hedeflerini gerçek yol gösterici olarak görmeli ve yaratıcılık ve destekle çalışmalıdır

4. Şirket kültürüne yönelik ortak taahhüt

Çalışanlarınız, vizyon, kültür ve inançlar açısından kuruluşunuzu ileriye taşıyan unsurları anlamalıdır

5. Öğrenme zihniyeti

Seçtiğiniz her takım üyesi, öğrenmeye ve değişen durumlara uyum sağlamaya istekli olmalıdır. McKinsey, bir rolde en yüksek performansı gösterenlerin, aynı rolde ortalama performansı gösterenlerden %800 daha verimli olduğunu iddia ediyor!

6. İletişim

Takımınızın iletişimini haritalamak, takımın neyi tartıştığını anlamak kadar önemlidir. Bu, takımınızın karar verme sürecini ve bir makine gibi uyumlu bir şekilde birlikte çalışmasını şekillendirir. Bu nedenle, takımın iletişim becerilerini değerlendirirken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

Her üyenin ses tonu nedir?

Takım üyeleri konuşurken birbirleriyle yüz yüze mi yoksa sanal olarak mı konuşuyor?

Üyeler ne tür jestler sergiliyor?

Takım üyeleri birbirleriyle ne sıklıkla konuşuyor, dinliyor ve birbirlerinin sözünü kesiyor?

Takım üyeleri dışadönüklük ve empatiyi nasıl sergiler?

Doğru Çözümle Daha İyi Takımlar Oluşturun

Esnek ve verimli bir takımın nasıl geliştirileceği konusu burada sona ermiştir.

Burada özetlenen içgörülerden yararlanarak, yüksek performanslı takımları çok yönlü becerilerle (bireysel zeka, iletişim, empati ve yetenek) bir araya getirin.

Ayrıca, yıllar boyunca edindiğiniz doğru araçlar, stratejiler ve tekniklerle takımı donatmak da iyi bir uygulamadır.

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracına yatırım yapmayı düşünün ve takımınızın en iyi performansı sergilemesini sağlayın.

ClickUp gibi hepsi bir arada bir araç, iş akışlarını kolaylaştırır, ilerlemeyi izler, işbirliğini teşvik eder ve takımı ortak bir hedefe doğru yönlendirir.

Sıkça sorulan sorular

1. Bir takım geliştirmek için en iyi yol nedir?

Takım oluşturmak, sabır ve zaman gerektiren sekiz adımlık bir süreçtir:

1. Adım: İnsanları senkronize hale getirmek için görev ve süreç hedefleriniz üzerinde çalışın

Adım 2: Takım değerleri, inançlar vb. dahil olmak üzere şirket kültürünüzü oluşturmaya odaklanın.

Adım 3: Her adımda çalışanlar ve takımlar için öğrenme fırsatları sunun

Adım 4: Takım üyelerinin sert ve yumuşak becerilerine odaklanan bütünsel bir takım geliştirme planı hazırlayın

Adım 5: Doğru araçlarla anında iletişim ve işbirliğini teşvik edin

Adım 6: Takımınızın verimliliğini artırmak için proje yönetimi yazılımına yatırım yapın

7. Adım: Liderlik tarzınızı mikro yönetimden destekleyici bir tarza değiştirin

Adım 8: Daha iyi anlaşılması için görsel geri bildirim verin

2. Takım geliştirmenin beş aşaması nelerdir?

Tuckman modeline göre, takım gelişimi beş aşamadan oluşur:

Formasyon: Grup üyeleri kibardır ve birbirlerini tanımaya çalışırlar; bu aşamada genellikle rollerini ve hedeflerini tam olarak bilmezler

Fırtına: Grup üyeleri fikirlerini ifade etmeye ve form aşamasında belirlenen sınırları zorlamaya başladıkça çatışma ve rekabet ortaya çıkar

Norming: Grup normları ve değerleri form oluşturarak birlik ve işbirliği duygusu yaratır. Ayrıca, roller ve sorumluluklar daha net hale gelir ve grup üyeleri arasında güven gelişmeye başlar

Performans: Grup, net hedefleri ve ortak bir amaç bilinciyle son derece işlevseldir. Üyeler, hedeflerine ulaşmak için etkili bir şekilde birlikte çalışır

Erteleme: "Deformasyon" aşaması olarak da bilinen bu aşama, hedefler ulaşıldığında grubun dağılmasıyla sonuçlanır. Uzantısı olarak, üyeler grup dağıldığında kayıp veya üzüntü hissedebilirler

3. Takım çalışmasını nasıl geliştiririz?

Takım çalışmasını geliştirmek zaman alabilir. Aşağıdakileri gerçekleştirmek için sistematik bir yaklaşım ve sürekli çaba gerekir: