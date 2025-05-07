2025'te AI Tarafından Oluşturulan Metin Yazarlığı için 10 Copymatic Alternatifi

Dikkat çekmek ve ardından etkileşimi tetiklemek, her metin yazarı için sürekli bir mücadeledir. En ilgi çekici metinler bile gürültü içinde kaybolabilir. Peki ya yaratıcılığınızı istediğiniz anda kullanamıyorsanız?

Durum ne olursa olsun, size bir önerimiz var: AI tarafından oluşturulan metinler.

AI tarafından oluşturulan metinler her tür içerik için mükemmel bir çözüm olmasa da, yazar bloğu ile karşı karşıya kalırsanız veya sıkıcı ve ilham verici olmayan metinler nedeniyle düşük etkileşim yaşarsanız kesinlikle dikkate almanız gereken bir seçenektir.

Genellikle gelişmiş büyük dil modellerine dayanan yapay zeka destekli metin yazma yazılımları, işlerin içerik oluşturma şeklini dönüştüren devrim niteliğinde bir araç haline geldi. Bu platformlardan biri de Copymatic.

Kullanımı ve erişimi kolay çeşitli özellikler ve içerik şablonları sunar. Ancak, bazı kullanıcılar arayüzden kısıtlanmış hissedebilir veya daha yaratıcı kontrol ve daha iyi SEO entegrasyonu isteyebilir.

Nedeni ne olursa olsun, Copymatic'in yanı sıra ChatGPT ve alternatiflerinin ötesine geçmek, yepyeni bakış açıları ve potansiyellerin kapılarını açabilir.

Bilgi toplamanıza ve fikir üretmenize yardımcı olan AI destekli araştırma asistanlarından, yazdıklarınızın kusursuz ve profesyonel olmasını sağlayan gramer denetleyicilere kadar, bu Copymatic alternatifleri içeriğinizi bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olur.

Copymatic alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

AI yazma araçlarının yükselişiyle, metin yazarları nihayet yüksek kaliteli, yaratıcı ve müşteri odaklı metinler üretmelerine yardımcı olacak bir ortağa kavuştu — hepsi sadece birkaç tık uzağınızda!

Ancak, ihtiyaçlarınıza uygun Copymatic alternatifi olarak doğru aracı seçmek, ilgi çekici içerik oluşturmak kadar zor olabilir.

Kararınızı vermeden önce dikkate almanız gereken anahtar kriterlerin bir dökümü aşağıda verilmiştir:

Eğitim verisi boyutu : Daha büyük eğitim veri setlerine sahip dil modelleri daha iyi performans gösterir. Hedef kitlenize hitap eden doğru ve tarafsız çıktılar elde etmek için, gelişmiş bir AI dil modeline dayanan ve büyük, yüksek kaliteli, sektörle ilgili verilerle eğitilmiş AI metin yazma araçlarını seçin

Kontrol ve özelleştirme: AI'yı belirli bir üslup, anahtar kelimeler veya marka sesi tercihleriyle yönlendirebilir misiniz? Çıktıyı tam gereksinimlerinize göre özelleştirmek için özelleştirme seçenekleri sunan araçları arayın

SEO optimizasyonu: Arama motorları için içeriği optimize etmeye yardımcı olan bir AI içerik oluşturucu seçin. Anahtar kelime önerileri, okunabilirlik analizi ve meta açıklama oluşturma özellikleri sunmalıdır

Kalite ve özgünlük: Oluşturulan içeriğin akıcılık, tutarlılık ve benzersizlik açısından intihal kontrolü sunan araçları arayın

Entegrasyonlar: Hiçbir pazarlama takımı tek bir araçla hayatta kalamaz. Bir dizi pazarlama aracınız varsa, içerik yönetim sistemleriniz, e-posta pazarlama yazılımınız veya tasarım araçlarınızla entegre olabilen bir seçenek tercih edin

Fiyatlandırma: Ücretsiz denemeler sizin dostunuzdur! Commit yapmadan önce farklı araçları deneyin. İhtiyaçlarınıza en uygun değeri bulmak için bütçeniz, içerik hacminiz ve istediğiniz özellikler gibi faktörleri göz önünde bulundurun

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi: Hantal bir arayüz, yaratıcı akışınızı hızla öldürebilir. Kullanıcı dostu bir arayüze, açık talimatlara ve sezgisel navigasyona sahip bir AI yazma asistanını tercih edin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Copymatic Alternatifi

İçerik oluşturma yolculuğunuzda mükemmel AI yazma aracını bulmanıza yardımcı olmak için, her biri kendine özgü güçlü yönleri ve özellikleri olan en iyi 10 Copymatic alternatifine göz atalım.

1. ClickUp

ClickUp Brain ile tek bir platformda sonsuz içerik oluşturma olanaklarını deneyimleyin

Dağınık belgeleri ve verimsiz iş akışlarını unutun — ClickUp'ın verimlilik için hepsi bir arada yaklaşımı, önemli olan şeye odaklanmanızı sağlar: güçlü yazma.

ClickUp, yazarların bloklarını ortadan kaldıran yerleşik bir AI yazma aracıyla birlikte gelir. ClickUp Brain, yazarların ve metin yazarlarının araştırma destekli en iyi komutları kullanarak çeşitli pazarlama materyalleri oluşturmasını sağlar.

İster yüksek performanslı sosyal medya gönderileri, ister eğitici blog makaleleri, ayrıntılı ürün açıklamaları veya dikkat çekici reklam metinleri ve yaratıcı özetler oluşturun, ClickUp'ın AI Writer for Work, pazarlama çabalarınızı bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır.

ClickUp Docs'un yerleşik AI destekli düzenleyicisiyle içeriğinizi yazın ve düzeltin

AI destekli yazmanın yanı sıra, ClickUp tüm belgelerinizi ve içeriklerinizi tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur.

ClickUp Brain ile sadece şaheserinizi yaratmakla kalmayın; her şeyi düzenli tutmak için yerleşik belge düzenleyici ClickUp Docs'u kullanın. Belgeler, ton ve hedef kitle gibi özel ihtiyaçlarınıza göre içeriğinizi özelleştirmek veya uzun makalelerin özetlerini oluşturmak için gelişmiş bir AI modeli kullanır.

Ayrıca sorunsuz iş akışı yönetimi de mevcuttur. Kopyalamanız hazır olduğunda, belgeleri bir ClickUp Görevine bağlayarak oluşturmadan dağıtım ve optimizasyona kadar tüm içerik akışınızı izleyin ve takip edin.

İçerik takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, herkesin güncel ve bilgili olmasını sağlayın, son teslim tarihleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve kullanışlı hatırlatıcılar alın — içerik takviminiz her zaman güncel kalır.

Hızlı ipucu: AI tarafından oluşturulan metinler her zaman mükemmel veya doğru olmayabilir. AI'yı, süreci tamamen devralan bir araç olarak değil, yaratıcı sürecinizin bir ortağı olarak düşünmek faydalı olacaktır. AI tarafından oluşturulan içeriği kullanmadan önce lütfen doğrulayın ve kontrol edin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile uzun form içerik oluşturun, yaratıcı metinler yazın, fikirler üretin, metinleri özetleyin ve daha fazlasını yapın

Netlik ve etki sağlamak için AI tarafından oluşturulan metinleri düzenleyin ve iyileştirin

İşbirliğine dayalı düzenleme özelliklerini kullanarak takımınızla Belgeler üzerinde birlikte çalışın, içeriğinizi iyileştirmek için anahtar noktaları vurgulayın ve yerleşik biçimlendirme özelliklerinden yararlanın

ClickUp Şablon Kitaplığı'nı kullanarak özel iş akışları oluşturun, projeleri belgelendirin ve süreç haritalarını hızlıca oluşturun

Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ile görsel olarak beyin fırtınası yapın ve fikirleri eylem planlarına dönüştürün

1.000'den fazla aracı bağlayın, tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve içerik oluşturma ş akışınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın ücretsiz sürümünde AI özellikleri yoktur. AI'yı kullanmak için ücretli aboneliğe geçmeniz gerekir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda aylık 5 $/kullanıcı/Çalışma Alanı fiyatıyla kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Articleforge

via Articleforge

Articleforge, herhangi bir konuda benzersiz, yüksek kaliteli metinleri saniyeler içinde üretir.

Articleforge'a bir anahtar kelime verin, blog gönderileri, kısa makaleler ve sosyal medya başlıkları gibi farklı türde içerikler oluştursun. Ayrıca, doğru anahtar kelimelerle dolu 1500+ kelimelik makaleler de oluşturabilir.

Bu araç, çoklu dil oluşturma ve WordPress entegrasyonu gibi çeşitli özellikler sunar. Hatta, trend olan konular hakkında yazmanıza yardımcı olmak için gerçek zamanlı içgörüler kullanarak güncel kalır. Ayrıca, hemen yayınlamaya hazır değilseniz, gönderileri daha sonraya planlayabilirsiniz.

ArticleForge'un en iyi özellikleri

Yedi dil desteği ile sınırların ötesindeki müşterilere ulaşın

Çevrimiçi görünürlüğü artırmak için iyi yazılmış ve SEO için optimize edilmiş metinler oluşturun

Yerleşik intihal denetleyicisini kullanarak içeriğin özgünlüğünü otomatik olarak doğrulayın

Gerçek zamanlı içgörülerden yararlanarak en son trend konular hakkında yazın ve içeriğinizin daha fazla dikkat çekmesini sağlayın

ArticleForge sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Yalnızca WordPress ile entegre olur

İçerik tekrarlayıcı olabilir veya konudan sapabilir

ArticleForge fiyatlandırması

Ayda 25.000 kelimeye kadar ve 1 kullanıcı : Ayda 27 $

Ayda 100.000 kelimeye kadar ve 1 kullanıcı : Aylık 57 $

Ayda 250.000 kelimeye kadar ve 1 kullanıcı : 127 $/ay

Ayda 500.000 kelimeye kadar ve 3+ kullanıcı : 247 $/ay

Ayda 500.000 kelime üzerinde (İş): Özel fiyatlandırma

ArticleForge puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (5+ yorum)

3. Anyword

anyword aracılığıyla

Anyword, pazarlama metinlerinin oluşturulmasında devrim yaratmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Doğal dil işlemeyi kullanarak web siteleri, sosyal medya ve e-posta istemcileri dahil olmak üzere çeşitli platformlar için içerik oluşturur ve optimize eder.

Kullanıcı dostu olan bu araç, tüm planlarında birden fazla kopyalama seçeneği ve sınırsız kelime sunar. Ayrıca, mevcut içeriği iyileştirmek ve performansı analiz etmek için Marka Sesi ve Kopyalama Zekası gibi özellikler de içerir.

Öncelikle pazarlamacılar için tasarlanmış olsa da, Anyword'ün sezgisel arayüzü ve özellikleri, çeşitli rollerde ve fonksiyonlarda çalışan yazarlar için de değerli hale getirir (proje yöneticileri, ürün yöneticileri, takım liderleri ve üst düzey yöneticiler gibi). İçerik geliştirme aracı, kullanıcının beceri düzeyine bakılmaksızın yazım kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.

Anyword, sorunsuz platform entegrasyonları ve uygun fiyatlı abonelik seçenekleri sunar. Kullanım kolaylığı, güçlü özellikleri ve esnekliği, çekici pazarlama metinleri oluşturmak isteyen pazarlamacılar ve yazarlar için güçlü bir seçimdir.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Karşılaştırma ve iyileştirme için birden fazla kopya seçeneği oluşturun

HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Sayfaları ve Google Ads gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin ve ş Akışınızı kolaylaştırın

Marka Sesi ve Hedef Kitlesi gibi özelliklerle metinlerinizi iyileştirin

Tüm planlarla sınırsız kelimeye erişin

Anyword sınırlamaları

Uygulama entegrasyon seçenekleri yok

Çevrimdışı çalışmaz

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç : 49 $/ay

Veri Odaklı: 99 $/ay

İş : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (350+ yorum)

4. Copy AI

Copy AI ile araştırma yapın, fikirler üretin ve dakikalar içinde ilgi çekici içerikler oluşturun. Pazarlama kanallarında çeşitli içerik ihtiyaçlarını karşılamak için uzun, SEO açısından zengin blog gönderileri, sosyal medya başlıkları ve ürün açıklamaları oluşturabilirsiniz.

Copy. ai ayrıca İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve daha birçok dil için destek sunar.

Kişiselleştirme özelliği olmayan bazı Copy.ai alternatiflerinin aksine, hedef kitlenizin ilgisini çeken içerikler oluşturmak için "Marka Sesi" ve "Infobase" gibi özellikler sunar.

İçerik oluşturmayı kolaylaştırmak için 90'dan fazla içerik yazma şablonu özelliğine sahiptir. İlgi çekici blog gönderileri, büyüleyici ürün açıklamaları veya kısa sosyal medya başlıkları hedefliyor olun, bu şablonları kullanarak saniyeler içinde etkili içerikler oluşturabilirsiniz.

Copy AI'nın en iyi özellikleri

Mevcut içeriğinizden alıntılarla AI'yı markanızın sesine göre eğitin

Benzersiz ses tonunuzu ve marka kimliğinizi koruyan içerikler oluşturun

Şirketiniz, ürünleriniz, pazarlama kampanyalarınız ve daha fazlası hakkında anahtar bilgileri Infobase'de saklayın, komut istemlerinize kolayca bağlam ekleyin ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturun

Daha iyi sonuçlar için istemlerinizi iyileştirin, ihtiyaçlarınıza uygun ve kesin içerik elde edin

İçerik oluşturma, e-posta pazarlama ve sosyal medya gönderisi oluşturma gibi özelliklere sahip AI Marketing OS'yi kullanarak satış takımlarının potansiyel müşteri puanlama, CRM hijyeni ve e-posta erişimi gibi görevleri otomatikleştirerek kotalarını aşmalarına yardımcı olun

Copy AI sınırlamaları

İçeriğin kalitesinde ara sıra tutarsızlıklar

Kullanıcılar, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini bildirmiştir

Copy AI fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro : 49 $/ay

Takım : 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

5. Writesonic

via Writesonic

Writesonic, içerik oluşturucular için sağlam özellikler sunarak önemli zaman tasarrufu ve yaratıcı yardım vaat ediyor.

Ses tonunu seçme, anahtar kelime odağını ayarlama veya oluşturulan içeriği özel ihtiyaç ve tercihlerinize göre uyarlama için istenen görüntü stilini seçme gibi özelleştirme seçenekleri de bu özellikleri arasında yer alıyor.

Writesonic, Zapier, WordPress ve HubSpot gibi çeşitli araç ve platformlarla bağlantı kurarak içerik oluşturmayı mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre eder. Ayrıca, Chrome ve Firefox için tarayıcı uzantıları, Writesonic'e doğrudan tarayıcınız içinden kolay erişim sağlar.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Hedef kitlenizle bağlantı kurmak için Marka Sesi özelliği ile benzersiz tonunuzu ve yazım stilinizi tanımlayın

İçerik oluşturma ve kullanıcı arayüzünde 25'ten fazla dil desteği ile dil engelleri olmadan farklı kitleler için içerik oluşturun

Popüler platformlarla entegre ederek kopya metinleri araç içinde daha hızlı yayınlayın

Writesonic sınırlamaları

Daha düşük seviyeli planlarda daha düşük kelime oluşturma sınırları vardır

Kullanıcı arayüzü hafif bir öğrenme eğrisi içerir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Küçük Takım : Aylık 13 $

Freelancer : Aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

6. Eloise AI

eloise AI aracılığıyla

İçerik oluşturucu, blog yazarı, girişimci veya düzenli olarak içerikle çalışan biriyseniz, Eloise AI'yı keşfetmeye değer.

AI destekli araç seti ile Eloise'nin uzun form yazar özelliği, blog gönderileri ve diğer uzun form içerikler için metinler oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca cümleleri iyileştirebilir, karmaşık bilgileri özetleyebilir ve yazınızı zenginleştirecek fikirler üretebilir. Kısa ve öz girişler hazırlarken veya kapsamlı makaleler yazarken, Eloise etkili ve ilgi çekici uzun içerikler oluşturmak için gizli silahınız olabilir.

Ayrıca, arama motoru optimizasyonuna göre eğitilmiş güçlü dil modelleri sayesinde, içeriğiniz daha yüksek sıralamalar, daha fazla organik trafik ve üstün marka bilinirliği elde edebilir.

Eloise AI'nın en iyi özellikleri

İçeriğinizi optimize ederek daha iyi sıralama elde edin ve eğitimli bir dil modeli ile hedef kitlenize ulaşın

Çeşitli konularda tutarlı, etkili ve uzun makaleler oluşturun

Eloise AI sınırlamaları

Diğer iş araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Eloise AI fiyatlandırması

Ücretsiz: 25.000 kelimeye kadar

Pro : Aylık 4,99 $, 75.000 kelimeye kadar

İş : 14,99 $/ay, 25.000 kelimeye kadar

Enterprise: 44,99 $/ay, 225.000 kelimeye kadar

Eloise AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Rytr

rytr aracılığıyla

Rytr, blog gönderileri, uzun makaleler, web sitesi metinleri gibi çeşitli biçimlerde içerik üreten yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Önceden eğitilmiş modelleri kullanarak kullanıcı girdilerine dayalı içerik oluşturur ve farklı yaratıcı metin biçimleri oluşturma, metni kısaltma veya genişletme ve intihal kontrolü gibi özellikler sunar.

Ayrıca e-postalar, bloglar, reklamlar ve daha fazlası gibi 40'tan fazla kullanım durumunda saniyeler içinde yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz. Sadece birkaç anahtar kelime girmeniz, bir veya iki örnek cümle ile komut vermeniz yeterlidir, Rytr sizin için içerik oluşturacaktır. Ardından içeriği istediğiniz gibi düzenleyebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Anahtar kelime optimizasyonu için SEO analiz aracını kullanarak içeriğinizin arama motorlarında iyi sıralanmasını sağlayın

Blog makalelerinde anahtar kelime optimizasyonu için Semrush ile entegrasyon sayesinde gelişmiş anahtar kelime önerileri

Rytr sınırlamaları

Oluşturulan içerik konudan sapma eğilimindedir ve manuel olarak düzeltilmesi gerekebilir

Hızlı bir şekilde tükenen sınırlı karakter sayısı

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Saver plan : Aylık 9 $

Sınırsız Plan: Aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Pepper Content tarafından PepperType

pepper Content aracılığıyla

Pepper Content'in PepperType ürünü, içerik pazarlama takımlarının ilgi çekici içerikler oluşturmasına yardımcı olur. Ancak en iyi yanı, içerik pazarlamacılarının tüm içerik üretim ve dağıtım süreçlerini tek bir platformda bir araya getirmelerine yardımcı olmasıdır.

Platform üzerinden içerik dönüşüm metriklerini izleyebilir, içgörülerle kampanyaları optimize edebilir ve sosyal medya gönderilerini planlayabilirsiniz.

Pepper'ın performans ölçümleri ve görsel gösterge panelleri, hedef kitlenizin katılımını izlemenizi, içerikleriniz için SERP sonuçlarını ölçmenizi ve derinlemesine analiz için verileri dışa aktarmanızı sağlar.

Özelleştirilebilir şablonlar, zengin içerik kitaplığı ve stratejik planlama için editoryal takvim ile Pepper Content, içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Tüm içerik formlarında marka kimliğinizi zahmetsizce özelleştirin ve yönetin

Takvim yönetimi düzenli olmanızı sağlarken, işbirliği araçları takımınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur

İçeriği planladığınız şekilde yayınlayın ve çok kanallı kampanyalardan yararlanarak hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar ulaşın

Pepper Content'in en iyi özellikleri

Aracın yapay zeka destekli metin düzenleyicisiyle yüksek kaliteli ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturun

Semrush, Google Analytics ve WordPress gibi bir dizi popüler platformla entegre edin

Pepper Content'in yapay zeka destekli yazma asistanı ile arama motorları için optimize edilmiş, intihal içermeyen içerik oluşturun

Organik trafik hacmi, SERP sıralaması ve gösterimler gibi eyleme geçirilebilir içgörülerle içeriklerin etkisini tahmin edin, izleyin ve iyileştirin

Pepper Content sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için hafif öğrenme eğrisi

Fiyatlandırma, bireysel kullanıcılar için uygun olmayabilir

Pepper Content fiyatlandırması

Premium: 3 kullanıcı için aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pepper İçerik derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. GetGenie

getGenie aracılığıyla

GetGenie, içerik oluşturmanıza, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmanıza ve SEO puanlarınızı artırmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir özellik seti sunan yapay zeka destekli bir araçtır.

Bu araç, birden fazla biçimde zahmetsizce ve hızlı bir şekilde içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Yerleşik anahtar kelime araştırması, platformda izleyip analiz edebileceğiniz olumlu sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Bu araç, yüksek kaliteli içerik yazmak isteyen herkes için uygundur. Ücretsiz plan veya premium planlar için abonelik olarak mevcuttur.

GetGenie'nin en iyi özellikleri

Arama motorları için anahtar kelime optimize edilmiş içerik oluşturun

SERP analiz verilerini kullanarak daha üst sıralarda yer alan içerikler oluşturun

GetGenie'nin yapay zeka destekli yazma aracıyla tek bir tıklamayla içerik oluşturun ve görseller ekleyin

Arama motoru sonuç sayfalarını (SERP'ler) görselleştirerek içeriğinizin rakiplerinize göre nasıl sıralandığını görün

Web sitenizin ziyaretçileriyle etkileşim kurmak için özelleştirilebilir bir kişiliğe sahip bir chatbot oluşturun

GetGenie sınırlamaları

Copymatic'ten farklı olarak, GetGenie kurumsal kullanıcılara API erişimi sağlamaz

GetGenie, Elementor ve WooCommerce gibi araçlarla entegre olsa da Facebook, Google Ads ve YouTube ile entegrasyonları yoktur

GetGenie fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Yazar : Aylık 19 $

Pro: 49 $/ay

Agency Sınırsız: 99 $/ay

GetGenie puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Otomatik blog yazma AI

autoblogging AI aracılığıyla

Autoblogging AI, içerik oluşturmayı kolaylaştırmak, arama motoru performansını iyileştirmek ve içerik takımlarının verimliliğini artırmak için değerli bir araçtır.

İçerik oluşturma için üç seviye sunar: Hızlı Mod, genel makaleleri hızlı bir şekilde oluşturur; Pro Mod, özelleştirmeye izin verir ancak daha uzun sürer; ve Godlike Mod, makalelerinize otomatik olarak yüksek sıralamalı anahtar kelimeleri girme gibi gelişmiş özellikler sunar. Ek olarak, Amazon inceleme makaleleri oluşturabilir.

Popüler CMS platformlarıyla sorunsuz entegrasyon yeteneği, Autoblogging AI'nın en iyi özelliklerinden biridir.

Hedef kitlenize ulaştığınızdan emin olmak için, Autoblogging'in yapay zeka teknolojisi tercihlerinizi öğrenir ve bunlara uyum sağlar, böylece üretilen içeriğin belirli ihtiyaçlara ve marka sesine göre özelleştirilmesini sağlar.

Otomatik bloglama AI'nın en iyi özellikleri

WordPress makalelerini toplu olarak oluşturun ve yayınlayın. Süreci hızlandırmak için Hızlı Mod veya Godlike Mod için ekstra kredi kullanın

Yerleşik SEO özellikleriyle web sitenizin görünürlüğünü ve sıralamalarını artırın

Dünya çapında müşterilere ulaşan içerik oluşturmak için 30'dan fazla dili destekler

Otomatik bloglama AI sınırları

Diğer Copymatic alternatiflerinden daha pahalı

Satın alınan krediler bir sonraki fatura döngüsüne aktarılmaz

Otomatik blog yazma AI fiyatlandırması

Normal: 49 $/ay

Standart : 99 $/ay

Premium: 249 $/ay

Otomatik bloglama AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Yetinmeyin – ClickUp ile içeriğinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın!

AI metin yazma araçları, fikir üretmenize, araştırma yapmanıza, yazmanıza, düzenlemenize ve içeriği zahmetsizce biçimlendirmenize yardımcı olarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi ve yazma becerilerinizi geliştirmenizi sağlar. Copymatic gibi araçlar, içerik oluşturma iş akışınıza güçlü bir destek sağlar. İçerik oluşturmadan sonuçların izlenmesine kadar her şeyi hallederler.

Ancak unutmayın, içerik ihtiyaçlarınız sürekli gelişiyor ve AI araçları da öyle. Bu nedenle, işiniz büyüdükçe ve pazarlar değiştikçe daha fazlasını yapacak seçeneklere ihtiyacınız var.

Copymatic alternatifleri arasından seçim yaparken şablonlar, web arayüzleri, entegrasyon desteği ve görüntü oluşturma özelliklerini arayın. Özellikleri, yorumları ve sınırlamaları değerlendirerek içerik hacminize ve kalite ihtiyaçlarınıza uygun aracı bulun.

Örneğin ClickUp Brain, güçlü AI yazma özelliklerini kapsamlı proje yönetimi yazılımıyla birleştirerek cazip bir seçenek sunar. Anahtar, hacim, kalite ve kullanım kolaylığını dengeleyerek ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç bulmaktır.

AI destekli içerik oluşturma araçlarının sunduğu birçok olasılığı keşfedin ve daha iyi ve daha hızlı yazmaya başlayın. ClickUp'a ücretsiz kaydolun.