2025'in En İyi 10 Ürün Bilgi Yönetimi Yazılımı

Çelişkili bilgilerle ve eksik ayrıntılarla dolu, sonsuz ürün listelerini çevrimiçi olarak kaydırıp, web sitesinden ayrılıp başka bir siteye geçtiniz mi hiç?

Sinir bozucu, değil mi? Bu, günümüzde birçok alışverişçinin yaşadığı bir gerçeklik ve e-ticaret işleri için de pahalıya mal oluyor.

Müşterilerin parmaklarının ucunda net ve tutarlı bilgiler beklediği günümüzün zorlu e-ticaret savaşında, ürün bilgi yönetimi (PIM) artık isteğe bağlı bir özellik değildir. Bu, vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Bunu, tutarsız mesajlaşma, düşük ürün veri kalitesi ve kaçırılan satış fırsatlarına karşı savaşta kanıtlanmış silahınız olarak düşünün.

Bu blog, PIM'i görmezden gelmenin sakıncalarını ortaya çıkaracak ve PIM yazılımının iş akışını nasıl kolaylaştırabileceğini ve verimliliği nasıl artırabileceğini açıklayacaktır. Ayrıca, 2024 için en iyi 10 PIM sistemini de tanıtacağız.

Kusursuz ürün yönetimi ve müşteri memnuniyetinin sırrını kaçırmayın.

PIM yazılımı nedir?

Ürün Bilgi Yönetimi veya PIM yazılımı, ürün verilerini ve dijital varlıkları tek bir platformda merkezileştirir ve yönetir. PIM yazılımı, e-ticaret platformları, CRM sistemleri ve ERP yazılımlarıyla entegre olarak birden fazla satış kanalında ürün veri yönetimini basitleştirir. Bu, ürünle ilgili iletişiminizin güncel olmasını ve tüm müşteri tabanınız tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

Bu platform, ürünlerin pazarlanması ve satışı için gerekli verileri yöneterek, tek bir doğru kaynak sağlayarak markalara, üreticilere, distribütörlere ve perakendecilere fayda sağlar.

İşletmeler için PIM sistemi, verileri toplar, zenginleştirir ve hedeflerine göre günceller, böylece veri kalitesini, operasyonel verimliliği, pazara sunma süresini, müşteri deneyimini ve kanallar ile dijital satış noktalarında erişilebilirliği iyileştirir.

Ürün Bilgi Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Piyasada çok sayıda PIM yazılımı bulunmaktadır. Ancak her birinin kendine özgü farklılıkları, avantajları ve dezavantajları vardır. Seçtiğiniz PIM, aşağıdaki anahtar özelliklerden birkaçını içermelidir:

Veri içe ve dışa aktarma: Çeşitli kaynaklardan ve biçimlerden kolay veri içe ve dışa aktarma özelliği sunan yazılımlarla veri yönetimini basitleştirin

Entegrasyonlar: E-ticaret platformları, ERP sistemleri ve CRM sistemleri gibi mevcut iş sistemlerinizle entegre olan yazılımları seçin

Sezgisel arayüz: PIM yazılımı genellikle takımlar ve departmanlar arasında kullanılır. Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için bile kullanıcı dostu ve gezinmesi kolay arayüzlere öncelik verin

Ölçeklenebilirlik: Yazılımın büyüyen ürün kataloğunuzu ve kullanıcı tabanınızı barındırabildiğinden emin olun

Raporlama ve analiz: Anahtar metrikleri izlemek ve ürün performansı hakkında içgörüler elde etmek için raporlama araçları sunan bir PIM sistemi seçin

Dijital varlık yönetimi (DAM): Ürün resimlerinizi, videolarınızı ve diğer zengin medya içeriklerinizi yönetmek için yerleşik DAM özelliklerine sahip bir yazılım kullanmayı düşünün

Kanal yönetimi: Çeşitli satış ve pazarlama kanalları için ürün listelerini ve içeriği yöneten bir yazılım seçin

İşbirliği araçları: Takımlar arasında iletişimi ve veri paylaşımını kolaylaştırmak için işbirliği özellikleri sunan bir PIM platformu seçin

Kullanılacak En İyi 10 Ürün Bilgi Yönetimi Yazılımı

Artık ideal PIM yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, satışlarınızı artırmanıza, ürünlerinizi daha hızlı satmanıza, ürün içeriğini etkili bir şekilde yazmanıza ve müşteri deneyimini zenginleştirmenize yardımcı olacak en iyi 10 alternatifin listesini sunuyoruz.

1. Pimcore

via Pimcore

Ürün boru hattınızı uçtan uca yönetmek için bir platform mu arıyorsunuz? Pimcore platformu, ürün bilgilerini, dijital varlıkları, dijital deneyimi, ana verileri, dijital ticareti ve müşteri verilerini yöneten bir yazılım sağlar.

Bunu, ürün bilgilerini yönetebileceğiniz ve çevrimiçi mağazanızı çalıştırabileceğiniz dijital bir komut merkezi olarak düşünün.

Bu merkezi yaklaşım, işletmelerin veri silolarını ortadan kaldırmasına, ürün verilerini yönetmesine, kanallar arasında tutarlılık sağlamasına ve nihayetinde müşterilerine sorunsuz ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına yardımcı olur.

Pimcore'un en iyi özellikleri

Gelişmiş, pazarlama odaklı, kişiselleştirilmiş web siteleri ve portallar oluşturun

Tüm dijital kanallar için dijital verileri ve müşteri odaklı deneyimleri yönetin

Açık kaynaklı müşteri desteği sistemini kullanın ve platformu özelleştirin

Web sitesi içeriğini, açılış sayfalarını ve blog gönderilerini kolayca oluşturun ve yönetin

Ürün listeleri, alışveriş sepetleri ve ödeme işleme gibi özelliklerle çevrimiçi mağazanızı oluşturun ve yönetin

Pimcore sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip platform, özellikle yeni kullanıcılar için daha dik bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Bazı kullanıcılar karmaşık kurulumlarda performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Pimcore fiyatlandırması

Topluluk Sürümü: Ücretsiz

Kurumsal Sürüm: Özel fiyatlandırma

Bulut Sürümü: Özel fiyatlandırma

Pimcore puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

2. Pimberly

via Pimberly

Pimberly, üreticilerin, markaların, distribütörlerin ve perakendecilerin çeşitli kanallarda ürün verilerini yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan PIM yazılımı sağlar.

Yerleşik AI işlevselliği ile bu PIM platformu, ürün veri işleme yeteneklerini geliştirir, veri modellerinden öğrenir, öğrenilenlere dayalı olarak karmaşık süreçleri otomatikleştirir ve ürün yapısı ve müşterilerin hedef kitlelerinin değişen ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilecekleri konusunda strateji rehberliği sağlar.

Pimberly'nin en iyi özellikleri

Ürün açıklamaları, teknik özellikler, görseller, videolar ve pazarlama materyalleri dahil olmak üzere tüm ürün bilgilerini tek bir konumda depolayın ve düzenleyin

Çeşitli satış kanalları için çeviriler, SEO anahtar kelimeleri ve zengin medya içeriği ile ürün verilerini otomatikleştirin ve optimize edin

Ürün verilerinin e-ticaret platformlarının ve B2B portallarının özel gereksinimlerini karşıladığından emin olun

Satın alma sırasında müşterilere doğru ve eksiksiz ürün bilgileri sağlayın

Raporlama ve analiz özellikleri sayesinde ürün performansı hakkında değerli bilgiler edinin

Sorunsuz veri alışverişi ve otomasyon için CRM ve e-ticaret platformları gibi diğer iş sistemleriyle bağlantı kurun

Pimberly sınırlamaları

Kullanıcılar, belirli iş akışları ve veri ihtiyaçları için daha az esneklik yaşayabilir

Karmaşık kurulumlar veya büyük veri hacimleri ile performans sorunları ortaya çıkabilir

Diğer PIM çözümlerine kıyasla daha az kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri

Pimberly fiyatlandırması

Normal: 30.000 $/yıl

Pro: 60.000 $/yıl

Kurumsal: 90.000 $/yıl

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pimberly puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

3. Semarchy

semarchy aracılığıyla

Veri yönetimi ve veri odaklı içgörülere odaklanan bir PIM çözümü mü arıyorsunuz? Semarchy tam size göre! Birleşik Veri Yönetimi Platformu (UDMP) olarak işlev gören Semarchy, işletmelerin çeşitli veri türlerini yönetmesine, yönetmesine ve entegre etmesine yardımcı olan güçlü bir araç seti sunar.

Master Data Management (xDM) çözümünü ve veri entegrasyon aracını (xDI) bağımsız olarak hızlı bir şekilde dağıtabilirsiniz, ancak bunları birlikte kullanarak daha fazla değer elde etmek en iyisidir.

Semarchy'nin en iyi özellikleri

CRM sistemleri, ERP platformları ve harici veritabanları gibi farklı kaynaklardan gelen verileri merkezi bir depoda birleştirin

Verileri temizleyin, zenginleştirin ve tekilleştirin, tutarsızlıkları giderin ve çeşitli kullanımlar için doğruluğunu sağlayın

Veri kalitesini ve mevzuata uygunluğu sağlamak için veri sahipliğini belirleyin, kuralları tanımlayın ve iş akışlarını otomatikleştirin

Bir kuruluş içindeki çeşitli sistemler arasında sorunsuz veri alışverişini kolaylaştırın

Entegrasyon görevlerini kolaylaştırmak için araçları ve önceden oluşturulmuş konektörleri kullanın

Risk yönetimi, yasal uyumluluk ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için müşteri ve finansal verileri birleştirin

Birleştirilmiş müşteri verileriyle müşteri içgörülerini geliştirin ve pazarlama kampanyalarını kişiselleştirin

Semarchy sınırlamaları

Son derece özel veri entegrasyon senaryolarını ele almada zorluk

Bazı kullanıcılar, daha fazla veriyi barındırabilmek için işlerini büyütmenin ek maliyet gerektireceğini düşünüyor

Semarchy fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Semarchy puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Salsify

salsify aracılığıyla

Salsify, markaların dijital pazarda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla bir Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM) platformu olarak pozisyon almıştır.

İşletmelerin, özellikle markaların ve perakendecilerin ürün verilerini çeşitli satış kanallarında merkezileştirmesine, zenginleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak ürün bilgilerinde tutarlılık ve doğruluk sağlar. Bu, ürün açıklamaları ve özelliklerinden yüksek kaliteli görsellere ve pazarlama materyallerine kadar her şeyi içerir.

Salsify, veri temizleme, ürün güncellemeleri ve kanallar arasında içerik dağıtımını otomatikleştirir.

Salsify'ın en iyi özellikleri

Tüm ürün bilgilerini, açıklamaları, teknik özellikleri, görselleri ve pazarlama materyallerini tek bir yerde toplayın

Ürün içeriğini ve bilgilerini e-ticaret platformları, pazar yerleri ve sosyal medya gibi farklı satış kanallarına göre özelleştirin

Ürün listelerini yüksek çözünürlüklü görüntüler, 360° ürün görünümleri ve video tanıtımları gibi zengin medya içeriği ile zenginleştirin

Ürün performansını izleyin, müşteri davranışlarını takip edin ve değerli içgörüler elde edin

Salsify sınırlamaları

Kullanıcılar API'leri kullanırken ve entegre ederken sorunlarla karşılaşıyor

Ürünlerin toplu silinmesini başlatmak için bir bilet oluşturun

Salsify fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salsify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

5. Plytix

plytix aracılığıyla

Plytix, kendini yeni nesil bir PIM yazılımı olarak konumlandırıyor. Çok kanallı ticaret işletmeleri için ürün verilerini yönetmenin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlıyor.

Plytix ayrıca dijital varlıkları yönetir ve günlükleri işlemek, güncellemeleri planlamak ve ürün operasyonlarında işbirliği yapmak için kanalları yönetir — ürün bilgilerinin yazılmasından e-ticaret platformlarında dağıtımına kadar. Veri alanlarını belirli ürün ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize, özel öznitelikler tanımlamanıza ve platformu benzersiz iş akışlarınıza uyacak şekilde kişiselleştirmenize yardımcı olur.

Plytix'in en iyi özellikleri

Büyük veri kümelerinde verimli güncellemeler için toplu düzenleme ve otomasyonu kolaylaştırın

Çeşitli e-ticaret platformları, pazar yerleri, CRM'ler ve pazarlama otomasyon araçlarıyla entegre edin

Ortalama sipariş değerini artırmak için ilgili ürünleri önerin

Birkaç tıklama ile ürün ilişkilerini (çapraz satış, üst satış ve aksesuarlar gibi) tanımlayın

Plytix sınırlamaları

Büyük ürün kataloglarına veya karmaşık veri yapılarına sahip kullanıcılar, performans sorunlarıyla karşılaşmıştır

Kullanıcılar, belirli özelliklerin olgunluğu ve yeni işlevlerin eklenme hızı konusunda endişelerini dile getirmiştir

Plytix fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 450 $/ay

Özel: 750 $/ay

Sınırsız: 1.650 $/ay

Plytix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)

6. Akeneo

via Akeneo

Akeneo, çok kanallı ticaret için ürün bilgilerini yönetmek ve optimize etmek isteyen markalar ve perakendeciler için bir PIM platformu sunar.

Kısa süre önce, yapay zeka destekli bir ürün kategorizasyon platformu olan Unifai'yi satın aldı ve "Dünyanın İlk Akıllı Ürün Bulutu" başlığını aldı

Bu satın alma, Akeneo'yu tek bir PIM platformundan, yapay zeka özellikleri ile daha kapsamlı bir çözüme dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Akeneo'nun en iyi özellikleri

Eksik bilgileri ekleyin, ürün bilgilerini birden çok dile çevirin ve optimum ürün bulunabilirliği için veri kalitesini sağlayın

Pazarlama, satış ve içerik oluşturma gibi ürün yönetiminde yer alan farklı takımlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırın

E-ticaret platformları, pazar yerleri ve sosyal medya dahil olmak üzere farklı satış kanallarına özel ürün beslemeleri ve özellikleri oluşturun

Veri kalitesi kurallarını tanımlamak, veri onayı için iş akışları oluşturmak ve ürün bilgilerinde yapılan değişiklikleri izlemek için özellikler sağlayın

Özel iş ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek için kapsamlı özelleştirme ve ek işlevler geliştirme imkanı sunan açık kaynaklı yazılımların avantajlarından yararlanın

Akeneo sınırlamaları

Daha basit PIM çözümlerine kıyasla öğrenme eğrisi daha diktir

Mevcut ürün verilerini Akeneo'ya aktarmak, dikkatli planlama ve kapsamlı veri dönüştürme çabaları gerektirdiği için karmaşık bir süreç olabilir

Akeneo fiyatlandırması

Topluluk Sürümü: Ücretsiz

Büyüme Sürümü: 25.000 $/yıl

Enterprise Edition: Özel fiyatlandırma

Akeneo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

7. Syndigo

syndigo aracılığıyla

Syndigo, markaların çeşitli kanallarda dağıtım için ürün içeriklerini optimize etmelerine olanak tanıyan, bulut tabanlı lider bir PIM platformudur. Veri yönetimi, zenginleştirme ve dağıtım gibi temel PIM işlevlerini sunarken, verimliliği artırmanıza, satışları artırmanıza ve müşteri memnuniyetini iyileştirmenize de yardımcı olur.

Syndigo ile içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırabilir, veri doğruluğunu sağlayabilir ve müşteri deneyimini geliştirebilirsiniz. Çeşitli ticaret ortağı ağlarıyla kolayca entegre olur, sendikasyon sürecini kolaylaştırır ve tüm kanallarda veri tutarlılığını sağlar.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam özellikleri, ürün içeriğinizi gerçek zamanlı olarak düzenlemenizi ve güncellemenizi kolaylaştırır.

Syndigo'nun en iyi özellikleri

Ürün içeriğini belirli kanallar için optimize edin, benzersiz gereksinimlerinizi ve içerik biçimlendirme yönergelerini karşıladığından emin olun

Ürün bilgilerini analiz etmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için yapay zekayı kullanın

İletişimi kolaylaştırın ve içerik yönetimi ş akışlarını düzene sokun

Güvenlik veri formlarını (SDS), alerjenleri ve diğer uyumlulukla ilgili bilgileri merkezi olarak yönetin

Syndigo sınırlamaları

Son derece özelleştirilmiş iş akışlarına uyum sağlama veya niş platformlarla entegrasyon konusunda sınırlı esneklik

Kullanıcılar, özel entegrasyonlar ve belirli veri taşıma ve dışa aktarma biçimlerine bağımlılık nedeniyle potansiyel tedarikçi bağımlılığı konusunda endişelerini dile getirmiştir

Syndigo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Syndigo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. PIMworks

PIMworks, küçük ve orta ölçekli işletmelerin özel ihtiyaçlarını ve bütçe kısıtlamalarını karşılamaya büyük önem vererek kendini farklılaştırır.

Kullanıcı dostu ve uygun maliyetli bir PIM çözümü arayan KOBİ'ler PIMworks'ü sevecekler. Fiyatlandırma yapısı ve özellikleri, daha küçük ürün kataloglarına ve daha az karmaşık veri ihtiyaçlarına sahip işletmeler için erişilebilir ve uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

PIMworks, otomatik etiketleme, öznitelikleri çıkarmak için görüntü tanıma ve dil çeviri özellikleri gibi özellikler içerir.

PIMworks'ün en iyi özellikleri

Kullanımı kolay arayüz ve basit kurulum süreciyle hızlı bir başlangıç yapın

Popüler e-ticaret platformları ve pazar yerleri ile önceden oluşturulmuş çok çeşitli entegrasyonlardan yararlanın

Özel veri taşıma yardımı ile verilerinizi sorunsuz bir şekilde taşıyın

Özel markalama ve kişiselleştirme için beyaz etiket seçeneklerini kullanın

PIMworks sınırlamaları

Karmaşık veri yapılarını işleme, büyük ölçekli veri göçlerini yönetme veya gelişmiş güvenlik ve uyumluluk işlevleri sunma konusunda özellik eksikliği

Kullanıcılar, analitiklerin daha köklü PIM çözümlerine kıyasla daha az sağlam olabileceğini fark etti

PIMworks fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: 499 $/ay

Profesyonel: 999 $/ay

PIMworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. inRiver

inRiver, markaların ve perakendecilerin omnichannel ortamındaki tüm temas noktalarında ürün bilgilerini yönetmelerine, optimize etmelerine ve dağıtımını yapmalarına olanak tanıyan eksiksiz bir PIM çözümüdür.

Eşsiz bir birleştirilebilir mimariye sahiptir: Bu, platformun her bir işin özel ihtiyaçlarına göre kolayca eklenebilen, kaldırılabilen veya özelleştirilebilen modüler bileşenlerden oluşturulduğu anlamına gelir.

Bu, sabit özelliklere sahip geleneksel PIM sistemlerine kıyasla daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik sağlar.

inRiver'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz içerik dağıtımı için API tabanlı sendikasyon entegrasyonu

Yerleşik dijital raf zekası özellikleri, ürünlerinizin çeşitli çevrimiçi kanallarda nasıl performans gösterdiğine dair içgörüler ve analizler sağlar

Otomatik içerik zenginleştirme, veri temizleme ve ürün kategorizasyon yetenekleri

Karmaşık ürün yaşam döngüleri, çeşitli satış kanalları ve karmaşık veri ihtiyaçları olan büyük kurumsal müşterilerinize hizmet verin

inRiver sınırlamaları

Birleştirilebilir mimari ve kapsamlı işlevsellik, daha basit PIM platformlarına kıyasla daha dik bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Sıkı veri yerleşim gereksinimleri olan veya şirket içinde dağıtım seçenekleri gerektiren işler için uygun olmayabilir

inRiver fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

inRiver puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. ClickUp

ClickUp'ın Ürün Yönetimi Platformu ile takımınızı uyumlu hale getirin, ürün vizyonunuzu haritalandırın ve pazara sprint yapın

Tek bir platformun her şeyi yapabileceğine ikna olmadınız mı? ClickUp'ın Ürün Yönetimi Yazılımı ile tanışın — iş akışlarınızı otomatikleştirmek, çeşitli departmanların ihtiyaçlarını karşılamak ve satış ve e-ticaret kanallarınızı kolayca yönetmenizi sağlayan işbirliği araçlarını sunmak için ihtiyacınız olan tek araç.

ClickUp Hedefleri ile başarılı ürün lansmanları sağlamak için net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme belirleyin. ClickUp Hedefleri, uzun vadeli ürün hedefleri tanımlamanıza ve bunları daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölmenize olanak tanır. Bu, ürün geliştirme için net bir görsel yol haritası sağlar ve ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur. Yol haritası içindeki özelliklere ve görevlere öncelik verin. Görevler arasında bağımlılıklar oluşturabilir, geliştirme sürecinde mantıklı bir akış sağlayabilir ve ürün yaşam döngüsü yönetimini iyileştirebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, belgelerinizi paylaşın ve fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşın

Takımınızla yeni ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın, kullanıcı akışlarını taslak haline getirin ve kullanıcı yolculuklarını haritalayın, ürünün tüm yaşam döngüsünü görselleştirin ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirlerini paylaşanlara görevler atayın. Birden fazla takım üyesi aynı anda beyaz tahtaya katkıda bulunabilir, böylece işbirliğine dayalı bir fikir üretme süreci teşvik edilir.

Ayrıca, yerleşik ClickUp Sohbet görünümüyle iletişimi kolaylaştırabilir, takımınıza gruplar halinde veya doğrudan metin mesajları gönderebilir, iş atayabilir, geri bildirim verebilir, güncelleme isteyebilir, herhangi bir biçimde dosya paylaşabilir ve sorunsuz bir işbirliği ortamı oluşturabilirsiniz.

ClickUp Docs ile işbirliğine dayalı ürün belgeleri oluşturun, değiştirin ve paylaşın

Zengin medya biçimlendirme ve etkileşimli özelliklere sahip, izin kontrollü ClickUp Belgeleri oluşturarak merkezi bir ürün bilgisi deposu oluşturun. Ürün açıklamalarını, teknik özelliklerini, kılavuzlarını ve diğer ilgili belgeleri belirlenen Belgelerde saklayın.

İşbirliğine dayalı düzenleme ve sürüm kontrolünü kullanarak takımınızla aynı anda belgeler üzerinde çalışın ve kolaylaştırılmış belge yönetiminin rahatlığını ve verimliliğini deneyimleyin. Ürün bilgisi belgelerini herhangi bir biçimde kolayca dışa aktarabilir ve içe aktarabilir, belirli kişilere erişim izni verebilirsiniz.

Son olarak, hata sorunlarının izlenmesi ve raporlanması, dijital varlık yönetimi, kanal yönetimi, ürün geliştirme ve strateji, ürün planlama çevik panoları, ürün ilerleme sprintleri ve daha fazlası için 1.000'den fazla ClickUp Şablonu kullanın.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Ürün Gereksinimleri Belge Şablonu ile bir ürün veya özelliğin kim, ne, neden, ne zaman ve nasıl geliştirileceğini özetleyin

ClickUp'ın Ürün Gereksinimleri Belge Şablonu, yeni ürününüz hakkında yazmanız gereken her şeyi düzenlemenize yardımcı olmak için burada.

Bu şablonda, ürün adını ve özelliklerini ekleyebilir, kullanıcı profillerini ve kullanım durumlarını tanımlayabilir, ürün özelliklerini yazabilir, bir sürüm takvimi oluşturabilir, hedefler ve başarı ölçütleri ekleyebilir ve ürünü oluşturmak için bir tasarım kılavuzu oluşturabilirsiniz.

Yeni bilgiler elde edildikçe, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca Ürün Gereksinimleri Belgesini tutarlı bir şekilde güncellemek çok önemlidir.

ClickUp Brain'i kullanın ve AI'nın güçlü ürün içeriği oluşturmasına izin verin

En iyi yanı ne mi? PIM amplifikatörüne ihtiyacınız olduğunda, PRD'ler oluşturmanıza, pazar ve rakip araştırmaları yapmanıza, PIM modelleri oluşturmanıza, kullanıcı geri bildirimlerini kolaylaştırmanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan bir AI asistanı olan ClickUp Brain'e başvurabilirsiniz.

ClickUp Brain, uzun ürün açıklamalarını, beyaz tahta tartışmalarını veya toplantı notlarını özetleyerek anahtar bilgilerin kısa bir özetini sunar. Bu, takım üyelerinin ürün detaylarının özünü hızlı bir şekilde kavramasına yardımcı olur.

Trendleri veya kalıpları belirlemek için çeşitli ClickUp öğeleri genelinde ürün bilgilerini analiz etmenizi sağlar. Bu, müşteri geri bildirimlerini, ürün kullanım verilerini veya iyileştirme alanlarını anlamak için değerli olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs'u kullanarak tüm ürün bilgilerinizi tek bir yerde birleştirin

ClickUp'ın işbirliği özellikleri ile ürün yaşam döngüsü boyunca sorunsuz ekip çalışmasını kolaylaştırın

Kapsamlı özelleştirme yeteneklerini kullanarak 15'ten fazla esnek görünümü, ClickApp'leri ve özel alanları iş akışınıza uyarlayın, ürünleri daha hızlı oluşturun ve satış-pazarlama sürecini yönetin

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesi, sprintler, takım iş yükleri, görevlere harcanan zaman ve proje KPI'larını izleyin

GitHub, Figma, Sentry, Slack ve daha fazlasını içeren 1.000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile DevOps ve CI/CD boru hattınızda işleri otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle kendilerini bunalmış hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda aylık 5 $/kullanıcı/Çalışma Alanı fiyatıyla kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Ürün Bilgilerini Yönetme Şeklinizi Geliştirin

Listelediğimiz 10 seçenekle, işiniz için mükemmel ürün bilgi yönetimi yazılımını seçmenin daha kolay olacağından eminiz. Arama ürünlerinizin ve departmanlarınızın ihtiyaçlarını ve bütçenizi göz önünde bulundurun.

En iyi PIM yazılımı, ürün bilgisi yönetimini kolaylaştırmanıza, doğru ürün verilerini yayınlamanıza ve tüm kanallarda müşteri deneyimini iyileştirmenize olanak tanır.

Ancak, PIM'in ötesinde kapsamlı bir ürün yönetimi platformu arıyorsanız, ClickUp'ı değerlendirin.

ClickUp, tamamen özel bir PIM çözümü olmasa da, merkezi veri yönetimi, ürün bilgileri için özel alanlar ve çeşitli pazarlama ve satış araçlarıyla sorunsuz entegrasyon gibi güçlü özelliklere sahiptir.

Bu, fikir oluşturma ve geliştirmeden lansman ve pazarlamaya kadar tüm ürün yaşam döngüsünü tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

Ürün yönetimini basitleştirmeye hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun!